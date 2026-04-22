Елена Дариева: Доверието в прокуратурата в последните месеци е ударило дъното – около 5% позитивен рейтинг

„Таймингът на оставката на Борислав Сарафов наистина поражда много въпроси”, коментира социологът от агенция „Насока” Елена Дариева в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. Тя обсъди още категоричната изборна победа на Румен Радев, възможността за формиране на конституционно мнозинство в 52-рия парламент и финансовите ходове на служебния кабинет по отношение на Българската банка за развитие.
- Оставката на Борислав Сарафов и съдебната власт
Според Дариева оставката на изпълняващия функциите главен прокурор, който заема поста от 21 юли миналата година, е събитие, очаквано от мнозина. Тя подчерта, че доверието в институцията е достигнало критични нива. „Доверието в прокуратурата в последните месеци е ударило дъното – около 5% позитивен рейтинг”, посочи социологът. По думите ѝ в Народното събрание вече има потенциал за „конституционно мнозинство”, което да пристъпи към избор на нов Висшия съдебен съвет, нов инспекторат и титуляр на поста главен прокурор по прозрачни правила.
-Ходовете на служебния кабинет и бюджетът
Дариева коментира решението на служебния премиер Гюров и финансовия министър Клисурски да върнат 1,4 милиарда евро от ББР в държавния бюджет. Тя отбеляза, че този ход е анонсиран като „антикорупционна мярка” и превенция срещу евентуални злоупотреби с раздаването на кредити.
- Бъдещето на БСП
Елена Дариева определи изборните резултати на Българската социалистическа партия като „изключителна ерозия”. Тя припомни, че през април 2021 г. за партията са гласували близо половин милион души, докато в неделя подкрепата е паднала под 100 000 – едва 97 000 гласа.
„Румен Радев се оказа изключително силен глас за левите избиратели. БСП загуби страшно много подкрепа”, подчерта Дариева.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
20:47 22.04.2026
2 Любопитен
20:47 22.04.2026
3 Хипотетично
20:48 22.04.2026
4 Нормално
Сарафов си подаде оставката за да защити цялата схема под него в прокуратурата която е корумпиран и върти разпространение на дрога в нощни заведения и на улицата което също е публична тайна
Коментиран от #12
20:54 22.04.2026
5 ЧЕ МНОГО ВИ Е ВИСОК
СПОРЕД НАС Е 0,0000 %.
20:58 22.04.2026
6 Горски
21:00 22.04.2026
7 А, колко е
21:00 22.04.2026
8 хаха
Никой не ви одобрява прасуратурата и жалките подобия на "съдии".
21:03 22.04.2026
9 ърл джоунс
Коментиран от #14
21:04 22.04.2026
10 Дзак
21:09 22.04.2026
11 Е какво да е
Коментиран от #21
21:24 22.04.2026
12 Дзак
До коментар #4 от "Нормално":Нямаме достъп до "обществени тайни"!
21:24 22.04.2026
13 Сатана Z
21:25 22.04.2026
14 Е моля
До коментар #9 от "ърл джоунс":Бареков е смешник и лъжец ,циркажия на хонорар.Кой пък го слуша ,то бива спекулиране но неговото извън пътя.Дами бални могат да му вярват
21:26 22.04.2026
15 Гост
21:26 22.04.2026
16 Никой
Бойко Методиев Борисов, построяна нила в Барселона, купува бутик на някакви си там, а трябва да е образец - поне да е съпричастен.
На Запад управниците ходят дори пеша, с колело и самостоятелно - взимат Метро, влак, тук - веднага на заплата - само как са се охранили, не е истина. Не дават личен пример. Прокуратура няма - на практика.
21:30 22.04.2026
17 Ко?
21:33 22.04.2026
18 Не изтривай
21:36 22.04.2026
19 село Говнягово
22:02 22.04.2026
20 Обективен
23:40 22.04.2026
21 Така е.
До коментар #11 от "Е какво да е":Отдавна "демократичните сили" и техните олигарси са овладели cъдa и знаят, че той не може да ги осъди, но се
дразнят, че понякога прокуратурата им повдига обвинения и затова им ce иcкa дa дoкoпaт и нея...
01:13 23.04.2026