Крум Зарков: Лявото настъпва – младите ще поведат битката за справедливост

„Лявото настъпва, то не е отминало. По силата на историческата необходимост. Това го видяхме на изборите в Западна Европа, това ще докажем и тук.", заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков пред над 200 млади хора на организираната от Младежкото обединение в БСП Националната младежка среща „Справедлива България е възможна!“ в София.
Той посочи, че не случайно младежите са пленени от лявата идея на справедливост и свобода: „Защото тя изисква борба и бунт срещу настоящия ред, а той по дефиниция е десен.“.
В речта си Зарков призова младите хора да бъдат мечтатели, вместо прагматици. „Прагматизмът в политиката означава винаги да се съобразяваш с тези на власт. Мерси, за този прагматизъм. Ние ще бъдем идеологизирана политическа сила и съвсем не прагматично ще се опълчим на властта, когато тя не работи за хората.“, категоричен бе той.
"За да бъдете добри социалисти, вие трябва първо да сте свободни. Доверете ми се, както аз ви се доверявам напълно.“, каза в заключение Крум Зарков.
„Справедливостта за мен е вместо малка група привилегировани хора да живеят добре, докато мнозинството живее зле, да изравним неравенствата. Решение е справедлива данъчна реформа, така че богатите да допринасят повече, а българските граждани да имат равен достъп до качествено образование, здравеопазване, правосъдие.", каза председателят на МО в БСП и водач на листата на БСП-ОЛ в 23 МИР-София Габриел Вълков.
Водачът в 25 МИР Атанас Атанасов акцентира върху ролята на държавата в обществото: „Около нас бушуват кризи, войни, а правителството бездейства. Говори се за невидимата ръка на пазара. Само че тази невидима ръка много често пълни джобовете на малка шепа хора.“.
Според него левите ценности на мир, справедливост и солидарност са още по-актуални днес. „Постигнахме нашата първа задача - показахме, че младите можем да носим отговорност и да не се отказваме пред тежки битки. Сега остана да свършим втората - да убедим колкото се може повече наши съграждани, че имат нужда от лява партия.“, категоричен бе Атанасов.
Основен акцент в последвалата дискусия бяха политиките, които БСП предлага, бъдещето на лявото в България и ролята на младите хора в изграждането на устойчиви решения за социална справедливост, икономическо развитие и равни възможности.
Със своята енергия, идеи и активна работа на терен младите социалисти заявиха готовност да бъдат сред двигателите на кампанията „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ и да достигнат до още повече млади хора с посланията за справедливост, солидарност и реална промяна.
3 хаха
Никой не смята да плаща данъците, за да могат някакви паразити да ги раздават на другите паразити - цигойнъри и мигранти!
Нали знаеш как свършват паразитите рано или късно прошляк?
28 нннн
Мамин Крумчо още ли държи да ратифицираме Истанбулската конвенция? И още ли е против референдумите? Ей тия въпроси да му зададат.
21:36 28.03.2026
38 Цузарков
Не се предавай ти без бой, стига той да е от свой и да те опраска яко той.
22:24 28.03.2026
