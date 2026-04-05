Пълните зали и площади, които посрещат участниците в листите на „Прогресивна България“ показват, че хората по регионите започват да преодоляват страха от олигарсите и деребеите. Това заяви лидерът на „Прогресивна България” Румен Радев по време на открита среща с граждани в Пазарджик, цитиран от novini.bg. По думите на лидера на „Прогресивна България“ е странно и недостойно в държава членка на ЕС да има хора, които се чувстват по техните думи като крепостни, като роби.
„Същото е и с бизнеса — най-дребният, фамилният, средният бизнес, ежедневно е подлаган на тормоз от администрацията с всевъзможни регулации и изисквания. В същото време големите фирми на „нашите хора” не си плащат данъците, както би трябвало. За тях има комфорт, но за малките няма никакъв комфорт”, заяви президентът (2017 – 2026) Румен Радев.
Той припомни миналите частични местни избори в Пазарджик, които се превърнаха в безобразие от корпоративен, купен и манипулиран вот, но обърна внимание, че все повече хора в България надигат смело глава и се ангажират с прогреса на страната.
Румен Радев: Все повече хора надигат смело глава и се ангажират с прогреса на страната
5 Април, 2026 08:29
Коментиран от #9, #14, #28, #83, #90, #122, #126, #133, #173, #198, #213, #221
08:37 05.04.2026
2 Дебелян Пейовски
08:38 05.04.2026
3 Чичо боташ
Коментиран от #39
08:39 05.04.2026
4 Олигарх Румен
Коментиран от #78
08:39 05.04.2026
5 безпартиен
Коментиран от #127
08:41 05.04.2026
6 Време е
08:42 05.04.2026
7 Този е
08:42 05.04.2026
8 ПАЗИТЕЛИ
Пенсионерите в България са около 2,2 милиона души. Те са различни по образование, доходи, професии, интереси, политически възгледи и местоживеене. Множество от поколения съдържа тази прослойка, но именно техния живот, в общия смисъл, като съвкупност е определил сегашното настояще. За съжаление болшинството са инертни, без гражданска позиция, обезнадеждени наблюдатели и дори не осъзнават, че имат един общ, истински интерес: по-висока пенсия, осъвременявана така, че да изпреварва инфлацията.
Нашите изчисления показват следното./ данните са по НОИ за пенсиите и по Евростат за инфлацията. /
Минимална пенсия – нетен ръст след инфлация
Период Нетен ръст Време
Борисов 1 +8,58 лв. 3 г. 7 м. 14 дни
Борисов 2 +10,49 лв. 2 г. 2 м. 20 дни
Борисов 3 +104,16 лв. 4 г. 8 дни
Петков +143,48 лв. 7 м. 20 дни
Василев +207,97 лв. 3 годишни бюджета
Средна пенсия за стаж и възраст – нетен ръст след инфлация
Период Нетен ръст Време
Борисов 1 +6,04 лв. 3 г. 7 м. 14 дни
Борисов 2 +35,34 лв. 2 г. 2 м. 20 дни
Борисов 3 +53,73 лв. 4 г. 8 дни
Петков +76,49 лв. 7 м. 20 дни
Василев +213,85 лв. 3 годишни бюджета
При минималната пенсия Петков изпреварва всеки един от трите кабинета на Борисов, въпреки че управлява само 7 месеца и 20 дни. Бюджетите на Василев дават най-големия нетен ръст и при минималната, и при средната пенсия.
Сравнете нетния ръст на пенсиите след инфлация и времето, за което е постигнат.
Изящ
Коментиран от #12, #16, #18, #25, #113, #188
08:42 05.04.2026
9 Смехоран
До коментар #1 от "Вашето мнение":Ами браво.После кажи какво си спечелил от него.
Коментиран от #49
08:43 05.04.2026
10 Едно време
Коментиран от #132, #144
08:44 05.04.2026
11 Фен
Коментиран от #137, #146
08:47 05.04.2026
12 Виж сега,
До коментар #8 от "ПАЗИТЕЛИ":Защо нищо не пишеш за инфлацията в тези периоди и за взетите заеми. Нещо така ти е неудобно
08:48 05.04.2026
13 Михаил
И най важно- от кде ще вземат пари за реализация на обещано?
Какво ще правят със 400 хиладна армия държавна администрация?
Кога най накрая държавни служители ще си плащат осигоровки ?
Пак тяхни пенсии от нашите спестявания?
08:49 05.04.2026
14 Да де, ама
До коментар #1 от "Вашето мнение":Угоените и крадливи Борисов и Пеевски не харесват този коментар.
Коментиран от #147
08:49 05.04.2026
15 последен валс
Коментиран от #19
08:49 05.04.2026
16 Нов пенсионер
До коментар #8 от "ПАЗИТЕЛИ":Всичко написано е супир,но забравяш една малка подробност.За да получи човек добра пенсия,трябва да бъде осигуряван на високи суми през трудовият си стаж.Много хора не питат работодателите за това.Аз лично разбрах това наскоро,когато събирах документи за трудов стаж.Например от БДЖ ми каза една госпожа да не се надявам на много,защото са ме осигурявали за жълти стотинки.Така че никой не ни е виновен за ниските пенсии.
Коментиран от #84, #116
08:49 05.04.2026
17 Станев
08:50 05.04.2026
18 Нов пенсионер
До коментар #8 от "ПАЗИТЕЛИ":Имам предвид никой политик,а работодателите.
08:50 05.04.2026
19 Съгласен с теб
До коментар #15 от "последен валс":Да,точно така се получи и с шарлатаните.
08:51 05.04.2026
20 Анонимен
Коментиран от #218
08:53 05.04.2026
21 надарена кака
Коментиран от #30
08:54 05.04.2026
22 Анджо
Коментиран от #93, #222
08:54 05.04.2026
24 Комон Сенс
Те го атакуваха в самото Презиентство. Той излезе и поиска народа да излезе на улицата.
Излязохме!
Нека не забравя какъв е генезисът на политическата му физиономия.
А още първият мандат го избрахме за да не стане президент онова човекоподобие 200 килограмовият гербопитек....
Коментиран от #89, #92
08:57 05.04.2026
25 Караджата
До коментар #8 от "ПАЗИТЕЛИ":Що не напишеш и бюджетните дефицити за тези педиоди? Истината е че Асен вдигаше пенсии със заеми.
08:59 05.04.2026
26 факт
Коментиран от #33, #40, #42, #69
08:59 05.04.2026
27 Радев + ГЕРП
Коментиран от #43
09:01 05.04.2026
30 Нерез
До коментар #21 от "надарена кака":Фани и оди с трамвая до Княжево.
09:05 05.04.2026
31 Щом
Коментиран от #34, #51, #77, #100, #158
09:06 05.04.2026
32 Тошев
09:07 05.04.2026
33 Гробар
До коментар #26 от "факт":За какво трябва да ме тресе страх, че Ганю упорито продължава да си затрива държавата? Аз мога да бачкам от всяка точка на света.
09:07 05.04.2026
34 Смехоран
До коментар #31 от "Щом":Аха,вервайте си.Същото казвахте и за шарлатаните.Пак ще си пишем,скоро.
Коментиран от #216
09:08 05.04.2026
36 Хохо Бохо
Коментиран от #41
09:08 05.04.2026
37 фърчащия
09:08 05.04.2026
38 мафията
09:09 05.04.2026
39 Хохо Бохо
До коментар #3 от "Чичо боташ":В кохортата му няма нито един от ДС или от магнитски. Факт. Аз ще гласувам за Президента Радев
Коментиран от #50, #214
09:10 05.04.2026
40 Смехоран
До коментар #26 от "факт":Който е правил нещо напук никога не е печелил.И ас се ожених напук,а сега си патя.Така че гласувай напук пък после пак ще коментираме.
09:11 05.04.2026
42 Анджо
До коментар #26 от "факт":Защо да не ги е страх хората от този лицемер, тоя направи толкова беля за четири години ,че здраво мислещите хора няма да гласуват за КЕШ БОТАШОВ. Да гласуват за този кадето те бута към руското блато. Нека някой да напише едно добро нещо което направил. Сам създаде ПП и после ги оплюва и си създаде прякора КЕШ. Хората са казали , страх лозе пази.
09:12 05.04.2026
43 Гробар
До коментар #27 от "Радев + ГЕРП":Така е. Сглобка Радев герб ще изкара пълен мандат без проблем.
09:13 05.04.2026
44 ИВАН
09:16 05.04.2026
45 Эфросина
Коментиран от #164
09:20 05.04.2026
46 Ивелин Михайлов
09:20 05.04.2026
47 Прегрес
09:21 05.04.2026
48 Лена
09:21 05.04.2026
50 Анджо
До коментар #39 от "Хохо Бохо":Ще си създаде нови олигарси и сигурно това им е обещал на тези които го подкрепят в тази партия. Тия партии които се кръстиха с гръмки имена изчезват много бързо. Но може и за добро да е ако успее кеша да унищожи БКП И БСП И такива други русофилски изчадия и накрая и той да се махне като пропаднал политик.
09:24 05.04.2026
51 Кккк
До коментар #31 от "Щом":Така е, за много хора в страната няма значение, че държавата е пропита от корупция, стига корупцията да работи в тяхна полза.
09:24 05.04.2026
52 Дядо Соци
Коментиран от #64
09:24 05.04.2026
53 Пачо
Коментиран от #224
09:25 05.04.2026
54 коко
Коментиран от #71
09:26 05.04.2026
55 БеГемот
Коментиран от #73
09:27 05.04.2026
56 Грийн сок
празни думи
09:27 05.04.2026
57 Ивелин Михайлов
09:27 05.04.2026
58 коко
Коментиран от #68, #135
09:29 05.04.2026
59 Като гледам
09:30 05.04.2026
60 Абе, Мунчо Кешов Крадев,
09:30 05.04.2026
61 БРАВО ГЕНЕРАЛЕЕЕ
09:31 05.04.2026
62 Мишок
До коментар #49 от "Исторически парк":Мнжго неща,пътувам без проблем по Европа,а и по света,минавам митници като бял човек,не чакам на опашки.Не обменям лев/евро.Шофирам по добри пътища.Не трепиря че ще има завой към раша,ни ми се ходи по окопи да защитавам чужди интересиИзобщо,чувствам се свободен и щастлив човек.Така че само номел 15!!!
Коментиран от #80, #97, #102
09:32 05.04.2026
64 19 април
До коментар #52 от "Дядо Соци":Гласувай с номир 15 и тези негативни мисли няма да ги имаш.
09:34 05.04.2026
65 С ВОЖДА БОРИСОВ
СКОРО И ПОСЛЕДНИ В СВЕТА
09:34 05.04.2026
66 Митьо Гестапото
09:35 05.04.2026
67 Снимки
Не бих им гласувал доверие за нищо,имат вид че се интересуват само от себе си.
Коментиран от #75
09:35 05.04.2026
68 Е, ама
До коментар #58 от "коко":може да не е знаел точно дереджето, а може па да е знаел повече отколкото си мислиш, та затова се е оттеглил ! Радев не е вчерашен, но бързите му реакции в критични моменти са най-верните....
09:36 05.04.2026
69 Пич какво да ги е
До коментар #26 от "факт":Страх хората, за 30 години се видя кой кой е , видимо при този човек са все корумпирани, бивши гербаджии, дпдсари бспари и тн. , погледни само листите в Пловдив, Разград Кърджали,боже и Търговище , снимки с бивши кметове част от тях с присъди, какво да ти се каже , дори и да съм искал вече желанието ми се изпарява
09:36 05.04.2026
70 непротестиращ
09:38 05.04.2026
71 19 април
До коментар #54 от "коко":Ето затова има номер 15.
09:38 05.04.2026
72 Друга бира
09:38 05.04.2026
73 Ку-ку
До коментар #55 от "БеГемот":Мдаааа....много искаха да "изчегъртат" ГЕРБ, но къде са сега, ааааа... 🤣🤣🤣
09:39 05.04.2026
74 Прогрессор
Коментиран от #167
09:39 05.04.2026
75 Като
До коментар #67 от "Снимки":престъпници , пуснати от затворите след 9-ти септември и вече кроят нови престъпления ! Отвратително излъчване , нито един не излъчва прямост , съвест , чистота и сила ! На нито един не мога и да си представя да имам доверие !
09:40 05.04.2026
76 Българин
Коментиран от #136
09:40 05.04.2026
77 Номер 15
До коментар #31 от "Щом":Аааа така ли било.Аз се чудя защо след години на плюене срещу Боко,той все печели.Ми хайде плюйте го.
Коментиран от #91
09:40 05.04.2026
78 олигарха
До коментар #4 от "Олигарх Румен":Ми после,че си търсим парите.Безплатни неща нема.За това правите ли си сметка?
09:40 05.04.2026
79 Ново начало
09:40 05.04.2026
80 брау
До коментар #62 от "Мишок":бе швеси, забрави само да се похвалиш с 🌈-парадите.....
Коментиран от #96
09:40 05.04.2026
82 Никси
Чуй Посланията му все пак може да са в твоя полза ,
в Ю-ТУБ канал ,
УСПЕХ В НАЧИНАНИЯТА ТИ !!!
09:42 05.04.2026
84 гост
До коментар #16 от "Нов пенсионер":Нямаш шанс да работиш в държавно предприятие и да поставяш условия. Никой не ти виновен. Да не се лъжем всички сме се съгласявали да ни осигуряват на малко защото до пенсия няма да стигнем. Лесно е да обвиняваме някой друг.
Коментиран от #118
09:43 05.04.2026
85 Знаещ
09:43 05.04.2026
86 Тц,тц,тц 😂😂😂
09:44 05.04.2026
87 Истината:
Дава 86 мандата за Радев, което означава,
че Радев ще има Много повече мандати!
09:44 05.04.2026
88 РЕАЛИСТ
Не знам, с какакво се занимава сега Терзиевия, май все още е кмет на Софето. Не съм го избирал аз.
Искам да ви обясня, че има разни видове комунета и наследници на комунета - от милиционери и от фуражкаджии трябва да бягате като от Дявол.
Коментиран от #124
09:44 05.04.2026
90 Данчо ментата
До коментар #1 от "Вашето мнение":Нека да позная: Пред това сте гласували за царя и за ИТН, нали?
Както казваше ББ и много хора не го разбраха : "лош материал".
Хахахахах
09:45 05.04.2026
91 НОМЕР 21
До коментар #77 от "Номер 15":Я БЕГАЙ У ЗАЙЧАРНИКА ЧЕ НЕ ОСТАНА ЗОБ ЗА ТЕБ
Коментиран от #106
09:45 05.04.2026
92 Хаххаха
До коментар #24 от "Комон Сенс":Спирай лекарствата, не действат! Ела в реалния свят!
09:46 05.04.2026
93 ама
До коментар #22 от "Анджо":зад тия 200 са хиляди !
Коментиран от #98, #112
09:46 05.04.2026
94 Бриго
09:46 05.04.2026
95 коко
09:47 05.04.2026
96 Мишок
До коментар #80 от "брау":Май злобееш,а?:)))
Коментиран от #108
09:48 05.04.2026
97 Исторически парк
До коментар #62 от "Мишок":Шофирал по добри пътища ХАХАХАХ ми че то и преди бойко българоубиеца се пътуваше свободно бе юрдек!
09:48 05.04.2026
98 корекция,
До коментар #93 от "ама":зад всеки от тия 200
09:49 05.04.2026
99 Честита Цветница
09:49 05.04.2026
100 АГАТ а Кристи
До коментар #31 от "Щом":"Всяка успоредна на Партията е права линия" 😭😭😭
Коментиран от #168
09:49 05.04.2026
101 непротестиращ
Коментиран от #120
09:49 05.04.2026
103 Нехис
Коментиран от #130
09:50 05.04.2026
104 Социолог коко
Коментиран от #107
09:51 05.04.2026
105 ЧИЧО
Коментиран от #178
09:52 05.04.2026
106 19 април
До коментар #91 от "НОМЕР 21":Ааааа,има,има,не бери грижа за мен..За хитрия човек,винаги има.
09:53 05.04.2026
108 дали
До коментар #96 от "Мишок":си поганец или 🌈, разлика нема-отдавна сте извън класация тук.....
09:53 05.04.2026
109 Надигат, ангажират се
Коментиран от #115
09:55 05.04.2026
110 Койчо
Коментиран от #191
09:56 05.04.2026
111 Уж залите пълни
09:57 05.04.2026
112 Смехоран
До коментар #93 от "ама":ХАХАХА,не мога да спра да се смея.Защо имам дежавю със шарлатаните?Все пишех че ще дойде време горчиво да съжаляват гласувалите за тях?Ами то си дойде.Така ще е и с този скункс дето осмърдява България.
Коментиран от #211
09:57 05.04.2026
113 Много добре илюстрираш
До коментар #8 от "ПАЗИТЕЛИ":Много добре илюстрираш откъде идва инфлацията
09:59 05.04.2026
114 123
Също както ПП ДБ , Славчо , ГЕРБ, БСП, ДПС
10:00 05.04.2026
116 Черноморски флот
До коментар #16 от "Нов пенсионер":Пенсионирах се.Какво беше унижението ми когато прочетох в решението,че службата ми във ВМС на боен кораб се води трета категория.Но на офицери и старшини-1-ва.,при все,че те са доброволно там,а аз не.Никога не съм подавал молба да съм там.Значи денонощно 38месеца и 24 дни,те първа категория,а редовия състав-трета.Порциона един и същ.То беше едно време,но не се забравя и ми повлия на пенсията.Служилите на подводни лодки бяха още по-ощетени.Там офицери и старшини при 10.стаж се пенсионираха.
Коментиран от #131
10:02 05.04.2026
117 Ново начало
10:03 05.04.2026
118 Анджо
До коментар #84 от "гост":И да исках шефовете не даваха и ни осигуряваха на четири часа даже. Когато Бойко дойде на власт започнаха да ускоряват на по голямо осигуровки. Защото тогава беше казал , какъв е този работник с 20 годишен стаж да е на минималната осигуровка . На това поне съм бил свидетел и преживял. Преди това работех даже без осигуровки по някой път или на 4 часа. Такова беше положението и нямаше начин да не ходиш дори и при такова положение, защото трябва да храниш семейство. Детето не те пита дали работиш а вика гладен съм.
10:03 05.04.2026
120 Лалугер
До коментар #101 от "непротестиращ":Да,за съжаление,такава е горчивата истина у нас.
10:04 05.04.2026
121 Кукувица
10:05 05.04.2026
122 Карина
До коментар #1 от "Вашето мнение":Ако щеш и за ген.Деси гласувай!Тя къде се дяна,че не се вижда и чува?Да не е болна нещо?
Коментиран от #152
10:05 05.04.2026
123 малко истински факти
10:06 05.04.2026
124 Моряка
До коментар #88 от "РЕАЛИСТ":Личи си комплексара - завистник.Явно неприет на времето във военно училище поради нисък бал.Нереализирал се поради некадърност ни при социализма,ни при капитализма.Съжалявам те,братко,събирай сили за следващия живат,тогава мже и да ти провърви.
10:06 05.04.2026
125 Х+У=Й
10:06 05.04.2026
126 да си кажем право
До коментар #1 от "Вашето мнение":Ха ха , те наивниците и глупците никога не свършват .
10:07 05.04.2026
127 Сеирджии
До коментар #5 от "безпартиен":Абе според мен хората ходят за сеир да гледат.
10:09 05.04.2026
128 Тиква
До коментар #23 от "куна":Ми мен когато ме снима Мата Хари, казах, че "имам нужди" и хората ме разбраха, то и летците имат такива, особено когато не са имали стюардеси под ръка.
10:09 05.04.2026
129 19 април ще бъде 9 септември
И манифестации ще има...И Белене ще има,ама не атомна централа,а онова другото за враговете на народа.
10:10 05.04.2026
130 Ватенка
До коментар #103 от "Нехис":Ти какво предлагаш?Олигархът Прокопиев ли да изберем?
Коментиран от #134
10:10 05.04.2026
131 Майора
До коментар #116 от "Черноморски флот":Недей, ще ме разплачеш. От първия ден до уволнението хич ли не слезе от този кораб?
10:12 05.04.2026
133 Прав е Радев
До коментар #1 от "Вашето мнение":Все повече българи отиват към ГЕРБ Хората се осъзнават От 160 депутата за Радев вече се радва на 85- 90 Но като гледам полните зали на Радев до 19 да ли ще могат да идат до изборните секции
Коментиран от #157, #223
10:13 05.04.2026
134 Нехис
До коментар #130 от "Ватенка":С Радев пак си избираш една и съща шайка олигарси.
Коментиран от #145
10:13 05.04.2026
135 Ивелин Михайлов
До коментар #58 от "коко":Президентският пост няма никаква власт бе м уньо
Коментиран от #141
10:13 05.04.2026
136 питанка
До коментар #76 от "Българин":Живков, Сакскобурготски и Борисов ли са най-обичаните хора? И тримата оставиха след себе си разнебитена държава. При един от тримата имаше тоталитаризъм, при друг от тримата се продадоха ЕРП-та, които сега съдират по три кожи от гърба ни, а третия от тримата го наричаха "Търчи-лъжи за Западните Балкани", и според това, което пишеше в нета, се носеха чували с пари. Не казвам, че Радев е перфектен, но е най-чист от тримата.
10:13 05.04.2026
137 Лалугер
До коментар #11 от "Фен":Ще,ще,само търпение.
10:14 05.04.2026
138 Деса
10:14 05.04.2026
139 Иван
10:15 05.04.2026
140 България
10:15 05.04.2026
141 Да бе да
До коментар #135 от "Ивелин Михайлов":Аааааа,ами Боташ?С чия благословия го подписаха?
10:15 05.04.2026
142 МунчоЛЕТ
10:15 05.04.2026
143 Все повече ства ясно,
Моделът Радев - Копринков- Прокопиев срещу модела Борисов - Пеевски.
Нашите олигарси срещу вашите олигарси!
След изборите същите тия ще се СГЛОБЯТ пак в някаква комбинация, за която никой не е гласувал!
С оправданията, че " така ни е подредил народът ", международното положение, националния интерес и стабилност.
СТАБИЛНОСТ най вече.
Радев и щабът му показват пълна идейна немощ, което гарантира и управленска немощ утре.
Чаката ни години на застой и Регресивна България.
10:17 05.04.2026
144 Царска милост!
До коментар #10 от "Едно време":Симеон е проект на Кремъл.Затова и го оставиха жив и го пуснаха в изгнание с всичките им цености,мебели и произведения на изкуството.Симеон има четири посещения по време на социализма на високо ниво в Москва.Биеха финансови инжекции в монархическото семейство,и когато им стана нужен го употребиха.Върнаха го в България да ни "оправи".Нещата се влошиха именно когато Симеон се върна.Малко преди да умре Андропов споделя пред висши управленски кръгове-"сега им създайте такъв модел капитализъм,че масите като изтрезнеят сами да гласуват за комунизма".Та в тези мисли днес Кремъл се опитва да ни натрапи гражданина Радев.Той също е техен проект.Та кой президент си подава оставката година преди да изтече мандата?Наредиха му.Затова.А стадото е в очакване на ново "оправяне".
Коментиран от #165
10:19 05.04.2026
145 Ватенка
До коментар #134 от "Нехис":За Прокопиев и Лама Калушев ли да гласувам?
10:19 05.04.2026
146 Офф
До коментар #11 от "Фен":Лошото е, че тоя може и да не си иде, с помощта на путаран сибирски, тук целта е тоя да стане като Лукашенко...
10:20 05.04.2026
147 Да ама не
До коментар #14 от "Да де, ама":ГЕРБ 80депутатаиНОВО 30 Явно които го харесва ще има 20 депутата
Коментиран от #169
10:22 05.04.2026
148 Моряка
10:23 05.04.2026
149 Ново начало
10:24 05.04.2026
150 Все повече се убеждвам,
За шапкарите около Радню и за Боко няма да гласувам. Нито за Доган.
Крадливата шайка ППДБ никога няма да подкрепя.
Шиши ще намаже гласове на тия избори!
Благодарение на Боцко, Рундьо и Доган. Тримата пак се мислят за много хитри и си менкат властта, а за пред медиите се плюят.
10:24 05.04.2026
151 Х+У=Й
Коментиран от #160
10:37 05.04.2026
154 Облъчен
Коментиран от #161, #176
10:42 05.04.2026
155 Ел Мунчо
10:42 05.04.2026
157 Мечтай си!
До коментар #133 от "Прав е Радев":Никой не отива към ГЕРБ. Протестите през декември го доказаха!
10:44 05.04.2026
158 олифренка
До коментар #31 от "Щом":Коя е вашата посока бе?Стани да седна.Да правите президентско управление?Няма да стане.
10:45 05.04.2026
159 БАДЖО
КАР МА ЗЪ фат мак $ МНОООГО "БАД ЖА НАК" ?! ? КАК МУ КАЗВАХА ,Mr. БО(га)ТАШ?!
И този ли Щ€ НИ ОПРАВИ?!?!?! ДА НЕ ДАВА ГОСПОД!
БЪЛГАРСКИ МЪЖЕ, $АМО Д €$ И- 6 9 МОЖ€ ДА ВИ "ООО ПРАВИ"!
НА ОБ€ЩАНИЯТА НА политич€$кит€ . У Р ВИ Н€ $€ ВЪРЗВАЙТ€!
Коментиран от #192, #193
10:45 05.04.2026
161 Виждаме, че си облъчен
До коментар #154 от "Облъчен":Който иска хората да започнат да мислят с главите си, трябва най-напред да спре облъчването.
Коментиран от #166
10:48 05.04.2026
162 няма да я дадем
10:50 05.04.2026
163 Нещо такова
10:50 05.04.2026
164 Това
До коментар #45 от "Эфросина":Което си написал,се случва затова че досега са управлявали хора като бочко и шишко
10:54 05.04.2026
165 От всяко дърво свирка не става
До коментар #144 от "Царска милост!":Симеон ни натресе 🎃, но не е наша вината, че не е оценил правилно управленския му капацитет.
10:54 05.04.2026
166 Момче
До коментар #161 от "Виждаме, че си облъчен":Не знам на колко години си и дали си прочел,, Параграф 22,,,но ако не си ти я препоръчвам. Не съм песимист,а житейският ми опит и срещи с хора от всички прослойки,включително и политически затворници и депутати ме навеждат на мисълта,че у нас законите на Мърфи са валидни с пълна сила.
Коментиран от #194, #197
11:01 05.04.2026
167 ледоразбивача
До коментар #74 от "Прогрессор":Ми ето,Баневи нарязаха заводите на половината България,а наскоро осъдиха страната да им плати 25 млн.евро!?!Значи и по време на разрушенията са били на работа един вид.Това не е ли парадокс?Компенсираха разрушителите на икономиката с 25 млн.!?На това му се вика успех.
11:02 05.04.2026
168 Груйчо
До коментар #100 от "АГАТ а Кристи":Всяка крива успоредна на Априлската линия на БКП,е права линия!Това е трактовката.Точно след Априлския пленум изчезнаха милиардите от пенсионния фонд.Изчезна и тонове злато от трезора на БНБ.Направиха и обмяна на парите през 1961г. и народа оголя и обося.
11:16 05.04.2026
169 Виж сега,
До коментар #147 от "Да ама не":Нищо не ти се разбира, ама когато Борисов и Пеевски влязат в затвора, ще поумнееш.
11:21 05.04.2026
170 Анонимен
11:23 05.04.2026
172 Реализъм
11:29 05.04.2026
173 матриархат
До коментар #1 от "Вашето мнение":В нашето пък каквото каже мама.Още нямаме заповед за кого,но като чуваме,че и жена му се разграничи от него значи нещата са много зле.
11:32 05.04.2026
174 Тия овце,
11:32 05.04.2026
175 Даката
Много ви моля, мислете преди да си дадете гласа за Румен Радев, този руски послушко, това ще е "Боташ" на н-та степен. Не ви ли светна какъв е този човек в продължение на 9 години той спъваше България?
Коментиран от #185
11:39 05.04.2026
176 Да бе
До коментар #154 от "Облъчен":To със чакане не става.Бачкане трябва! Държавата е народа.А народа като е мързелив как да забогатеем.
Коментиран от #181
11:46 05.04.2026
177 Би било
11:50 05.04.2026
178 чиче ,
До коментар #105 от "ЧИЧО":ще ти се открие голема тайна като знаеш, че представителната власт, каквато е президентската в нашата превзета
държава, е за кукла на конци. Затова Радев се махна оттам преждевременно, а ти не словоблудствай !....
11:52 05.04.2026
179 Анонимен
11:54 05.04.2026
180 Ново начало
Коментиран от #182
11:56 05.04.2026
181 Ани
До коментар #176 от "Да бе":Има много лапачи. Я гледай какво сборище е събрал недостойния. За да не допуснеш да сложи ръка върху труда ти, отиди да работиш в Захарна Европа далеч от алчните му нокти.
Коментиран от #195
11:58 05.04.2026
182 Ани
До коментар #180 от "Ново начало":Пеевски също е вариант. Думите му имат смисъл. Отнесе закрепостените на Доган. Те затова Петроханските Педофили толкова подскачат срещу него.
12:00 05.04.2026
183 Козарев
Коментиран от #225
12:09 05.04.2026
184 Най-много
12:13 05.04.2026
185 Умна копейка от умно село
До коментар #175 от "Даката":Неее, нищо не ние светнало, на никои дървени глави с петолъчки, сърпове и чукове нищо не свети, но, свети само кремълската звезда.
12:24 05.04.2026
187 Р Г В
12:27 05.04.2026
188 Мериленд
До коментар #8 от "ПАЗИТЕЛИ":Правилният въпрос е кой вдигна пенсиите - правителствата на ПП ДБ . Иначе подкрепям написаното, защото и аз съм пенсионер.
12:30 05.04.2026
189 Мериленд
Коментиран от #196
12:36 05.04.2026
190 българин
12:42 05.04.2026
191 дали
До коментар #110 от "Койчо":знаеш, че ако не е Радев ще дойдат други от другаде, които вече без да те мислят много ще ти развалят рахата и те извадят от парите които прибираш незаслужено. Ще те намерят в най-дълбоката пещера и ще те запалят с гората тилилейска скриеш ли се там, за да те сложат където ти е мястото-да чукаш камъни за парче хляб на ден, вместо да живееш на гърба на народа. Останеш ли жив разбира се.....
12:44 05.04.2026
192 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
До коментар #159 от "БАДЖО":МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
12:46 05.04.2026
193 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #159 от "БАДЖО":р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
12:46 05.04.2026
194 велика
До коментар #166 от "Момче":книга е Параграф 22 !
12:49 05.04.2026
195 първо
До коментар #181 от "Ани":нека го изберем, после ще ида и ще се върна като оправи държавата ...!
Коментиран от #201, #202
12:54 05.04.2026
197 Не съм я чела
До коментар #166 от "Момче":И като казах облъчване, имах предвид буквално! И имам наблюдения до какво води!
Коментиран от #200
13:06 05.04.2026
198 Герои
До коментар #1 от "Вашето мнение":Ще Ви запишем в списъка на гласувалите след Деси Радева станахте трима Надяваме се да сте сириозни да не се отметните
13:19 05.04.2026
199 рундьо
13:40 05.04.2026
200 Спокойно
До коментар #197 от "Не съм я чела":Вярваме или не ,дори и буквално сме облъчени от Чернобил 1986 ...
13:42 05.04.2026
201 Голям майтап
До коментар #195 от "първо":Радев е абсолютно неспособно човече, свикнало да не поема отговорност, за нищо, дусущ като Тръмп...
Това би било катастрофа, за България... дано българите се окажем по-умни и далновидни и не гласуваме за Румен Радев, нищо добро не ни очаква с тази руска пионка, който през последните години повтаря руските наративи от Кремъл.
14:17 05.04.2026
202 Даката
До коментар #195 от "първо":Ах, недей...
Ще се връщаш ли, а къде си в момента... нека да позная Русия, познах ли... сигурно искаш да станеш директор на нещо, без значение какво, както едно време все се връщахте от Русията, само русофилските боклуци, като Радев да подготвят почвата???
Както Тръмп в момента е най-мразеният в Америка, така и Румен Радев ще бъде в България... насила хубост не става, ако ще и да си платил на Путин за изборната си победа, ще ти се връща както се връща на русофила Тръмп.
Коментиран от #217, #220
14:23 05.04.2026
203 !!!?
Честит "Боташ" на печелившите...!!!?
Коментиран от #215
14:48 05.04.2026
205 Голям майтап
Кога Румен Радев е направил нещо добро за хората в България през тези 9 години... няма такова нещо, откакто е в политиката всячески спъва България по пътят и към Европейския съюз и НАТО... не знам с какво го държи Путин, но дословно му изпълнява кремълските наративи... като се изкаже Путин и нашия Румен Радев го повтаря с много малки изменения, за да не излезе толкова очевадно, това, че изпълнява заповеди от Москва.
15:21 05.04.2026
207 до 136 - и
15:54 05.04.2026
208 Защо сте изтрили истината?
16:02 05.04.2026
209 РАДЕВ СПИ НА МОКРИ ЧАРШАФИ
16:05 05.04.2026
210 до 144 - и
Коментиран от #229, #230
16:12 05.04.2026
211 ами
До коментар #112 от "Смехоран":вярно е, че водата е мокра, точно както главата ти е празна, но продължавай в същия дух !....
16:28 05.04.2026
212 Така де
Коментиран от #228
16:43 05.04.2026
213 Вземи си намери
До коментар #1 от "Вашето мнение":Един барабан и започвай да ходиш по улиците и да крещиш - „Аз ще гласувам за Радев“ като междувременно яко дъниш барабана като селски глашатай от 30-те години на миналия век! Белким агитираш някого, ако ли пък не поне ще те гледат като изкопаемо!
16:49 05.04.2026
214 Живеем в демокрация
До коментар #39 от "Хохо Бохо":И най-ценното от нея е, че всеки има право да гласува за когото си иска, а по-наивните могат и да се хвалят предварително за кого ще гласуват!
16:58 05.04.2026
215 Благодаря!
До коментар #203 от "!!!?":А феса клати песа.🤭
17:22 05.04.2026
216 ха ха
До коментар #34 от "Смехоран":Не знам дали при Бай Ставри е разрешено ...
17:23 05.04.2026
218 хмм
До коментар #20 от "Анонимен":За коя по-точно говориш, щото те всичките са такива?
17:25 05.04.2026
219 БОЖЕ , ПРИБЕРИ СИ ВЕРЕСИИТЕ
17:25 05.04.2026
220 тия
До коментар #202 от "Даката":все по родните си места що вегетирате цел живот се числите към най-низша порода, но на по некоя чаша огнена вода сте винаги най-велики, ама в собствените си очи. Така си отивате от този свят, некои и под масата от алкохол - непросветени, болшинствено необразовани, упорито некултурни, но с най-големи претенции за всичко, понеже сте потомствени връзкари наследници на предатели и самите вие такива. С вас никой нв може да спори, понеже знаете всичко и никой не е по-високо, дори Бог....А в частност директор Даката се знае кой е и къде, както го знаят и що за чудо е, не само близките му. Нормалните не стоят у дома във време на пожар, но търсят решение - дали в Русия или другаде не е важно....
17:35 05.04.2026
221 Неподписан
До коментар #1 от "Вашето мнение":Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота
17:49 05.04.2026
222 Неподписан
До коментар #22 от "Анджо":Според вас ко не влезе в народното събрание с какво ще се занимава,ще го възстановят ли във ВВС за да обучава летци....
17:51 05.04.2026
223 Неподписан
До коментар #133 от "Прав е Радев":Това е тяхната цел-да потушат недоволството от управлението на ГЕРБ и ПП,рибките кълват на кукичка без стръв-на отблясъка се хвърлят...
17:53 05.04.2026
224 Неподписан
До коментар #53 от "Пачо":РБ няма производството което имаше НРБ, държавата спря да съществува през 1989 година....
17:54 05.04.2026
225 Неподписан
До коментар #183 от "Козарев":И това ще стане,и това времето наближава...
17:56 05.04.2026
226 Сигурно са онези !
Но Не искат !
Да Го Направят !
Или просто !
Искат !
Да Бъдат !
Излъгани !
-------
Аз лично Не Виждам !
Никаква Перспектива !
Тук !
По този Въпрос !
18:03 05.04.2026
227 а пък аз....
18:13 05.04.2026
228 у нашу РОДИНУ ,
До коментар #212 от "Така де":всички калинки набачкали се на държавна лежачка , са спазили девиза трайно налазил българската общественост-(ЧРЕЗ НАХАЛСТВО КЪМ ПРОГРЕС)....и когато прочетох името на партията (ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ) ........!!!!!!?????!!!!
18:28 05.04.2026
229 това
До коментар #210 от "до 144 - и":дето пишеш може така да е, може и да не е. Според мен доколкото разбирам Сакскобурготски, по-скоро не е, но не съм бил никакъв близък с него никога, освен обща история в ранното му детство тук, когато още не съм бил роден. Според мен не е утвърден предател, ако въобще е такъв, но е верно, че се води по чужд акъл-от наивност или не, не знам...
18:44 05.04.2026
230 Това,
До коментар #210 от "до 144 - и":което пишеш, може така да е, може и да не е. Според мен доколкото разбирам Сакскобурготски по-скоро не е, но не съм бил никакъв близък с него никога, освен обща история в ранното му детство тук, когато още не съм бил роден. Мисля още, че не е утвърден предател, ако въобще е такъв, но е верно, че се води по чужд акъл-от наивност или не, не знам...
18:47 05.04.2026
231 ДОРИ ВЕЧЕ НЕ ГО СЛУШАМ КАК ГОВОРИ
Не искам да живея мечтите на ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ,
НА ВЪЗРАЖДАНЕ и ПП-ДБ ПЕТРОХАНЦИ ,
а да стоя зад своите , които се припокриват с тези на ГЕРБ-СДС. ГЛАСУВАМ С БЮЛЕТИНА НОМЕР 15.
20:08 05.04.2026