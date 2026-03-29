АПИ предупреждава шофьорите да са готови за сняг при пътуване през планините

АПИ предупреждава шофьорите да са готови за сняг при пътуване през планините

29 Март, 2026 08:42 1 121 2

АПИ призовава шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри и да не изпреварват на снегопочистващата техника

АПИ предупреждава шофьорите да са готови за сняг при пътуване през планините - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Агенция "Пътна инфраструктура" предупреждава шофьорите, които ще пътуват през високопланинските проходи в страната, да подготвят автомобилите си за зимни условия. В следващите дни се очакват валежи от дъжд, които в планинските райони ще преминават в сняг.

Пет снегопочистващи машини обработват пътя през прохода "Петрохан" към момента Движението през старопланинските проходи се осъществява нормално. Пътните настилки са почистени и опесъчени. Обработването им ще продължи за осигуряване на безопасност за движението.

АПИ призовава шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри и да не изпреварват на снегопочистващата техника.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пътните настилки са почистени

    4 0 Отговор
    Карах по тъй наречената " магистрала" Тракия и детето ми направи забележка,че говоря глупости.

    08:45 29.03.2026

  • 2 Ами

    6 0 Отговор
    За зимата подготовката е друга! Една хубава камина с истински жив огън, една истинска мека и разкошна кожа пред камината ( за инфаркти и инсулти на зелените ), и една още по разкошна жена върху кожата! И питиета и мезета...

    08:49 29.03.2026

