Желязков: Целта на ГЕРБ е до 2030 г. да имаме 200 млрд. евро БВП, а средната работна заплата да бъде 2500 евро

Кабинетът не подписва договори за пътни ремонти, а АПИ. Това заяви пред bTV Росен Желязков, водач на листата на ГЕРБ-СДС в Благоевград относно обвиненията на служебното правителство, цитиран от novini.bg.
"Пътната инфраструктура не е завинаги, тя трябва да се поддържа."
Желязков заяви, че ГЕРБ-СДС предлага в програмата си концесии на магистрали и пътища.
"Изключително важно е стратегическото ни партньорство със САЩ да не бъде персонифицирано".
"Имахме 24 часа да решим за включването си в "Съвета за мир" на Тръмп. А дали ще се възползваме от това, зависи дали следващият парламент ще го ратифицира. Присъединяването бе правилно и отново бих го направил."
"Гарантираме устойчивата политическа линия на ГЕРБ, ние сме европейска партия, нашето място е в Европа, в НАТО. ГЕРБ ще бъде последователен в икономическата си политики - целта ни е до 2030 г. да имаме 200 млрд. евро БВП, средната работна заплата да бъде 2500 евро, а минималната - 1000 евро. Ще работим за икономика с по-високодобавена стойност, в която се позволява развитието на кадри в научно-развойната дейност."
1 Тръмп съм
09:48 30.03.2026
2 честен ционист
09:48 30.03.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
09:48 30.03.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
5 до 2030 няма да има ни ГЕРБ ни България
9 ДрайвингПлежър
Българина докато не се научи да ползва гилотината както французина все ще има тарикати да го обират!
11 ДрайвингПлежър
16 Мурка
До коментар #1 от "Тръмп съм":Че ако не може кво ще прави в БОСТАНА
09:54 30.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
4000 € за чиновниците от ГЕРБ и 1000 € за работниците...
09:59 30.03.2026
25 Ти си
Наследи безоловен.....
10:00 30.03.2026
28 И в допълнение
До коментар #2 от "честен ционист":Още поне пет хотела с водапади ще си направят гербавите крадци на простата Тиква Борисов.
10:00 30.03.2026
10:01 30.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Смрад свинарска
Цялата герберска шайка ще чукате камъни в някоя каменоломна, че да си изплатите греховете!
10:01 30.03.2026
37 Пинокио
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОБЕЩАВАТ ВСИЧКО КОЕТО ОБЕЩАВА ГЕРБ + ЕДИН ПРЕЗЕРВАТИВ
.....
ДА НЕ ЗАБРЕМЕНЕЕ НЯКОЙ БЪЛГАРИН ИЛИ ТУРЧИН
10:05 30.03.2026
41 Това Става !
Пред Хотела !
10:09 30.03.2026
42 ИДИОТИ БГ ПОЛИТИЦИ
ТИЯ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ ОБРИЧАТ ПО ГОЛЯМАТА ЧССТ ОТ ИНАЛИДИ ПЕНСИОНЕРИ МАЙКИ ДРЦА НА МИЗЕРЕН ЖИВОТ СЪЩЕСТВУВАНЕ В БЪЛГАРИЯ С.ТИЯ МИЖАВИ ДОХОДИ. ПЕНСИЙКИ,ЗАПЛАТИ,Д Е ТДКИ,И Т...А ГОВОРЯТ ГИ ГЛЕДАМЕ И ПО ТЕЛЕВИЗИИТЕ ЗА МИЛИОНИ МИЛИАРДИ. АКО НЕ ЗАРАБОТЯТ ЗА.ХОРАТА ЩЕ СИ ХОДЯТ И ТОЯ ПЪТ ПО БЪРЗО А.НЕ УШ ОСТАВКА А.СА В ОАРЛАМЕНТА. ВРЕМЕ тТОВА С ПЪЛНИ ИДИОТИ
10:10 30.03.2026
47 Да Вземе Да си Направи !
До коментар #29 от "Радев":Харакири !
с Гуменки !
10:11 30.03.2026
50 Дедо Пене
И накрая България да бъде БОГОПОМАЗАНА и НАЙ-БОГАТАТА СТРАНА В ЕВРОПА!
10:16 30.03.2026
52 Горбачовче
До коментар #1 от "Тръмп съм":Те преизпълнват. Средните заплати на герпския трол е почти достигната
10:17 30.03.2026
55 Обаче
2500 Рубли
Ваш Р.Рубльов
10:19 30.03.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Тепърва ще се усвояват парите
До коментар #53 от "Гост":Гост
30ОТГОВОР
А бе, хотелиерче, БВП означава Бойко Взе Парите, ли????? Щото, ако е така, ще стане това, за което говориш
-;-
Мани че Ламата от Банкя ще го помним като "Чувалите с парите за магистралите", ама и още надежди за герберистите за властите!
Ако е вярно за парите за мантинелите и всякакви през АПИ, значи герберистите са за Бунището на историята.
10:28 30.03.2026
72 Гандалф
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Че то тогава ще останат ли политици и подържащите ги олигархични структори във българия...и някои изобщо вярва ли на политиците...всички до един се борят срещу мафията...ще кажете радев е нов вид политик...да отложим коментарите за след една година...тогава или ще го псуваме дружно или....
10:31 30.03.2026
77 ЕЛЕКТОРАЛНА МИШКА
ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА
10:40 30.03.2026
81 Каруцар
81 Каруцар
Желязков, във Велико Търново. Преди 1944г. всички улици са били изградени с каменни кубчета. Незаменима Природна Извайна Красота! По времето на Соца наслагаха асфалт директно над кубчетата. Замириса на асфалтова смрад. Прекарваха тръби и там където е прекарана тръбата слагаха асфалт, а не отново да възстановят каменните кубчета! Другари КомунКатър Асфалтови Бизнесмени! Престанете да унищожавате Прекрасната Омайна Майка България! Спрете да унищожавате старите работещи технологии на нашите деди. Идете в Еленския Балкан и вижте! Къщи - Първи етаж от камък изграден. Втори етаж от дърво изграден! По стредата на къщата джамал за топлене чрез изгаряне на слама! Преди селяните са притежавали своя земя и са отглеждали всичко и не е имало гладни. По градовете е имало изваяни от художници згради и къщички за живеене. Преди хората са живеели по къщички в градовете, сега от построените от по времетона Соца Блокове и след него живееме по цементови БЛОКОВЕ - ЗАТВОРИ - ЗАНДАНИ! и сега КАМЕРИ за следене по пътищата с дупки, за да има парички!
10:46 30.03.2026
10:46 30.03.2026
82 Майк Алън Патън
Дай боже всекиму ЧЕКМЕДЖЕТА като на Вожда !
10:48 30.03.2026
85 Бацо Гацов
До коментар #1 от "Тръмп съм":Целта на народа е да няма ГЕРБ до 2027.
86 голия охлюв
а средната работна заплата да бъде 2500 евро
като средно инфлация и увеличение на заплати е 15% или 60% за 4г
при 1000е средна сега
10:52 30.03.2026
87 Целта на народа е да няма ГЕРБ до 2027
До коментар #85 от "Бацо Гацов":за съжаление няма да стане
на последните избори бяха 600 000 техни поклонници
бая голямо е стадото
Коментиран от #94
10:54 30.03.2026
88 Ванко
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Лесно ако се знае че ще има сериозна инфлация в рамките на няколко години в следствие от протичащите световни процеси.
10:55 30.03.2026
90 кой мy дpeмe
10 евро хляба
10:55 30.03.2026
94 Бацо Гацов
До коментар #87 от "Целта на народа е да няма ГЕРБ до 2027":На изборите септември или октомври ще се стопят до 15-20 депутата. И Бойко и Пеевски са протежета на Кобурга Симеон. И двамата изгряха по негово време от неговата партия НДСВ. ГЕРБ залязва, изгрява друга партия. Кой разбрал, разбрал.
11:00 30.03.2026
100 Не на лъжата
Коментиран от #104
11:17 30.03.2026
101 Като чуя магистрала и мисля за чували
-;-
като чуя магистрала и се сещам за чували с пари.
като чуя Дясно и се сещам за бимши комунисти
като чуя премиер и се сещам за конгратулейшънс-а!
Едно време комунистите си бяха тъпи , ама посткомунистите само на далаверата по приватизирането ни показаха че може още по-тъпи да са .
Абе другарки и другари, къде са ни инвестициите , или ще караме само на усвояването?!
11:18 30.03.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 тъп соросоид съм
-;-
как ще стане нивото на производителността на труда?!
11:22 30.03.2026
104 Ама от Позитано 20
До коментар #100 от "Не на лъжата":Не на лъжата
00ОТГОВОР
По големи лъжци и манипулатори от Гербажиите няма а наивниците са много да им вярват
-;-
Ама по-Другарите са по-големи на обещанията!
11:23 30.03.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
110 До ком 9
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":Вярно е,че сме късо паметни.Сега схващате ли,защо се събуждаха и лягаха със мантрата: Инфраструктура,магистрали? Едно на ръка,че законно се похарчиха десетки милиарди,насочвани задължително към "свой фирми" ,а тепърва ще развият втората част на схемата: Отдаване на концесия -25-30 г срок,на готова,изградена инфраструктура..Не помните ли,че Лилка партизанската унука, като иконом.министър, завоалирано ни го подхвърляше: За удобство на българите, спокойно и сигурно пътуване,концесията е идеално решение.Ще струва приблизително 18 ст/ километър,Това е изчислено, преди много време.При тогавашни доходи.Сега,ако го прокарат( няма да се учудя, тавата с мръвки е огромна, ще има за всеки " подкрепил") под 20-25 сента на километър няма да бъде.До морето и обратно,само за " ползване на афалта" над 100-120 евро.Отделно горивото.дж идовска технология..Продаваш всичко в държавата,до тухла.През реституция, чужди инвеститори и концесионери.След това и марсианци да си изберат,нямат шанс да променят нищо.Всички активи са в частни ръце.
12:08 30.03.2026
118 таралясник
До коментар #81 от "Каруцар":към коментара на втората картинка добави - дойдоха инженерите на:
Грома Холд (Groma Hold)
Трейс Груп Холд (Trace Group Hold)
Джи Пи Груп (GP Group)
Хидрострой (Hydrostroy)
Главболгарстрой (GBS)
Автомагистрали ЕАД (държавна)
Пътстрой-92 (част от Геотехмин)
Автомагистрали - Черно море
13:55 30.03.2026
