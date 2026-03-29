Андрей Янкулов: Ако изгоним насила Борислав Сарафов, ще го превърнем в жертва

29 Март, 2026 18:11 868 31

Борбата не е за стола, а за правото, припомни служебният правосъден министър

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов отхвърли категорично възможността Борислав Сарафов да бъде изведен принудително от кабинета си в Съдебната палата. Сарафов продължава да заема поста на изпълняващ функциите главен прокурор, въпреки че според Закона за съдебната власт и практиката на Върховния касационен съд мандатът му е изтекъл още през лятото на миналата година.

В отговор на засилващия се обществен натиск и призивите за директна физическа блокада на прокуратурата, Янкулов предупреди, че използването на държавна репресия само ще легитимира статуквото.

В своя позиция в социалните мрежи правосъдният министър обясни, че евентуална силова акция би била признание за провал на правовата държава.

"Борбата не е за стола, а за правото. Това е краткият отговор на въпроса: Ще изведете ли със сила Борислав Сарафов от кабинета му в Съдебната палата?", написа Янкулов.

По думите му, превратното използване на сила е присъщо именно на онези модели на управление, срещу които обществото се бори в момента. Министърът е категоричен, че Сарафов не заслужава да получи ролята на жертва, защото от подобен статут ще се възползват ловко както самият той, така и кръговете зад него, за да бетонират позициите си.

Тезата бе потвърдена от Янкулов и в национален ефир по-рано днес, където той допълни, че кризата не може да се решава с полицейски кордони.

Докато Сарафов продължава да обикаля прокуратурите в страната и да изпраща прессъобщения за международни форуми, напрежението сред гражданския сектор ескалира. Лидерът на движението БОЕЦ Георги Георгиев влезе в директен задочен спор с министъра.

"БОЕЦ не приемаме тази теза. Единственият начин за борба с беззаконието е като се приложи законът, и то за всеки по еднакъв начин", отговори Георги Георгиев. Той потвърди намерението на организацията да продължи с опитите за физическо блокиране на достъпа на Сарафов до работното му място.

Кризата по върховете на прокуратурата се задълбочи драстично, след като Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на практика създаде прецедент за вечен мандат. Сарафов зае поста временно през юни 2023 година след уволнението на Иван Гешев. Според приетите промени в Закона за съдебната власт, никой не може да изпълнява временно тази функция за повече от 6 месеца – срок, който изтече на 21 юли 2025 година.

Въпреки ясните текстове, кадровиците на Темида приеха, че законът не важи за настоящия и.ф. главен прокурор. Преди броени дни Прокурорската колегия отказа дори да разгледа искането на Андрей Янкулов за избор на нов ръководител. В опит да върне законността, правосъдният министър вече атакува този отказ пред Върховния административен съд, но до окончателното произнасяне на магистратите институционалната парализа остава пълна.

"Насреща си имам засега изглеждащи като успешни опити с привидно законни средства да се удържа един незаконен и неморален резултат. Всичко това обаче е измамно", категоричен е Янкулов, допълвайки, че цената за вкопчването в стола на един човек нараства с всеки изминал ден.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бг дявол

    18 4 Отговор
    ами изгонете го с почести!

    18:12 29.03.2026

  • 2 Руслан

    8 9 Отговор
    Къде е граф Игнатиев да осъди Сарафов.

    18:14 29.03.2026

  • 3 Демократични доводи

    9 5 Отговор
    Ако го изгони насила ще го превърне в жертва? А преди това незаконното изгонване няма ли Янкулов да се превърне в престъпник? Или Янкулов е над закона, както Емо Узото?

    18:15 29.03.2026

  • 4 Ура,,Ура

    12 8 Отговор
    Кротко, кротко. Ще му дойде времето на Сарафов. Че и на тези, които го крепят. Спокойно. Цирка предстои.

    Коментиран от #6

    18:15 29.03.2026

  • 5 Ддд

    8 10 Отговор
    Този палячо, и борците от ПП-ДБ, БОЕЦ и Правосъдие за всеки, са готови да погазят конституцията и всички закони по комунистически.

    18:16 29.03.2026

  • 6 Има ни пак

    10 9 Отговор

    До коментар #4 от "Ура,,Ура":

    Той и Гешев се мислеше за велик, ама не му се получи. Така ще стане и сега. Ама Сарафов може да го отнесе и за двамата.

    Коментиран от #10

    18:19 29.03.2026

  • 7 Мурка

    18 2 Отговор
    ТОЛКОВА ГОДИНИ С ЕДНО ПЕРНИШКО ЛЕКЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИТЕ ЧЕ НЕ ВИЖДАМ КАК С ГЛАВЕН ПРОКУРОР ЩЕ СТАНЕ

    18:23 29.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дони

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "Има ни пак":

    А-Барцелона Геит досието къде мислиш че е

    Коментиран от #22

    18:25 29.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 някои

    5 3 Отговор
    някои не разбраха ли съдебната система е независима и не е подчинена на изпълнителната власт

    18:30 29.03.2026

  • 13 Хипотетично

    6 0 Отговор
    Неможачите един закон без дефекти не могат да формулират и въпреки това се считат единствено за годни да управляват страната. Няма да бъде "изхвърлен" Сарафов, защото са осъзнали, че това е незаконно, иначе са безпардонни за постовете си и към конституцията.

    18:32 29.03.2026

  • 14 ежко

    6 8 Отговор
    Как смятате да го изгоните?С молби ли?Айде набивайте му шутовете,а той д се први на жертва колкото си иска!Аман от министри-философи!

    18:32 29.03.2026

  • 15 и откога

    4 2 Отговор
    "боец" е гражданския ми сектор.

    18:35 29.03.2026

  • 16 безпартиен

    6 4 Отговор
    Никакво насилие!Ами помолете му се!Запалете свещи в "Александър Невски"!Идете на врачка!Боклук.ци!

    18:35 29.03.2026

  • 17 гротеска

    5 3 Отговор
    Незаконен служебен премиер извън домовата книга с незаконно правителство се блазни от идея да изхвърля незаконен и.д.главен прокурор в изпълнение на собственото си разбиране за нескопосано формулиран закон.

    18:37 29.03.2026

  • 18 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 4 Отговор
    Този гьон е превърнал цялото правосъдие в жертва, така че изобщо не ме е жал за него! Искам да видя арест, както на бившия военен министър Николай Цонев. На колене, престъпнико, дай ръцете отзад! Така ги арестуваше показно Бойко Борисов, сега нека да му се връща на него, на Пеевски и на Сарафов!

    18:38 29.03.2026

  • 19 Майора

    5 1 Отговор
    Янкулов , много странно изглежда как НПО на Сорос , в това число АКФ към който принадлежиш , “Боец “ , “Правосъдие за всеки”, ССБ и прочие начело с кръга”Капитал” на Прокопиев , овладели цялата власт в страната , със свое МВР и свои началник служби , да иска премахването на Сарафов и поставяне на свой главен прокурор! Има ли по голям цинизъм от това НПО да управляват една суверенна държава? Засрамете се продажници, Сорос отдавна не е актуален и го чакат съдебни процеси в САЩ!

    18:39 29.03.2026

  • 20 Пустиня(к)

    5 3 Отговор
    Що требва да го гоните?! Напротив, требва да бъде задържан! У панделата, за по-сигурно. Щот има и некои мноо точни стрелци.

    18:44 29.03.2026

  • 21 само за наивници

    5 1 Отговор
    Правилно не го гонете да не се превърне в жертва и без това се знаете всички в какви големи..г..на сте нагазили.Същото е и с гласовете ако давате по сто евро е купуване,но ако давате по 50 е подпомагане щото сте добри.Ако платим на непалци колкото плащаме на вас,да бяхме се оправили до сега.

    18:46 29.03.2026

  • 22 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дони":

    Кажи къде е , форума едва ли знае ?Силно се съмнявам , че и ти знаеш къде е Барселона Гейт ?

    18:59 29.03.2026

  • 23 нннн

    0 1 Отговор
    Глyпocти. Тоя гьонcypaт доброволно никога няма да напусне поста. До cмъpт ще седи на стола и със стола ще го пoгpeбат.

    19:04 29.03.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор
    Тия ППейци ги докараха само избори да подготвят, пък те от първия ден се нахвърлиха на Сарафов. Много ги стиска чепика, че може да им изкара на показ кирливите ризи от Петрохан. Нека Сарафов си свърши работата спокойно, а гнусните педофили да не се кахърят. И тяхния ред ще дойде.

    19:07 29.03.2026

  • 25 Емигрант

    0 1 Отговор
    Това твърдение на Янкулов ми се струва контролирано ! Как така като се изгони ПРЕСТЪПНИК ще стане жертва, ами тогава жертвите нямат право да преследват своите агресори, убийци, или насилници за да не ги оправдаят и от престъпници да ги превърнат в ЖЕРТВИ ? Как така ЖЕРТВА бе не го разбирам това твърдение от страх от последствия ли е или просто нареждане от мафията какво да каже за да оправдае и защити един ПРЕСТЪПНИК ? Ако така разсъждават в демократичните държави няма да има осъден престъпник, това е пълна катастрофа на мисленето от министър на правосъдието ! Срамота ! Сарафов вън и на следствие и съд ! Затова пи в България не "закачате" Пеевски и не искате да разплетете кражбите и рекета му към държавата да не стане ЖЕРТВА ? Браво, големи "новатори" сте в правосъдието!

    Коментиран от #26

    19:11 29.03.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Емигрант":

    И за какво ще пращаш Сарафов на съд, бе? Хайде обоснови се. Щото Европа ясно каза, че служебното правителство на Гюров е незаконно. ПП йци, така дойдоха на власт от първия ден. С нарушаване на Конституцията от Киро Простото.

    Коментиран от #27

    19:21 29.03.2026

  • 27 Емигрант

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":

    Ти нито си реалист, нито си умен, дори ми се струва, че си от ония на Дарвин опитните екземпляри ! Кога от Европа са казали, че ГЮРОВ Е НЕЛЕГИТИМЕН ? По география ако си я учил знаеш ли, че Европа е континент и не се олицетворява с Пеевски който единствен е против Гюров ? Не, не ти не си хомосапиенс, а контролирано Дарвиново творение !

    Коментиран от #29

    19:27 29.03.2026

  • 28 Добрин

    0 1 Отговор
    Ами спрете му заплатата и сам ще се махне! Явно искат да остане.

    19:34 29.03.2026

  • 29 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Емигрант":

    Зарекох се. На хора , които освен обиди , нищо смислено ме могат да напишат, да не отговарям. Като се научиш да спориш , заповядай отново.

    19:38 29.03.2026

  • 30 Виж сега,

    1 0 Отговор
    Премиерът-еднодневка иска да гази Конституцията. Абе,сельо, това да не е да гониш кокошките в двора на село.Съдебната власт е НЕЗАВИСИМА,ти чел ли си закона.

    19:40 29.03.2026

  • 31 Петко

    0 0 Отговор
    Ами осъдете го, нямате събрани доказателства ли

    19:45 29.03.2026

