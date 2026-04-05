Севим Али, АПС: Ахмед Доган участва активно в предизборната кампания, въпреки че не е водач на листи

Д-р Ахмед Доган участва активно в предизборната кампания, въпреки че не е водач на листи“, това обяви в специално предизборно издание на предаването „120 минути“ на bTV зам.-председателят на „Алианс за права и свободи“ (АПС) и водач на листите на партията в Разград и Бургас Севим Али.

Според Али държавата не трябва да остава пасивна на фона на поскъпването на стоки и услуги, дори и при наличие на външни фактори като международни конфликти и икономическа нестабилност. Той подчерта, че е необходима активна намеса с конкретни мерки за облекчаване на натиска върху домакинствата.

Като конкретна стъпка АПС предлага промяна в начина на изчисляване на пенсиите. Идеята е при по-висока инфлация увеличението да се базира изцяло на ръста на доходите – 100%, вместо досегашния модел 50/50 – между доходи и инфлация. Предлагат също пенсиите да се актуализират два пъти годишно.

По думите му това е насочено към най-уязвимите – над 2 милиона пенсионери в страната, голяма част от които получават минимални пенсии.

Представителят на АПС призна, че към момента няма точни разчети за стойността на тази мярка в помощ на най-възрастните.

На въпрос за риска от разцепление след изборите в АПС Али увери, че кандидатите на партията са внимателно подбрани и лоялни към ценностите на партията. Той подчерта, че формацията има амбиция да бъде част от бъдещото управляващо мнозинство.