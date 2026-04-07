Машина за палети затисна главата на работник в Самоков

Тежка трудова злополука изпрати 51-годишен мъж в интензивно отделение с реална опасност за живота. Инцидентът е станал вчера сутринта в цех за производство на дървени скари в Самоков, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.
Около 10:00 часа в Районното управление в града е получен спешен сигнал за пострадал служител по време на работния процес. По първоначални данни, работникът е бил затиснат в областта на главата и врата от индустриална машина за пресоване на палети.
На място веднага е пристигнал медицински екип, който е транспортирал ранения мъж. Той е настанен за спешно лечение с тежка черепно-мозъчна травма.
Служителите на реда са извършили оглед на местопроизшествието. По случая вече е образувано досъдебно производство по член 134, алинея 1 от Наказателния кодекс, който касае причиняване на телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие. Разследването на причините за злополуката продължава.
7 мнение
но няма значение
идат тежки дни за роднините му
дано оцелее - но това нема да е живот
22:11 07.04.2026
