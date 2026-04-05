Асен Василев: Мир за Румен Радев означава капитулация за Киев

5 Април, 2026 21:59, обновена 5 Април, 2026 21:03

Споразумението с Украйна е добро за България, заяви лидерът на ПП

Снимка: БГНЕС
Споразумението, което служебният премиер Андрей Гюров подписа с Украйна, е добро за България. Това заяви в ефира на „На фокус” съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев.

По думите му то е от времето на Димитър Главчев и повече от година е отлежавало в кабинетите на Министерския съвет. „Споразумението трябва да влезе за ратификация в парламента и той ще реши дали ще стане валиден договор, или не. Трябваше ли служебният кабинет да го подписва в този момент? Според мен не! Не мисля, че нещо щяхме да спечелим или да загубим, ако беше подписано след 2–3 седмици, когато има парламент. Аз смятам, че трябва да бъде подписано, но не мисля, че беше избран най-подходящият момент”, каза Василев.

„В споразумението пише, че имаме право да участваме в реконструкцията на Украйна след войната. Това е добре – нашата индустрия си е пуснала фиш да участва в реконструкцията. Ако има финансови ангажименти, задължително те трябва да бъдат одобрени от парламента”, поясни Василев.

Друго важно, според него, е, че „правителството е свършило работа като правителство, без да се съобразява с политическите партии или с това как ще се отрази на кампанията, което е клетвата, която те са дали”.

Запитан дали Румен Радев е европейският избор на България, Василев каза: „Не, и това се показва ясно. Мир за Румен Радев означава капитулация на Украйна. Капитулация на Украйна означава войната да стигне до границите на ЕС”.

Той коментира и скандала с Димитър Стоянов в Симеоновград. „Бях обявил, че ще съм там. Спокойно си вървях по улицата, говорихме с граждани, г-н Стоянов беше спрял пред нашия офис, отидох да му кажа: „Добър ден”, а той тръгна остро с нападките”, каза Василев.

„Реални са нещата, които обсъждаме. Става въпрос за нещо изключително сериозно. Миналата година целият български народ излезе по площадите с една задача: да падне правителството, да отидем на нови избори, веднъж завинаги да приключим с Борисов и Пеевски. Тази задача е изключително отговорна и към нея трябва да се отнесем също толкова отговорно”, каза Василев.

Той обясни и как според него може да бъде ликвидиран този модел. „Това става, когато 121, в някои случаи 160 човека в парламента натиснат копчето. То не става с общи приказки, не става с лозунги, не става с постове във Facebook. Става, когато дойде моментът, например при избора на нов Висш съдебен съвет, да се каже: всеки, който влиза в този Висш съдебен съвет като представител от парламента, поема ли отговорност хората, които са свързани с нотариуси и джуджета, да бъдат отстранени от съдебната власт, или не?”, каза Василев.

Според него тук става въпрос за „оцеляването на България и добруването на българския народ”.

„Влиза Радев в политическата битка, заявява, че ще се бие с олигархията, с Борисов и Пеевски. Като беше президент, какво му пречеше да излезе и да каже: „Младите медици са прави”? Какво му пречеше да направи едно изявление към нацията и да каже, че не може Сарафов да арестува невинни хора и да ги държи в арест?”, попита Василев.

„За мен е важно да изнесем битката докрай, ще преминем през всички граници. Ако някой иска да се включи в тази битка, е добре дошъл”, каза той.

Василев обясни и за спора с Димитър Стоянов по отношение на хора в листите на „Прогресивна България”, с принадлежност към бившата ДС. „ Казах, че има хора в техните листи. Списъкът, който извадих, е за инициативния комитет и е потвърден. За листите ще бъде потвърден тази седмица. От 189 души в инициативния комитет за Румен Радев има 25 човека, които са свързани с Държавна сигурност”, каза Василев и даде пример с няколко имена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гейлорд кукорчу

    96 27 Отговор
    Слава на Русия !

    21:06 05.04.2026

  • 2 Само за

    102 22 Отговор
    Румен Радев ли? Абе асенчо ти у казарма ходил ли си! ⁸

    Коментиран от #99

    21:06 05.04.2026

  • 3 Така е ВЕДНАГА

    112 21 Отговор
    Всички от продължаване на промяната барабар с Бойко Ноев с Соломон Паси с Иво Инджов с всички много такива Иво Мирчев веднага в Украйна на фронта да се бият срещу Русия

    Коментиран от #53, #85

    21:07 05.04.2026

  • 4 Радев

    84 19 Отговор
    Боли ма ш нура за киев

    21:07 05.04.2026

  • 5 ООрана държава

    109 16 Отговор
    Въобще не ми пука ни за киеф, ни за москва ни за вашингтон сащ мащ и така на татък.Интересува ме само и единствено България и искам политиците да ми приказват за България, а не за чужди земи и проблемите им

    Коментиран от #25

    21:08 05.04.2026

  • 6 Съдията

    70 23 Отговор
    Много интересно, какво друго трябва да означава? САЩ и Русия се разбраха, а украинците да вдигат бялото знаме. Европейците гледат отстрани и мрънкат, ама тихичко, защото никой не им обръща внимание.😂

    21:08 05.04.2026

  • 7 Не пускайте снимки

    81 22 Отговор
    на този индивид защото по-голямата част от гражданите на Република България изпитват отвращения и започва да повръщат.

    Коментиран от #29

    21:08 05.04.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    62 18 Отговор
    Асена василева какво препочита война за България или капитулация на киев?!

    21:09 05.04.2026

  • 9 Ами да, по-добре

    58 15 Отговор
    такъв мир, отколкото продължителна война, в която ресурсите на помагачите се топят като масло в тиган и се изпаряват, а народът после ходи гол и бос... Да не говорим за държава 404, която скоро ще бъде заграбена от западните либерали, разпарчетосана и разграбена...

    21:09 05.04.2026

  • 10 напълно съгласен

    72 22 Отговор
    Да, точно това, Асене! Капитулация на Киев! Това го желаят повечето хора в България, а не само Президента Радев!

    Коментиран от #30, #81

    21:09 05.04.2026

  • 11 Даниел Немитов

    21 69 Отговор
    Което си е така, така си е! Прав е Василев! Ама какво друго да очакваш от един кремълски църв.л като румен решетников!?

    Коментиран от #40

    21:10 05.04.2026

  • 12 ПЕНСИОНЕРИТЕ

    27 40 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ ИСКАТ ПАМЕТНИК ЗА АСЕН ВАСИЛЕВ...АКО НЕ БЕШЕ ТОЙ ОЩЕ ЩЯХА ДА КРЕТАТ СЪС 200ЛВ (100 ЕВРО) КОИТО НЕ БЯХА МРЪДНАЛИ 10 ГОДИНИ ПРИ БОЙКО БОРИСОВ...

    Коментиран от #17

    21:10 05.04.2026

  • 13 Лост

    56 5 Отговор
    Като спомня за Ирак -когато ние имахме нужда от пари им опростихме дълга към България.И как се включихме във възстановяването?Никак.

    21:11 05.04.2026

  • 14 Тома

    48 16 Отговор
    Точно за това хората се отвратиха от вас ма како асенке.

    21:12 05.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А що не и

    12 7 Отговор

    До коментар #12 от "ПЕНСИОНЕРИТЕ":

    Плоча! Паметна!

    21:13 05.04.2026

  • 18 стоян георгиев

    32 10 Отговор
    Кален амбреаж!

    21:13 05.04.2026

  • 19 Мир за Румен Радев

    13 40 Отговор
    Означава да прати в Сибир всичко мъжко в България от 16 до 56 в Сибир да строи транс-сибирска железница за Путин.

    21:13 05.04.2026

  • 20 Комунистически ценности

    13 7 Отговор
    Бяхме в Османската Империя. Османската Империя като хамeлеон се преобърна на Комунистическа Империя и сега отново се възвръша старата Османска Империя!

    21:14 05.04.2026

  • 21 ВВП

    51 13 Отговор
    Киев не интересува българите .Пари за война няма .Василев е един празноглавец.

    21:14 05.04.2026

  • 22 ЕДГАР КЕЙСИ

    18 46 Отговор
    "МИР ЗА РУМЕН РАДЕВ" , ЗНАЧИ ........................... PУСКИ ФАШИZЪМ В БЪЛГАРИЯ .......................... ФАКТ !

    Коментиран от #52

    21:14 05.04.2026

  • 23 Софиянец

    38 14 Отговор
    Какъв мазен, тлъст хомосексуалист е тоя!

    Коментиран от #27

    21:14 05.04.2026

  • 24 Варненец

    22 6 Отговор
    Ич ми не е за кииф и 404!

    21:15 05.04.2026

  • 25 Ясни сте ми

    10 24 Отговор

    До коментар #5 от "ООрана държава":

    Не се прави, че не ти пука за Москва, защото повтаряш, каквото ти диктуват от Москва.

    21:15 05.04.2026

  • 26 Моряка

    36 12 Отговор
    Ами правилно си разбрал,Асенчо.В Историята държава Украйна е нямало,сега има 30 годишна силово наложена на чужда земя прокси държава,скоро няма да я има изобщо и руската земя ще стане отново руска.Като вариянт Полша ще си сложи таралеж в гащите,като си вземе спорната Галиция.Освен това Поляците едва ли са забравили Волинското кране 1943г.100 000 поляци и евреи - клъц клъц.По селата всичко е било по просто- избивали са ги с мотики.

    Коментиран от #33, #37

    21:16 05.04.2026

  • 27 Партиец

    18 4 Отговор

    До коментар #23 от "Софиянец":

    Досущ като всички изРожденци!

    21:16 05.04.2026

  • 28 Стойко

    26 11 Отговор
    Че на кого му пука за тая бивша съветска нива, на която руснаците викат у крайна!

    Коментиран от #35

    21:16 05.04.2026

  • 29 Герп боклуци

    19 3 Отговор

    До коментар #7 от "Не пускайте снимки":

    Да пускат само снимки на делянчо добреф че е много убаф

    Коментиран от #74

    21:16 05.04.2026

  • 30 Ха ха ха ха

    13 30 Отговор

    До коментар #10 от "напълно съгласен":

    Не съм видял повечето хора в България да се включват на страната на Русия?

    Зеленски му го каза хубаво на Радев, че утре ако Ердоган поиска всичко около София и Радев с радост ще подпише за още 5 Боташа.

    21:17 05.04.2026

  • 31 Мобилизирайте насила

    23 9 Отговор
    Кокорчо! С юмруци в далака и ритници в ребрата, като урките и ги изпратете на Източния фронт.

    21:18 05.04.2026

  • 32 Истината

    27 11 Отговор
    Заминавай за 404 да я пазиш тогава! И събери със себе си шепата обратни евроатлантически подметки!

    21:18 05.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Исторически парк

    18 10 Отговор
    Да го пращат асан на фронта с един пенис колан

    21:20 05.04.2026

  • 35 Търново

    14 11 Отговор

    До коментар #28 от "Стойко":

    Много точно казано! Бивша съветска нива, у - крайна!

    21:20 05.04.2026

  • 36 Някой

    16 12 Отговор
    Нямаше ли да изнесете всичката информация по случая "Петрохан"? Поехте властта, назначихте ваш следовател... изведнъж нищо ново не разкрихте.
    Или се радвате, че няма кой да отговори на неудобните въпроси като защо е изключил дете от училище, защо даренията са направени под масата и т.н.

    21:21 05.04.2026

  • 37 Грък

    7 25 Отговор

    До коментар #26 от "Моряка":

    Случайно да ти е известно, че Республика България се намира на гръцка земя, на която са се довлекли нелегални някакви миризливи славяни и още по миризливи коняри от Казахстан?

    Коментиран от #79, #97

    21:21 05.04.2026

  • 38 Горски

    16 5 Отговор
    За съжаление промените в България стават само с външно вмешателство!Както се казва "Господи по делата ще ги познаеш"!Така например ПП ГЕРБ е немско прокси , създадена от двете големи немски фондации "Ханс Зайгел" и "Конрад Аденаур" /ХДС/!И като такова прокси придържа ориентацията към ЕС /замаскиран опит за създаване на 4 райх, с имперски център Брюксел и Франкфурт/ПП Продъжаваме промяната и ПП "Да България", на демократическата партия в САЩ, познайте чийо прокси е Пеевски.

    Коментиран от #44

    21:22 05.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ивелин Михайлов

    12 10 Отговор

    До коментар #11 от "Даниел Немитов":

    какво препочиташ война за България или капитулация на киев?!

    Коментиран от #46, #49, #50

    21:22 05.04.2026

  • 41 Лесно е

    18 12 Отговор
    Не гласувайте за тия розови идиоооти ППДБ!

    Коментиран от #51

    21:22 05.04.2026

  • 42 павела митова

    6 12 Отговор
    шиши изобщо не го е бузил тоя ,ама изобщо дори никак

    21:22 05.04.2026

  • 43 А МОЧАТА?

    6 12 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    21:24 05.04.2026

  • 44 Градски

    16 4 Отговор

    До коментар #38 от "Горски":

    Помиярски, ГЕРБ са бивши комунисти и сътрудници на ДС - създадени от ДС мафията, ДС мафията, която е пък пъпно свързана с КГБ.

    Коментиран от #58

    21:24 05.04.2026

  • 45 Анонимни

    6 17 Отговор
    Този дъртият съвсем се е самозабравил ЗАД Борисов стоят много български граждани а зад теб няколко шарлатани подпомогнати от прокопи божкови единствено с цел присвояване Аз не те искам ТИ си никой Радев ви назначи и сега заедно неистово със всякакви средства овладяхте властта Асене Кировият път е твой

    21:24 05.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Пояснявам

    12 24 Отговор

    До коментар #40 от "Ивелин Михайлов":

    Ако Киев капитулара, войната пристига в България. Ако чуеш, че руснаците приближават Киев, започвай да се учиш да правиш лицеви опори и да се придвижваш на прибежки със залягания, че ще ти трябва.

    Коментиран от #54, #61, #78

    21:25 05.04.2026

  • 50 Връщай

    8 4 Отговор

    До коментар #40 от "Ивелин Михайлов":

    Парите бе!

    Коментиран от #63

    21:26 05.04.2026

  • 51 Трудно е

    10 3 Отговор

    До коментар #41 от "Лесно е":

    Гласувайте за поредния проект на ДС - мафия Държавна Сигурност - проекти през годините НДСВ, ГЕРБ, ДПС, Атака, Възраждане, МЕЧ, ИТН и каквото се сетите там.

    21:27 05.04.2026

  • 52 Ванга

    11 10 Отговор

    До коментар #22 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Летецо не мое да направи правителство.

    21:27 05.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Анонимен

    6 7 Отговор

    До коментар #49 от "Пояснявам":

    А Израел иде ли? Те ще ни бомбардират ли?

    21:28 05.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Любо

    15 15 Отговор
    Държава Украйна няма никога не е имало и никога няма да има!

    Коментиран от #57, #60

    21:29 05.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Горски

    14 4 Отговор

    До коментар #44 от "Градски":

    Знам помиярино гербаджийски, ясни сте ми като бял ден. Вие сте правени от един полов член.

    21:29 05.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Опа

    9 8 Отговор

    До коментар #56 от "Любо":

    Кой изби и осакати 2 милиона монголотатари?а?

    21:31 05.04.2026

  • 61 Ивелин Михайлов

    9 16 Отговор

    До коментар #49 от "Пояснявам":

    Ми да идва тъкмо Русия ще ни освободи от американско робство 😏

    21:32 05.04.2026

  • 62 ежко

    17 10 Отговор
    Украйна така или иначе вече е загубила!Въпроса е колко украинци ще умрат и колко територия ще загуби.Така е като слушаш англосаксонците!

    21:32 05.04.2026

  • 63 Ивелин Михайлов

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Връщай":

    На тебе ли

    21:33 05.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Стига с тоя Киев

    15 9 Отговор
    Както сте тръгнали, съвсем ще ни отвратите, да не бяха правили Майдан

    21:34 05.04.2026

  • 67 Казанлъшкия

    15 10 Отговор
    По-добре официална капитулация на Украйна отколкото наливане на милиарди европейски пари там. Нека парите на ЕС се ползват за гражданите на ЕС както е редно ,не за държава ,която дори не е в ЕС.

    Коментиран от #75

    21:35 05.04.2026

  • 68 Изпързалян

    6 10 Отговор
    Нещо не се вързват нещата тоя май прави реклама на Румен Радев.Ако е така защо Румен Радев назначи евроатлантиците от ППДБ за служебно правителство?????Като е такъв русофил Румен Радев как така не е наясно че евроатлантиците са опасни за България и да им даде власт е меко казано груба грешка????

    Коментиран от #72

    21:35 05.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Киев и ПП ДБ

    10 10 Отговор
    плюс господарите ви в Лондон...да го..... сополив!

    Коментиран от #71

    21:37 05.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Тихо бе

    3 4 Отговор

    До коментар #68 от "Изпързалян":

    Тъ п чо.

    21:40 05.04.2026

  • 73 Българин

    12 10 Отговор
    Правилно мир ще има, когато Украйна капитулира.Тя и това я чака.Дано да е по-скоро.

    21:42 05.04.2026

  • 74 Казанлъшкия

    6 8 Отговор

    До коментар #29 от "Герп боклуци":

    Едни същи б.клуци са и едните, и другите. Още ли не си го осъзнал? Дори ихсга сглобка и управляваха заедно.

    21:42 05.04.2026

  • 75 Абе Точно

    7 2 Отговор

    До коментар #67 от "Казанлъшкия":

    Казанлък изкара милиарди от тази война.И точно такива сега ми разправят да напуснем НАТО и като ги питаш кой ще ни пази ,ами ние сами.Е като стане въпрос за оръжие що не са дадени на народа .Последно.

    21:43 05.04.2026

  • 76 Асен

    14 9 Отговор
    Чакаме с нетърпение капитулацията на Украйна.Слава на Русия.

    21:44 05.04.2026

  • 77 Кирчо

    13 9 Отговор
    Капитулацията на Украйна е единствения изход. Колкото по-късно, толкова по-болезнена! Дебилите от ППДБ не го проумяват.

    21:45 05.04.2026

  • 78 Българин

    8 8 Отговор

    До коментар #49 от "Пояснявам":

    Ще се готвя за доброволец в руската армия да тепя бунгарета като тебе 😏😏😏

    21:45 05.04.2026

  • 79 Озадачен

    14 1 Отговор

    До коментар #37 от "Грък":

    Случайно да ти е известно, че ТИ се намираш на тракийска земя, на която гърците са се довлекли незнайно откъде!?!

    Коментиран от #93

    21:51 05.04.2026

  • 80 Артилерист

    13 9 Отговор
    Василев е международно съден, но не знае какво значи да си победен на практика във войната, а да продължаваш да тикаш останките от армията си в месомелачката на победителя. Русия на няколко пъти предлага изгодни условия за примирие на Украйна, но те не бяха приети (вкл и на два пъти по настояване на Англия). Сега жертвите са много повече, територия и др. материални загуби станаха много по-големи и продължават да нарастват. Пита се: не беше ли по-изгодно Украйна да си остане цяла, като се даде известна автономия на източните области да си ползват руския език и своите си традиционни ценности? Това щеше да е договорено примирие, а не капитулация. Сега се върви към пълна капитулация по наложени от Русия условия. Просто жертвите ще бъдат много повече и условията за остатъчна Украйна много по-сурови.
    Василев спекулира с подписания договор от техния човек Гюро с Украйна. Фактически България се задължава да помага за сигурността-разбирай за войната-на Украйна, защото тя, Украйна, в момента е във война. Като как и кога Украйна ще изпълни подобен ангажимент към България, да пази Бог, като от Украйна може нищо да не остане след края на тази й война?

    21:53 05.04.2026

  • 81 койдазнай

    11 9 Отговор

    До коментар #10 от "напълно съгласен":

    Русия 4 години дори Донбас не може да превземе. От Херсон руската войска избяга. От Суми избяга, От Харков избяга.
    Защо Киев трябва да капитулира? Те и аятоласите трябва да капитулират, ам а нещо не искат!

    22:17 05.04.2026

  • 82 1111

    6 5 Отговор
    Асене, не сме чули такова официално изявление от него, а ти недей да ни превеждаш!
    Ако каже нещо подобно, тогава ще коментираме мира!

    22:22 05.04.2026

  • 83 Гара Пирин

    4 4 Отговор
    Брато, свириш на грешната струна, при това фалшиво ... вашето вино вече вкисна и е за преварка ...

    22:26 05.04.2026

  • 84 кмполио

    10 7 Отговор
    Гранде оцъклен лъжец. ПП и ДБ педофили, пропаднала лъжлива сган, няма ли кой да ви обясни на вашата секта глупаци че сега са изборите за парламент в България??? Кокор, лъжец долнопробен и истеричен, Украйна е друга държава бре глупак. Сега изборите са за България. Като ви изритат българите,може да ходите един файтон мишки ПП и ДБ педофили да се кандидатирате в Украйна, само че и там няма да ви искат. Боклук със боклук, българите те хранят и не можа да разбереш, че на тези дето ти плащат на тях трябва да пазиш интереса. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Ще ти обясним как се краде от залъка на българина за да храниш фашаги.

    22:29 05.04.2026

  • 85 ПРИПОМНЯНЕ

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Така е ВЕДНАГА":

    Голуеми фортиции разиграват значи...от ПП! Веднага след като взеха властта 2021 г., наградиха предишния руски посланик Макаров с орден «Мадарски конник» 1-ва степен, но му го връчиха лично в Москва...., защо? Е да де, ама мандатът на Толя изтече преди близо година. Доста късно е това "изпращане", по скоро прилича на "наг.зване"! А пък Бойко изпроводи Анатоли на прощалния прием в посолството, като се облечe с тениска.
    .... А пък нашия президент "мигаше като плъх в брашно" когато патриарх-полковник „Кирил московски“ публично му се караше? Електорат български, сега разбра ли за кого ще гласуваш на изборите???

    Коментиран от #87, #94

    22:40 05.04.2026

  • 86 Айше

    2 4 Отговор
    Дердене Украйна, дердене Радев.
    Нито е в политиката Радев, нито Украйна касае българите.

    22:45 05.04.2026

  • 87 Спомняме си мелодрамата с патриарха!

    6 2 Отговор

    До коментар #85 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Борисов цял ден въртя телефони да изказва благодарности на чужди държави, като че ли те имат празник, а не ние! А Кирил дойде да набива обръчи, сякаш беше на партийно мероприятие. И това ако не е сценарий, здраве му кажи! Сценаристите бяха в посолството, а ние не сме вчерашни...

    22:50 05.04.2026

  • 88 Цвете

    6 1 Отговор
    НЕЩО НА НЯКОЙ ДА НЕ МУ Е ЯСНО ОТ ИНТЕРВЮТО С ВАСИЛЕВ? " БОТАШ " ЩЕ " ИЗЯДЕ " ГЛАВАТА НА РАДЕВ, НО ПОТЪРПЕВШИТЕ СМЕ НИЕ, ХВАНАТИ В КАПАН ДА ПЛАЩАМЕ ОЩЕ 12 ГОДИНИ, ЗА СДЕЛКАТА, КОЯТО СТОЕШЕ В СЯНКА.ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО ВСЕКИ ДЕН, УЖАС. ЕТО ЗАЩО ОБЕДНЯВАМЕ ОТ ЛИЦЕМЕРИ.НО НИЕ БЪЛГАРИТЕ НЕ СМЕ МАЗОХИСТИ И ЩЕ ИМ ГО ВЪРНЕМ С ПЪЛНА СИЛА НА ИЗБОРИТЕ. НЕЗАБРАВЯЙТЕ ,ЧЕ БЪЛГАРИНА ТЪРПИ ДО ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ, НО ТУК ГОВОРИМ ВЕЧЕ ЗА 36 ГОДИНИ КРАДЕНЕ.ДО СЕГА, АКО НЕ БЯХА ОТКРАДНАЛИ НАД 10 БАНКИ ПЛЮС КТБ, ЩЯХМЕ ДА БЪДЕМ НА ЕДНО ОТ ЧЕЛНИТЕ МЕСТА В ЕВРОПА. МИСЛЕТЕ И ГЛАСУВАЙТЕ ЗА НАЙ МАЛКОТО ЗЛО.НО ,ГЛАСУВАЙТЕ.🍀👏🌹🇧🇬👍

    Коментиран от #89

    22:53 05.04.2026

  • 89 хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #88 от "Цвете":

    Министрите на Радев твърдяха, че сделката е добра.
    Сега ще имат възможност да докажат така ли е!

    22:55 05.04.2026

  • 90 Цвете

    4 1 Отговор
  • 92 болен василев

    3 3 Отговор
    виждам комунисти, болни комунисти, страшни комунисти всеки ден под леглото ми !!! чакат ме да заспя и да ме .....

    23:00 05.04.2026

  • 93 Анджо

    4 4 Отговор

    До коментар #79 от "Озадачен":

    Даже и имената крадът от Траките. Алените или Елини и Грайките са Беласги. Те са данайци и идват от Египет и Траките не знам как са ги допуснали да се населят на Балканите. Били са черни и то доста. Даже 16 букви приемат от Орфеевата азбука. В древността те не са се наричали гърци, те стават гърци след освобождението от отоманско, това значи ,че са държава от 1828година.

    23:02 05.04.2026

  • 94 Кръстев

    6 1 Отговор

    До коментар #85 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Tова е предизборна агония, защото Pадев ще вземе на тия поне 5/10 процента от пп, сега за тях Pадев е комунист и коалиция с боко и пеевски ! И след изборите AсенчоO ще иска в скута на шиши само да се добере до власт!!

    23:10 05.04.2026

  • 95 Детенце

    4 2 Отговор
    Мамо, мамо, виж! Ококорения крадлив чичко с пеньоара 😄😄

    23:14 05.04.2026

  • 96 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 2 Отговор
    Асенчо, ако пропилеете шанса да съберете 160 гласа, заедно с Радев, никога вече няма да имате такъв! И ще чувате "Кой разпореди това безобразие?" на митинги срещу вас! Оставете Украйна и гледайте България!

    23:23 05.04.2026

  • 97 Благо Джизъса

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Грък":

    Случайно да знаеш ,че гърците са етиопски цигани домъкнали се в европа?

    23:40 05.04.2026

  • 98 Истината

    1 2 Отговор
    Да се плюе бойко вече не е на мада.Покажи че си най добрия и разбираш.Тогава щете избират

    23:41 05.04.2026

  • 99 Яш ми

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Само за":

    Ходил е ама не да служи а за други работи ама само до оградата ....

    00:20 06.04.2026

  • 100 Критикар

    1 0 Отговор
    ФАКТИ, защо спирате коментарите под изказването на Балабанов? Това ли ви е демократичната журналистика и медийния плурализъм? Гражданското общество има законно право на мнение и право да го изказва в медиите, колкото и да не му харесва на някой.

    00:29 06.04.2026

  • 101 Мфа

    1 0 Отговор
    Ася Василева сигурно печели от бизнеса със смърт, та затова иска още война! Ася колко ти плати таткото на малката нечистоплътни а с дългите грабливи и мръсни нокти? Сега тати ще краде с протекция ма ПпДБ , нали Ася?

    01:16 06.04.2026

