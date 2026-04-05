Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Томислав Дончев: Трябва да работим с Украйна, споразумението не ме притеснява
  Тема: Избори

Томислав Дончев: Трябва да работим с Украйна, споразумението не ме притеснява

5 Април, 2026 22:27, обновена 5 Април, 2026 21:32 1 351 80

  • томислав дончев-
  • избори-
  • политика-
  • герб

Прогресивният данък ще доведе до „изсивяване“ на икономиката, смята политикът от ГЕРБ

Снимка: БГНЕС
бТВ бТВ Телевизия бТВ

Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев е водач на листа в 23-и МИР София и 7-ми МИР Габрово.

„Спорът по отношение на прогресивна скала за облагане или за плосък данък се превърна в политически и философски, а той има ясни икономически измерения. Първо, не е вярно, че човек с по-високи доходи плаща същото, каквото и човек с по-ниски доходи“, каза в „120 минути“ Дончев.

„Тук има няколко други съществени въпроса. В България все още има сива икономика. Когато имаш прагове, от които скалата за облагане става много по-стръмна, ако се въведе такъв модел, ще видите как ще има ново опиране под праговете. Няма и никаква гаранция, че при една прогресивна скала в хазната ще влязат повече приходи. Вярно е обратното. Още един аргумент – със сигурност това ще доведе до допълнително „изсивяване“ на икономиката“, посочи Томислав Дончев.

„Важното е Народното събрание да си изпълнява функцията и това не може да се случи само с гласовете на управляващите. Трябва да бъде привлечена и опозицията, което означава, че тя трябва да предложи техни представители“, смята Томислав Дончев.

„Но тъй като през последните пет години политиката е превърната във война на всички срещу всички, това съгласие не се намира. Дай боже, в следващото Народно събрание да се сетим за какво хората ни пращат там“, допълни той.

Дончев заяви, че ГЕРБ ще работи с политически сили, които са склонни да подкрепят изпълнението на програмата на партията и следването на техните приоритети.

На въпрос какво е отношението на ГЕРБ към нотата, която Иран изпрати на българското правителство, той отговори, че трябва да се подходи сдържано и хладнокръвно.

„Не бих разразявал истерия по темата“, каза Томислав Дончев.

По отношение на 10-годишното споразумение с Украйна той заяви, че няма притеснения относно него.

„България трябва да работи с Украйна, особено за производството на дронове. Бяха заделени средства – 30 милиона. Тече в момента процедура за избор на български компании, които да разработват дронове и да снабдяват българските въоръжени сили, за да могат те да натрупат по-голям опит. Това е важно“, на мнение е той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 63 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малеееее

    62 5 Отговор
    Toва нещо е бъдещ герберски затворник. Заедно с Тиквоча Борисов и ПееФ ще са в една килия.

    21:34 05.04.2026

  • 2 На цяла България ни е много интересно

    8 36 Отговор
    как точно радев ще се бори с олигарсите, които го издигнаха Гергов, Вълканов, Дачев, ТИМ ?

    Коментиран от #12, #13, #73

    21:34 05.04.2026

  • 3 Ами теб не те притеснява!

    62 4 Отговор
    Но народа го притеснява,това продажническо споразумение...!
    И има защо!

    Коментиран от #10, #80

    21:35 05.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха ха ха ха

    9 25 Отговор
    Не че съм някакъв фен на тия споразумения и на политиката... ама ме кефи, как правят да цвилят изродените магарета. Хем цвилят, хем квичат! Най-много ще квичат, когато Радев ви оправи като нов Цар.

    21:35 05.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    45 2 Отговор
    Този ни вкара в две войни, еврозоната и хиперинфлация.

    21:36 05.04.2026

  • 8 Анонимен

    39 5 Отговор
    Трябва да ти подарим еднопосочен билет като я предпочиташ пред България.

    Коментиран от #14

    21:36 05.04.2026

  • 9 9689

    24 2 Отговор
    Като се накраде давай от откраднатото.

    21:36 05.04.2026

  • 10 Ха ха ха ха

    5 26 Отговор

    До коментар #3 от "Ами теб не те притеснява!":

    Заминавай за Русия, докажи на Путин че си верен братушка! Абе, защо всички страните от Русия като дяволи от тамян? Толкоз ли е лошо да си помогнете на братушките?

    Коментиран от #39, #40

    21:36 05.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "На цяла България ни е много интересно":

    Гласувай с номер 10 и всички олигарси отиват в Белене.

    Коментиран от #18, #71

    21:37 05.04.2026

  • 13 Да де

    25 2 Отговор

    До коментар #2 от "На цяла България ни е много интересно":

    Питай ДБ и ПП, които имат опит в "борбата" с герберо - пеевските престъпници. Реанимираха Тиквата Борисов и Пеевски, като се сглобиха с тях.

    Коментиран от #19

    21:37 05.04.2026

  • 14 Ха ха ха ха

    4 12 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Ква България бе? Вие ревахте с магарешки сълзи, когато Три пъти руснаците ви казаха, че не ви искат в СССР, защото си имат достатъчно цигани!

    21:37 05.04.2026

  • 15 Кики съм

    26 2 Отговор
    Томиславчо, да дарим по една заплата, а?

    21:37 05.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Докато спорят за данъците всичкият бизнес бяга или фалира.

    21:38 05.04.2026

  • 18 Въпрос

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Това е на Росен Миленов коалицията, нали?! Харесвам много борбеността му.

    Коментиран от #22

    21:39 05.04.2026

  • 19 Ама не

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Да де":

    Гълъба изпра тиквата.

    Коментиран от #25

    21:39 05.04.2026

  • 20 Жириновски

    6 13 Отговор
    Имаше един Жириновски, казваше на Путин, че е император и искаше да се построят 5 нови града с над милион жители в Сибир.

    Та за тия 5 милионници на руснаците ще им трябва население. Най-подходящо е да го вземат от България, както руския цар го е правил при руско-турските войни. След всяко нашествие е изселвал десетки и стотици хиляди из руските степи, обезкървявайки България.

    Коментиран от #45

    21:41 05.04.2026

  • 21 Трябва да чукате камъни

    16 2 Отговор
    В каменоломните всички ппдебили и герберопитеци продали интересите на българите на укронацистите....

    Коментиран от #23

    21:42 05.04.2026

  • 22 Точно

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Въпрос":

    В десятката!

    21:43 05.04.2026

  • 23 Последния Софиянец

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "Трябва да чукате камъни":

    Номер 10 и желанието ти ще се сбъдне.Гаранция!

    21:44 05.04.2026

  • 24 Хи хи

    12 3 Отговор
    Тва споразумение трябва много да ни притеснява, щото ние не искаме да ядем бой, както прoстите урки го ядат вече 5-та година, а си мислеха, че ще е само 3 дня !!

    21:44 05.04.2026

  • 25 Амнезия

    13 3 Отговор

    До коментар #19 от "Ама не":

    Христо Иванов и ПП заедно с ДБ изпраха Тиквата Борисов и Пеевски.

    21:45 05.04.2026

  • 26 Слуга на народа

    16 2 Отговор
    Много нагло и дебилско изказване. Особено от човек, който е крал над десетилетие и яко си е "оплел кошницата", освен това пряко и косвено е нанесъл огромни щети на България.

    21:46 05.04.2026

  • 27 хмммм

    22 1 Отговор
    Кой каза, че трябва? Много неприятен тип. Защо продължават да го натрапват на хората след като е видно, че не става?

    21:49 05.04.2026

  • 28 ДО КАРАТИСТА ОТ ГАБРОВИ

    11 1 Отговор
    ЗАВЪРШИЛ СЪМ ПАЗАРДЖИК ЗНАМ ДА БИЯ ЗА БОЛНИЧЕН ЗА МЕСЕЦ,ШЕСТ ЗА ТЕБ КАТЕГОРИЧНО ЩЕ ТЕ ОКЪРША ЗА ГОДИНА ЛИСИГЕР ГАБРОВСКИ .

    21:49 05.04.2026

  • 29 Трябва да блъскате

    16 1 Отговор
    Денонощно на остров Белене ,наглеци крадливи......

    Коментиран от #37

    21:50 05.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Уса

    15 2 Отговор
    До вчерашните селяндури днес най изявените проукраинци вървете в Украйна и се наработете селяни прсти

    21:58 05.04.2026

  • 33 Дзак

    3 0 Отговор
    Този не знае ли, че сегашния данък е пропорционален, а не плосък? Плосък означава всички да плащат еднакъв данък.

    21:58 05.04.2026

  • 34 Трябва да работим

    13 1 Отговор
    да махнем пъпеши и тикви застояли се дълго на манежа

    22:01 05.04.2026

  • 35 почти уцели томчо

    10 1 Отговор
    трябва да работим с крайна да така е но само и единствено за да им върним хрантутниците които лвжат по морето вече няколко години…

    22:02 05.04.2026

  • 36 РАБОТИ ТИ С УКРАЙНА БЕ,

    14 1 Отговор
    АЗ НЕ ИСКАМ ДА МИ ВЗЕМАТЕ ОТ ПАРИТЕ И ДА ИМ ГИ ПОДАРЯВАТЕ.
    НЕ ИСКАМ И ДА ИМ ПОДАРЯВАМЕ ТОК,А НИЕ ДА ПЛАЩАМЕ ДВОЙНИ СМЕТКИ.
    И ДА ПИТАМ,
    ВАС УКРАЙНА ПОВЕЧЕ ЛИ ВИ ИНТЕРЕСУВА ???

    22:02 05.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Скопец

    9 1 Отговор
    Колко деца направи бе?
    Поне куче да бе осиновил

    22:03 05.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Щом не те притеснява

    4 1 Отговор
    Съгласен ли си да те направят шеф на завода за дронове и всеки ден да си там?

    22:05 05.04.2026

  • 42 Мим

    11 1 Отговор
    Тъй де,ама тези дронове май,че са за укрите ,а не за България.И ти лъжеш,като дърт циган.Стига да има,ама вече няма кой да ви вярва.Гербаджииска измет..

    22:11 05.04.2026

  • 43 А не те ли притеснява факта , че

    16 1 Отговор
    70 процента от българите са против това споразумение и са против всичко което е свързано с Украйна.

    22:13 05.04.2026

  • 44 Хора в мола имаше "индийци"

    8 1 Отговор
    Две азиатки изглеждаха странно. Едната ужасно се чешеше. Правете си извода сами.

    22:15 05.04.2026

  • 45 РЕАЛИСТ

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Жириновски":

    Кога, бе? Такива глупости за пръв път чувам. Побързайте се вече, бе. Чудите се, кви простотии да изчислите. Русия в в ДНК-то на българина и соросоидите нямате никакви шансове с тъпата си пропаганда.

    22:15 05.04.2026

  • 46 Правете разлика бе

    10 1 Отговор
    Едно е да работим заедно, друго е само да даваме

    22:17 05.04.2026

  • 47 къхуйу

    11 1 Отговор
    За квадратната ти ГЕРБ кратуна как ще и намерят такова затворническо кепе??? Този въпрос е тревожен. От къде ще се намери такова нестандартно кепе в затвора??? А е интересно като ограбвате милиардите от българите за вас и любовниците ви, от къде още ще отрежете за да храните пак с нашите пари и бандера фашистите??? Ограбихте и потрошихте България, а сега за да е мизерията пълна, освен вас искате да ни накарате да храним и бандера фашистите на наркомана Зеленски??? И всичко това е защото още не сте в затвора. Това е причината. Не сте още в затвора.Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Ще се чудите къде да бягате после.

    22:19 05.04.2026

  • 48 Как става така че не познавам нито един

    12 4 Отговор
    Човек който би гласувал за педроханците а в същото време социолозите им дават12/13%.

    22:24 05.04.2026

  • 49 стоян георгиев

    7 2 Отговор
    Вече се чертае Сглобката 2, с любезното съдействие на свинчо в сянка!
    На всички ни е ясно, че ппдб-лите и герб работят заедно и ще се скрият пак зад някакви евроатлантически "ценности", за да оправдаят лъжите си!

    22:25 05.04.2026

  • 50 Томчо

    12 2 Отговор
    Болшинството българи са много против споразумението и против каквото и да е сътрудничество с украйна докато не свърши войната и няма мирно споразумение с Русия .

    Коментиран от #51

    22:27 05.04.2026

  • 51 Ъъъъ

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "Томчо":

    "Болшинството българи са много против споразумението..."

    А откога мнението на българите има значение? Тях ги броят за живи преди избори само и единственото, което трябва да направят е да отидат да гласуват.....От там нататък, мнението на българите няма никакво значение!

    22:37 05.04.2026

  • 52 Томи,

    3 1 Отговор
    Ми то там война бе.
    Няма много за работене с Украйна, особено пък за българи.

    22:42 05.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Българин

    7 1 Отговор
    ПолитическатаМастия Дончев
    .

    22:50 05.04.2026

  • 55 Бай онзи

    4 1 Отговор
    Не те притеснява,защото се нагуши покрай Винету.

    22:51 05.04.2026

  • 56 Реджеб

    6 1 Отговор
    Томиславчо, Томиславчо работата на България с
    Украйна е винаги да сме на загуба в работата с тях! Същото като теб, откраднахте 3 милиарда лв.
    за електронното ни правителство! За затвор сте
    крадливи гробари!

    22:56 05.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Слагай една каска на плешивото теме и бягай да ги освобождаваш

    23:03 05.04.2026

  • 64 Айзомби

    7 1 Отговор
    Ако бойко не те беше извадил от селото ти , сега щеше да пасеш козите , а не да си депутат неграмотник такъв!!!!

    23:25 05.04.2026

  • 65 ВВП

    7 1 Отговор
    Селяк,заминавай за Окропистан да работиш с Окропите ..Българите не желаят да имат нещо общо с тия свине..

    23:34 05.04.2026

  • 66 Срос

    7 1 Отговор
    Мръсен Соросоид и Българопродажник!

    23:48 05.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 До всички!Зa бъдещето!

    4 0 Отговор
    Не си харчете парите и даренията за предизборна кампания,оставете нещо и за Вас!Народа вече си е решил, Който и да питам-никой не Ви гледа,странно,но факт!!!

    00:02 06.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Къси буклууци ни управляват лелее

    5 1 Отговор
    Със каква Украйна а ще работи тоя,като той работа никога не е хвашал?

    00:16 06.04.2026

  • 71 А парите кога?

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Пари ще давате ли от номер 10?
    Или ще чакате безплатно да ви изберем?

    00:19 06.04.2026

  • 72 454

    5 2 Отговор
    Най-големият страх на западните архитекти на дългогодишния конфликт с последвалата война е един ден да се съюзят Украйна и Русия. Процесът би започнал с премахването на неверникът президент.

    00:32 06.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 И дори да ни пришият към украйна

    3 1 Отговор
    Тебе няма да те притесни даже може на вас сороските кавали това ви е мечта и целта ?

    00:45 06.04.2026

  • 75 Ани

    5 1 Отговор
    "За да могат те да натрупат по-голям опит. Това е важно“
    Това се казва далновидно мислене.
    Колкото до ПП, въпреки врътките и мурафетите, не те, а ГЕРБ въведе България в Шенген и Еврозоната. А ПП ламтят за власт в своя поход да върнат Червената Буржоазия като господстваща в България.
    Главатаря в едно с прокситата се стремят към утвръждаване на ръководни постове като имитират различия за да могат да увлекат по-широк кръг от избиратели. И после, старата песен на нов глас.

    00:47 06.04.2026

  • 76 ВВП

    2 1 Отговор
    Kaк пък ,нито един селянин не замина за Окрайната ??.Да трупа опит .

    01:04 06.04.2026

  • 77 ВВП

    1 1 Отговор
    Само бай Съби ,хиената замина на боен опит в Одесса..И повече не се чу нищо за тия паркетник...

    01:06 06.04.2026

  • 78 Мда

    2 1 Отговор
    Представителя на Сорос продължава с антибългарската риторика? Дончев с коя Украйна? С тази дето въртите едни пари и богатеете на гърба на българите и убитите на фронта украинци и руснаци? Да подкрепим фашизма и ционизма?

    01:12 06.04.2026

  • 79 Срам

    0 1 Отговор
    Как изведнъж станахте такива любители на Украйна безсрамници такива.Я си погледнете изказванията от преди 5 години дали сте я споменавали сутрин,обед,вечер,както сега.Ей за това ще изгубите на изборите един куп гласове.

    02:37 06.04.2026

  • 80 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ами теб не те притеснява!":

    Тоя не го притеснява споразумението, защото Главчев беше част от него! Всеки втори ред започва с “България се задължава”….. . И това за него не е притеснително!

    05:05 06.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове