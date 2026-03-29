Андрей Янкулов: Ако изгоним насила Борислав Сарафов, ще го превърнем в жертва

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов отхвърли категорично възможността Борислав Сарафов да бъде изведен принудително от кабинета си в Съдебната палата. Сарафов продължава да заема поста на изпълняващ функциите главен прокурор, въпреки че според Закона за съдебната власт и практиката на Върховния касационен съд мандатът му е изтекъл още през лятото на миналата година.

В отговор на засилващия се обществен натиск и призивите за директна физическа блокада на прокуратурата, Янкулов предупреди, че използването на държавна репресия само ще легитимира статуквото.

В своя позиция в социалните мрежи правосъдният министър обясни, че евентуална силова акция би била признание за провал на правовата държава.

"Борбата не е за стола, а за правото. Това е краткият отговор на въпроса: Ще изведете ли със сила Борислав Сарафов от кабинета му в Съдебната палата?", написа Янкулов.

По думите му, превратното използване на сила е присъщо именно на онези модели на управление, срещу които обществото се бори в момента. Министърът е категоричен, че Сарафов не заслужава да получи ролята на жертва, защото от подобен статут ще се възползват ловко както самият той, така и кръговете зад него, за да бетонират позициите си.

Тезата бе потвърдена от Янкулов и в национален ефир по-рано днес, където той допълни, че кризата не може да се решава с полицейски кордони.

Докато Сарафов продължава да обикаля прокуратурите в страната и да изпраща прессъобщения за международни форуми, напрежението сред гражданския сектор ескалира. Лидерът на движението БОЕЦ Георги Георгиев влезе в директен задочен спор с министъра.

"БОЕЦ не приемаме тази теза. Единственият начин за борба с беззаконието е като се приложи законът, и то за всеки по еднакъв начин", отговори Георги Георгиев. Той потвърди намерението на организацията да продължи с опитите за физическо блокиране на достъпа на Сарафов до работното му място.

Кризата по върховете на прокуратурата се задълбочи драстично, след като Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на практика създаде прецедент за вечен мандат. Сарафов зае поста временно през юни 2023 година след уволнението на Иван Гешев. Според приетите промени в Закона за съдебната власт, никой не може да изпълнява временно тази функция за повече от 6 месеца – срок, който изтече на 21 юли 2025 година.

Въпреки ясните текстове, кадровиците на Темида приеха, че законът не важи за настоящия и.ф. главен прокурор. Преди броени дни Прокурорската колегия отказа дори да разгледа искането на Андрей Янкулов за избор на нов ръководител. В опит да върне законността, правосъдният министър вече атакува този отказ пред Върховния административен съд, но до окончателното произнасяне на магистратите институционалната парализа остава пълна.

"Насреща си имам засега изглеждащи като успешни опити с привидно законни средства да се удържа един незаконен и неморален резултат. Всичко това обаче е измамно", категоричен е Янкулов, допълвайки, че цената за вкопчването в стола на един човек нараства с всеки изминал ден.