Дебат на тема „Регионално развитие и инфраструктура“: Какво трябва да се промени?

Предизборен дебат по bTV на тема „Регионално развитие и инфраструктура“.
"Най-големите проблеми в сектора са липса на цялостни магистрали, магистрали които да свързват градовете и от граница до граница в Европа. Ще проектираме ударно всички магистрали, които следва да бъдат направени", каза Иван Шишков, „Прогресивна България“.
"АМ "Хемус" се превърна в един път на корупцията, но това не е единственият проблем. Пътят до Видин - път на позора", допълни той.
Николай Нанков, ГЕРБ-СДС: "Като говорим за инфраструктура, тя е изключително важна за икономическото развитие. Проблем е че когато дойде нов регионален министър отменя предишните приоритети и започва работа по неговите си."
"През последните 5 години колеги министри на регионалното развитие не направиха нищо за прекратяване според тях на уж порочни договори - напротив, дори ги индексираха."
Без проекти МРРБ дават по 40% аванси за пътищата. Трябва децентрализация на общините, съобщи Йордан Иванов, ПП-ДБ;
"Ще направим проверка на всички пътища, които са в гаранция. В първия ден на НС ще внесем законопроекта ни за децентрализация, за да може кметове избрани от хората, да не бъдат подчинени на партийни министри", допълни още той.
Коста Стоянов, „Възраждане“: "Безобразното управление доведе дотам, че всички пътни обекти се строят на принципа "ремонт на ремонта". Ние ще спрем корупцията чрез вътрешен контрол на строителството."
"Липсва целенасочена и правила политика в сектора. Трябва да се помисли за децентрализация, за да има финансиране на пътищата", коментира темата Владимир Георгиев, БСП-ОЛ.
"Куца ни единствен корупцията в България. Корупционните сделки са до 80% от кражбите", смята Павел Стоименов, „Величие“.
"Бихме качили стоките от претоварените камиони на железопътната мрежа, така ще пощадим пътищата", смята Ивайло Костадинов, „Има такъв народ“.
Танер Али, „Алианс за права и свободи“: "Приоритет на България е програмата за развитие "2027-2040", в която четирите региона трябва да бъдат уеднаквени като инфраструктура. Неравенството между регионите е един от бичовете на икономиката."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
21 БОЦ - ко
И стадо заспало,
Сякаж порочни девици,
Предлагат недокоснато тяло...
Коментиран от #26, #27
10:01 07.04.2026
22 БФС беше докаран също до крах
10:01 07.04.2026
23 Лицето Домусчиев открадна жългарски
Ето къде са парите на барода...колко още са ракива
10:04 07.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Виж ти!
До коментар #21 от "БОЦ - ко":Баш Ўли4ниц@та се бори лирично с порока...
Коментиран от #29
10:15 07.04.2026
29 АГАТ а Кристи
До коментар #27 от "Виж ти!":СИ типичен пример на "заспалото стадо" .
За да разбереш смисъла, прочитайки го отново "Н" пъти, можи и да не стигнеш до същината.
Коментиран от #35
10:24 07.04.2026
32 Какво Става ?
С Тази България ?
Единия Страда от !
Шизофрения !
На другия !
Мозъка Ме Се е Изпарил !
Май Не Е !
Само Единия !
И Другия !
Ами Е !
Цала !
Пандемия !
И Радев !
Се Е !
Подредил !
Там !
10:46 07.04.2026
35 Казах ти го много пъти
До коментар #29 от "АГАТ а Кристи":От оФФФце мнение не събирам!
Коментиран от #40
11:20 07.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
40 АГАТ а Кристи
До коментар #35 от "Казах ти го много пъти":Блатните комуняги не ме впечатлявате
Когато ви чучна на власт Красная армия, бяхте тотално неграмотни. Това, четмо и писмо - за вас бе нещо от Марс. Сега сте си същите крадльовци
15:20 07.04.2026