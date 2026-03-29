Даниел Митов: Не беше редно като министър да вземам отношение по случаите на Петрохан и Околчица

ГЕРБ винаги отива на избори за победа, винаги се готвим да управляваме. Когато говорим за разграждане, за модели, олигарси все се поставят се диагнози, а ние търсим решение.
Това каза заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов в ефира на "Събуди се".
„Станахме членове на Шенген, на еврозоната, сега трябва да направим държавата по-богата, да се преформатира от икономика на евтиния труд в икономика с висока добавена стойност”, допълни той.
„В парламентарната република хората рядко дават правото на една единствена партия да управлява самостоятелно. След като това е така, трябва да се търси съгласие с други партии. Само след изборите, след като видим колко мандата има всяка партия в парламента, можем да кажем какви са възможните конфигурации”, каза Митов.
Според него в програмата на Румен Радев има заявка да оглави лявото в България и да бъде продължение на БСП. Той посочи, че има съществени разлики в икономическите възгледи на ГЕРБ и на Радев.
Друга тема, която беше засегната в разговора беше строителството на АМ „Хемус” „Магистралата щеше да бъде завършена, ако Асен Василев като финансов министър не беше взел парите - 2 милиарда лева, от специалната сметка и не ги беше раздал. Къде ги раздаде така и не разбрахме”, каза той. Според него Василев е причината за големи бюджетни дефицити, с които българската икономика сега не може да се справи
Даниел Митов коментира и своята работа по случая „Петрохан- Околчица” така:”Министърът не е редно да взима отношение, докато случаят не е изяснен. А ние имаме уникален за българската среда случай. И докато не са изяснени всички факти и обстоятелства, докато няма резултати от експертизи, не е редно министърът да коментира. Виждате, че и сегашният министър не говори по същество по случая и това е правилно”. Той допълни, че експретите са дали нужната информация на обществото.
Митов коментира и реакцията си по случая с нападението над директора на полицията в Русе и съпоставката, която се прави между нея и тази с „Петрохан-Околчица”. Той запита дали двата случая са идентични и как се очаква да има една и съща реакция.
Друга тема, която коментира, е поставянето на Владислав Горанов начело на избирателната листа във Варна. „Той е водач на листа, част от ГЕРБ и един от големите ни и добри финансови експерти. Има високи заслуги за влизането ни в еврозоната. Затова сме го сложили”, обясни Горанов.
По въпроса за легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов Митов каза, че съдебната власт е независима и тя определя кой ще е обвинител номер 1. „Политиците, да се бъркаме в тази работа, не е много редно”, каза още той. Митов обясни, че в програмата на ГЕРБ е заложен нов Наказателен кодекс и допълни, че това всъщност означава съдебна реформа.
Митов каза още, че Андрей Гюров може да се окаже нелегитимен премиер. И запита защо се назначава за служебен премиер човек, който има около себе си юридически казус. „Както върви, ще се окаже, че той не е могъл да бъде част от т.нар. домова книга и не е имал право да бъде посочван като служебен премиер”, допълни още той.
1 РЕалисто
Коментиран от #6, #42
10:48 29.03.2026
4 Град Симитли
Толкова си може Дани !:))
10:52 29.03.2026
6 Калинчо
До коментар #1 от "РЕалисто":Скри се като щраус. Най-некадърния министър в историята на България. калинчо
10:54 29.03.2026
7 По-добре си трай!
Да се криеш,като мишка,в момент,когато цялото общество е разтревожено по случай с 6 смъртни случая...!
Министърът на МВР трябва да е първият,който да излезе и успокои обществото и поеме отговорност,за това,за което му плащат...!
Спирам,че ще кажа нещо и ще ме изтрият...!
10:54 29.03.2026
12 Съдията
Коментиран от #24, #53
10:57 29.03.2026
15 Лейди би
Страшни сфифки прави
10:59 29.03.2026
17 Успех
Коментиран от #31, #52
11:00 29.03.2026
До коментар #28
11:03 29.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Спомени!
До коментар #12 от "Съдията":Тия двамката-
Къдравата Сю и Георг Георгиев,с техните кухи и заучени фрази,като се изстапанят гордо и умно,пред аудиторията, много ми напомнят,на бившите комсомолски секретари ,които много си бяха повярвали,че са някакъв фактор и то решаващ...!
Не искам да ги гледам и чувам!
11:04 29.03.2026
27 Чаоооо
Ноооо добре ,че сте все такива в листите на ГЕРБ за да получите НАЙ -СЛАБИЯТ ВОТ и да не минете над 18%
11:06 29.03.2026
28 Да припомня
До коментар #21 от "Шопо":Ми то, нали е "нашето МВР", докато управляваха ППДБ, когато бе създадена паравоенната петроханска секта педофили и сега, когато я замитат.
Коментиран от #57
11:06 29.03.2026
29 Има една
Коментиран от #44
11:06 29.03.2026
30 БрЯх...!
До коментар #23 от "Само напред":Само какъв комсомолски патос и ентусиазъм...!
Все едно слушаме-
,,Да живей БКП и КПСС...!"
😂😄😆👍👏
11:07 29.03.2026
31 Марис
До коментар #17 от "Успех":Прав си, но може малко да промените слогана си. Например: Ред и работа в кавички, разтеж променяте с грабеж !!!
11:08 29.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Бай онзи
Коментиран от #45
11:19 29.03.2026
42 Дориана
До коментар #1 от "РЕалисто":Митов говори лъжи от типа Крадеца вика дръжте крадеца.ГЕРБ/ СДС са носителите и проводниците на корупцията в България със завладените институции , а той говори за победа. Това говори до каква степен е изкривено съзнанието на някои политици. Служебното правителство разкри корупционни схеми на завишени обществени поръчки в пъти . Вашето правителство теглеше милиони кредити, които народа трябва да плаща с години, а парите потъваха във вашите касички .Времето ви на кражби , корупция рекети и полицейщина свърши. Отпадате от управлението на България защото нанесохте много вреди.
11:25 29.03.2026
43 Радомир
Между другото ти като абсолютен аматьор добре е не се намесваше,полза от теб,как от въшка мляко.
11:27 29.03.2026
44 въпросче
До коментар #29 от "Има една":Къде забрави Чекиджиян, тя е алфа женска и беше фактор в държавата.
11:27 29.03.2026
45 Ставри,
До коментар #36 от "Бай онзи":мишката си има извинителна бележка за отсъствието. Била е на разкрасителни и операционно отслабителни процедури. Може би и на стеснителни
11:29 29.03.2026
47 Не беше редно
Не взе отношение, защото си неук некадърник, а тъндема Б- П не ти подсказаха какво да дрънкаш?
Бегай.
11:30 29.03.2026
50 Митов
Няма да се изненадам ако цъфнеш, като посетител на хижата!
11:32 29.03.2026
52 Хаха
До коментар #17 от "Успех":Радев ще ви смачка заедно с прокурора и тези дето се направиха на умрели лисици за Джуджетата , Булгартабак и Банката , пътници сте заедно с Шиши !
11:36 29.03.2026
53 трънлив храст
До коментар #12 от "Съдията":Този ли намести жена си да чете новини по една от телевизиите. Защо не я изпрати някъде по веригите да реди стоки по рафтовете.
Коментиран от #66
11:38 29.03.2026
54 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА МАФИЯ
разбойкУ УМИШЛЕНО СЛАГА НА $ИЛОВОТО мини$т€р$тво -МВР Я ж€нички,Я п€ Д . лч€, Ч€ ДА ВЪРВИ
"Р€ДЪТ В ХАУ$А"! Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА МАФИЯ!
рум€н П€ Д€ рад€Ф(ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ) -КАНДИДАТ ДА $€ ПР€ВЪРН€ ОТ КАР МА ЗЪ КАУНЬ В НОВАТА
нато-БКП ТИКВА №1, ИЗМ€$ТВАЙКИ АГ €НТ БУДАла-разбойкУ!
81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
АНТИКОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
11:38 29.03.2026
57 Лъжеш
До коментар #28 от "Да припомня":Знаем кога е създадена - още през далечната 2012 година когато Толупа заедно с троянският си кон от Учиндол са си стиснали ръцете за това което се случи с територията до днешни времена ! Радов ще ви помете на изборите !
Коментиран от #60
11:44 29.03.2026
59 жоро
Но Ти постъпи умно и замълча, щото разбра че извършителите са по-силни от МВР!
Добър инстинкт за самосъхранение!
11:54 29.03.2026
60 Дориана
До коментар #57 от "Лъжеш":Точно така сега ще има висока избирателна активност в България и чужбина , хората твърдо са решени да унищожат корупционния модел Борисов- Пеевски и да освободят Завладяна България.
11:54 29.03.2026
66 ЛГБТ с главно Дъ
До коментар #53 от "трънлив храст":Основно правило в гей общността е, че когато тръгнеш да правиш политическа кариера, предварително сключваш фиктивен брак (с жена), иначе какво ще кажат хората.
14:31 29.03.2026
