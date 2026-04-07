Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Фандъкова: Ако управляваш самостоятелно, можеш да изпълняваш своята програма, но нямаш с кого да се оправдаваш
  Тема: Избори

7 Април, 2026 18:17 687 25

  • йорданка фандъкова-
  • герб-
  • избори-
  • парламент-
  • българия

България е член на ЕС и НАТО и от тази позиция няма да отстъпим

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В условията на фрагментиран политически пейзаж и чести избори, темата за коалиционното управление отново излиза на преден план. Според социологическите данни и резултатите от последните избори, България вероятно ще продължи да бъде управлявана чрез коалиции.

В предизборно интервю по регламент в предаването "Лице в лице", Йорданка Фандъкова от ГЕРБ коментира както политическата ситуация, така и предизвикателствата пред управлението.

По отношение на политическата реалност Фандъкова заяви, че отдавна е минало времето на еднопартийните кабинети и еднопартийното управление. Според нея ГЕРБ има опит в подобна среда: „Ние от ГЕРБ сме изградили много стабилна култура на водене на диалог и привличане на подкрепа.“ Тя даде пример и от своята работа като кмет: „През последните ми два мандата съм работила без мнозинство в Общинския съвет, но съм успявала да привличам подкрепа и да защитавам важни въпроси за София.“

Фандъкова призна, че коалициите често изискват компромиси. „Последния път бяхме в сложна коалиция. Наложи се да правим доста компромиси, дори повече, отколкото ни се искаше.“ По думите ѝ това е било необходим в името на постигането на "важни за България стратегически цели – влизането ни в Шенген и в еврозоната".

Тя уточни, че тези успехи са резултат от дългогодишни усилия - „Всичко това изискваше огромни усилия години наред, разбира се, на много правителства.“ На въпроса дали коалицията е слабост или оправдание, тя отговори категорично: „Да управляваш в коалиция е много трудно.“ И допълни: „Ако управляваш самостоятелно, можеш да изпълняваш своята програма, но нямаш с кого да се оправдаваш, ако не се получи.“

Фандъкова подчерта, че ГЕРБ не търси оправдания:

Тя очерта и основните принципи, от които партията няма да отстъпи. „Първата важна тема е външнополитическата ориентация на страната – България е член на ЕС и НАТО и от тази позиция няма да отстъпим.“ Икономиката също е ключова - „Запазването на данъчния модел – ниските данъци – не подлежи на разговори.“

Сред приоритетите тя посочи още бюджетна дисциплина, модернизация на образованието и капиталови инвестиции.

Фандъкова открои и една от слабостите на последното управление - формирането на първия бюджет. Тя обясни причините: „Липсваше съгласие с партньорите – със синдикатите и бизнеса, нещо, което винаги сме постигали.“

Особено остро тя се изказа за езика в парламента: „Понякога езикът в парламента е непоносим. Аз много се срамувах.“ И подчерта: „Ние не сме отишли там да си разменяме обиди, а да свършим работа.“ Според нея диалогът е задължителен: „В политиката без диалог не може – дори да не се понасяте, трябва да намерите начин да си говорите.“

Фандъкова посочи и основната разлика с „Продължаваме промяната – Демократична България“ - липсата на работа с резултати.

„Маркетинговите им стратегии са отлични, но много често се спира дотам", заяви Фандъкова.

По темата за правосъдието тя заяви: „Най-важното в момента е да се постигне съгласие за смяна на Висшия съдебен съвет.“ И подчерта необходимостта от по-широки промени. „Съдебната реформа не се изчерпва само с това", заяви Фандъкова.

Сред конкретните мерки тя изброи: „По-строги санкции за убийците по пътищата, за педофилите и за хората, които извършват насилие над животни.“ Но предупреди: „Само увеличаването на наказанията не е достатъчно – важно е правосъдието да бъде бързо и ефективно.“

По отношение на борбата с купуването на гласове тя заяви, че всеки би подкрепил битка с купения вот, стига тя да не е едностранчива, а да бъде смислена и ефективна.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бендида

    24 0 Отговор
    По-правилно за гербидж е, че ако управляваш самостоятелно, можеш да..... крадеш на воля.

    18:24 07.04.2026

  • 2 Скрийте

    18 1 Отговор
    Фандъка !

    18:30 07.04.2026

  • 3 ООрана държава

    16 0 Отговор
    Само гербарите се оправдават защото нищо не правят освен да крадът. Ако дойде някой да си върши работата няма за какво да се оправдава бе

    18:31 07.04.2026

  • 4 Дориана

    11 3 Отговор
    А, когато Борисов и ГЕРБ/ СДС управляваха самостоятелно и създадоха мрежа от корупция и мафия със зависими Съд, Прокуратура, Общини и до днес не са поели отговорност и се оправдават с другите партии. Типично за Борисов е да не поема отговорност и да обвинява опонентите си.

    18:31 07.04.2026

  • 5 Твоята

    13 0 Отговор
    програма в София я видяха и виждат милиони български граждани и чужденци ! Жълтите павета например , са не само резил , а и престъпление с една епоха , с една култура , с една емблема на столицата ! Поне три години , цели три години се обучават поне в Европа като чираци да усвоят майсторлъка , държат изпит ! Тя , селска даскалица и дете на " активни борци против фашизма" с дясната си ръка Георги , когото дори направиха министър , мазен алчен селяндур , направи щети и кражби с куп поръчки за стотици милиони ! И се кокошиниш това зло като депутат и смучи де що може от държавата и народа !

    18:32 07.04.2026

  • 6 Реалист

    10 5 Отговор
    България може!
    Може:
    - Без Борисов да е премиер.
    - Без руски газ.
    - Без руски петрол.
    - Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
    А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
    Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
    Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
    А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
    Ако продължим без Боко, Мунчо и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂 Боко сам си го каза: "Ако не бях аз, България щеше да бъде като всички останали европейски държави. "

    Коментиран от #10, #11

    18:32 07.04.2026

  • 7 Фъстъкова

    14 0 Отговор
    Не се ли наяде ма?

    18:34 07.04.2026

  • 8 Пешо

    12 0 Отговор
    ЗАТВОР

    18:38 07.04.2026

  • 9 Дали Ще Управляваш Сам !

    7 0 Отговор
    Дали Ще Управляваш Сам !

    Или С Някой !

    Единственото !

    Оправдание Е !

    Да Влезеш !

    В Панделата !

    18:40 07.04.2026

  • 10 И ти като Мирча Кришан

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    и краставицата.Путин та Путин.

    18:42 07.04.2026

  • 11 Добър !

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    Добър !

    Авто Гол !

    18:43 07.04.2026

  • 12 Шишо

    3 0 Отговор
    Е, как самостоятелно....? Нали с Баце ви манръсам всеки ден....

    18:44 07.04.2026

  • 13 Откраднати милиарди

    4 0 Отговор
    От софиянци. Най бескруполно с лъжи , рекет , измами. Нанесени щети - бедност , миграция , мизерия. , оскотяване , самоубииства.

    18:50 07.04.2026

  • 14 Просто човек

    4 0 Отговор
    Дълги години ти търпяхме некадърността в столицата…

    Коментиран от #24

    18:57 07.04.2026

  • 15 Будител

    5 1 Отговор
    Отиват си поети , певци и писатели !
    За нас остават пак корумпирани деятели !Отново ще ги изберем , а после дружно ще кълнем !
    Тогава защо да ги избираме , след като всички ги презираме...

    Коментиран от #23

    18:59 07.04.2026

  • 16 Шести

    2 0 Отговор
    Тая не я ли е срам поне малко от малко от софиянци където по нейно време София стана най мръсния град,ремонт на ремонта се появи при нея ремонтираха се няколко булеварда и една част от метрото се направи защото от там може най много да се краде от партията и добре мяукаше от време на време да се оправдае даже искаше да се откаже но Винету я успокои че ще я закриля даже я направи и депутатка вместо да я осъдят за небрежно отношение към всички софиянци и нанесени щети години напред

    19:00 07.04.2026

  • 17 Дочка

    1 0 Отговор
    С мън-мън-мън,изкара една пенсия.Тиха,незабележима.Само мън-мън-мън.Като малко котенце.И за това се изисква талант.Да е жива и здрава.

    19:11 07.04.2026

  • 18 Айше

    1 0 Отговор
    Бойко много добре го знае това. :))

    Коментиран от #20

    19:12 07.04.2026

  • 19 Вие сте царе на оправданията!

    1 0 Отговор
    Само с Радев не сте се оправдавали, но и той може да си мине по реда!😏

    19:16 07.04.2026

  • 20 мда

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Айше":

    Некадърен мрънкач! Ленив умствено и телесно!

    19:17 07.04.2026

  • 21 фондер

    1 0 Отговор
    Пак ли вещицата от Самоков?! Пак ли учителката от планината, дошла в големия град?! Аман от герберастка наглост, не мога да ви понасям, гадове крадливи.

    19:18 07.04.2026

  • 22 Емигрант

    2 0 Отговор
    Божееее, човекът изорал жълтите павета в защита на схемата "ремонт на ремонта" плаши с липса на оправдание ? Практиката ли ви научи, колко пъти да се оправдавате с предишните, после с по-предишните и накрая с по-по- предишните, че сега заплашвате от страх пред съд и присъда ? Суверенът е мишка, обаче помни всички ваши лошотии ! Ще лежите в името на правдата и справедливостта !

    19:19 07.04.2026

  • 23 На баба ти хвърчилото ги избира!

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Будител":

    Негласуващите са виновни за подправените резултати.
    ОСТАВЯТ ОГРОМЕН ВАКУУМ ЗА МАНИУЛИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТА!

    19:20 07.04.2026

  • 24 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Просто човек":

    А НЕ ТРЯБВАШЕ!😏

    19:22 07.04.2026

  • 25 Горката, нагласи се

    1 0 Отговор
    Цял мандат мълча , сега продума и то пак
    Същото
    Толкова може

    19:26 07.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове