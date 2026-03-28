Крум Зарков: Лявото настъпва – младите ще поведат битката за справедливост

28 Март, 2026 20:11 1 754 64

  • крум зарков-
  • бсп-
  • младежи-
  • избори-
  • парламент

Над 200 младежи от страната се събраха в столицата, за да обсъдят бъдещето на левицата

Снимка: БСП
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Лявото настъпва, то не е отминало. По силата на историческата необходимост. Това го видяхме на изборите в Западна Европа, това ще докажем и тук.", заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков пред над 200 млади хора на организираната от Младежкото обединение в БСП Националната младежка среща „Справедлива България е възможна!“ в София.

Той посочи, че не случайно младежите са пленени от лявата идея на справедливост и свобода: „Защото тя изисква борба и бунт срещу настоящия ред, а той по дефиниция е десен.“.

В речта си Зарков призова младите хора да бъдат мечтатели, вместо прагматици. „Прагматизмът в политиката означава винаги да се съобразяваш с тези на власт. Мерси, за този прагматизъм. Ние ще бъдем идеологизирана политическа сила и съвсем не прагматично ще се опълчим на властта, когато тя не работи за хората.“, категоричен бе той.

"За да бъдете добри социалисти, вие трябва първо да сте свободни. Доверете ми се, както аз ви се доверявам напълно.“, каза в заключение Крум Зарков.

„Справедливостта за мен е вместо малка група привилегировани хора да живеят добре, докато мнозинството живее зле, да изравним неравенствата. Решение е справедлива данъчна реформа, така че богатите да допринасят повече, а българските граждани да имат равен достъп до качествено образование, здравеопазване, правосъдие.", каза председателят на МО в БСП и водач на листата на БСП-ОЛ в 23 МИР-София Габриел Вълков.

Водачът в 25 МИР Атанас Атанасов акцентира върху ролята на държавата в обществото: „Около нас бушуват кризи, войни, а правителството бездейства. Говори се за невидимата ръка на пазара. Само че тази невидима ръка много често пълни джобовете на малка шепа хора.“.

Според него левите ценности на мир, справедливост и солидарност са още по-актуални днес. „Постигнахме нашата първа задача - показахме, че младите можем да носим отговорност и да не се отказваме пред тежки битки. Сега остана да свършим втората - да убедим колкото се може повече наши съграждани, че имат нужда от лява партия.“, категоричен бе Атанасов.

Основен акцент в последвалата дискусия бяха политиките, които БСП предлага, бъдещето на лявото в България и ролята на младите хора в изграждането на устойчиви решения за социална справедливост, икономическо развитие и равни възможности.

Със своята енергия, идеи и активна работа на терен младите социалисти заявиха готовност да бъдат сред двигателите на кампанията „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ и да достигнат до още повече млади хора с посланията за справедливост, солидарност и реална промяна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    32 2 Отговор
    Охоо така бате Зарков ..250 места за БСП ...бате бате

    20:13 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хаха

    38 2 Отговор
    Пълни глупости!

    Никой не смята да плаща данъците, за да могат някакви паразити да ги раздават на другите паразити - цигойнъри и мигранти!

    Нали знаеш как свършват паразитите рано или късно прошляк?

    20:18 28.03.2026

  • 4 Лявото

    35 6 Отговор
    казва: дайте да дадем. Ама запазва плоския данък, който пълни гушите на милионерите. Що за перверзници или шизофреници са тези леваци.? Сал един Зарков знае.

    20:19 28.03.2026

  • 5 НА ЛЕВИЯ БРЯГ

    29 1 Отговор
    НАСТЪПВА ТО АМА НЕ КЪДЕТО ТРЯБВА.КАТО АЗИС И СЪПРУГЪТ МУ СТАВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ

    20:21 28.03.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    31 3 Отговор
    Кои млади... дето не могат да определят кой им е пола ли?

    20:22 28.03.2026

  • 7 Румен

    29 4 Отговор
    Голям смешник е!

    20:25 28.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 мдаа

    29 4 Отговор
    Настъпват левите пuдалu

    20:28 28.03.2026

  • 10 Сила

    30 1 Отговор
    Крумчо , пак да кажа ....мис Палестина дето 10 години е била секретарка в ДПС ( !!!???!!!) и изведнъж се оказва на избираемо второ място в 23 МИР от БСП .....МАХАЙ Я ВЕДНАГА !!! Най малкото ще станеш за посмешище !!!

    20:30 28.03.2026

  • 11 лява идеология

    27 4 Отговор
    Ляворо е работещите бедни да хранят държавните паразити дето се скатават по цял ден и команчите.

    20:30 28.03.2026

  • 12 САНДОКАН

    30 1 Отговор
    Круме на какво си , питай тези младежи за нещо по леко

    20:30 28.03.2026

  • 13 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    19 2 Отговор
    ЛЯВОТО НА ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ НА КОМУНИСТА УБИЕЦА НА КОТКИ УМРЯ..БСК БКП 1% НА ИЗБОРИТЕ 2026 НЯМА ДА ВЗЕМЕ ,,Зарков е пълна отре.пка

    20:45 28.03.2026

  • 14 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    18 2 Отговор
    БСП БКП -0,9% електорат..убиеца на котки погреба БКП ритуално

    20:46 28.03.2026

  • 15 Младо старо

    19 0 Отговор
    Червеният картон е за всички .

    20:50 28.03.2026

  • 16 Справедливост

    26 1 Отговор
    от шумкари въшкари , убивали , грабили и грабят вече няколко поколения читавите български граждани , никой не е видял и няма да види ! Та Кацамунски да се покрие някъде и да не гневи хората !

    20:51 28.03.2026

  • 17 ?????

    21 1 Отговор
    По-добре да си беше мълчал.

    20:52 28.03.2026

  • 18 Гол Тупан

    19 1 Отговор
    АЙДУЦИ!

    20:53 28.03.2026

  • 19 хахаха

    16 2 Отговор
    копейки вие няма да минете вертикалната бариери и айде в ляво...

    20:53 28.03.2026

  • 20 55 от Козлодуй

    25 1 Отговор
    Зарков , не се мори , ще имаш под 4%. И после без субсидии . Пак безработен .

    21:04 28.03.2026

  • 21 Настъпваш си връзките на обувките.

    15 1 Отговор
    Бройлер.

    21:09 28.03.2026

  • 22 зарко

    14 4 Отговор
    я кажи като сте отрочета на дърти комунисти помогнали на руския ботуш да изтреби всички стойностни хора в държавата за да може нискоинтелигентните да гулят лъжт и крадат цял живот на чужд гръб дали крушата пада по-далеч от дървото?

    21:18 28.03.2026

  • 23 безпартиен

    23 1 Отговор
    На тези лявото е само РЕЗБАТА!

    21:29 28.03.2026

  • 24 ШЕФА

    18 1 Отговор
    Крумчо Мама,лявото настъпва единствено към бездната на нищото и забравата за некадърници ,лъжци и мошеници като вашата жалка ОПГ,ГРОБ,ДПС,ИТН и ПП-ДБ.

    21:29 28.03.2026

  • 25 Варна

    16 1 Отговор
    Мамин Крумчо,младите от вашата партиика могат да настъпят единствено към Гой Парада !

    21:32 28.03.2026

  • 26 тримката на снимката

    13 0 Отговор
    са с интелект на почитатели на планета пайнер...

    21:32 28.03.2026

  • 27 Ото фон Бломберг

    14 1 Отговор
    Бегай почивай малоумник ..комуническо нищожество непотребни ..мързелива сган ..само пробиване за вас паразити

    21:34 28.03.2026

  • 28 нннн

    17 0 Отговор
    Младите ще поведат Прайда.
    Мамин Крумчо още ли държи да ратифицираме Истанбулската конвенция? И още ли е против референдумите? Ей тия въпроси да му зададат.

    21:36 28.03.2026

  • 29 А бесепето

    12 1 Отговор
    умре!

    21:39 28.03.2026

  • 30 Нито един глас!

    16 2 Отговор
    Нито един глас за изверг и садист, убил така жестоко беззащитно котенце! Както предците му убиха цвета на нацията и убиваха цели 45 години! Ега ти Кацамунския бокук! И ако помните, този на снимката имаше наглостта и цинизма да се изгаври с жертвите на престъпната му и кървава БКП? Помните, нали?!

    21:40 28.03.2026

  • 31 Свако от ОФ

    16 0 Отговор
    Търся млада активистка да стиска знамето

    21:49 28.03.2026

  • 32 Болен .

    11 1 Отговор
    Болен мозък си бе другарио .

    21:50 28.03.2026

  • 33 Болен .

    12 1 Отговор
    Болен мозък си бе другарио .

    21:51 28.03.2026

  • 34 Млади, но нагли комуняги

    15 1 Отговор
    Младежите на БСП и на останалите полит. партии в България влизат в политиката, за да използват властта за себе си в личен план и от рано да уредят кариерно и материално своя си живот и въобще не им пука за народа. Никакво доверие не трябва да имате нито в младите комуняги от БСП, нито в дъртите комуняги в тази партия. Това важи и за останалите партии в НС, защото нито една от тях не е по-различна от червените отпадъци от БСП(БКП)

    22:00 28.03.2026

  • 35 Боебаев

    8 1 Отговор
    Как беше, на всеки според потребностите на всеки според възможностите.

    22:01 28.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Цузарков

    9 0 Отговор
    Другарю, Прайда поведи, че нещо много те сърби.
    Не се предавай ти без бой, стига той да е от свой и да те опраска яко той.

    22:24 28.03.2026

  • 39 Анджо

    15 1 Отговор
    100 годишната терористична организация е БКП. ИМАЛИ още идиоти да гласуват за тях. Такова зло не ни е настигало в цялата история на България когато сме били суверенна държава. Опазил ни Бог от това проклятие да дойде пак. В русия се върна и се видя за какво иде реч.

    22:29 28.03.2026

  • 40 Анджо

    10 2 Отговор
    БКП се гордее с техния терористичен акт който сътвориха през 1925 година. Този терористичен акт е обявен за най голямият за 20 век. Това може да се провери.

    22:46 28.03.2026

  • 41 Олеле

    8 1 Отговор
    Тоя левичар лъже на поразия! В Европа дясното настъпва а лявото е на изчезване.

    22:48 28.03.2026

  • 42 КРАТКО

    5 2 Отговор
    Coциaлни дeйнocти мoжe дa прoвeждa caмo бoгaтaтa държaвa, a бoгaтa държaвa ce прaви oт бoгaти грaждaни, a нe oт тeзи рaзчитaщи нa coциaлнитe мeрoприятия, НАЛИ?? Но, акo бoгaтитe грaждaни или както ги наричат "олигарси" нe ce гoрдeят c държaвaтa cи, тe щe ce cтрeмят дa НЕ ДАВАТ cвoятa лeптa... Щом са богати, те са и умни да си скрият парите от данъчните, начини колкото щеш. БЪЛГАРИТЕ НЯМАМЕ ПОВОД ЗА ГОРДОСТ С ТOТAЛНO OПOРOЧEНAТA НИ ИCТOРИЯ зa хaнoвe, тaнгризъм, рoбcки нaрoд, братушките „двойни ocвoбoдитeли” и „прeкрacния” coциaлизъм....когато всичко било едва ли не безплатно и народът тънел в охолство ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР. Светъл лъч в правилната посока....е 24 май да стане национален празник вместо 3 март!

    23:00 28.03.2026

  • 43 Мухахаха

    4 0 Отговор
    Кой не скача е червен

    23:32 28.03.2026

  • 44 Горски

    10 1 Отговор
    Това изобщо не е вярно. Това се предизборни лъжи целящи да манипулират излъганите от тях избиратели. Народа вече е интелигентен и никога повече няма да допусне отново да наблюдава как Партията гласува заедно с Борисов и Пеевски уж в името на народа.

    23:54 28.03.2026

  • 45 За да има мир - БСП в Сибир

    10 2 Отговор
    Вляво на снимката е пенделчето Атанас Атанасов, което отричаше, че БСП обслужва мутрите Бойко и Дебелян Магнитски. Това ли е "промяната" при червените боклуци - старите куррррвввввииии ще правят нов бардаккк?

    00:20 29.03.2026

  • 46 Първо

    1 2 Отговор
    Работа, после пари и нещата ще се оправят Зарков

    00:51 29.03.2026

  • 47 Круме,аз съм истината

    8 2 Отговор
    Круме, иди се хвани да работиш за това дет си учил преди 20 години.Така от партийка в партийка си се разхайтил и за нищо не ставаш вече.Още по опасно е сега като се набута там дето осакатиха мама Ана.С плямпане на заучени мамини памфлети няма да влезеш в парламента.Бързай докле е рано,че после...накъде?

    00:56 29.03.2026

  • 48 Гипс Гипсов

    9 2 Отговор
    Тъй като вие в БСП нямате нищо общо с лявото, няма никакво значение дали България има нужда от лява политика или не. Сбогом БСП.

    01:00 29.03.2026

  • 49 Шамандуров

    6 2 Отговор
    Нали Корнелия Нинова ви пречеше. Ето сега нея я няма и ще видите какъв резултат на изборите ще получите

    01:02 29.03.2026

  • 50 Круме

    7 2 Отговор
    Хвани се първо на работа, а после защитавай трудещитесе хора, пусни микрофона и вземи лопата, после може и да ти се получи

    01:11 29.03.2026

  • 51 Гипсадджийски

    4 3 Отговор
    Тъй като днешното БСП няма ВЕЧЕ нищо общо с БКП, няма никакво значение какво и как е правила БКП в България.

    01:13 29.03.2026

  • 52 десничар

    7 2 Отговор
    Круме Крумеееееее Круме ..... Зарков...... Лявото? Тези с обратния гард за нищо не ставате, тъй да знъш.

    01:17 29.03.2026

  • 53 Артилерист

    5 2 Отговор
    Това вече е идеологически правилно говорене на председателя на БСП. Това да бъдеш идеологизирана политическа сила срещу властта на богаташите никога не сме го чували от приватизаторката Нинова...

    01:46 29.03.2026

  • 54 ежко

    7 0 Отговор
    Тези сега се сетиха.....Айде няма нужда!Отивайте си в заслужено пенсиониране!

    02:46 29.03.2026

  • 55 Ужас

    6 0 Отговор
    Пак ли

    06:49 29.03.2026

  • 56 Петър Картечаров

    4 0 Отговор
    Круме да ти го обясня накратичко за да можеш да ме разбереш. Проблема на партията, която се опитваш в момента да реанимираш е че когато сте във властта никога не правите това, което сте говорили че ще правите, когато сте се кандидатирали за нея.

    06:58 29.03.2026

  • 57 Лявото настъпва!

    4 0 Отговор
    Нещастник,тоя не знае ли,че за всеки нормален човек "ляво" значи руски шпионин. Аре чупката бе!

    08:51 29.03.2026

  • 58 Хаха

    2 0 Отговор
    Малкия Кацамункси не каза какво мисли за Истамбулската конвенция, половете, джендър идеология?

    10:10 29.03.2026

  • 59 малко истински факти

    2 0 Отговор
    Голям смешник е крумчо , сякаш не вижда че комуноидниците се само затриват , а взел да високопарничи по ленински образец.

    10:59 29.03.2026

  • 60 Диана

    2 0 Отговор
    Този смешник продължава да се държи като паднал от небето - ни лук ял, ни лук мирисал, значи... Той щял да води битката за справедливост у нас... Ето точно лицето на БСП - те премазаха милиони хора у нас, прогониха ги от родната стряха, а сега ще обвиняват другите в техните издевателства... Какви "политики" може да предложи едно БСП, значи?!... Да се махнело олигархичното управление у нас, значи... Ха-ха-ха... И в какво точно се изразява по-конкретно това "олигархично" управление, значи... Във формата без съмнение това е липсата на бюрокрацията /от рода на как можел Борисов да управлявал от джипа си. Що се отнася до съдържанието това не е никак ясно защото именно това "олигархично" управление постигна успехи за които БСПтата могат само да мечтаят и да ги рушат по всякакъв начин, за да ги омаловажат и скрият от хоризонта... Аз не съм чула едно удобрение на БСПтата на някоя инициатива на управляващите, само претенции, голи думи, обиди, мръсотия... Ето и тук този смешки казва: били сме каквито сме били /но никога не са били лоши, значи... /, сега сме други, значи... Е, не може да бъдете "други"!.. Такива сте, каквито ви е създала природата, Бог, и си носите своя кръст за поука на всички, които сядат на чужд стол - политиката не е вашето място и днешната ви битка да я обсебете отново говори само и единствено за пълното неразбиране на елементарни фундаментални постулати... Короната блести, но и тежи... Вас блясъкът й ви е ослепил, нищо не става от вас... Пог

    11:11 29.03.2026

  • 61 Картечаров

    2 0 Отговор
    Има едно нещо, което Крум Зарков, заедно с партията, която представлява може да очаква от предстоящите избори в България и това е РЕЗИЛ.

    11:19 29.03.2026

  • 62 Гипсаджия

    1 0 Отговор
    Тези работи дето Крум и дружина ги говорят сега, трябваше да ги говорят преди десет, петнадесет години, сега никой не им вярва. Защо сменихте валутата на страната бе ... ?

    11:22 29.03.2026

  • 63 Прокурор

    1 1 Отговор
    Справедливо ли е садистично да се бият котки?

    12:02 29.03.2026

  • 64 Зарков

    1 0 Отговор
    Ти клоун ли си или да??? Младите танаси и вълкани са позор за бесепето. Поне си трай и не вбесявай хората да не вкараш партията в групата "и други" при кака ти кури

    12:13 29.03.2026

