Васил Терзиев: Терминал 3 да бъде символ на връщане към България

Кметът на София Васил Терзиев приветства развитието на проекта за изграждане на Терминал 3 на Летище „Васил Левски“ – София – ключова инвестиция в публичната инфраструктура, която ще допринесе за по-добрата свързаност на столицата и страната.
Проектът предвижда изграждането на нов терминал с площ от около 65 000 кв.м, свързан с Терминал 2, с капацитет до 20 милиона пътници годишно. Предвидени са нов транспортен център, подобрени връзки към града, както и модерни зони за пристигащи и заминаващи. Очаква се строителството да започне в следващите години и да приключи около 2030–2031 г.
По думите на кмета на София Васил Терзиев, значението на проекта надхвърля неговите инфраструктурни параметри:
„Искам Терминал 3 да бъде място на връщане. На хора, които избират София отново. На млади хора, които виждат бъдеще тук, а не само билет навън. Защото истинският въпрос не е колко хора ще преминат през него. А колко от тях ще изберат да останат.“
Терминал 3 има потенциала да се превърне не само във вход към България, но и в символ на развитието на София като модерен европейски град с нарастваща роля и възможности.
Проектът ще има значение и за район „Слатина“, където ще бъде реализиран, като поставя въпроси, свързани с транспортната свързаност, достъпа и качеството на градската среда. В тази връзка е важно развитието да бъде съпроводено с внимателно планиране и диалог с местната общност.
С реализирането на Терминал 3 София прави още една крачка към утвърждаването си като град, който не само свързва, но и задържа хората – с възможности, перспектива и среда за развитие.
3 лют пипер
Коментиран от #21
12:41 24.04.2026
4 Това летище
какъв терминал 3 сънуваш
12:42 24.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 шаа
не е ли по-добре да даде решения, а не да поставя въпроси?
12:46 24.04.2026
12 Дрогаре и дрогарки !
Коментиран от #25
12:52 24.04.2026
16 терзьо тепзьо
Коментиран от #20
13:03 24.04.2026
20 Гост
До коментар #16 от "терзьо тепзьо":Това е така. Истанбулското летище е може би най-голямото в света в момента, е само на 1 час път със самолет от София. Оттам можете да летите до всяка точка на света. Няма какво да се пънем да го конкурираме. Ние нямаме такива пари, че да сме по-добри от тях. Някой е намерил еврофондове, от които да краде-това е причината за строежа на нов терминал. От софийското летище кацат и излитат до 100-150 полета на ден. Новото летище в Истамбул поема до 1000 полета на ден. За какво изобщо говорим....
13:48 24.04.2026
21 Петрохан
До коментар #3 от "лют пипер":Ще се върнат арабските лекари и инженери
13:52 24.04.2026
22 Анонимен
Коментиран от #28
14:05 24.04.2026
23 Докато !
Феодализма !
Вилнее !
Тук !
За Връщаане !
В България !
Не Може да Става !
И Дума !
14:19 24.04.2026
25 Ха ха
До коментар #12 от "Дрогаре и дрогарки !":Танка и Ванко се превърнаха в Груз 200
14:24 24.04.2026
27 Нехис
Наистина - социализмът свършва, когато свършат чуждите пари.......
14:27 24.04.2026
28 Нехис
До коментар #22 от "Анонимен":Странно, троле.
Всеки месец пътувам из ЕС по работа и мога да те уверя, че хората живеят супер спокойно, любезни са и не ги интересуват тези неща, за които тролиш, т.е. те не са верни.
Така е "западнал" ЕС, че човек в Бгто може да си мечтае за такова "западане" - спокойствие, работа, чиста храна без консерванти, спокойно шофиране по магистралите.
Вие троловете си мислите, че българи не пътуват из ЕС и не знаят как се живее по европейски ли?
Коментиран от #29
14:32 24.04.2026
29 Гост
До коментар #28 от "Нехис":Ти пътуваш, но аз живея там в онези страни. И мога да ти кажа,че ситуацията се измени коренно в сравнение с 20 г. назад. Хората може и да ти се виждат усмихнати, но това е възпитаваното от детство лицемерие и оптмизъм. Цените се увеличиха драстично, хората не могат вече да си позволят собствено жилище. Да не говорим за тълпите имигранти, които не работят и не желаят да се приспособяват към никакви условия. Някой трябва да ги храни и това е обикновения, уморен вече от обещания работник, който трудно свързва двата края.
Коментиран от #30
14:48 24.04.2026
30 Нехис
До коментар #29 от "Гост":Основната потребителска кошница не е мръднала и цент нагоре.
Виждал съм мигранти, но те не създават проблеми, чисто облечени са и работят.
Не говоря за гетата, разбира се.
Не забелязвам мигрантите да правят проблеми.
Не смятам и че е лицемерие - ако човек не е щастлив, то ще е изписано на лицето му.
Как може да е нещастен човек с добре платена работа, кола на 3-4 години, който яде хубава храна?
14:55 24.04.2026