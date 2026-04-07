Иззеха половин тон млечни продукти в Хасковско

Иззеха половин тон млечни продукти в Хасковско

7 Април, 2026 10:35 1 445 24

  • млечни продукти-
  • любимец-
  • бабх

Млечните продукти ще бъдат унищожени

Иззеха половин тон млечни продукти в Хасковско
Снимка: БАБХ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 500 килограма млечни продукти, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, както и нерегламентиран склад за храни са установени при проверки в град Любимец. Сигналът е подаден от ОДМВР – Хасково.

В нерегистрирания склад инспекторите са намерили зехтин, леща и ориз в срок на годност. На оператора ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

Проверен е и товарен микробус, който е бил пред склада. В него са открити сирене, кашкавал и краве масло с общо количество 513 килограма. Установено е, че продуктите са транспортирани при температура, по-висока от изискваната. Автомобилът не е регистриран по Закона за храните и не разполага с подходяща охладителна система за извършване на такава дейност.

Млечните продукти ще бъдат унищожени. На шофьора ще бъде съставен акт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 17 Отговор
    Този Христанов ще напълни резерва със суджуци и кашкавали за норматив, да има да борят гладните бунтове с порцион и дажби.

    10:38 07.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 16 Отговор
    Сега е студено и може и без хладилен камион.

    10:40 07.04.2026

  • 3 млечна палма

    9 3 Отговор
    изтровихте народа бе уруди алчни

    10:42 07.04.2026

  • 4 ЧИЧО

    9 2 Отговор
    Има хора да ровят кошовете за храна. Щом са годни за ядене защо не се оползотварят а ще се унищожат.

    10:45 07.04.2026

  • 5 хъхъ

    8 4 Отговор
    Това са турските боклуци с които тровят бедния народец, който дъвче турски кашкавал-гума.

    10:45 07.04.2026

  • 6 гост

    7 2 Отговор
    Проверете в София малките магазинчета какви ги вършат !

    11:08 07.04.2026

  • 7 Емигрант

    8 4 Отговор
    Всеки ден се изземват тонове съмнителна и вредна храна, някой сеща ли се колко "продуктивна" е приложената и узаконена от ГЕРБ система за производство на ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ? Как мутрите от ГЕРБ узакониха всякакви форми на кражби в особенно големи размери така, че да бъдат законни и днес дори и да се разкрият няма как да бъдат осъдени ? За 10-12 години мутрите ви откраднаха над 100 МИЛИАРДА лева, днес можеше да бъдете "швейцарци" на Балканите, но умственото ви изоставане ви направи най-бедни не само на Балканите, но и в ЕС ! И на 19.04. пак изберете Тиквата, може и да не е първи, но втори също му дава имунитет и право да ви пречи да се подобрите ! Вие сте "НАЙ-УМНИТЕ" и "НАЙ-ЗНАЕЩИТЕ" - УСПЕХ !

    11:11 07.04.2026

  • 8 Нонрмалникът Христанов

    3 4 Отговор
    Ще ни докара планирания гладомор.

    Коментиран от #9, #16

    11:21 07.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами да

    5 2 Отговор
    Какво да правят хората като нашите са скъпи. То е ясно карат от Туркие то. Оставете хората поне да ядат нещо.

    11:38 07.04.2026

  • 11 Като гледам

    6 2 Отговор
    по етикетите тава е турска продукция от която съм купувал на местния пазар.ПО- евтина и по-качествена от бутиковите бг боклуци в лидл, фантастико , и тн.Не случайно 1 бус кашкавал и сирене го разпродаваха за 2-3 часа.А като се правят на много законни и съвестни от бабх, първо затворете бг производителите влагащи палмово масло и всякаква химия, после борете нелегалния внос.

    Коментиран от #14

    11:40 07.04.2026

  • 12 Конспирация

    4 1 Отговор
    Как ли изведнъж се разработиха!? Нещо да ви намирисва?! Изглежда ще организират дефицит, глад, цените ще хвърчат и ще има бунтове. Но не на ситите, умните и красивите, а на гладните. Партийна поръчка може би? Съсипване на еврото, може би?

    Коментиран от #20

    11:40 07.04.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    Заяждат се с хората на Шиши. Кой транспртира олио, кашкавал и сирене с хладилен камион. Няма такъв. Дори през лятото на сирене кашкавал и олио не им трябва хладилен бус. Карат се сутрин по хладно.

    11:43 07.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да де

    2 4 Отговор
    Добре действат.Но кой контролира нароилите се по всички общински пазари,продавачи ,който спокойно продават пресно и кисело млеко, сирене,кашкавал,преминавайки и към месни продукти,колбаси,консервирано месо в буркани,саздърма, сланина? Къде са прословутите ХЕИ, РЗИ, данъчни, КЗП.Кой гарантира безопасността на тези продукти,защото там пазаруват стотици домакинства дневно.Или пак поредна пролука за някои контролни органи,да намажат човката.Една такава" сергия" реализира дневен оборот над 1500-2000 евро.Къде са данъчните? А има разходи единствено като месечна такса между 750-1000 евро максимум.Или някое семейството трябва да се натрови,или недай Боже нещо фатално,за да се направят на загрижени.

    11:58 07.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 обаче

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "А пък аз":

    там има икономика, а тук разни работи като тебе след които не е пусната водата.И гръцки перилни препарати са по-добре от нашите, и от там зехтина е по-добър.Купи от сърбия и македония месо, и после приказвай.Идеята е ,че тук се продават скъпи боклуци, които нарушават европейските и български закони. Уви , това не може да го осъзнаеш.

    Коментиран от #22

    12:24 07.04.2026

  • 18 търговище

    2 3 Отговор
    от 30 години търговище има няколко микробуса които искупуват по селата сурово мляко ,ито във бидони пласмасови които неса за хранителни продукти ,а за тепература на съхраняване дане говорим,

    12:28 07.04.2026

  • 19 Ами жълтопаважа яжте

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ами яжте":

    на Хрисанов чушката, бе! В България няма нищо друго освен боклуци - и за ядене, и в политиката, и в институциите!

    12:46 07.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Емигрант

    2 0 Отговор
    Защо триете бе боккллуци, Пеевски ви плаща за истрити истини ли ? Оставяте коментарите на прости и манипулирани същества, които са съгласни да се тъпчат с нискокачествана стока защото нямат сетива за различаване на вкусовите качества на хранителните продукти, само различават цифрите и не осъзнават, че математиката им е грешката която ги е направила бедняци на настоящето ?

    13:07 07.04.2026

  • 22 Не ми дават шанс

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "обаче":

    за да отговор защото доказвам, че си невероятен глупак !

    Коментиран от #23

    13:10 07.04.2026

  • 23 ех, смешко

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Не ми дават шанс":

    темата е за млечни продукти и качество ,а ти някакви шизофрении и комплекси развиваш...

    Коментиран от #24

    13:24 07.04.2026

  • 24 Нито знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "ех, смешко":

    какво е шизофрения, нито какво е комплекс, използваш тези думи които си научил от улицата защото в момента са най-употребявани от глупаците с надеждата да бъдат разпознати като интелект, ти нямаш никакви познания за реалния живот, причината е, че живеете в България накакъв измислен живот който възприемате като "всеобщ" и както съм казвал винаги, вие, но само за вас сте "най-умните" и "най-можещите" затова и сте се закотвили на дъното в "езерото" на мизерията....

    14:45 07.04.2026

