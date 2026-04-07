Любомир Дацов: Икономиката на България отива към стагфлация

Ако енергийната криза от Персийския залив продължи да се задълбочава, българската икономика е застрашена от стагфлация. Това заяви членът на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите Любомир Дацов, цитиран от БНР. Неговият коментар идва на фона на безпрецедентен глобален шок в доставките на петрол и газ, предизвикан от ескалиращия военен конфликт в Близкия изток, който блокира ключови търговски маршрути през Ормузкия проток.

Според финансиста държавата е изправена пред изключително сложна ситуация, в която икономическият растеж се забавя, а инфлацията остава висока. В подобна среда възможностите за реакция през държавната хазна са силно ограничени.

"Стагфлацията е състояние на икономиката, при което имаш едновременно нисък икономически растеж и относително висока инфлация. И всичко, което може да се прави, ще се прави през бюджета. Но бюджетът ще започне да губи приходи заради тази икономическа криза, т.е. той няма откъде да вземе, за да финансира", посочи Дацов.

Той подчерта, че единственият оставащ инструмент за правителството ще бъде поемането на нов дълг. Проблемът е, че почти всички останали държави в Европа и по света се намират в сходно положение и ще търсят свеж ресурс от международните пазари. Това неминуемо ще оскъпи заемите.

Дацов е категоричен, че краткосрочните мерки за стимулиране на потреблението са грешен подход. "Не може да помпаш допълнително потреблението, защото задълбочаваш кризата. Мерките, които се предлагат за подкрепа на потреблението, действат в обратната посока. Нужни са структурни мерки, а не мерки за запушване на ситуацията, защото те само изразходват ресурс", допълни бившият заместник-министър.

Анализът на експерта стъпва върху реалната картина от международните пазари. От началото на военните действия в Иран през февруари 2026 година, глобалната енергийна сигурност е подложена на изключителен натиск. Блокирането на Ормузкия проток спря движението на близо 20 процента от световния петрол и огромни количества втечнен природен газ, принуждавайки някои от най-големите доставчици да обявят форсмажор по договорите си.

Любомир Дацов коментира, че при бързо приключване на военните действия – в рамките на десетина дни – последствията за България ще останат минимални. Ако обаче конфликтът се проточи, резервите бързо ще се изчерпят.

"Може би в момента България е в добра ситуация заради запасите, които има, а и поради собствената рафинерия. Но всичко това ще се промени, ако кризата продължи, защото в момента криза и цени, свързани с рисковата ситуация и намалените доставки от Залива, може да се превърне в нещо като световен недостиг на енергия поради невъзможност за възстановяване на изчерпаните запаси и осигуряване на потреблението", предупреди членът на Фискалния съвет.

Като пример за мащаба на сътресенията, финансистът даде Обединените арабски емирства, където горивата са поскъпнали с 40 процента само за две седмици. Засега у нас увеличението на цените по бензиностанциите е по-умерено в сравнение с останалите европейски държави, но този буфер е временен и зависи изцяло от развръзката на геополитическата криза в Близкия изток.