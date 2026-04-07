Превозвачите искат спешни мерки и държавна подкрепа

Транспортният бранш е в протестна готовност, като превозвачите настояват за спешни мерки заради високите цени на горивата. Те искат финансова подкрепа от държавата и данъчни облекчения. Междувременно приключи срещата с ресорния министър, на която бяха обсъдени основните проблеми в сектора.

Беше отправено предупреждение за предстоящи проблеми с автобусния транспорт, като се очакват засилени проверки. „Всеки да си подготви документите, всеки да играе по правилата“, заяви Корман Исмаилов.

Проверките ще се извършват съвместно с представители на гранична полиция, с фокус върху превоза на пътници.

Министърът на икономиката Ирина Щонова подчерта значението на транспортния сектор за националната икономика, като отбеляза, че правителството е наясно с ключовата му роля. По думите ѝ, повече от 80% от предприетите мерки са насочени именно към този сектор.

Един от основните проблеми, поставени от бранша, е свързан с ликвидността на компаниите. В отговор на това, съвместно с Българската агенция за експортно застраховане, която е към Министерството на икономиката, са разработени три конкретни инструмента за подкрепа.

Мерките вече са били обсъдени по време на срещата с представителите на бранша, която беше определена като продуктивна и успешна.

Първата обявена мярка е свързана с обслужването на лизинговите вноски. Предвижда се до края на 2026 година фирмите, които се включат в програмата, да не плащат главницата по лизинговите си задължения. Те ще трябва да покриват единствено лихвите, които възлизат на около 5–10% от вноските. По този начин компаниите ще разполагат със значителен финансов ресурс до края на годината, а разсрочените плащания ще бъдат прехвърлени за по-късен период съгласно погасителните им планове.

Министерството на транспорта съобщи, че вече се прилагат конкретни мерки за превозвачите във връзка с повишените цени на горивата. Предвижда се осигуряване на 2,5 млн. евро за гарантиране на ученическия транспорт до началото на следващата учебна година, като окончателното решение ще бъде взето на предстоящо заседание на правителството утре. Още 18 млн. евро ще бъдат насочени към превозвачи, обслужващи междуселищни линии, за да се запази транспортното обслужване в по-слабо населени и отдалечени райони.

Допълнително се отлага увеличението на тол таксите за юли, а държавната помощ за сектора се планира да бъде удвоена – до 50 млн. евро. Въвежда се и механизъм за разсрочване на лизинговите плащания, който ще позволи на транспортните фирми временно да плащат само лихви.

Правителството определя мерките като ограничени, но с готовност да бъдат разширени при необходимост.