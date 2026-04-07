Новини
България »
София »
Яйцето от 60 стотинки скочи на 60 евроцента

7 Април, 2026 17:44 1 358 55

  • яйца-
  • великден-
  • цени

В малките квартални магазини цената на едно яйце вече достига между 55 и 60 евроцента

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С наближаването на Великден цените на яйцата в България отбелязват драстичен скок, като за една година те са поскъпнали почти двойно. Докато през миналия празничен сезон бройката се е търгувала между 30 и 35 стотинки, днес потребителите плащат от 35 до 60 евроцента за същото количество.

В малките квартални магазини цената на едно яйце вече достига между 55 и 60 евроцента, а в големите търговски вериги корите от 10 броя се продават за над 3 евро. Причините за този скок са комплексни – от натрупаната инфлация и високите цени на енергоносителите, до традиционно засиленото търсене в навечерието на Великден.

На пазарите във Велико Търново все още могат да се намерят яйца по 35 евроцента, но количествата са силно ограничени. Заради драстичното поскъпване, много домакинства се пренасочват към домашната продукция. Гражданите усещат сериозен удар върху бюджета си, като масово коментират психологическия ефект от новите валутни обозначения.

Анита Петкова: "30 яйца минимум. Като всяка година, така и тази година ще го подготвим така - с повече финансиране. Ако миналата година едно яйце е било 60 стотинки, сега е 60 цента! Двойно по-скъпи са всички стоки и продукти."

Ситуацията е особено тежка за възрастните хора, чиито доходи изостават от темпа на пазара.

Росен Колев: "Тя моята съпруга купува яйцата. Всичко увеличиха, което беше един лев, стана едно евро. Аз съм пенсионер от десет години и сега вече пенсията не стига."

Високите цени по щандовете карат все повече семейства да търсят спасение чрез собствено производство в селата и вилните зони, избягвайки надценките на търговската мрежа.

Интересна тенденция се наблюдава при производителите на пасищни кокошки, където цените остават сравнително стабилни, въпреки общата инфлация. През миналата година екологичните яйца са стрували 1,20 лева, а днес се предлагат за около 60 евроцента, което на практика запазва реалната им стойност след въвеждането на новата валута.

Фермерът от Поликраище Леонард Цвятков отглежда птици именно по този алтернативен метод и потвърждава, че търсенето не спада въпреки промените на пазара.

Леонард Цвятков: "Нашите са малко по-скъпички като цена - между 55 и 60 евроцента. Но пасищни кокошки е по-непопулярна технология и се води бутиков продукт."

Според птицевъдите в бранша, освен празничното търсене, основен дългосрочен двигател на цените остават скъпите енергоносители и фуражи, които се отразяват директно на крайната стойност на щанда.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бгполитик

    28 3 Отговор
    цените двойно заплатите на половина!!!

    Коментиран от #27

    17:45 07.04.2026

  • 2 хъхъ

    41 4 Отговор
    Не може да бъде! Хампарцумян каза, че цените даже ще паднат, защото при превалутирането ще се закръгля винаги в полза на клиента.

    Коментиран от #7, #45

    17:46 07.04.2026

  • 3 честен ционист

    19 4 Отговор
    Нормално, след като България ще ходатайства за Украйна да влиза в ЕС и украинските яйца да са в евро.

    17:48 07.04.2026

  • 4 Край

    27 3 Отговор
    Да не помислите че е заради еврото. Виновни са аятоласите. Евроаятоласите.

    17:48 07.04.2026

  • 5 НСИ

    24 3 Отговор
    Няма проблем всичко е наред .Това е само временно и се дължи на изригванията на Юпитер .

    17:49 07.04.2026

  • 6 ООрана държава

    22 1 Отговор
    Един философ сутринта обесняваше как нямало ценови шок и драма след приемането на еврото...

    17:49 07.04.2026

  • 7 Хайде сега...

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    ... всички журналя и "експерти", дето русуваха розови балони им извадете записите и в прокуратурата!!!

    17:49 07.04.2026

  • 8 Яйцето скочи на 60 евроцента

    19 2 Отговор
    таке е в клуба на богатите
    да имат стимул стадата да си преизберат пак тиква и шопар
    барем стане на 1 евро

    Коментиран от #17

    17:50 07.04.2026

  • 9 Дориана

    18 4 Отговор
    Това е типично за българина , който е алчен и е на принципа Ден година храни.

    17:51 07.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 опция

    9 0 Отговор
    Скъпите яйда заплодени от щастливи петли ще останат непродадени за инкубатор.

    17:52 07.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мишел

    15 0 Отговор
    Масово прилагане на българите "Фокус мокус препаратус " - цената от ххх лева става пак толкова евро. Така ни се пада, като приехме, да няма никакъв контрол и че пазарът регулира цените .

    Коментиран от #16

    17:56 07.04.2026

  • 15 Станчо

    15 1 Отговор
    За какво са яйца и празник за малцината останали със семейство и близки. Внуците български почти не знаят и не им трябва в чужбина. Стига една свещ да запалим за тяхно здраве и за прошка на нас които допуснахме това. Без агне свикнахме ,без салата и без яйца ще минем, но без хората си мрем. Останалото е Алчност на политици и бизнеса им търгшки. Ако може кажете колко са изхвърлили „преработили“ вложени в други продукти само след 5 дни. Едва ли ще ги върнат белите яйца в Украйна от където идват.

    17:58 07.04.2026

  • 16 честен ционист

    12 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Свободният пазар в банановите републики се нарича спекула.

    17:58 07.04.2026

  • 17 78291

    9 8 Отговор

    До коментар #8 от "Яйцето скочи на 60 евроцента":

    Абе ти влизал ли си в магазина яйца кора 30 бр 4.8евро /0.16 ето цента,аре скривайте се от израждане

    17:58 07.04.2026

  • 18 78291

    6 7 Отговор
    Абе факти ли сте незнам ,ама в магазина яйца кора 30 бр 4.8евро /0.16 ето цента,аре скривайте

    17:59 07.04.2026

  • 19 Гост

    11 1 Отговор
    Това го повтаряше всеки втори, включително и аз. И това е най малкото, което стана, много стоки скочиха четири пъти, не два, а сега ни чака още нагоре, като изчезнат цените в лева

    18:00 07.04.2026

  • 20 шопо с търнокопо

    8 1 Отговор
    Днес статия как не се сбъднали прогнозите за поскъпване при влизането в еврозоната, сега пък статия как всичко е двойно по-скъпо, айде разберете се, евроатлантически ку.рс ли сме задали или путинистки.

    Факт е, че обедняваме с темпове виденови, само дето тогава още имаше икономика, та имаше какво да се продаде, сега остана да си продаваме само подгърбието.

    18:00 07.04.2026

  • 21 Радио Видин

    13 1 Отговор
    Вчера слушах по радио Видин интервю с една пекарна от района на Видин и казаха, че цените са същите като миналага година, но разликата е, че вече са в евро. Ето и тук потвърждение с яйцата. То това беше ясно, но идеята, е че в един момент и доходите на обикновените хора ще се вдигнат, но това не е много сигурно, тъй като елитът ни вече се изравни по доходи с европейския, но доходите на хората изостават от европейските.

    Коментиран от #24

    18:01 07.04.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    9 2 Отговор
    Всички цени са двойни! ОБРАХА ВИ ПОЛОВИНАТА ДОХОДИ!!!
    Така се става богат! Вие си мислехте, че в клуба на богатите ще сте богати - не бе изроди! Вие ще бачкате за богатите!

    Всички стоки - вече не само храните, а всички стоки стават левовата си равностойност, но в евро!
    РАЗБИРА СЕ МИНИСТРИТЕ НА ПП-ЕДОФИЛИТЕ ВИ ОБЯСНЯВАТ, ЧЕ УВЕЛИЧЕНИЯ И ИНФЛАЦИЯ НЯМА!!! А вие вярвайте!

    18:02 07.04.2026

  • 23 ЯЖТЕ ЯИЙАТА🐣

    0 5 Отговор
    НА ШИ ШИ И КУПЕЙКИН
    ПО ЕДИН ЦЕНТ БР.ОБЩО ЧЕТРИ ЦЕНТА

    18:05 07.04.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Радио Видин":

    миналата година агнешкото беше около 20-23 лева
    тази година е 15-17 евро

    повечето стоки, а покрай тях вече и услугите започват да се вдигат и догонват!

    Това е положението в клуба на богатите!
    Така е когато управляват ППедофили!

    18:06 07.04.2026

  • 25 сикаджията

    8 1 Отговор
    Какво се оплаквате, бе! Нали тиквочаКаза, че сме в клуба на богатите! Нали затова ни набута в гнилата еврозона с проклетото евро! И сега отново обикаля с шлифера и ви прилъгва да гласувате отново за него, защото иначе без имунитет го чака Магнитски! Гласувайте пак за негоГлупаци!!!

    18:07 07.04.2026

  • 26 Защото

    4 1 Отговор
    тука сме в левро !

    18:11 07.04.2026

  • 27 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "бгполитик":

    Леврозона !!!

    Коментиран от #30

    18:12 07.04.2026

  • 28 България на три морета

    3 0 Отговор
    Във Финландия 15 яйца за Великден бяха 2,70 евро, сметнете ги! И тук преди 10 години бяха по-скъпи от Българя, значи е време да се върна та да поддържам висок стандарт

    18:14 07.04.2026

  • 29 Колю с двуцевката

    6 2 Отговор
    Сега онези боклуци,които 3 месеца обясняваха,че няма да има увеличение,държавата ще следи и т.н....да се застрелят веднага

    18:17 07.04.2026

  • 30 по скоро

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "Факт":

    тъпи комунета в Еврозоната..

    Коментиран от #32, #38

    18:17 07.04.2026

  • 31 Де6или, повече от 80%

    7 2 Отговор
    И евро за брой да го направят тъпия българин ще плаща и нищо няма да направи...пардон...ще е силен в Интернет.

    18:19 07.04.2026

  • 32 бай ганьо

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "по скоро":

    европеец......

    18:23 07.04.2026

  • 33 Тони

    6 1 Отговор
    Понеже тук са най-големите разбирачи в Българияискам само да ви кажа ,че в големите вериги които многократно оплювахте, яйцето пак е 50-60 ст.а агнешкото от 20 до 25лв. Няма по-неприятен човек от българския производител. Иска да купувам максимално евтино и да продава максимално скъпо

    18:28 07.04.2026

  • 34 Горски

    6 1 Отговор
    Още ли искате еврото, станахте ли по - "богати"?? А добре дошли в клуба на "богатите", баламурници такива!

    18:28 07.04.2026

  • 35 селяк

    3 1 Отговор
    ревахте за клуба на богатите и получихте клуба на богатите не мрънкяйте сега и са кефете на двойните цени

    18:29 07.04.2026

  • 36 стрина Сийка

    5 0 Отговор
    Аз отдавна си отглеждам три кокошки и петел на балкона.Не ми пука.Щом гледат кучета които по цял ден лаят,гълъби,папагали,питони и отровни змии,защо да не гледам кокошки носачки.До НДК-то.

    18:30 07.04.2026

  • 37 Еврото !

    3 2 Отговор
    Еврото !

    Обърка Цялата Работа !

    Търговците Решиха !

    Че Един Лев Е Равен !

    На Едно Евро !

    Сега Като Няма Лев !

    Цените останаха Същите !

    Но номинирани като Евро !

    Коментиран от #40

    18:30 07.04.2026

  • 38 Хак

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "по скоро":

    да ви е леврото !

    18:32 07.04.2026

  • 39 Уж Яйце L - Ел !

    2 0 Отговор
    Уж Яйце L - Ел !

    Пък То !

    Сачми !

    Да Се Чудиш !

    От Какви Кокошки !

    Са ?

    18:32 07.04.2026

  • 40 Не бре,

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Еврото !":

    ЛЕВРО !!!!

    18:33 07.04.2026

  • 41 Киро Яйцето

    4 1 Отговор
    А при нас във Франция заради увеличението на горивата, яйцата среден размер, скочиха от 17 на 22 цента, най-ниска цена. За по-капризните по отношение на качеството има и по 26-28 и 33 цента. При заплата 3000 евро се ядва.
    Гласувайте за тикви и прасета а после гладувайте. Даже и рима се получи.

    18:34 07.04.2026

  • 42 Боко

    1 3 Отговор
    Важното е че, от “еврото нищо не си удвои цената” и инфлация “НЯМА”
    Всичко си е по старому😂🤪👌
    Цените са си същите какт с левовете😂🤪👌

    18:37 07.04.2026

  • 43 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Пазарувайте от веригите. Не се мотайте из малките магазинчета. Там ще ви съдерат кожите. Ходете гладни, но в квартално магазинче не влизайте.

    Коментиран от #50

    18:37 07.04.2026

  • 44 рибаря

    0 0 Отговор
    Аз пък избягвам пресните яйца защото консумирам често солен паламуд или аншоа.

    18:40 07.04.2026

  • 45 Аре бе, маани

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    го тоа левак, Путин е виновен за всичко

    18:42 07.04.2026

  • 46 На кой му пука

    2 3 Отговор
    В клуба на богатите сме, богатите имат по-ниски цени и по-високи заплати, бедните имат по-високи цени и по-ниски заплати. А ние пак сме във фоаето. Най-недната и гладна страна в Европа

    18:43 07.04.2026

  • 47 Пълни гглупости

    2 1 Отговор
    В лидъла са 5 евро за 30 яйца, взех си две кори. Имаше и по едри за 6 евро.

    18:55 07.04.2026

  • 48 Агнешкото

    2 1 Отговор
    В билата е 10 евро. При спекулантите може да 20.

    18:58 07.04.2026

  • 49 Благодарение на ГЕРБ и ПП-ДБ

    2 2 Отговор
    В клуба на богатите за бедните е скъпо.

    19:05 07.04.2026

  • 50 Новичок

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Данко Харсъзина":

    Оня твоят шеф хърсъзина затри всички бакалии, в с.Дрен на коя верига да се редим ???Пфу...

    19:13 07.04.2026

  • 51 Евроатлантик

    0 2 Отговор
    Важното е, че няма инфлация и сме в клуба на богатите.

    И...ти!

    19:16 07.04.2026

  • 52 Така

    2 0 Отговор
    Е , като чакате чорапа да ви оправи. 6 година шапкарско управление доведоха до това.

    19:17 07.04.2026

  • 53 Защо слагате

    2 0 Отговор
    Минуси вчера наистина си взех 60 яйца , две кори по 4.89 евро.

    19:19 07.04.2026

  • 54 Бъдете

    2 0 Отговор
    Съпричастни, в Русия въобще няма яйца. Ни за 5 ни за 50 евро.

    19:21 07.04.2026

  • 55 Лукашенко

    1 0 Отговор
    Се е стиснал и не праща яйца на братята.

    19:22 07.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове