Хасан Адемов: Правителството има готовност да реагира при ръст на цените, хората да са спокойни

„Кризисният щаб към министър-председателя следи постоянно динамиката на цените и има готовност да реагира и да активира допълнителни мерки, ако това се налага.“ Това обясни министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. „Гражданите трябва да са спокойни, имаме готовност да реагираме“, допълни той, цитиран от пресцентъра на ведомството.

Социалният министър беше категоричен, че основната цел на мерките на правителството е да не се допусне повишаване на цените на продуктите за потребителите заради покачването на цените на горивата в резултат на кризата в Близкия изток. „Идентифицирали сме секторите, които имат отношение към веригата на доставките. Такъв е например транспортът. Там има набелязани мерки“, даде пример Адемов.

Мярката за подкрепа на уязвимите граждани с 20 евро за гориво е в действие и ще бъде активирана и за април, ако средномесечните цени на дребно на масовите горива по данни на Националната агенция за приходите (НАП) достигне или премине 1.60 евро.

„Няма нужда да се подават нови документи за помощта през април от тези, които ще получат подкрепата за март“, обясни Адемов. Заявления обаче могат да подадат тези, които отговарят на условията, но са пропуснали да кандидатстват за помощта през март.

Очаква се в началото на седмицата да стане ясно колко души ще получат подкрепата от 20 евро за март. Тогава трябва да са готови окончателните данни от НАП, където проверяват колко от гражданите, които получават помощи от Агенцията за социално подпомагане или са подали заявления, отговарят на критериите – имат доходи, по ниски от двукратния размер на линията бедност и притежават автомобил.

„В средата на месец април ще бъдат изплатени сумите, които са за месец март“, заяви Адемов. Още другата седмица правителството ще направи още една стъпка за подпомагане на уязвимите – очаква се да се приеме новата наредба за енергийната бедност.

„В Министерството на труда и социалната политика (МТСП) постъпват десетки сигнали за използване на социалната система като инструмент за натиск над избирателите“, обобщи Адемов. Той даде за пример за случаи, при които получаващи месечни социални помощи, задължени да полагат обществен труд, са принуждавани да лепят предизборни плакати.

Въпреки усилията на МТСП и Българския Червен кръст за превантиране на предизборните злоупотреби с хранителните пакети за най-уязвимите, които се раздават в момента по линия на европейската солидарност, има и такива случаи.

„В едно село от община Якоруда раздават продуктите на правоимащите, но не всички – една част от тях се спестяват и после се дават на хората, които гласуват по определен начин“, разказа Адемов.

Той призова всички, които станат свидетели на нередност, да подават сигнали. Адемов благодари на всички съвестни социални служители и беше категоричен, че Министерството стои зад тях.

„Търси се начин двете деца, изведени кризисно от семейното жилище в Ямбол, да бъдат настанени в едно и също приемно семейство, ако не се открият близки и роднини“, обясни още социалният министър. Адемов благодари на служителите на МВР, които с риск за живота си спасиха надвисналото от балкон дете, както и на служителите на отдела „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, които веднага реагираха и изведоха момченцето и сестра му и ги настаниха в безопасна среда.

„Задължително е да бъдат събрани заедно. Има приемно семейство, което е готово да вземе двете деца заедно. Координационният механизъм действа ежедневно надяваме се в началото на седмицата да има решение“, допълни министър Адемов.

