Прокуратурата бие тревога за нова синтетика

6 Април, 2026 10:09 1 505 8

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След първото дело за държане на гама-хидроксибутират (GHB), внесено в съда от Софийската районна прокуратура, се забелязва тревожна тенденция във връзка с навлизането на нови синтетични вещества и липса на актуално законодателство, което да се прилага спрямо тях. Това съобщиха от Софийска районна прокуратура.

Случаят, станал медийно известен, при който е използван наркотикът GHB не следва да бъде възприеман като единичен или изолиран. Той е ясен сигнал за много по-голям и задълбочаващ се проблем - навлизането на ново поколение синтетични вещества, спрямо които държавната и правната реакция все по-често се оказват закъснели.

Проблемът вече не се изчерпва с традиционно познатите наркотични вещества. Все по-сериозна заплаха представляват фентанилът, GHB и неговите прекурсори, новите синтетични опиоиди и други вещества, които са по-мощни, по-трудни за разпознаване, по-лесни за прикриване и в редица случаи с много по-тежки последици за здравето и живота. Това изисква не само наказателноправна реакция по конкретни случаи, но и реална промяна в начина, по който държавата оценява, класифицира и поставя под контрол новите синтетични вещества.

Случаят с GHB поставя с особена острота въпроса дали действащата правна рамка е достатъчно бърза, ясна и адекватна спрямо новите рискове. Когато едно вещество е на пазара, вече създава реална опасност и е предмет на наказателни производства. Нормативната уредба изостава с оценката, класификацията или определянето на стойността на веществата за нуждите на производства в съда, това показва дефицит в способността на държавата да реагира своевременно.

Софийската районна прокуратура счита, че вече не е достатъчно да се говори само за отделни случаи. Необходим е сериозен институционален разговор по въпроса дали действащите списъци на наркотичните вещества, механизмите за оценка на риска, правилата за класификация и процедурите по актуализиране на нормативната уредба съответстват на реалната динамика на синтетичния наркопазар.

Особено тревожен е фактът, че при новите синтетични вещества държавната реакция често се развива на части - в един акт се урежда включването на веществото в съответен списък, в друг се определя стойността му за нуждите на процеса, а междувременно правоприлагащите органи и съдебната практика вече се сблъскват с конкретни случаи. Тази разкъсана и тромава нормативна архитектура създава риск наказателноправната защита на обществото да изостане от реалната обществена опасност.

Софийската районна прокуратура поставя няколко въпроса, които вече не търпят отлагане:

Достатъчно бързо ли се актуализират списъците на наркотичните вещества?

Има ли работещ механизъм за ранно разпознаване и оценка на нови синтетични вещества?

Съответства ли правната класификация на реалната степен на риск?

Допустимо ли е наказателноправната реакция да зависи от забавено и разпокъсано нормативно догонване?

Подготвена ли е държавата за заплахата от фентанил, синтетични опиоиди, GHB и другите нови вещества, които се разпространяват по-бързо от закона?

Софийската районна прокуратура ще продължи да прилага закона последователно и безкомпромисно по всички случаи, свързани с наркотични вещества. Същевременно е ясно, че наказателноправната реакция сама по себе си не е достатъчна. Срещу новото поколение синтетични вещества е необходима модерна правна рамка, навременна оценка на риска и ефективна координация между всички компетентни институции.

Необходимо е прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Агенция „Митници“, компетентните експертни съвети и Народното събрание да действат координирано и с общ подход. В Софийска районна прокуратура виждаме ясно, че срещу новата вълна синтетични вещества не може да се действа фрагментарно. Тази заплаха изисква единна, навременна и решителна държавна реакция.

Проблемът вече не е само какво ново вещество се появява на пазара. Проблемът е дали правната рамка успява да го настигне навреме. Точно затова Софийска районна прокуратура призовава за спешна и адекватна реакция на всички компетентни органи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 д-р Методиев

    5 0 Отговор
    Това е упойка излязла от употреба

    Коментиран от #2

    10:12 06.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Минути за реклама

    6 1 Отговор
    Тук има продуктово позициониране и отзиви на доволни клиенти

    10:52 06.04.2026

  • 4 Анонимен

    1 2 Отговор
    И карайте милиционерите с кафявите дрехи и всичко ще спре сега е лигавщина

    11:02 06.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 петрохански пудел

    2 1 Отговор
    става ли за медитайций и кумбая с лама антимама

    12:04 06.04.2026

  • 7 Здрасти

    1 2 Отговор
    Комунизма бил лош.. Какво трябва да кажем на това тук? Утайка. Ето в това сме се превърнали в тоя евроатлантическа демокрация няма нищо демократично. Има лансиран на най-големите боклуци в обществото и съсипване на интелекта и здравето. Това мога да заявя, че в комунизма го нямаше. Наркотиците всеки беше чувал, никой не виждал. И ако някой каже противното, то той ви лъже.

    12:11 06.04.2026

  • 8 ти да видиш

    0 2 Отговор
    Е нема ли дрога със име изнасилвачката????? Много мъже ше бъдат щтастливи и благодарни на нарко босовете!!!!

    14:29 06.04.2026

