Андрей Гюров: Правителството въвежда пакет от мерки с цел да спрем поскъпването за българските потребители

29 Март, 2026 12:04 1 535 59

Следващите стъпки са да открием 15 000 работни места за млади хора и трайно безработни, обеща служебният премиер

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството въвежда голям пакет от мерки с една ясна цел - да спрем поскъпването за българските потребители, което е причинено от конфликта в Близкия изток, заявява служебният премиер Андрей Гюров във видео, публикувано на неговата страница във Фейсбук, в което представя мерките, които предприема Министерският съвет.

Той отбелязва, че задачата на правителството е този външен натиск да се усети възможно най-малко в ежедневието на хората. Затова започваме с най-важното транспорта. Там най-силно се усеща увеличението на цените на горивата и, ако не действаме, това директно ще се отрази на всичко останало - от пътуването до храните и стоките, посочва Гюров.

Затова взехме решение да отложим въвеждането на тол таксите с няколко месеца, което означава 30 милиона евро по-малко разходи за превозвачите пари, които иначе щяха да отидат директно в цените. Тази мярка засяга всички превозни средства над 3,5 тона - големите камиони, земеделската техника, дори малките бусове, с които храната стига до хората, отбелязва министър-председателят. Паралелно с това започнахме преговори с Европейската комисия за допълнителна подкрепа от 50 милиона евро за транспортния сектор, допълва той.

Друг важен приоритет са храните. Искаме хората да имат достъп до български плодове и зеленчуци. Затова подпомагаме земеделските производители, намаляваме акциза за горивата и изплащаме субсидиите им по-рано, така те ще могат да произведат повече и да го направят сега, когато е най-важно, казва още Гюров във видеото.

Една от най-силните антиинфлационни мерки е свързана с тока за бизнеса. При високите цени ще има работещи компенсации, така че бизнесът да не прехвърля разходите върху хората. Това важи за всички от индустрията, през малките предприятия до фризьорски салони, маникюристи, болници, училища, детски градини, посочва премиерът.

Тези мерки трябва да стигнат до всеки човек и особено до най-уязвимите, заявява Гюров. Затова вече въведохме директна помощ от 20 евро заради повишените цени на горивата, посочва той. Следващите стъпки са да открием 15 000 работни места за млади хора и трайно безработни, информира служебният премиер. Подготвяме и наредба за енергийна бедност още следващата седмица. Работим за намаляване на продуктовите такси, които товарят цените за бяла и черна техника, посочва още той.

Вече субсидирахме градския транспорт с 50 милиона евро. Ще подпомогнем и междуградския транспорт в отдалечени и труднодостъпни райони. Ще има и специална подкрепа за училищните автобуси, информира Андрей Гюров.

Най-важното, според него, е тези мерки да работят. Затова въвеждаме засилен контрол - Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите и Националният статистически институт ще следят дали цените реално се задържат, отбелязва министър-председателят.

Създаваме и специален щаб за ценова стабилност. Той ще следи дали мерките дават резултат, дали са нужни нови или дали някои трябва да отпаднат, съобщава още той. Нашата цел е ясна - да направим така, че тази криза да се усети възможно най-малко в ежедневието на българските граждани, заявява Гюров.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    29 9 Отговор
    Какво може да въведете, като сте незаконни?! Все незаконно ще е !!!

    Коментиран от #21

    12:06 29.03.2026

  • 2 Вие по- добре ликвидирайте двете свине

    20 8 Отговор
    Преди те са ви ликвидирали....

    12:06 29.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ост гост

    18 6 Отговор
    По...м..ак неможач.

    12:10 29.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ироней

    26 6 Отговор
    Най-важното, според него, е тези мерки да работят. (в полза на предизборната кампания)
    Взети са мерки за пакет от мерки , предвиждащи мерки за мерките.

    12:15 29.03.2026

  • 9 Васил

    35 5 Отговор
    Гюрова вашите мерки са насочени към богатите а не към народа!

    Коментиран от #20

    12:16 29.03.2026

  • 10 Тоя умре да

    35 3 Отговор
    Си прави пиар!!!Всички знаем, че от тия пакет мерки нищо няма да произлезе и цените бясно ще продължат да хвърчат нагоре, а 15 000работни места ще открие ама , как ще стане като всички си дигат чукалата и закриват производства!!!!!Поредната доза празни приказки и обещания!!!!

    12:19 29.03.2026

  • 11 а за работещите

    32 1 Отговор
    И реално внасящи пари в държавата?
    Или те са длъжни да ви хранят и не ви пука за нас?

    Жалка история ......или се подпомагат богатите или тези които допринасят малко или нищо.

    12:19 29.03.2026

  • 12 нннн

    28 7 Отговор
    Махнете ДДС на хляба, мошеници. Грижите се за бензина на колите, но не и за хляба на хората. Не сте ли чували за инфлация?

    Коментиран от #31

    12:23 29.03.2026

  • 13 Пълен Провал

    24 4 Отговор
    Бесен популизъм и алабализми.... цялата секта на Петрохан!!!

    12:26 29.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хахо

    26 4 Отговор
    За кога с тия мерки бе, Гюро? Ти имаш още 30 дни служба и после си заминаваш. Твоята партийката ПП също

    12:27 29.03.2026

  • 16 След 2-3 месеца

    16 0 Отговор
    Народа няма да вярва на приказки а ще се бунтова който и да е на власт глада и безработица и обедняването ще изложи ВСИЧКИ

    12:28 29.03.2026

  • 17 Любопитен

    8 9 Отговор
    Страна, която приозвежда малко като нас трябва да потребява малко също. Разумно би било правителството да подготви хората за намаляване на жизнения им стандарт, а не за запазване или увеличаването му. Пенсионерите трябва сериозно да затегнат коланите както и всички иституции и хората да се подготвят за продължителна бедност и безработица. Ние имаме 2 пъти по-голям търговски дефицит даже от американците, които още имат $ и не може да си позволим да продължаваме така...

    12:30 29.03.2026

  • 18 Гюров прави каквото

    14 1 Отговор
    Всяко правителство ръси благо приказки разярената талпа д не опожари скоро всички държавни учреждения това лято със скъп бензин с платено ДДС и акциз на него

    12:31 29.03.2026

  • 19 Българин

    11 2 Отговор
    В САЩ няма данък върху хранителните стоки по магазините. Има за бира, вино и алкохолни напитки, но не и за хранителни стоки. Трудно е да намериш магазин, с хранителни стоки, където се продават цигари. В България по магазините за хранителни стоки, на всичко се плаща данък. Навсякъде по магазините цигарки, алкохол и химически, не до ядене стоки.

    12:31 29.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Петроханките министри

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Кмета няма ли да помогне с 70-80 хиляди евро на държавата?

    12:34 29.03.2026

  • 22 Това

    7 2 Отговор
    го учихме пи политикономика в Москва 1981 !

    12:34 29.03.2026

  • 23 Винкело

    13 0 Отговор
    Всичко това се прави с пари. Откъде се вземат тези пари? Вариант 1 - от бюджета, значи нещо другаде ще се отреже. Вариант 2 - пак заем, а това се връща и в крайна сметка излиза по-скъпо. И хич не ни говорете за намален ДДС. Помним как Нинове орева Събранието за 0 ДДС на хляба. И какво стана - ми нищо. Цените не ги свалиха, а зърнарите си увеличиха печалбите с 20%.

    12:35 29.03.2026

  • 24 малко истински факти

    10 0 Отговор
    Долнопробни и лъжливи закононарушители, както винаги жълтопаветните непригодници обикалят телевизиите за да мамят хората , а истината е че са напълно незаконни като правителство и ще са произведат незаконни избори .

    12:36 29.03.2026

  • 25 Файърфлай

    6 1 Отговор
    ...и в пакета има дъвки,вафли,броколи и ранни египетски дини ! Юруш,братя на евтинията ! ЕА кре те ни.

    12:41 29.03.2026

  • 26 И Киев е Руски

    5 4 Отговор
    И тоя Оди на инструктаж .И почна да говори колко сме защитени като сме в натЮ и колхоза Е$$

    12:44 29.03.2026

  • 27 колко е елементарен

    12 0 Отговор
    Пълен демагог , но това са новите жълтопаветни комунисти , лъжат ,дрънкат и най обичат да раздават чужди пари , като самите те се облагодетелстват най много.

    12:44 29.03.2026

  • 28 идва видов ден

    5 2 Отговор
    Нагъл узурпатор на власт , но и той и менторчетата му радев-йтова ще бъдат подведени под съд и накрая ще завършат с народно правораздаване....

    12:47 29.03.2026

  • 29 И как точно

    13 0 Отговор
    Служебният кабинет ще открие 15 000 работни места за млади хора и трайно безработни ? Дали Андрей Гюров е нормален?

    Коментиран от #45

    12:49 29.03.2026

  • 30 И като

    8 0 Отговор
    отлагат въвеждането на тол таксите с няколко месеца, от тези 30 милиона евро по-малко "разходи за превозвачите" колко са за чуждестранните превозвачи ? А? На кого помагат на практика?

    12:52 29.03.2026

  • 31 Като махнат

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "нннн":

    ДДС на хляба производителя пак ще вдигне цените, но всичко ще бъде за него. Тези мерки са пробвани вече и правят богатите по-богати, а за крайния потребител никакъв ефект.

    12:58 29.03.2026

  • 32 Да олабим

    9 0 Отговор
    Пуснете ваучери за ексуално слабите също

    13:02 29.03.2026

  • 33 Дайте да дадем

    3 0 Отговор
    бнб дефицит



    Търговският дефицит на България към януари 2026 г. е 879,4 млн. евро (0,7% от БВП), като износът расте по-бавно (0,5%) от вноса (0,7%). Текущата сметка за 2025 г. отчита дефицит от 6,87 млрд. евро (6% от БВП). Общият дефицит по текущата и капиталовата сметка за януари 2026 г. е 498,7 млн. евро

    13:05 29.03.2026

  • 34 Кривоуст лъжец

    11 0 Отговор
    Тоя е и крадец отгоре. По колко ще разделите от тия пари с бизнеса? За хората още по високи цени,нали?

    13:07 29.03.2026

  • 35 Боко

    8 0 Отговор
    Крадлив пепарски бок🤮ук

    13:15 29.03.2026

  • 36 "пакет от мерки" ли а Гюров ?

    6 0 Отговор
    Точно преди час гледам Нова Телевизия и през телемаркинг тези измамници ми продават на промоция нещо "евтиничко". И сега забележете колко е във Франция и колко е в България? Колко % е разликата ви питам гюровци изтръпнали? И от цената във Франция още 10% сконт имам впрочем .... Същото е и за стотици други стоки.... много ли се борите със спекулата а?

    13:15 29.03.2026

  • 37 Будител

    13 1 Отговор
    Какви пакети , какво 5 евро бе ?? Поредният лъжец , спуснат да дрънка глупости . Като оркестъра на Титаник. Ние потъваме , но ще си свирукаме глупостите

    13:18 29.03.2026

  • 38 Лама Калушев

    3 1 Отговор
    е видял бъдещето.....

    13:19 29.03.2026

  • 39 И тоя

    11 1 Отговор
    льольо за нищо не става. Следващи стъпки ще открива работни места. Като как, бе. Ти си адм. ръководител и то временен. Единствено можеш да откриваш работни места в държавната администрация, което ще предизвиква бурен смях. 15 000, а.

    13:20 29.03.2026

  • 40 Джамбаза

    11 2 Отговор
    Като влезе човек в Лидл де, Кауфланд де, Лидл шв, и
    вижда, че вече сме изпреварили Клуба на богатите.

    13:21 29.03.2026

  • 41 ПЕЕВСКИ

    5 1 Отговор
    Е ВЕЛИК ЛАКМУС.ТОЙ ДОКАЗА ЧЕ В БГ НЯМА ТУРЦИ А САМО БЪЛГАРИ ПРИЕЛИ ИСЛАМА В РОДОПИТЕ ЧРЕЗ ЯТАГАНА .А В СЕВЕРНА БГ ЧРЕЗ ЧИФТ ПОТУРИ И ЦЪРВУЛИ ПОРАДИ НЕМОТИЯТА И МИЗЕРИЯТА КОЯТО ГИ Е ГОНИЛА И САМИ СА ПОДАВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ТОВА. справка и в турските архиви в историческите им мызеи и библиотеки. И най вече бягството им като мухи по български от едното дпс към другото.ЗАТОВА БРАВО ДЕЛЯНЕ ! С ТОВА ОСТАВАШ В ИСТОРИЯТА.

    13:24 29.03.2026

  • 42 Евролунатик

    8 2 Отговор
    Много сме доволни, че санкциите срещу братята руснаци действат обратно и разрушават и фалират еврофашисткия съюз! Нямаше как да се случи по-бързо другояче.
    Браво! Още може!
    Двете квачки Урсула и Калас подготвиха ли новия пакет!?
    Денков, Кирето , Асенка, Желязков, Борисов, Главчев, Гяуров няма ли добавят някои санкции още от тях, ей така , за цвят, да изпъкнат!???
    Хайде бе Гяуров....действай....давай санкции....важното е на Путин да му е зле....нали така викаше онзи очилата плъх Денкофф!?

    13:29 29.03.2026

  • 43 Асен

    8 1 Отговор
    Защо не намалите данъка върху горивата всичко друго е празни приказки

    13:32 29.03.2026

  • 44 000

    4 1 Отговор
    Значи нов дълг от 10 млрд евро. Как сте, хубавко ли ви става дългови роби?

    13:33 29.03.2026

  • 45 Анонимна

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "И как точно":

    Със сигурност освен нелегитимен е и ненормален, но много напуйчен и нагъл!

    13:36 29.03.2026

  • 46 Вие сте безработни, на съд сте

    3 0 Отговор
    Вие сту незаконни. Вие и вашата родителка Мунчовица отивате на съд за беззаконието, което си позволихте.

    13:38 29.03.2026

  • 47 шаа

    8 0 Отговор
    как действа бизнеса, ако няма държавни помощи: вдига цената на стоката или услугата.
    как действа бизнеса, ако има държавни помощи: вдига цената на стоката или услугата, а помощта се включва към печалбата.

    накратко, държавата дава пари на бизнеса да печели повече, докато народът продължава да плаща сметката

    13:38 29.03.2026

  • 48 az СВО Победа 80

    5 1 Отговор
    Честит ви шиткойн!

    Добре дошли в клубът на "богатите"! 🤣🤣🤣

    Започват "прелестите"! 🤣🤣🤣

    13:40 29.03.2026

  • 49 Браво бре лобисти

    3 0 Отговор
    отлагат въвеждането на тол таксите с няколко месеца.....

    13:43 29.03.2026

  • 50 ежко

    7 0 Отговор
    Ама сериозно ли това ви са мерките?Е, няма да проработят-отсега ви казвам!Мерките трябва да са няколко:
    1.Отрежете парите на НПО-тата.Те работа не вършат!
    2.Намалете бюджета на съдебната система- те качествен продукт не правят!
    3.Вкарайте в затвопа корумпетата и да връщат парите, а помагачите чиновници -също.Ще се учудите ако ги хванете за гущите как ще вземат да се клепат взаимно!
    4.Приберете си парите от всички явно мощенически сделки на т.н. бизнесмени, на първо място заема който прибра Гайтански Вълка!На останалите също.На пътностроителните фирми също.
    Но...Ангрей няма как да го направи.Все едно д тръгне срещу себе си!

    13:50 29.03.2026

  • 51 Тома

    9 0 Отговор
    Когато на алибегов намалиха ддс на 9% той вдигна цените двойно и тройно.Сега ще е същото

    13:56 29.03.2026

  • 52 Пенчо

    5 0 Отговор
    15 000 за два месеца? Фантазии в лиляво... За два месеца?

    13:56 29.03.2026

  • 53 В запас и мобилизация

    4 0 Отговор
    И ще открият 15 000 "работни места" за млади хора и трайно безработните..... Хайл Урсулай и атлантизма

    14:02 29.03.2026

  • 54 Тиква

    4 0 Отговор
    Ха ха ха,нищо няма да направите,бла бла бла,20 евро от помощните ще заминат при ваши и наши. Лъжците.

    14:02 29.03.2026

  • 55 Я пак? Прогнозният приход от

    5 0 Отговор
    тол таксите за "няколко месеца" дали са само 30 милиона ? Една нула къде се изгуби бре Гюров ? Вие добре ли сте въобще там у МС ?

    14:07 29.03.2026

  • 56 Бъзиктар

    2 0 Отговор
    Вярвате ли му?Боли го фара за нас.Направо държат цените ама за шнура.

    14:19 29.03.2026

  • 57 Анонимен

    1 0 Отговор
    Кметът на най-големият ни град не ще да помогне на държавата с 70-80хиляди ,както постъпи с големият си приятел,споминал се скоропостижно.

    14:29 29.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Никой

    0 0 Отговор
    Невъзможно е да овледеете Цените.

    Иначе късмет. Другите неща са по-лесни - но цените е невъзможно да се овладеят - ако ще да вънат Социализма - просто ще скрият стоките.

    15:21 29.03.2026

