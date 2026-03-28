Вигенин: Европа поставя ясни правила за изкуствения интелект - защита за гражданите и сигурност за бизнеса

Вигенин: Европа поставя ясни правила за изкуствения интелект - защита за гражданите и сигурност за бизнеса

28 Март, 2026 11:14

Българският евродепутат е докладчик по темата от Групата на социалистите и демократите

Вигенин: Европа поставя ясни правила за изкуствения интелект - защита за гражданите и сигурност за бизнеса - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правим важна крачка към по-ясни, по-работещи и по-ефективни правила за изкуствения интелект в Европа. Постигаме баланс между насърчаването на иновациите и защитата на гражданите.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин, след като Европейският парламент прие позиция по т.нар. Дигитален омнибус в частта за изкуствения интелект, която е важна стъпка към опростяване на правилата в Регламента за изкуствения интелект. Българският евродепутат е докладчик по темата от Групата на социалистите и демократите.

Вигенин: Европа поставя ясни правила за изкуствения интелект - защита за гражданите и сигурност за бизнеса

„С това решение гарантираме повече прозрачност при съдържание, генерирано от изкуствен интелект, въвеждаме ясни правила за високорисковите системи и ограничаваме практики, които могат да застрашат основни права“, подчерта Вигенин.

Сред важните мерки е и забраната на т.нар. „nudifier“ системи. „Не можем да допускаме технологии, които създават фалшиво интимно съдържание без съгласието на хората. Това е директно посегателство върху човешкото достойнство и личния живот“, акцентира евродепутатът.

По думите му особено важно е новите правила да създават стабилна и предвидима среда за бизнеса. „Европейските компании имат нужда от ясни и работещи правила, за да могат да се развиват и да бъдат конкурентоспособни в глобален план“, аргументира се той.

Веднага след гласуването започнаха преговорите между Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. „Триалогът е решаващият етап, в който трябва да постигнем балансирано и работещо законодателство. Нашата амбиция е да приключим до края на април, за да осигурим предвидимост за бизнеса и навременна защита за гражданите“, поясни Вигенин.

Според него Европа има възможност да зададе глобален стандарт в регулирането на изкуствения интелект. „Трябва да покажем, че можем едновременно да защитаваме правата на хората и да създаваме условия за технологично развитие. Това е европейският модел“, заключи той.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu

Вигенин: Европа поставя ясни правила за изкуствения интелект - защита за гражданите и сигурност за бизнеса


