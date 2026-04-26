Адв. Екимджиев: Храмът на Темида не може да се гради върху гнили основи

"Храмът на Темида не може да се изгражда или реставрира върху прогнили основи." С тези думи адвокатът и правозащитник Михаил Екимджиев коментира необходимостта от дълбоки и незабавни промени в съдебната система в студиото за БНР.

По думите му реформите не бива да се отлагат с аргумента за "бавен и еволюционен подход", тъй като това може да доведе до загуба на обществена енергия и доверие. Екимджиев предупреди, че процеси като избор на нов Висш съдебен съвет могат да се проточат с месеци или дори повече от година, през което време обществената подкрепа за реформи може да отслабне.

Той посочи и риск външни фактори, като геополитически кризи, да изместят фокуса от съдебната реформа - както се е случило в периода 2021-2022 г. с пандемията от COVID-19 и войната в Украйна.

Като спешни мерки Екимджиев предложи парламентът да спре назначенията на магистрати и ръководители от настоящия ВСС, както и да бъде приет закон с ограничено действие за създаване на механизъм за "преподбор" в системата. Според него тази процедура трябва да бъде извършена от съдии с доказан интегритет от Върховен касационен съд и да цели "прочистване" на ръководството на прокуратурата и ключови съдилища.

Паралелно с това трябва да продължат по-дългосрочните процеси по избор на нов ВСС и инспекторат, както и законодателни промени в Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за специалните разузнавателни средства.

Екимджиев изрази опасения, че са възможни договорки за запазване на статуквото в съдебната система, като посочи съвпадения в политическите послания на водещи фигури, включително Бойко Борисов, Делян Пеевски и Румен Радев. Според него призивите да не се допуска "реваншизъм" могат да бъдат сигнал за опит за запазване на съществуващите зависимости.

Адвокатът предупреди, че ако Радев и подкрепящите го политически сили не изпълнят заявките си за борба с корупцията, рискуват бързо да загубят значителна част от обществената подкрепа.