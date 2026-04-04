Иван Христанов: Няма икономически предпоставки за увеличение на цените

4 Април, 2026 21:00 2 979 107

Земеделският министър призна за прекалено големи маржове по веригата - от фермите до магазина - що се отнася за млечните продукти

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма икономически предпоставки за увеличение на цените. Това заяви в предаването "Говори сега" по БНТ министърът на земеделието и храните Иван Христанов.

"Аз ще го задам въпроса по този начин – ако цените се увеличават и се увеличават приходите на сектор „Земеделие“, защо трябва да има компенсаторни мерки? Всъщност това, което показва нашият анализ, е, че няма икономически предпоставки за увеличение на цените. Именно заради това, ако има увеличение на цените – между другото ние започваме от утре да ги наблюдаваме вече не на седмична, а на ежедневна база, включително с проверки в търговски обекти и пазари – но ако има увеличение на цените, ние ще търсим спекулативни елементи."
Относно възможна спекула, министърът коментира:

"Ами вижте, пак казвам – между другото и господин Проданов го сподели буквално в края на репортажа – ние дефицити, които да провокират увеличение на цените, нямаме. Обикновено увеличение на цените има, когато има дефицит. Такова нещо в България няма. Свинското е евтино, яйцата са евтини, пилешкото е налично, зърнени култури – имаме 1 милион тона повече от миналата година, което предполага цените да се задържат стабилни. Така че, пак казвам – там, където виждаме някой да се опитва да ги бута нагоре... И нека не си противоречим – хем великденски промоции, хем пък цените ще растат нагоре – то ще е или едното, или другото. Но ние виждаме, че "Великденската кошница" си влиза директно в промоция. Говорите за някои цени, които са високи. В момента излизат българските плодове и зеленчуци – те традиционно, първите краставици, първите домати са на по-високи цени от вносните. Ама знаете ли какво правят? Вземат вносни, опаковат ги като български и ги продават. В момента има акции в цяла България. Дори в този момент има шест екипа на Българската агенция по безопасност на храните, които правят проверки за проследимост, за да не бъдат подвеждани българите да купуват вносна стока, но на цени като на българска. Защото какво се оказва – че българите са готови да платят малко по-скъпо, но стоката да е българска, дори от ранното производство."

Министър Христанов призна за прекалено големи маржове по веригата - от фермите до магазина - що се отнася за млечните продукти.

"Буквално до сряда цените бяха все още около 40–45 цента изкупните цени на качественото българско мляко. И изведнъж в петък започнаха да звънят от цялата страна – говорят за цени между 31–35 цента. Поискахме веднага данни от НАП за вътреобщностните доставки, от Агенция „Митници“ за вносовете. В понеделник първата ми работа сутринта ще бъде да ги погледна. И оттам имаме вече с Българската агенция по безопасност на храните и с колегите от дирекциите някои планирани мерки, с които малко да обуздаем тази вакханалия, която буквално смазва нашите фермери. От другата страна – докладът на работната група, която беше точно за цените на млечните изделия, също е готов. В понеделник следобед започваме работа в неговия контекст. Като там най-важният въпрос е – къде са прекалено големите маржове. Аз няма да се изморя да припомням, че през 2022 година, когато спряхме контрабандата, цената на суровото мляко скочи от 80 стотинки на 1,25 лв., а на витрината беше 2,50 лв. В момента имаме абсурда, ние сме единствената държава в Европейския съюз, в която имаме срив на изкупните цени на млякото – фермерите ни са смазани, а в същото време имаме стабилно високи цени на млякото."

БНТ: Вие за себе си какъв отговор си дадохте – защо нашият кашкавал и сирене са толкова скъпи?

- Защото има завишени маржове по веригата. Тук въпросът е, че когато представим тази информация, българите ще могат да действат информирано. Трябва да си дадем сметка – в условията на пазарна икономика не можеш просто да отидеш и да кажеш „свалете цените“.

Относно скъпите торове и предупрежденията за възможни фалити сред земеделците, министър Христанов посочи:

"По-скоро тук големият проблем, който беше споделен с колегите – предизвикателството, което трябва да преодолеем заедно с Народното събрание, е, че в условията на удължен бюджет ние не можем да правим неща, които не са правени в предходни години. Така че между другото и на тази среща вчера на браншовата камара имаше кандидати за народни представители и зърнопроизводителите, овощарите, зеленчукарите – всички директно се обърнаха и казаха: „Моля ви, имайте предвид, че дори ако се налага да направите извънредно заседание, както имаше на 1 април, направете го, но нека наистина да имаме това спокойствие и тази увереност. Защото в рамките на сегашния ресурс ние практически нямаме нито инструмент, нито пари. Трябва да минем през Народното събрание", каза Христанов, като подчерта, че става въпрос за торовата мярка.

По отношение на компенсацията за акциза на горивата за фермерите, министърът обобщи:

"Ние вече имаме 22 милиона евро допълнително увеличение на така наречената акцизна мярка. Тоест фермерите, когато си зареждат тракторите, ще имат по-ниска цена. Всъщност те ще платят цената, но ние компенсираме акциза. Там вече върви нотификацията. Ако преди сме компенсирали 21 цента акциз, сега вече нотифицираме компенсиране на 31 цента."

"Допълнително към това вече в рамките на кризисния щаб има мерки за транспорт, за образованието. Предполагам си спомняте това, че за транспорта са нотифицирани още 25 милиона евро именно за акциза – това, че ще бъде гарантиран междуселският и училищният транспорт. Така че има доста мерки. Много голяма част от тях вече са комуникирани с отделните сектори. Когато говорим за сектор „Земеделие“, това е част от интервенциите, които планираме. Но най-важното – трябва да си дадем сметка, че когато има все пак кеш, това позволява да се купува. Най-страшното е, когато или няма торове, или няма пари на разположение да бъдат купени. Ние вече водихме разговори с торовите заводи и с „Лукойл“, за да може да получим гаранции, че ще има и горива, и торове за следващите два месеца."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Като навдигнаха заплатите.

    34 1 Отговор
    На администрацията вече има.

    21:05 04.04.2026

  • 2 Няма предпоставки

    56 2 Отговор
    но е факт. Когато цените говорят би трябвало вие да замълчите.

    Коментиран от #17, #67

  • 3 ДрайвингПлежър

    53 11 Отговор
  • 4 Яшар

    Така е ..цените ги вдигат пишман майсторите дето работят не в сивата а направо в кеш без фри и прибират хиляди левове вече в евро , цените ги манипулират кварталните магазини ( не големите вериги! Там цените са без промяна) ...разни майстори ,монтьори,шофьори ,наемодатели , жичкаджии...в момента цените брутално се манипулират от дребните рибки дето искат да пият уйски като богатия ама като заемат пари първо ги изиграват на хазарт и за некачествен алкохол и пак нямат ..хи

  • 5 Винкело

    Ами така е. В неговия сектор нищо не се е увеличило. Само дето пишат цените в левове и евро ту отгоре, ту отдолу на етикетчетата, пак трикчета. Обаче да не ви казвам, че сега правя ремонт, какви вихри се вихрят в Практикер и Мосю Бриколаж - разни дреболийки, дето бяха по 3-5-10-15 лева, буквално са двойни.

  • 6 увеличение на цените

    как да няма
    тоз не вижда ли че доста от цените са 1 към 1 с миналата година
    ако кило домати бяха 5лв сега са 5е и доста неща
    тез които са били милионери в лева сега требе да наваксат да са в евро

    но дано най вече отнесе скъпотията заблуденото стадо дето ги избира такива некадърни управляващи
    те са си надробили попарата да си я сърбат

    Коментиран от #48, #96

  • 7 Последния Софиянец

    20 0 Отговор
    Няма ама се дигат.

  • 8 Този

    26 7 Отговор
    наглец е за психодиспансера 100%.

  • 9 хихи

    30 5 Отговор
  • 10 Гробар

    До коментар #4 от "Яшар":

    Прав си. Но трябва да наложите пълен бойкот на “майсторите” през 2026. Никакви ремонти. Да лазят по корем да ви се молят. И никакви покупки на имоти! А от 2027 ще им искате 50% отстъпка и касова бележка. Научете се най-накрая как се прави.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гост

  • 13 Голям Експерт

    30 4 Отговор
    Барем хич няма икономически предпоставки: две войни, петролна и продоволствена криза, липса на родно производство, спекула

    До коментар #10 от "Гробар":

    Виж , това е твой проблем . Нали разбираш че един ден добрите фирми малки или големи ,дори и скъпи ще затрият ...тия в черния ,без фактури и гаранции ..измамниците ..това няма да продължи дълго

  • 15 Хаха

  • 16 Дзак

    С тези горива ще изпуснат цените. После не могат да ги укротят. ЕК да не чака, а да отменя санкциите!

  • 17 Европеец

    До коментар #2 от "Няма предпоставки":

    Четника от четата на умника Гюро въобще не си струва да го коментирам, ясни са като прочетен вестник, още повече и видя глупавото твърдение от заглавието...... Но ще кажа едно пазарната икономика в бг територията се оказа едно недоносче...... При нея а винаги когато има възможност търговците ще вдигат цените и ще спекулират с тях..... Моля не ми говорете за конкуренция, няма такава... Възрастните хора си спомнят за плановете икономика..... Баща ми работеше в сферата на търговия.... Много Рядко вдигаха цените, ден преди да ги вдигнат знаеше ли и казваше утре цялата вечер ще работя..... Като се прибираше казваше, кои цени са променени и с колко..... Откакто се помня кибритът струваше 4 ст, сега е 10 стотинки... Ако правителството сложи разумен таван на цените, такъв че да има нормална печалба за търговците , всички търговци ще се съобразяват с тоя таван и пак ще бъдат на печалба...

  • 18 Комбайнер

    Този не само има вид, той е само за бригадир в селско ТКЗС.

  • 19 Дядо Шишарко

    15 4 Отговор
    Ко не с менистър шарлатанин няма как да не фръкнат цените. Тоя кретен виси само по студията и нищо не е свършил досега!

  • 20 търсете виновните - не га плюйте

    5 8 Отговор
    Първо Радев с вдигнатия ьомрук
    след това Йьотова с антиправното назначението на Гюров

  • 21 Милен

    6 14 Отговор

    До коментар #4 от "Яшар":

    Ти за пазарна икономика чувал ли си? Никой не ти манипулира цените, всяка стока или услуга струва толкова колкото потребилят е готов да плати, никой не те кара насила да купуваш нещо.

    Коментиран от #23, #24, #25

  • 22 Нехис

    20 3 Отговор
    Базовата потребителска кошница в Англия, Испания, Франция и Италия не е мръднала и цент нагоре.
    Вчера се прибрах оттам и се хванах за главата, като видях цените в нашия Лидл.
    По на сметка ми е като се връщам за месец да си нося храна отвън - и е и по-качествена, няма химии и консерванти.
    Примерно филаделфията я взимам на 2.15 еу. Тук е много повече.

  • 23 Нехис

    16 4 Отговор

    До коментар #21 от "Милен":

    Той не знам дали е чувал, но ти със сигурност за спекула не си и чувал.
    Преди няколко дни си взех душ-гел на Нивеа - 750 мл, от Англия за 3 паунда (3.44 еу).
    У нас цената му започва от 9 лева и достига до 12-13, ако не и повече.

  • 24 Хаха

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Милен":

    Скоро оставаш без работа. Нема страшно, пазарна икономика.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Той

    20 0 Отговор
    И като няма предпоставки цените да се покачват, а те се покачват, Вие какво направихте?

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 0 Отговор
    Петролът 70% нагоре.Газът също.Торовите нагоре,но няма основание за вдигане на цените....този си мисли че стоките се доставят с магарета и каручки.

  • 29 Анонимен

    13 0 Отговор
    Тоя не е ли лихваря от Джеткредит?

  • 30 Милен

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Нехис":

    Е па като не те устройва не купуваш, като им падне оборота ще паднат и цените.

  • 31 Хайде вече

    12 1 Отговор
    Ей,мухъл, иди го кажи на търговците,недей само да лаеш в студиата на телевизиите и да се правиш на всезнайко.Неможач

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Нехис":

    Ами не купувай Нивеа бре.Купи си нещо българско и по евтино.Ти искаш бананите да са по евтини в България от Африка.

  • 33 Милен

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    Поласкан съм , че си се загрижил дали ще имам работа. Да те успокоя, мен не ме мисли все ще се оправя някак си, ,, манипулирани цени" не ме плашат

  • 34 Ха ха ха

    11 1 Отговор
    Този измамник кога работи като по цял ден е по телевизиите?

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Нехис

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Купувам си я по време на пътувания и на добра цена.
    Българско и евтино - не, с козметика компромиси не правя.

  • 37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 7 Отговор

    До коментар #22 от "Нехис":

    А бе ох.Люв.Нормално е вносните продукти да са по скъпи тук от колкото там където са произведени.Купи си българско сирене,а не тия изкуствени западни храни.

  • 38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Нехис":

  • 39 Милен

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Нехис":

    Е па като не купуваш, що се оплакваш?

  • 40 ИЗЧЕЗВАЙ

    9 2 Отговор
    БЕ,ПОДЛОГО МЪРЛЯВА!
    АМАН ОТ ЛЪЖЛИВИ ИДИОТИ.

  • 41 та ква е цената на сирьень.ето

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    15 евра кг
    Чушки - 6 €вра

    ай стига

  • 42 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 4 Отговор

    До коментар #35 от "Нехис":

    Ами така хрантутиш глобални компании като Нивеа.Не е ли по добре да си дадеш парите на някой българин бре?Стига сте завиждали на успелите българи,еничари такива

  • 43 Нехис

    6 4 Отговор

    До коментар #37 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Охлюве, българското "сирене" си го яж ти и не се тревожи за мен.
    Дишай си отровния въздух от 15-годишния барутник, хапвай оцветители, стабилизатори и консерванти и ме остави да ям английска и френска храна, която не стига, че няма консерванти, ами е и по-евтина. Разбра ли ме добре, охлюве?

  • 44 РЕАЛИСТ

    13 3 Отговор

    До коментар #22 от "Нехис":

    Забелязал съм го. Живея и работя в чужбина. Като се прибера в България отпуск, започвам да си правя сметка в магазина. Всичко в по-скъпо и с по-ниско качество. В чужбина пълниш една количка и ме мислиш, а у нас всеки на опашката с по една малка кошница. След Шенген няма никаква причина цените в България да са по-високи от Западна Европа. Ама хак да му е на българина . Гласува за едни и същи, доказани крадци и глупаци и търси различен резултат. Казано е, че само глупакът го прави.

  • 45 12345

    0 0 Отговор
  • 46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "та ква е цената на сирьень.ето":

    Цената на хубаво сирене тип Фета в Лидъл е 10 евро

  • 47 1488

    5 4 Отговор
  • 48 Абе вие

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "увеличение на цените":

    остроъгълни ли сте или напротив?
    Христанов казва, че няма предпоставки за увеличение на цените, а не че няма увеличение на цените.
  • 49 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Нехис":

    По гадна храна от Великобритания няма.Всеки месец съм на почивка из Европа.Да ти е ясно че в България не ядем доматите с колците.А колата си я взех от магазина чисто нова и първи пръ.днах в нея бе ле.вак.

  • 50 Нехис

    6 3 Отговор

    До коментар #42 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ще хрантутя Нивеа, защото ми дава най-добрия продукт на най-добра цена.
  • 51 Нехис

    5 3 Отговор

    До коментар #49 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Както ти казах - "акълите" си ги давай в местната кръчма на тези от твоето ниво. Там може някой да ти повярва, но пред мен не пробвай такива номерца, не минават. Нито си единственият, купил си нова кола, а тези, които са по-умни от теб, са много повече, а виждането на почивка из Европа не означава да разбереш каква е действителността.
  • 52 Ами ! Хубаво !

    6 0 Отговор
    Ами ! Хубаво !

    Намере Предпоставките !

    И Ги Отстрани !

    Какво Ми се Пенявиш ?

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 604

    10 2 Отговор
  • 55 Тиквата +Шиши =💩

    9 3 Отговор
  • 56 000

    8 1 Отговор
  • 57 Пълен Провал

    7 1 Отговор
  • 58 Всичко

    8 1 Отговор
  • 59 Сигурно

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Яшар":

  • 60 Ресурсен

    6 1 Отговор
  • 61 Топалов

    4 1 Отговор
  • 62 Тотлебен

    2 3 Отговор
  • 63 1488

    5 1 Отговор
    само в бг к0чината търговците не дигат цените с цел печалба
    не било икономическа предпоставка

    политици също не знаят ко е туй "печалба"
    ама те и корупция не са чували и още по малко виждали
    туй е щото в бг к0чината политиците са най честни измежду всички политици

  • 64 Цървул

    5 3 Отговор

    До коментар #63 от "1488":

    Като не ти аресва в България що не си хванеш самолета на някъде?

  • 65 1488

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Цървул":

  • 66 Изкуствен интелект

    4 5 Отговор
  • 67 Реална действителност

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Няма предпоставки":

    Той не, че не е особено умен, а вдлъбнат горкия. Завършил е СПТУ по строителна механизация - за оператор на асфалтополагащи машини, багерист, фадромаджия или шефьор на валяк. През ония години1987-1988, който не го приемеха на друго място учеше в СПТУ. Аграрната икономика в Утре Носете Съответната Сума я избутваше куцо и кьораво. Имал е фирмичка за бързи кредити - особено почтен бизнес.
    И да му кажа нещо, което го пише в учебниците, ама той понеже не е чел учебници не го знае - в пазарната икономика, само желанието за по-голяма и бърза печалба вече е икономическа предпоставка за вдигане на цените. Една стока струва толкова, колкото някой е готов да плати за нея. В пазарната икономика спекулата означава рисково поведение на пазара - някой може да спечели бързо и много или да изгуби бързо и много, туй то!
    Стига с тия цени, цените не са високи, заплатите са НИСКИ - нарича се стандарт на живот!
    Системата навсякъде по Света е такава, че работещите на заплата хора винаги да са на положение "от заплата до заплата" да не могат 2х2 да заделят, но в България върлува такъв див и необуздан капитализъм, който не съществува никъде на друго място по Света.

    23:38 04.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ехааа

    7 1 Отговор
    И като няма икономически предпоставки да растат цените , ТЕ ЗАЩО РАСТАТ? От Чернобилска радиация ли? От СПЕКУЛА ЛИ? От НЕКАДЪРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА ЛИ? Няма кой да ви повярва на глупостите който говорите и на бездействието! Цялото служебно правителство сте нацоинални предатели и продължавате да осъждате на мизерия и бедност българския народ.

    23:52 04.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Нехис

    1 4 Отговор

    До коментар #42 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аз ти казах, че нямаш достатъчно мозък да преценяваш нещата, но не вярваш. Ти не си и стъпвал в Англия, най-вероятно не си излизал и от селото си, имаче нямаше да дрънкаш такива кретенизми. Твоят кръгозор е ограничен само до чинии, но не всички са общаци като теб. Един въпрос към неособено умен индивид като теб - като си толкова велик, а англичаните толкова глупави, защо те живеят по-дълго от теб и боледуват много по-малко от ССС (не очаквам да знаеш какво е това, но както и да е)?

  • 72 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "Нехис":

    Най противни са ми нес.реттниците плюещи по собствената си родина.Левски и Ботев са можели да емигрират и да живеят в САЩ, Канада или Англия,но са избрали да умрат за България,а 150 години по късно разни мрънкащи екземпляри само се оплакват колко им е трудно да живеят в родината си.Същата родина за която Ботев е умрял.На него по лесно ли му е било бе?Или кремчето Нивеа му е било много скъпо?Изобщо всички мрънкачи осъзнавате ли какви сте глезльовци?Срам сте за България.

  • 73 Нехис

    2 5 Отговор

    До коментар #72 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пак не правиш разлика. Не плюя по родината, а по тези като теб. Които се смятат за по-велики от англичаните, но реалността е друга.
    Давам ти лек пример - когато се включвам в пътя, англичанинът като джентълмен веднага те пуска да минеш, докато ти 100% даваш газ и отправяш благословии с брадясалата си физиономия.....затова и ще изчезнете като нация - заради злобата и завистта. Толкова от мен. Левски и Ботев напразно са си дали живота за нация от мързеливи селяни, коитомсе самоизбиват и синпроизвеждат и консумират синтетична храна. А ти си и фалшив патриот. Вместо да ми цитираш Левски, хващай се да бачкаш.

  • 74 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Нехис":

  • 75 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Нехис":

  • 76 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "Нехис":

    Добре го написа "затова и ще изчезнете като нация".С това казваш всичко.Ти просто не си от нашата нация.Ти си нещо чуждо.Да си жив и здрав,но спри да ни досаждаш и даваш акъл.Живей си с пакистанците и забрави България.Ние сме те забравили.

  • 77 Христо Ботев

    3 3 Отговор
  • 78 Васил Левски

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Христо Ботев":

  • 79 Караджата

    2 2 Отговор

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Филип Тотю

    2 0 Отговор
  • 82 Нехис

    1 4 Отговор

    До коментар #76 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На вас няма смисъл да се дава акъл, защото не попивате. Знаеш ли защо се махнах? Заради злобата и завистта - имах колеги, които ме коментираха и злобееха, че съм имал 3 лаптопа и 4 телефона - не, че това им влиза в работата. И сега ми е много добре - няма завистливи човечета, има чист въздух, храна без консерванти и вежливо отношение. Сутрин европеецът става, взима си душ и закусва, после работи и не го интересува другият каква кола кара и колко пари има, той не се поболява от завист. А ти си карай с фалшивия патриотизъм. Жив и здрав.

  • 83 Райна Княгиня

    1 1 Отговор
  • 84 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #82 от "Нехис":

    Всичко това ми е ясно бе.Знам те каква порода си.Прозрачен си.Само не разбирам какво аджаба търсиш в български форум?Освен може би да разправяш колко си добре,а ние селяците в България колко сме зле.Вдигаш си самочувствието нали?Е айде няма нужда .Изчезвай , сменяй си името и като те питат казвай че си грък.

  • 85 Нехис

    2 4 Отговор

    До коментар #84 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Има една подробност - че селяк като теб няма как да ми казва дали да изчезвам.
    Така можеш на майка си да говориш.
  • 86 Дедо ви Дончо

    5 1 Отговор

    До коментар #82 от "Нехис":

  • 87 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #85 от "Нехис":

  • 88 ееееееееее

    5 0 Отговор
  • 89 До Нихилис

    4 3 Отговор

    До коментар #82 от "Нехис":

    В Англия плодовете и зеленчуците били без консерванти!?.Сигурно колците на доматите само не са ,но и за тях се съмнявам.Но пакитата и непалците ти сервират чай само след като си забършат ръцете в гащите.Да ти е сладко.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 ганев

    4 1 Отговор
  • 92 ганев

    3 2 Отговор

  • 93 Анонимен

    7 1 Отговор

    До коментар #82 от "Нехис":

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 бгполитик

    3 0 Отговор
  • 96 някой индивиди

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "увеличение на цените":

  • 97 Анонимен

    6 1 Отговор
  • 98 Артилерист

    4 2 Отговор
    Този всъщност казва, че те, държавата, са статисти и земеделската и търговската мафии си правят каквото си искат. Не можели били да нареждат щото било имало свободен пазар?!?! Какъв пазар, какви 5 евро бе манипулатор безсрамен? Защо като от всичко уж си имаме наше родно, не само се внася, ами преобладаващото е вносно? Нали уж пазара решавал всичко защо повтаря и потретва за високи маржове от производителя до потребителя? Кой ги прави тези огромни разлики, ако не мафията? Направо на канарчета ни правят. Също като Гюрова подписания договор да ни брани Украйна...

  • 99 Хм...

    1 2 Отговор

    До коментар #98 от "Артилерист":

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Нехис

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "До Нихилис":

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "Нехис":

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Нехис

