Хасан Адемов: Правителството има готовност да реагира при ръст на цените, хората да са спокойни

„Кризисният щаб към министър-председателя следи постоянно динамиката на цените и има готовност да реагира и да активира допълнителни мерки, ако това се налага.“ Това обясни министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. „Гражданите трябва да са спокойни, имаме готовност да реагираме“, допълни той, цитиран от пресцентъра на ведомството.
Социалният министър беше категоричен, че основната цел на мерките на правителството е да не се допусне повишаване на цените на продуктите за потребителите заради покачването на цените на горивата в резултат на кризата в Близкия изток. „Идентифицирали сме секторите, които имат отношение към веригата на доставките. Такъв е например транспортът. Там има набелязани мерки“, даде пример Адемов.
Мярката за подкрепа на уязвимите граждани с 20 евро за гориво е в действие и ще бъде активирана и за април, ако средномесечните цени на дребно на масовите горива по данни на Националната агенция за приходите (НАП) достигне или премине 1.60 евро.
„Няма нужда да се подават нови документи за помощта през април от тези, които ще получат подкрепата за март“, обясни Адемов. Заявления обаче могат да подадат тези, които отговарят на условията, но са пропуснали да кандидатстват за помощта през март.
Очаква се в началото на седмицата да стане ясно колко души ще получат подкрепата от 20 евро за март. Тогава трябва да са готови окончателните данни от НАП, където проверяват колко от гражданите, които получават помощи от Агенцията за социално подпомагане или са подали заявления, отговарят на критериите – имат доходи, по ниски от двукратния размер на линията бедност и притежават автомобил.
„В средата на месец април ще бъдат изплатени сумите, които са за месец март“, заяви Адемов. Още другата седмица правителството ще направи още една стъпка за подпомагане на уязвимите – очаква се да се приеме новата наредба за енергийната бедност.
„В Министерството на труда и социалната политика (МТСП) постъпват десетки сигнали за използване на социалната система като инструмент за натиск над избирателите“, обобщи Адемов. Той даде за пример за случаи, при които получаващи месечни социални помощи, задължени да полагат обществен труд, са принуждавани да лепят предизборни плакати.
Въпреки усилията на МТСП и Българския Червен кръст за превантиране на предизборните злоупотреби с хранителните пакети за най-уязвимите, които се раздават в момента по линия на европейската солидарност, има и такива случаи.
„В едно село от община Якоруда раздават продуктите на правоимащите, но не всички – една част от тях се спестяват и после се дават на хората, които гласуват по определен начин“, разказа Адемов.
Той призова всички, които станат свидетели на нередност, да подават сигнали. Адемов благодари на всички съвестни социални служители и беше категоричен, че Министерството стои зад тях.
„Търси се начин двете деца, изведени кризисно от семейното жилище в Ямбол, да бъдат настанени в едно и също приемно семейство, ако не се открият близки и роднини“, обясни още социалният министър. Адемов благодари на служителите на МВР, които с риск за живота си спасиха надвисналото от балкон дете, както и на служителите на отдела „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, които веднага реагираха и изведоха момченцето и сестра му и ги настаниха в безопасна среда.
„Задължително е да бъдат събрани заедно. Има приемно семейство, което е готово да вземе двете деца заедно. Координационният механизъм действа ежедневно надяваме се в началото на седмицата да има решение“, допълни министър Адемов.
Хасан Адемов: Правителството има готовност да реагира при ръст на цените, хората да са спокойни
5 Април, 2026 10:40 1 465 42
Мярката за подкрепа на уязвимите граждани с 20 евро за гориво е в действие и ще бъде активирана и за април, ако средномесечните цени на дребно на масовите горива по данни на Националната агенция за приходите (НАП) достигне или премине 1.60 евро, коментира още Адемов
„Кризисният щаб към министър-председателя следи постоянно динамиката на цените и има готовност да реагира и да активира допълнителни мерки, ако това се налага.“ Това обясни министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. „Гражданите трябва да са спокойни, имаме готовност да реагираме“, допълни той, цитиран от пресцентъра на ведомството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16 хората да са спокойни
и да се сетят за бай бадем произхода му седмицата след великден като се облажат с кило агнешко с 20те евро
за бензин и добавка 20е
10:59 05.04.2026
17 боклук
До коментар #10 от "Последния Софиянец":С 5 милиона на предните избори се вкарваше парламентарна група, дори всичките им гласове да са изкупени за 50 лева! 10 гласа - 500 лева, 100 гласа - 5 000 лева, 1000 гласа - 50 000 лева, 10 000 гласа - полвин милион, 100 000 гласа - 5 мизерни за възможностите на мафията милиони! Някои партии влязоха с 90 и няколко хиляди гласа! А има и симпатизанти, гласуващи безплатно! Спестеното остава за оперативния дистрибутор! Затова - не им гласувайте безплатно!
11:02 05.04.2026
18 Не забравяй
До коментар #10 от "Последния Софиянец":и 20 000 000 евро за укрия + безплатните ток, оръжия и какво ли още не
11:05 05.04.2026
20 НРН
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Кой ти каза,че не са мръднали....с 50цента,че и повече се покачиха.
11:07 05.04.2026
24 Бургас
Чакаме реакция ако цените станат двойни засега е само 3 процента инфлацията ама на час
11:16 05.04.2026
34 Ръст на цените
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Колко още, 100 % за 1 година не е ли достатъчно. Само при споменаване на еврото и цените започнаха да растат още в началото на 2025 година. Преди това същото се случи през 2020 година ин продължи през пандемията.
11:49 05.04.2026
38 Ей,боклук
Коментиран от #42
12:03 05.04.2026
40 Докато Ме Отрабвате !
Да Ме Ограбвате !
Аз Не Мога Да Бъда Спокоен !
Таргаши !
Долнви !
Има Ли Закон ?
Или Няма Закон ?
13:27 05.04.2026
42 ганю
До коментар #38 от "Ей,боклук":аха
м
а
н
г
а
л Тур да кажеш нали?
19:43 05.04.2026