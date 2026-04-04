Последен ден за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес

4 Април, 2026 08:51 848 7

Заявленията се подават до кмета на населеното място

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Днес изтича срокът, в който избирателите могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес на предсрочните избори на 19 април. Заявленията се подават до кмета на населеното място, след което се вписват в избирателния списък.

Това може да стане и по електронен път. Главна дирекция ГРАО извършва проверка на данните в постъпилите заявления, уточнява БНТ.

До днес е и срокът, в който избиратели с трайни увреждания могат да заявят, че искат да гласуват с подвижна избирателна кутия. Те могат да го направят в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през сайта на съответната община.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 България 🇧🇬

    2 4 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ЗА ВЕЛИЧИЕ ❤️ 14

    Коментиран от #6

    08:53 04.04.2026

  • 2 Рая ( от парламента )

    3 1 Отговор
    Ах, нямам търпение! Ще разкрия цялата урна върху бюрото, и гласоподавателите да идват и да тъпчат, и да тъпчат бюлетините, и с положителен и с отрицателен вот...... От сутринта, и чак вечерта ще броиме...

    08:56 04.04.2026

  • 3 радев е обещал да прелее проценти на

    2 3 Отговор
    бсп и възраждане, ако не му вадят кирливите ризи по медиите до изборите

    08:58 04.04.2026

  • 4 бойко румен - боташ и пеевски още ли

    3 1 Отговор
    се крият под леглото със страх от обществен открит дебат?

    08:59 04.04.2026

  • 5 Пешо

    0 0 Отговор
    Кумета го няма и през седмицта за да си наглежда имотите и бизнеса ,а 4-ти е Събота . Секретарката иска пари за писането и хартията,но и нея днес я няма. Много Ви здраве и от Баба Ви Вуна.

    09:15 04.04.2026

  • 6 ИСТИНАТА

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "България 🇧🇬":

    Да сте видяли Тодор Живков, Борисов или Радев на какъвто и да е дебат???

    09:24 04.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

