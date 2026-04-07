Машина за палети затисна главата на работник в Самоков

Машина за палети затисна главата на работник в Самоков

7 Април, 2026 21:43 1 699 8

Той е настанен за спешно лечение с тежка черепно-мозъчна травма

Машина за палети затисна главата на работник в Самоков - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка трудова злополука изпрати 51-годишен мъж в интензивно отделение с реална опасност за живота. Инцидентът е станал вчера сутринта в цех за производство на дървени скари в Самоков, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Около 10:00 часа в Районното управление в града е получен спешен сигнал за пострадал служител по време на работния процес. По първоначални данни, работникът е бил затиснат в областта на главата и врата от индустриална машина за пресоване на палети.

На място веднага е пристигнал медицински екип, който е транспортирал ранения мъж. Той е настанен за спешно лечение с тежка черепно-мозъчна травма.

Служителите на реда са извършили оглед на местопроизшествието. По случая вече е образувано досъдебно производство по член 134, алинея 1 от Наказателния кодекс, който касае причиняване на телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие. Разследването на причините за злополуката продължава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    13 5 Отговор
    Живота на цървулите в България е евтин,един като падне друг ще го смени

    21:46 07.04.2026

  • 2 ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

    4 7 Отговор
    СЕГА ЩЕ ГО ЛЕКУВАТ В КУМ ПРИ МОЛЛАТА

    21:48 07.04.2026

  • 3 Сталин

    13 5 Отговор
    А пресата пострадала ли е ,щото цървулите имат дебели глави

    21:48 07.04.2026

  • 4 Аби

    11 4 Отговор
    Дано се оправи човека. Със сигурност има кой да го чака и прегърне

    21:51 07.04.2026

  • 5 ПАК РАБОТНИКА ША Е ВИНОВЕН

    12 0 Отговор
    ШОТО Е БИЛ БЕЗ РЪКАВИЦИ....

    22:00 07.04.2026

  • 6 Гюро нема глава

    7 1 Отговор
    и пак живее да прави мизерии. Значи и тоя може да живе.

    22:07 07.04.2026

  • 7 мнение

    9 0 Отговор
    палети или пелети
    но няма значение

    идат тежки дни за роднините му
    дано оцелее - но това нема да е живот

    22:11 07.04.2026

  • 8 Абе

    4 0 Отговор
    Следващият път може да няма този късмет и да не е по главата

    22:44 07.04.2026

