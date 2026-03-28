Корнелия Нинова: Трябва по-силна роля на държавата
Корнелия Нинова: Трябва по-силна роля на държавата

28 Март, 2026 19:41 1 494 45

Промяна на модела

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Непокорна България“ и коалицията на Румен Радев са много различни. "Прогресивна България" предлага дясна и либерална политика - дори крайно либерална. Ние сме лява формация. Лявоцентристка. Това заяви лидерът на ''Непокорна България'' Корнелия Нинова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS, коментирайки въпроса защо българските граждани да гласуват за политическата ѝ формация в момент, в който социолозите прогнозират победа на „Прогресивна България“ на Румен Радев.

Тя даде и примери за различията между двете формации. "Те предлагат да не се променя данъчната система. Ние смятаме, че в този си вид тя е несправедлива. Трябва да има необлагаем минимум за най-бедните хора - до размера на минималната работна заплата. Предлагаме по-висок корпоративен данък върху свръхпечалбите на банките и семейно подоходно облагане. Коалицията на Радев смята, че държавата не трябва да се намесва в определянето на минималната работна заплата и доходите. Това според мен е абсурдно - особено в условията на кризи, неравенства и бедност", посочи тя.

И изтъкна, че тя лично 48 пъти е внасяла предложение минималната заплата да бъде 50% от средната. "В крайна сметка ГЕРБ кандисаха и го приехме. Ние сме за по-силна роля на държавата - особено в социалната политика, подкрепата за малкия и средния бизнес и средната класа. Те не предлагат промяна на модела. Ще дам пример със здравеопазването. Румен Радев казва: „Ще намалим доплащането в болниците“. Това не е промяна на модела - това е козметика. За нас болниците не трябва да бъдат търговски дружества", подчерта Нинова.

По думите на лидера на „Непокорна България“ тя не завижда на възможностите на „Прогресивна България“ по отношение на кампанията, която провеждат. "Напротив - възникват много въпроси за огромните финанси, които се хвърлят. До момента става дума за стотици хиляди евро, а може да стигнат и милион до края на кампанията. Ако имахме такива средства, бихме ги използвали по-разумно. Не завиждаме и на листите им - там има всичко: ГЕРБ, ДПС на Ахмед Доган, БСП, ИТН. Няма как да се завижда на това", заяви тя.

И беше категорична, че формацията ѝ претендира да е моралната алтернатива: "От „Непокорна България“ сме категорично кървавочервена линия спрямо ГЕРБ и ДПС. Докато при коалицията на Радев се виждат протегнати ръце към тях. Докато при нас позицията е ясна и доказана във времето - не се прегърнахме със сглобки".

Нинова изрази мнение по отношение на това какви мерки трябва да се вземат заради войната в Иран. "Трябва да се намалят акцизите върху горивата, да се намали ДДС, да се използват резерви. Управляващите са пасивни по отношение на цените. Храните поскъпват отдавна. Те събират повече ДДС и използват тези средства неефективно. Могат да компенсират приходите чрез 15% данък върху свръхпечалбите на банките. В момента той е 10%. Печалбата за 2025 година е около 4 милиарда - това е неприлично на фона на бедността", категорична е Корнелия Нинова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    19 14 Отговор
    Смешно е Корнелия ...добре ще ти ходи някъде 79-80 г ...

    19:42 28.03.2026

  • 2 Гост

    22 16 Отговор
    Я, таз пак изпълзя? Въх, мислех че е емигрирала!
    Здравейте, Другарко!!!

    19:46 28.03.2026

  • 3 Помак

    17 12 Отговор
    Ша прибирам прането ..дано е изсъхнало

    19:47 28.03.2026

  • 4 Циганин ли си, българино? 🤔

    8 12 Отговор
    Всички коментатори на този сайт са стари, стари дядовци..

    Коментиран от #5, #20, #41

    19:47 28.03.2026

  • 5 Николова , София

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Козлодуй вари да са ...ш в ..а

    Коментиран от #21

    19:49 28.03.2026

  • 6 Сталин

    9 4 Отговор
    Вие най много трябва да се страхувате от тези 9 думи-,."..ние сме от правителството и идваме да ви помагаме "

    -Роналд Рейгън

    19:54 28.03.2026

  • 7 ЕДГАР КЕЙСИ

    16 7 Отговор
    И ТАЗИ ВЛАШКА ИНДО - БЪЛГАРКА И ТЯ КАТО ЧОРАПА ....................... ЩЕ ПРОМЕНЯ "ПРОГРЕСИВНИЯ" МОДЕЛ НА ЧОРАПА ....................... АМАН ОТ "ПРОГРЕСИВНИ" И КРАДЛИВИ ИДИОТИ ......................... ФАКТ !

    Коментиран от #24, #39

    19:57 28.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И Нинова клекна

    8 14 Отговор
    пред Радев!

    Всички наши политици бяха ИЗКОМАНДВАНИ да подвият коляно пред Радев.
    Само ДПС И ВЪЗРАЖДАНЕ НЕ СЕ ПОДЧИНИХА!

    За това ще ги подкрепим на изборите!

    19:57 28.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нещо Като Царска България !

    4 6 Отговор
    Нещо Като Царска България ! Да му Мисли !

    Този Народ !

    19:59 28.03.2026

  • 12 Много

    5 11 Отговор
    Си ясна,точна,дано повече хора чуят думите ти,защото те са продукт на опита ви в политиката,.Но тъпаци как да те разберат,само интелигентни хора могат да схванат.

    20:00 28.03.2026

  • 13 Стига с държавата!

    10 0 Отговор
    На България и трябва честност, почтеност и законност. Де ги такива люде на територия доминирана от алчност и беззаконие? Без хората няма нищо друго.

    20:02 28.03.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    14 3 Отговор
    Предлагате комунизъм. Няма лошо. И други го предлагат. Едва ли ще минете 1%.

    20:03 28.03.2026

  • 15 Чакам уточнение

    7 4 Отговор
    ...от наглата ,,Непокорна" :
    КОЯ ДЪРЖАВА ма?
    Има ли такава ?
    ...или ТЯ съществува само в устите на ТИЯ де лапат яка ДЪРЖАВНА заплата...особенно преди....ИЗБОРИ....

    20:04 28.03.2026

  • 16 Сталин

    14 3 Отговор
    Ма Курнелио ква държава ма,нали я продадохте за едно шише ракия

    20:05 28.03.2026

  • 17 големдебил

    8 1 Отговор
    Корни и де е таз държава

    20:06 28.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ъхъ!!!

    9 4 Отговор
    Еми то, най-силна беше ролята на държавата в СССР и НРБ и видяхме как свърши това!

    20:07 28.03.2026

  • 20 Дядо

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Щом си сигурен в твърденията си...прати женка си за да....поТВЪРДИ...

    20:07 28.03.2026

  • 21 Дрътия Софианец

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Николова , София":

    Той Э .. 😁

    20:08 28.03.2026

  • 22 ХАХАХА😂

    9 5 Отговор
    Крантата пак излязла

    20:08 28.03.2026

  • 23 Само

    5 2 Отговор
    пишман акъллии сипят мозък , като че ли това има стойност и е нужно ?!

    20:10 28.03.2026

  • 24 Освен всичко

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    ....и КАТОЛИЧКА...
    ТЯ ...Корнелия
    Синът и...РАФАЕЛО...
    все типични славяно-български православни имена...

    20:12 28.03.2026

  • 25 между другото

    5 3 Отговор
    Корнелия, наистина ли вярваш, че Радев има време да ви разглежда Фейсбук страницата и да се подиграва с публикациите ви?

    20:14 28.03.2026

  • 26 1111

    5 0 Отговор
    Искам да прочета предизборната програма на лявоцентристката ви партия.
    Къде се намира сайта на "Непокорна България"?

    20:16 28.03.2026

  • 27 Чаровница

    9 4 Отговор
    Нинова е от партиите произлезли от приказките на Шехерезада! В продължение на хиляда и една нощ цар Шахриар чул много приказки, смилил се над Шехеразада и заживял щастливо с нея и в днешни дни...... ето това е Нинчето от Приказните приказки за от по времето на Комунизма!

    20:17 28.03.2026

  • 28 Принцеса

    3 2 Отговор
    Нинче, как ти е шишарката? Идва пролет. Ще цъвти ли? Ще мирише ли ухайно? С какво си пудриш шишарката? Кажи и ние да те последваме! Кажи..... че нашите шишарки, не знаят точно кога да цъфнат по площадите на градовете и да бъдат оплодени от тия с плешивите безкожни глави!

    20:19 28.03.2026

  • 29 Принцеса

    1 4 Отговор
    Нинче, извинявам се! Забравих, че твоята шишарка се казва таралеж и затова всеки се бой да те опраши от тия с плешивите безкожни глави! Извинявай госпожо, понеже ще се убоде!

    Коментиран от #33

    20:20 28.03.2026

  • 30 Пародия

    4 4 Отговор
    Тва още ли диша??? Нищо ще дочакаме новината!!!!!!

    20:20 28.03.2026

  • 31 Ами добре

    5 2 Отговор
    За национализация ли бълнува Корнела? Защото в момента държавната администрация е достатъчно тромава и раздута. Нали някой трябва да изкарва заплатите на тези държавници все пак.

    20:25 28.03.2026

  • 32 мда

    6 2 Отговор
    Платената артистка на Ротшилда излезе от нафталина.

    20:25 28.03.2026

  • 33 Ахааа!

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "Принцеса":

    Сега разбрахме на кой таралеж си е набол "д"-то Винету.

    20:28 28.03.2026

  • 34 я пак!

    2 0 Отговор
    "Корнелия Нинова: Трябва по-силна роля на държавата"

    Кой всъщност е държавата? Павителството, парламента, президента или политиците и докога ще се злоупотребява с този термин?
    Иначе Нинова е права, че реално ролята на държавата (на всички нас) е недопустимо слаба. Бездействието, незаинтересоваността и бивлското ни търпение десетилетия наред е истинската причина за сегашното състояние на държавата ни. След като задължението и отговорността за избор на политическия екип на държавата е наше задължение, недоумяващо е как ще оставим те сами да си назначават контролни органи на тяхно подчинение и на всичко отгоре да ги контролират ефективно. Навсякъде по света, където някой назначава някого на някаква длъжност и му плаща за да свърши определена работа или сам упражнява контрола или ако няма такава възможност назначава контролни органи които лично контролира. Ако не го прави така, става това което става!

    20:34 28.03.2026

  • 35 вие сте

    2 3 Отговор
    сглобката на гнойко какво повече да се каже

    20:34 28.03.2026

  • 36 Давид

    3 1 Отговор
    Проблема е ДС . Те оплескаха всичко . Къде е Николай Марков ? Крие се в Пейтрион .

    20:36 28.03.2026

  • 37 Гол Тупан

    4 2 Отговор
    Много е интересно,когато на вашата сбирка милионери с неизвестен произход на богатствата си пеят "Интернационала".

    20:36 28.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 55 от Козлодуй

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Кейси , днес е почивен ден . Толкова ли си закъсал , че и днес работиш ?

    20:59 28.03.2026

  • 40 кури

    5 2 Отговор
    техноимпекс КОГА??????????

    21:36 28.03.2026

  • 41 Джони Кеш

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Аз съм млад див жребец!

    21:37 28.03.2026

  • 42 Шибни..

    1 0 Отговор
    Я шибни шамар, Корнелията Нинова! Разберете се, като мъже с жените.

    22:41 28.03.2026

  • 43 КРАТКО

    4 3 Отговор
    Coциaлни дeйнocти мoжe дa прoвeждa caмo бoгaтaтa държaвa, a бoгaтa държaвa ce прaви oт бoгaти грaждaни, a нe oт тeзи рaзчитaщи нa coциaлнитe мeрoприятия НА ДРУГАРКАТА, НАЛИ??

    23:04 28.03.2026

  • 44 хмммм

    2 0 Отговор
    Тая я има държавата като дойна крава.

    10:37 29.03.2026

  • 45 Пуйка

    1 0 Отговор
    Колко протеста организира срещу гербавите. Козички галеше. И стига с твоето "успешно" министруване, твоите те търсеха да те наритат, добре че Петков те скри в МС. Доведе РР за призидент, изпрати сергейевата в ЕП, отгледа зафирки, вкара любовника си на избираемо място в листата. Срам нямаш

    12:26 29.03.2026

