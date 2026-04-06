Експерт прогнозира поскъпване на горивата с от 2 до 10 евроцента на седмица, ако конфликтът продължи

Експерт прогнозира поскъпване на горивата с от 2 до 10 евроцента на седмица, ако конфликтът продължи

6 Април, 2026 09:01 1 593 32

Дизеловото гориво е поскъпнало с над 40 евроцента от началото на конфликта

Експерт прогнозира поскъпване на горивата с от 2 до 10 евроцента на седмица, ако конфликтът продължи - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

С 3 цента е поскъпнал дизелът у нас само за ден, а от 1 март досега цената му се е увеличила с 0,45 евроцента за литър. Това показват данните на Националната агенция за приходите. Според агенцията към 4 април средната цена за литър дизел е 1,74. Бензинът запазва цената си от 1,46 за литър. При дизеловото гориво се отчита поскъпване от 6 цента само от началото на месец април. Как това влияе на потреблението?

Екипът на NOVA в Пловдив направи проверка на няколко бензиностанции тази сутрин. Цената за най-масовия А - 95 е между 1,42 и 1,54 евро за литър. Дизелът на колонките варира от 1,58 до 1,86 евро за литър, а пропан бутанът е около 0,74 до 0,81 евроцента за литър.

"Дизеловото гориво е поскъпнало с над 40 евроцента от началото на конфликта. Няма сериозно намаляване на търсенето, но продължаващото покачване ще доведе и до това. От началото на конфликта се забелязва опит за презапасяване от земеделски производители и фирми превозвачи. Те могат да се запасят за не повече от месец, тъй като нямат съдове. Маржът е изключително стеснен от порядъка на 2 до 5 евроцента, което е крайно недостатъчно за издръжката на един обект за продажба на дребно", заяви в ефира на "Здравей, България" Георги Паничарски, представител на Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива.

Той прогнозира поскъпване между 2 до 10 евроцента за седмица, ако конфликтът не се разреши скоро. По думите му няма проблеми с количествата горива.

Междувременно двете транспортни фирми, които извършват автобусните превози от София до Пловдив и обратно ще решат след Великден дали да разредят курсовете с цел да се спести гориво. Цената на билета вече е 9,20 евро в едната посока.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    29 1 Отговор
    Скоро автомобил с пълен резервоар ще се разменя за АК-47 с пълнител.

    09:02 06.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    22 0 Отговор
    да го таковам у експерта

    09:03 06.04.2026

  • 3 грабежа

    23 0 Отговор
    продължава спокойно

    09:03 06.04.2026

  • 4 имали са информация предварително

    22 0 Отговор
    Затова харизаха на Ивконите БДЖ-то, даже и влакчета му купиха.

    09:04 06.04.2026

  • 5 бгтарикат

    13 1 Отговор
    с това поскъпване пак добре ще се поналапам!!

    09:05 06.04.2026

  • 6 Вашето мнение

    30 2 Отговор
    Важното е, че сме в клуба на богатите и има банани.

    09:06 06.04.2026

  • 7 Частникът

    23 1 Отговор
    не може да управлява достъп до инфраструктура, от точка А до точка Б особено при кризи. Роля на държавата е да има осигурен държавен транспорт, пренос горива, пренос храни, енергийни производства част от национална сигурност. Имахме морски, речен, меж. транспорт СОМАТ, всичко раздадохте на частни фирми. Частникът да се оправя, да фалира и държавата на безценица да му взима техниката, както ЧСИ-та грабят българите при фалит и им взимат апартаменти и коли, банкови сметки.. Енергия подариха, вода подариха, храна внасят 80%.
    Държава няма и всеки частник иска. През соца България е изнасяла за арабският свят ЕДИН МИЛИОН овце, по празниците със специални кораби. Искам да видя как частник ще го направи? Никак. Дори Пирогов болницата 2016 е ПЧП, приватизирана.

    Коментиран от #8

    09:10 06.04.2026

  • 8 в България

    19 1 Отговор

    До коментар #7 от "Частникът":

    няма частен бизнес само така се наричат подставените лица червени "бизнесмени" на държавната копаня...

    Коментиран от #32

    09:12 06.04.2026

  • 9 хоминид

    7 0 Отговор
    Красивата и сладкаАнна Бодаковаесамозасмучки!

    Коментиран от #11

    09:20 06.04.2026

  • 10 Парилан

    26 0 Отговор
    Ако искате такива да ни яздят след изборите гласувайте за тях. Бездарни неможачи. Дадоха им цялата власт те утъаха в Украйна. Вместо да се справят с кризата. Цял живот клечали по бюрата. Двама човека не са ръководили. На две магарета сламата немогат да разделят. Държава искат да яхнат. Лустросани контета.

    09:22 06.04.2026

  • 11 бодакова

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "хоминид":

    ще оправя България!!!

    09:22 06.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хахахах

    4 20 Отговор

    До коментар #12 от "Дачко Яворов":

    Ти ходил ли си в Сърбия и Турция?
    Та те са 10 ДЕСЕТ пъти по-зле от нас.
    Отивай в мама раша там ще ти е най-добре

    Коментиран от #16, #27

    09:44 06.04.2026

  • 14 Стоев

    22 1 Отговор
    Къде е онова атакуващо бистришко крило и вталения, дето вдигнаха заплатите на шапкарите с по 50%, дето за 5 стотинки работа не вършат ? Да казват как аджеба частният бизнес да изхрани тия хрантулници.

    09:49 06.04.2026

  • 15 А помните ли

    14 0 Отговор
    Кой окраде асфалтя ?

    09:49 06.04.2026

  • 16 Пешо

    14 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахах":

    Само кажи за турция, как точно са по зле от нас, че вероятно не си стъпвал там

    10:09 06.04.2026

  • 17 Всички

    3 2 Отговор
    държавни каунье по света ги устройва дедодончовата азиатска одисея. Вкл. и аятоласите са на кяр! И никой нема а си чупи краката да я свърши неква на полза роду. Вече започват авиационни ограничения, затворени бензиностанции. Ще ни озаптят от тва разхайтено шинтири-минтири и селфита от на м.... им п...... във уърлдуайд мащаб. В същото време ще се набичат цените повсеместно и с много -тва са кинти за масово задлъжнелите хазни по света... Та помощ от нийде не търсете, а се смирете и ограничете. Само тъй може да се проведе борба!

    10:10 06.04.2026

  • 18 Бай Хой

    8 0 Отговор
    Че кво толкова,вече сме в клуба на богатите не ни пукаааа....да ва у евроатлантицитииии

    10:15 06.04.2026

  • 19 Има ни пак

    5 0 Отговор
    Добрата новина е, че пътищата няма да се разбиват толкова бързо.

    10:34 06.04.2026

  • 20 Абсолютно не навременната, политически

    6 0 Отговор
    обоснована за спасението на ЕС, смяна на парите, влизане в €вро зоната.

    Помнете кой ни вкара в спиралата на ежедневно поскъпване и откраднаха Парите на Българите. Ти избираш на 19ти Април.
    ГЕРБ, ПП,ДБ ДПС НН, ИТН, БСП, АПС

    На 19ти Април, Вашият Глас, Ти Избираш.

    10:36 06.04.2026

  • 21 въглеводородка

    8 1 Отговор
    Престанете да стресирате населението с цените на горивата.Каквито са,такива.Каквото ще става,ще стане и без стрес.А най-интересното е,че нищо не зависи от нас.Спекулантите само чакат повод.Тази война е дю-шеш за тях.Който няма пари да не кара кола и да се ограничи.Друг изход няма.Скъсахме връзките с Русия,сега ближем рани и се чудим кой път да хванем.То е ясно-пътя към мизерията.Честито.

    10:39 06.04.2026

  • 22 Върхът на Черешката е че,

    10 0 Отговор
    ЕС и Европа я очаква най лошата Икономическа прогноза, СТАГФЛАЦИЯ, комбинация от Стагнация и Инфлация едновременно!

    10:39 06.04.2026

  • 23 евроцървул

    6 0 Отговор
    специални благодарности на нашите евроатлантически приятели и партньори Тръмп и Урсула.

    10:41 06.04.2026

  • 24 Шпек Салам Народен

    2 0 Отговор
    Аууу,добре,че експерт го прогнозира,иначе нямах вяра в собствената си прогноза!
    Обекта ми!

    10:43 06.04.2026

  • 25 Георги

    5 0 Отговор
    сега пътувате ли свободно през граница?

    10:43 06.04.2026

  • 26 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор
    Голям експерт... Всеки бензинджия може да ти го каже...

    10:54 06.04.2026

  • 27 Пилотът Гошу

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахах":

    Майкооо.... Ти въобще ходил ли си там? Страна, която беше бомбардирана преди 20 години е на същия хал като България, която война скоро не е виждала, от 35 години има "демокраДция", от почти 20 години е в ЕС, не харчи почти нищо за армия, понеже такава няма и т.н.... Има ли магистрала от единия край на България до другия? Няма... Има ли такава в Сърбия? Има... Заплатите им колкото нашите... Не са си оср@ли още всичко колкото нас...
    Което не значи, че в Сърбия всичко е супер, а че у нас нещата са зле.

    Коментиран от #30

    11:01 06.04.2026

  • 28 Будител

    4 0 Отговор
    Колко пъти да ви казвам бе??? Какви 2%... Цената ще стане 3 евро ..това че се бави с една седмица от други държави е изчакване на изборите. Ако сега цената стане като в Германия , хората ще излязат и няма да има избори. След изборите всичко скача в пъти и ще бъде обвинено служебното правителство и разни експерти пак ще разтягат локуми а народа спи ли спи

    11:06 06.04.2026

  • 29 Престанете с тези

    2 0 Отговор
    " експерти" . Освен да правят опити да.плашат народа, те не могат нищо друго.Не ни интересуват проценти, маржове и подобни глупости. Правителството не може, а и не иска да вземе необходимите мерки. Вижте какви мерки взимат другите страни с акцизите и ДДС , това , за които тук не искат и да чуят.

    11:09 06.04.2026

  • 30 Будител

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пилотът Гошу":

    От Унгария до България , през цяла Сърбия е само магистрали. Караш без нито сантиметър второстепенен път. Сърбите си оправиха хиляди км. А Ганьо само се тюхка и псува на всеки сантиметър и на всяка дупка , но нищо никога не прави

    11:12 06.04.2026

  • 31 Даа!

    3 0 Отговор
    Експерти,който не са ангажирани с" политически уравнения", а боравят със суха фактология,- а такива има във всички континенти, подсказват точно на политиците,че петрол ,газ и деривати просто няма да има във близките 3- до 5 години.Не че ще изчезне,защото има и други производители,извън конфликта,но " Петролното сърце" на планетата - Залива,е с толкова разрушена инфраструктура,че ще са необходими няколко години,плю чудовищни капиталовложения ,но подсигурени с мир.Това е към днешна дата.Ако ескалира конфликта,персите просто ще бъдат принудени,да използват крайни средства - най- мощните си ракетни системи,с който тотално ще нанесат още щети,в прогресия.Придружени с удари по опреснителни инсталации за вода( най унищожителната стратегия) по СА,Кувейт, Бахрейн,Катар( донора за втечнен газ на света) който са напълно зависими на 85-100% от тях,там буквално ще замре не само добив на газ и петрол,но ще станат необитаеми територии за много години.И всичко това се случва, заради интереса на сраел,но под флага на щатите.

    11:39 06.04.2026

  • 32 Е то ...

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "в България":

    ....щото Илон Мъск не го черпят ежегодно между 5 и 10 милиарда от бюджета на САЩ....то щото и Тръмпочя не фалира 3 пъти и всеки път му даваха от държавната хазна, че да се оправи .

    14:26 06.04.2026

