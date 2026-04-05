Севим Али, АПС: Ахмед Доган участва активно в предизборната кампания, въпреки че не е водач на листи
Севим Али, АПС: Ахмед Доган участва активно в предизборната кампания, въпреки че не е водач на листи

5 Април, 2026 17:00 957 18

На въпрос за риска от разцепление след изборите в АПС Али увери, че кандидатите на партията са внимателно подбрани и лоялни към ценностите на формацията. Той подчерта, че АПС има амбиция да бъде част от бъдещото управляващо мнозинство.

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Д-р Ахмед Доган участва активно в предизборната кампания, въпреки че не е водач на листи“, това обяви в специално предизборно издание на предаването „120 минути“ на bTV зам.-председателят на „Алианс за права и свободи“ (АПС) и водач на листите на партията в Разград и Бургас Севим Али.

Според Али държавата не трябва да остава пасивна на фона на поскъпването на стоки и услуги, дори и при наличие на външни фактори като международни конфликти и икономическа нестабилност. Той подчерта, че е необходима активна намеса с конкретни мерки за облекчаване на натиска върху домакинствата.

Като конкретна стъпка АПС предлага промяна в начина на изчисляване на пенсиите. Идеята е при по-висока инфлация увеличението да се базира изцяло на ръста на доходите – 100%, вместо досегашния модел 50/50 – между доходи и инфлация. Предлагат също пенсиите да се актуализират два пъти годишно.

По думите му това е насочено към най-уязвимите – над 2 милиона пенсионери в страната, голяма част от които получават минимални пенсии.

Представителят на АПС призна, че към момента няма точни разчети за стойността на тази мярка в помощ на най-възрастните.

На въпрос за риска от разцепление след изборите в АПС Али увери, че кандидатите на партията са внимателно подбрани и лоялни към ценностите на партията. Той подчерта, че формацията има амбиция да бъде част от бъдещото управляващо мнозинство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доган

    11 6 Отговор
    Аз раздавам порциите на властта?!

    17:02 05.04.2026

  • 2 Проскубания сокол

    13 3 Отговор
    що му е дърпал така лявото ухо на тоя нефелняк?

    17:11 05.04.2026

  • 3 Символ на корупцията

    16 5 Отговор
    АПС,ДПС,все същото.Доказани крадци и схемаджии.Нямат място в парламента.

    17:13 05.04.2026

  • 4 Мъдра българска приказка

    10 5 Отговор
    Peзана ли е долната, peжи и горната!

    Коментиран от #9

    17:14 05.04.2026

  • 5 Гост

    7 2 Отговор
    Али, казваш го с гордост, а то е проблем, пич!

    17:14 05.04.2026

  • 6 овчи мозъци

    4 2 Отговор
    Севим гюзелим кажи как активно участва бе севим ,даде партията на държавния дерибей и сега ви мами че активно участва .Севим доганът заедно с пеевски си разпределат порциите както го правеха над зегодини .Това което те правят е само пред фанатизираната ви електорална инфантилност

    17:20 05.04.2026

  • 7 Анонимен

    6 2 Отговор
    На бас, че автобусите ще минават необезпокоявано и пак ще гласуват по два пъти.

    17:24 05.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иван

    7 2 Отговор
    Не доктора а хидроинжинера той не участва в кампанията участва държавна сигурност нали

    17:37 05.04.2026

  • 11 ЧИЧО

    7 2 Отговор
    Тия смениха една буква от името си и станаха най честните политици. Измислиха Закони за двойните граждани от Турция, пенсинорв там и пенсионери от ТЕЛК в БГ за да гласуват за тях. И от НОИ се правят на ощипани и не ги проверяват дали са пенсионери в Тирция. В БГ ако си пенсионер неможе да получаваш пенсия от ТЕЛК . Тая несправедливост трябва да се оправи, разболял се в Турция взема ТЕЛК пенсия от БГ.

    17:47 05.04.2026

  • 12 Голяма

    5 2 Отговор
    грижа е на хората агент Сава !

    18:01 05.04.2026

  • 13 РОСЕН МИЛЕНОВ

    5 0 Отговор
    Снима палата на МАФИЯТА НА ДОМУСЧИЕВ БОКО ЛОРЕР ЧЕРЕПА КОВАЧКИ ДОГАН ПРОКОПИЕВ И МНОГО ДРУГИ ОГРОМНИ ПАЛАТИ ГЛЕДАЙТЕ КАНАЛ 3...

    18:32 05.04.2026

  • 14 Дедо

    7 2 Отговор
    Доганчо вероятно е претърпял някакъв лек инсулт или просто вече е намалени умствени способности заради възрастта и злоупотребата с алкохол, но определено погледа и изражението , както и неразбираемото му фъфлене показват че този човек е тотално приключен и неадекватен вече.

    18:44 05.04.2026

  • 15 абе тези от апс

    3 3 Отговор
    абе тези от апс не разбраждахте ли че ние турците няма да гласуват за този руски агент - татар от ромски произход още на първите демократични избори дпс беше 1 на изборите 1989 година и продал гласовете на бсп има доказателства и видео в уоотубе човек който е бил в цик и го казва в ефир заради туй пейвски му разката фамилията на агента сава боклука

    18:49 05.04.2026

  • 16 Тоест

    3 1 Отговор
    продължава да се налива.

    19:05 05.04.2026

  • 17 Знаме

    2 0 Отговор
    Смешно е, как едни хора, които пред никого не могат да претендират за лидерски умения, се крият зад името на Доган, за да останат в далаверата. Доган дори светец да е или мъченик, вече е една сянка, снимка от миналото, която нито разпределя порциите, нито проблемите ще реши.

    20:02 05.04.2026

  • 18 Джуган бей

    3 1 Отговор
    Дори името си вече не помни, а и е бездомник. Получил е заслуженото. И шиша да го последва

    20:03 05.04.2026

