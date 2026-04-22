Елена Дариева: Доверието в прокуратурата в последните месеци е ударило дъното – около 5% позитивен рейтинг

22 Април, 2026 20:40 1 093 21

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Таймингът на оставката на Борислав Сарафов наистина поражда много въпроси”, коментира социологът от агенция „Насока” Елена Дариева в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. Тя обсъди още категоричната изборна победа на Румен Радев, възможността за формиране на конституционно мнозинство в 52-рия парламент и финансовите ходове на служебния кабинет по отношение на Българската банка за развитие.
- Оставката на Борислав Сарафов и съдебната власт

Според Дариева оставката на изпълняващия функциите главен прокурор, който заема поста от 21 юли миналата година, е събитие, очаквано от мнозина. Тя подчерта, че доверието в институцията е достигнало критични нива. „Доверието в прокуратурата в последните месеци е ударило дъното – около 5% позитивен рейтинг”, посочи социологът. По думите ѝ в Народното събрание вече има потенциал за „конституционно мнозинство”, което да пристъпи към избор на нов Висшия съдебен съвет, нов инспекторат и титуляр на поста главен прокурор по прозрачни правила.
-Ходовете на служебния кабинет и бюджетът

Дариева коментира решението на служебния премиер Гюров и финансовия министър Клисурски да върнат 1,4 милиарда евро от ББР в държавния бюджет. Тя отбеляза, че този ход е анонсиран като „антикорупционна мярка” и превенция срещу евентуални злоупотреби с раздаването на кредити.

- Бъдещето на БСП
Елена Дариева определи изборните резултати на Българската социалистическа партия като „изключителна ерозия”. Тя припомни, че през април 2021 г. за партията са гласували близо половин милион души, докато в неделя подкрепата е паднала под 100 000 – едва 97 000 гласа.

„Румен Радев се оказа изключително силен глас за левите избиратели. БСП загуби страшно много подкрепа”, подчерта Дариева.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Да,бе

    11 0 Отговор
    Учудвам се,че имат толкова роднини в прокуратурата...5% чак не е за вярване.

    20:47 22.04.2026

  • 2 Любопитен

    2 0 Отговор
    Туй бебче дали е самотно? Ох могъл да му правя компания в тъмните нощи.

    20:47 22.04.2026

  • 3 Хипотетично

    2 6 Отговор
    Най-големите престъпници, най-много мразят прокурора и прокуратурата като институция, ако все още не са обвинени.

    20:48 22.04.2026

  • 4 Нормално

    8 0 Отговор
    Когато на един прокурор най-близкият семеен кръг се занимава с трафик и разпространение на дрога и това е публична тайна която се прикрива рейтингът не може да бъде дори и 5%.
    Сарафов си подаде оставката за да защити цялата схема под него в прокуратурата която е корумпиран и върти разпространение на дрога в нощни заведения и на улицата което също е публична тайна

    Коментиран от #12

    20:54 22.04.2026

  • 5 ЧЕ МНОГО ВИ Е ВИСОК

    6 0 Отговор
    РЕЙТИНГА - 5 %...,АМА ТОВА СПОРЕД ВАС.
    СПОРЕД НАС Е 0,0000 %.

    20:58 22.04.2026

  • 6 Горски

    5 0 Отговор
    Веднага нов главен прокурор. Арестуват Тулупа. До есента Боко Тиквата да е с осъдителна присъда и 20 години затвор. Оня шушляк от ппдб Андрей Янкулов нищо не можа да свърши. Дойде Радев и страх разтресе кочината... Бай Ставри чака. Направо опитайте с военна диктатура . Както в Нигерия, там през няколко години си правят военни преврати и така си я карат весело. Прочистват тълпата от боклука и отново по стария начин. По целия свят е така , само ганювците не загряват. По света на военната диктатура и викат демокрация. Ако съм на мястото на Радев,ще назнача Б.Бонев за министър на МВР. За да се отървем от клоаката, в която едва дишаме, трябват крумови закони. Дали Радев е достатъчно твърд и смел, за да обърне нещата с хастара? Необходимо е също да прочистите администрацията си от пенсионери и калинки от времето на Плевнелиев! Кажете необходимо ли е да имате съветник по Българската Коледа? Що за длъжност е това? Това не е ли благотворителна инициатива? Президентът Първанов и президентът Плевнелиев нямаха такъв съветник. Много е нелепо! Щом е така може ли да се кандидатирам за съветник по Българския Великден?

    21:00 22.04.2026

  • 7 А, колко е

    2 0 Отговор
    доверието в независимия съд ?

    21:00 22.04.2026

  • 8 хаха

    4 0 Отговор
    "Рейтингът" ви е действителен колкото и "социологическите проучвание" преди изборите.

    Никой не ви одобрява прасуратурата и жалките подобия на "съдии".

    21:03 22.04.2026

  • 9 ърл джоунс

    5 2 Отговор
    Сега гледах Бареков при Ивелин Николов . Нямам думи за какви неща говори , ако са верни .

    Коментиран от #14

    21:04 22.04.2026

  • 10 Дзак

    2 0 Отговор
    Щом мутрата има достъп до възможности да си плете свободно паяжината!

    21:09 22.04.2026

  • 11 Е какво да е

    2 0 Отговор
    След като политиците Петроханци издевателстваха и продължат публично срещу прокуратурата с цел да я подчинят ,което е видно ,но пред простолюдието и удобни медии си измислят причини ,а то всичко е да не закачат далаверите на задкулисието и техните олигарси ,двойни стандарти.Наор. прокуратурата и МВР почнаха отговорно с Петрохан ,екипно но когато стана дълбоко и петроханци взеха власта видяхме как безнаказано смениха екипа и настана мълчание.Та с такива методи няма да има работеща прокуратура, но пък от друга страна същите не пипат НПО - то Съюза на съдиите които са малък брой но техни и спокойно ги ползват за противопоставяне когато е нужно,както и по техни дела .Грозна работа ,няма оправяне !Само лъжат хората ,а целите са други.

    Коментиран от #21

    21:24 22.04.2026

  • 12 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нормално":

    Нямаме достъп до "обществени тайни"!

    21:24 22.04.2026

  • 13 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Доверието в прокуратурата беше високо, след като Боби Сарафов показа на цяла България какви неща са вършили любимците на ППдофилите на Петрохан и с чии пари .Кво станА със зеления министър основател на Горските Рейнджърс, Борислав Сандов? Тихо и кротко Гюровци покриха случая.

    21:25 22.04.2026

  • 14 Е моля

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "ърл джоунс":

    Бареков е смешник и лъжец ,циркажия на хонорар.Кой пък го слуша ,то бива спекулиране но неговото извън пътя.Дами бални могат да му вярват

    21:26 22.04.2026

  • 15 Гост

    2 0 Отговор
    5% е много голям процент за тия мафиоти бе

    21:26 22.04.2026

  • 16 Никой

    3 0 Отговор
    То е минусово - какви 5%, Делян Славчов Пеевски е по списъка на "Магнитски", а се разхожда като паун.

    Бойко Методиев Борисов, построяна нила в Барселона, купува бутик на някакви си там, а трябва да е образец - поне да е съпричастен.

    На Запад управниците ходят дори пеша, с колело и самостоятелно - взимат Метро, влак, тук - веднага на заплата - само как са се охранили, не е истина. Не дават личен пример. Прокуратура няма - на практика.

    21:30 22.04.2026

  • 17 Ко?

    2 1 Отговор
    5% ще са само роднини. Реалното е 0% клонящо към -10.

    21:33 22.04.2026

  • 18 Не изтривай

    2 0 Отговор
    Има ли чадър цензура??????!!!!!!!

    21:36 22.04.2026

  • 19 село Говнягово

    1 0 Отговор
    5% тва са им роднините ма тея

    22:02 22.04.2026

  • 20 Обективен

    0 0 Отговор
    В България всичко що е власт е дъното на целия Свят вече почти 100 години!!!

    23:40 22.04.2026

  • 21 Така е.

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Е какво да е":

    Отдавна "демократичните сили" и техните олигарси са овладели cъдa и знаят, че той не може да ги осъди, но се
    дразнят, че понякога прокуратурата им повдига обвинения и затова им ce иcкa дa дoкoпaт и нея...

    01:13 23.04.2026

