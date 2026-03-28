Борисов за думите на Радев: Проруските партии скочиха, защото не искат да печелим по милиард на ден и да сме независими

28 Март, 2026 14:11 3 397 149

Шарлатанските години 2021 и 2024 бяха нулеви години за местната власт, заяви лидерът на ГЕРБ

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ продължи предизборната си кампания с представяне на листата на партията във Велико Търново и среща със симпатизанти.

„Шарлатанските години 2021 и 2024 бяха нулеви години за местната власт. ГЕРБ са най-опитните, не говорят празни приказки. Християнските и семейни ценности винаги са на почит и на водещо място и нашият лидер Бойко Борисов всеки ден доказва това“, заяви в началото на днешното събитие Даниел Панов, кмет на община Велико Търново.

Той подари на Борисов икона на Свети Георги по случай имения ден на лидера на ГЕРБ днес. От своя страна Бойко Борисов каза, че празнува на Богоявление.

Лидерът Бойко Борисов коментира: „Обикновено не се занимавам с другите партии, но когато ни нападат или когато явно внимателно слушат какво казвам, за да извадят нещо от контекста, си заслужава да им се отговори, иначе могат да останат ненаказани. Чувам, че партиите щели да правят много с изкуствения интелект. Мили мои, 2017 г. Дончев дойде с един професор от Цюрихския университет и в момента INSAIT институтът е един от водещите в света, да не кажа най-добрия.”

„Партията „Пътят на Копринката” обещава на българите какво ще прави в тази сфера. Ние сме на водещо място в света – това сме го направили ние. Отбранителната индустрия – довели сме най-голямата оръжейна компания в Европа, преговаряме за трети завод. Но не сме направили референдум за еврозоната – в Обзор нали направиха референдум за отделяне от Несебър, но Радев не го подписа, защо?“, попита той.

По думите му всички в МС при Желязков са направили чудеса за ПВУ, който План сега е абсолютно загубен и провален план.

„Аз съборих правителството. Като ми върнете разказите, разговорите, отговорите, бяхме си поставили тази година 1 януари това правителство да ни вкара в еврозоната, Шенген, да възстановим Плана и да падне мониторинговия механизъм – свършихме тази работа и подадохме оставка. Никой не ни е свалял. Протести има и в Сърбия, и в Унгария, Франция. Властта се дава от народа, след като има напрежение – подаваш оставка, отиваш на избори. И опозиция сме били. Тази компания не ни харесваше в парламента. Имаме ясни цели, които, ако ни подкрепят хората, ще ги свършим“, категоричен е Борисов.

„Спекулира се и по думите ми във връзка с войната в Близкия изток . Имаме големи източници на конвенционален газ. В „Хан Аспарух” в Черно море още 10% купи БЕХ. Не на последно място, в определени райони – никога Добруджа не съм казал, понеже Радев и Костадинов спекулираха, говорех за Червенобрежкия район, най-бедният регион в Европа. концесията я държи „Шел” за около един трилион газ, а България харчи около три милиарда на години. Казах, че обществото трябва да намери консенсус, казах, че нито аз, нито Радев или Костадинов сме експерти, да поканим такива, да демонстрираме технологията публично. Неслучайно САЩ е на 1-во място, Русия – на 3-то по добив на такъв газ. Неслучайно обаче проруските партии на Копринков и другите скочиха, защото ще станем независими“, подчерта още Борисов.

Разказа и за действията на ГЕРБ преди години по повод шистовия газ: „Под голям натиск на проруските партии тогава наложихме мораториум. Радев казва вчера, че Борисов иска в житницата ни да добива шистов газ – абсолютна лъжа. Но ето ви ги тези популисти, които си играят със страховете на хората. Кажете на Сачева да каже на хората, че си играят с техните страхове.“

„За 10 години държавен глава какво ще покаже във Варна? Нищо. Копринката какво ще покаже? Нищо. Асен Василев какво ще покаже? Всичко, направено там, е от ГЕРБ. Длъжни сме да им отговорим на лъжите, иначе няма да е правилно“, убеден е Борисов.

„Чух, че има писмо от МВР до Митницата да се махнат екипите, които наблюдават акцизите. За една година с премиер Желязков и вицепремиер Дончев 14 млрд. лв. се събраха повече в бюджета от борбата с контрабадата, данъчните измами, цигари, алкохол и всичко останало. Ако това го направят, контрабандата ще удари тавана отново, особено на цигарите, алкохол и месата в тези празници“, предупреди той.

Разказа и история с азербайджанския президент Илхам Алиев: „Много хора ходеха да се правят на важни там, но огато бяха игрите в Баку, ЕС ги бойкотира. Жан-Клод Юнкер, Ангела Меркел бяха хора, които разбират от една дума, и им казах, че азерският газ е единстевинят шанс за диверсификация. Казах, че ще ида, Юнер вика „Не те чувам, Бойко”. Алиев на място ми каза, че ще спя в неговия дворец, не в хотели. За Азербайджан Европа започва и завършва с България. Изпрати дъщеря си и съпругата си да гледат „Звук и светлина” в Търново. Като жест в България, до ден днешен получаваме с 30% по-евтина газ, отколкото е на борсата. Това съм го свършил лично аз.“

„Трайков каза, че последната година над половин милиард е спечелил Балкански поток. Той е 100% български, 100% ваш, чиста печалба, печатница за пари. За кое от направеното за 15 г. да ни е срам? Направили сме изключителни споразумения. Всеки ден по 600 000 евро отиват за младите Gen Z-та в Турция. Богатите българи хранят турците“, каза още Борисов.

„Борисов иска житницата ви да унищожи!“ Аз го каня да слушаме експертите отвън, от САЩ, от Русия, как печелят по милиард на ден от този газ. България има огромни залежи, защо да не печелим по милиард на ден? Не съм казал, че аз ще го направя, да направим кръгла маса с експертите. Не знам дали Радев участва някъде с името си в тази коалиция. Оптимист съм, идват светли празници“, обясни отново Борисов.

За финал той заяви: „Трябва да кажем на хората какво сме направили и какво можем да надградим. Можем да кажем, че данъчната политика ще е такава, каквато сме обявили.“

Преди изказването на Борисов водачът на листата проф. Костадин Ангелов коментира: „За пръв път не се притеснявам от изхода на тези избори. Толкова много сме направили, че не можа да се събере с тиренца на два листа. Толкова много сме направили за областта и всеки град, че то заслужава да бъде подкрепено. Всяко нещо, което прави ГЕРБ, носи дълбок смисъл и дава знак. В листата има пет лекари, с което даваме ясен знак, че здравеопазването е основен наш приоритет.”


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ком

    54 6 Отговор

    До коментар #1 от "Шапкар":

    Пак добре, че не е Пеефски!!

    Коментиран от #85, #89, #92, #93, #94, #97, #101, #104, #111, #117, #120

    14:13 28.03.2026

  • 3 Какъв

    104 9 Отговор
    милиард, бе тупан ?

    Коментиран от #32

    14:14 28.03.2026

  • 4 нано

    58 31 Отговор
    Радев ПБ не е проруска партия

    Коментиран от #7, #9, #30, #136

    14:15 28.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Баш си е такава

    20 24 Отговор

    До коментар #4 от "нано":

    и много и личи.

    14:17 28.03.2026

  • 8 Настопроценти

    74 4 Отговор
    БеБе иска да печели по милиард на ден и да е независим.Ръйш?

    Коментиран от #64

    14:17 28.03.2026

  • 9 Я кажи

    43 3 Отговор

    До коментар #4 от "нано":

    чий е Крим.

    Коментиран от #48

    14:18 28.03.2026

  • 10 Не ви е проблем,

    85 13 Отговор
    че проруските партии са ви скочили. Тоя път хората ще ви скочат с тояги. Докато не ви отъркаляме няма да мирясате

    Коментиран от #38

    14:18 28.03.2026

  • 11 АГАТ а Кристи

    37 10 Отговор
    И ти, и Боташа, и Sfin Ята, и Шарлатаните, и Демократкомунистите сте свидни дечица на майка БКП.
    Единия /не зависимо кой/ да хванеш, пък с него да биеш по другите !

    14:19 28.03.2026

  • 12 Азззззззз

    80 5 Отговор
    Ами да! Не искаме да печелите по милиард на ден и то за наша сметка! Искаме просто да ви няма и да станем държава с нормалност.

    14:19 28.03.2026

  • 13 Боко рядко е прав,

    11 68 Отговор
    но тук е в десятката.

    Коментиран от #19

    14:19 28.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 раз

    48 7 Отговор
    Бойко,сако не се носи с дънки,бе пич!

    Коментиран от #25

    14:19 28.03.2026

  • 16 Дон балон

    61 8 Отговор
    Той тиквата и изкуствения интелект ли е измислил

    14:20 28.03.2026

  • 17 Пич

    26 17 Отговор
    Тоя лешпер страна отдавна същия като ПП !!! Украински политик, който си мисли, че го избират Урсулианците и продава България заради техните интереси, и заради интересите на Украйна!!!

    Радев - същия ще бъде !!! Ако мислите че ще решавате нещо, значи че не сте много умни!!!
    Като ония безмозъчни, които рипаха на протесите без да знаят защо, а педофилите от Петрохан нагло си ги присвоиха!!!

    14:20 28.03.2026

  • 18 Путинче ли е,

    16 21 Отговор
    не ми го хвали. Най-калпавият матрял.

    14:20 28.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Теслатъ

    43 4 Отговор
    """""Проруските партии скочиха, защото не искат да Печелим по Милиард на Ден """""" -------- Тиквата за Бг ли говори??? Не разбрах, за какъв милиард става дума, за турски лири или индийски рупеи???

    Коментиран от #36

    14:21 28.03.2026

  • 21 построеното не могат да го боядисат

    8 13 Отговор
    """"Трайков каза, че последната година над половин милиард е спечелил Балкански поток.""""
    а трайковите пп фенове тръбят, че с български пари за газовия поток, Бойко е улеснил и дори предизвикал руската агресия в Украйна.

    14:22 28.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ура,,Ура

    44 7 Отговор
    Няма ли да се махне този навляк, най после. Вълк единак, без семейство, деца и нормален живот. Освен да се занимава с измами, кражби и лъжи друго не знае.

    Коментиран от #31, #47, #134

    14:24 28.03.2026

  • 25 Напротив, я виж

    4 18 Отговор

    До коментар #15 от "раз":

    Джордж Клуни, Брайън Адамс, дори принцовете на Великобритания...
    Не всички искат да са с прическата на Ким или токчетата на Джуджи. Или да изглеждат като Чикатило в огледалото, двойникът на Костя Копейкин.
    Изоставааааш.

    14:24 28.03.2026

  • 26 Даниел

    28 1 Отговор
    Милиард на ден??? Хахахахахахх

    14:24 28.03.2026

  • 27 Сатана Z

    43 7 Отговор
    По времето на управлението на ГЕРБ българите се стопиха като население с над 2 000 000 души , благодарение на мутрата Борисов

    Коментиран от #33

    14:25 28.03.2026

  • 28 мутрафон

    38 4 Отговор
    Нашия човек Боко Банкянския съвсем е изтрещял в акъла /не че някога го е имал/.

    14:26 28.03.2026

  • 29 Гербавите

    40 7 Отговор
    не се ли срамуват от тоя кукавец. Стадо са

    Коментиран от #68

    14:26 28.03.2026

  • 30 Шахматист

    16 25 Отговор

    До коментар #4 от "нано":

    Радев е руска пионка. Пешка някаква дето се мисли за генерал.

    14:26 28.03.2026

  • 31 То Чорапа

    9 12 Отговор

    До коментар #24 от "Ура,,Ура":

    щот така е прокопсал, жив да го ожали човек.
    Кон с капаци и напреднала импотентност, мани-мани!

    14:26 28.03.2026

  • 32 Там

    31 7 Отговор

    До коментар #3 от "Какъв":

    Където правиха проби за шистов газ,земята се свлече,хлътна,а това са само проби…

    14:27 28.03.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    7 17 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    Българите бягат далече от путинисти като теб.

    14:27 28.03.2026

  • 34 Имаме големи източници

    3 10 Отговор
    Имаме големи източници на конвенционален газ. В „Хан Аспарух” в Черно море още

    14:28 28.03.2026

  • 35 КРЕПОСТЕН СЕЛЯНИН

    38 3 Отговор
    И по два милиарда да се печелят,ГЕРБ и ДПС ще ги крадете

    14:28 28.03.2026

  • 36 в левове

    6 17 Отговор

    До коментар #20 от "Теслатъ":

    За ежедневната такса за Боташ говори Бойко. Даже сега с радевото пп правителство и поскъпналата цена на газта, Боташ продължава да не е икономически изгоден и не се ползва.

    14:28 28.03.2026

  • 37 Щом копейките

    6 25 Отговор
    оревават орталъка, значи Тиквоча е на прав път.

    Коментиран от #43

    14:28 28.03.2026

  • 38 Бим Бам

    25 3 Отговор

    До коментар #10 от "Не ви е проблем,":

    Като бивш член на БКП Борисов си е баш про-руска партия.

    14:28 28.03.2026

  • 39 Мимч

    25 2 Отговор
    Абе,много работи си направил за хвалба,ама що не кажеш за най голямата направа,за връзката ти с Пеевски за сметка на раята а,оти....

    14:28 28.03.2026

  • 40 Жалко, че е

    24 1 Отговор
    неграмотен и няма как да знае какво пишат хората за него

    14:29 28.03.2026

  • 41 Време е

    23 2 Отговор
    Тоя и другите около него трябва да излежава няколко доживотни присъди заради геноцида който направиха на българите!

    14:30 28.03.2026

  • 42 Борисов

    25 3 Отговор
    Ти си отрицание на отрицанието, на отрицанието!
    Кой бе бофлуко подари кученце на Вовата?
    Кой има почетен знак за Българо- съветска дружба?
    Кой беше млад и горд член на БКП и верен пазач на другаря Живков?
    Защо « причтелите ти» от ЕС те изоставиха?
    И какво целуваш? Някоя икона? Вече и Господ се противи от теб!

    Коментиран от #71

    14:31 28.03.2026

  • 43 Здрасти

    11 2 Отговор

    До коментар #37 от "Щом копейките":

    Значи да смятаме, че вие джендър лята сте боюви хора.. Ясно.

    Коментиран от #54

    14:31 28.03.2026

  • 44 последните пет години

    9 12 Отговор
    управлява Радев под формата на различни сглобка и служебни кабинети.

    Резултатите са ясни за всички - срив на държавата и бюджета, ръст на дълга, дефицит, големи приказки, нищо построено или ремонтирано, големи обещания, армията и флота зарязани на произвола

    14:31 28.03.2026

  • 45 Иначе

    14 3 Отговор
    Щото с тебе много ги напечелихме?!

    14:31 28.03.2026

  • 46 Фуражки ли шиеш

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шапкар":

    Виж му акъла и му скрий шапката. 😂😂😂

    14:32 28.03.2026

  • 47 нападките с

    5 10 Отговор

    До коментар #24 от "Ура,,Ура":

    които твърдиш, че няма семейство, а той продължава да си живее в бащината си къща, има си и внуци.

    14:32 28.03.2026

  • 48 Ама

    12 6 Отговор

    До коментар #9 от "Я кажи":

    ти оели не си разбрал, бе байно ? Украина е Русия.

    14:33 28.03.2026

  • 49 Знаещ

    21 4 Отговор
    НЕ на добива на шистов газ в Добруджа! Нито един милиард не си струва здравето на хората.

    Коментиран от #51, #70

    14:34 28.03.2026

  • 50 лют пипер

    5 9 Отговор
    Проруските партии скочиха висок скок,ама не могат да достигнат височината на скока,на Стефка Костадинова.

    14:34 28.03.2026

  • 51 Знаещ

    17 4 Отговор

    До коментар #49 от "Знаещ":

    В САЩ дупчат в пустинята, само тук ще се дупчи в земята с най-плодородната почва в света

    14:34 28.03.2026

  • 52 Ама

    17 5 Отговор
    ти още ли не си разбрал, бе байно ? Украина е Русия.

    14:34 28.03.2026

  • 53 стоян георгиев

    17 3 Отговор
    Тъп и елементарен като всеки евроатлантически дбил 😂

    14:35 28.03.2026

  • 54 На кого му пука какво смяташ ти,

    5 8 Отговор

    До коментар #43 от "Здрасти":

    копейка без значение. И защо говориш за себе си в множествено число? Гласове в главата?
    Съжалявам, шизото не се лекува.

    14:35 28.03.2026

  • 55 Евроатлантик

    5 6 Отговор
    Aз съм убеден, че ще се открие газ тая или другата година в Черно море.

    Коментиран от #83

    14:35 28.03.2026

  • 56 КАК ЦЕЛУВА ИКОНАТА

    12 5 Отговор
    Със патос и желание за прошка. Но твоят туу туууу и думите кръст пирони дупки са безбожни и големи обиди... !??!!?!. Замисли се смири се върни КРАДНАТОТО и кажи на тези на които си дал да направят същото. Тъпо е да си мислиш че със една целувка на икона и няколко молитви ще бъдеш опростен. ВИЕ ПРОСТО СЕ ГАВРИТЕ И ПОДИГРАВАТЕ СЪС ГОСПОДА НАШ. БЕЗГРЕШНИ МОЖЕ БИ СА МЪНИЧКО НА ТОЗИ СВЯТ НО ВИЕ НЕ СТЕ ОТ ТЯХ КМЕТЕ. ЗАМИСЛЕТЕ СЕ И СЕ СМИРЕТЕ И КАКВО ТРЯБВА ВЪРНЕТЕ.

    Коментиран от #61, #112

    14:36 28.03.2026

  • 57 ха, ха, ха...

    15 2 Отговор
    Е толкова години подред начело във властта и като печелиха по милиард на ден ние какво хванахме? Освен милиардите ограбяваха и нашата хазна като за световно, която само ние пълним, а те не сте внесли и стотинка.

    14:37 28.03.2026

  • 58 Лъжко паша

    11 3 Отговор
    Бойко забрани проучването за газ.

    14:40 28.03.2026

  • 59 Божеее ,

    13 5 Отговор
    Бою и християнски ценности ? Че и икона му подарили на тоя субект , "уважаващ семейните и християнски ценности" ?! Във Велико Търново приютяват омаскарени депутати , които никъде не ги искат ! Ботокса и той там го подредиха , в родния им край не щат да да ги видят !

    14:42 28.03.2026

  • 60 Кой не скача,

    3 3 Отговор
    не е копей... ,,🤣

    14:44 28.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 един

    7 1 Отговор
    Да се смееш ли,да плачеш ли....!

    14:46 28.03.2026

  • 63 Помним

    9 5 Отговор
    кой, как и с какви пари създаде ГЕРБ. За това ли германците те създадоха - да си независим ли?

    Коментиран от #79, #87

    14:47 28.03.2026

  • 64 Големдебил

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Настопроценти":

    Брех къв мислител,брех ква баба ванга.Не знаех че има такива умници.

    14:47 28.03.2026

  • 65 Празна тиква

    11 7 Отговор
    Даже и на бабите стана ясно че само празни думи може да каже "Независимият" Тулуп. Ти си толкова зависим че нищо сам не можеш нито да изречеш, нито да напишеш. Умствено ограничен, затънал до гуша от кражби и дела срещу него, даже не може да хукне по кърищата с джипката да раздава нашите окрадени пари, както правеше години наред, за да гласуват за него. Ако Радев е проруски значи му правиш реклама и пак губиш, но ти който изнесе толкова злато и пари в Брюксел за да спрат делата срещу теб и да останеш още в политиката казваш че си независим, освен от Брюксел този палячо е зависим и от баш крадеца Пеевски. Какво направи Борисов, магистрали, които ги окраде и вместо нормални магистрали(тъй като с чувалите изнесе парите от тях ) направиха пътища убийци. Този от когото се учеше Тодор Живков ако беше жив щеше отдавна да ти е пратил в Белене. Там в затвора е твоето място и това ще стане

    Коментиран от #76, #82

    14:50 28.03.2026

  • 66 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 8 Отговор
    КОЙТО ГЛАСУВА ЗА ЧОРАПА ....................... ТОЙ ГЛАСУВА ПРОТИВ БЪЛГАРИЯ ....................... ФАКТ !

    14:50 28.03.2026

  • 67 Дарили го

    11 2 Отговор
    с икона на "Свети Георги" , когото мутрите препознават като Светеца , който ги закриля , представи си ! И икони се поставят на стени , а не на поставки като снимки , каквато му дарили..... Абе "християни" да видиш !

    14:52 28.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Промяна

    4 7 Отговор

    До коментар #49 от "Знаещ":

    И защо кога ти си добивал шистов газ НЕ на такива като теб невежи и на такива радевисти копейки антибългари не на вас лъжците не на вас

    Коментиран от #140

    14:55 28.03.2026

  • 71 ПРИПОМНЯНЕ

    4 9 Отговор

    До коментар #42 от "Борисов":

    И понеже Бойко е руски "еничар" изпроводи предишния руски посланик Макаров, на прощалния прием в руското посолството, като се облечe с тениска, а "новите" от ПП, веднага след като взеха власта 2021 г., наградиха Макаров с орден «Мадарски конник» 1-ва степен, но връчен му в Москва...., нали? А помниш ли как нашия пРЕЗИДЕНТ мигаше когато патриарх-полковник „Кирил московски“ публично му се караше?

    14:56 28.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 До Буда Сондьора и Тръбар

    6 2 Отговор
    Къде пропадна водохващането за Плевен?

    14:57 28.03.2026

  • 75 Борисов - Българоубиец!

    12 6 Отговор
    "...говорех за Червенобрежкия район, най-бедният регион в Европа. концесията я държи „Шел”.

    Продава ни Буда на Шел - голям кеф, нали!?

    Печалбите за Шел, унищоженият чернозем в Мизия - за бедните българи.

    Такава е мафиотската герберска "независимост"!

    НЕ НА ШИСТОВИЯ ГАЗ!

    НЕ НА КОНЦЕСИИТЕ ЗА ШИСТОВ ГАЗ, ДАДЕНИ ОТ МАФИЯТА ГЕРБ И ОТ НЕЙНИЯ ШЕФ ОТ БАНКЯ!

    ДОЛУ МАФИЯТА БОРИСОВ-ПЕЕВСКИ!

    Коментиран от #77, #84, #98

    14:57 28.03.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Торбата с лъжите и Буда пумпала

    8 6 Отговор
    Как пък не каза нещо лошо за падишаха Шиши

    14:59 28.03.2026

  • 79 от ефект на пеперудата

    1 9 Отговор

    До коментар #63 от "Помним":

    БСП чрез поредния си Румен пак поредния Петков като уволни царския секретар на МВР създаде ГЕРБ.

    15:00 28.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 5 Отговор

    До коментар #55 от "Евроатлантик":

    АКО СЕ ОТКРИЕ ГАЗ В ЧЕРНО МОРЕ ....................... ЧОРАПА РУСКА ГАZ ЩЕ ПРОПИКАЕ ........................ ФАКТ !

    15:00 28.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ха ха ха ха ха ха ха

    7 4 Отговор
    Безсрамен крадец. Повече никога няма да видиш вас и кюлчета и пачки. Чакате следствие и бай Ставри. А тия приказки си ги приказвай за по-простите от теб

    Коментиран от #91

    15:03 28.03.2026

  • 87 Промяна

    4 5 Отговор

    До коментар #63 от "Помним":

    А ЗАЩО НИ ВИДИШ СЕГА РАДЕВ КОЙ И КАК ГО ФИНАНСИРА И СЪЗДАВА ИЛИ ПЪК ШАРЛАТАНИЯТА ТЕ ОТКЪДЕ СА Е

    Коментиран от #141

    15:04 28.03.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #86 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    86 АМА ЧЕ ЗАКЛИНАНИЯ ХО САЙТОВЕТЕ 86 ГЛЕДАЙ СЕБЕ СИ ЯВНО НЕ МОЖЕШ ИМАШ КОМПЛЕКСИ

    Коментиран от #145

    15:05 28.03.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #75 от "Борисов - Българоубиец!":

    КАЗА ПЛАТЕНАТА МАФИЯ РАЗВИХРИЛА СЕЪПОБЕСНЯЛА ОТ АЛЧНОСТ БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА КАКВОТО И ДА ПРАВИТЕ МАФИОТИТИ ДА ЗНАЕТЕ

    Коментиран от #108

    15:07 28.03.2026

  • 99 Факт

    5 2 Отговор
    Тиквата лъже като улавия Оранжавелко.

    15:08 28.03.2026

  • 100 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #95 от "Нали ППДБ сте си СГЛОБКА с ГЕРБ!":

    АМА ТИ СИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ШИСТОВ ГАЗ И ДОБИВ ЛИ ЧЕ ДРАСКАШ ЛЪЖИ ТУК АМА Я СТИГА СИ ЛЪГАЛ ЧЕ АМАН ОТ ТАКИВА КАТО ТЕБЕ ЛЪЖЦИ

    Коментиран от #107, #149

    15:09 28.03.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 ежко

    3 3 Отговор
    Максимум 20% при ниска избирателна активност.При висока пада на14-16%.Толкова!Да гласуват за него тези дето ги храни и някой друг заблуден....

    Коментиран от #106

    15:09 28.03.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Време му

    3 4 Отговор
    е на този да отърве България от себе си!

    15:13 28.03.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Специалисти са в САЩ,

    5 2 Отговор

    До коментар #100 от "Промяна":

    където от водопроводните им тръби излиза газ.

    Даже демонстрираха до какво води добива на шистов газ - газ от чешмите на хората, който палеха, а къщите им напукани, а природата им - пустиня!

    Борисов е българоубиец и гнусен продажник, а глупавите и корумпирани променкаджии му подгласят.

    15:18 28.03.2026

  • 108 Ти си от мафията ГЕРБ в сглобка ППДБ

    4 1 Отговор

    До коментар #98 от "Промяна":

    Затова я защитаваш и се правиш на улав.

    15:21 28.03.2026

  • 109 Никой

    3 1 Отговор
    И защо сме най-бедни в Европа, това става ли ясно - тоест - този господинчо си е на заплата - те му пука - говори си ги.

    Влизаш в Поликлиника - гонят те с парцала - нещо страшно се случва - разрушени болнични заведения - както и да е - "розовите очила". Напротив - свалихме го от Власт и 150 000 човека застанхме като един.

    Да се помота още малко - той е амортизиран от спане по Дворци - разбираш ли. Какви ги приказва - "на едро". Учениците ни са неграмотни. Нямаме Съдебна система - нищо не работи. Да не ти се случва да те ограбят.

    15:23 28.03.2026

  • 110 Кой откъдето подхване Зеления Чорап,

    1 4 Отговор
    все го наритва.

    15:27 28.03.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Че няма да целува

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "КАК ЦЕЛУВА ИКОНАТА":

    Корана я!

    15:30 28.03.2026

  • 113 ГЕРБерастка наглост безкрай

    7 5 Отговор
    Някакво, чиста проба нищожество, викат му Даяниел Панов, то било кмет на Велико Търново и днес почти час възхваляваше до небесата СИКаджийския престъпник от подезмния свят и неграмотен селяндур Боко тиквата, както и престъпното правителство на Джелязков Хаячито, което зароби с нови милиарди заеми целия български народ и което беше марионетка на 190 - килограмовото уродливо Прасе! Та наглецът Панов нарече управлението на ПП и ДБ, "шарлатански години"! Наглост, простащина и цинизъм без край! КОЙ увеличи с 250 лв. минималната пенсия бе, теляк банкянски?! А кой държа цели 4 годиин един миилон пенсионери със 136 лв. на месец и пет хиляди от тях се самоубиха от глад и нищета?! КОЙ бе, лизач долен на дебелия з.....к на СИКаджийския ти главатар? КОЙ направи България най-бедната и най-корумпирана държава в Европа с най-висока смъртност, най-много заболели от рак и всякакви други болести?! До чия кратуна видяхме чекмедже, пълно с пачки милиони евро и златни кюлчета бе, лизачо Даниеле?! КОЙ открадна милиарди от "магистрали", дето на десетия ден стават на юфка и започват ремонти на ремонтите?! КОЙ бе, лъжец и измаминк?! Престани бе, нищожество Даниеле, престани да лазиш като червей по СИКаджийските маратонки на Тиквата, престани бе, наглец и мерзавец!

    15:36 28.03.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Горски

    5 2 Отговор
    Има две условно работещи хипотези:
    1. Природните ресурси да се добиват от ДЪРЖАВНА добивна компания. Към настоящия етап това е по-скоро нереалистично.
    2. България да се трансформира в държава, която уважава себе си, гражданите си, суверенитета си, интереса си, запазване и гарантиране на чистотата на околната среда, недрата си и всичко приложимо и се БОРИ ГАРАНТИРАНО ЗА ВСИЧКО ТОВА, без никакви допълнителни "съображения"! Достойни и мотивиращи СТРАНАТА концесионни такси, никакви тайни букети, висока проба гаранции, пълен национален консенсус, твърди научни изводи! Към настоящия етап това е ДЪЛБОКО нереалистично. Един ИЗВОД: Никакъв добив на шистов газ! Потенциалният добив в Черно море ще се коментира отделно!

    15:38 28.03.2026

  • 116 И искам отново

    1 4 Отговор
    Росиа да ни управлява, искам да ги хрантутим както преди, искам да ме карат да дам детето си в руско училище, искам да се кланя на патриарх Кирил, искам да чувам как рускоезичните ходят по улиците на нашите градове и крещят на руски, искам да виждам как българите им зобат от ръцете.... За това ще гласувам за Радеф и дано неговите военни пенсионери поемат България през 21 век. УРА ТОВАРИШЧИ!

    15:42 28.03.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Читател

    4 1 Отговор
    Целуването на Божите икони,трябва да се извършва само от честни индивиди,вярващи истински в Господ.Другото е пясък в очите на обикновените християни.

    15:48 28.03.2026

  • 119 Стига ломоти простотии!

    5 1 Отговор
    Толупбей от алчност не може да мисли логично. Като се изгубят водите, а те в Добруджа и без това са дълбоко, каква ще е ползата от неговият газ? Пак са го насмели господарите му и той играе говорител, нула собствено мнение, нула познания и нула логична мисъл.

    15:50 28.03.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Отвратителен и нагъл

    6 2 Отговор
    Тулуп

    16:02 28.03.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 И той, и вие

    3 2 Отговор
    По милиард на ден? Е, със сигурност българинът не е чак толкова прозд, колкото този пъън.

    16:07 28.03.2026

  • 124 Без лъжци и манипулатори

    4 1 Отговор
    Ти защо спа 15 години и сега се сети че има шистов газ . Нали искаше яхти , корабчета по морето и да не обидиш Руският властелин защото ще попречиш да бъдем зависими от Русия , а и да ни направиш още по зависими като им прокара Руско -Турския газопровод и даже им го заплати с наши народни пари без ние да получава ме нещо.С твоето двуличие и страхливост и алчност ни докара до последно място в ЕС по всички показатели

    16:09 28.03.2026

  • 125 БОКО Е ШАРЛАТАНИН

    4 3 Отговор
    КАТО КИРЛЬО И ШИШО И МАИКА МУ ! ЕДНОКНИЖНИК !

    16:10 28.03.2026

  • 126 Емигрант

    3 2 Отговор
    Майко мила какъв НЕГРАМОТНИК, този явно не знае какво е милиард и с колко нули се изписва ? ЕДИН МИЛИАРД НА ДЕН това означава, че ще печелим повече от САЩ и Китай взети заедно ха ха ? Щом си позволява да цитира тази цифра предизборно означава, че той знае колко е проооост електоратът му и може всичко да им обещае ! Това е едно доказателство защо България е бедна държава и защо мутри и мафия управляват ! Неграмотен вожд може да управлява само подобен на него народ !

    16:17 28.03.2026

  • 127 ШАРЛАТАНСКИТЕ ГОДИНИ

    2 2 Отговор
    БЯХА НУЛЕВИ НЕ МОЖАХМЕ ДА КРАДЕМ ДА КРАДЕМ!!!

    РАБОТА РЪСТ РАТЕЖ——ГРАБЕЖ КРАДЕШ,ГРАБЕЖ КРАДЕШ
    ТОВА СМЕ НИЕ ЕВРОООАТЛАНТИЦИТЕ ОТ ГЕРБ!!!!

    Коментиран от #128

    16:18 28.03.2026

  • 128 Можеше да не използваш

    3 0 Отговор

    До коментар #127 от "ШАРЛАТАНСКИТЕ ГОДИНИ":

    думата "евроатлантици" чуждопоклоннико русофилски, не знаеш ли къде се намира България, или смяташ, че е в Сибир близо до белите мечки и чукчетата ? Колко имаш по география, ако си посещавал училище някога ? Имаш слабост към героизъм и патриотизъм ли страхливо мишоче ?

    Коментиран от #130

    16:24 28.03.2026

  • 129 този е

    2 1 Отговор
    пълен цирк

    Коментиран от #138

    16:36 28.03.2026

  • 130 хаяско бункерния

    2 1 Отговор

    До коментар #128 от "Можеше да не използваш":

    Няма какво да му обясняваш на тая мръсна и предателска руска noдметка! Проблема тука е на властите ,че тези мръсни антибългарски и русофилски национални предатели / руски шпиони са все още свободно придвижващи се!

    16:36 28.03.2026

  • 131 Господи! Какъв мерзавец!

    5 2 Отговор
    Вече почти час неграмотният банкянски селяндур, който вече 20 години прави за посмешище по света великата ни някога държава, дрънка на банкянски диалект лъжи, цинизми, простащини и измислииц! И дведесетина хванати от улицата нещастници го слушат! Господи, какъв наглец! Господи, какъв престъпник! КОЙ направи България най-бедната и най-корумпирана държава в Европа бе, неграмотен есляндурино от СИК?) До ичя кратуна цял свят ивдя чекмедже, пълно със злотни кюлчета и пачки милиони евро?! КОЙ ограби, съсипа и срути Блъгария бе, чудовище? Че поне си обръсни мутренската физиономия бе, мерзавецо! Не че ще станеш по-хубав, и без това приличаш на орангутан! Как не се измоир цял час да лъжеш бе, бандит магистрален, ама то пък, "луд не умаялява"! Пък и като си толкова ербап, защо те е страх и носа си да покажеш пред хората и ходиш с охрана?! Защо те е страх бе, мутро?! Все пак, ако не друга, в школите на СИК и ВИС, където си се "образовал", ако не друго, са те научили да удряш юмруци и да убиваш, нали?!

    16:41 28.03.2026

  • 132 ужас

    2 0 Отговор
    Едно наритване на изборите и с вас е свършено. Направихте България най бедна, това направихте.

    17:11 28.03.2026

  • 133 ЗАРАДИ

    2 1 Отговор
    ЗАЕМИТЕ взети от правителствата на Бойко , ежедневните вноски само по лихвите са ТРИДЕСЕТ и ПЕТ милиона на Д Е Н . Боко - БОКО , нерде ямбол /ботош/ нерде стамбул /само лихвите/ . Скрий се или бегай при ШИШИ в Дубай - може в Барселона при синчето , защото пита за тебе .

    17:11 28.03.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Този е патологичен лъжец и престъпник,и е време да посети лудницата,защото според мен се и напълно луд.Сам си говори,нас ни лъже,а на всичко отгоре си и вярва. Карлуково те зове Тулуп.

    17:22 28.03.2026

  • 136 ПРИПОМНЯНЕ

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "нано":

    ....бе душицо безродна от комунистическите лакеи на масква? Знаещ ли, че ТРИМА комунистически министър председатели на България са били полковници от КГБ? Не е трудно да се досетиш, че руската агентура е проникнала до всички нива на обществото. Министър председател на БЪЛГАРИЯ в периода 1950-1956 г. е полковник от НКВД с псевдоним Спартак. Става въпрос за сатрапа - вълко червенков. За бай тошо не знам, но тези преди него, комунистически министър председатели, до един са офицери от Лубянка... Цялата ни държавна структура е окупирана от руските \"спящи клетки\", единствено ген. Б. Борисов успя да пробие ограниченията с хитрост, защото го подцениха интелектуално него, а и БЪЛГАРСКИЯ НАРОД е умен и мъдър. Освен това, честно казано имахме невероятен шанс с Горбачов и Елцин, а може би и Господ е Българин, че хватката се охлаби и бързо България пое глътка въздух....

    17:22 28.03.2026

  • 137 проклятие

    1 0 Отговор
    Нито един глас за чираците на Сатана!

    17:26 28.03.2026

  • 138 Лама Туту😏

    2 0 Отговор

    До коментар #129 от "този е":

    Кръсти се като Дявола - наполовина.👿

    17:28 28.03.2026

  • 139 Налудник

    0 0 Отговор
    Мале, тоя психопат още бил жив?!

    17:29 28.03.2026

  • 140 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Промяна":

    Разкарай се, кука неграмотна!🤣

    17:34 28.03.2026

  • 141 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Промяна":

    Чиба, ченге неграмотно!🤣

    17:36 28.03.2026

  • 142 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Промяна":

    Марш, илитерат гербав некадърен!🤣

    17:38 28.03.2026

  • 143 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Промяна":

    ЗАЩОТО НЕ СА ЛЪЖИ, НЕГРАМОТНО СЪЩЕСТВО!🤣

    17:39 28.03.2026

  • 144 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Промяна":

    Къш, бе, птицо неграмотна!🤣

    17:40 28.03.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 ха ха

    0 0 Отговор
    толкова много сте направили , ама лично за себе си , даже се грижите да намалее населението за да си ползвате направеното само вие , и за газта от добружа ще стане като със златото , водата и ел.енергията , до каквото се докоснете вече е унищожено но ви носи печалби в шарени хартийки

    17:50 28.03.2026

  • 147 Ту-тууу

    2 0 Отговор
    Стоят пред иконостаса мутра и пенсионерка и се молят.
    Пенсионерката казва:
    - Боже помогни ми да изкарам до следващата пенсия, че не ми останаха пари за хляб.
    Мутрата се моли:
    - Боже, направи така, че да пуснат тировете на границата.
    По едно време на мутрата му омръзва да слуша бабичката как се моли и ú казва:
    - Бабо, на ти 200 долара да оставиш Бог на мира!

    17:50 28.03.2026

  • 148 Николаос 66

    1 0 Отговор
    Думичка не казваш за прегръдката с твоят приятел и съдружник Пеевски за референдум за еврозоната за вдигнатите цени за инфлацията за най големите протести с вашите две снимки.Ти и Шиши сте най големите защитници на Сарафов и ако имаше честен прокурор вие двамата и сие сте за затвора

    17:58 28.03.2026

  • 149 Емигрант

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "Промяна":

    Ти по какво си специалист ? По драскане с големи букви ли ? Я обясни ЕДИН МИЛИАРД с колко нули е на този боккллук на снимката, че както разбирам говориш за лъжи и би трябвало като "почтен" и "коректен" българин /ако си такъв /на какъвто се имитираш да разбере, че изпада в голяма ЛЪЖА - ЕДИН МИЛИАРД НА ДЕН ПЕЧАЛБА ДЕМЕК ЗА ГОДИНА 365 МИЛИАРДА ! И още нещо ще те попитам, ти БУДАЛА ли си, че му вярваш ? Аз се моля Тръмп да го е чул и да е вземал тази цифра за истинска и дано го отвлече за да печели САЩ от неговата "умнотия" ! Дано, това да стане, ще има още една възможност да се хвали не само, че е пил кафе, ами и на кого да "помага" ......

    18:05 28.03.2026

