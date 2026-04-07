Експерт: Рекордният бюджетен дефицит и поскъпването на горивата поставят българската икономика под сериозен натиск

7 Април, 2026 21:09 1 035 11

Мерките срещу високите цени трябва да бъдат таргетирани и навременни

Снимка: Euronews Bulgaria
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рекордният бюджетен дефицит и поскъпването на горивата поставят българската икономика под сериозен натиск, предупреди пред "Евронюз" изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов. Той обясни, че дефицитът за март в размер на 1,5 млрд. евро означава, че разходите значително изпреварват приходите – нетипична ситуация за началото на годината. „Обикновено в началото на годината бюджетът е балансиран, а сега виждаме обратното“, посочи Иванов. По думите му основните причини са увеличените разходи за заплати, пенсии и социални плащания, както и активното разплащане по проекти, което допълнително натоварва бюджета. Той предупреди, че ако тази тенденция се запази, страната може да завърши годината с дефицит до 8–9% от БВП.

На този фон мерките срещу високите цени трябва да бъдат внимателно преценени, подчерта икономистът. „Те трябва да бъдат таргетирани и навременни – не след като бизнесите фалират или хората вече са затруднени“, каза Иванов. Според него масови мерки като намаляване на ДДС или тавани на надценките не са ефективни и могат да влошат фискалната позиция, без да доведат до реално понижение на цените. Вместо това той препоръча помощта да бъде насочена към най-уязвимите домакинства и ключови сектори, които влияят върху крайните цени. Иванов предупреди още, че при задълбочаване на кризата има риск от забавяне на икономическата активност и дори съкращения, въпреки че към момента пазарът на труда остава стабилен.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 НЕМА НАЧИН ДА НЕ Е ЕКСПЕРТ

    6 0 Отговор
    Като му виждам тъпия поглед.

    21:11 07.04.2026

  • 2 Да,бе

    9 2 Отговор
    Това е като изнасилване на порно звезда при снимки на поредният филм...Българска икономика и криза,че те са гащи на място...

    21:12 07.04.2026

  • 3 Да....

    8 0 Отговор
    И къде видяхте това чудо- българска икономика..
    Щото аз не съм чувал за туй.ю

    21:13 07.04.2026

  • 4 Аха..

    9 0 Отговор
    Модерно е на кредит , който ще плащате..
    Да му викат икономика
    Нали съм си тъп, чак сега схванах

    21:15 07.04.2026

  • 5 Къв дефицит бе братчед

    7 0 Отговор
    Нали сме на 3 % инфлация и сме вече с евраци и сме богати.....ехеййййй кой като нас

    21:21 07.04.2026

  • 6 Горски

    6 0 Отговор
    Когато имате дългосрочен договор с доставчик и ясно отвърден и добре организиран канал за доставка цените не са борсови. Борсови са когато работите на парче - утре ми трябва 1 танкер и днес тръгвам да търся от къде да го взема, а като свърши ще го мисля пак. Никой бизнес не работи така, да не говорим за огромни и корпорации със заложени планове за години напред. Всеки с поглед за бъдещето сключва стабилни и дългосрочни договори с партньори и доставчици на взаимо изгодни условия. Само глупци и спекуланти работят като ден за ден по борсови цени.

    21:21 07.04.2026

  • 7 Боги

    3 0 Отговор
    Тук Дацов от някакъв Фискален съвет реве, тоз реве, все разни богаташи, дето им е все тая какво се случва. Ами да вземат да си отрежат заплатите, да си намалят печалбите на фирмите, да бъдат съпричастни с бедния народ. Но пък по Великден 130000 коли щели да излязат от София, значи за софиянци горивата не са скъпи. Всичко е ала бала...

    22:26 07.04.2026

  • 8 Васил

    3 0 Отговор
    Как може да има бюджетен дефицит при положение в момента се събират бесни суми от акцизи и ДДС това означава че се краде като за последно.

    22:51 07.04.2026

  • 9 Дрън дрън чакайте камбанен звън

    3 0 Отговор
    Поскъпването на горивата е от два фактора, първият е, че правителството служи на чужди интереси и вторият, че алчни лица ловят риба в мътна вода. Скоро ще разберем, за кого бият камбаните.

    23:10 07.04.2026

  • 10 СЪВЕТ !!!

    1 2 Отговор
    РАДЕВ И ЙОТОВА СА НАПЪЛНО ИЗЛИШНИ ЗА БЪЛГАРИЯ !!! ТОВА СА ПРЕДАТЕЛИ И ПРОДАЖНИЦИ !!!

    23:36 07.04.2026

  • 11 Черно море

    0 0 Отговор
    Гюров да се обади на Зеления Пак са взривили нефтения терминал на Шеврон Казахстан в Новороссийск

    00:16 08.04.2026

