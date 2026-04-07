Дебат на тема „Регионално развитие и инфраструктура“: Какво трябва да се промени?

Предизборен дебат по bTV на тема „Регионално развитие и инфраструктура“.

"Най-големите проблеми в сектора са липса на цялостни магистрали, магистрали които да свързват градовете и от граница до граница в Европа. Ще проектираме ударно всички магистрали, които следва да бъдат направени", каза Иван Шишков, „Прогресивна България“.

"АМ "Хемус" се превърна в един път на корупцията, но това не е единственият проблем. Пътят до Видин - път на позора", допълни той.

Николай Нанков, ГЕРБ-СДС: "Като говорим за инфраструктура, тя е изключително важна за икономическото развитие. Проблем е че когато дойде нов регионален министър отменя предишните приоритети и започва работа по неговите си."

"През последните 5 години колеги министри на регионалното развитие не направиха нищо за прекратяване според тях на уж порочни договори - напротив, дори ги индексираха."

Без проекти МРРБ дават по 40% аванси за пътищата. Трябва децентрализация на общините, съобщи Йордан Иванов, ПП-ДБ;

"Ще направим проверка на всички пътища, които са в гаранция. В първия ден на НС ще внесем законопроекта ни за децентрализация, за да може кметове избрани от хората, да не бъдат подчинени на партийни министри", допълни още той.

Коста Стоянов, „Възраждане“: "Безобразното управление доведе дотам, че всички пътни обекти се строят на принципа "ремонт на ремонта". Ние ще спрем корупцията чрез вътрешен контрол на строителството."

"Липсва целенасочена и правила политика в сектора. Трябва да се помисли за децентрализация, за да има финансиране на пътищата", коментира темата Владимир Георгиев, БСП-ОЛ.

"Куца ни единствен корупцията в България. Корупционните сделки са до 80% от кражбите", смята Павел Стоименов, „Величие“.

"Бихме качили стоките от претоварените камиони на железопътната мрежа, така ще пощадим пътищата", смята Ивайло Костадинов, „Има такъв народ“.

Танер Али, „Алианс за права и свободи“: "Приоритет на България е програмата за развитие "2027-2040", в която четирите региона трябва да бъдат уеднаквени като инфраструктура. Неравенството между регионите е един от бичовете на икономиката."