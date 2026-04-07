Новини
България »
Над 190 000 коли се очаква да излязат от София преди Великден

7 Април, 2026 14:53 806 14

  • трафик-
  • празници-
  • великден

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В дните преди Великден се прогнозира засилен трафик по основните изходи на София. Очаква се около 191 000 пътни превозни средства да излязат от столицата. През миналата година са били около 185 000 бр. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Приблизително 130 000 пътни превозни средства се предвижда да се насочат към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“. Най-натоварена се очаква да бъде АМ „Тракия“, по която се прогнозират около 62 хил. пътни превозни средства, следвана от „Хемус“ - над 35 хил., и „Струма“ – 32 хил. броя. Най-сериозно натоварване се очаква в следобедните и вечерните часове в дните непосредствено преди празника. Тогава трафикът може да достигне 4 000 пътни превозни средства на час. В тази връзка се препоръчва на шофьорите да планират пътуванията си извън пиковите часове, при възможност да избират по-ранни или по-късни часове за тръгване, да се информират предварително за пътната обстановка и да шофират с повишено внимание, така че да се избегнат задръствания и да се осигури по-безопасно и спокойно придвижване.

Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления АМ „Тракия“, по АМ „Хемус“ - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87-ми км), по АМ „Струма“ и по път I-1 в отсечката от п. в. „Симитли“ (376-ти км) до п. в. „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км). Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

В последния работен ден – 9 април /четвъртък/, между 15 ч. и 20 ч. ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София.

В първия почивен ден – 10 април /петък/, от 9 ч. до 14 ч. отново ще е ограничено движението на МПС над 12, излизащи от столицата.

В последния почивен ден – 13 април /понеделник/, от 12 ч. до 20 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София.

Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони, пътуващи по АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград.

На АМ „Тракия“ забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници. Също на АМ „Тракия“, за пътуващите в посока София, забраната не се отнася за МПС с опасни товари (ADR) в участъка от п. в. „Ихтиман“ (34-ти км) до п. в. „Вакарел“ (23-ти км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение в празничните дни. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района.

От 12 ч. на 9 април /четвъртък/ до 16 ч. на 11 април /събота/ преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента.

На 12 април /неделя/ и на 13 април /понеделник/ ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

При преминаването през град Кресна от 12 ч. на 9 април /четвъртък/ до 12 ч. на 14 април ще се ограничи извършването на ляв завой на кръстовището на път I-1 с ул. „Цар Борис III“ в града. Това ще улесни пътуването и ще повиши безопасността на движение в града. Припомняме, че светофарът в града работи с бутон „при поискване“ и хората желаещи да пресекат пътя по пешеходната пътека могат да го направят след като изчакат съответния сигнал.

По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сельо ндк

    15 1 Отговор
    Ни са връщайти

    14:54 07.04.2026

  • 2 Кореняк софиянец

    12 1 Отговор
    Ще има,селяни на талази по цялата пътна мрежа.Когато се завърнат,канализацията на столицата,ще бъде подложена на тежко изпитание.

    Коментиран от #4

    15:00 07.04.2026

  • 3 Кореняк софиянец от прованса

    7 1 Отговор
    Отивам да нахраня прасето, кравата, козата, овчицата и да изрина обора, че вече прелива

    15:10 07.04.2026

  • 4 Информация от елитен столичен квартал

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кореняк софиянец":

    По-голямата част от София няма канализация така че не се притеснявай. Всичко е включено в реки и септични ями в кварталите на софийските тежкари

    15:14 07.04.2026

  • 5 Важно

    9 1 Отговор
    Селе-5ндурите вън.
    Не се вр-
    щайте

    15:14 07.04.2026

  • 6 Сила

    8 1 Отговор
    СБОГОМ И НЕ СЕ ВРЪЩАЙТЕ НИКОГА ПОВЕЧЕ

    15:23 07.04.2026

  • 7 "СТОЛИЧАНИ"

    5 1 Отговор
    ЩЕ ТРЪГНАТ КЪМ РОДНИТЕ СИ МЕСТА.

    15:27 07.04.2026

  • 8 Аз...

    5 1 Отговор
    И не се връщайте моля

    15:28 07.04.2026

  • 9 Тома

    6 1 Отговор
    Кой каза че горивото било скъпо

    15:50 07.04.2026

  • 10 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    СИРЕЧ,ЕДНАТРЕТА ОТ СЪРВУЛИТЕ! ДРУГИТЕ ДВЕТРЕТИ НЯМАТ ПАРИ ЗА ГОРИВО!СЕЛЯНИИИИ!

    15:52 07.04.2026

  • 11 Ха ХаХа

    5 1 Отговор
    Хич да не се връщат тези боклуци

    15:56 07.04.2026

  • 12 Присмехулник

    2 0 Отговор
    Много "кестени" ще се изнижат, ама колко от тях са истински "кестени", никой не може да каже. Пък и какво ли значение има?!

    16:20 07.04.2026

  • 13 Тити

    1 0 Отговор
    Разгеле ще си отдъхне гетото от селяните

    16:56 07.04.2026

  • 14 Хахаха

    1 0 Отговор
    Да вървят на май..... си

    17:42 07.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове