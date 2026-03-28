Борисов за думите на Радев: Проруските партии скочиха, защото не искат да печелим по милиард на ден и да сме независими

ГЕРБ продължи предизборната си кампания с представяне на листата на партията във Велико Търново и среща със симпатизанти.

„Шарлатанските години 2021 и 2024 бяха нулеви години за местната власт. ГЕРБ са най-опитните, не говорят празни приказки. Християнските и семейни ценности винаги са на почит и на водещо място и нашият лидер Бойко Борисов всеки ден доказва това“, заяви в началото на днешното събитие Даниел Панов, кмет на община Велико Търново.

Той подари на Борисов икона на Свети Георги по случай имения ден на лидера на ГЕРБ днес. От своя страна Бойко Борисов каза, че празнува на Богоявление.

Лидерът Бойко Борисов коментира: „Обикновено не се занимавам с другите партии, но когато ни нападат или когато явно внимателно слушат какво казвам, за да извадят нещо от контекста, си заслужава да им се отговори, иначе могат да останат ненаказани. Чувам, че партиите щели да правят много с изкуствения интелект. Мили мои, 2017 г. Дончев дойде с един професор от Цюрихския университет и в момента INSAIT институтът е един от водещите в света, да не кажа най-добрия.”

„Партията „Пътят на Копринката” обещава на българите какво ще прави в тази сфера. Ние сме на водещо място в света – това сме го направили ние. Отбранителната индустрия – довели сме най-голямата оръжейна компания в Европа, преговаряме за трети завод. Но не сме направили референдум за еврозоната – в Обзор нали направиха референдум за отделяне от Несебър, но Радев не го подписа, защо?“, попита той.

По думите му всички в МС при Желязков са направили чудеса за ПВУ, който План сега е абсолютно загубен и провален план.

„Аз съборих правителството. Като ми върнете разказите, разговорите, отговорите, бяхме си поставили тази година 1 януари това правителство да ни вкара в еврозоната, Шенген, да възстановим Плана и да падне мониторинговия механизъм – свършихме тази работа и подадохме оставка. Никой не ни е свалял. Протести има и в Сърбия, и в Унгария, Франция. Властта се дава от народа, след като има напрежение – подаваш оставка, отиваш на избори. И опозиция сме били. Тази компания не ни харесваше в парламента. Имаме ясни цели, които, ако ни подкрепят хората, ще ги свършим“, категоричен е Борисов.

„Спекулира се и по думите ми във връзка с войната в Близкия изток . Имаме големи източници на конвенционален газ. В „Хан Аспарух” в Черно море още 10% купи БЕХ. Не на последно място, в определени райони – никога Добруджа не съм казал, понеже Радев и Костадинов спекулираха, говорех за Червенобрежкия район, най-бедният регион в Европа. концесията я държи „Шел” за около един трилион газ, а България харчи около три милиарда на години. Казах, че обществото трябва да намери консенсус, казах, че нито аз, нито Радев или Костадинов сме експерти, да поканим такива, да демонстрираме технологията публично. Неслучайно САЩ е на 1-во място, Русия – на 3-то по добив на такъв газ. Неслучайно обаче проруските партии на Копринков и другите скочиха, защото ще станем независими“, подчерта още Борисов.

Разказа и за действията на ГЕРБ преди години по повод шистовия газ: „Под голям натиск на проруските партии тогава наложихме мораториум. Радев казва вчера, че Борисов иска в житницата ни да добива шистов газ – абсолютна лъжа. Но ето ви ги тези популисти, които си играят със страховете на хората. Кажете на Сачева да каже на хората, че си играят с техните страхове.“

„За 10 години държавен глава какво ще покаже във Варна? Нищо. Копринката какво ще покаже? Нищо. Асен Василев какво ще покаже? Всичко, направено там, е от ГЕРБ. Длъжни сме да им отговорим на лъжите, иначе няма да е правилно“, убеден е Борисов.

„Чух, че има писмо от МВР до Митницата да се махнат екипите, които наблюдават акцизите. За една година с премиер Желязков и вицепремиер Дончев 14 млрд. лв. се събраха повече в бюджета от борбата с контрабадата, данъчните измами, цигари, алкохол и всичко останало. Ако това го направят, контрабандата ще удари тавана отново, особено на цигарите, алкохол и месата в тези празници“, предупреди той.

Разказа и история с азербайджанския президент Илхам Алиев: „Много хора ходеха да се правят на важни там, но огато бяха игрите в Баку, ЕС ги бойкотира. Жан-Клод Юнкер, Ангела Меркел бяха хора, които разбират от една дума, и им казах, че азерският газ е единстевинят шанс за диверсификация. Казах, че ще ида, Юнер вика „Не те чувам, Бойко”. Алиев на място ми каза, че ще спя в неговия дворец, не в хотели. За Азербайджан Европа започва и завършва с България. Изпрати дъщеря си и съпругата си да гледат „Звук и светлина” в Търново. Като жест в България, до ден днешен получаваме с 30% по-евтина газ, отколкото е на борсата. Това съм го свършил лично аз.“

„Трайков каза, че последната година над половин милиард е спечелил Балкански поток. Той е 100% български, 100% ваш, чиста печалба, печатница за пари. За кое от направеното за 15 г. да ни е срам? Направили сме изключителни споразумения. Всеки ден по 600 000 евро отиват за младите Gen Z-та в Турция. Богатите българи хранят турците“, каза още Борисов.

„Борисов иска житницата ви да унищожи!“ Аз го каня да слушаме експертите отвън, от САЩ, от Русия, как печелят по милиард на ден от този газ. България има огромни залежи, защо да не печелим по милиард на ден? Не съм казал, че аз ще го направя, да направим кръгла маса с експертите. Не знам дали Радев участва някъде с името си в тази коалиция. Оптимист съм, идват светли празници“, обясни отново Борисов.

За финал той заяви: „Трябва да кажем на хората какво сме направили и какво можем да надградим. Можем да кажем, че данъчната политика ще е такава, каквато сме обявили.“

Преди изказването на Борисов водачът на листата проф. Костадин Ангелов коментира: „За пръв път не се притеснявам от изхода на тези избори. Толкова много сме направили, че не можа да се събере с тиренца на два листа. Толкова много сме направили за областта и всеки град, че то заслужава да бъде подкрепено. Всяко нещо, което прави ГЕРБ, носи дълбок смисъл и дава знак. В листата има пет лекари, с което даваме ясен знак, че здравеопазването е основен наш приоритет.”