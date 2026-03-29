Андрей Гюров: Правителството въвежда пакет от мерки с цел да спрем поскъпването за българските потребители

Правителството въвежда голям пакет от мерки с една ясна цел - да спрем поскъпването за българските потребители, което е причинено от конфликта в Близкия изток, заявява служебният премиер Андрей Гюров във видео, публикувано на неговата страница във Фейсбук, в което представя мерките, които предприема Министерският съвет.
Той отбелязва, че задачата на правителството е този външен натиск да се усети възможно най-малко в ежедневието на хората. Затова започваме с най-важното транспорта. Там най-силно се усеща увеличението на цените на горивата и, ако не действаме, това директно ще се отрази на всичко останало - от пътуването до храните и стоките, посочва Гюров.
Затова взехме решение да отложим въвеждането на тол таксите с няколко месеца, което означава 30 милиона евро по-малко разходи за превозвачите пари, които иначе щяха да отидат директно в цените. Тази мярка засяга всички превозни средства над 3,5 тона - големите камиони, земеделската техника, дори малките бусове, с които храната стига до хората, отбелязва министър-председателят. Паралелно с това започнахме преговори с Европейската комисия за допълнителна подкрепа от 50 милиона евро за транспортния сектор, допълва той.
Друг важен приоритет са храните. Искаме хората да имат достъп до български плодове и зеленчуци. Затова подпомагаме земеделските производители, намаляваме акциза за горивата и изплащаме субсидиите им по-рано, така те ще могат да произведат повече и да го направят сега, когато е най-важно, казва още Гюров във видеото.
Една от най-силните антиинфлационни мерки е свързана с тока за бизнеса. При високите цени ще има работещи компенсации, така че бизнесът да не прехвърля разходите върху хората. Това важи за всички от индустрията, през малките предприятия до фризьорски салони, маникюристи, болници, училища, детски градини, посочва премиерът.
Тези мерки трябва да стигнат до всеки човек и особено до най-уязвимите, заявява Гюров. Затова вече въведохме директна помощ от 20 евро заради повишените цени на горивата, посочва той. Следващите стъпки са да открием 15 000 работни места за млади хора и трайно безработни, информира служебният премиер. Подготвяме и наредба за енергийна бедност още следващата седмица. Работим за намаляване на продуктовите такси, които товарят цените за бяла и черна техника, посочва още той.
Вече субсидирахме градския транспорт с 50 милиона евро. Ще подпомогнем и междуградския транспорт в отдалечени и труднодостъпни райони. Ще има и специална подкрепа за училищните автобуси, информира Андрей Гюров.
Най-важното, според него, е тези мерки да работят. Затова въвеждаме засилен контрол - Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите и Националният статистически институт ще следят дали цените реално се задържат, отбелязва министър-председателят.
Създаваме и специален щаб за ценова стабилност. Той ще следи дали мерките дават резултат, дали са нужни нови или дали някои трябва да отпаднат, съобщава още той. Нашата цел е ясна - да направим така, че тази криза да се усети възможно най-малко в ежедневието на българските граждани, заявява Гюров.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ироней
Взети са мерки за пакет от мерки , предвиждащи мерки за мерките.
12:15 29.03.2026
11 а за работещите
Или те са длъжни да ви хранят и не ви пука за нас?
Жалка история ......или се подпомагат богатите или тези които допринасят малко или нищо.
12:19 29.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Петроханките министри
До коментар #1 от "Пич":Кмета няма ли да помогне с 70-80 хиляди евро на държавата?
12:34 29.03.2026
24 малко истински факти
12:36 29.03.2026
29 И как точно
Коментиран от #45
12:49 29.03.2026
31 Като махнат
До коментар #12 от "нннн":ДДС на хляба производителя пак ще вдигне цените, но всичко ще бъде за него. Тези мерки са пробвани вече и правят богатите по-богати, а за крайния потребител никакъв ефект.
12:58 29.03.2026
33 Дайте да дадем
Търговският дефицит на България към януари 2026 г. е 879,4 млн. евро (0,7% от БВП), като износът расте по-бавно (0,5%) от вноса (0,7%). Текущата сметка за 2025 г. отчита дефицит от 6,87 млрд. евро (6% от БВП). Общият дефицит по текущата и капиталовата сметка за януари 2026 г. е 498,7 млн. евро
13:05 29.03.2026
вижда, че вече сме изпреварили Клуба на богатите.
42 Евролунатик
Браво! Още може!
Двете квачки Урсула и Калас подготвиха ли новия пакет!?
Денков, Кирето , Асенка, Желязков, Борисов, Главчев, Гяуров няма ли добавят някои санкции още от тях, ей така , за цвят, да изпъкнат!???
Хайде бе Гяуров....действай....давай санкции....важното е на Путин да му е зле....нали така викаше онзи очилата плъх Денкофф!?
13:29 29.03.2026
45 Анонимна
До коментар #29 от "И как точно":Със сигурност освен нелегитимен е и ненормален, но много напуйчен и нагъл!
13:36 29.03.2026
как действа бизнеса, ако има държавни помощи: вдига цената на стоката или услугата, а помощта се включва към печалбата.
накратко, държавата дава пари на бизнеса да печели повече, докато народът продължава да плаща сметката
13:38 29.03.2026
48 az СВО Победа 80
Добре дошли в клубът на "богатите"! 🤣🤣🤣
Започват "прелестите"! 🤣🤣🤣
13:40 29.03.2026
1.Отрежете парите на НПО-тата.Те работа не вършат!
2.Намалете бюджета на съдебната система- те качествен продукт не правят!
3.Вкарайте в затвопа корумпетата и да връщат парите, а помагачите чиновници -също.Ще се учудите ако ги хванете за гущите как ще вземат да се клепат взаимно!
4.Приберете си парите от всички явно мощенически сделки на т.н. бизнесмени, на първо място заема който прибра Гайтански Вълка!На останалите също.На пътностроителните фирми също.
Но...Ангрей няма как да го направи.Все едно д тръгне срещу себе си!
13:50 29.03.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
Иначе късмет. Другите неща са по-лесни - но цените е невъзможно да се овладеят - ако ще да вънат Социализма - просто ще скрият стоките.
15:21 29.03.2026