Борисов за думите на Радев: Проруските партии скочиха, защото не искат да печелим по милиард на ден и да сме независими

ГЕРБ продължи предизборната си кампания с представяне на листата на партията във Велико Търново и среща със симпатизанти.
„Шарлатанските години 2021 и 2024 бяха нулеви години за местната власт. ГЕРБ са най-опитните, не говорят празни приказки. Християнските и семейни ценности винаги са на почит и на водещо място и нашият лидер Бойко Борисов всеки ден доказва това“, заяви в началото на днешното събитие Даниел Панов, кмет на община Велико Търново.
Той подари на Борисов икона на Свети Георги по случай имения ден на лидера на ГЕРБ днес. От своя страна Бойко Борисов каза, че празнува на Богоявление.
Лидерът Бойко Борисов коментира: „Обикновено не се занимавам с другите партии, но когато ни нападат или когато явно внимателно слушат какво казвам, за да извадят нещо от контекста, си заслужава да им се отговори, иначе могат да останат ненаказани. Чувам, че партиите щели да правят много с изкуствения интелект. Мили мои, 2017 г. Дончев дойде с един професор от Цюрихския университет и в момента INSAIT институтът е един от водещите в света, да не кажа най-добрия.”
„Партията „Пътят на Копринката” обещава на българите какво ще прави в тази сфера. Ние сме на водещо място в света – това сме го направили ние. Отбранителната индустрия – довели сме най-голямата оръжейна компания в Европа, преговаряме за трети завод. Но не сме направили референдум за еврозоната – в Обзор нали направиха референдум за отделяне от Несебър, но Радев не го подписа, защо?“, попита той.
По думите му всички в МС при Желязков са направили чудеса за ПВУ, който План сега е абсолютно загубен и провален план.
„Аз съборих правителството. Като ми върнете разказите, разговорите, отговорите, бяхме си поставили тази година 1 януари това правителство да ни вкара в еврозоната, Шенген, да възстановим Плана и да падне мониторинговия механизъм – свършихме тази работа и подадохме оставка. Никой не ни е свалял. Протести има и в Сърбия, и в Унгария, Франция. Властта се дава от народа, след като има напрежение – подаваш оставка, отиваш на избори. И опозиция сме били. Тази компания не ни харесваше в парламента. Имаме ясни цели, които, ако ни подкрепят хората, ще ги свършим“, категоричен е Борисов.
„Спекулира се и по думите ми във връзка с войната в Близкия изток . Имаме големи източници на конвенционален газ. В „Хан Аспарух” в Черно море още 10% купи БЕХ. Не на последно място, в определени райони – никога Добруджа не съм казал, понеже Радев и Костадинов спекулираха, говорех за Червенобрежкия район, най-бедният регион в Европа. концесията я държи „Шел” за около един трилион газ, а България харчи около три милиарда на години. Казах, че обществото трябва да намери консенсус, казах, че нито аз, нито Радев или Костадинов сме експерти, да поканим такива, да демонстрираме технологията публично. Неслучайно САЩ е на 1-во място, Русия – на 3-то по добив на такъв газ. Неслучайно обаче проруските партии на Копринков и другите скочиха, защото ще станем независими“, подчерта още Борисов.
Разказа и за действията на ГЕРБ преди години по повод шистовия газ: „Под голям натиск на проруските партии тогава наложихме мораториум. Радев казва вчера, че Борисов иска в житницата ни да добива шистов газ – абсолютна лъжа. Но ето ви ги тези популисти, които си играят със страховете на хората. Кажете на Сачева да каже на хората, че си играят с техните страхове.“
„За 10 години държавен глава какво ще покаже във Варна? Нищо. Копринката какво ще покаже? Нищо. Асен Василев какво ще покаже? Всичко, направено там, е от ГЕРБ. Длъжни сме да им отговорим на лъжите, иначе няма да е правилно“, убеден е Борисов.
„Чух, че има писмо от МВР до Митницата да се махнат екипите, които наблюдават акцизите. За една година с премиер Желязков и вицепремиер Дончев 14 млрд. лв. се събраха повече в бюджета от борбата с контрабадата, данъчните измами, цигари, алкохол и всичко останало. Ако това го направят, контрабандата ще удари тавана отново, особено на цигарите, алкохол и месата в тези празници“, предупреди той.
Разказа и история с азербайджанския президент Илхам Алиев: „Много хора ходеха да се правят на важни там, но огато бяха игрите в Баку, ЕС ги бойкотира. Жан-Клод Юнкер, Ангела Меркел бяха хора, които разбират от една дума, и им казах, че азерският газ е единстевинят шанс за диверсификация. Казах, че ще ида, Юнер вика „Не те чувам, Бойко”. Алиев на място ми каза, че ще спя в неговия дворец, не в хотели. За Азербайджан Европа започва и завършва с България. Изпрати дъщеря си и съпругата си да гледат „Звук и светлина” в Търново. Като жест в България, до ден днешен получаваме с 30% по-евтина газ, отколкото е на борсата. Това съм го свършил лично аз.“
„Трайков каза, че последната година над половин милиард е спечелил Балкански поток. Той е 100% български, 100% ваш, чиста печалба, печатница за пари. За кое от направеното за 15 г. да ни е срам? Направили сме изключителни споразумения. Всеки ден по 600 000 евро отиват за младите Gen Z-та в Турция. Богатите българи хранят турците“, каза още Борисов.
„Борисов иска житницата ви да унищожи!“ Аз го каня да слушаме експертите отвън, от САЩ, от Русия, как печелят по милиард на ден от този газ. България има огромни залежи, защо да не печелим по милиард на ден? Не съм казал, че аз ще го направя, да направим кръгла маса с експертите. Не знам дали Радев участва някъде с името си в тази коалиция. Оптимист съм, идват светли празници“, обясни отново Борисов.
За финал той заяви: „Трябва да кажем на хората какво сме направили и какво можем да надградим. Можем да кажем, че данъчната политика ще е такава, каквато сме обявили.“
Преди изказването на Борисов водачът на листата проф. Костадин Ангелов коментира: „За пръв път не се притеснявам от изхода на тези избори. Толкова много сме направили, че не можа да се събере с тиренца на два листа. Толкова много сме направили за областта и всеки град, че то заслужава да бъде подкрепено. Всяко нещо, което прави ГЕРБ, носи дълбок смисъл и дава знак. В листата има пет лекари, с което даваме ясен знак, че здравеопазването е основен наш приоритет.”
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ком
До коментар #1 от "Шапкар":Пак добре, че не е Пеефски!!
Коментиран от #85, #89, #92, #93, #94, #97, #101, #104, #111, #117, #120
14:13 28.03.2026
Какъв
Коментиран от #32
14:14 28.03.2026
нано
Коментиран от #7, #9, #30, #136
14:15 28.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
Баш си е такава
До коментар #4 от "нано":и много и личи.
14:17 28.03.2026
Настопроценти
Коментиран от #64
14:17 28.03.2026
Я кажи
До коментар #4 от "нано":чий е Крим.
Коментиран от #48
14:18 28.03.2026
Не ви е проблем,
Коментиран от #38
14:18 28.03.2026
11 АГАТ а Кристи
Единия /не зависимо кой/ да хванеш, пък с него да биеш по другите !
14:19 28.03.2026
Азззззззз
14:19 28.03.2026
Боко рядко е прав,
Коментиран от #19
14:19 28.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
раз
Коментиран от #25
14:19 28.03.2026
Дон балон
14:20 28.03.2026
17 Пич
Радев - същия ще бъде !!! Ако мислите че ще решавате нещо, значи че не сте много умни!!!
Като ония безмозъчни, които рипаха на протесите без да знаят защо, а педофилите от Петрохан нагло си ги присвоиха!!!
14:20 28.03.2026
Путинче ли е,
14:20 28.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
Теслатъ
Коментиран от #36
14:21 28.03.2026
21 построеното не могат да го боядисат
а трайковите пп фенове тръбят, че с български пари за газовия поток, Бойко е улеснил и дори предизвикал руската агресия в Украйна.
14:22 28.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
Ура,,Ура
Коментиран от #31, #47, #134
14:24 28.03.2026
25 Напротив, я виж
До коментар #15 от "раз":Джордж Клуни, Брайън Адамс, дори принцовете на Великобритания...
Не всички искат да са с прическата на Ким или токчетата на Джуджи. Или да изглеждат като Чикатило в огледалото, двойникът на Костя Копейкин.
Изоставааааш.
14:24 28.03.2026
Даниел
14:24 28.03.2026
Сатана Z
Коментиран от #33
14:25 28.03.2026
мутрафон
14:26 28.03.2026
Гербавите
Коментиран от #68
14:26 28.03.2026
30 Шахматист
До коментар #4 от "нано":Радев е руска пионка. Пешка някаква дето се мисли за генерал.
14:26 28.03.2026
31 То Чорапа
До коментар #24 от "Ура,,Ура":щот така е прокопсал, жив да го ожали човек.
Кон с капаци и напреднала импотентност, мани-мани!
14:26 28.03.2026
32 Там
До коментар #3 от "Какъв":Където правиха проби за шистов газ,земята се свлече,хлътна,а това са само проби…
14:27 28.03.2026
33 РЕАЛИСТ
До коментар #27 от "Сатана Z":Българите бягат далече от путинисти като теб.
ежко
34 Имаме големи източници
14:28 28.03.2026
Крепостен селянин
14:28 28.03.2026
36 в левове
До коментар #20 от "Теслатъ":За ежедневната такса за Боташ говори Бойко. Даже сега с радевото пп правителство и поскъпналата цена на газта, Боташ продължава да не е икономически изгоден и не се ползва.
14:28 28.03.2026
37 Щом копейките
Коментиран от #43
14:28 28.03.2026
38 Бим Бам
До коментар #10 от "Не ви е проблем,":Като бивш член на БКП Борисов си е баш про-руска партия.
И искам отново
39 Мимч
Читател
40 Жалко, че е
14:29 28.03.2026
41 Време е
14:30 28.03.2026
И той, и вие
Без лъжци и манипулатори
БОКО Е ШАРЛАТАНИН
Емигрант
Защо « причтелите ти» от ЕС те изоставиха?
И какво целуваш? Някоя икона? Вече и Господ се противи от теб!
този е
14:31 28.03.2026
43 Здрасти
ужас
ЗАРАДИ
14:31 28.03.2026
44 последните пет години
Резултатите са ясни за всички - срив на държавата и бюджета, ръст на дълга, дефицит, големи приказки, нищо построено или ремонтирано, големи обещания, армията и флота зарязани на произвола
проклятие
45 Иначе
Налудник
46 Фуражки ли шиеш
До коментар #1 от "Шапкар":Виж му акъла и му скрий шапката. 😂😂😂
14:32 28.03.2026
47 нападките с
До коментар #24 от "Ура,,Ура":които твърдиш, че няма семейство, а той продължава да си живее в бащината си къща, има си и внуци.
14:32 28.03.2026
ха ха
До коментар #9 от "Я кажи":ти оели не си разбрал, бе байно ? Украина е Русия.
Николаос 66
49 Знаещ
Коментиран от #51, #70
14:34 28.03.2026
лют пипер
14:34 28.03.2026
51 Знаещ
До коментар #49 от "Знаещ":В САЩ дупчат в пустинята, само тук ще се дупчи в земята с най-плодородната почва в света
14:34 28.03.2026
Ама
14:34 28.03.2026
стоян георгиев
14:35 28.03.2026
54 На кого му пука какво смяташ ти,
До коментар #43 от "Здрасти":копейка без значение. И защо говориш за себе си в множествено число? Гласове в главата?
Съжалявам, шизото не се лекува.
14:35 28.03.2026
Евроатлантик
Коментиран от #83
14:35 28.03.2026
56 КАК ЦЕЛУВА ИКОНАТА
Коментиран от #61, #112
14:36 28.03.2026
ха, ха, ха...
14:37 28.03.2026
Лъжко паша
14:40 28.03.2026
Божеее ,
14:42 28.03.2026
Кой не скача,
14:44 28.03.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
един
14:46 28.03.2026
63 Помним
Коментиран от #79, #87
14:47 28.03.2026
64 Големдебил
До коментар #8 от "Настопроценти":Брех къв мислител,брех ква баба ванга.Не знаех че има такива умници.
14:47 28.03.2026
Празна тиква
Коментиран от #76, #82
14:50 28.03.2026
ЕДГАР КЕЙСИ
14:50 28.03.2026
Дарили го
14:52 28.03.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Промяна
До коментар #49 от "Знаещ":И защо кога ти си добивал шистов газ НЕ на такива като теб невежи и на такива радевисти копейки антибългари не на вас лъжците не на вас
Коментиран от #140
14:55 28.03.2026
71 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #42 от "Борисов":И понеже Бойко е руски "еничар" изпроводи предишния руски посланик Макаров, на прощалния прием в руското посолството, като се облечe с тениска, а "новите" от ПП, веднага след като взеха власта 2021 г., наградиха Макаров с орден «Мадарски конник» 1-ва степен, но връчен му в Москва...., нали? А помниш ли как нашия пРЕЗИДЕНТ мигаше когато патриарх-полковник „Кирил московски“ публично му се караше?
14:56 28.03.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
До Буда Сондьора и Тръбар
14:57 28.03.2026
75 Борисов - Българоубиец!
Продава ни Буда на Шел - голям кеф, нали!?
Печалбите за Шел, унищоженият чернозем в Мизия - за бедните българи.
Такава е мафиотската герберска "независимост"!
НЕ НА ШИСТОВИЯ ГАЗ!
НЕ НА КОНЦЕСИИТЕ ЗА ШИСТОВ ГАЗ, ДАДЕНИ ОТ МАФИЯТА ГЕРБ И ОТ НЕЙНИЯ ШЕФ ОТ БАНКЯ!
ДОЛУ МАФИЯТА БОРИСОВ-ПЕЕВСКИ!
Коментиран от #77, #84, #98
14:57 28.03.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
Торбата с лъжите и Буда пумпала
14:59 28.03.2026
79 от ефект на пеперудата
До коментар #63 от "Помним":БСП чрез поредния си Румен пак поредния Петков като уволни царския секретар на МВР създаде ГЕРБ.
15:00 28.03.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #55 от "Евроатлантик":АКО СЕ ОТКРИЕ ГАЗ В ЧЕРНО МОРЕ ....................... ЧОРАПА РУСКА ГАZ ЩЕ ПРОПИКАЕ ........................ ФАКТ !
15:00 28.03.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
Ха ха ха ха ха ха ха
Коментиран от #91
15:03 28.03.2026
87 Промяна
До коментар #63 от "Помним":А ЗАЩО НИ ВИДИШ СЕГА РАДЕВ КОЙ И КАК ГО ФИНАНСИРА И СЪЗДАВА ИЛИ ПЪК ШАРЛАТАНИЯТА ТЕ ОТКЪДЕ СА Е
Коментиран от #141
15:04 28.03.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Промяна
До коментар #86 от "Ха ха ха ха ха ха ха":86 АМА ЧЕ ЗАКЛИНАНИЯ ХО САЙТОВЕТЕ 86 ГЛЕДАЙ СЕБЕ СИ ЯВНО НЕ МОЖЕШ ИМАШ КОМПЛЕКСИ
Коментиран от #145
15:05 28.03.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Промяна
До коментар #75 от "Борисов - Българоубиец!":КАЗА ПЛАТЕНАТА МАФИЯ РАЗВИХРИЛА СЕЪПОБЕСНЯЛА ОТ АЛЧНОСТ БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА КАКВОТО И ДА ПРАВИТЕ МАФИОТИТИ ДА ЗНАЕТЕ
Коментиран от #108
15:07 28.03.2026
Факт
15:08 28.03.2026
100 Промяна
До коментар #95 от "Нали ППДБ сте си СГЛОБКА с ГЕРБ!":АМА ТИ СИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ШИСТОВ ГАЗ И ДОБИВ ЛИ ЧЕ ДРАСКАШ ЛЪЖИ ТУК АМА Я СТИГА СИ ЛЪГАЛ ЧЕ АМАН ОТ ТАКИВА КАТО ТЕБЕ ЛЪЖЦИ
Коментиран от #107, #149
15:09 28.03.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
ежко
Коментиран от #106
15:09 28.03.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
Време му
15:13 28.03.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Специалисти са в САЩ,
До коментар #100 от "Промяна":където от водопроводните им тръби излиза газ.
Даже демонстрираха до какво води добива на шистов газ - газ от чешмите на хората, който палеха, а къщите им напукани, а природата им - пустиня!
Борисов е българоубиец и гнусен продажник, а глупавите и корумпирани променкаджии му подгласят.
15:18 28.03.2026
108 Ти си от мафията ГЕРБ в сглобка ППДБ
До коментар #98 от "Промяна":Затова я защитаваш и се правиш на улав.
15:21 28.03.2026
109 Никой
Влизаш в Поликлиника - гонят те с парцала - нещо страшно се случва - разрушени болнични заведения - както и да е - "розовите очила". Напротив - свалихме го от Власт и 150 000 човека застанхме като един.
Да се помота още малко - той е амортизиран от спане по Дворци - разбираш ли. Какви ги приказва - "на едро". Учениците ни са неграмотни. Нямаме Съдебна система - нищо не работи. Да не ти се случва да те ограбят.
15:23 28.03.2026
Кой откъдето подхване Зеления Чорап,
15:27 28.03.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Че няма да целува
До коментар #56 от "КАК ЦЕЛУВА ИКОНАТА":Корана я!
15:30 28.03.2026
ГЕРБерастка наглост безкрай
15:36 28.03.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Горски
1. Природните ресурси да се добиват от ДЪРЖАВНА добивна компания. Към настоящия етап това е по-скоро нереалистично.
2. България да се трансформира в държава, която уважава себе си, гражданите си, суверенитета си, интереса си, запазване и гарантиране на чистотата на околната среда, недрата си и всичко приложимо и се БОРИ ГАРАНТИРАНО ЗА ВСИЧКО ТОВА, без никакви допълнителни "съображения"! Достойни и мотивиращи СТРАНАТА концесионни такси, никакви тайни букети, висока проба гаранции, пълен национален консенсус, твърди научни изводи! Към настоящия етап това е ДЪЛБОКО нереалистично. Един ИЗВОД: Никакъв добив на шистов газ! Потенциалният добив в Черно море ще се коментира отделно!
15:38 28.03.2026
И искам отново
15:42 28.03.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
Читател
15:48 28.03.2026
Стига ломоти простотии!
15:50 28.03.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
Отвратителен и нагъл
16:02 28.03.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
И той, и вие
16:07 28.03.2026
Без лъжци и манипулатори
16:09 28.03.2026
БОКО Е ШАРЛАТАНИН
16:10 28.03.2026
Емигрант
16:17 28.03.2026
127 ШАРЛАТАНСКИТЕ ГОДИНИ
РАБОТА РЪСТ РАТЕЖ——ГРАБЕЖ КРАДЕШ,ГРАБЕЖ КРАДЕШ
ТОВА СМЕ НИЕ ЕВРОООАТЛАНТИЦИТЕ ОТ ГЕРБ!!!!
Коментиран от #128
16:18 28.03.2026
128 Можеше да не използваш
До коментар #127 от "ШАРЛАТАНСКИТЕ ГОДИНИ":думата "евроатлантици" чуждопоклоннико русофилски, не знаеш ли къде се намира България, или смяташ, че е в Сибир близо до белите мечки и чукчетата ? Колко имаш по география, ако си посещавал училище някога ? Имаш слабост към героизъм и патриотизъм ли страхливо мишоче ?
Коментиран от #130
16:24 28.03.2026
129 този е
Коментиран от #138
16:36 28.03.2026
130 хаяско бункерния
До коментар #128 от "Можеше да не използваш":Няма какво да му обясняваш на тая мръсна и предателска руска noдметка! Проблема тука е на властите ,че тези мръсни антибългарски и русофилски национални предатели / руски шпиони са все още свободно придвижващи се!
16:36 28.03.2026
131 Господи! Какъв мерзавец!
16:41 28.03.2026
132 ужас
17:11 28.03.2026
133 ЗАРАДИ
17:11 28.03.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
ШЕФА
17:22 28.03.2026
136 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #4 от "нано":....бе душицо безродна от комунистическите лакеи на масква? Знаещ ли, че ТРИМА комунистически министър председатели на България са били полковници от КГБ? Не е трудно да се досетиш, че руската агентура е проникнала до всички нива на обществото. Министър председател на БЪЛГАРИЯ в периода 1950-1956 г. е полковник от НКВД с псевдоним Спартак. Става въпрос за сатрапа - вълко червенков. За бай тошо не знам, но тези преди него, комунистически министър председатели, до един са офицери от Лубянка... Цялата ни държавна структура е окупирана от руските \"спящи клетки\", единствено ген. Б. Борисов успя да пробие ограниченията с хитрост, защото го подцениха интелектуално него, а и БЪЛГАРСКИЯ НАРОД е умен и мъдър. Освен това, честно казано имахме невероятен шанс с Горбачов и Елцин, а може би и Господ е Българин, че хватката се охлаби и бързо България пое глътка въздух....
17:22 28.03.2026
проклятие
17:26 28.03.2026
138 Лама Туту😏
До коментар #129 от "този е":Кръсти се като Дявола - наполовина.👿
17:28 28.03.2026
Налудник
17:29 28.03.2026
140 Евгени от Алфапласт
До коментар #70 от "Промяна":Разкарай се, кука неграмотна!🤣
17:34 28.03.2026
141 Евгени от Алфапласт
До коментар #87 от "Промяна":Чиба, ченге неграмотно!🤣
17:36 28.03.2026
142 Евгени от Алфапласт
До коментар #68 от "Промяна":Марш, илитерат гербав некадърен!🤣
17:38 28.03.2026
143 Евгени от Алфапласт
До коментар #82 от "Промяна":ЗАЩОТО НЕ СА ЛЪЖИ, НЕГРАМОТНО СЪЩЕСТВО!🤣
17:39 28.03.2026
144 Евгени от Алфапласт
До коментар #84 от "Промяна":Къш, бе, птицо неграмотна!🤣
17:40 28.03.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
ха ха
17:50 28.03.2026
147 Ту-тууу
Пенсионерката казва:
- Боже помогни ми да изкарам до следващата пенсия, че не ми останаха пари за хляб.
Мутрата се моли:
- Боже, направи така, че да пуснат тировете на границата.
По едно време на мутрата му омръзва да слуша бабичката как се моли и ú казва:
- Бабо, на ти 200 долара да оставиш Бог на мира!
17:50 28.03.2026
Николаос 66
17:58 28.03.2026
149 Емигрант
До коментар #100 от "Промяна":Ти по какво си специалист ? По драскане с големи букви ли ? Я обясни ЕДИН МИЛИАРД с колко нули е на този боккллук на снимката, че както разбирам говориш за лъжи и би трябвало като "почтен" и "коректен" българин /ако си такъв /на какъвто се имитираш да разбере, че изпада в голяма ЛЪЖА - ЕДИН МИЛИАРД НА ДЕН ПЕЧАЛБА ДЕМЕК ЗА ГОДИНА 365 МИЛИАРДА ! И още нещо ще те попитам, ти БУДАЛА ли си, че му вярваш ? Аз се моля Тръмп да го е чул и да е вземал тази цифра за истинска и дано го отвлече за да печели САЩ от неговата "умнотия" ! Дано, това да стане, ще има още една възможност да се хвали не само, че е пил кафе, ами и на кого да "помага" ......
18:05 28.03.2026