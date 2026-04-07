Яйцето от 60 стотинки скочи на 60 евроцента

С наближаването на Великден цените на яйцата в България отбелязват драстичен скок, като за една година те са поскъпнали почти двойно. Докато през миналия празничен сезон бройката се е търгувала между 30 и 35 стотинки, днес потребителите плащат от 35 до 60 евроцента за същото количество.
В малките квартални магазини цената на едно яйце вече достига между 55 и 60 евроцента, а в големите търговски вериги корите от 10 броя се продават за над 3 евро. Причините за този скок са комплексни – от натрупаната инфлация и високите цени на енергоносителите, до традиционно засиленото търсене в навечерието на Великден.
На пазарите във Велико Търново все още могат да се намерят яйца по 35 евроцента, но количествата са силно ограничени. Заради драстичното поскъпване, много домакинства се пренасочват към домашната продукция. Гражданите усещат сериозен удар върху бюджета си, като масово коментират психологическия ефект от новите валутни обозначения.
Анита Петкова: "30 яйца минимум. Като всяка година, така и тази година ще го подготвим така - с повече финансиране. Ако миналата година едно яйце е било 60 стотинки, сега е 60 цента! Двойно по-скъпи са всички стоки и продукти."
Ситуацията е особено тежка за възрастните хора, чиито доходи изостават от темпа на пазара.
Росен Колев: "Тя моята съпруга купува яйцата. Всичко увеличиха, което беше един лев, стана едно евро. Аз съм пенсионер от десет години и сега вече пенсията не стига."
Високите цени по щандовете карат все повече семейства да търсят спасение чрез собствено производство в селата и вилните зони, избягвайки надценките на търговската мрежа.
Интересна тенденция се наблюдава при производителите на пасищни кокошки, където цените остават сравнително стабилни, въпреки общата инфлация. През миналата година екологичните яйца са стрували 1,20 лева, а днес се предлагат за около 60 евроцента, което на практика запазва реалната им стойност след въвеждането на новата валута.
Фермерът от Поликраище Леонард Цвятков отглежда птици именно по този алтернативен метод и потвърждава, че търсенето не спада въпреки промените на пазара.
Леонард Цвятков: "Нашите са малко по-скъпички като цена - между 55 и 60 евроцента. Но пасищни кокошки е по-непопулярна технология и се води бутиков продукт."
Според птицевъдите в бранша, освен празничното търсене, основен дългосрочен двигател на цените остават скъпите енергоносители и фуражи, които се отразяват директно на крайната стойност на щанда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
17:45 07.04.2026
17:46 07.04.2026
7 Хайде сега...
До коментар #2 от "хъхъ":... всички журналя и "експерти", дето русуваха розови балони им извадете записите и в прокуратурата!!!
17:49 07.04.2026
8 Яйцето скочи на 60 евроцента
да имат стимул стадата да си преизберат пак тиква и шопар
барем стане на 1 евро
Коментиран от #17
17:50 07.04.2026
До коментар #8 от "Яйцето скочи на 60 евроцента":Абе ти влизал ли си в магазина яйца кора 30 бр 4.8евро /0.16 ето цента,аре скривайте се от израждане
17:58 07.04.2026
20 шопо с търнокопо
Факт е, че обедняваме с темпове виденови, само дето тогава още имаше икономика, та имаше какво да се продаде, сега остана да си продаваме само подгърбието.
18:00 07.04.2026
22 ДрайвингПлежър
Така се става богат! Вие си мислехте, че в клуба на богатите ще сте богати - не бе изроди! Вие ще бачкате за богатите!
Всички стоки - вече не само храните, а всички стоки стават левовата си равностойност, но в евро!
РАЗБИРА СЕ МИНИСТРИТЕ НА ПП-ЕДОФИЛИТЕ ВИ ОБЯСНЯВАТ, ЧЕ УВЕЛИЧЕНИЯ И ИНФЛАЦИЯ НЯМА!!! А вие вярвайте!
18:02 07.04.2026
23 ЯЖТЕ ЯИЙАТА🐣
ПО ЕДИН ЦЕНТ БР.ОБЩО ЧЕТРИ ЦЕНТА
18:05 07.04.2026
24 ДрайвингПлежър
До коментар #21 от "Радио Видин":миналата година агнешкото беше около 20-23 лева
тази година е 15-17 евро
повечето стоки, а покрай тях вече и услугите започват да се вдигат и догонват!
Това е положението в клуба на богатите!
Така е когато управляват ППедофили!
18:06 07.04.2026
27 Факт
До коментар #1 от "бгполитик":Леврозона !!!
Коментиран от #30
18:12 07.04.2026
30 по скоро
До коментар #27 от "Факт":тъпи комунета в Еврозоната..
Коментиран от #32, #38
18:17 07.04.2026
32 бай ганьо
До коментар #30 от "по скоро":европеец......
18:23 07.04.2026
37 Еврото !
Обърка Цялата Работа !
Търговците Решиха !
Че Един Лев Е Равен !
На Едно Евро !
Сега Като Няма Лев !
Цените останаха Същите !
Но номинирани като Евро !
Коментиран от #40
18:30 07.04.2026
38 Хак
До коментар #30 от "по скоро":да ви е леврото !
18:32 07.04.2026
39 Уж Яйце L - Ел !
Пък То !
Сачми !
Да Се Чудиш !
От Какви Кокошки !
Са ?
18:32 07.04.2026
40 Не бре,
До коментар #37 от "Еврото !":ЛЕВРО !!!!
18:33 07.04.2026
41 Киро Яйцето
Гласувайте за тикви и прасета а после гладувайте. Даже и рима се получи.
18:34 07.04.2026
42 Боко
Всичко си е по старому😂🤪👌
Цените са си същите какт с левовете😂🤪👌
18:37 07.04.2026
45 Аре бе, маани
До коментар #2 от "хъхъ":го тоа левак, Путин е виновен за всичко
18:42 07.04.2026
50 Новичок
До коментар #43 от "Данко Харсъзина":Оня твоят шеф хърсъзина затри всички бакалии, в с.Дрен на коя верига да се редим ???Пфу...
19:13 07.04.2026
