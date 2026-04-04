Иван Христанов: Няма икономически предпоставки за увеличение на цените

Няма икономически предпоставки за увеличение на цените. Това заяви в предаването "Говори сега" по БНТ министърът на земеделието и храните Иван Христанов.
"Аз ще го задам въпроса по този начин – ако цените се увеличават и се увеличават приходите на сектор „Земеделие“, защо трябва да има компенсаторни мерки? Всъщност това, което показва нашият анализ, е, че няма икономически предпоставки за увеличение на цените. Именно заради това, ако има увеличение на цените – между другото ние започваме от утре да ги наблюдаваме вече не на седмична, а на ежедневна база, включително с проверки в търговски обекти и пазари – но ако има увеличение на цените, ние ще търсим спекулативни елементи."
Относно възможна спекула, министърът коментира:
"Ами вижте, пак казвам – между другото и господин Проданов го сподели буквално в края на репортажа – ние дефицити, които да провокират увеличение на цените, нямаме. Обикновено увеличение на цените има, когато има дефицит. Такова нещо в България няма. Свинското е евтино, яйцата са евтини, пилешкото е налично, зърнени култури – имаме 1 милион тона повече от миналата година, което предполага цените да се задържат стабилни. Така че, пак казвам – там, където виждаме някой да се опитва да ги бута нагоре... И нека не си противоречим – хем великденски промоции, хем пък цените ще растат нагоре – то ще е или едното, или другото. Но ние виждаме, че "Великденската кошница" си влиза директно в промоция. Говорите за някои цени, които са високи. В момента излизат българските плодове и зеленчуци – те традиционно, първите краставици, първите домати са на по-високи цени от вносните. Ама знаете ли какво правят? Вземат вносни, опаковат ги като български и ги продават. В момента има акции в цяла България. Дори в този момент има шест екипа на Българската агенция по безопасност на храните, които правят проверки за проследимост, за да не бъдат подвеждани българите да купуват вносна стока, но на цени като на българска. Защото какво се оказва – че българите са готови да платят малко по-скъпо, но стоката да е българска, дори от ранното производство."
Министър Христанов призна за прекалено големи маржове по веригата - от фермите до магазина - що се отнася за млечните продукти.
"Буквално до сряда цените бяха все още около 40–45 цента изкупните цени на качественото българско мляко. И изведнъж в петък започнаха да звънят от цялата страна – говорят за цени между 31–35 цента. Поискахме веднага данни от НАП за вътреобщностните доставки, от Агенция „Митници“ за вносовете. В понеделник първата ми работа сутринта ще бъде да ги погледна. И оттам имаме вече с Българската агенция по безопасност на храните и с колегите от дирекциите някои планирани мерки, с които малко да обуздаем тази вакханалия, която буквално смазва нашите фермери. От другата страна – докладът на работната група, която беше точно за цените на млечните изделия, също е готов. В понеделник следобед започваме работа в неговия контекст. Като там най-важният въпрос е – къде са прекалено големите маржове. Аз няма да се изморя да припомням, че през 2022 година, когато спряхме контрабандата, цената на суровото мляко скочи от 80 стотинки на 1,25 лв., а на витрината беше 2,50 лв. В момента имаме абсурда, ние сме единствената държава в Европейския съюз, в която имаме срив на изкупните цени на млякото – фермерите ни са смазани, а в същото време имаме стабилно високи цени на млякото."
БНТ: Вие за себе си какъв отговор си дадохте – защо нашият кашкавал и сирене са толкова скъпи?
- Защото има завишени маржове по веригата. Тук въпросът е, че когато представим тази информация, българите ще могат да действат информирано. Трябва да си дадем сметка – в условията на пазарна икономика не можеш просто да отидеш и да кажеш „свалете цените“.
Относно скъпите торове и предупрежденията за възможни фалити сред земеделците, министър Христанов посочи:
"По-скоро тук големият проблем, който беше споделен с колегите – предизвикателството, което трябва да преодолеем заедно с Народното събрание, е, че в условията на удължен бюджет ние не можем да правим неща, които не са правени в предходни години. Така че между другото и на тази среща вчера на браншовата камара имаше кандидати за народни представители и зърнопроизводителите, овощарите, зеленчукарите – всички директно се обърнаха и казаха: „Моля ви, имайте предвид, че дори ако се налага да направите извънредно заседание, както имаше на 1 април, направете го, но нека наистина да имаме това спокойствие и тази увереност. Защото в рамките на сегашния ресурс ние практически нямаме нито инструмент, нито пари. Трябва да минем през Народното събрание", каза Христанов, като подчерта, че става въпрос за торовата мярка.
По отношение на компенсацията за акциза на горивата за фермерите, министърът обобщи:
"Ние вече имаме 22 милиона евро допълнително увеличение на така наречената акцизна мярка. Тоест фермерите, когато си зареждат тракторите, ще имат по-ниска цена. Всъщност те ще платят цената, но ние компенсираме акциза. Там вече върви нотификацията. Ако преди сме компенсирали 21 цента акциз, сега вече нотифицираме компенсиране на 31 цента."
"Допълнително към това вече в рамките на кризисния щаб има мерки за транспорт, за образованието. Предполагам си спомняте това, че за транспорта са нотифицирани още 25 милиона евро именно за акциза – това, че ще бъде гарантиран междуселският и училищният транспорт. Така че има доста мерки. Много голяма част от тях вече са комуникирани с отделните сектори. Когато говорим за сектор „Земеделие“, това е част от интервенциите, които планираме. Но най-важното – трябва да си дадем сметка, че когато има все пак кеш, това позволява да се купува. Най-страшното е, когато или няма торове, или няма пари на разположение да бъдат купени. Ние вече водихме разговори с торовите заводи и с „Лукойл“, за да може да получим гаранции, че ще има и горива, и торове за следващите два месеца."
1 Като навдигнаха заплатите.
21:05 04.04.2026
2 Няма предпоставки
21:07 04.04.2026
Или е безумно нагъл!!!
4 Яшар
21:09 04.04.2026
6 увеличение на цените
тоз не вижда ли че доста от цените са 1 към 1 с миналата година
ако кило домати бяха 5лв сега са 5е и доста неща
тез които са били милионери в лева сега требе да наваксат да са в евро
но дано най вече отнесе скъпотията заблуденото стадо дето ги избира такива некадърни управляващи
те са си надробили попарата да си я сърбат
21:11 04.04.2026
10 Гробар
До коментар #4 от "Яшар":Прав си. Но трябва да наложите пълен бойкот на “майсторите” през 2026. Никакви ремонти. Да лазят по корем да ви се молят. И никакви покупки на имоти! А от 2027 ще им искате 50% отстъпка и касова бележка. Научете се най-накрая как се прави.
21:13 04.04.2026
14 Яшар
До коментар #10 от "Гробар":Виж , това е твой проблем . Нали разбираш че един ден добрите фирми малки или големи ,дори и скъпи ще затрият ...тия в черния ,без фактури и гаранции ..измамниците ..това няма да продължи дълго
21:21 04.04.2026
17 Европеец
До коментар #2 от "Няма предпоставки":Четника от четата на умника Гюро въобще не си струва да го коментирам, ясни са като прочетен вестник, още повече и видя глупавото твърдение от заглавието...... Но ще кажа едно пазарната икономика в бг територията се оказа едно недоносче...... При нея а винаги когато има възможност търговците ще вдигат цените и ще спекулират с тях..... Моля не ми говорете за конкуренция, няма такава... Възрастните хора си спомнят за плановете икономика..... Баща ми работеше в сферата на търговия.... Много Рядко вдигаха цените, ден преди да ги вдигнат знаеше ли и казваше утре цялата вечер ще работя..... Като се прибираше казваше, кои цени са променени и с колко..... Откакто се помня кибритът струваше 4 ст, сега е 10 стотинки... Ако правителството сложи разумен таван на цените, такъв че да има нормална печалба за търговците , всички търговци ще се съобразяват с тоя таван и пак ще бъдат на печалба...
21:35 04.04.2026
20 търсете виновните - не га плюйте
след това Йьотова с антиправното назначението на Гюров
21:42 04.04.2026
21 Милен
До коментар #4 от "Яшар":Ти за пазарна икономика чувал ли си? Никой не ти манипулира цените, всяка стока или услуга струва толкова колкото потребилят е готов да плати, никой не те кара насила да купуваш нещо.
21:51 04.04.2026
22 Нехис
Вчера се прибрах оттам и се хванах за главата, като видях цените в нашия Лидл.
По на сметка ми е като се връщам за месец да си нося храна отвън - и е и по-качествена, няма химии и консерванти.
Примерно филаделфията я взимам на 2.15 еу. Тук е много повече.
21:54 04.04.2026
23 Нехис
До коментар #21 от "Милен":Той не знам дали е чувал, но ти със сигурност за спекула не си и чувал.
Преди няколко дни си взех душ-гел на Нивеа - 750 мл, от Англия за 3 паунда (3.44 еу).
У нас цената му започва от 9 лева и достига до 12-13, ако не и повече.
22:00 04.04.2026
24 Хаха
До коментар #21 от "Милен":Скоро оставаш без работа. Нема страшно, пазарна икономика.
22:00 04.04.2026
27 Той
22:07 04.04.2026
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:07 04.04.2026
29 Анонимен
22:11 04.04.2026
30 Милен
До коментар #23 от "Нехис":Е па като не те устройва не купуваш, като им падне оборота ще паднат и цените.
22:12 04.04.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #23 от "Нехис":Ами не купувай Нивеа бре.Купи си нещо българско и по евтино.Ти искаш бананите да са по евтини в България от Африка.
22:14 04.04.2026
33 Милен
До коментар #24 от "Хаха":Поласкан съм , че си се загрижил дали ще имам работа. Да те успокоя, мен не ме мисли все ще се оправя някак си, ,, манипулирани цени" не ме плашат
22:16 04.04.2026
36 Нехис
До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Купувам си я по време на пътувания и на добра цена.
Българско и евтино - не, с козметика компромиси не правя.
22:19 04.04.2026
37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #22 от "Нехис":А бе ох.Люв.Нормално е вносните продукти да са по скъпи тук от колкото там където са произведени.Купи си българско сирене,а не тия изкуствени западни храни.
22:19 04.04.2026
38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #36 от "Нехис":Ама пък си много гиздава бре....тогава що рИвеш като вдовица
22:21 04.04.2026
39 Милен
До коментар #35 от "Нехис":Е па като не купуваш, що се оплакваш?
22:21 04.04.2026
40 ИЗЧЕЗВАЙ
АМАН ОТ ЛЪЖЛИВИ ИДИОТИ.
22:21 04.04.2026
41 та ква е цената на сирьень.ето
До коментар #37 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":15 евра кг
Чушки - 6 €вра
ай стига
22:23 04.04.2026
42 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #35 от "Нехис":Ами така хрантутиш глобални компании като Нивеа.Не е ли по добре да си дадеш парите на някой българин бре?Стига сте завиждали на успелите българи,еничари такива
22:24 04.04.2026
43 Нехис
До коментар #37 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Охлюве, българското "сирене" си го яж ти и не се тревожи за мен.
Дишай си отровния въздух от 15-годишния барутник, хапвай оцветители, стабилизатори и консерванти и ме остави да ям английска и френска храна, която не стига, че няма консерванти, ами е и по-евтина. Разбра ли ме добре, охлюве?
22:25 04.04.2026
44 РЕАЛИСТ
До коментар #22 от "Нехис":Забелязал съм го. Живея и работя в чужбина. Като се прибера в България отпуск, започвам да си правя сметка в магазина. Всичко в по-скъпо и с по-ниско качество. В чужбина пълниш една количка и ме мислиш, а у нас всеки на опашката с по една малка кошница. След Шенген няма никаква причина цените в България да са по-високи от Западна Европа. Ама хак да му е на българина . Гласува за едни и същи, доказани крадци и глупаци и търси различен резултат. Казано е, че само глупакът го прави.
22:25 04.04.2026
46 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #41 от "та ква е цената на сирьень.ето":Цената на хубаво сирене тип Фета в Лидъл е 10 евро
22:26 04.04.2026
48 Абе вие
До коментар #6 от "увеличение на цените":остроъгълни ли сте или напротив?
Христанов казва, че няма предпоставки за увеличение на цените, а не че няма увеличение на цените.
Няма управия с тоя калпав материал.
22:28 04.04.2026
49 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #43 от "Нехис":По гадна храна от Великобритания няма.Всеки месец съм на почивка из Европа.Да ти е ясно че в България не ядем доматите с колците.А колата си я взех от магазина чисто нова и първи пръ.днах в нея бе ле.вак.
22:29 04.04.2026
50 Нехис
До коментар #42 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ще хрантутя Нивеа, защото ми дава най-добрия продукт на най-добра цена.
Никакво намерение нямам да хрантутя някой мазен българин, който прави менте шампоан, разрежда го и ми го продава по-скъпо от Нивеа.....
22:31 04.04.2026
51 Нехис
До коментар #49 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Както ти казах - "акълите" си ги давай в местната кръчма на тези от твоето ниво. Там може някой да ти повярва, но пред мен не пробвай такива номерца, не минават. Нито си единственият, купил си нова кола, а тези, които са по-умни от теб, са много повече, а виждането на почивка из Европа не означава да разбереш каква е действителността.
За това нещо се иска и акъл все пак....ю
22:35 04.04.2026
52 Ами ! Хубаво !
Намере Предпоставките !
И Ги Отстрани !
Какво Ми се Пенявиш ?
Насреща !
22:47 04.04.2026
59 Сигурно
До коментар #14 от "Яшар":Вярваш и в дядо Коледа🎅? Това, е отдавна и продължава!
23:05 04.04.2026
63 1488
не било икономическа предпоставка
политици също не знаят ко е туй "печалба"
ама те и корупция не са чували и още по малко виждали
туй е щото в бг к0чината политиците са най честни измежду всички политици
23:20 04.04.2026
64 Цървул
До коментар #63 от "1488":Като не ти аресва в България що не си хванеш самолета на някъде?
23:24 04.04.2026
65 1488
До коментар #64 от "Цървул":щото си геиь
23:25 04.04.2026
67 Реална действителност
До коментар #2 от "Няма предпоставки":Той не, че не е особено умен, а вдлъбнат горкия. Завършил е СПТУ по строителна механизация - за оператор на асфалтополагащи машини, багерист, фадромаджия или шефьор на валяк. През ония години1987-1988, който не го приемеха на друго място учеше в СПТУ. Аграрната икономика в Утре Носете Съответната Сума я избутваше куцо и кьораво. Имал е фирмичка за бързи кредити - особено почтен бизнес.
И да му кажа нещо, което го пише в учебниците, ама той понеже не е чел учебници не го знае - в пазарната икономика, само желанието за по-голяма и бърза печалба вече е икономическа предпоставка за вдигане на цените. Една стока струва толкова, колкото някой е готов да плати за нея. В пазарната икономика спекулата означава рисково поведение на пазара - някой може да спечели бързо и много или да изгуби бързо и много, туй то!
Стига с тия цени, цените не са високи, заплатите са НИСКИ - нарича се стандарт на живот!
Системата навсякъде по Света е такава, че работещите на заплата хора винаги да са на положение "от заплата до заплата" да не могат 2х2 да заделят, но в България върлува такъв див и необуздан капитализъм, който не съществува никъде на друго място по Света.
23:38 04.04.2026
71 Нехис
До коментар #42 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз ти казах, че нямаш достатъчно мозък да преценяваш нещата, но не вярваш. Ти не си и стъпвал в Англия, най-вероятно не си излизал и от селото си, имаче нямаше да дрънкаш такива кретенизми. Твоят кръгозор е ограничен само до чинии, но не всички са общаци като теб. Един въпрос към неособено умен индивид като теб - като си толкова велик, а англичаните толкова глупави, защо те живеят по-дълго от теб и боледуват много по-малко от ССС (не очаквам да знаеш какво е това, но както и да е)?
00:11 05.04.2026
72 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #51 от "Нехис":Най противни са ми нес.реттниците плюещи по собствената си родина.Левски и Ботев са можели да емигрират и да живеят в САЩ, Канада или Англия,но са избрали да умрат за България,а 150 години по късно разни мрънкащи екземпляри само се оплакват колко им е трудно да живеят в родината си.Същата родина за която Ботев е умрял.На него по лесно ли му е било бе?Или кремчето Нивеа му е било много скъпо?Изобщо всички мрънкачи осъзнавате ли какви сте глезльовци?Срам сте за България.
00:13 05.04.2026
73 Нехис
До коментар #72 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пак не правиш разлика. Не плюя по родината, а по тези като теб. Които се смятат за по-велики от англичаните, но реалността е друга.
Давам ти лек пример - когато се включвам в пътя, англичанинът като джентълмен веднага те пуска да минеш, докато ти 100% даваш газ и отправяш благословии с брадясалата си физиономия.....затова и ще изчезнете като нация - заради злобата и завистта. Толкова от мен. Левски и Ботев напразно са си дали живота за нация от мързеливи селяни, коитомсе самоизбиват и синпроизвеждат и консумират синтетична храна. А ти си и фалшив патриот. Вместо да ми цитираш Левски, хващай се да бачкаш.
00:18 05.04.2026
74 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #71 от "Нехис":Нямаш си на представа колко облъчен съвременен лиг.Льо си всъщност.Егоист на макс.Намажи се с кремче и си лягай.Умните не живеят повече от глупавите,а столетниците традиционно са в бедни селски райони.
00:18 05.04.2026
75 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #73 от "Нехис":Аз съм бачкал и съм успял бе .И съм го направил в родината си.И Ботев е бил брадясал балкански субект,но такива озападнени ле.кенца като тебе не могат да му стъпят на малкия пръст. Знам че ви е срам от България и от българите.И за това не ви понасям.Твоите родители като са нямали Нивеа как са успели да съществуват просто незнам.Сигурно и от тях се срамуваш...
00:23 05.04.2026
76 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #73 от "Нехис":Добре го написа "затова и ще изчезнете като нация".С това казваш всичко.Ти просто не си от нашата нация.Ти си нещо чуждо.Да си жив и здрав,но спри да ни досаждаш и даваш акъл.Живей си с пакистанците и забрави България.Ние сме те забравили.
00:27 05.04.2026
78 Васил Левски
До коментар #77 от "Христо Ботев":А знаеш ли колко дълго живеят във Франция?Отивам веднага на Ривиерата.
00:35 05.04.2026
79 Караджата
До коментар #78 от "Васил Левски":Много пари ми вземат за подковаването на коня,отивам да живея в Испания.
00:37 05.04.2026
82 Нехис
До коментар #76 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На вас няма смисъл да се дава акъл, защото не попивате. Знаеш ли защо се махнах? Заради злобата и завистта - имах колеги, които ме коментираха и злобееха, че съм имал 3 лаптопа и 4 телефона - не, че това им влиза в работата. И сега ми е много добре - няма завистливи човечета, има чист въздух, храна без консерванти и вежливо отношение. Сутрин европеецът става, взима си душ и закусва, после работи и не го интересува другият каква кола кара и колко пари има, той не се поболява от завист. А ти си карай с фалшивия патриотизъм. Жив и здрав.
00:40 05.04.2026
84 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #82 от "Нехис":Всичко това ми е ясно бе.Знам те каква порода си.Прозрачен си.Само не разбирам какво аджаба търсиш в български форум?Освен може би да разправяш колко си добре,а ние селяците в България колко сме зле.Вдигаш си самочувствието нали?Е айде няма нужда .Изчезвай , сменяй си името и като те питат казвай че си грък.
00:44 05.04.2026
85 Нехис
До коментар #84 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Има една подробност - че селяк като теб няма как да ми казва дали да изчезвам.
Така можеш на майка си да говориш.
Изяснихме ли се?
00:49 05.04.2026
86 Дедо ви Дончо
До коментар #82 от "Нехис":Момче,добре си се махнал.Такива като тебе не ни трябват.
00:50 05.04.2026
87 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #85 от "Нехис":А бе смехурко,ти сам си изчезнал.Просто съвет ти давам,та да живееш спокойно и дълго.Забрави за България.Нито я разбираш,нито я заслужаваш.
00:53 05.04.2026
89 До Нихилис
До коментар #82 от "Нехис":В Англия плодовете и зеленчуците били без консерванти!?.Сигурно колците на доматите само не са ,но и за тях се съмнявам.Но пакитата и непалците ти сервират чай само след като си забършат ръцете в гащите.Да ти е сладко.
01:01 05.04.2026
92 ганев
До коментар #82 от "Нехис":АЛООУ..БОЛНИЯТ..ЛИНЕЙКАТА ИДВА
01:10 05.04.2026
93 Анонимен
До коментар #82 от "Нехис":Не ми ги хвали тия англичани,защото са пълни лицемери.Живял съм там 7 години.Всички те вземат за втора ръка човек.Никога вече не бих отишъл там
01:17 05.04.2026
96 някой индивиди
До коментар #6 от "увеличение на цените":се нагългаха двойно и четворно покрай тая схема уж заради еврото...
01:35 05.04.2026
98 Артилерист
04:02 05.04.2026
99 Хм...
До коментар #98 от "Артилерист":Да, пазарът определя. Ако нашето производство е неконкурентно, тогава се внася.
04:37 05.04.2026
101 Нехис
До коментар #89 от "До Нихилис":Ти им светеше с фенера и го видя това.
Нали, Ганчо?
13:34 05.04.2026
103 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #100 от "Нехис":Много се палиш.Истината боли.Отивай на педикюр и да си мажеш петичките с крем че да не дращиш на пакистанците като ти вдигат краката.
16:33 05.04.2026
