Любомир Дацов: Икономиката на България отива към стагфлация

Ако енергийната криза от Персийския залив продължи да се задълбочава, българската икономика е застрашена от стагфлация. Това заяви членът на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите Любомир Дацов, цитиран от БНР. Неговият коментар идва на фона на безпрецедентен глобален шок в доставките на петрол и газ, предизвикан от ескалиращия военен конфликт в Близкия изток, който блокира ключови търговски маршрути през Ормузкия проток.
Според финансиста държавата е изправена пред изключително сложна ситуация, в която икономическият растеж се забавя, а инфлацията остава висока. В подобна среда възможностите за реакция през държавната хазна са силно ограничени.
"Стагфлацията е състояние на икономиката, при което имаш едновременно нисък икономически растеж и относително висока инфлация. И всичко, което може да се прави, ще се прави през бюджета. Но бюджетът ще започне да губи приходи заради тази икономическа криза, т.е. той няма откъде да вземе, за да финансира", посочи Дацов.
Той подчерта, че единственият оставащ инструмент за правителството ще бъде поемането на нов дълг. Проблемът е, че почти всички останали държави в Европа и по света се намират в сходно положение и ще търсят свеж ресурс от международните пазари. Това неминуемо ще оскъпи заемите.
Дацов е категоричен, че краткосрочните мерки за стимулиране на потреблението са грешен подход. "Не може да помпаш допълнително потреблението, защото задълбочаваш кризата. Мерките, които се предлагат за подкрепа на потреблението, действат в обратната посока. Нужни са структурни мерки, а не мерки за запушване на ситуацията, защото те само изразходват ресурс", допълни бившият заместник-министър.
Анализът на експерта стъпва върху реалната картина от международните пазари. От началото на военните действия в Иран през февруари 2026 година, глобалната енергийна сигурност е подложена на изключителен натиск. Блокирането на Ормузкия проток спря движението на близо 20 процента от световния петрол и огромни количества втечнен природен газ, принуждавайки някои от най-големите доставчици да обявят форсмажор по договорите си.
Любомир Дацов коментира, че при бързо приключване на военните действия – в рамките на десетина дни – последствията за България ще останат минимални. Ако обаче конфликтът се проточи, резервите бързо ще се изчерпят.
"Може би в момента България е в добра ситуация заради запасите, които има, а и поради собствената рафинерия. Но всичко това ще се промени, ако кризата продължи, защото в момента криза и цени, свързани с рисковата ситуация и намалените доставки от Залива, може да се превърне в нещо като световен недостиг на енергия поради невъзможност за възстановяване на изчерпаните запаси и осигуряване на потреблението", предупреди членът на Фискалния съвет.
Като пример за мащаба на сътресенията, финансистът даде Обединените арабски емирства, където горивата са поскъпнали с 40 процента само за две седмици. Засега у нас увеличението на цените по бензиностанциите е по-умерено в сравнение с останалите европейски държави, но този буфер е временен и зависи изцяло от развръзката на геополитическата криза в Близкия изток.
20:29 07.04.2026
2 Да бе
Този лош, льош Тръмп
Иначе цъфтяхме с НПО -тата
И всичките ви зелени идиотизми
20:30 07.04.2026
3 Както сте се подпряло
Ще оправите икономиката на страната..
То работните места се броят по бюра
20:32 07.04.2026
4 лупинг
Ново обяснение за единствено възможния изпротестиран стар неприет бюджет.
20:34 07.04.2026
5 Съкращавайте държавните чантаджии!
20:35 07.04.2026
6 ЦИРК
20:36 07.04.2026
7 Кифлите не слизат от джиповете!
20:37 07.04.2026
8 Ми как иначе
До коментар #4 от "лупинг":Взимай кредит от лондонсити- залагай България
Важно е да лежат и ..мислят
20:37 07.04.2026
10 Тити
20:39 07.04.2026
11 Да....
До коментар #6 от "ЦИРК":То за този икономиката не влиза в сметките
Това е отживелица за евролибералите
Картели, праституция, чедо...и т.н..
Икономика?
20:39 07.04.2026
12 Кмета
20:40 07.04.2026
13 Нищо не можем копа
До коментар #12 от "Кмета":Трябват копачи, но ги няма
Имаме- лежачи
20:42 07.04.2026
14 САНДОКАН
20:44 07.04.2026
15 Шок и ужас
20:44 07.04.2026
16 безпартиен
20:45 07.04.2026
17 Анонимен
20:46 07.04.2026
18 В клуба на богатите
20:46 07.04.2026
19 Дзак
20:48 07.04.2026
20 Нищо ново както е казал Буров
20:52 07.04.2026
21 Селчев
До коментар #16 от "безпартиен":Прав сте процентно,но базата реално не е 6,5 мил. Преброяването бе също като останалите им статистики- менте за избори. Реално постоянно тук не живеят и 4 мил. постоянно. На работа са сезонно или постоянно в чужбина. Ако не са те - фалит тотален. Тук само обвързан с политици и техния бизнес мръсен , както и с мафиите им номенклатурни могат да живеят. Другите се опитват да оцеляват въпреки и на пук на тях.
21:01 07.04.2026
22 Будител
21:03 07.04.2026
23 Да,бе
21:08 07.04.2026
24 хаха
ХАХАХА!
Скоро ще видите кон боб яде ли...цигойнъри безполезни.
21:12 07.04.2026
25 Опа
21:20 07.04.2026
27 Гарантирано
21:22 07.04.2026
28 Румен Боташ Радев
21:24 07.04.2026
29 Горски
21:30 07.04.2026
30 Лев Толстой
21:32 07.04.2026
31 Артилерист
21:34 07.04.2026
32 Цървул
21:34 07.04.2026
33 дядо дръмпир
До коментар #1 от "Вашето мнение":дай идея ,а написаното от теб го вижда и дете!От това ,което виждам и ви говоря от много време.Държавата е наредена лошо.има дисбаланс и затова кризата ще удари тук по силно от колкото да кажем в германия.Имате много маймуни на държавния клон и малко маймунки в частния дребен бизнес.имате огромна и мощна крадлива Бюро-клатция и ако така продължавате просто закривате държавата.Погледнете колко професори и генерали имате??А, те са неадекватни ,непроизводителни и голяма част от тях са и функционално неграмотни.Тук не става въпрос за запетайка или словоред иде въпрос за визия на държавата за Програмиране на бъдещето.Повечето от вас само искат.искат тези искат онези...Добре защо искат в момента шофьорите??? защо искат след шофьорите и вси други.Няма да поискат единственно Книжарите ,щото те са умни хора и знаят ,че с искане няма да се оправят нещата.как може да се оправят нещата.Имате нефтохим имате и тръба за газ.имате и уста ,владеете английски ,француски и дойчо ,а просиянският ви е от време оно..като видите зор си отваряте устата и тропате с юмрук по масата.тази газ преди сърбия и унгария минава през вас...Трябва да се спре с раздаване на пари ,щото нито ще се увеличи покупателната способност нито ще се спасите от висока инфлация.Ако аз бях вожд ,щях да измета 30% от администрацията и нямаше да дам нито по 50 нито по 20 на пенсионерите нито на милиционерите стотинка.Затягане на колана това му е майката при това ,което е дошло и се молим Лудия да не си изпус
21:35 07.04.2026
34 Бе Дацов,
21:40 07.04.2026
35 Тц.. Тц... ама ти наистина ли си...
До коментар #14 от "САНДОКАН":Толкова про(ст) бе човече?
21:44 07.04.2026
36 Хохохо
21:46 07.04.2026
37 Ото фон Бломберг
21:48 07.04.2026
38 az СВО Победа80
Нали щяхме да цъфнем и вържем, бе, нали ни обещаваше реки от мед и масло след длизане д еврозоната???
Чуваш ли се какви ги говориш???
22:00 07.04.2026
39 Зло отпреди 30 години
22:02 07.04.2026
40 Будител
22:07 07.04.2026
41 Сзо
1. Намаляване на администрацията с 30%- по малко разходи за заплати, и повече работна ръка.
2. Спиране на краденето от държавния бюджет.
3. Спиране на всякакви помощи за бизнеса. Оставяне на помощи само за обществените услуги
4. Контрол (реален, а не просто наблюдаване) на цените, с фокусиране към прекупвачите и големите вериги
22:10 07.04.2026
42 дядо дръмпир
До коментар #39 от "Зло отпреди 30 години":Добре ,че сме в €€€.това ни пази!Цялатабг е една област в германия и то малка.Ние сме важна търговска линия за нас ще се бият и няма да ни оставят сами!Иначе с тези пишман простифесори и друга измет в управлението и с това крадене от век и нещо на държавата ни от масква сме винаги във фалит!За 30г демократтция ни фалираха няколко пъти......Представете си какво крадене е от горе......
22:12 07.04.2026
44 Няма решение
До коментар #41 от "Сзо":Проблемът на стагфлацията е, че няма решение или поне това не зависи от нашите власти. Какво и да направиш, ще сгрешиш. Затова най-добре да не правиш нищо значително, защото само ще влошиш нешата. На практика няма икономическо лекарство. Трябва болестта /стагфлацията/ да премине през цялата световна икономика и икономическите субекти, след като преболедуват от стагфлацията, да изградя имунитет срещу нея. В този смъсъл очертаващата се стагфлация изисква време и наподобява на ковида, срещу който също нямаше лекарство. Нищо чудно, че вече се появяват икономически аналози на доц. Мангъров, които съветват държавата да е пасивна.
22:25 07.04.2026
45 Точен
22:27 07.04.2026
46 Трябва национализация
Като мине калабалъка пак ще се раздават куфарчета с пари
22:29 07.04.2026
47 Задача по физика за която не знаеш
22:33 07.04.2026
48 Къде е постната пица
Незаконни кланници за месо
Ало Ало ЗаЛъЖи
22:41 07.04.2026
49 Изследовател
така!
00:34 08.04.2026
50 България
00:43 08.04.2026
51 с червени деб или
До коментар #49 от "Изследовател":на върха мизерията е гарантирана
00:49 08.04.2026
52 министър
01:30 08.04.2026
55 Джо
До коментар #1 от "Вашето мнение":И сме в клуба на богатите.
08:15 08.04.2026
56 Джо
До коментар #29 от "Горски":Личи ,че скоро от гората не си излизал. Специално за агнешкото е от 16 до 30 лева. 20 евро е с бакшиш.
08:28 08.04.2026