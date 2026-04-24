Васил Терзиев: Терминал 3 да бъде символ на връщане към България

24 Април, 2026 12:36 1 200 30

Терминал 3 на летище „Васил Левски“ София ще бъде една от най-значимите инфраструктурни инвестиции в страната

Снимка: СО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев приветства развитието на проекта за изграждане на Терминал 3 на Летище „Васил Левски“ – София – ключова инвестиция в публичната инфраструктура, която ще допринесе за по-добрата свързаност на столицата и страната.

Проектът предвижда изграждането на нов терминал с площ от около 65 000 кв.м, свързан с Терминал 2, с капацитет до 20 милиона пътници годишно. Предвидени са нов транспортен център, подобрени връзки към града, както и модерни зони за пристигащи и заминаващи. Очаква се строителството да започне в следващите години и да приключи около 2030–2031 г.

По думите на кмета на София Васил Терзиев, значението на проекта надхвърля неговите инфраструктурни параметри:

„Искам Терминал 3 да бъде място на връщане. На хора, които избират София отново. На млади хора, които виждат бъдеще тук, а не само билет навън. Защото истинският въпрос не е колко хора ще преминат през него. А колко от тях ще изберат да останат.“

Терминал 3 има потенциала да се превърне не само във вход към България, но и в символ на развитието на София като модерен европейски град с нарастваща роля и възможности.

Проектът ще има значение и за район „Слатина“, където ще бъде реализиран, като поставя въпроси, свързани с транспортната свързаност, достъпа и качеството на градската среда. В тази връзка е важно развитието да бъде съпроводено с внимателно планиране и диалог с местната общност.

С реализирането на Терминал 3 София прави още една крачка към утвърждаването си като град, който не само свързва, но и задържа хората – с възможности, перспектива и среда за развитие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    Докато го построят България ще обезлюдее.

    12:38 24.04.2026

  • 2 Вервайте ми!

    11 3 Отговор
    Дано не е както терминал 1 и 2, мръсотия до шия, липса на монитори-неработещи и мн. др.!

    12:38 24.04.2026

  • 3 лют пипер

    11 4 Отговор
    Кой ще се връща към България? Дядо Мраз,ли?!

    Коментиран от #21

    12:41 24.04.2026

  • 4 Това летище

    11 2 Отговор
    нали вече е на хамериканците,
    какъв терминал 3 сънуваш

    12:42 24.04.2026

  • 5 хаха

    7 0 Отговор
    Сигурно сигурно... жалки цигойнъри.

    12:42 24.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 шаа

    7 0 Отговор
    "Проектът ще има значение и за район „Слатина“, където ще бъде реализиран, като поставя въпроси, свързани с транспортната свързаност, достъпа и качеството на градската среда. "

    не е ли по-добре да даде решения, а не да поставя въпроси?

    12:46 24.04.2026

  • 8 Сталин

    13 2 Отговор
    Чакайте вий циганите от Норвегия и Швеция и Германия да се върнат в България,да си оставят безплатните къщи и помощи

    12:46 24.04.2026

  • 9 Сталин

    11 2 Отговор
    Чакайте българите да се върнат в България да живеят пак с тикви прасета и Простокирчовци

    12:48 24.04.2026

  • 10 Сталин

    6 1 Отговор
    В България само кючеци и чалга останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина,изглежда трябва и в България да се приложи политика на евгенетика както на запад преди сто години

    12:50 24.04.2026

  • 11 Емигриал над 30 години

    11 1 Отговор
    Колко паркоместа за американска бойна авиациа ще има на този Терминал 3?

    12:52 24.04.2026

  • 12 Дрогаре и дрогарки !

    5 0 Отговор
    На “Терминал -3” Ванка с танка ли ще ни посрещне ?!

    Коментиран от #25

    12:52 24.04.2026

  • 13 Да Не

    4 1 Отговор
    Ще има ли място от хамерикасите???

    12:54 24.04.2026

  • 14 604

    6 1 Отговор
    Скоро там че е дупка...дръжте ги още тия чужди военни самолети...

    12:55 24.04.2026

  • 15 Мишо Дудикоф 🥷

    9 2 Отговор
    Ти нали щеше да доведеш Майкрософт и Гоогле да отворят офиси в София? Сървъри на Амазон. Къде са обещаните инвестиции от краварски и европейски фирми бе!? Като се върнат какво ще работят - във сивия сектор или продавачи в моловете и супермаркети.

    12:55 24.04.2026

  • 16 терзьо тепзьо

    9 0 Отговор
    какво ще ми строите бе, пак ще хвърлите милярди евра и десетки години зада направите една селска автогара. Вие нямате капацитет за това а и кой ще ви ползва тъпото летище те и сега не искат с кафето от 5 евра

    Коментиран от #20

    13:03 24.04.2026

  • 17 Гост

    7 1 Отговор
    Причините за връщането на българи в България не е заради подобряване на нещата в БГ, а заради тяхното влошаване в харесваните по-рано за имиграция страни. Политиците в БГ нищо не са направили. Много хора, работили дълги години на запад, имат малки пенсии и са решили да си ги харчат в БГ. Пенсионната имиграция не е много полезна, защото хаби много ресурси за социална дейност.

    13:07 24.04.2026

  • 18 Хххх

    3 0 Отговор
    Кажи кмете с какво бихте превлекли Петко Динев ако почне от начало в България.Той защо е заминал в САЩ.Защоооо

    13:09 24.04.2026

  • 19 лама Иво

    3 2 Отговор
    Какво връщане бе, Васко? Нали сега когато Путин спечели изборите в БГ ще се емигрира. Не го мисли тва. Ела на хижата да трескаме прерожденци и ще ти мине

    13:26 24.04.2026

  • 20 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "терзьо тепзьо":

    Това е така. Истанбулското летище е може би най-голямото в света в момента, е само на 1 час път със самолет от София. Оттам можете да летите до всяка точка на света. Няма какво да се пънем да го конкурираме. Ние нямаме такива пари, че да сме по-добри от тях. Някой е намерил еврофондове, от които да краде-това е причината за строежа на нов терминал. От софийското летище кацат и излитат до 100-150 полета на ден. Новото летище в Истамбул поема до 1000 полета на ден. За какво изобщо говорим....

    13:48 24.04.2026

  • 21 Петрохан

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "лют пипер":

    Ще се върнат арабските лекари и инженери

    13:52 24.04.2026

  • 22 Анонимен

    3 0 Отговор
    Хората се връщат, защото великия запад... западна. Британците ще се пенсионират на 75! В Германия дума не можеш да обелиш срещу правителството. Да не обяснявам пък в колко държави не можеш да намериш местните от бежанци. В много държави почнаха да въвеждат данък "нереализирана капиталова печалба" - ще ги облагат с данък за нещо, което го нямаш. Няма и да споменавам "великтия" апп на урсула за age verification, или пък в UK какъв фарс стана, ама за децата мислили.

    Коментиран от #28

    14:05 24.04.2026

  • 23 Докато !

    3 0 Отговор
    Докато !

    Феодализма !

    Вилнее !

    Тук !

    За Връщаане !

    В България !

    Не Може да Става !

    И Дума !

    14:19 24.04.2026

  • 24 Зеления чорап

    2 1 Отговор
    За какво ще се строи? Излизаме от ЕС и визов режим както е в братска Русия

    14:20 24.04.2026

  • 25 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дрогаре и дрогарки !":

    Танка и Ванко се превърнаха в Груз 200

    14:24 24.04.2026

  • 26 ПЪН

    1 0 Отговор
    Бе то хубаво, ама защо не го направят още по-близо до центъра на София. Да се експлоатира летище в града е риск - никога не се знае какъв инцидент ще се случи и после ще се обвиняват един-друг. Има терени около София, които позволяват самолетите да не прелитат над града при излитане и кацане. Погледнете всички големи летища в ЕВРОПА.Тази наша безотговорност и идиотия е уникална.

    14:26 24.04.2026

  • 27 Нехис

    2 0 Отговор
    Васко ДС-то, с новия прякор - Боклукът, за какво да се връщат хората - за да се плащат повече данъци на мунчовците, че да имате да крадете ли?
    Наистина - социализмът свършва, когато свършат чуждите пари.......

    14:27 24.04.2026

  • 28 Нехис

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Странно, троле.
    Всеки месец пътувам из ЕС по работа и мога да те уверя, че хората живеят супер спокойно, любезни са и не ги интересуват тези неща, за които тролиш, т.е. те не са верни.
    Така е "западнал" ЕС, че човек в Бгто може да си мечтае за такова "западане" - спокойствие, работа, чиста храна без консерванти, спокойно шофиране по магистралите.
    Вие троловете си мислите, че българи не пътуват из ЕС и не знаят как се живее по европейски ли?

    Коментиран от #29

    14:32 24.04.2026

  • 29 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Нехис":

    Ти пътуваш, но аз живея там в онези страни. И мога да ти кажа,че ситуацията се измени коренно в сравнение с 20 г. назад. Хората може и да ти се виждат усмихнати, но това е възпитаваното от детство лицемерие и оптмизъм. Цените се увеличиха драстично, хората не могат вече да си позволят собствено жилище. Да не говорим за тълпите имигранти, които не работят и не желаят да се приспособяват към никакви условия. Някой трябва да ги храни и това е обикновения, уморен вече от обещания работник, който трудно свързва двата края.

    Коментиран от #30

    14:48 24.04.2026

  • 30 Нехис

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Гост":

    Основната потребителска кошница не е мръднала и цент нагоре.
    Виждал съм мигранти, но те не създават проблеми, чисто облечени са и работят.
    Не говоря за гетата, разбира се.
    Не забелязвам мигрантите да правят проблеми.
    Не смятам и че е лицемерие - ако човек не е щастлив, то ще е изписано на лицето му.
    Как може да е нещастен човек с добре платена работа, кола на 3-4 години, който яде хубава храна?

    14:55 24.04.2026

