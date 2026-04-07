Дебат на тема „Регионално развитие и инфраструктура“: Какво трябва да се промени?

7 Април, 2026 09:10 1 486 40

  • регионално развитие-
  • инфраструктура

Най-големите проблеми в сектора са липса на цялостни магистрали, магистрали които да свързват градовете и от граница до граница в Европа

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предизборен дебат по bTV на тема „Регионално развитие и инфраструктура“.

"Най-големите проблеми в сектора са липса на цялостни магистрали, магистрали които да свързват градовете и от граница до граница в Европа. Ще проектираме ударно всички магистрали, които следва да бъдат направени", каза Иван Шишков, „Прогресивна България“.

"АМ "Хемус" се превърна в един път на корупцията, но това не е единственият проблем. Пътят до Видин - път на позора", допълни той.

Николай Нанков, ГЕРБ-СДС: "Като говорим за инфраструктура, тя е изключително важна за икономическото развитие. Проблем е че когато дойде нов регионален министър отменя предишните приоритети и започва работа по неговите си."

"През последните 5 години колеги министри на регионалното развитие не направиха нищо за прекратяване според тях на уж порочни договори - напротив, дори ги индексираха."

Без проекти МРРБ дават по 40% аванси за пътищата. Трябва децентрализация на общините, съобщи Йордан Иванов, ПП-ДБ;

"Ще направим проверка на всички пътища, които са в гаранция. В първия ден на НС ще внесем законопроекта ни за децентрализация, за да може кметове избрани от хората, да не бъдат подчинени на партийни министри", допълни още той.

Коста Стоянов, „Възраждане“: "Безобразното управление доведе дотам, че всички пътни обекти се строят на принципа "ремонт на ремонта". Ние ще спрем корупцията чрез вътрешен контрол на строителството."

"Липсва целенасочена и правила политика в сектора. Трябва да се помисли за децентрализация, за да има финансиране на пътищата", коментира темата Владимир Георгиев, БСП-ОЛ.

"Куца ни единствен корупцията в България. Корупционните сделки са до 80% от кражбите", смята Павел Стоименов, „Величие“.

"Бихме качили стоките от претоварените камиони на железопътната мрежа, така ще пощадим пътищата", смята Ивайло Костадинов, „Има такъв народ“.

Танер Али, „Алианс за права и свободи“: "Приоритет на България е програмата за развитие "2027-2040", в която четирите региона трябва да бъдат уеднаквени като инфраструктура. Неравенството между регионите е един от бичовете на икономиката."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мда

    21 1 Отговор
    това е сектора от който най-много се краде !!

    09:12 07.04.2026

  • 2 нека надлъгването

    15 1 Отговор
    започне сега!

    09:13 07.04.2026

  • 3 Като начало

    15 2 Отговор
    Нямаме нужда от магистрали до Луната, строени върху златни кюлчета, а от повече ВиК инфраструктура!

    09:13 07.04.2026

  • 4 Трол

    12 0 Отговор
    Снимката не е уловила софрата, която е пред дебатьорите.

    09:13 07.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 8 Отговор
    Изгонените от Израел Хазари ще построят Кибуци в цяла България.

    09:14 07.04.2026

  • 6 само критикуват

    6 0 Отговор
    така е 30 години . хората не са слепи . накупиха камери и запълниха дупките на големите магистрали . има места дето кола не минава . камьоните разрушават за година всичко . мантинели, асвалт, знаци . после нашия транспортен бранш се оплаква постоянно . и в германия е същото . седят от хитлерово време павирани улици . не си мърдат пръста .

    09:17 07.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    Гърция отказа да продаде 40 острова на Израел и се наблюдава засилен интерес на израелски граждани и фирми към имоти в България.

    09:19 07.04.2026

  • 8 Кокорене

    14 4 Отговор
    Гледах ги ! Кабърчето на "дебата" беше Нанков ! Неговите умения са да говори много и да не казва нищо съществено ! А когато си умазан до ушите е най добре да си траеш !

    09:19 07.04.2026

  • 9 шайката на снимката

    7 1 Отговор
    са се наредили да лъжат в безмилостна битка за мазния кокъл

    09:20 07.04.2026

  • 10 Анонимен

    10 0 Отговор
    Шишков гавра с българите и останалите също ЗА 5 години освен лъжи брутални и прибиране на пари друго няма а навън всичко се руши но всичките тези от 5 години насам службата държавна имат и прибират пари лъжат отвратително

    09:28 07.04.2026

  • 11 Мисира

    16 4 Отговор
    Нанков е страшен специалист в областта на развитието до такава степен че останахме недоразвити като него

    09:31 07.04.2026

  • 12 Мафиоти среща на крадци

    9 0 Отговор
    Лъжи

    09:35 07.04.2026

  • 13 Мухаа ха!

    10 0 Отговор
    Истината се прикрива със наложената мантра- Концесии до дупка! И ще го постигнат! Ганчо с гуглата ще усети " меда" на тази схема, едва когато спрат пред поредната чекинг бариера в посока Варна- Бургас,или друга локация.30-50 цента на километър.Поне се ударете по гуглите с действащите примери: Златодобив,Софийска вода, летище София, а съвсем скоро и в БДЖ пътнически превози - цените на билетите още в началото ще скочат с 10-15%, а след година - над 30 % .И Ганчо гуглата ще бъде принуден или да ползва влак,или автобус.Да де,но собственика и на двата вида превози е един и същ.

    09:38 07.04.2026

  • 14 сфера

    9 0 Отговор
    Защо не си промените цифрите на заплатите и да ги направите,като на обикновенните работещи хора,а гледате все да взимате по пет пъти в повече от тях?!

    09:38 07.04.2026

  • 15 Въпрос

    12 1 Отговор
    Има ли поне един политически индивид в историята на България да е изпълнил поне едно от обещанията които е дал?

    09:38 07.04.2026

  • 16 КАТО ГЛЕДАМ

    16 0 Отговор
    ТАКИВА ДЕБАТИ СЕ УВЕРЯВАМ ЗА СЕТЕН ПЪТ ,ЧЕ ИЗБОРИТЕ В БГ СА ТОТАЛЕН ЦИРК ОТ МАЛОУМНИЦИ ЗА МАЛОУМНИЦИ.

    09:40 07.04.2026

  • 17 Все по надолу върви БГ.

    10 0 Отговор
    Говорете за работни места , заплати , икономика. , производство , търговия.

    09:40 07.04.2026

  • 18 арест за крадците

    10 0 Отговор
    по строеж на пътищата конфискация на имущество какво

    09:50 07.04.2026

  • 19 ШЕФА

    12 0 Отговор
    От тая сбирщина от некадърници и престъпници на снимката нищо няма да се промени !

    09:54 07.04.2026

  • 20 Анонимен

    7 0 Отговор
    Как да има магистрали като с години крадат пари от тях.

    09:59 07.04.2026

  • 21 БОЦ - ко

    8 1 Отговор
    Гнусни политици,
    И стадо заспало,
    Сякаж порочни девици,
    Предлагат недокоснато тяло...

    Коментиран от #26, #27

    10:01 07.04.2026

  • 22 БФС беше докаран също до крах

    4 1 Отговор
    Българския футбол до посмешище, но лицето Борислав Михайлов достигнал висини с наследство от 30 милиона лева....декларирал ли е тия суми , банкови сметки и имоти докато е бил шеф на БФС!?! И колко данъци е плащал на тях !?

    10:01 07.04.2026

  • 23 Лицето Домусчиев открадна жългарски

    9 1 Отговор
    Морски флот и расфасовал го за продажба, откраднал държавните заводи за антибиотици в Пещера сега довърши строеж на замък тип Версай на Бистрица, опадал го с бодлива тел като на Турската граница оградата ..Лицето се води собственик на 15 милиарда, не плаща 58 милиона данъци на държавата .

    Ето къде са парите на барода...колко още са ракива

    10:04 07.04.2026

  • 24 Опааа

    8 0 Отговор
    Глупости! Само плямпане!

    10:05 07.04.2026

  • 25 Трайко,

    5 0 Отговор
    Трайчо, очаквам мерки като в Гърция. Нали сме в клуба на богатите? Докога да трайкаме бре? Ми, то живота ни мина бре момче!🤣

    10:06 07.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Виж ти!

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "БОЦ - ко":

    Баш Ўли4ниц@та се бори лирично с порока...

    Коментиран от #29

    10:15 07.04.2026

  • 28 Икономист

    6 1 Отговор
    Само величие имаха правилна теза

    10:19 07.04.2026

  • 29 АГАТ а Кристи

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "Виж ти!":

    СИ типичен пример на "заспалото стадо" .
    За да разбереш смисъла, прочитайки го отново "Н" пъти, можи и да не стигнеш до същината.

    Коментиран от #35

    10:24 07.04.2026

  • 30 пресолена

    3 0 Отговор
    ппдб и сие заради корупция спряха строителството преди. сега пак се почна но с много пари. народното събрание и министерският съвет също са място на корупция- да се спират веднага.

    10:32 07.04.2026

  • 31 Питрашков

    3 1 Отговор
    Кой от тези всичките където Сте ги наредили, предложи депутатите да останат 120 човека? Ще гласувам за него. Обаче, нищо такова не виждам. Sorryyyy.

    10:41 07.04.2026

  • 32 Какво Става ?

    4 0 Отговор
    Какво Става ?

    С Тази България ?

    Единия Страда от !

    Шизофрения !

    На другия !

    Мозъка Ме Се е Изпарил !

    Май Не Е !

    Само Единия !

    И Другия !

    Ами Е !

    Цала !

    Пандемия !

    И Радев !

    Се Е !

    Подредил !

    Там !

    10:46 07.04.2026

  • 33 Нехис

    2 2 Отговор
    Чипът в главата на булгаристанеца трябва да се промени.

    Коментиран от #36

    10:47 07.04.2026

  • 34 ЧИЧО

    1 1 Отговор
    Важното е да сме в Парламента, не важно какво обещаваме предизборно.

    11:16 07.04.2026

  • 35 Казах ти го много пъти

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "АГАТ а Кристи":

    От оФФФце мнение не събирам!

    Коментиран от #40

    11:20 07.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ватманяк

    1 1 Отговор
    Умник Гюро и умници юнаци. В случая без Гюро. Все тая. Неможач до неможача. Лъжец до лъжеца. Само "България може" и някои по.малки формации са свестни, но няма да влязат

    12:02 07.04.2026

  • 38 Да това е пътя

    1 0 Отговор
    Стандартът за пътищата, който предлагаме, е вдъхновен от американския модел. Пътят се изгражда с асфалтобетонна конструкция, като разделителната лента е с тревна площ, а самият път се загрява, за да не се замръзва. Така имаме две аварийни ленти от двете страни, две движещи се ленти, бетонна основа под асфалта и комбинирано разделение, което е стабилно и безопасно. Това е подход, който гарантира дълготрайност, безопасност и адаптивност към климатичните условия. Интелигентните системи са съвременни технологии, които използват сензори, камери, радари и GPS, за да събират данни за пътната обстановка в реално време. Те включват дисплейни табла , пътни знаци по магистралите, които предупреждават за времето, трафика, ограниченията изчезнали автомобили , търсени лица , Сервизни Центрове , МКПП и потенциални рискове. По този начин, шофьорите получават навременна информация, която им помага да се ориентират, да намалят рисковете и да планират по-безопасни и ефективни пътувания. Сервизният център е платено място за почивка по магистралите, където шофьорите могат да спрат, да се отпуснат и да заредят. Цената е 20 долара на вечер. Вътре има до 700 паркинг места, като размерът зависи от самия център. Осигурени са медицински екипи, охрана, пътна помощ, а също така има възможност за зареждане с бензин, нафта, дизел и електрически автомобили. Има универсален магазин, където можеш да купиш абсолютно всичко, зона за почивка с телевизори и удобни кресла, както и бързи рестора

    12:05 07.04.2026

  • 39 Да това е пътя

    1 0 Отговор
    Има универсален магазин, където можеш да купиш абсолютно всичко, зона за почивка с телевизори и удобни кресла, както и бързи ресторанти – например Burger King, Panda Express, и класически ресторант като Denny’s. Първите два часа са безплатни, за да може човек да се наслади на кафе, например Starbucks или Seven Brew. Повечето спират за 30-40 минути, за да си вземат нещо и продължават. Такива места са разположени на всеки 30-50 километра, а стандартът за България трябва да е ясен – къде се намира, как е устроено и какво трябва да включва, за да е полезно за всички. Разбира се. МКПП-то е мобилен контролно-пропускателен пункт, съставен от три мобилни каравани, всяка около 12 метра. В тях работят полицейски и митнически екипи, а също така има отделен екип за спешна помощ с линейка. Те служат за офис, рентгенов скенер и лаборатория. Екипът включва полицейски, митнически служители, както и екип за спешна помощ. Караваните се разполагат на предварително определени места, за да гарантират контрол, проверка на превозни средства и бърза реакция при нужда.

    12:08 07.04.2026

  • 40 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Казах ти го много пъти":

    Блатните комуняги не ме впечатлявате
    Когато ви чучна на власт Красная армия, бяхте тотално неграмотни. Това, четмо и писмо - за вас бе нещо от Марс. Сега сте си същите крадльовци

    15:20 07.04.2026

