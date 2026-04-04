Днес изтича срокът, в който избирателите могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес на предсрочните избори на 19 април. Заявленията се подават до кмета на населеното място, след което се вписват в избирателния списък.
Това може да стане и по електронен път. Главна дирекция ГРАО извършва проверка на данните в постъпилите заявления, уточнява БНТ.
До днес е и срокът, в който избиратели с трайни увреждания могат да заявят, че искат да гласуват с подвижна избирателна кутия. Те могат да го направят в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през сайта на съответната община.
Последен ден за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес
4 Април, 2026 08:51 848 7
Заявленията се подават до кмета на населеното място
1 България 🇧🇬
Коментиран от #6
08:53 04.04.2026
2 Рая ( от парламента )
08:56 04.04.2026
3 радев е обещал да прелее проценти на
08:58 04.04.2026
4 бойко румен - боташ и пеевски още ли
08:59 04.04.2026
5 Пешо
09:15 04.04.2026
6 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "България 🇧🇬":Да сте видяли Тодор Живков, Борисов или Радев на какъвто и да е дебат???
09:24 04.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.