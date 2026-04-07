Иззеха половин тон млечни продукти в Хасковско

Над 500 килограма млечни продукти, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, както и нерегламентиран склад за храни са установени при проверки в град Любимец. Сигналът е подаден от ОДМВР – Хасково.
В нерегистрирания склад инспекторите са намерили зехтин, леща и ориз в срок на годност. На оператора ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.
Проверен е и товарен микробус, който е бил пред склада. В него са открити сирене, кашкавал и краве масло с общо количество 513 килограма. Установено е, че продуктите са транспортирани при температура, по-висока от изискваната. Автомобилът не е регистриран по Закона за храните и не разполага с подходяща охладителна система за извършване на такава дейност.
Млечните продукти ще бъдат унищожени. На шофьора ще бъде съставен акт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
17 обаче
До коментар #14 от "А пък аз":там има икономика, а тук разни работи като тебе след които не е пусната водата.И гръцки перилни препарати са по-добре от нашите, и от там зехтина е по-добър.Купи от сърбия и македония месо, и после приказвай.Идеята е ,че тук се продават скъпи боклуци, които нарушават европейските и български закони. Уви , това не може да го осъзнаеш.
Коментиран от #22
12:24 07.04.2026
До коментар #16 от "Ами яжте":на Хрисанов чушката, бе! В България няма нищо друго освен боклуци - и за ядене, и в политиката, и в институциите!
12:46 07.04.2026
До коментар #17 от "обаче":за да отговор защото доказвам, че си невероятен глупак !
23 ех, смешко
До коментар #22 от "Не ми дават шанс":темата е за млечни продукти и качество ,а ти някакви шизофрении и комплекси развиваш...
24 Нито знаеш
До коментар #23 от "ех, смешко":какво е шизофрения, нито какво е комплекс, използваш тези думи които си научил от улицата защото в момента са най-употребявани от глупаците с надеждата да бъдат разпознати като интелект, ти нямаш никакви познания за реалния живот, причината е, че живеете в България накакъв измислен живот който възприемате като "всеобщ" и както съм казвал винаги, вие, но само за вас сте "най-умните" и "най-можещите" затова и сте се закотвили на дъното в "езерото" на мизерията....
14:45 07.04.2026