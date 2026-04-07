Яйцето от 60 стотинки скочи на 60 евроцента

С наближаването на Великден цените на яйцата в България отбелязват драстичен скок, като за една година те са поскъпнали почти двойно. Докато през миналия празничен сезон бройката се е търгувала между 30 и 35 стотинки, днес потребителите плащат от 35 до 60 евроцента за същото количество.

В малките квартални магазини цената на едно яйце вече достига между 55 и 60 евроцента, а в големите търговски вериги корите от 10 броя се продават за над 3 евро. Причините за този скок са комплексни – от натрупаната инфлация и високите цени на енергоносителите, до традиционно засиленото търсене в навечерието на Великден.

На пазарите във Велико Търново все още могат да се намерят яйца по 35 евроцента, но количествата са силно ограничени. Заради драстичното поскъпване, много домакинства се пренасочват към домашната продукция. Гражданите усещат сериозен удар върху бюджета си, като масово коментират психологическия ефект от новите валутни обозначения.

Анита Петкова: "30 яйца минимум. Като всяка година, така и тази година ще го подготвим така - с повече финансиране. Ако миналата година едно яйце е било 60 стотинки, сега е 60 цента! Двойно по-скъпи са всички стоки и продукти."

Ситуацията е особено тежка за възрастните хора, чиито доходи изостават от темпа на пазара.

Росен Колев: "Тя моята съпруга купува яйцата. Всичко увеличиха, което беше един лев, стана едно евро. Аз съм пенсионер от десет години и сега вече пенсията не стига."

Високите цени по щандовете карат все повече семейства да търсят спасение чрез собствено производство в селата и вилните зони, избягвайки надценките на търговската мрежа.

Интересна тенденция се наблюдава при производителите на пасищни кокошки, където цените остават сравнително стабилни, въпреки общата инфлация. През миналата година екологичните яйца са стрували 1,20 лева, а днес се предлагат за около 60 евроцента, което на практика запазва реалната им стойност след въвеждането на новата валута.

Фермерът от Поликраище Леонард Цвятков отглежда птици именно по този алтернативен метод и потвърждава, че търсенето не спада въпреки промените на пазара.

Леонард Цвятков: "Нашите са малко по-скъпички като цена - между 55 и 60 евроцента. Но пасищни кокошки е по-непопулярна технология и се води бутиков продукт."

Според птицевъдите в бранша, освен празничното търсене, основен дългосрочен двигател на цените остават скъпите енергоносители и фуражи, които се отразяват директно на крайната стойност на щанда.