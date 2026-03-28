Ползваме 5% отстъпка от данъка, ако подадем декларацията за доходите до 31 март

28 Март, 2026 13:12 1 627 12

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Остават четири дни, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път до 31 март, да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката, до тази дата и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Потребителите могат да проверят онлайн за наличието на стари задължения, преди да заявят ползването на данъчната отстъпка.

Най-бързо и лесно декларирането и плащането на задълженията става през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП безплатно, или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Потребителите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената данъчна декларация. В нея са въведени данни за получените през 2025 година доходи от трудови правоотношения; граждански договори (хонорари); от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците, на които са юридически лица; доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“; данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията.

Преди да потвърдят попълнената декларация е необходимо данъкоплатците да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това се налага, след което да я подадат.

Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне е 30 април 2026 г. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офис на НАП или в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да получите от сайта на НАП - https://nra.bg/, в YouTube канала на приходната агенция или на телефони: 0700 18 700; 02/9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Защо да плащам данъци на незаконното правителство на Гюров?

    13:15 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    13 1 Отговор
    ‼️‼️‼️‼️Онзи ден се обадих за информация на националния телефон на НАП,толкова арогантно държане от служителката,че направо и затворих...другарите получава заплата от НАШИТЕ данъци,а се държи все едно и звъня на личния телефон...моля Ви,вземете мерки срещу такива"калинки".
    Ако не им се работи,да си стоят в къщи...да си сеят в градината и да копаят...държавната администрация са в УСЛУГА на хората,НИЕ сме техни работодатели, а не обратното‼️‼️‼️

    Коментиран от #9

    13:22 28.03.2026

  • 6 Ще плащам данъци догодина,

    6 0 Отговор
    че нали няма инфлация. Значи лихвите няма какво да ги изяде 😂😂

    13:27 28.03.2026

  • 7 Евро данъци

    13 2 Отговор
    Една година държавата ни убеждаваше, че с въвеждането на еврото няма да се вдигнат цените. Резултатът го видяхме. Цените са същите в цифрово изражение, само че в евро, даже леко нагоре.
    Забележителното е, че държавата е направила същото и с данъците. Данък имот е същия в цифри, като миналата година, само че в евро. Кажете сега кой е най- големият спекулант.

    13:38 28.03.2026

  • 8 ерхан

    0 2 Отговор
    срещу държавата тоест йционистите не се надъхвайте ще си плащате и с жопата ако кажат

    13:59 28.03.2026

  • 9 Гостенино

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    грешиш. От 1945та насам паразитите които се доберат до държавна служба са успелите а останалите са неуспели. Те не са там да обслужват неуспелите а да си събират заплатата докато някой ден се пенсионират с висока пенсия. За тях вие сте просто досадници които им отнемат от личното време. Те са длъжни единствено у само ба шефа им който ги е поставил на хранилката. Другите само им дишат въздуха

    14:14 28.03.2026

  • 10 Поро

    0 0 Отговор
    Хората са казали: На зла круша, зъл прът. А а казвам: на такава държава, от трите най-дългия.

    15:08 28.03.2026

  • 11 НАП лийкс

    1 0 Отговор
    Ако не подадем печелим 100 процента.

    Коментиран от #12

    15:19 28.03.2026

  • 12 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "НАП лийкс":

    Браво бе куче

    15:25 28.03.2026

