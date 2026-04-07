Фандъкова: Ако управляваш самостоятелно, можеш да изпълняваш своята програма, но нямаш с кого да се оправдаваш

В условията на фрагментиран политически пейзаж и чести избори, темата за коалиционното управление отново излиза на преден план. Според социологическите данни и резултатите от последните избори, България вероятно ще продължи да бъде управлявана чрез коалиции.
В предизборно интервю по регламент в предаването "Лице в лице", Йорданка Фандъкова от ГЕРБ коментира както политическата ситуация, така и предизвикателствата пред управлението.
По отношение на политическата реалност Фандъкова заяви, че отдавна е минало времето на еднопартийните кабинети и еднопартийното управление. Според нея ГЕРБ има опит в подобна среда: „Ние от ГЕРБ сме изградили много стабилна култура на водене на диалог и привличане на подкрепа.“ Тя даде пример и от своята работа като кмет: „През последните ми два мандата съм работила без мнозинство в Общинския съвет, но съм успявала да привличам подкрепа и да защитавам важни въпроси за София.“
Фандъкова призна, че коалициите често изискват компромиси. „Последния път бяхме в сложна коалиция. Наложи се да правим доста компромиси, дори повече, отколкото ни се искаше.“ По думите ѝ това е било необходим в името на постигането на "важни за България стратегически цели – влизането ни в Шенген и в еврозоната".
Тя уточни, че тези успехи са резултат от дългогодишни усилия - „Всичко това изискваше огромни усилия години наред, разбира се, на много правителства.“ На въпроса дали коалицията е слабост или оправдание, тя отговори категорично: „Да управляваш в коалиция е много трудно.“ И допълни: „Ако управляваш самостоятелно, можеш да изпълняваш своята програма, но нямаш с кого да се оправдаваш, ако не се получи.“
Фандъкова подчерта, че ГЕРБ не търси оправдания:
Тя очерта и основните принципи, от които партията няма да отстъпи. „Първата важна тема е външнополитическата ориентация на страната – България е член на ЕС и НАТО и от тази позиция няма да отстъпим.“ Икономиката също е ключова - „Запазването на данъчния модел – ниските данъци – не подлежи на разговори.“
Сред приоритетите тя посочи още бюджетна дисциплина, модернизация на образованието и капиталови инвестиции.
Фандъкова открои и една от слабостите на последното управление - формирането на първия бюджет. Тя обясни причините: „Липсваше съгласие с партньорите – със синдикатите и бизнеса, нещо, което винаги сме постигали.“
Особено остро тя се изказа за езика в парламента: „Понякога езикът в парламента е непоносим. Аз много се срамувах.“ И подчерта: „Ние не сме отишли там да си разменяме обиди, а да свършим работа.“ Според нея диалогът е задължителен: „В политиката без диалог не може – дори да не се понасяте, трябва да намерите начин да си говорите.“
Фандъкова посочи и основната разлика с „Продължаваме промяната – Демократична България“ - липсата на работа с резултати.
„Маркетинговите им стратегии са отлични, но много често се спира дотам", заяви Фандъкова.
По темата за правосъдието тя заяви: „Най-важното в момента е да се постигне съгласие за смяна на Висшия съдебен съвет.“ И подчерта необходимостта от по-широки промени. „Съдебната реформа не се изчерпва само с това", заяви Фандъкова.
Сред конкретните мерки тя изброи: „По-строги санкции за убийците по пътищата, за педофилите и за хората, които извършват насилие над животни.“ Но предупреди: „Само увеличаването на наказанията не е достатъчно – важно е правосъдието да бъде бързо и ефективно.“
По отношение на борбата с купуването на гласове тя заяви, че всеки би подкрепил битка с купения вот, стига тя да не е едностранчива, а да бъде смислена и ефективна.
6 Реалист
Може:
- Без Борисов да е премиер.
- Без руски газ.
- Без руски петрол.
- Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
Ако продължим без Боко, Мунчо и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂 Боко сам си го каза: "Ако не бях аз, България щеше да бъде като всички останали европейски държави. "
Или С Някой !
Единственото !
Оправдание Е !
Да Влезеш !
В Панделата !
До коментар #6 от "Реалист":и краставицата.Путин та Путин.
До коментар #6 от "Реалист":Добър !
Авто Гол !
За нас остават пак корумпирани деятели !Отново ще ги изберем , а после дружно ще кълнем !
Тогава защо да ги избираме , след като всички ги презираме...
До коментар #18 от "Айше":Некадърен мрънкач! Ленив умствено и телесно!
До коментар #15 от "Будител":Негласуващите са виновни за подправените резултати.
ОСТАВЯТ ОГРОМЕН ВАКУУМ ЗА МАНИУЛИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТА!
До коментар #14 от "Просто човек":А НЕ ТРЯБВАШЕ!😏
Същото
Толкова може
