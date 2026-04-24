Васил Терзиев: Терминал 3 да бъде символ на връщане към България

Кметът на София Васил Терзиев приветства развитието на проекта за изграждане на Терминал 3 на Летище „Васил Левски“ – София – ключова инвестиция в публичната инфраструктура, която ще допринесе за по-добрата свързаност на столицата и страната.

Проектът предвижда изграждането на нов терминал с площ от около 65 000 кв.м, свързан с Терминал 2, с капацитет до 20 милиона пътници годишно. Предвидени са нов транспортен център, подобрени връзки към града, както и модерни зони за пристигащи и заминаващи. Очаква се строителството да започне в следващите години и да приключи около 2030–2031 г.

По думите на кмета на София Васил Терзиев, значението на проекта надхвърля неговите инфраструктурни параметри:

„Искам Терминал 3 да бъде място на връщане. На хора, които избират София отново. На млади хора, които виждат бъдеще тук, а не само билет навън. Защото истинският въпрос не е колко хора ще преминат през него. А колко от тях ще изберат да останат.“

Терминал 3 има потенциала да се превърне не само във вход към България, но и в символ на развитието на София като модерен европейски град с нарастваща роля и възможности.

Проектът ще има значение и за район „Слатина“, където ще бъде реализиран, като поставя въпроси, свързани с транспортната свързаност, достъпа и качеството на градската среда. В тази връзка е важно развитието да бъде съпроводено с внимателно планиране и диалог с местната общност.

С реализирането на Терминал 3 София прави още една крачка към утвърждаването си като град, който не само свързва, но и задържа хората – с възможности, перспектива и среда за развитие.