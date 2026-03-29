Новини
България »
Даниел Митов: Не беше редно като министър да вземам отношение по случаите на Петрохан и Околчица
  Тема: Избори

29 Март, 2026 11:41, обновена 29 Март, 2026 10:45 1 576 69

  • даниел митов-
  • мвр-
  • герб-
  • избори-
  • политика

ГЕРБ винаги отива на избори за победа, след това ще видим какви са възможните конфигурации за управление, заяви доскорошният шеф на МВР

Снимка: NOVA
NOVA NOVA

ГЕРБ винаги отива на избори за победа, винаги се готвим да управляваме. Когато говорим за разграждане, за модели, олигарси все се поставят се диагнози, а ние търсим решение.

Това каза заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов в ефира на "Събуди се".

„Станахме членове на Шенген, на еврозоната, сега трябва да направим държавата по-богата, да се преформатира от икономика на евтиния труд в икономика с висока добавена стойност”, допълни той.

„В парламентарната република хората рядко дават правото на една единствена партия да управлява самостоятелно. След като това е така, трябва да се търси съгласие с други партии. Само след изборите, след като видим колко мандата има всяка партия в парламента, можем да кажем какви са възможните конфигурации”, каза Митов.

Според него в програмата на Румен Радев има заявка да оглави лявото в България и да бъде продължение на БСП. Той посочи, че има съществени разлики в икономическите възгледи на ГЕРБ и на Радев.

Друга тема, която беше засегната в разговора беше строителството на АМ „Хемус” „Магистралата щеше да бъде завършена, ако Асен Василев като финансов министър не беше взел парите - 2 милиарда лева, от специалната сметка и не ги беше раздал. Къде ги раздаде така и не разбрахме”, каза той. Според него Василев е причината за големи бюджетни дефицити, с които българската икономика сега не може да се справи

Даниел Митов коментира и своята работа по случая „Петрохан- Околчица” така:”Министърът не е редно да взима отношение, докато случаят не е изяснен. А ние имаме уникален за българската среда случай. И докато не са изяснени всички факти и обстоятелства, докато няма резултати от експертизи, не е редно министърът да коментира. Виждате, че и сегашният министър не говори по същество по случая и това е правилно”. Той допълни, че експретите са дали нужната информация на обществото.

Митов коментира и реакцията си по случая с нападението над директора на полицията в Русе и съпоставката, която се прави между нея и тази с „Петрохан-Околчица”. Той запита дали двата случая са идентични и как се очаква да има една и съща реакция.

Друга тема, която коментира, е поставянето на Владислав Горанов начело на избирателната листа във Варна. „Той е водач на листа, част от ГЕРБ и един от големите ни и добри финансови експерти. Има високи заслуги за влизането ни в еврозоната. Затова сме го сложили”, обясни Горанов.

По въпроса за легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов Митов каза, че съдебната власт е независима и тя определя кой ще е обвинител номер 1. „Политиците, да се бъркаме в тази работа, не е много редно”, каза още той. Митов обясни, че в програмата на ГЕРБ е заложен нов Наказателен кодекс и допълни, че това всъщност означава съдебна реформа.

Митов каза още, че Андрей Гюров може да се окаже нелегитимен премиер. И запита защо се назначава за служебен премиер човек, който има около себе си юридически казус. „Както върви, ще се окаже, че той не е могъл да бъде част от т.нар. домова книга и не е имал право да бъде посочван като служебен премиер”, допълни още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕалисто

    93 2 Отговор
    напротив, трябваше да кажеш истината, чия е разработката и каква мръсна работа са вършили, всички сте мафия и си мълчите !!!

    Коментиран от #6, #42

    10:48 29.03.2026

  • 2 Така,де

    105 2 Отговор
    Но по случая с пияния полицейски шеф в Русе веднага взе отношение.

    10:48 29.03.2026

  • 3 Гост

    96 1 Отговор
    Ти си най-некадърният министър на вътрешните работи и си просто слугинаж...

    10:48 29.03.2026

  • 4 Град Симитли

    89 2 Отговор
    Обаче,когато 15 годишен наби началника на РУ на Русе,тутакси взе отношение--и то неадекватно !
    Толкова си може Дани !:))

    10:52 29.03.2026

  • 5 Покри се

    75 1 Отговор
    Причината е-некадърник.

    10:53 29.03.2026

  • 6 Калинчо

    81 0 Отговор

    До коментар #1 от "РЕалисто":

    Скри се като щраус. Най-некадърния министър в историята на България. калинчо

    10:54 29.03.2026

  • 7 По-добре си трай!

    80 0 Отговор
    Страхливец такъв!
    Да се криеш,като мишка,в момент,когато цялото общество е разтревожено по случай с 6 смъртни случая...!
    Министърът на МВР трябва да е първият,който да излезе и успокои обществото и поеме отговорност,за това,за което му плащат...!
    Спирам,че ще кажа нещо и ще ме изтрият...!

    10:54 29.03.2026

  • 8 Нагла

    71 0 Отговор
    Супер нагла ко вра

    10:56 29.03.2026

  • 9 Данъкоплатец

    68 0 Отговор
    Къдравата Сю позлати хрантутниците си за сметка на данъкоплатците и се покри като мишка!

    10:56 29.03.2026

  • 10 Туин Пийкс

    66 0 Отговор
    А, защо ти викат Къдравата Сю?

    10:56 29.03.2026

  • 11 ДА ПРИ ТАКЪВ СЛУЧАЙ

    49 1 Отговор
    Със шестима "САМОУБИЛИ СЕ"" МИНИСТЪРА ТРЯБВА ДА СИ МЪЛЧИ И СНИШАВА КАТО ТВОЯ ТУУУЛУП ДА. А ПРИ ЕДНА КОКОШКА ОТКРАДНАЛА 50 ЕВРО ОТ МАГАЗИНА НИКАКВА ПРОШКА. ТОГАВА ГОВОРИ ГОВОРИ И ГОВОРИ. А ЗА КОНФИГУРАЦИИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ СГЛОБКИ И ДАЛАВЕРИ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ИМА. РАДЕВ У ЗАТВОРА ГИ НАВРИ ВСИЧКИ ЗА ДА РАЗБЕРАТ СЛЕДВАЩИТЕ ЧЕ ИМА ЗАКОНИ ЗА КРАДЦИТЕ.

    10:56 29.03.2026

  • 12 Съдията

    62 0 Отговор
    Къдравата Сю и Георг Георгиев. Мини Маус и Мики Маус.😂

    Коментиран от #24, #53

    10:57 29.03.2026

  • 13 Скрий се бе!

    61 1 Отговор
    А иначе много обичаш микрофоните и камерите,да ми се фъчкаш пред тях по повод и без повод...

    10:58 29.03.2026

  • 14 Даниел Немитов

    51 1 Отговор
    Да, да!!! Най си беше редно да мълчиш като пръд.ал и да се криеш като борсук! А пък вие от ГЕРБ сте все по редните работи.

    10:58 29.03.2026

  • 15 Лейди би

    43 1 Отговор
    🎈♂️♂️🧑‍✈️🗞️🙉🤮
    Страшни сфифки прави

    10:59 29.03.2026

  • 16 Гост

    41 2 Отговор
    Даниелчо, пиленце от кокошарника в Банкя, как ще се появиш пред Ората без позволение свише, пък и като не знаеш от къде ще задуха вятъра по отношение на твоята дружинка от Петрохан!

    10:59 29.03.2026

  • 17 Успех

    4 50 Отговор
    Победа за ГЕРБ, най-стабилната проевропейска партия, постигвала най-много, с най-голям капацитет, да работи за напредъка на държавата.

    Коментиран от #31, #52

    11:00 29.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кой кой

    50 2 Отговор
    Най нередно нещо беше ти да си министър

    11:02 29.03.2026

  • 20 Отврат пепедебейска

    7 31 Отговор
    Просто, свинщината в "Петрохан" я дадоха на тези които са я допуснали ППДБ Терзиев, да си я оправят. Защото много вони и който се доближи до нея, може да повърне.

    11:02 29.03.2026

  • 21 Шопо

    42 2 Отговор
    МВР е организирана престъпна група а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.

    Коментиран от #28

    11:03 29.03.2026

  • 22 Гербер - пеер т

    40 2 Отговор
    Кво се обясняваш бе, тамагочи? Всички те видяха каква мишка си.

    11:03 29.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Спомени!

    39 1 Отговор

    До коментар #12 от "Съдията":

    Тия двамката-
    Къдравата Сю и Георг Георгиев,с техните кухи и заучени фрази,като се изстапанят гордо и умно,пред аудиторията, много ми напомнят,на бившите комсомолски секретари ,които много си бяха повярвали,че са някакъв фактор и то решаващ...!
    Не искам да ги гледам и чувам!

    11:04 29.03.2026

  • 25 пешо

    32 1 Отговор
    редно ли е да се криеш като мишка

    11:04 29.03.2026

  • 26 Дааа,

    33 2 Отговор
    Много добре направи че се скри,да не кажеш някаква глупост.

    11:05 29.03.2026

  • 27 Чаоооо

    33 1 Отговор
    Не е редно сега въобще да се оправдаваш и да си в листите за Депутат
    Ноооо добре ,че сте все такива в листите на ГЕРБ за да получите НАЙ -СЛАБИЯТ ВОТ и да не минете над 18%

    11:06 29.03.2026

  • 28 Да припомня

    6 21 Отговор

    До коментар #21 от "Шопо":

    Ми то, нали е "нашето МВР", докато управляваха ППДБ, когато бе създадена паравоенната петроханска секта педофили и сега, когато я замитат.

    Коментиран от #57

    11:06 29.03.2026

  • 29 Има една

    33 0 Отговор
    пасмина пальоши из територията, на които никога не им стиска да стигнат до върха. Тия само обикалят около съответният алфа, махат послушно с опашчици, душат му зднка, чакат сервилно за подхвърлена мазна коричка и лаят настървено по всеки и всички които им посочи шефът. Такива са тоя, ония Биков, нелепите СДС, разните ПКП, бившият доктор сега изтъркан мокет и тн. Гнусното е че идват избори и глутницата наречена ГЕрП става все по активна и по нагла.

    Коментиран от #44

    11:06 29.03.2026

  • 30 БрЯх...!

    30 0 Отговор

    До коментар #23 от "Само напред":

    Само какъв комсомолски патос и ентусиазъм...!
    Все едно слушаме-
    ,,Да живей БКП и КПСС...!"
    😂😄😆👍👏

    11:07 29.03.2026

  • 31 Марис

    25 0 Отговор

    До коментар #17 от "Успех":

    Прав си, но може малко да промените слогана си. Например: Ред и работа в кавички, разтеж променяте с грабеж !!!

    11:08 29.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тома

    7 13 Отговор
    Правилно е направила къдравата сю защото всички от Петрохан са от левия бряг и са бизим партия

    11:15 29.03.2026

  • 34 Ялчин

    28 0 Отговор
    Тая лъже повече и от Слави!

    11:16 29.03.2026

  • 35 толупа

    26 0 Отговор
    Моя човек Къдравата Сю много ме слуша

    11:19 29.03.2026

  • 36 Бай онзи

    23 0 Отговор
    Защо ма Митке?Не можеше ли като министър да излезеш и да кажеш:Случила се е голяма трагедия.Органите на МВР и прокуратурата разследват случая.Нищо повече.А ти се скри като мишка.

    Коментиран от #45

    11:19 29.03.2026

  • 37 ПО ТОЧНО

    24 0 Отговор
    НЕ БЕШЕ РЕДНО ДА СИ МИНИСТЪР

    11:23 29.03.2026

  • 38 лъжеш!

    25 0 Отговор
    Лъжеш, Къдравата, лъжеш като дърта циганка! Лъжеш, нагло, долно, мазно, двулично и портивно н нищожество, дето преминаваш от партия в партия както магистралните жрици преминават от един турски тир в друг! Ами, като не знаеш къде е дал милионите Асен Василев, ще ти обадя ма, Къдравата, щом ти си толкова тъпа, че не си разбрала! Даде ги на нещастните един милион пенсиоенри, което при твоя СИКаджийски главатар и престъпник от подзмения свят получаваха цели 4 годиин 136 лв. пенсия, без инто стотинка за Коледа и Великден! Пет хиляди от тях се саомубиха и технеят убиец е мутрата от СИК Боко тиквата! Ясно ли ти стана ма, Къдравата?! Асен Василев увеличи минималната пенсия с 250 лв.. направи безплатни детски градини и безплатни учебници и ред още социални придобивки, с които най-бедните българи получиха глътка въздух! А ти бе, номад долен, я да ни обадиш, ти как се чувстваш по-добре, пардон - по добре платен, като зам. на Иван Костов, понеже нали си основател на ДСБ, или като зам. на престъпника от подземния свят, неграмотния селяндур Боко Тиквата? За стажа ти под полата на "Вечната Амбър" на политическата проституция - Пръмовата Муглена, всичко е ясно! Там добре й дишаше "ароматите"!

    11:23 29.03.2026

  • 39 Един

    25 0 Отговор
    Не е редно и сега да се появяваше!

    11:24 29.03.2026

  • 40 А кой , ма ,

    27 0 Отговор
    Данке ? Покри се в миша дупка най - безцеремонно ! Срам си ! Голям срам !

    11:24 29.03.2026

  • 41 Хохо Бохо

    23 0 Отговор
    То не беше редно и къдрокосата любовница на тулупа да е министър ама това е отделен въпрос

    11:25 29.03.2026

  • 42 Дориана

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "РЕалисто":

    Митов говори лъжи от типа Крадеца вика дръжте крадеца.ГЕРБ/ СДС са носителите и проводниците на корупцията в България със завладените институции , а той говори за победа. Това говори до каква степен е изкривено съзнанието на някои политици. Служебното правителство разкри корупционни схеми на завишени обществени поръчки в пъти . Вашето правителство теглеше милиони кредити, които народа трябва да плаща с години, а парите потъваха във вашите касички .Времето ви на кражби , корупция рекети и полицейщина свърши. Отпадате от управлението на България защото нанесохте много вреди.

    11:25 29.03.2026

  • 43 Радомир

    18 0 Отговор
    Прав си ,ти постъпи по професионална,излезе в отпуска и замина на Малдивите.
    Между другото ти като абсолютен аматьор добре е не се намесваше,полза от теб,как от въшка мляко.

    11:27 29.03.2026

  • 44 въпросче

    18 0 Отговор

    До коментар #29 от "Има една":

    Къде забрави Чекиджиян, тя е алфа женска и беше фактор в държавата.

    11:27 29.03.2026

  • 45 Ставри,

    22 0 Отговор

    До коментар #36 от "Бай онзи":

    мишката си има извинителна бележка за отсъствието. Била е на разкрасителни и операционно отслабителни процедури. Може би и на стеснителни

    11:29 29.03.2026

  • 46 Мълчаливият министър

    18 0 Отговор
    Ми то ако вътрешният министър ще си мълчи докато не се изяснят всички случаи на територията, то тогава той трябва да си мълчи и да не се показва до Второто Пришествие. Както финансовият министър се води министър без портфейл, то така и вътрешният министър, трябва да се нарече мълчаливият министър. По време на мандата, задължение на мълчаливият министър да бъде, да се крие по миши дупки, да бяга от микрофоните на мисирките, да отказва всякакви участия и интервюта. На изслушванията в НС, да се изправя гордо на трибуната и да мълчи

    11:30 29.03.2026

  • 47 Не беше редно

    19 0 Отговор
    Изобщо да заемаш този пост. Да си рендосвач по ти приляга Сю.
    Не взе отношение, защото си неук некадърник, а тъндема Б- П не ти подсказаха какво да дрънкаш?
    Бегай.

    11:30 29.03.2026

  • 48 Ме бе…

    16 0 Отговор
    …Митов, не че не беше редно -> ти просто си независим и всичко го знаят, тоест абсолютно нищо не зависи от теб. То дори и базовите човешки нужди като да ядеш, спиш, си измиеш зъбите и изкъпеш не зависят от теб, ти си просто на лизинг, на едно копче дет се вика ….

    11:31 29.03.2026

  • 49 Право е митов

    20 0 Отговор
    Как да се намеси като е на каишка? Ако ти разреши стопанина тогава може да се намесиш.

    11:31 29.03.2026

  • 50 Митов

    21 0 Отговор
    Защо се назначават министри с доказана сексуална ориентация, какъвто е твоя случай!
    Няма да се изненадам ако цъфнеш, като посетител на хижата!

    11:32 29.03.2026

  • 51 Пустиня(к)

    16 0 Отговор
    То, по принцип, ти вопще не требваше да си министър, ми у некой бардак. Оно от шайка ГЕПИ кво да очакваш.

    11:35 29.03.2026

  • 52 Хаха

    13 2 Отговор

    До коментар #17 от "Успех":

    Радев ще ви смачка заедно с прокурора и тези дето се направиха на умрели лисици за Джуджетата , Булгартабак и Банката , пътници сте заедно с Шиши !

    11:36 29.03.2026

  • 53 трънлив храст

    15 0 Отговор

    До коментар #12 от "Съдията":

    Този ли намести жена си да чете новини по една от телевизиите. Защо не я изпрати някъде по веригите да реди стоки по рафтовете.

    Коментиран от #66

    11:38 29.03.2026

  • 54 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА МАФИЯ

    8 2 Отговор
    П€ Д€ Р . $ТЧ€ НА П€Д .ФИЛ ОКО Н€ ВАДИ!
    разбойкУ УМИШЛЕНО СЛАГА НА $ИЛОВОТО мини$т€р$тво -МВР Я ж€нички,Я п€ Д . лч€, Ч€ ДА ВЪРВИ
    "Р€ДЪТ В ХАУ$А"! Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА МАФИЯ!

    рум€н П€ Д€ рад€Ф(ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ) -КАНДИДАТ ДА $€ ПР€ВЪРН€ ОТ КАР МА ЗЪ КАУНЬ В НОВАТА
    нато-БКП ТИКВА №1, ИЗМ€$ТВАЙКИ АГ €НТ БУДАла-разбойкУ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    АНТИКОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!

    11:38 29.03.2026

  • 55 хмм

    14 0 Отговор
    Не беше редно да те правят министър на вътрешните работи, но Борисов е известен с неадекватните си решения. Имаше още юрист и финансист - министри на здравеопазването, социолог - министър на вътрешните работи, счетоводител - министър на енергетиката и икономист - министър на образованието.

    11:39 29.03.2026

  • 56 Истината

    17 0 Отговор
    Кой ако не министъра на МВР-то да вземе отношение бе, Митов? Чистачките в МВР-то ли? Или шофьорите? Вие тия глави само за аксесоар ли си ги носите? От сутрин до вечер само това повтаряш по студията, даже вече и ти си вярваш как си бил на поста министър само за декор..

    11:40 29.03.2026

  • 57 Лъжеш

    17 0 Отговор

    До коментар #28 от "Да припомня":

    Знаем кога е създадена - още през далечната 2012 година когато Толупа заедно с троянският си кон от Учиндол са си стиснали ръцете за това което се случи с територията до днешни времена ! Радов ще ви помете на изборите !

    Коментиран от #60

    11:44 29.03.2026

  • 58 Не беше

    12 0 Отговор
    редно да си министър. Не си "взел отношение" за да прикриеш сношение на две шишки, работили по този случай. Шило в торба не стои, ще се разбере защо не си взел отношение, след като по много други случаи пръв вземаше думата и громеше жертвите преди да си разбрал каквото трябво

    11:52 29.03.2026

  • 59 жоро

    14 0 Отговор
    всъщност беше редно!
    Но Ти постъпи умно и замълча, щото разбра че извършителите са по-силни от МВР!
    Добър инстинкт за самосъхранение!

    11:54 29.03.2026

  • 60 Дориана

    11 1 Отговор

    До коментар #57 от "Лъжеш":

    Точно така сега ще има висока избирателна активност в България и чужбина , хората твърдо са решени да унищожат корупционния модел Борисов- Пеевски и да освободят Завладяна България.

    11:54 29.03.2026

  • 61 Изтекоха сателитна кадри

    5 0 Отговор
    Хората в хижата са убити от наемници, наети от Пеевски , убиват йствп на поръчано като на на алекс й Петров с политическа цел и отмъщение насочени към ПП....всичко почна да излиза.. Деян Илиев, чийто тел фон уеб йцире от службите са прибрали, също е ли йвидиеан от тези, които му взеха релеф на....

    12:05 29.03.2026

  • 62 Никой

    9 0 Отговор
    150 000 души ви казахме - "аут" - той си "бае".

    12:15 29.03.2026

  • 63 Анааа майчоо

    11 0 Отговор
    Мишкаааааа,като спряха Замунда беше като кинозвезда,а след 6 убити се скри да не казвам къде, Смешник

    12:21 29.03.2026

  • 64 кажи си истината стига лъга!!!

    10 0 Отговор
    кажи че ти забраниха да се месиш за да не оплескаш нещо хората назначени да потулят убийствата са със опит в тия неща не като теб…

    12:21 29.03.2026

  • 65 ха ха

    2 1 Отговор
    от най новите фашисти е тоя , много подобни са на тия с окончателното решение , само че не работят срещу евреите а срещу собствените си народи

    12:58 29.03.2026

  • 66 ЛГБТ с главно Дъ

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "трънлив храст":

    Основно правило в гей общността е, че когато тръгнеш да правиш политическа кариера, предварително сключваш фиктивен брак (с жена), иначе какво ще кажат хората.

    14:31 29.03.2026

  • 67 Емигрант

    2 0 Отговор
    Ха ха ха не било редно на министърът на вътрешните работи да взема отношение, значи той е поставен там без да носи отговорности, а само да бъде послушен и бездеен ? Майко мила какви министри управляват България, за тях не е редно да вземат отношения за ситуации за които са отговорни ? Ами не се сърдете на никого бе хора, вие си избирате тези които не трябва да вземат никакви отношения за нещата които ви се случват е България ! Такова нещо като този не биха го избрали да ръководи и в джунглите ! "Не било редно" ха ха ха единственото което не е било редно е това чучело на Пеевски да присъства в политиката !

    15:19 29.03.2026

  • 68 Троянец

    2 0 Отговор
    Полендак.При теб "упражненията" на тема политик са много зле.Не успя в:ДСБ,"Синя коалиция",ДБГ- добре,че на Буда му трябват нефелни като теб та те взе в Герб.Пробва се за министър на ВН-не успя,не успя и като Вътрешен!Не разбра ли,че не си за политиката бе ибришим?!

    15:28 29.03.2026

  • 69 Перник

    3 0 Отговор
    Абе от Пуеин само нефелни излизат!Това Митов,Горанов,Сакатия.....и още каква ли не паплач!Малко Ви е безводието!Т@пи сте!От Пуеин само жените им стават......за няколко неща,но за съпруги-НЕ!Комшийката ми е от там...е от както дойде е пълна програма релакс......

    15:35 29.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове