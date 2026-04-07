Експерт: Рекордният бюджетен дефицит и поскъпването на горивата поставят българската икономика под сериозен натиск

Рекордният бюджетен дефицит и поскъпването на горивата поставят българската икономика под сериозен натиск, предупреди пред "Евронюз" изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов. Той обясни, че дефицитът за март в размер на 1,5 млрд. евро означава, че разходите значително изпреварват приходите – нетипична ситуация за началото на годината. „Обикновено в началото на годината бюджетът е балансиран, а сега виждаме обратното“, посочи Иванов. По думите му основните причини са увеличените разходи за заплати, пенсии и социални плащания, както и активното разплащане по проекти, което допълнително натоварва бюджета. Той предупреди, че ако тази тенденция се запази, страната може да завърши годината с дефицит до 8–9% от БВП.

На този фон мерките срещу високите цени трябва да бъдат внимателно преценени, подчерта икономистът. „Те трябва да бъдат таргетирани и навременни – не след като бизнесите фалират или хората вече са затруднени“, каза Иванов. Според него масови мерки като намаляване на ДДС или тавани на надценките не са ефективни и могат да влошат фискалната позиция, без да доведат до реално понижение на цените. Вместо това той препоръча помощта да бъде насочена към най-уязвимите домакинства и ключови сектори, които влияят върху крайните цени. Иванов предупреди още, че при задълбочаване на кризата има риск от забавяне на икономическата активност и дори съкращения, въпреки че към момента пазарът на труда остава стабилен.