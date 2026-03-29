Даниел Митов: Не беше редно като министър да вземам отношение по случаите на Петрохан и Околчица

ГЕРБ винаги отива на избори за победа, винаги се готвим да управляваме. Когато говорим за разграждане, за модели, олигарси все се поставят се диагнози, а ние търсим решение.

Това каза заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов в ефира на "Събуди се".

„Станахме членове на Шенген, на еврозоната, сега трябва да направим държавата по-богата, да се преформатира от икономика на евтиния труд в икономика с висока добавена стойност”, допълни той.

„В парламентарната република хората рядко дават правото на една единствена партия да управлява самостоятелно. След като това е така, трябва да се търси съгласие с други партии. Само след изборите, след като видим колко мандата има всяка партия в парламента, можем да кажем какви са възможните конфигурации”, каза Митов.

Според него в програмата на Румен Радев има заявка да оглави лявото в България и да бъде продължение на БСП. Той посочи, че има съществени разлики в икономическите възгледи на ГЕРБ и на Радев.

Друга тема, която беше засегната в разговора беше строителството на АМ „Хемус” „Магистралата щеше да бъде завършена, ако Асен Василев като финансов министър не беше взел парите - 2 милиарда лева, от специалната сметка и не ги беше раздал. Къде ги раздаде така и не разбрахме”, каза той. Според него Василев е причината за големи бюджетни дефицити, с които българската икономика сега не може да се справи

Даниел Митов коментира и своята работа по случая „Петрохан- Околчица” така:”Министърът не е редно да взима отношение, докато случаят не е изяснен. А ние имаме уникален за българската среда случай. И докато не са изяснени всички факти и обстоятелства, докато няма резултати от експертизи, не е редно министърът да коментира. Виждате, че и сегашният министър не говори по същество по случая и това е правилно”. Той допълни, че експретите са дали нужната информация на обществото.

Митов коментира и реакцията си по случая с нападението над директора на полицията в Русе и съпоставката, която се прави между нея и тази с „Петрохан-Околчица”. Той запита дали двата случая са идентични и как се очаква да има една и съща реакция.

Друга тема, която коментира, е поставянето на Владислав Горанов начело на избирателната листа във Варна. „Той е водач на листа, част от ГЕРБ и един от големите ни и добри финансови експерти. Има високи заслуги за влизането ни в еврозоната. Затова сме го сложили”, обясни Горанов.

По въпроса за легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов Митов каза, че съдебната власт е независима и тя определя кой ще е обвинител номер 1. „Политиците, да се бъркаме в тази работа, не е много редно”, каза още той. Митов обясни, че в програмата на ГЕРБ е заложен нов Наказателен кодекс и допълни, че това всъщност означава съдебна реформа.

Митов каза още, че Андрей Гюров може да се окаже нелегитимен премиер. И запита защо се назначава за служебен премиер човек, който има около себе си юридически казус. „Както върви, ще се окаже, че той не е могъл да бъде част от т.нар. домова книга и не е имал право да бъде посочван като служебен премиер”, допълни още той.