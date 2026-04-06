Експерт прогнозира поскъпване на горивата с от 2 до 10 евроцента на седмица, ако конфликтът продължи

С 3 цента е поскъпнал дизелът у нас само за ден, а от 1 март досега цената му се е увеличила с 0,45 евроцента за литър. Това показват данните на Националната агенция за приходите. Според агенцията към 4 април средната цена за литър дизел е 1,74. Бензинът запазва цената си от 1,46 за литър. При дизеловото гориво се отчита поскъпване от 6 цента само от началото на месец април. Как това влияе на потреблението?
Екипът на NOVA в Пловдив направи проверка на няколко бензиностанции тази сутрин. Цената за най-масовия А - 95 е между 1,42 и 1,54 евро за литър. Дизелът на колонките варира от 1,58 до 1,86 евро за литър, а пропан бутанът е около 0,74 до 0,81 евроцента за литър.
"Дизеловото гориво е поскъпнало с над 40 евроцента от началото на конфликта. Няма сериозно намаляване на търсенето, но продължаващото покачване ще доведе и до това. От началото на конфликта се забелязва опит за презапасяване от земеделски производители и фирми превозвачи. Те могат да се запасят за не повече от месец, тъй като нямат съдове. Маржът е изключително стеснен от порядъка на 2 до 5 евроцента, което е крайно недостатъчно за издръжката на един обект за продажба на дребно", заяви в ефира на "Здравей, България" Георги Паничарски, представител на Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива.
Той прогнозира поскъпване между 2 до 10 евроцента за седмица, ако конфликтът не се разреши скоро. По думите му няма проблеми с количествата горива.
Междувременно двете транспортни фирми, които извършват автобусните превози от София до Пловдив и обратно ще решат след Великден дали да разредят курсовете с цел да се спести гориво. Цената на билета вече е 9,20 евро в едната посока.
1 честен ционист
09:02 06.04.2026
2 кой мy дpeмe
09:03 06.04.2026
3 грабежа
09:03 06.04.2026
4 имали са информация предварително
09:04 06.04.2026
5 бгтарикат
09:05 06.04.2026
6 Вашето мнение
09:06 06.04.2026
7 Частникът
Държава няма и всеки частник иска. През соца България е изнасяла за арабският свят ЕДИН МИЛИОН овце, по празниците със специални кораби. Искам да видя как частник ще го направи? Никак. Дори Пирогов болницата 2016 е ПЧП, приватизирана.
Коментиран от #8
09:10 06.04.2026
8 в България
До коментар #7 от "Частникът":няма частен бизнес само така се наричат подставените лица червени "бизнесмени" на държавната копаня...
Коментиран от #32
09:12 06.04.2026
9 хоминид
Коментиран от #11
09:20 06.04.2026
10 Парилан
09:22 06.04.2026
11 бодакова
До коментар #9 от "хоминид":ще оправя България!!!
09:22 06.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хахахах
До коментар #12 от "Дачко Яворов":Ти ходил ли си в Сърбия и Турция?
Та те са 10 ДЕСЕТ пъти по-зле от нас.
Отивай в мама раша там ще ти е най-добре
Коментиран от #16, #27
09:44 06.04.2026
14 Стоев
09:49 06.04.2026
15 А помните ли
09:49 06.04.2026
16 Пешо
До коментар #13 от "Хахахах":Само кажи за турция, как точно са по зле от нас, че вероятно не си стъпвал там
10:09 06.04.2026
17 Всички
10:10 06.04.2026
18 Бай Хой
10:15 06.04.2026
19 Има ни пак
10:34 06.04.2026
20 Абсолютно не навременната, политически
Помнете кой ни вкара в спиралата на ежедневно поскъпване и откраднаха Парите на Българите. Ти избираш на 19ти Април.
ГЕРБ, ПП,ДБ ДПС НН, ИТН, БСП, АПС
На 19ти Април, Вашият Глас, Ти Избираш.
10:36 06.04.2026
21 въглеводородка
10:39 06.04.2026
22 Върхът на Черешката е че,
10:39 06.04.2026
23 евроцървул
10:41 06.04.2026
24 Шпек Салам Народен
Обекта ми!
10:43 06.04.2026
25 Георги
10:43 06.04.2026
26 Пилотът Гошу
10:54 06.04.2026
27 Пилотът Гошу
До коментар #13 от "Хахахах":Майкооо.... Ти въобще ходил ли си там? Страна, която беше бомбардирана преди 20 години е на същия хал като България, която война скоро не е виждала, от 35 години има "демокраДция", от почти 20 години е в ЕС, не харчи почти нищо за армия, понеже такава няма и т.н.... Има ли магистрала от единия край на България до другия? Няма... Има ли такава в Сърбия? Има... Заплатите им колкото нашите... Не са си оср@ли още всичко колкото нас...
Което не значи, че в Сърбия всичко е супер, а че у нас нещата са зле.
Коментиран от #30
11:01 06.04.2026
28 Будител
11:06 06.04.2026
29 Престанете с тези
11:09 06.04.2026
30 Будител
До коментар #27 от "Пилотът Гошу":От Унгария до България , през цяла Сърбия е само магистрали. Караш без нито сантиметър второстепенен път. Сърбите си оправиха хиляди км. А Ганьо само се тюхка и псува на всеки сантиметър и на всяка дупка , но нищо никога не прави
11:12 06.04.2026
31 Даа!
11:39 06.04.2026
32 Е то ...
До коментар #8 от "в България":....щото Илон Мъск не го черпят ежегодно между 5 и 10 милиарда от бюджета на САЩ....то щото и Тръмпочя не фалира 3 пъти и всеки път му даваха от държавната хазна, че да се оправи .
14:26 06.04.2026