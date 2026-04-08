Бойко Борисов: Кметът на Варна ми е съкилийник, защото и на мен ми причиниха същото

Кметът на Варна - Благомир Коцев да си го съдят варненци. Той ми е съкилийник, защото и на мен ми причиниха същото. Не искам да се коментира този случай. Аз имам вродено чувство за справедливост. Това заяви във Варна пред симпатизанти на партията лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде ФОКУС.

"Обвиняват ни за сглобката, но аз съм лидирал 4-5 пъти подобни процеси. След поредица от избори. Вече над 1,5 млрд. лева сме дали за избори. Това е една магистрала. Сега казват, че ако нямат 121 депутата, пак отиваме на избори. Колко пъти? Всеки път това отчупваше камъчета от нашия пиедестал, но правехме стъпки напред. Целите си ги постигнахме, компромиси повече няма да правим. Ако сега народът ни избере първи - тежко ни", каза още Борисов.

Борисов заяви още, че иска да направят се едни от най-модерните болници в Европа.

"Не е вярно, че в Брюксел съм казвал само "Yes". Българите направихме каквото трябва по границите. Вечер можеш спокойно да се разхождаш във Варна и да си носиш часовника, не е така в други европейски страни. Спокойно можеш да се разхождаш вечер около НДК и това е благодарение на нас, защото казахме "Не!".

По време на Ковид само ние не си затворихме църквите и манастирите, припомни Борисов.