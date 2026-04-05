Асен Василев: Мир за Румен Радев означава капитулация за Киев

Споразумението, което служебният премиер Андрей Гюров подписа с Украйна, е добро за България. Това заяви в ефира на „На фокус” съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев.
По думите му то е от времето на Димитър Главчев и повече от година е отлежавало в кабинетите на Министерския съвет. „Споразумението трябва да влезе за ратификация в парламента и той ще реши дали ще стане валиден договор, или не. Трябваше ли служебният кабинет да го подписва в този момент? Според мен не! Не мисля, че нещо щяхме да спечелим или да загубим, ако беше подписано след 2–3 седмици, когато има парламент. Аз смятам, че трябва да бъде подписано, но не мисля, че беше избран най-подходящият момент”, каза Василев.
„В споразумението пише, че имаме право да участваме в реконструкцията на Украйна след войната. Това е добре – нашата индустрия си е пуснала фиш да участва в реконструкцията. Ако има финансови ангажименти, задължително те трябва да бъдат одобрени от парламента”, поясни Василев.
Друго важно, според него, е, че „правителството е свършило работа като правителство, без да се съобразява с политическите партии или с това как ще се отрази на кампанията, което е клетвата, която те са дали”.
Запитан дали Румен Радев е европейският избор на България, Василев каза: „Не, и това се показва ясно. Мир за Румен Радев означава капитулация на Украйна. Капитулация на Украйна означава войната да стигне до границите на ЕС”.
Той коментира и скандала с Димитър Стоянов в Симеоновград. „Бях обявил, че ще съм там. Спокойно си вървях по улицата, говорихме с граждани, г-н Стоянов беше спрял пред нашия офис, отидох да му кажа: „Добър ден”, а той тръгна остро с нападките”, каза Василев.
„Реални са нещата, които обсъждаме. Става въпрос за нещо изключително сериозно. Миналата година целият български народ излезе по площадите с една задача: да падне правителството, да отидем на нови избори, веднъж завинаги да приключим с Борисов и Пеевски. Тази задача е изключително отговорна и към нея трябва да се отнесем също толкова отговорно”, каза Василев.
Той обясни и как според него може да бъде ликвидиран този модел. „Това става, когато 121, в някои случаи 160 човека в парламента натиснат копчето. То не става с общи приказки, не става с лозунги, не става с постове във Facebook. Става, когато дойде моментът, например при избора на нов Висш съдебен съвет, да се каже: всеки, който влиза в този Висш съдебен съвет като представител от парламента, поема ли отговорност хората, които са свързани с нотариуси и джуджета, да бъдат отстранени от съдебната власт, или не?”, каза Василев.
Според него тук става въпрос за „оцеляването на България и добруването на българския народ”.
„Влиза Радев в политическата битка, заявява, че ще се бие с олигархията, с Борисов и Пеевски. Като беше президент, какво му пречеше да излезе и да каже: „Младите медици са прави”? Какво му пречеше да направи едно изявление към нацията и да каже, че не може Сарафов да арестува невинни хора и да ги държи в арест?”, попита Василев.
„За мен е важно да изнесем битката докрай, ще преминем през всички граници. Ако някой иска да се включи в тази битка, е добре дошъл”, каза той.
Василев обясни и за спора с Димитър Стоянов по отношение на хора в листите на „Прогресивна България”, с принадлежност към бившата ДС. „ Казах, че има хора в техните листи. Списъкът, който извадих, е за инициативния комитет и е потвърден. За листите ще бъде потвърден тази седмица. От 189 души в инициативния комитет за Румен Радев има 25 човека, които са свързани с Държавна сигурност”, каза Василев и даде пример с няколко имена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гейлорд кукорчу
21:06 05.04.2026
2 Само за
Коментиран от #99
21:06 05.04.2026
3 Така е ВЕДНАГА
Коментиран от #53, #85
21:07 05.04.2026
4 Радев
21:07 05.04.2026
5 ООрана държава
Коментиран от #25
21:08 05.04.2026
6 Съдията
21:08 05.04.2026
7 Не пускайте снимки
Коментиран от #29
21:08 05.04.2026
8 Ивелин Михайлов
21:09 05.04.2026
9 Ами да, по-добре
21:09 05.04.2026
10 напълно съгласен
Коментиран от #30, #81
21:09 05.04.2026
11 Даниел Немитов
Коментиран от #40
21:10 05.04.2026
12 ПЕНСИОНЕРИТЕ
Коментиран от #17
21:10 05.04.2026
13 Лост
21:11 05.04.2026
14 Тома
21:12 05.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 А що не и
До коментар #12 от "ПЕНСИОНЕРИТЕ":Плоча! Паметна!
21:13 05.04.2026
18 стоян георгиев
21:13 05.04.2026
19 Мир за Румен Радев
21:13 05.04.2026
20 Комунистически ценности
21:14 05.04.2026
21 ВВП
21:14 05.04.2026
22 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #52
21:14 05.04.2026
23 Софиянец
Коментиран от #27
21:14 05.04.2026
24 Варненец
21:15 05.04.2026
25 Ясни сте ми
До коментар #5 от "ООрана държава":Не се прави, че не ти пука за Москва, защото повтаряш, каквото ти диктуват от Москва.
21:15 05.04.2026
26 Моряка
Коментиран от #33, #37
21:16 05.04.2026
27 Партиец
До коментар #23 от "Софиянец":Досущ като всички изРожденци!
21:16 05.04.2026
28 Стойко
Коментиран от #35
21:16 05.04.2026
29 Герп боклуци
До коментар #7 от "Не пускайте снимки":Да пускат само снимки на делянчо добреф че е много убаф
Коментиран от #74
21:16 05.04.2026
30 Ха ха ха ха
До коментар #10 от "напълно съгласен":Не съм видял повечето хора в България да се включват на страната на Русия?
Зеленски му го каза хубаво на Радев, че утре ако Ердоган поиска всичко около София и Радев с радост ще подпише за още 5 Боташа.
21:17 05.04.2026
31 Мобилизирайте насила
21:18 05.04.2026
32 Истината
21:18 05.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Исторически парк
21:20 05.04.2026
35 Търново
До коментар #28 от "Стойко":Много точно казано! Бивша съветска нива, у - крайна!
21:20 05.04.2026
36 Някой
Или се радвате, че няма кой да отговори на неудобните въпроси като защо е изключил дете от училище, защо даренията са направени под масата и т.н.
21:21 05.04.2026
37 Грък
До коментар #26 от "Моряка":Случайно да ти е известно, че Республика България се намира на гръцка земя, на която са се довлекли нелегални някакви миризливи славяни и още по миризливи коняри от Казахстан?
Коментиран от #79, #97
21:21 05.04.2026
38 Горски
Коментиран от #44
21:22 05.04.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ивелин Михайлов
До коментар #11 от "Даниел Немитов":какво препочиташ война за България или капитулация на киев?!
Коментиран от #46, #49, #50
21:22 05.04.2026
41 Лесно е
Коментиран от #51
21:22 05.04.2026
42 павела митова
21:22 05.04.2026
43 А МОЧАТА?
21:24 05.04.2026
44 Градски
До коментар #38 от "Горски":Помиярски, ГЕРБ са бивши комунисти и сътрудници на ДС - създадени от ДС мафията, ДС мафията, която е пък пъпно свързана с КГБ.
Коментиран от #58
21:24 05.04.2026
45 Анонимни
21:24 05.04.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Пояснявам
До коментар #40 от "Ивелин Михайлов":Ако Киев капитулара, войната пристига в България. Ако чуеш, че руснаците приближават Киев, започвай да се учиш да правиш лицеви опори и да се придвижваш на прибежки със залягания, че ще ти трябва.
Коментиран от #54, #61, #78
21:25 05.04.2026
50 Връщай
До коментар #40 от "Ивелин Михайлов":Парите бе!
Коментиран от #63
21:26 05.04.2026
51 Трудно е
До коментар #41 от "Лесно е":Гласувайте за поредния проект на ДС - мафия Държавна Сигурност - проекти през годините НДСВ, ГЕРБ, ДПС, Атака, Възраждане, МЕЧ, ИТН и каквото се сетите там.
21:27 05.04.2026
52 Ванга
До коментар #22 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Летецо не мое да направи правителство.
21:27 05.04.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Анонимен
До коментар #49 от "Пояснявам":А Израел иде ли? Те ще ни бомбардират ли?
21:28 05.04.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Любо
Коментиран от #57, #60
21:29 05.04.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Горски
До коментар #44 от "Градски":Знам помиярино гербаджийски, ясни сте ми като бял ден. Вие сте правени от един полов член.
21:29 05.04.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Опа
До коментар #56 от "Любо":Кой изби и осакати 2 милиона монголотатари?а?
21:31 05.04.2026
61 Ивелин Михайлов
До коментар #49 от "Пояснявам":Ми да идва тъкмо Русия ще ни освободи от американско робство 😏
21:32 05.04.2026
62 ежко
21:32 05.04.2026
63 Ивелин Михайлов
До коментар #50 от "Връщай":На тебе ли
21:33 05.04.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Стига с тоя Киев
21:34 05.04.2026
67 Казанлъшкия
Коментиран от #75
21:35 05.04.2026
68 Изпързалян
Коментиран от #72
21:35 05.04.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Киев и ПП ДБ
Коментиран от #71
21:37 05.04.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Тихо бе
До коментар #68 от "Изпързалян":Тъ п чо.
21:40 05.04.2026
73 Българин
21:42 05.04.2026
74 Казанлъшкия
До коментар #29 от "Герп боклуци":Едни същи б.клуци са и едните, и другите. Още ли не си го осъзнал? Дори ихсга сглобка и управляваха заедно.
21:42 05.04.2026
75 Абе Точно
До коментар #67 от "Казанлъшкия":Казанлък изкара милиарди от тази война.И точно такива сега ми разправят да напуснем НАТО и като ги питаш кой ще ни пази ,ами ние сами.Е като стане въпрос за оръжие що не са дадени на народа .Последно.
21:43 05.04.2026
76 Асен
21:44 05.04.2026
77 Кирчо
21:45 05.04.2026
78 Българин
До коментар #49 от "Пояснявам":Ще се готвя за доброволец в руската армия да тепя бунгарета като тебе 😏😏😏
21:45 05.04.2026
79 Озадачен
До коментар #37 от "Грък":Случайно да ти е известно, че ТИ се намираш на тракийска земя, на която гърците са се довлекли незнайно откъде!?!
Коментиран от #93
21:51 05.04.2026
80 Артилерист
Василев спекулира с подписания договор от техния човек Гюро с Украйна. Фактически България се задължава да помага за сигурността-разбирай за войната-на Украйна, защото тя, Украйна, в момента е във война. Като как и кога Украйна ще изпълни подобен ангажимент към България, да пази Бог, като от Украйна може нищо да не остане след края на тази й война?
21:53 05.04.2026
81 койдазнай
До коментар #10 от "напълно съгласен":Русия 4 години дори Донбас не може да превземе. От Херсон руската войска избяга. От Суми избяга, От Харков избяга.
Защо Киев трябва да капитулира? Те и аятоласите трябва да капитулират, ам а нещо не искат!
22:17 05.04.2026
82 1111
Ако каже нещо подобно, тогава ще коментираме мира!
22:22 05.04.2026
83 Гара Пирин
22:26 05.04.2026
84 кмполио
22:29 05.04.2026
85 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #3 от "Така е ВЕДНАГА":Голуеми фортиции разиграват значи...от ПП! Веднага след като взеха властта 2021 г., наградиха предишния руски посланик Макаров с орден «Мадарски конник» 1-ва степен, но му го връчиха лично в Москва...., защо? Е да де, ама мандатът на Толя изтече преди близо година. Доста късно е това "изпращане", по скоро прилича на "наг.зване"! А пък Бойко изпроводи Анатоли на прощалния прием в посолството, като се облечe с тениска.
.... А пък нашия президент "мигаше като плъх в брашно" когато патриарх-полковник „Кирил московски“ публично му се караше? Електорат български, сега разбра ли за кого ще гласуваш на изборите???
Коментиран от #87, #94
22:40 05.04.2026
86 Айше
Нито е в политиката Радев, нито Украйна касае българите.
22:45 05.04.2026
87 Спомняме си мелодрамата с патриарха!
До коментар #85 от "ПРИПОМНЯНЕ":Борисов цял ден въртя телефони да изказва благодарности на чужди държави, като че ли те имат празник, а не ние! А Кирил дойде да набива обръчи, сякаш беше на партийно мероприятие. И това ако не е сценарий, здраве му кажи! Сценаристите бяха в посолството, а ние не сме вчерашни...
22:50 05.04.2026
88 Цвете
Коментиран от #89
22:53 05.04.2026
89 хмм
До коментар #88 от "Цвете":Министрите на Радев твърдяха, че сделката е добра.
Сега ще имат възможност да докажат така ли е!
22:55 05.04.2026
90 Цвете
22:56 05.04.2026
91 Цвете
22:56 05.04.2026
92 болен василев
23:00 05.04.2026
93 Анджо
До коментар #79 от "Озадачен":Даже и имената крадът от Траките. Алените или Елини и Грайките са Беласги. Те са данайци и идват от Египет и Траките не знам как са ги допуснали да се населят на Балканите. Били са черни и то доста. Даже 16 букви приемат от Орфеевата азбука. В древността те не са се наричали гърци, те стават гърци след освобождението от отоманско, това значи ,че са държава от 1828година.
23:02 05.04.2026
94 Кръстев
До коментар #85 от "ПРИПОМНЯНЕ":Tова е предизборна агония, защото Pадев ще вземе на тия поне 5/10 процента от пп, сега за тях Pадев е комунист и коалиция с боко и пеевски ! И след изборите AсенчоO ще иска в скута на шиши само да се добере до власт!!
23:10 05.04.2026
95 Детенце
23:14 05.04.2026
96 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
23:23 05.04.2026
97 Благо Джизъса
До коментар #37 от "Грък":Случайно да знаеш ,че гърците са етиопски цигани домъкнали се в европа?
23:40 05.04.2026
98 Истината
23:41 05.04.2026
99 Яш ми
До коментар #2 от "Само за":Ходил е ама не да служи а за други работи ама само до оградата ....
00:20 06.04.2026
100 Критикар
00:29 06.04.2026
101 Мфа
01:16 06.04.2026