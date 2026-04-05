Новини
България »
Всички градове »
Хасан Адемов: Правителството има готовност да реагира при ръст на цените, хората да са спокойни

5 Април, 2026 10:40 1 465 42

  • хасан адемов-
  • правителство-
  • готовност-
  • мерки-
  • ръст на цените

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Кризисният щаб към министър-председателя следи постоянно динамиката на цените и има готовност да реагира и да активира допълнителни мерки, ако това се налага.“ Това обясни министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. „Гражданите трябва да са спокойни, имаме готовност да реагираме“, допълни той, цитиран от пресцентъра на ведомството.
Социалният министър беше категоричен, че основната цел на мерките на правителството е да не се допусне повишаване на цените на продуктите за потребителите заради покачването на цените на горивата в резултат на кризата в Близкия изток. „Идентифицирали сме секторите, които имат отношение към веригата на доставките. Такъв е например транспортът. Там има набелязани мерки“, даде пример Адемов.
Мярката за подкрепа на уязвимите граждани с 20 евро за гориво е в действие и ще бъде активирана и за април, ако средномесечните цени на дребно на масовите горива по данни на Националната агенция за приходите (НАП) достигне или премине 1.60 евро.
„Няма нужда да се подават нови документи за помощта през април от тези, които ще получат подкрепата за март“, обясни Адемов. Заявления обаче могат да подадат тези, които отговарят на условията, но са пропуснали да кандидатстват за помощта през март.
Очаква се в началото на седмицата да стане ясно колко души ще получат подкрепата от 20 евро за март. Тогава трябва да са готови окончателните данни от НАП, където проверяват колко от гражданите, които получават помощи от Агенцията за социално подпомагане или са подали заявления, отговарят на критериите – имат доходи, по ниски от двукратния размер на линията бедност и притежават автомобил.
„В средата на месец април ще бъдат изплатени сумите, които са за месец март“, заяви Адемов. Още другата седмица правителството ще направи още една стъпка за подпомагане на уязвимите – очаква се да се приеме новата наредба за енергийната бедност.
„В Министерството на труда и социалната политика (МТСП) постъпват десетки сигнали за използване на социалната система като инструмент за натиск над избирателите“, обобщи Адемов. Той даде за пример за случаи, при които получаващи месечни социални помощи, задължени да полагат обществен труд, са принуждавани да лепят предизборни плакати.
Въпреки усилията на МТСП и Българския Червен кръст за превантиране на предизборните злоупотреби с хранителните пакети за най-уязвимите, които се раздават в момента по линия на европейската солидарност, има и такива случаи.
„В едно село от община Якоруда раздават продуктите на правоимащите, но не всички – една част от тях се спестяват и после се дават на хората, които гласуват по определен начин“, разказа Адемов.
Той призова всички, които станат свидетели на нередност, да подават сигнали. Адемов благодари на всички съвестни социални служители и беше категоричен, че Министерството стои зад тях.
„Търси се начин двете деца, изведени кризисно от семейното жилище в Ямбол, да бъдат настанени в едно и също приемно семейство, ако не се открият близки и роднини“, обясни още социалният министър. Адемов благодари на служителите на МВР, които с риск за живота си спасиха надвисналото от балкон дете, както и на служителите на отдела „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, които веднага реагираха и изведоха момченцето и сестра му и ги настаниха в безопасна среда.
„Задължително е да бъдат събрани заедно. Има приемно семейство, което е готово да вземе двете деца заедно. Координационният механизъм действа ежедневно надяваме се в началото на седмицата да има решение“, допълни министър Адемов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 18 Отговор
    Все пак сме във война.

    Коментиран от #19, #34

    10:47 05.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    37 7 Отговор
    Италия и Испания изгониха американските самолети и цените не са мръднали.Ние не ги гоним.

    Коментиран от #20

    10:48 05.04.2026

  • 3 Депесеи

    58 0 Отговор
    Ръст на цените отдавна има!Правителството спи!

    10:48 05.04.2026

  • 4 Пич

    37 0 Отговор
    Егати и гламаФия !? А бе......подлого, жените отдавна излетяха, само политическите айдуци нищо не виждате!!!

    10:50 05.04.2026

  • 5 ФАКТ

    30 0 Отговор
    ХА ТО ПРАВИТЕЛСТВОО КОМПЕНСИА БИЗНЕС ХОТЕЛ МУТРИЗМА ХОРАТА КО ЧЕТА ГИ ЯЛИ

    10:51 05.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    36 1 Отговор
    В Клуба на Богатите с африкански заплати не се живее.

    10:52 05.04.2026

  • 7 ФАКТ

    17 0 Отговор
    ХА ТО ПРАВИТЕЛСТВОО КОМПЕНСИРА БИЗНЕС ХОТЕЛ МУТРИЗМА ХОРАТА КО ЧЕТА ГИ ЯЛИ

    10:52 05.04.2026

  • 8 Мазньо

    31 0 Отговор
    Ми,реагирай,бе,Хасане! Не ме успокоява!

    10:53 05.04.2026

  • 9 Адем крадеца от ДПС

    29 0 Отговор
    се мъчи ни приспива. Помнете, че през този минаха кражби за милиарди евро докато беше министър на земеделеието.

    10:54 05.04.2026

  • 10 Последния Софиянец

    33 3 Отговор
    Единствената помощ досега от правителството е 50 млн за транспортните фирми на Бойко Борисов и 50 млн за зърнарите от ДПС

    Коментиран от #17, #18

    10:54 05.04.2026

  • 11 Чорбара

    19 0 Отговор
    Не се бойте бе,ножо е дървен.

    10:55 05.04.2026

  • 12 😂😂😂😂😂

    30 0 Отговор
    Така ни лъжеха като деца преди да ни боднат ваксината - че няма да боли….

    10:55 05.04.2026

  • 13 Нас ни бОли Фара,

    10 2 Отговор
    Аниме сме в Клуба на Богатите.

    10:57 05.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 меемед

    24 0 Отговор
    как ще стане таз рабта? кат дадете по 5 евро на най бедните ли?

    10:59 05.04.2026

  • 16 хората да са спокойни

    15 2 Отговор
    бадеми ще има за всички вече в евро

    и да се сетят за бай бадем произхода му седмицата след великден като се облажат с кило агнешко с 20те евро
    за бензин и добавка 20е

    10:59 05.04.2026

  • 17 боклук

    15 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    С 5 милиона на предните избори се вкарваше парламентарна група, дори всичките им гласове да са изкупени за 50 лева! 10 гласа - 500 лева, 100 гласа - 5 000 лева, 1000 гласа - 50 000 лева, 10 000 гласа - полвин милион, 100 000 гласа - 5 мизерни за възможностите на мафията милиони! Някои партии влязоха с 90 и няколко хиляди гласа! А има и симпатизанти, гласуващи безплатно! Спестеното остава за оперативния дистрибутор! Затова - не им гласувайте безплатно!

    11:02 05.04.2026

  • 18 Не забравяй

    16 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    и 20 000 000 евро за укрия + безплатните ток, оръжия и какво ли още не

    11:05 05.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 НРН

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Кой ти каза,че не са мръднали....с 50цента,че и повече се покачиха.

    11:07 05.04.2026

  • 21 Бай онзи

    20 0 Отговор
    Значи според този индивид,сега цените са нормални!!!!(А според много източници,са по-високи от западна Европа)

    11:11 05.04.2026

  • 22 Изроди

    17 0 Отговор
    Тия дебили наистина ни правят на маймуни

    11:13 05.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бургас

    22 0 Отговор
    Домати 12 лева дизел 3.50
    Чакаме реакция ако цените станат двойни засега е само 3 процента инфлацията ама на час

    11:16 05.04.2026

  • 25 Ей, фес смотан,

    13 0 Отговор
    Дето вместо бригадир в ткзс-то, по политически причини си станал висшист, тия цени малки ли са ти??? Или, ти от дебели рушвети, вече не знаеш кое е малко и кое голямо?!?

    11:18 05.04.2026

  • 26 За чужда сметка

    12 0 Отговор
    Министърът кога последно е пазарувал и плащал покупки?

    11:21 05.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хмммм

    13 0 Отговор
    Незабавно уволнение!

    11:25 05.04.2026

  • 29 Феникс

    10 0 Отговор
    Тези по добре да си пестят паричките че ще им трябват за копуване на манг@лски гласове!

    11:26 05.04.2026

  • 30 Лилиум

    14 0 Отговор
    А, сега няма ли ръст или има само тръст 😀 защото под 2 лв стока няма, а за 50 цента вече и дъвки няма.

    11:30 05.04.2026

  • 31 Новина

    8 0 Отговор
    Хасан Адемов: Правителството има готовност да реагира при ръст на цените, хората да са спокойни в тоалетната!

    11:31 05.04.2026

  • 32 Лъжи се леят изобилие избори идват

    15 1 Отговор
    Всеки ден виждаме как цените падат нагоре към небето

    11:33 05.04.2026

  • 33 Крадливите Променкаджии

    5 1 Отговор
    Довиждане,Довиждане!!!!

    11:45 05.04.2026

  • 34 Ръст на цените

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Колко още, 100 % за 1 година не е ли достатъчно. Само при споменаване на еврото и цените започнаха да растат още в началото на 2025 година. Преди това същото се случи през 2020 година ин продължи през пандемията.

    11:49 05.04.2026

  • 35 Павел Пенев

    12 0 Отговор
    Защо до сега само имате готовност а нищо не правите? Очакваме вашата готовност да си вдигате багажа и с Гюров заедно хващайте пътя за Украйна.

    11:49 05.04.2026

  • 36 ЧИЧО

    7 0 Отговор
    Ала бала , тоя министър много лъже.

    12:00 05.04.2026

  • 37 Глупости на търкалета!

    10 1 Отговор
    Никакво наблюдение на цените няма! Кафето беше 3 лева, сега е 3 евро! Най-скъпо купуваме стоки от първа необходимост в цяла в Европа! Повръща ми се от лъжци, дерибеи, гнусни и долни делавери без край! Българи, които живеете зад граница - моля ви, за нищо на света не се връщайте! Тук буквално е кочина!

    12:02 05.04.2026

  • 38 Ей,боклук

    9 0 Отговор
    Подопечената ви фирма Арда Тур вдигна билетите със 0,30 до 1,60€ ,боклук.Нито една друга фирма не си го позволи до момента по вашите маршрути.

    Коментиран от #42

    12:03 05.04.2026

  • 39 Тити

    7 0 Отговор
    Що ли никой не вярва на Българските депутати!

    12:22 05.04.2026

  • 40 Докато Ме Отрабвате !

    7 0 Отговор
    Докато Нродължавате !

    Да Ме Ограбвате !

    Аз Не Мога Да Бъда Спокоен !

    Таргаши !

    Долнви !

    Има Ли Закон ?

    Или Няма Закон ?

    13:27 05.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ей,боклук":

    аха
    м
    а
    н
    г
    а
    л Тур да кажеш нали?

    19:43 05.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол