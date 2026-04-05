Румен Радев: Все повече хора надигат смело глава и се ангажират с прогреса на страната
  Тема: Избори

Румен Радев: Все повече хора надигат смело глава и се ангажират с прогреса на страната

5 Април, 2026 08:29 2 729 231

Пълните зали и площади, които посрещат участниците в листите на „Прогресивна България“ показват, че хората по регионите започват да преодоляват страха от олигарсите и деребеите, коментира още Радев

Румен Радев: Все повече хора надигат смело глава и се ангажират с прогреса на страната - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пълните зали и площади, които посрещат участниците в листите на „Прогресивна България“ показват, че хората по регионите започват да преодоляват страха от олигарсите и деребеите. Това заяви лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев по време на открита среща с граждани в Пазарджик, цитиран от novini.bg. По думите на лидера на „Прогресивна България“ е странно и недостойно в държава членка на ЕС да има хора, които се чувстват по техните думи като крепостни, като роби.
„Същото е и с бизнеса — най-дребният, фамилният, средният бизнес, ежедневно е подлаган на тормоз от администрацията с всевъзможни регулации и изисквания. В същото време големите фирми на „нашите хора” не си плащат данъците, както би трябвало. За тях има комфорт, но за малките няма никакъв комфорт”, заяви президентът (2017 – 2026) Румен Радев.
Той припомни миналите частични местни избори в Пазарджик, които се превърнаха в безобразие от корпоративен, купен и манипулиран вот, но обърна внимание, че все повече хора в България надигат смело глава и се ангажират с прогреса на страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Вашето мнение

    50 114 Отговор
    Аз и моето семейство щще гласуваме за ген. Радев

    Коментиран от #9, #14, #28, #83, #90, #122, #126, #133, #173, #198, #213, #221

    08:37 05.04.2026

  • 2 Дебелян Пейовски

    66 40 Отговор
    Плямпай плямпай, ма след изборите ше искаш да се гушкаш у скута ми, ма вече места нема, колко и огромен съм не моем ви съберем всичките

    08:38 05.04.2026

  • 3 Чичо боташ

    109 31 Отговор
    си направи ново БСП с любезното съдействие на ТИМ.В кохортата му са дс агенти, хора на догановото дпс, и дърти комунисти.В моя град представител е един от най -крадливите отрепки в последните 30 години.Прогресивна България с дърти .... не се прави.

    Коментиран от #39

    08:39 05.04.2026

  • 4 Олигарх Румен

    82 23 Отговор
    Много пара.

    Коментиран от #78

    08:39 05.04.2026

  • 5 безпартиен

    62 16 Отговор
    Абе то надигат глава,ама долната!

    Коментиран от #127

    08:41 05.04.2026

  • 6 Време е

    12 51 Отговор
    с 8 за "Алтернатива за България" !!!

    08:42 05.04.2026

  • 7 Този е

    82 22 Отговор
    Жалка карикатура.

    08:42 05.04.2026

  • 8 ПАЗИТЕЛИ

    28 43 Отговор
    Нищо не приключва, докато не приключи по правилния начин.
    Пенсионерите в България са около 2,2 милиона души. Те са различни по образование, доходи, професии, интереси, политически възгледи и местоживеене. Множество от поколения съдържа тази прослойка, но именно техния живот, в общия смисъл, като съвкупност е определил сегашното настояще. За съжаление болшинството са инертни, без гражданска позиция, обезнадеждени наблюдатели и дори не осъзнават, че имат един общ, истински интерес: по-висока пенсия, осъвременявана така, че да изпреварва инфлацията.
    Нашите изчисления показват следното./ данните са по НОИ за пенсиите и по Евростат за инфлацията. /
    Минимална пенсия – нетен ръст след инфлация
    Период Нетен ръст Време
    Борисов 1 +8,58 лв. 3 г. 7 м. 14 дни
    Борисов 2 +10,49 лв. 2 г. 2 м. 20 дни
    Борисов 3 +104,16 лв. 4 г. 8 дни
    Петков +143,48 лв. 7 м. 20 дни
    Василев +207,97 лв. 3 годишни бюджета

    Средна пенсия за стаж и възраст – нетен ръст след инфлация
    Период Нетен ръст Време
    Борисов 1 +6,04 лв. 3 г. 7 м. 14 дни
    Борисов 2 +35,34 лв. 2 г. 2 м. 20 дни
    Борисов 3 +53,73 лв. 4 г. 8 дни
    Петков +76,49 лв. 7 м. 20 дни
    Василев +213,85 лв. 3 годишни бюджета
    При минималната пенсия Петков изпреварва всеки един от трите кабинета на Борисов, въпреки че управлява само 7 месеца и 20 дни. Бюджетите на Василев дават най-големия нетен ръст и при минималната, и при средната пенсия.
    Сравнете нетния ръст на пенсиите след инфлация и времето, за което е постигнат.
    Изящ

    Коментиран от #12, #16, #18, #25, #113, #188

    08:42 05.04.2026

  • 9 Смехоран

    38 17 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Ами браво.После кажи какво си спечелил от него.

    Коментиран от #49

    08:43 05.04.2026

  • 10 Едно време

    74 12 Отговор
    каква радост беше за царчето!Как доган и сивите дс кардинали го докараха от Испания, и как добре ни оправи за 800 дни.Този нов проект на олигархията и мутрафоня ще ни закопае тотално, но бг добитъка се кефи друг да мисли вместо него , и да води стадото.

    Коментиран от #132, #144

    08:44 05.04.2026

  • 11 Фен

    63 17 Отговор
    Айде, и тоя да идва и да си отива ... Никъквец.

    Коментиран от #137, #146

    08:47 05.04.2026

  • 12 Виж сега,

    44 10 Отговор

    До коментар #8 от "ПАЗИТЕЛИ":

    Защо нищо не пишеш за инфлацията в тези периоди и за взетите заеми. Нещо така ти е неудобно

    08:48 05.04.2026

  • 13 Михаил

    60 4 Отговор
    Искам да чуе от Радев как ще се бори със криза?
    И най важно- от кде ще вземат пари за реализация на обещано?
    Какво ще правят със 400 хиладна армия държавна администрация?
    Кога най накрая държавни служители ще си плащат осигоровки ?
    Пак тяхни пенсии от нашите спестявания?

    08:49 05.04.2026

  • 14 Да де, ама

    34 26 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Угоените и крадливи Борисов и Пеевски не харесват този коментар.

    Коментиран от #147

    08:49 05.04.2026

  • 15 последен валс

    73 14 Отговор
    Много общи приказки без никаква конкретика. Червен популист на лов за наивници. Поредния месия който още до есента ще бъде прогонен от същите тези които сега го подкрепят.

    Коментиран от #19

    08:49 05.04.2026

  • 16 Нов пенсионер

    40 3 Отговор

    До коментар #8 от "ПАЗИТЕЛИ":

    Всичко написано е супир,но забравяш една малка подробност.За да получи човек добра пенсия,трябва да бъде осигуряван на високи суми през трудовият си стаж.Много хора не питат работодателите за това.Аз лично разбрах това наскоро,когато събирах документи за трудов стаж.Например от БДЖ ми каза една госпожа да не се надявам на много,защото са ме осигурявали за жълти стотинки.Така че никой не ни е виновен за ниските пенсии.

    Коментиран от #84, #116

    08:49 05.04.2026

  • 17 Станев

    36 4 Отговор
    Неокомунистически отрочета от всичките БСП-та и останалите партии ,с олигархията на Дс - съединявайте се и да громим другата феодална олигархия и номенклатурата и. Да им покажем как се прави на двамата дебелички милиардера. Ние ще натрупаме още повече в нашите касички от тях . Ще се радвате ,че изобщо сте живи и те така . 19-ти ще бъде новият 9-ти въпреки ,че и Ковид беше с 19 .

    08:50 05.04.2026

  • 18 Нов пенсионер

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "ПАЗИТЕЛИ":

    Имам предвид никой политик,а работодателите.

    08:50 05.04.2026

  • 19 Съгласен с теб

    28 10 Отговор

    До коментар #15 от "последен валс":

    Да,точно така се получи и с шарлатаните.

    08:51 05.04.2026

  • 20 Анонимен

    33 6 Отговор
    Коалира ли се със сектата с Радев е свършено до края на годината.

    Коментиран от #218

    08:53 05.04.2026

  • 21 надарена кака

    7 7 Отговор
    Щели да въвеждат временна организация на движението в София, заради провеждането на полумаратон. Аз щях да пътувам с колата и семейството към Витоша.Явно ще го отложим това пътуване за днес.

    Коментиран от #30

    08:54 05.04.2026

  • 22 Анджо

    51 12 Отговор
    Пълни зали с по 200 човека. Тоя си остава тотален лицемер.

    Коментиран от #93, #222

    08:54 05.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Комон Сенс

    24 24 Отговор
    За да сечели решителна победа Рдев трябва недвусмислено да се разграничи от син чу гите.
    Те го атакуваха в самото Презиентство. Той излезе и поиска народа да излезе на улицата.
    Излязохме!
    Нека не забравя какъв е генезисът на политическата му физиономия.
    А още първият мандат го избрахме за да не стане президент онова човекоподобие 200 килограмовият гербопитек....

    Коментиран от #89, #92

    08:57 05.04.2026

  • 25 Караджата

    41 11 Отговор

    До коментар #8 от "ПАЗИТЕЛИ":

    Що не напишеш и бюджетните дефицити за тези педиоди? Истината е че Асен вдигаше пенсии със заеми.

    08:59 05.04.2026

  • 26 факт

    11 44 Отговор
    Троловете се усещат по глупостите, които пишат. Някой здраво го е страх от Радев и пръска луди пари за тролове. Предполагам, че най-голям страх тресе партиите от предишния парламент. Предполагам, че и Костадинов е в стрес. Колкото повече тролят против Радев, толкова напук знам за кого ще гласувам.

    Коментиран от #33, #40, #42, #69

    08:59 05.04.2026

  • 27 Радев + ГЕРП

    13 19 Отговор
    Победа 🤪

    Коментиран от #43

    09:01 05.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Нерез

    13 4 Отговор

    До коментар #21 от "надарена кака":

    Фани и оди с трамвая до Княжево.

    09:05 05.04.2026

  • 31 Щом

    15 36 Отговор
    Толкова плювате по Радев,значи сме в правилна посока

    Коментиран от #34, #51, #77, #100, #158

    09:06 05.04.2026

  • 32 Тошев

    12 9 Отговор
    Единствената задача е да срутите номенклатурата на двете прасета и доганя окопана по места и съсипваща с кражби всичко. А след това ,най много две години е на ред още невкоренената Ваша комунистическа защото народ ви е ял попарата с всичките мръсотии последните 82 години както и да се пребоядисвахте. Не се наядахте и затъкване нямате . И Господине- нещо да си премахнете правилото с процент при това върху Средн заплата на всеки 3 месеца да индексирате депутатската. Много сте и като броѝка. Милярди само за това. Народеца милярди евро има заеми вече. На кого трупате още? Хора не останаха. Отчаяни и озверени сенки и Вие кликата на богаташи политици с вашата уж частна икономика .

    09:07 05.04.2026

  • 33 Гробар

    17 5 Отговор

    До коментар #26 от "факт":

    За какво трябва да ме тресе страх, че Ганю упорито продължава да си затрива държавата? Аз мога да бачкам от всяка точка на света.

    09:07 05.04.2026

  • 34 Смехоран

    18 10 Отговор

    До коментар #31 от "Щом":

    Аха,вервайте си.Същото казвахте и за шарлатаните.Пак ще си пишем,скоро.

    Коментиран от #216

    09:08 05.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хохо Бохо

    10 6 Отговор
    ПрокопиеФ страх ли те е?

    Коментиран от #41

    09:08 05.04.2026

  • 37 фърчащия

    9 4 Отговор
    чесмир

    09:08 05.04.2026

  • 38 мафията

    24 4 Отговор
    след като се накраде иска ка законност и спокойствие,но нищо не казва за правосъдие! мисли българино!

    09:09 05.04.2026

  • 39 Хохо Бохо

    13 32 Отговор

    До коментар #3 от "Чичо боташ":

    В кохортата му няма нито един от ДС или от магнитски. Факт. Аз ще гласувам за Президента Радев

    Коментиран от #50, #214

    09:10 05.04.2026

  • 40 Смехоран

    17 8 Отговор

    До коментар #26 от "факт":

    Който е правил нещо напук никога не е печелил.И ас се ожених напук,а сега си патя.Така че гласувай напук пък после пак ще коментираме.

    09:11 05.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Анджо

    24 10 Отговор

    До коментар #26 от "факт":

    Защо да не ги е страх хората от този лицемер, тоя направи толкова беля за четири години ,че здраво мислещите хора няма да гласуват за КЕШ БОТАШОВ. Да гласуват за този кадето те бута към руското блато. Нека някой да напише едно добро нещо което направил. Сам създаде ПП и после ги оплюва и си създаде прякора КЕШ. Хората са казали , страх лозе пази.

    09:12 05.04.2026

  • 43 Гробар

    6 19 Отговор

    До коментар #27 от "Радев + ГЕРП":

    Така е. Сглобка Радев герб ще изкара пълен мандат без проблем.

    09:13 05.04.2026

  • 44 ИВАН

    20 14 Отговор
    Да, отчаяно е нужен мъж, който да спаси България от погубване и изчезване, но на тоя не му вярвам, този е предател на българщината.

    09:16 05.04.2026

  • 45 Эфросина

    23 8 Отговор
    Всички тези елементи наредени зад него на снимката имат една единствена цел-да се наредят на масата на благоденствието.Системата е :стани да седна.А те са гладни,жадни и са дали последните си пари за кампанията.Това означава,че идват още по-гладни от сегашните и се очаква още по-голяма крадене.Нямат и никакъв опит в управление на държавата.Ще настъпи свирепа инфлация и безработица.Вдигане на лихвите по заеми и ипотеки.Десетки хиляди ще си загубят жилищата и ще останат на улицата.Това Ви очаква ако дадете власт на тези от снимката.

    Коментиран от #164

    09:20 05.04.2026

  • 46 Ивелин Михайлов

    17 17 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ ВЪСТАВАТ ПРОТИВ ГЕРБАВОТО РОБСТВО И БОЙКО БЪЛГАРОУБИЕЦА!

    09:20 05.04.2026

  • 47 Прегрес

    26 6 Отговор
    от червени потомци , на "прогресивни" Ремсисти , шумкари , атентатори , от комсомолска върхушка с куфарите и т.н. ! Свинари олигарси , разсипали какво ли не българско , както и ограбили собствен народ и държава . Прогрес ли е връщането назад с десетилетия назад ? НИКОГА назад за хрантутниците !

    09:21 05.04.2026

  • 48 Лена

    23 10 Отговор
    Боташ караи по кротко не остана много ще видиш истинската социология

    09:21 05.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Анджо

    22 5 Отговор

    До коментар #39 от "Хохо Бохо":

    Ще си създаде нови олигарси и сигурно това им е обещал на тези които го подкрепят в тази партия. Тия партии които се кръстиха с гръмки имена изчезват много бързо. Но може и за добро да е ако успее кеша да унищожи БКП И БСП И такива други русофилски изчадия и накрая и той да се махне като пропаднал политик.

    09:24 05.04.2026

  • 51 Кккк

    16 3 Отговор

    До коментар #31 от "Щом":

    Така е, за много хора в страната няма значение, че държавата е пропита от корупция, стига корупцията да работи в тяхна полза.

    09:24 05.04.2026

  • 52 Дядо Соци

    21 9 Отговор
    Добро утро и сбогом за Радев. Блясък в очите и загубена надежда за още 4 години две заплати и пенсия.

    Коментиран от #64

    09:24 05.04.2026

  • 53 Пачо

    22 9 Отговор
    45 години ни набиваха в главите за социалистическия прогрес.Стига с тези социалистическия глупости Прогрес...

    Коментиран от #224

    09:25 05.04.2026

  • 54 коко

    19 11 Отговор
    Високопарни думи без покритие в началоно на българския път към Москва. Естествено че много овчички ще гласуват за новия Месия,българите сме мазохисти.

    Коментиран от #71

    09:26 05.04.2026

  • 55 БеГемот

    11 17 Отговор
    ГЕРБ - Ново начало са в ужас....усещат ,че ще бъдат действани по устав!

    Коментиран от #73

    09:27 05.04.2026

  • 56 Грийн сок

    18 6 Отговор
    Само клишета и
    празни думи

    09:27 05.04.2026

  • 57 Ивелин Михайлов

    12 18 Отговор
    ГЕРБАВИТЕ ТРОЛОВЕ ВИЛНЕЯТ В КОМЕНТАРИТЕ И ЦЪКАТ МИНУСИ, НО СКОРО ЩЕ ОСТАНАТ НА УЛИЦАТА!

    09:27 05.04.2026

  • 58 коко

    19 9 Отговор
    Ако Радев беше достоен човек нямаше да дезертира в от президентския си пост в труден момент за България!

    Коментиран от #68, #135

    09:29 05.04.2026

  • 59 Като гледам

    20 7 Отговор
    Кои са деребеите и олигарсите около него,всичко изпопадало, чак ми е неудобно, ама парите са там

    09:30 05.04.2026

  • 60 Абе, Мунчо Кешов Крадев,

    19 10 Отговор
    прогресът не е да сме в Евразийския блок на крепостните Путлерюнге, заседнали в 19 век. Понимаеш, скъсан опинецо, нЕма по-голЕм дезертьор от теб в послените 148 години!

    09:30 05.04.2026

  • 61 БРАВО ГЕНЕРАЛЕЕЕ

    7 13 Отговор
    ДА НАПРАВИМ ,....ТИК ВИ НА ПИС ТИЛ И ПРА СЕТА НА ПЪР ЖОЛИ

    09:31 05.04.2026

  • 62 Мишок

    10 13 Отговор

    До коментар #49 от "Исторически парк":

    Мнжго неща,пътувам без проблем по Европа,а и по света,минавам митници като бял човек,не чакам на опашки.Не обменям лев/евро.Шофирам по добри пътища.Не трепиря че ще има завой към раша,ни ми се ходи по окопи да защитавам чужди интересиИзобщо,чувствам се свободен и щастлив човек.Така че само номел 15!!!

    Коментиран от #80, #97, #102

    09:32 05.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 19 април

    5 9 Отговор

    До коментар #52 от "Дядо Соци":

    Гласувай с номир 15 и тези негативни мисли няма да ги имаш.

    09:34 05.04.2026

  • 65 С ВОЖДА БОРИСОВ

    11 8 Отговор
    ПОСЛЕДНИ В ЕВРОПА
    СКОРО И ПОСЛЕДНИ В СВЕТА

    09:34 05.04.2026

  • 66 Митьо Гестапото

    13 9 Отговор
    Надигнахме глави, на главите имаме фуражки с петолъчки и сърпове и чукове, бедна вие фантазията какво ще се стовари на главите ви🤣🤣🤣

    09:35 05.04.2026

  • 67 Снимки

    21 4 Отговор
    Не ви ли прави впечатление тези хора какво излъчване имат , като някоя секта са намусени и сърдити.
    Не бих им гласувал доверие за нищо,имат вид че се интересуват само от себе си.

    Коментиран от #75

    09:35 05.04.2026

  • 68 Е, ама

    4 11 Отговор

    До коментар #58 от "коко":

    може да не е знаел точно дереджето, а може па да е знаел повече отколкото си мислиш, та затова се е оттеглил ! Радев не е вчерашен, но бързите му реакции в критични моменти са най-верните....

    09:36 05.04.2026

  • 69 Пич какво да ги е

    14 3 Отговор

    До коментар #26 от "факт":

    Страх хората, за 30 години се видя кой кой е , видимо при този човек са все корумпирани, бивши гербаджии, дпдсари бспари и тн. , погледни само листите в Пловдив, Разград Кърджали,боже и Търговище , снимки с бивши кметове част от тях с присъди, какво да ти се каже , дори и да съм искал вече желанието ми се изпарява

    09:36 05.04.2026

  • 70 непротестиращ

    19 6 Отговор
    Хората едва ли са преодоляли страха и ненавистта към олигарсите, но ти Радев, със сигурност! Обграден си от олигархията: Бобокови, Копринков, Гергов, които пръскат на воля откраднати от народа пари, за да ти финансират кампанията! И Радев, НЕ ГОВОРИ ОТ ИМЕТО НА ХОРАТА! Теб дори жена ти, не те подкрепя, вероятно именно заради олигархията!

    09:38 05.04.2026

  • 71 19 април

    5 8 Отговор

    До коментар #54 от "коко":

    Ето затова има номер 15.

    09:38 05.04.2026

  • 72 Друга бира

    15 7 Отговор
    Боташков е човек на Решетката и тим.

    09:38 05.04.2026

  • 73 Ку-ку

    10 5 Отговор

    До коментар #55 от "БеГемот":

    Мдаааа....много искаха да "изчегъртат" ГЕРБ, но къде са сега, ааааа... 🤣🤣🤣

    09:39 05.04.2026

  • 74 Прогрессор

    16 5 Отговор
    Какъв прогрес със същите мутри от последните 80 години? Комунисти, ДСари, шапкари? Военна комунистическа хунта - наследници на червеноармейските превратаджии от 1944-та, които разграбиха и разсипаха страната, прогониха най-мислещите за 80 години окупация?

    Коментиран от #167

    09:39 05.04.2026

  • 75 Като

    14 7 Отговор

    До коментар #67 от "Снимки":

    престъпници , пуснати от затворите след 9-ти септември и вече кроят нови престъпления ! Отвратително излъчване , нито един не излъчва прямост , съвест , чистота и сила ! На нито един не мога и да си представя да имам доверие !

    09:40 05.04.2026

  • 76 Българин

    8 8 Отговор
    Радев за пореден път се е объркал. Българите искат и подкрепят нагаждачи, приспособленци и селски тарикати. За това народа най-много обича бай Тошу, Царя, Бойко. А тия големи войводи, дето са непреклонни и готови да се жертват, у нас предизвикват само присмех. Народа иска политици, дето знаят как да се снишават, как да са докарат на големите началници!

    Коментиран от #136

    09:40 05.04.2026

  • 77 Номер 15

    9 8 Отговор

    До коментар #31 от "Щом":

    Аааа така ли било.Аз се чудя защо след години на плюене срещу Боко,той все печели.Ми хайде плюйте го.

    Коментиран от #91

    09:40 05.04.2026

  • 78 олигарха

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Олигарх Румен":

    Ми после,че си търсим парите.Безплатни неща нема.За това правите ли си сметка?

    09:40 05.04.2026

  • 79 Ново начало

    11 7 Отговор
    Ще гласувам за Пеевски.Искам педофилите да са четвърти и да спрат да грачат всеки ден по телевизора.

    09:40 05.04.2026

  • 80 брау

    6 1 Отговор

    До коментар #62 от "Мишок":

    бе швеси, забрави само да се похвалиш с 🌈-парадите.....

    Коментиран от #96

    09:40 05.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Никси

    3 7 Отговор
    Румба ! , Димитър Гетов от Русия нещо ти пожела ,
    Чуй Посланията му все пак може да са в твоя полза ,
    в Ю-ТУБ канал ,
    УСПЕХ В НАЧИНАНИЯТА ТИ !!!

    09:42 05.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 гост

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Нов пенсионер":

    Нямаш шанс да работиш в държавно предприятие и да поставяш условия. Никой не ти виновен. Да не се лъжем всички сме се съгласявали да ни осигуряват на малко защото до пенсия няма да стигнем. Лесно е да обвиняваме някой друг.

    Коментиран от #118

    09:43 05.04.2026

  • 85 Знаещ

    18 4 Отговор
    Прилича на шумкарски конгрес от времето на бай Тошо. Едно към едно. Чакайте светлото бъдеще от този. Децата и внуците на тези "борци" ще са с хотели, жилища, коли, вили, парички по чужбина, а Вие дръжте илюзиите. Ей, прости сме!

    09:43 05.04.2026

  • 86 Тц,тц,тц 😂😂😂

    12 5 Отговор
    Сега Мунчо за колко дни ще ни оправи 😅

    09:44 05.04.2026

  • 87 Истината:

    5 11 Отговор
    Герберският Изпечен Лъжец Константинов
    Дава 86 мандата за Радев, което означава,
    че Радев ще има Много повече мандати!

    09:44 05.04.2026

  • 88 РЕАЛИСТ

    12 6 Отговор
    По-скоро ще повярвам на ДС наследника Терзиевчето, което поне е извъртяло някак си РЕАЛЕН бизнес за милиони, отколкото на шапкарин, който никога не е работил РЕАЛНА работа, а цял живот е живял на бюджетна заплата.
    Не знам, с какакво се занимава сега Терзиевия, май все още е кмет на Софето. Не съм го избирал аз.

    Искам да ви обясня, че има разни видове комунета и наследници на комунета - от милиционери и от фуражкаджии трябва да бягате като от Дявол.

    Коментиран от #124

    09:44 05.04.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Данчо ментата

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Нека да позная: Пред това сте гласували за царя и за ИТН, нали?
    Както казваше ББ и много хора не го разбраха : "лош материал".
    Хахахахах

    09:45 05.04.2026

  • 91 НОМЕР 21

    7 6 Отговор

    До коментар #77 от "Номер 15":

    Я БЕГАЙ У ЗАЙЧАРНИКА ЧЕ НЕ ОСТАНА ЗОБ ЗА ТЕБ

    Коментиран от #106

    09:45 05.04.2026

  • 92 Хаххаха

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Комон Сенс":

    Спирай лекарствата, не действат! Ела в реалния свят!

    09:46 05.04.2026

  • 93 ама

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "Анджо":

    зад тия 200 са хиляди !

    Коментиран от #98, #112

    09:46 05.04.2026

  • 94 Бриго

    10 3 Отговор
    Радев повтаря постоянно за увеличение на добавената стойност.Може би смята че така ще се оправим,

    09:46 05.04.2026

  • 95 коко

    13 5 Отговор
    Прогрес и комунист са две несъвместими неща.Никой не е видял досега зелен кон и умен комунист!

    09:47 05.04.2026

  • 96 Мишок

    2 4 Отговор

    До коментар #80 от "брау":

    Май злобееш,а?:)))

    Коментиран от #108

    09:48 05.04.2026

  • 97 Исторически парк

    12 8 Отговор

    До коментар #62 от "Мишок":

    Шофирал по добри пътища ХАХАХАХ ми че то и преди бойко българоубиеца се пътуваше свободно бе юрдек!

    09:48 05.04.2026

  • 98 корекция,

    1 5 Отговор

    До коментар #93 от "ама":

    зад всеки от тия 200

    09:49 05.04.2026

  • 99 Честита Цветница

    10 1 Отговор
    България се нуждае от сериозни реформи: съд и прокуратура, образование, здравеопазване,пенсионна система, администрация,данъчна система,отбрана и т н. Реформите са непопулярни мерки и изяждат рейтинг,а ние сме популисти. Как да стане и вълкът сит и агнето цяло? Фанфарите са хубаво нещо, ама хубавите неща стават бавно,а народът е нетърпелив...

    09:49 05.04.2026

  • 100 АГАТ а Кристи

    14 2 Отговор

    До коментар #31 от "Щом":

    "Всяка успоредна на Партията е права линия" 😭😭😭

    Коментиран от #168

    09:49 05.04.2026

  • 101 непротестиращ

    18 0 Отговор
    Говорите за осигуровките! И в държавните предприятия и в частните такива, едва ли може един работник да каже как да го осигуряват! Работих от 1981 г. до 2025 г., 42 години трудов стаж! Пенсията ми е 520 евро. Бях 17 г. учител, но по времето на голямата стачка на учителите, която бе смачкана от "вдигналия си гълъбите" министър Пламен Орешарски и учителите не получиха увеличение! Работещите са винаги били мачкани и от държавата, и от частните работодатели!

    Коментиран от #120

    09:49 05.04.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Нехис

    10 6 Отговор
    Браво, Фигуранте! Викаш, доста хора от червената мафия надушиха кокала и се скупчиха, а? Да махнем мафията на Бойко и да сложим нашата!

    Коментиран от #130

    09:50 05.04.2026

  • 104 Социолог коко

    16 5 Отговор
    Не можах да разбера Деса дали ще гласува за Радев? Защото е умна и хитра жена след като е хванала такъв юрдек.

    Коментиран от #107

    09:51 05.04.2026

  • 105 ЧИЧО

    16 4 Отговор
    Господин Радев, вие къде бяхте досега! Девет години и вие имахте власт, това да го приказва човек който досега не е имал в ласт иди доди , но да го приказвате вие не ви отива.

    Коментиран от #178

    09:52 05.04.2026

  • 106 19 април

    7 2 Отговор

    До коментар #91 от "НОМЕР 21":

    Ааааа,има,има,не бери грижа за мен..За хитрия човек,винаги има.

    09:53 05.04.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 дали

    9 2 Отговор

    До коментар #96 от "Мишок":

    си поганец или 🌈, разлика нема-отдавна сте извън класация тук.....

    09:53 05.04.2026

  • 109 Надигат, ангажират се

    12 4 Отговор
    Това е причината ГЕРБ да си вдига резултата.

    Коментиран от #115

    09:55 05.04.2026

  • 110 Койчо

    16 0 Отговор
    Съвсем е изкукуригал. Какви хора надигат глава? Какви са тези конгреси на БКП да ни обещават светло бъдеще

    Коментиран от #191

    09:56 05.04.2026

  • 111 Уж залите пълни

    15 1 Отговор
    Пък Радев все го снимат отдолу нагоре да не се вижда публиката.

    09:57 05.04.2026

  • 112 Смехоран

    12 2 Отговор

    До коментар #93 от "ама":

    ХАХАХА,не мога да спра да се смея.Защо имам дежавю със шарлатаните?Все пишех че ще дойде време горчиво да съжаляват гласувалите за тях?Ами то си дойде.Така ще е и с този скункс дето осмърдява България.

    Коментиран от #211

    09:57 05.04.2026

  • 113 Много добре илюстрираш

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "ПАЗИТЕЛИ":

    Много добре илюстрираш откъде идва инфлацията

    09:59 05.04.2026

  • 114 123

    5 2 Отговор
    Радев е продукт на посолството, посолствата.

    Също както ПП ДБ , Славчо , ГЕРБ, БСП, ДПС

    10:00 05.04.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Черноморски флот

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "Нов пенсионер":

    Пенсионирах се.Какво беше унижението ми когато прочетох в решението,че службата ми във ВМС на боен кораб се води трета категория.Но на офицери и старшини-1-ва.,при все,че те са доброволно там,а аз не.Никога не съм подавал молба да съм там.Значи денонощно 38месеца и 24 дни,те първа категория,а редовия състав-трета.Порциона един и същ.То беше едно време,но не се забравя и ми повлия на пенсията.Служилите на подводни лодки бяха още по-ощетени.Там офицери и старшини при 10.стаж се пенсионираха.

    Коментиран от #131

    10:02 05.04.2026

  • 117 Ново начало

    15 4 Отговор
    Като гледам Рундьо и шарлатаните отивам да гласувам за Шишко

    10:03 05.04.2026

  • 118 Анджо

    9 3 Отговор

    До коментар #84 от "гост":

    И да исках шефовете не даваха и ни осигуряваха на четири часа даже. Когато Бойко дойде на власт започнаха да ускоряват на по голямо осигуровки. Защото тогава беше казал , какъв е този работник с 20 годишен стаж да е на минималната осигуровка . На това поне съм бил свидетел и преживял. Преди това работех даже без осигуровки по някой път или на 4 часа. Такова беше положението и нямаше начин да не ходиш дори и при такова положение, защото трябва да храниш семейство. Детето не те пита дали работиш а вика гладен съм.

    10:03 05.04.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Лалугер

    8 0 Отговор

    До коментар #101 от "непротестиращ":

    Да,за съжаление,такава е горчивата истина у нас.

    10:04 05.04.2026

  • 121 Кукувица

    15 1 Отговор
    Радев е кукувица. Винаги се опитва да се възползва от протестите без да ги е организирал или участвал в тях.

    10:05 05.04.2026

  • 122 Карина

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Ако щеш и за ген.Деси гласувай!Тя къде се дяна,че не се вижда и чува?Да не е болна нещо?

    Коментиран от #152

    10:05 05.04.2026

  • 123 малко истински факти

    11 0 Отговор
    Горкия, нагъл и жалък както винаги .

    10:06 05.04.2026

  • 124 Моряка

    4 5 Отговор

    До коментар #88 от "РЕАЛИСТ":

    Личи си комплексара - завистник.Явно неприет на времето във военно училище поради нисък бал.Нереализирал се поради некадърност ни при социализма,ни при капитализма.Съжалявам те,братко,събирай сили за следващия живат,тогава мже и да ти провърви.

    10:06 05.04.2026

  • 125 Х+У=Й

    8 2 Отговор
    Надигам глава рано сутрин...

    10:06 05.04.2026

  • 126 да си кажем право

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Ха ха , те наивниците и глупците никога не свършват .

    10:07 05.04.2026

  • 127 Сеирджии

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "безпартиен":

    Абе според мен хората ходят за сеир да гледат.

    10:09 05.04.2026

  • 128 Тиква

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "куна":

    Ми мен когато ме снима Мата Хари, казах, че "имам нужди" и хората ме разбраха, то и летците имат такива, особено когато не са имали стюардеси под ръка.

    10:09 05.04.2026

  • 129 19 април ще бъде 9 септември

    15 4 Отговор
    Опазил ни бог този да ни управлява.!Ще има визи,опашки за телевизори ,хладилници ,хляб ,салам ....Но ,ще има руска телевизия ,,,,,,даже в петък по цял ден.А селско стопанската продукция от ТКЗС..та..та кой ще я прибира?
    И манифестации ще има...И Белене ще има,ама не атомна централа,а онова другото за враговете на народа.

    10:10 05.04.2026

  • 130 Ватенка

    6 1 Отговор

    До коментар #103 от "Нехис":

    Ти какво предлагаш?Олигархът Прокопиев ли да изберем?

    Коментиран от #134

    10:10 05.04.2026

  • 131 Майора

    4 5 Отговор

    До коментар #116 от "Черноморски флот":

    Недей, ще ме разплачеш. От първия ден до уволнението хич ли не слезе от този кораб?

    10:12 05.04.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Прав е Радев

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Все повече българи отиват към ГЕРБ Хората се осъзнават От 160 депутата за Радев вече се радва на 85- 90 Но като гледам полните зали на Радев до 19 да ли ще могат да идат до изборните секции

    Коментиран от #157, #223

    10:13 05.04.2026

  • 134 Нехис

    14 4 Отговор

    До коментар #130 от "Ватенка":

    С Радев пак си избираш една и съща шайка олигарси.

    Коментиран от #145

    10:13 05.04.2026

  • 135 Ивелин Михайлов

    8 3 Отговор

    До коментар #58 от "коко":

    Президентският пост няма никаква власт бе м уньо

    Коментиран от #141

    10:13 05.04.2026

  • 136 питанка

    3 12 Отговор

    До коментар #76 от "Българин":

    Живков, Сакскобурготски и Борисов ли са най-обичаните хора? И тримата оставиха след себе си разнебитена държава. При един от тримата имаше тоталитаризъм, при друг от тримата се продадоха ЕРП-та, които сега съдират по три кожи от гърба ни, а третия от тримата го наричаха "Търчи-лъжи за Западните Балкани", и според това, което пишеше в нета, се носеха чували с пари. Не казвам, че Радев е перфектен, но е най-чист от тримата.

    10:13 05.04.2026

  • 137 Лалугер

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Фен":

    Ще,ще,само търпение.

    10:14 05.04.2026

  • 138 Деса

    16 4 Отговор
    Не му се връзвайте на тази куха лейка....

    10:14 05.04.2026

  • 139 Иван

    13 4 Отговор
    Прогрес за страната с властта в ръцете на Радев, няма да има. Ще има застой, по-точно България ще продължи да си бъде в застой. Жалко, че успя да заблуди много хора.

    10:15 05.04.2026

  • 140 България

    4 4 Отговор
    България се нуждае от реформаторска партия и/или коалиция, която да управлява два пълни мандата,за да тръгне сериозно напред. Въпросът, е че разчитаме на чудо, и продължаваме да гледаме на изборите като на цирк, където най- добрите ни факири ще се изявяват и ще превърнат червената кочина в Швейцария на балканите. А дотогава... фанфари и балони ..

    10:15 05.04.2026

  • 141 Да бе да

    12 2 Отговор

    До коментар #135 от "Ивелин Михайлов":

    Аааааа,ами Боташ?С чия благословия го подписаха?

    10:15 05.04.2026

  • 142 МунчоЛЕТ

    13 5 Отговор
    Залите показват, че мераклиите за депутатски кюфтета са надушили нова възможност. Рейтингът на ПБ (Партия Боташ) пада постоянно обаче - от 27% оня ден, ще е под 20% на 19-ти👍👍😂

    10:15 05.04.2026

  • 143 Все повече ства ясно,

    13 2 Отговор
    че шапкарите около Радев не могт да измскят една смислена теза за изборите, освен една и съща песен, която се състои в следното: Радевата Шайка плюе Борисов и Пеевски, Пеевски и Борисов плюят Радевата Шайка.

    Моделът Радев - Копринков- Прокопиев срещу модела Борисов - Пеевски.
    Нашите олигарси срещу вашите олигарси!

    След изборите същите тия ще се СГЛОБЯТ пак в някаква комбинация, за която никой не е гласувал!
    С оправданията, че " така ни е подредил народът ", международното положение, националния интерес и стабилност.
    СТАБИЛНОСТ най вече.

    Радев и щабът му показват пълна идейна немощ, което гарантира и управленска немощ утре.
    Чаката ни години на застой и Регресивна България.

    10:17 05.04.2026

  • 144 Царска милост!

    6 7 Отговор

    До коментар #10 от "Едно време":

    Симеон е проект на Кремъл.Затова и го оставиха жив и го пуснаха в изгнание с всичките им цености,мебели и произведения на изкуството.Симеон има четири посещения по време на социализма на високо ниво в Москва.Биеха финансови инжекции в монархическото семейство,и когато им стана нужен го употребиха.Върнаха го в България да ни "оправи".Нещата се влошиха именно когато Симеон се върна.Малко преди да умре Андропов споделя пред висши управленски кръгове-"сега им създайте такъв модел капитализъм,че масите като изтрезнеят сами да гласуват за комунизма".Та в тези мисли днес Кремъл се опитва да ни натрапи гражданина Радев.Той също е техен проект.Та кой президент си подава оставката година преди да изтече мандата?Наредиха му.Затова.А стадото е в очакване на ново "оправяне".

    Коментиран от #165

    10:19 05.04.2026

  • 145 Ватенка

    11 2 Отговор

    До коментар #134 от "Нехис":

    За Прокопиев и Лама Калушев ли да гласувам?

    10:19 05.04.2026

  • 146 Офф

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Фен":

    Лошото е, че тоя може и да не си иде, с помощта на путаран сибирски, тук целта е тоя да стане като Лукашенко...

    10:20 05.04.2026

  • 147 Да ама не

    3 9 Отговор

    До коментар #14 от "Да де, ама":

    ГЕРБ 80депутатаиНОВО 30 Явно които го харесва ще има 20 депутата

    Коментиран от #169

    10:22 05.04.2026

  • 148 Моряка

    4 3 Отговор
    Не е вярно.Първенци сме по смъртност!Намаляхме с 3 милиона!Не всеки може да ни докара до там.Боко е велик!Прасето го надминава!(май го надминал и в спестяванията).А мълчаливите агнета проддалжават да мълчат и ходят за гъби.На път към скотобойната.

    10:23 05.04.2026

  • 149 Ново начало

    11 5 Отговор
    Най добре е за Пеевски да се гласува.Рун Дьо ще се сглоби с педофилите,а Бойко е много мек вече.

    10:24 05.04.2026

  • 150 Все повече се убеждвам,

    12 10 Отговор
    че ще пусна хартиена бюлетина за Шиши!

    За шапкарите около Радню и за Боко няма да гласувам. Нито за Доган.
    Крадливата шайка ППДБ никога няма да подкрепя.

    Шиши ще намаже гласове на тия избори!
    Благодарение на Боцко, Рундьо и Доган. Тримата пак се мислят за много хитри и си менкат властта, а за пред медиите се плюят.

    10:24 05.04.2026

  • 151 Х+У=Й

    18 3 Отговор
    Кой олигарх плати скъпата кампания на Мунчо?

    Коментиран от #160

    10:37 05.04.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Облъчен

    15 1 Отговор
    До 1990 но облъчваха, че живеем в предверието на рая и след само още малко време и усилия( от наша страна) ще влезем в Рая (комунизма). После ни облъчваха че е паднала стената и трябват още малко време и усилия ( пак от народа) и ще стигнем американците... облъчването продължи и при царя - комарджия,че след само някакви си 800 дни ще бъдем щастливи. ... после Боко ни прави диви и щастливи... сега твърдят, че не са ни облъчвали правилно и НОВОТО облъчване било по- добро от старото, само още малко да поработиме ( за тях) и те така вече 60 години чакаме Рая...

    Коментиран от #161, #176

    10:42 05.04.2026

  • 155 Ел Мунчо

    14 2 Отговор
    Новата сглобка е Бобоков+Прокопиев

    10:42 05.04.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Мечтай си!

    8 8 Отговор

    До коментар #133 от "Прав е Радев":

    Никой не отива към ГЕРБ. Протестите през декември го доказаха!

    10:44 05.04.2026

  • 158 олифренка

    9 5 Отговор

    До коментар #31 от "Щом":

    Коя е вашата посока бе?Стани да седна.Да правите президентско управление?Няма да стане.

    10:45 05.04.2026

  • 159 БАДЖО

    11 3 Отговор
    кой б€ш€ този П€Д€рад€Ф..., това н€ € ли на онази . У Р Въ Д €$ И- 6 9 "мъжл€то", $ватб€ният нато-БКП Г € Йрал -
    КАР МА ЗЪ фат мак $ МНОООГО "БАД ЖА НАК" ?! ? КАК МУ КАЗВАХА ,Mr. БО(га)ТАШ?!
    И този ли Щ€ НИ ОПРАВИ?!?!?! ДА НЕ ДАВА ГОСПОД!
    БЪЛГАРСКИ МЪЖЕ, $АМО Д €$ И- 6 9 МОЖ€ ДА ВИ "ООО ПРАВИ"!
    НА ОБ€ЩАНИЯТА НА политич€$кит€ . У Р ВИ Н€ $€ ВЪРЗВАЙТ€!

    Коментиран от #192, #193

    10:45 05.04.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Виждаме, че си облъчен

    8 0 Отговор

    До коментар #154 от "Облъчен":

    Който иска хората да започнат да мислят с главите си, трябва най-напред да спре облъчването.

    Коментиран от #166

    10:48 05.04.2026

  • 162 няма да я дадем

    9 1 Отговор
    Този хубаво ги хортува милият, но защото има толкова много по площадите да се кланят на своя палач, затова България изпитва трудности да се откъсне от дъното. Единствено правилното което направихме аз и още два милиона българи е да съхраним устойчивост и да създадем деца като работим на Запад. После децата ще се върнат когато последователите на Мунчо освободят територията.

    10:50 05.04.2026

  • 163 Нещо такова

    11 2 Отговор
    "Прогрес в страната " Това събрано в едно изречение звучи като извадка от "Комиците".

    10:50 05.04.2026

  • 164 Това

    1 6 Отговор

    До коментар #45 от "Эфросина":

    Което си написал,се случва затова че досега са управлявали хора като бочко и шишко

    10:54 05.04.2026

  • 165 От всяко дърво свирка не става

    4 3 Отговор

    До коментар #144 от "Царска милост!":

    Симеон ни натресе 🎃, но не е наша вината, че не е оценил правилно управленския му капацитет.

    10:54 05.04.2026

  • 166 Момче

    6 0 Отговор

    До коментар #161 от "Виждаме, че си облъчен":

    Не знам на колко години си и дали си прочел,, Параграф 22,,,но ако не си ти я препоръчвам. Не съм песимист,а житейският ми опит и срещи с хора от всички прослойки,включително и политически затворници и депутати ме навеждат на мисълта,че у нас законите на Мърфи са валидни с пълна сила.

    Коментиран от #194, #197

    11:01 05.04.2026

  • 167 ледоразбивача

    8 1 Отговор

    До коментар #74 от "Прогрессор":

    Ми ето,Баневи нарязаха заводите на половината България,а наскоро осъдиха страната да им плати 25 млн.евро!?!Значи и по време на разрушенията са били на работа един вид.Това не е ли парадокс?Компенсираха разрушителите на икономиката с 25 млн.!?На това му се вика успех.

    11:02 05.04.2026

  • 168 Груйчо

    11 0 Отговор

    До коментар #100 от "АГАТ а Кристи":

    Всяка крива успоредна на Априлската линия на БКП,е права линия!Това е трактовката.Точно след Априлския пленум изчезнаха милиардите от пенсионния фонд.Изчезна и тонове злато от трезора на БНБ.Направиха и обмяна на парите през 1961г. и народа оголя и обося.

    11:16 05.04.2026

  • 169 Виж сега,

    3 8 Отговор

    До коментар #147 от "Да ама не":

    Нищо не ти се разбира, ама когато Борисов и Пеевски влязат в затвора, ще поумнееш.

    11:21 05.04.2026

  • 170 Анонимен

    8 1 Отговор
    Господине спри да лъжеш Това са огромни общи лъжи за невежи Как си играете си играете с невежите Господине вие сте със шарлатаните вие ги назначихте 5 години заедно управлявате държавата вижте хаосът навън гюровите вие ги назначихте нелигитимници тръгнали да заплашват това ли вие законността

    11:23 05.04.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Реализъм

    6 0 Отговор
    Жив е българинът и жилав. Ще надживее всичките си гробокопачи. Живи са и Бай Ганьо и Хитър Петър и Андрешко. Те няма лесно да се подведат.А дори и да го излъжат тъпкано го връщат на всеки гявол. Колкото и да реве българинът е хитра лисица и не разкрива всичките си козове. Все още никой не е разгадал тайната на оцеляването му.,така че пожелавам успех на всички политически гадатели и врачки...

    11:29 05.04.2026

  • 173 матриархат

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    В нашето пък каквото каже мама.Още нямаме заповед за кого,но като чуваме,че и жена му се разграничи от него значи нещата са много зле.

    11:32 05.04.2026

  • 174 Тия овце,

    7 0 Отговор
    които "надигат глава" нямат общо с прогреса. Масон, дружка гергова. Престъпление е да използваш авторитета на президентската институция за заблуждаване на хората. Ти си едно към едно с дебелетата. Омотан си в зависимости като муха в паяжина

    11:32 05.04.2026

  • 175 Даката

    7 2 Отговор
    Все повече хора забравят какво беше навремето, когато имахме русофили, като Румен Радев в управлението на страната, русофили послушковци, които работеха в интерес на Русия, а тя никога не ни е мислела добро, тя си е гледала имперските интереси. Затова горивата, които продаваше на България бяха на най-висока цена, сравнени с тези за Западна Европа... Германия, Франция, Австрия, Унгария...

    Много ви моля, мислете преди да си дадете гласа за Румен Радев, този руски послушко, това ще е "Боташ" на н-та степен. Не ви ли светна какъв е този човек в продължение на 9 години той спъваше България?

    Коментиран от #185

    11:39 05.04.2026

  • 176 Да бе

    4 0 Отговор

    До коментар #154 от "Облъчен":

    To със чакане не става.Бачкане трябва! Държавата е народа.А народа като е мързелив как да забогатеем.

    Коментиран от #181

    11:46 05.04.2026

  • 177 Би било

    10 0 Отговор
    добре за радевия дотовор с Боташ да плащат само тия, които ще гласуват за него. Но за съжаление за простотиите плащат всички. Ех Радев, ех кеф

    11:50 05.04.2026

  • 178 чиче ,

    1 5 Отговор

    До коментар #105 от "ЧИЧО":

    ще ти се открие голема тайна като знаеш, че представителната власт, каквато е президентската в нашата превзета
    държава, е за кукла на конци. Затова Радев се махна оттам преждевременно, а ти не словоблудствай !....

    11:52 05.04.2026

  • 179 Анонимен

    0 3 Отговор
    Крайно време е

    11:54 05.04.2026

  • 180 Ново начало

    5 2 Отговор
    Само Пеевски ще изрита шарлатаните.Ще гласувам за него.

    Коментиран от #182

    11:56 05.04.2026

  • 181 Ани

    9 1 Отговор

    До коментар #176 от "Да бе":

    Има много лапачи. Я гледай какво сборище е събрал недостойния. За да не допуснеш да сложи ръка върху труда ти, отиди да работиш в Захарна Европа далеч от алчните му нокти.

    Коментиран от #195

    11:58 05.04.2026

  • 182 Ани

    6 1 Отговор

    До коментар #180 от "Ново начало":

    Пеевски също е вариант. Думите му имат смисъл. Отнесе закрепостените на Доган. Те затова Петроханските Педофили толкова подскачат срещу него.

    12:00 05.04.2026

  • 183 Козарев

    0 0 Отговор
    Никой не хваща балкана....

    Коментиран от #225

    12:09 05.04.2026

  • 184 Най-много

    5 0 Отговор
    да станем,като Унгария,или Беларус!

    12:13 05.04.2026

  • 185 Умна копейка от умно село

    3 1 Отговор

    До коментар #175 от "Даката":

    Неее, нищо не ние светнало, на никои дървени глави с петолъчки, сърпове и чукове нищо не свети, но, свети само кремълската звезда.

    12:24 05.04.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Р Г В

    2 1 Отговор
    Уважаеми нека предизборната кампания не те заслепява , за да не се окажеш незнайно как в джакузито на предизборния щаб в хотела ведно със стюардесата от президенския самолет и да отнесеш шамарите на съпругата си. При това тя има опит , спомни си как е пребила учител от гимназията в Бургас за което е изключена .Да не последва съдбата на Макрон.

    12:27 05.04.2026

  • 188 Мериленд

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "ПАЗИТЕЛИ":

    Правилният въпрос е кой вдигна пенсиите - правителствата на ПП ДБ . Иначе подкрепям написаното, защото и аз съм пенсионер.

    12:30 05.04.2026

  • 189 Мериленд

    6 2 Отговор
    Колко да са пълни залите. Не съм срещала радев на площада. Освен това той не дава отговори на въпроси,които му задават, а пита кой е пратил съответния човек. Справка видео от Плевен. Вярно ли е, че живее в луксозен хотел и че офисът му е същия хотел. Защо НСО го охранява и от кого се страхува. Няма да получим отговори.

    Коментиран от #196

    12:36 05.04.2026

  • 190 българин

    6 2 Отговор
    Путинската подлога търси баламурници с РЕГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ, второто балканско мекере след вучич.

    12:42 05.04.2026

  • 191 дали

    0 3 Отговор

    До коментар #110 от "Койчо":

    знаеш, че ако не е Радев ще дойдат други от другаде, които вече без да те мислят много ще ти развалят рахата и те извадят от парите които прибираш незаслужено. Ще те намерят в най-дълбоката пещера и ще те запалят с гората тилилейска скриеш ли се там, за да те сложат където ти е мястото-да чукаш камъни за парче хляб на ден, вместо да живееш на гърба на народа. Останеш ли жив разбира се.....

    12:44 05.04.2026

  • 192 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    4 1 Отговор

    До коментар #159 от "БАДЖО":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    12:46 05.04.2026

  • 193 Г€Н€РАЛ Д€$И

    6 1 Отговор

    До коментар #159 от "БАДЖО":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    12:46 05.04.2026

  • 194 велика

    3 0 Отговор

    До коментар #166 от "Момче":

    книга е Параграф 22 !

    12:49 05.04.2026

  • 195 първо

    2 2 Отговор

    До коментар #181 от "Ани":

    нека го изберем, после ще ида и ще се върна като оправи държавата ...!

    Коментиран от #201, #202

    12:54 05.04.2026

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Не съм я чела

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Момче":

    И като казах облъчване, имах предвид буквално! И имам наблюдения до какво води!

    Коментиран от #200

    13:06 05.04.2026

  • 198 Герои

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Ще Ви запишем в списъка на гласувалите след Деси Радева станахте трима Надяваме се да сте сириозни да не се отметните

    13:19 05.04.2026

  • 199 рундьо

    5 1 Отговор
    боташ КОГА???

    13:40 05.04.2026

  • 200 Спокойно

    1 0 Отговор

    До коментар #197 от "Не съм я чела":

    Вярваме или не ,дори и буквално сме облъчени от Чернобил 1986 ...

    13:42 05.04.2026

  • 201 Голям майтап

    4 1 Отговор

    До коментар #195 от "първо":

    Радев е абсолютно неспособно човече, свикнало да не поема отговорност, за нищо, дусущ като Тръмп...
    Това би било катастрофа, за България... дано българите се окажем по-умни и далновидни и не гласуваме за Румен Радев, нищо добро не ни очаква с тази руска пионка, който през последните години повтаря руските наративи от Кремъл.

    14:17 05.04.2026

  • 202 Даката

    3 1 Отговор

    До коментар #195 от "първо":

    Ах, недей...
    Ще се връщаш ли, а къде си в момента... нека да позная Русия, познах ли... сигурно искаш да станеш директор на нещо, без значение какво, както едно време все се връщахте от Русията, само русофилските боклуци, като Радев да подготвят почвата???

    Както Тръмп в момента е най-мразеният в Америка, така и Румен Радев ще бъде в България... насила хубост не става, ако ще и да си платил на Путин за изборната си победа, ще ти се връща както се връща на русофила Тръмп.

    Коментиран от #217, #220

    14:23 05.04.2026

  • 203 !!!?

    4 1 Отговор
    Прогреса клати феса...!!!
    Честит "Боташ" на печелившите...!!!?

    Коментиран от #215

    14:48 05.04.2026

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Голям майтап

    1 1 Отговор
    С Румен Радев начело и прогрес, това са две диаметрално противоположни неща.
    Кога Румен Радев е направил нещо добро за хората в България през тези 9 години... няма такова нещо, откакто е в политиката всячески спъва България по пътят и към Европейския съюз и НАТО... не знам с какво го държи Путин, но дословно му изпълнява кремълските наративи... като се изкаже Путин и нашия Румен Радев го повтаря с много малки изменения, за да не излезе толкова очевадно, това, че изпълнява заповеди от Москва.

    15:21 05.04.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 до 136 - и

    1 1 Отговор
    Сега ще те светна, брато! ЕРП-тата бяха продадени от царедворците на мадридския комарджия, този толкова двуличен и коварен международен аферист, чийто дядо причини две национални катастрофи на злочестата ни Бългаиря, но си замина с с цяла композиция, натоварена с откраднати ценности и богатства на родината ни! Четирима от тези царедворци на комарджията гушнаха рушвет по 250 хиляди долара! Ха сега, сети се кои са?! Мутрата от СИК, който стана дори премиер благодарение на мадридския комарджия ,на когото мафията плати милиони, уж щеше да търси виновниците, но се разсея! Само да ти обадя, брато, че от печалбите на ЕРП-тата, ако си бяха останали наши, пенсиите на всички български пенсионери щяха да бъдат осигуреин, само от печалбите на ЕРП-таат! Иди го кажи на банкянския бандит и неграмотен селяндур! Наглият Кобург вече гони 90-те и не чува, ама си прибра държавни имоти за 200 милиона, нали?! А ние защо го допуснахме, защо?! Защо допуснахме Мутрата от СИК, защо допуснахме кремълската подлога фатмака Радев, защо?!

    15:54 05.04.2026

  • 208 Защо сте изтрили истината?

    1 1 Отговор
    нямает право да публикувате лъжи и да триете истината! Лъжа ли е, че мутрата от СИК Боко Тиквата нарочно предложи на балотажа посмъртно неизбираемата много грозна и много антипатична плевенска стругарка и партийна секретарка Цецка Цаечва?! Лъжа ли е тозии факт?! Лъжа ли е, че кремълският злодей изпрати тук адютанта си Решетников, който наби канвчето на агент Сава и на Нинова, но най- вече си поприказва "насеаме" с Боко Тиквата и ти да видиш изненада - селяндуринът от Славяново и кремълски лакей "спечели"! То остана и да не спечели! КГБ не е шега работа! Нито вечно живото ДС! Лъжа ли е, че Радев е продукт на престъпната и кървава БКП, която потопи в кръв народа ни през страшната есен на черната 1944 г.? Лъжа ли е всичко това?!

    16:02 05.04.2026

  • 209 РАДЕВ СПИ НА МОКРИ ЧАРШАФИ

    2 2 Отговор
    Радев: Управлението на ГЕРБ ни докара до първо място по корупция и последно по стандарт на живот в Европа. ТОВА СА ДУМИ на другаря Радв.. Чудя му се на акъла.По всичките му изказвания личи че лъже..Лъжите биват наказвани от Господ!

    16:05 05.04.2026

  • 210 до 144 - и

    1 1 Отговор
    Още информация за коварния и мърсен Кобург: Той лично е участвал в акция на ДС във Виена, по отвличането на наш политически емигрант ,който е трябвало да бъде върнат в България! Мадридският комарджия, мърсен ДС и КГБ - агент, е играел важна роля в акцията, но за щастие, този път ДС са се провалили! Да, Мадридският комарджия, нагъл, двуличен, мръсен и коварен, беше докаран в Бългаиря от ДС беден като църковна мишка, проиграл всичсо по казината на Европа, където е бил познат с прякора "Льо Кран", което значи "череп"! Комунистите му харизаха даржавни имоти за 200 милиона, той ги вкара във властта и даед под аренда на агент Сава селското ни спопанство, което, разбира се, беше тотално съсипано, а пазарите ни заляти с турски плодове и зеленчуци! Та, това е Симо Горския,българи! Това е коварният камарджия!

    Коментиран от #229, #230

    16:12 05.04.2026

  • 211 ами

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Смехоран":

    вярно е, че водата е мокра, точно както главата ти е празна, но продължавай в същия дух !....

    16:28 05.04.2026

  • 212 Така де

    0 0 Отговор
    Ама как ще го достига този „прогрес“ „Прогресивна България“ на Радев? Досега само приказки на килограм без никаква конкретика! Аааа, те чакали да спечелят, та тогаз, иначе щели да им откреаднат идеите? Да ви се вижда нещо познато? А дали в България има шарени врабчета?

    Коментиран от #228

    16:43 05.04.2026

  • 213 Вземи си намери

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Един барабан и започвай да ходиш по улиците и да крещиш - „Аз ще гласувам за Радев“ като междувременно яко дъниш барабана като селски глашатай от 30-те години на миналия век! Белким агитираш някого, ако ли пък не поне ще те гледат като изкопаемо!

    16:49 05.04.2026

  • 214 Живеем в демокрация

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хохо Бохо":

    И най-ценното от нея е, че всеки има право да гласува за когото си иска, а по-наивните могат и да се хвалят предварително за кого ще гласуват!

    16:58 05.04.2026

  • 215 Благодаря!

    1 0 Отговор

    До коментар #203 от "!!!?":

    А феса клати песа.🤭

    17:22 05.04.2026

  • 216 ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Смехоран":

    Не знам дали при Бай Ставри е разрешено ...

    17:23 05.04.2026

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Анонимен":

    За коя по-точно говориш, щото те всичките са такива?

    17:25 05.04.2026

  • 219 БОЖЕ , ПРИБЕРИ СИ ВЕРЕСИИТЕ

    2 1 Отговор
    Ка.уни и Шарл.атани от цялата страна -- съв.окупл..яв.айте се . ДА ПРЕБЪДЕ ДРУЖБАТА НИ С ПИЯНИЯ ОКУПАТОР И КРЪ.ВОЛОК .

    17:25 05.04.2026

  • 220 тия

    1 1 Отговор

    До коментар #202 от "Даката":

    все по родните си места що вегетирате цел живот се числите към най-низша порода, но на по некоя чаша огнена вода сте винаги най-велики, ама в собствените си очи. Така си отивате от този свят, некои и под масата от алкохол - непросветени, болшинствено необразовани, упорито некултурни, но с най-големи претенции за всичко, понеже сте потомствени връзкари наследници на предатели и самите вие такива. С вас никой нв може да спори, понеже знаете всичко и никой не е по-високо, дори Бог....А в частност директор Даката се знае кой е и къде, както го знаят и що за чудо е, не само близките му. Нормалните не стоят у дома във време на пожар, но търсят решение - дали в Русия или другаде не е важно....

    17:35 05.04.2026

  • 221 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота

    17:49 05.04.2026

  • 222 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Анджо":

    Според вас ко не влезе в народното събрание с какво ще се занимава,ще го възстановят ли във ВВС за да обучава летци....

    17:51 05.04.2026

  • 223 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #133 от "Прав е Радев":

    Това е тяхната цел-да потушат недоволството от управлението на ГЕРБ и ПП,рибките кълват на кукичка без стръв-на отблясъка се хвърлят...

    17:53 05.04.2026

  • 224 Неподписан

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Пачо":

    РБ няма производството което имаше НРБ, държавата спря да съществува през 1989 година....

    17:54 05.04.2026

  • 225 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #183 от "Козарев":

    И това ще стане,и това времето наближава...

    17:56 05.04.2026

  • 226 Сигурно са онези !

    1 0 Отговор
    Които искат Да Чуят !

    Но Не искат !

    Да Го Направят !

    Или просто !

    Искат !

    Да Бъдат !

    Излъгани !

    -------

    Аз лично Не Виждам !

    Никаква Перспектива !

    Тук !

    По този Въпрос !

    18:03 05.04.2026

  • 227 а пък аз....

    0 0 Отговор
    Още не мога да разбера за кого да гласуваме:за ЧОВЕК ,за ГЕНЕРАЛ или за "боташ"....но...в ГОЛЕМИЯ ДЕН идва ВИДОВ ДЕН....

    18:13 05.04.2026

  • 228 у нашу РОДИНУ ,

    1 0 Отговор

    До коментар #212 от "Така де":

    всички калинки набачкали се на държавна лежачка , са спазили девиза трайно налазил българската общественост-(ЧРЕЗ НАХАЛСТВО КЪМ ПРОГРЕС)....и когато прочетох името на партията (ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ) ........!!!!!!?????!!!!

    18:28 05.04.2026

  • 229 това

    0 0 Отговор

    До коментар #210 от "до 144 - и":

    дето пишеш може така да е, може и да не е. Според мен доколкото разбирам Сакскобурготски, по-скоро не е, но не съм бил никакъв близък с него никога, освен обща история в ранното му детство тук, когато още не съм бил роден. Според мен не е утвърден предател, ако въобще е такъв, но е верно, че се води по чужд акъл-от наивност или не, не знам...

    18:44 05.04.2026

  • 230 Това,

    0 0 Отговор

    До коментар #210 от "до 144 - и":

    което пишеш, може така да е, може и да не е. Според мен доколкото разбирам Сакскобурготски по-скоро не е, но не съм бил никакъв близък с него никога, освен обща история в ранното му детство тук, когато още не съм бил роден. Мисля още, че не е утвърден предател, ако въобще е такъв, но е верно, че се води по чужд акъл-от наивност или не, не знам...

    18:47 05.04.2026

  • 231 ДОРИ ВЕЧЕ НЕ ГО СЛУШАМ КАК ГОВОРИ

    2 2 Отговор
    За мен Радев е духовно беден .Не може да манипулира с лъжи ума ми.
    Не искам да живея мечтите на ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ,
    НА ВЪЗРАЖДАНЕ и ПП-ДБ ПЕТРОХАНЦИ ,
    а да стоя зад своите , които се припокриват с тези на ГЕРБ-СДС. ГЛАСУВАМ С БЮЛЕТИНА НОМЕР 15.

    20:08 05.04.2026

