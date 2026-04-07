Надежда Йорданова: Нашата цел е да бъдем политически инструмент на заявките на протеста през декември

Това, което се случи през декември миналата година е, че стотици хиляди български граждани излязоха и изхвърлиха Борисов и Пеевски от властта. Гласът на площада беше много ясен - не на кражбите, справедливост и „Сарафов вън”. Нашата цел е да бъдем политически инструмент на заявките на протеста. Затова се борим за всеки глас и за доверието на максимално много хора, които да ни позволят да реализираме по-силна България. Това каза в студиото на „Пресечна точка” Надежда Йорданова, която е водач на листата на ПП-ДБ в 19-ти МИР-Русе.
Тя коментира възможните коалиции в следващия парламент. „Явно е, че след като ние сме на страната на гражданите, които изхвърлиха Борисов и Пеевски от управлението, управленска формула с тях е невъзможна. Това, което е сериозно притеснително, е, че Радев, вместо да отговори на въпросите, които поставиха гражданите на протестите на площада, мълчи”, каза Йорданова.
„Гражданите поискаха честни избори. Виждаме, че настоящото служебно правителство прави сериозни усилия да осигури честни избори. Вместо да оцени тези усилия, Радев атакува служебното правителство като нелегитимно”, коментира тя. „С подобни изказвания Радев гори връзката си с хората, които протестираха за падането на модела Борисов-Пеевски, прави лупинг и чрез катапулт се приземява именно на територията на Борисов и Пеевски, които атакуват служебното правителство и неговите усилия за осигуряване на честни избори”, каза още тя.
„Усилията на служебния министър на правосъдието заслужават подкрепа. Искането за определяне на нов временно и.ф. главен прокурор е не за смяна на едно или друго лице, а за възстановяване на законността”, заяви тя. По отношение на дисциплинарното производство спрямо прокурор Емилия Русинова Йорданова заяви, че то е абсолютно адекватно. „Недопустимо е действащ магистрат да пътува заедно с лице, което е обвиняемо и е един от символите на търговията на влияние в съдебната власт”, коментира Йорданова.
1 Кажи
Не ,че не го знаем
20:47 07.04.2026
6 кака надка
от господа с пълни чекмеджета
20:54 07.04.2026
8 Вашата цел е
8% не повече на 19 ти април
8% са се що е хижар лама либерал и чист п.ен.де.л
Коментиран от #15, #22
20:56 07.04.2026
Ако искаха да седят във властта щяха да го правят, както в другите държави управляващите им седят след тройно по големи протести от нашите.
Просто Борисов е по умен от цялото ПП-ДБ. А Радев използва ситуацията, и направи ПП-ДБ с 10%, да се бори за трето и четвърто място.
Коментиран от #33
21:02 07.04.2026
Коментиран от #13
21:09 07.04.2026
13 Файърфлай
До коментар #12 от "ДАЙ ДА СЕ РАЗБЕРЕМ":А най- добре е и тях да ги изхвърлим от властта на 19.Напълно постижимо е.Гюров хубава работа свърши за делото.
21:13 07.04.2026
15 Наказание за всички!
До коментар #8 от "Вашата цел е":Вървим към фрагментиран парламент!
Коментиран от #17
21:17 07.04.2026
17 Файърфлай
До коментар #15 от "Наказание за всички!":Абе,ако се осъществи съотношението "българофили" срещу " майкопродавци", няма да е толкова фрагментарен.
Коментиран от #21
21:34 07.04.2026
21 Мразя ви!
До коментар #17 от "Файърфлай":Всички задружно убихте енергията! Няма я! СЕГА ЗАСЛУЖЕНО ВСИЧКИ ЩЕ СЕ ГЪРЧИТЕ!
Коментиран от #23
22:10 07.04.2026
22 Всъщност,
До коментар #8 от "Вашата цел е":ДъБъ и техните комсомолци от ПеПе имат свой твърд електорат от около 200-250 000 души от pеститутkи,
крадци-приватизатори, сopoспии-грантоеди, млади-кариеристи "образовани"по учебниците на НПО и ЛГБТ-отпадъци...
22:10 07.04.2026
23 Така е.
До коментар #21 от "Мразя ви!":Добре, че поне се включихме към "Турски поток", защото прецакахме "Южен поток", "Белене",
"Бургас-Александруполис" и каскада "Горна Арда". Потвърди се приказката, че сме малък, но много глупав народ.
За съжаление това е положението...
22:12 07.04.2026
До коментар #25 от "На бас 👍":И С ГЕРБ НЯМА ДА БЪДЕ СФОРМИРАНО!
23:15 07.04.2026
28 1111
До коментар #26 от "Васко":СЕГА ЩЕ ВЪРВИТЕ ПО ДЯВОЛИТЕ ВСИЧКИ, ЩОТО СТЕ МЕГАТЪПИ!
23:21 07.04.2026
30 Мнение
До коментар #26 от "Васко":Трябва да се преименуваш на Васко-2те мозъчни клетки!
След като ппдб отидоха при зеления и му подариха милиони и загробиха България с още неизгодни за нея договори, а вие (продалите се) разправяте отново за "копийкин", значи в главите сте по-кухи и от тиквата на тиквата!!!
00:03 08.04.2026
33 борисов
До коментар #9 от "Ддд":и умен е оксиморон, бе "разбирач", също като дървено желязо.....
08:45 08.04.2026
