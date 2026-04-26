Адв. Екимджиев: Храмът на Темида не може да се гради върху гнили основи

26 Април, 2026 14:01 394 5

Ако Радев и подкрепящите го политически сили не изпълнят заявките си за борба с корупцията, рискуват бързо да загубят значителна част от обществената подкрепа

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Храмът на Темида не може да се изгражда или реставрира върху прогнили основи." С тези думи адвокатът и правозащитник Михаил Екимджиев коментира необходимостта от дълбоки и незабавни промени в съдебната система в студиото за БНР.

По думите му реформите не бива да се отлагат с аргумента за "бавен и еволюционен подход", тъй като това може да доведе до загуба на обществена енергия и доверие. Екимджиев предупреди, че процеси като избор на нов Висш съдебен съвет могат да се проточат с месеци или дори повече от година, през което време обществената подкрепа за реформи може да отслабне.

Той посочи и риск външни фактори, като геополитически кризи, да изместят фокуса от съдебната реформа - както се е случило в периода 2021-2022 г. с пандемията от COVID-19 и войната в Украйна.

Като спешни мерки Екимджиев предложи парламентът да спре назначенията на магистрати и ръководители от настоящия ВСС, както и да бъде приет закон с ограничено действие за създаване на механизъм за "преподбор" в системата. Според него тази процедура трябва да бъде извършена от съдии с доказан интегритет от Върховен касационен съд и да цели "прочистване" на ръководството на прокуратурата и ключови съдилища.

Паралелно с това трябва да продължат по-дългосрочните процеси по избор на нов ВСС и инспекторат, както и законодателни промени в Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за специалните разузнавателни средства.

Екимджиев изрази опасения, че са възможни договорки за запазване на статуквото в съдебната система, като посочи съвпадения в политическите послания на водещи фигури, включително Бойко Борисов, Делян Пеевски и Румен Радев. Според него призивите да не се допуска "реваншизъм" могат да бъдат сигнал за опит за запазване на съществуващите зависимости.

Адвокатът предупреди, че ако Радев и подкрепящите го политически сили не изпълнят заявките си за борба с корупцията, рискуват бързо да загубят значителна част от обществената подкрепа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Баце, гледайки си твоя храм! Живата е колело, и не се знае кога храма ще стане ВХОД!!!

    14:06 26.04.2026

  • 3 авантгард

    0 0 Отговор
    Внимателно, а не прибързано, че после пак ще плащаме като осъдят България в онзи съд навън.
    А най-добре да им дадат срок седмица две сами да помислят и се махнат доброволно.
    Не юруш на мадлините, като едни младежи неможачи.

    14:07 26.04.2026

  • 4 Мдаа

    1 0 Отговор
    Храмът на Темида е превърнат в бардак, обслужващ преходите на мафията.

    14:08 26.04.2026

  • 5 Злодеи под слънцето

    0 0 Отговор
    Храмът на Темида отдавна е в развалини в България. И Темида се скита гладна и жадна, без покрив над главата. Борисов и Пеевски все пак не успяха да я довършат, но техните протежета продължават да опитват. Ако не ние тях - те нас!

    14:12 26.04.2026

