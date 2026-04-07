Експерт: Рекордният бюджетен дефицит и поскъпването на горивата поставят българската икономика под сериозен натиск

Рекордният бюджетен дефицит и поскъпването на горивата поставят българската икономика под сериозен натиск, предупреди пред "Евронюз" изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов. Той обясни, че дефицитът за март в размер на 1,5 млрд. евро означава, че разходите значително изпреварват приходите – нетипична ситуация за началото на годината. „Обикновено в началото на годината бюджетът е балансиран, а сега виждаме обратното“, посочи Иванов. По думите му основните причини са увеличените разходи за заплати, пенсии и социални плащания, както и активното разплащане по проекти, което допълнително натоварва бюджета. Той предупреди, че ако тази тенденция се запази, страната може да завърши годината с дефицит до 8–9% от БВП.
На този фон мерките срещу високите цени трябва да бъдат внимателно преценени, подчерта икономистът. „Те трябва да бъдат таргетирани и навременни – не след като бизнесите фалират или хората вече са затруднени“, каза Иванов. Според него масови мерки като намаляване на ДДС или тавани на надценките не са ефективни и могат да влошат фискалната позиция, без да доведат до реално понижение на цените. Вместо това той препоръча помощта да бъде насочена към най-уязвимите домакинства и ключови сектори, които влияят върху крайните цени. Иванов предупреди още, че при задълбочаване на кризата има риск от забавяне на икономическата активност и дори съкращения, въпреки че към момента пазарът на труда остава стабилен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НЕМА НАЧИН ДА НЕ Е ЕКСПЕРТ
21:11 07.04.2026
2 Да,бе
21:12 07.04.2026
3 Да....
Щото аз не съм чувал за туй.ю
21:13 07.04.2026
4 Аха..
Да му викат икономика
Нали съм си тъп, чак сега схванах
21:15 07.04.2026
5 Къв дефицит бе братчед
21:21 07.04.2026
6 Горски
21:21 07.04.2026
7 Боги
22:26 07.04.2026
8 Васил
22:51 07.04.2026
9 Дрън дрън чакайте камбанен звън
23:10 07.04.2026
10 СЪВЕТ !!!
23:36 07.04.2026
11 Черно море
00:16 08.04.2026