Любомир Дацов: Икономиката на България отива към стагфлация

7 Април, 2026 20:27 5 370 56

  • любомир дацов-
  • икономика-
  • българия-
  • стагфлация-
  • криза-
  • скъпи горива-
  • бензин-
  • дизел

Държавата е изправена пред изключително сложна ситуация

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако енергийната криза от Персийския залив продължи да се задълбочава, българската икономика е застрашена от стагфлация. Това заяви членът на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите Любомир Дацов, цитиран от БНР. Неговият коментар идва на фона на безпрецедентен глобален шок в доставките на петрол и газ, предизвикан от ескалиращия военен конфликт в Близкия изток, който блокира ключови търговски маршрути през Ормузкия проток.

Според финансиста държавата е изправена пред изключително сложна ситуация, в която икономическият растеж се забавя, а инфлацията остава висока. В подобна среда възможностите за реакция през държавната хазна са силно ограничени.

"Стагфлацията е състояние на икономиката, при което имаш едновременно нисък икономически растеж и относително висока инфлация. И всичко, което може да се прави, ще се прави през бюджета. Но бюджетът ще започне да губи приходи заради тази икономическа криза, т.е. той няма откъде да вземе, за да финансира", посочи Дацов.

Той подчерта, че единственият оставащ инструмент за правителството ще бъде поемането на нов дълг. Проблемът е, че почти всички останали държави в Европа и по света се намират в сходно положение и ще търсят свеж ресурс от международните пазари. Това неминуемо ще оскъпи заемите.

Дацов е категоричен, че краткосрочните мерки за стимулиране на потреблението са грешен подход. "Не може да помпаш допълнително потреблението, защото задълбочаваш кризата. Мерките, които се предлагат за подкрепа на потреблението, действат в обратната посока. Нужни са структурни мерки, а не мерки за запушване на ситуацията, защото те само изразходват ресурс", допълни бившият заместник-министър.

Анализът на експерта стъпва върху реалната картина от международните пазари. От началото на военните действия в Иран през февруари 2026 година, глобалната енергийна сигурност е подложена на изключителен натиск. Блокирането на Ормузкия проток спря движението на близо 20 процента от световния петрол и огромни количества втечнен природен газ, принуждавайки някои от най-големите доставчици да обявят форсмажор по договорите си.

Любомир Дацов коментира, че при бързо приключване на военните действия – в рамките на десетина дни – последствията за България ще останат минимални. Ако обаче конфликтът се проточи, резервите бързо ще се изчерпят.

"Може би в момента България е в добра ситуация заради запасите, които има, а и поради собствената рафинерия. Но всичко това ще се промени, ако кризата продължи, защото в момента криза и цени, свързани с рисковата ситуация и намалените доставки от Залива, може да се превърне в нещо като световен недостиг на енергия поради невъзможност за възстановяване на изчерпаните запаси и осигуряване на потреблението", предупреди членът на Фискалния съвет.

Като пример за мащаба на сътресенията, финансистът даде Обединените арабски емирства, където горивата са поскъпнали с 40 процента само за две седмици. Засега у нас увеличението на цените по бензиностанциите е по-умерено в сравнение с останалите европейски държави, но този буфер е временен и зависи изцяло от развръзката на геополитическата криза в Близкия изток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    59 8 Отговор
    Тоя не беше ли един от папагалите, дето тръбяха навсякъде, че вече сме в клуба на богатите?

    Коментиран от #33, #55

    20:29 07.04.2026

  • 2 Да бе

    40 12 Отговор
    И сигурно Тръмп е виновен
    Този лош, льош Тръмп
    Иначе цъфтяхме с НПО -тата
    И всичките ви зелени идиотизми

    20:30 07.04.2026

  • 3 Както сте се подпряло

    37 1 Отговор
    По бюрата..
    Ще оправите икономиката на страната..
    То работните места се броят по бюра

    20:32 07.04.2026

  • 4 лупинг

    31 2 Отговор
    ----Той подчерта, че единственият оставащ инструмент за правителството ще бъде поемането на нов дълг.-----
    Ново обяснение за единствено възможния изпротестиран стар неприет бюджет.

    Коментиран от #8

    20:34 07.04.2026

  • 5 Съкращавайте държавните чантаджии!

    54 3 Отговор
    Още ли не сте го разбрали?

    20:35 07.04.2026

  • 6 ЦИРК

    18 8 Отговор
    Напълно прав е Дацов в анализа си. Само не разбирам защо се пречупва всичко през финансова призма и се гледа само от тази плоскост. България има възможност да не влиза в стагфлация и да не ставаме хиперзадлъжнели. Мерките не трябва да са финансови а политически. Трябва да се действа политически разковничето за нас Българите е североизточния бряг на Черно море. Другите опции за мерки са временни и имат крайно лоши последици за цялата държава и население в дългосрочен план.

    Коментиран от #11

    20:36 07.04.2026

  • 7 Кифлите не слизат от джиповете!

    41 2 Отговор
    Значи няма проблем!

    20:37 07.04.2026

  • 8 Ми как иначе

    23 1 Отговор

    До коментар #4 от "лупинг":

    Взимай кредит от лондонсити- залагай България
    Важно е да лежат и ..мислят

    20:37 07.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тити

    21 2 Отговор
    За да има стагнация трябва да има икономика а България никога не е имала такава.

    20:39 07.04.2026

  • 11 Да....

    25 2 Отговор

    До коментар #6 от "ЦИРК":

    То за този икономиката не влиза в сметките
    Това е отживелица за евролибералите
    Картели, праституция, чедо...и т.н..
    Икономика?

    20:39 07.04.2026

  • 12 Кмета

    26 0 Отговор
    Започваме да копаем ДЪНОТО!

    Коментиран от #13

    20:40 07.04.2026

  • 13 Нищо не можем копа

    23 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кмета":

    Трябват копачи, но ги няма
    Имаме- лежачи

    20:42 07.04.2026

  • 14 САНДОКАН

    30 3 Отговор
    Важно е че сме в клуба на богатите и ядем банани , бедните да правят вятър.

    Коментиран от #35

    20:44 07.04.2026

  • 15 Шок и ужас

    25 0 Отговор
    Ама нима има икономика в България? Аз си я представям като нещо като биткойн. Уж го има но не е много материално.

    20:44 07.04.2026

  • 16 безпартиен

    31 1 Отговор
    Каква икономика го гони този!?Не вижда ли,че няма високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност!На световните пазари сме конкурентни само с ниските цени на зърнени храни и на труда в леката промишленост, където все още е останала! От 6.4 млн.население има 2.1 млн.пенсионери,650 хил.малолетни и непълнолетни,750 хил.чакащи бюджетни заплати и 1 милион без образование и професионална квалификация и без трудови навици ц.г@ни!Само заеми,а ще се плаща с територията (земята)

    Коментиран от #21

    20:45 07.04.2026

  • 17 Анонимен

    34 0 Отговор
    Каква икономика бе, чиновниците милиционери за икономика ли се броят? 6млн население, половин милион нищоправещи 2млн пенсионери.

    20:46 07.04.2026

  • 18 В клуба на богатите

    16 2 Отговор
    Даце сипи едно После ще плащаме като получим левчето обратно от Лукойл така каза един каун от Хаскьой

    20:46 07.04.2026

  • 19 Дзак

    16 2 Отговор
    Нормалната инфлация идва от растеж на икономиката. Причината за съществуването на инфлация без растеж са нови дългове и пилеене на средствата от тях. Растеж няма заради войната в Украйна и в Иран.

    20:48 07.04.2026

  • 20 Нищо ново както е казал Буров

    30 2 Отговор
    на всеки 40 години България започва от А-Б, от нулата. Бедна, гладна и немощна.

    20:52 07.04.2026

  • 21 Селчев

    20 1 Отговор

    До коментар #16 от "безпартиен":

    Прав сте процентно,но базата реално не е 6,5 мил. Преброяването бе също като останалите им статистики- менте за избори. Реално постоянно тук не живеят и 4 мил. постоянно. На работа са сезонно или постоянно в чужбина. Ако не са те - фалит тотален. Тук само обвързан с политици и техния бизнес мръсен , както и с мафиите им номенклатурни могат да живеят. Другите се опитват да оцеляват въпреки и на пук на тях.

    21:01 07.04.2026

  • 22 Будител

    16 0 Отговор
    Е то така е от 35 години бе. Това че лъжете , че има икономически разтеж и няма инфлация през всичките тези години , че влизането на еврото няма да се отрази , това голямо АКО това онова...продължи..войната сега да спре , инфлацията няма да спре. Обединяването на българина също. Това че пере кека ма бързи кредити , не го прави богат. Просто се самозалъгва

    21:03 07.04.2026

  • 23 Да,бе

    18 1 Отговор
    Тая снимка идва да покаже,че екземпляра мисли,ама той това не го може посмъртно даже е чуди че пази равновесие и си спомня пин кода на картата от време на време...Българска икономика и стагфлация,на умрял кредитен рейтинг.И тоя е бил някакъв зам.министър,нивото е много под нулата.

    21:08 07.04.2026

  • 24 хаха

    12 0 Отговор
    Вие пък откога имате "икономика" бе бАклук???
    ХАХАХА!
    Скоро ще видите кон боб яде ли...цигойнъри безполезни.

    21:12 07.04.2026

  • 25 Опа

    5 17 Отговор
    При управленията на ГЕРБ държавата беше в излишък, но след 2021 когато ППДБ и служебните правителства на Радев поеха властта сме всяка година в дефицит.

    21:20 07.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гарантирано

    11 2 Отговор
    Асен Василев каза - да го д.хат бедните.

    21:22 07.04.2026

  • 28 Румен Боташ Радев

    5 9 Отговор
    Няма да се плашите, продължаваме промяната.

    21:24 07.04.2026

  • 29 Горски

    21 3 Отговор
    100 милиона за "бизнеса", а 20 милиона за 6,5 милиона население! Ето, това е либералната политика на сегашното соросоидно правителство. Който пее такива политкоректни кретенщини, е по безмозъчен от египетска мумия. Народа вече е много гневен на всички политически толупи. И такива малоумни писания го правят още по гневен, и ще го изкарат по улиците още по бързо!!! Е да видите, когато акъл дават тъпаци, които са Харвард, или Урсула образовани. 40% повишено каско от вчера, само за година. Юли 2025 фирма ми повиши услугите и тя с 40%. Домати 5 юро, агнешко миналата година 16 лв., тази 20 юрошита. Масло миналата година преди юрошита 4.70 лв., тази година над 9 лв. За ток и студена вода не говорим повишения, те не влизат в статистиката. Двоен ценови шок, прием Юрошит и криза горива. Представител на Територията в ЕЦБ. Да му мислят банковите служители, които не подкрепиха протестите срещу Юрошита. Окончателно ни заробиха, за разлика от Полша, че и цифров става. От въвеждането на евраците няма никаква инфлация! Тъй говореха Боко, Ампарцумян, знайни и незнайни есперти и много ментъраджии и шмекери. Излъгаха народа и трябва да бъдат изритани отзаде на изборите!

    Коментиран от #56

    21:30 07.04.2026

  • 30 Лев Толстой

    13 1 Отговор
    Поредния ибри..к, първо плаши, после някой от бардака в който са звено ще предлага спасение. А реално няма от какво. Жалки са!

    21:32 07.04.2026

  • 31 Артилерист

    16 0 Отговор
    Мнението на експерта е пределно ясно, че пари няма, освен от заеми, но авторката се опитва да ни убеди, че за това е виновна "глобалната енергийна сигурност", а не колониалната зависимост на бг държавата...

    21:34 07.04.2026

  • 32 Цървул

    14 1 Отговор
    Дацов , да ви е честито и еврото и всичко останало .

    21:34 07.04.2026

  • 33 дядо дръмпир

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    дай идея ,а написаното от теб го вижда и дете!От това ,което виждам и ви говоря от много време.Държавата е наредена лошо.има дисбаланс и затова кризата ще удари тук по силно от колкото да кажем в германия.Имате много маймуни на държавния клон и малко маймунки в частния дребен бизнес.имате огромна и мощна крадлива Бюро-клатция и ако така продължавате просто закривате държавата.Погледнете колко професори и генерали имате??А, те са неадекватни ,непроизводителни и голяма част от тях са и функционално неграмотни.Тук не става въпрос за запетайка или словоред иде въпрос за визия на държавата за Програмиране на бъдещето.Повечето от вас само искат.искат тези искат онези...Добре защо искат в момента шофьорите??? защо искат след шофьорите и вси други.Няма да поискат единственно Книжарите ,щото те са умни хора и знаят ,че с искане няма да се оправят нещата.как може да се оправят нещата.Имате нефтохим имате и тръба за газ.имате и уста ,владеете английски ,француски и дойчо ,а просиянският ви е от време оно..като видите зор си отваряте устата и тропате с юмрук по масата.тази газ преди сърбия и унгария минава през вас...Трябва да се спре с раздаване на пари ,щото нито ще се увеличи покупателната способност нито ще се спасите от висока инфлация.Ако аз бях вожд ,щях да измета 30% от администрацията и нямаше да дам нито по 50 нито по 20 на пенсионерите нито на милиционерите стотинка.Затягане на колана това му е майката при това ,което е дошло и се молим Лудия да не си изпус

    21:35 07.04.2026

  • 34 Бе Дацов,

    7 0 Отговор
    Другата година барел петрол ще е над 200 долара по това време. А в България безработицата ще е подминала 10%.

    21:40 07.04.2026

  • 35 Тц.. Тц... ама ти наистина ли си...

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "САНДОКАН":

    Толкова про(ст) бе човече?

    21:44 07.04.2026

  • 36 Хохохо

    12 0 Отговор
    Нали ти беше един от шаманите дето проповядваше че еврото е най-хубавото което ще се случи на България а тя каква стана .Предатели 10 лв домата пууу

    21:46 07.04.2026

  • 37 Ото фон Бломберг

    8 0 Отговор
    Отиди и скочи от някъде..чифутска слуга

    21:48 07.04.2026

  • 38 az СВО Победа80

    12 0 Отговор
    Абе Дацов, абе нали еврото беше универсалната панацея?

    Нали щяхме да цъфнем и вържем, бе, нали ни обещаваше реки от мед и масло след длизане д еврозоната???

    Чуваш ли се какви ги говориш???

    22:00 07.04.2026

  • 39 Зло отпреди 30 години

    5 0 Отговор
    Май досега в България не е имало стагфлация. Имало е инфлация /от ковид насам/, хиперинфлация /Виденовата зима - 1996г./, стагнация /няколко години след финансовата криза от 2008г./. Представете си я като смекчен вариант на Виденовата зима от края на 1996г. Оттогава минаха 30 години. Дано кошмарът не се повтори.

    Коментиран от #42

    22:02 07.04.2026

  • 40 Будител

    5 0 Отговор
    Изводът е един. Световният ред ще сбъдва мечти . За принцесите , принцовете наистина ще идват на коне

    22:07 07.04.2026

  • 41 Сзо

    10 2 Отговор
    Решението е просто:
    1. Намаляване на администрацията с 30%- по малко разходи за заплати, и повече работна ръка.
    2. Спиране на краденето от държавния бюджет.
    3. Спиране на всякакви помощи за бизнеса. Оставяне на помощи само за обществените услуги
    4. Контрол (реален, а не просто наблюдаване) на цените, с фокусиране към прекупвачите и големите вериги

    Коментиран от #44

    22:10 07.04.2026

  • 42 дядо дръмпир

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "Зло отпреди 30 години":

    Добре ,че сме в €€€.това ни пази!Цялатабг е една област в германия и то малка.Ние сме важна търговска линия за нас ще се бият и няма да ни оставят сами!Иначе с тези пишман простифесори и друга измет в управлението и с това крадене от век и нещо на държавата ни от масква сме винаги във фалит!За 30г демократтция ни фалираха няколко пъти......Представете си какво крадене е от горе......

    22:12 07.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Няма решение

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Сзо":

    Проблемът на стагфлацията е, че няма решение или поне това не зависи от нашите власти. Какво и да направиш, ще сгрешиш. Затова най-добре да не правиш нищо значително, защото само ще влошиш нешата. На практика няма икономическо лекарство. Трябва болестта /стагфлацията/ да премине през цялата световна икономика и икономическите субекти, след като преболедуват от стагфлацията, да изградя имунитет срещу нея. В този смъсъл очертаващата се стагфлация изисква време и наподобява на ковида, срещу който също нямаше лекарство. Нищо чудно, че вече се появяват икономически аналози на доц. Мангъров, които съветват държавата да е пасивна.

    22:25 07.04.2026

  • 45 Точен

    3 0 Отговор
    Лъжец.

    22:27 07.04.2026

  • 46 Трябва национализация

    3 0 Отговор
    То се е видело че с плосък данък 10% от 2005 година държавната хазна е празна и честните частници похарчиха много пари за недвижима собственост и обзавеждане и скъпи коли на които цената им пада щом излезат от шоурума на пътя и от 9 милиона българЧета станахме 6 милиона българчета
    Като мине калабалъка пак ще се раздават куфарчета с пари

    22:29 07.04.2026

  • 47 Задача по физика за която не знаеш

    2 0 Отговор
    Какво да правиш се прилагат закони за запазване

    22:33 07.04.2026

  • 48 Къде е постната пица

    5 1 Отговор
    Млечните продукти скъпи
    Незаконни кланници за месо
    Ало Ало ЗаЛъЖи

    22:41 07.04.2026

  • 49 Изследовател

    1 0 Отговор
    Как се превежда този "комбиниран"термин? Може би "бедномизерия"! Ама тук май винаги е било
    така!

    Коментиран от #51

    00:34 08.04.2026

  • 50 България

    1 2 Отговор
    и икономика ли има??

    00:43 08.04.2026

  • 51 с червени деб или

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Изследовател":

    на върха мизерията е гарантирана

    00:49 08.04.2026

  • 52 министър

    1 1 Отговор
    Тоя беше за еврото и че нищо няма да се случи

    01:30 08.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Джо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    И сме в клуба на богатите.

    08:15 08.04.2026

  • 56 Джо

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Горски":

    Личи ,че скоро от гората не си излизал. Специално за агнешкото е от 16 до 30 лева. 20 евро е с бакшиш.

    08:28 08.04.2026

