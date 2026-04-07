Надежда Йорданова: Нашата цел е да бъдем политически инструмент на заявките на протеста през декември
  Тема: Избори

7 Април, 2026 20:46 998 35

Гражданите поискаха честни избори

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това, което се случи през декември миналата година е, че стотици хиляди български граждани излязоха и изхвърлиха Борисов и Пеевски от властта. Гласът на площада беше много ясен - не на кражбите, справедливост и „Сарафов вън”. Нашата цел е да бъдем политически инструмент на заявките на протеста. Затова се борим за всеки глас и за доверието на максимално много хора, които да ни позволят да реализираме по-силна България. Това каза в студиото на „Пресечна точка” Надежда Йорданова, която е водач на листата на ПП-ДБ в 19-ти МИР-Русе.

Тя коментира възможните коалиции в следващия парламент. „Явно е, че след като ние сме на страната на гражданите, които изхвърлиха Борисов и Пеевски от управлението, управленска формула с тях е невъзможна. Това, което е сериозно притеснително, е, че Радев, вместо да отговори на въпросите, които поставиха гражданите на протестите на площада, мълчи”, каза Йорданова.

„Гражданите поискаха честни избори. Виждаме, че настоящото служебно правителство прави сериозни усилия да осигури честни избори. Вместо да оцени тези усилия, Радев атакува служебното правителство като нелегитимно”, коментира тя. „С подобни изказвания Радев гори връзката си с хората, които протестираха за падането на модела Борисов-Пеевски, прави лупинг и чрез катапулт се приземява именно на територията на Борисов и Пеевски, които атакуват служебното правителство и неговите усилия за осигуряване на честни избори”, каза още тя.

„Усилията на служебния министър на правосъдието заслужават подкрепа. Искането за определяне на нов временно и.ф. главен прокурор е не за смяна на едно или друго лице, а за възстановяване на законността”, заяви тя. По отношение на дисциплинарното производство спрямо прокурор Емилия Русинова Йорданова заяви, че то е абсолютно адекватно. „Недопустимо е действащ магистрат да пътува заедно с лице, което е обвиняемо и е един от символите на търговията на влияние в съдебната власт”, коментира Йорданова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кажи

    24 1 Отговор
    На шорош
    Не ,че не го знаем

    20:47 07.04.2026

  • 2 SDEЧЕВ

    28 1 Отговор
    Кой те пита ква е твоята цел?

    20:48 07.04.2026

  • 3 Николова , София

    18 1 Отговор
    Сигур е така ...то митлъ умна незнам да има

    20:49 07.04.2026

  • 4 Аха!

    31 1 Отговор
    На Андрей Гюров обяснихте ли го? Защото ако сте искали да бъдете инструмент, той ви затъпи инструмента! С тъп инструмент на избори не се ходи! 😏

    20:50 07.04.2026

  • 5 Дочо

    33 1 Отговор
    Тоя секретарка какво ни я натрапвате постоянно. Тя горката още не е стоплила, че правителството си тръгна не заради протестите и не падна от вот на недоверие. Знаеха че идват тежки месеци и оставиха онези шушляци малко да узурпират властта. Което разбира се ще им се отрази доста негативно на предстоящите избори.

    20:54 07.04.2026

  • 6 кака надка

    13 3 Отговор
    моята цел е да бъда инструмент на заявките
    от господа с пълни чекмеджета

    20:54 07.04.2026

  • 7 Красимир Петров

    33 1 Отговор
    Сорос и неговите слуги от ППДБ нанесоха непостижимо щети на България.

    20:55 07.04.2026

  • 8 Вашата цел е

    24 1 Отговор
    Да сте инструмент на всички хижари
    8% не повече на 19 ти април
    8% са се що е хижар лама либерал и чист п.ен.де.л

    Коментиран от #15, #22

    20:56 07.04.2026

  • 9 Ддд

    21 3 Отговор
    Протестите били изхвърлили ГЕРБ-СДС от властта. хахахахахахаххахахха.
    Ако искаха да седят във властта щяха да го правят, както в другите държави управляващите им седят след тройно по големи протести от нашите.
    Просто Борисов е по умен от цялото ПП-ДБ. А Радев използва ситуацията, и направи ПП-ДБ с 10%, да се бори за трето и четвърто място.

    Коментиран от #33

    21:02 07.04.2026

  • 10 Важно

    21 1 Отговор
    Не гласувайте за водачи на листи,служители на НПО та.

    21:02 07.04.2026

  • 11 Тъй ли?

    13 2 Отговор
    Абе сглобкаджии сте и такива ще си останете. Бяхте и инструмент заедно с инструмента на Тиквата.

    21:05 07.04.2026

  • 12 ДАЙ ДА СЕ РАЗБЕРЕМ

    18 1 Отговор
    Да знаеш, че ние ще ПРОТЕСТИРАМЕ СРУЩУ ТЕБЕ и другите от бандата ви. Тая е мераклийка да води протестите!?!?? - наглост без край.

    Коментиран от #13

    21:09 07.04.2026

  • 13 Файърфлай

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "ДАЙ ДА СЕ РАЗБЕРЕМ":

    А най- добре е и тях да ги изхвърлим от властта на 19.Напълно постижимо е.Гюров хубава работа свърши за делото.

    21:13 07.04.2026

  • 14 мамник

    17 1 Отговор
    Пор!!!!! Излючително нагло и арогантно същество!

    21:15 07.04.2026

  • 15 Наказание за всички!

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вашата цел е":

    Вървим към фрагментиран парламент!

    Коментиран от #17

    21:17 07.04.2026

  • 16 ганев

    11 0 Отговор
    ...УУУУ...ТУЙ...КАК СЕ Е...ОХРАНИЛО

    21:26 07.04.2026

  • 17 Файърфлай

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Наказание за всички!":

    Абе,ако се осъществи съотношението "българофили" срещу " майкопродавци", няма да е толкова фрагментарен.

    Коментиран от #21

    21:34 07.04.2026

  • 18 Злопаметен

    13 0 Отговор
    Надке не разбрахте ли, че хората не ви искат. С тая СГЛОБКА предадохте очакванията им. Белязани сте дамгосани, хората ви мразят.

    21:41 07.04.2026

  • 19 Голям майтап

    13 0 Отговор
    ПП ДБ, не благодаря! Много подла сган е това. Бягайте надалече от такива.

    21:41 07.04.2026

  • 20 Ироничен

    8 0 Отговор
    Мокра домашна птица.

    21:57 07.04.2026

  • 21 Мразя ви!

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "Файърфлай":

    Всички задружно убихте енергията! Няма я! СЕГА ЗАСЛУЖЕНО ВСИЧКИ ЩЕ СЕ ГЪРЧИТЕ!

    Коментиран от #23

    22:10 07.04.2026

  • 22 Всъщност,

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вашата цел е":

    ДъБъ и техните комсомолци от ПеПе имат свой твърд електорат от около 200-250 000 души от pеститутkи,
    крадци-приватизатори, сopoспии-грантоеди, млади-кариеристи "образовани"по учебниците на НПО и ЛГБТ-отпадъци...

    22:10 07.04.2026

  • 23 Така е.

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мразя ви!":

    Добре, че поне се включихме към "Турски поток", защото прецакахме "Южен поток", "Белене",
    "Бургас-Александруполис" и каскада "Горна Арда". Потвърди се приказката, че сме малък, но много глупав народ.
    За съжаление това е положението...

    22:12 07.04.2026

  • 24 Реалист

    11 0 Отговор
    Ппдб са не по-малко вредни за България

    22:24 07.04.2026

  • 25 На бас 👍

    5 4 Отговор
    Без ГЕРБ няма да бъде сформирано правителство. Просто защото не може да има правителство без ГЕРБ. Подлъгват овцете да излязат на протест, плащат на шепа лумпени да трошат и ГЕРБ дава оставка ама после пак същото 😆

    Коментиран от #27

    22:35 07.04.2026

  • 26 Васко

    6 4 Отговор
    Протестите бяха срещу бюджета.Пепедебе избиратели и професионални протестъри Заедно с про руски избиратели на копейкин и меч с тик ток кампания ги използваха за сваляне на правителството От което държавата нямаше никаква нужда .Едва бяхме излязали с големи мъки от 7 поредни избори. Никой в държавата освен радев и копейкин не искаха пак избори..Пепе направиха поредна грешка Като си помислиха че хората ще ги подкрепят на нови избори Ако бяха малко по умни щяха да останат в опозиция 4 години Да оставят Герб да се изхабят Радев да бъде забравен като му свърши мандата А те да се стабилизарат .А те аматьорите направиха точно това което не трябваше да правят .Създадоха си още един враг радев!

    Коментиран от #28, #30

    22:40 07.04.2026

  • 27 1111

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "На бас 👍":

    И С ГЕРБ НЯМА ДА БЪДЕ СФОРМИРАНО!

    23:15 07.04.2026

  • 28 1111

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Васко":

    СЕГА ЩЕ ВЪРВИТЕ ПО ДЯВОЛИТЕ ВСИЧКИ, ЩОТО СТЕ МЕГАТЪПИ!

    23:21 07.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Васко":

    Трябва да се преименуваш на Васко-2те мозъчни клетки!
    След като ппдб отидоха при зеления и му подариха милиони и загробиха България с още неизгодни за нея договори, а вие (продалите се) разправяте отново за "копийкин", значи в главите сте по-кухи и от тиквата на тиквата!!!

    00:03 08.04.2026

  • 31 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Тази руса птица от Дбилна България която се излежава в леглото на небезизвестния Христо Иванов - Бойкикев ,бивш служител на Маджо си позволява наглостта да открадне протеста на патриотичните партии и сдружения срещи модела Борисов-Пеевски при положение,че нейния любовник седеше по същото време в скута на Пеевски и пиеше мазно турско кафе.

    00:25 08.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 борисов

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ддд":

    и умен е оксиморон, бе "разбирач", също като дървено желязо.....

    08:45 08.04.2026

  • 34 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Каква заявка уе? Тая едно кафе дори, не може да направи

    09:39 08.04.2026

  • 35 непротестиращ

    1 0 Отговор
    Ти ли ще говориш за честни избори, ма?! Вие от опълченците на Петрохан нямате капка срам! Ти Йорданова, дето си регистрирала НПО-то на Калушев за 3 дни, ти ще ми говориш, колко успешен е Гюро, който гази законите! Дано никога повече не видим ППетрохан в НС!

    10:01 08.04.2026

