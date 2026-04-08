Бойко Борисов: Кметът на Варна ми е съкилийник, защото и на мен ми причиниха същото
Бойко Борисов: Кметът на Варна ми е съкилийник, защото и на мен ми причиниха същото

8 Април, 2026 08:03 2 038 106

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кметът на Варна - Благомир Коцев да си го съдят варненци. Той ми е съкилийник, защото и на мен ми причиниха същото. Не искам да се коментира този случай. Аз имам вродено чувство за справедливост. Това заяви във Варна пред симпатизанти на партията лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде ФОКУС.

"Обвиняват ни за сглобката, но аз съм лидирал 4-5 пъти подобни процеси. След поредица от избори. Вече над 1,5 млрд. лева сме дали за избори. Това е една магистрала. Сега казват, че ако нямат 121 депутата, пак отиваме на избори. Колко пъти? Всеки път това отчупваше камъчета от нашия пиедестал, но правехме стъпки напред. Целите си ги постигнахме, компромиси повече няма да правим. Ако сега народът ни избере първи - тежко ни", каза още Борисов.

Борисов заяви още, че иска да направят се едни от най-модерните болници в Европа.

"Не е вярно, че в Брюксел съм казвал само "Yes". Българите направихме каквото трябва по границите. Вечер можеш спокойно да се разхождаш във Варна и да си носиш часовника, не е така в други европейски страни. Спокойно можеш да се разхождаш вечер около НДК и това е благодарение на нас, защото казахме "Не!".

По време на Ковид само ние не си затворихме църквите и манастирите, припомни Борисов.


  • 1 Мата Хари

    111 8 Отговор
    Точно. Ти пика в кофа 1 нощ, кметът 5 месеца. Но той излезе, а ти ще влезеш. Това е разликата

    Коментиран от #12, #86

    08:05 08.04.2026

  • 2 1488

    8 14 Отговор
    търговията с гласове не е престъпление
    гласовете на гражданите не са свещени

    щото търговията с гражданства е позволена
    това прави търговията с гласове също позволена

    едно бг гражданство струва точно 300 лв (150 дойче марки). миналата година беше 30 лв, ама инфлацията и войната на марс я надуха, както надуха цената на хляба и кренвиршите. демек да станеш българин струваше около две кила кренвирши

    престъпление и безотговорност е да овластяваш престъпници и то без пари щото било "граждански дьлг" и други митове и легенди, щото реално те те мислят че имаш акьл колкото три пилешки кренвирша на кръст

    доядоха ми се кренвирши

    08:05 08.04.2026

  • 3 Ало Ваньо

    82 3 Отговор
    Какво стана с къщата в Барселона

    Коментиран от #11

    08:06 08.04.2026

  • 4 Ту тууу

    72 3 Отговор
    Кажи коя е Мата Хари

    Коментиран от #101

    08:07 08.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ха ха ха ха ха ха ха

    56 4 Отговор
    19 април. Трепериш ли?

    08:08 08.04.2026

  • 7 ББандит

    77 3 Отговор
    Кметът на Варна е мнго малък за да е лежал с лицето Борисов в чешкия затвор?!
    Какви ги дрънка пак тая вечна "жертва"??

    Коментиран от #84

    08:08 08.04.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    68 3 Отговор
    тоА ТУ ТУуу ЛУП още малко и ще се сравни с Иванчева❗

    08:09 08.04.2026

  • 9 Последния Софиянец

    60 1 Отговор
    И какво като имаш пари? Можеш ли да излезеш на центъра на кафе?

    08:10 08.04.2026

  • 10 Разлика е,

    67 2 Отговор
    че ББ, беше в ареста 24 часа, а Варненския кмет 6 месеца. По добре 1.5 милиарда за избори, отколкото 1,5 милиарда в чували за определени Ваши хора и фирми.

    08:10 08.04.2026

  • 11 Е на тва е

    16 17 Отговор

    До коментар #3 от "Ало Ваньо":

    Е сега ще видим зеленото вмирисано чорапче дали ще намери адреса в Барселона.

    08:10 08.04.2026

  • 12 Джо

    32 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мата Хари":

    Не е пикал в кофа за да не му видят малкото...

    08:11 08.04.2026

  • 13 дргт

    48 2 Отговор
    Уродливо крадливи селянче

    08:11 08.04.2026

  • 14 Тервел

    48 1 Отговор
    Народа ще се зарадва когато станеш съкилийник на Пешо Сумиста.

    08:12 08.04.2026

  • 15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    20 1 Отговор
    Кметът на Варна ти е съпържолник...

    08:13 08.04.2026

  • 16 Мнение

    36 6 Отговор
    Бойко е дребнаво и отмъстителнто човече, което не може да бъде държавник. За съжаление същото е вярно и за Радев.

    08:13 08.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Проста тикво крадлива и лъжлива,

    38 1 Отговор
    в една килия ли бяхте, на една койка ли спахте, в една кофа ли пи...кахте?

    08:15 08.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Триеш, защото истината

    32 1 Отговор
    Боде в ъза на мутрата от Банкя!
    Прави се на жертва!
    Да го …ана фите

    08:16 08.04.2026

  • 21 Срамувам се

    45 1 Отговор
    Това е било министър председател много години

    08:16 08.04.2026

  • 22 Ви.не.ту

    28 2 Отговор
    Еднокнижник храбър

    08:17 08.04.2026

  • 23 Гарга Сарис

    35 1 Отговор
    Не! Не ти е съкилийник. Ти тепърва ще ходиш там!

    08:19 08.04.2026

  • 24 Тиква

    29 2 Отговор
    Боже господи,имал чувството за справедливост,наглец.

    08:21 08.04.2026

  • 25 Мало ум ник

    28 2 Отговор
    Като не искаш да се коментира, ами спри се да ревеш при всеки удобен случай!
    Малко ти беше! Затвор докато мърдаш! И да се си пикаеш в собствена кофа, а не купена от наще данъци!

    08:22 08.04.2026

  • 26 крадем неуморно, другари

    28 2 Отговор
    "Вече над 1,5 млрд. лева сме дали за избори..." - Вие, от ГЕРБ окрадохте десетки милиарди за 15 години управление! Само коалиционното ви СДС може да се мери с вас, с БАНДИТСКАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ!

    08:23 08.04.2026

  • 27 ПАЗИТЕЛИ

    68 1 Отговор
    Нищо не приключва, докато не приключи по правилния начин.
    Пенсионерите в България са около 2,2 милиона души. Те са различни по образование, доходи, професии, интереси, политически възгледи и местоживеене. За съжаление дори не осъзнават, че имат един, истински интерес: по-висока пенсия, осъвременявана така, че да изпреварва инфлацията.
    Нашите изчисления показват следното./данните са по НОИ за пенсиите и по Евростат за инфлацията./
    Минимална пенсия - реално увеличение след инфлация /нетно/
    Период Нетен ръст Време
    Борисов 1 +8,58 лв. 3 г. 7 м. 14 дни
    Борисов 2 +10,49 лв. 2 г. 2 м. 20 дни
    Борисов 3 +104,16 лв. 4 г. 8 дни
    Петков +143,48 лв. 7 м. 20 дни
    Василев +207,97 лв. 3 годишни бюджета

    Средна пенсия за стаж и възраст - реално увеличение след инфлация /нетно/
    Период Нетен ръст Време
    Борисов 1 +6,04 лв. 3 г. 7 м. 14 дни
    Борисов 2 +35,34 лв. 2 г. 2 м. 20 дни
    Борисов 3 +53,73 лв. 4 г. 8 дни
    Петков +76,49 лв. 7 м. 20 дни
    Василев +213,85 лв. 3 годишни бюджета
    При минималната пенсия Петков изпреварва всеки един от трите кабинета на Борисов, въпреки че управлява само 7 месеца и 20 дни. Бюджетите на Василев дават най-големия нетен ръст и при минималната, и при средната пенсия.
    Сравнете нетния ръст на пенсиите след инфлация и времето, за което е постигнат.
    Изяще „кюфтетата“ на Борисов, които ви се предлагат на мероприятия по пенсионерските клубове и гласувайте за ПП-ДБ.
    Ако искате достойни старини — гласувайте за ПП-ДБ.

    08:23 08.04.2026

  • 28 Мда

    30 1 Отговор
    съкилийник ще му е ШиШи ако не избягат първо в Дубай хаха

    08:25 08.04.2026

  • 29 Каменов

    22 2 Отговор
    Да даде Господ и ти да преживееш това което се случи на кмета !

    08:26 08.04.2026

  • 30 Това на снимката е толкова тъъъъпо

    26 0 Отговор
    Че не знае какво значи « съкилийник».
    Тикво пргнила, означава да си в еда килия, бе мамут

    08:26 08.04.2026

  • 31 Къща в Барселона

    31 0 Отговор
    Престъпния боклук Борисов отново жертва. Изтегли 30 милиарда евро дълг. От твоите обществен поръчки и ремонти на ремонти, всяка година крадеш по 5 милиарда лева. От неустойки към Росатом открадна 3 милиарда лева, от КТБ на 10 милиарда лева. 2 милиарда плати за магистрала хемус предварително, а нищо няма. Прикрива над 10 години Лук Ойл да не плаща данъци.

    08:27 08.04.2026

  • 32 Олифрена го снимали

    25 2 Отговор
    Пред оградата на училище….Боже опази! Какъв книжовник, какъв мозък, каква куха манерка!

    Коментиран от #37

    08:28 08.04.2026

  • 33 АМАH OT ИДИOTИ

    26 0 Отговор
    БЪДЕЩИЯТ ТИ СЪКИЛИЙНИК Е ПPACETO ПEEBCKИ
    😝😆🤣

    08:28 08.04.2026

  • 34 Тома

    21 0 Отговор
    Кмета на Варна лежа месеци а тиквата една вечер даже не можа да си изскара ръцете от джобовете за това време.

    08:29 08.04.2026

  • 35 Трол

    7 4 Отговор
    Следващата кандидатпрезиденстка двойка ще е Борисов/Коцев.

    08:30 08.04.2026

  • 36 но аз съм лидирал 4-5 пъти

    8 0 Отговор
    -но аз съм лидирал 4-5 пъти подобни процеси- -------------- леле, колко разбираемо се е изказал6

    08:30 08.04.2026

  • 37 Томислав Дончев

    13 1 Отговор

    До коментар #32 от "Олифрена го снимали":

    Г-н Борисов
    всъщност е обяснявал на подрастващите за Винету и за други червени вождове

    08:32 08.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Има възмезсчдие и справедливост!!

    12 0 Отговор
    А Борисов ще го съди целия Български НАРОД и БОГ!

    08:32 08.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Какво знаеш ти бе?

    15 0 Отговор
    Ти си до живот за затвора.Не се прави на репресиран.Мръсник долен!

    08:34 08.04.2026

  • 43 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    ОТ БАТ БОЙКО ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ЧУДЕСЕН БИБЛИОТЕКАР
    ИЛИ СВЕЩЕНИК ВЪВ СОФИЙСКИЯ ЦЕНТРАЛЕН
    .....
    ВЪПРЕКИ ЧЕ АКО ПИТАТЕ МЕН Е ДИРЕКТНО ЗА ТРЕПАНЕ
    ... ЗЛА ДУША Е :)

    08:34 08.04.2026

  • 44 Парадокс БГ

    14 0 Отговор
    Един п.ро.ст народ избира един п.ро.ст тапир за премиер 3 пъти!!

    08:34 08.04.2026

  • 45 Борисов е циничен!

    16 0 Отговор
    Борисов пакхиграе роля на "жертва"!

    08:35 08.04.2026

  • 46 Боко праните гащи

    14 0 Отговор
    Луд съм мамо ям паркет тутууууу

    08:36 08.04.2026

  • 47 Мнение

    15 0 Отговор
    Отмъстителен, отвратителен и подъл човек е Бокича.
    Артист от Большой театр.

    08:37 08.04.2026

  • 48 Питане

    14 0 Отговор
    И той ли е бил в Панкрац окошарен

    08:37 08.04.2026

  • 49 Коментар

    9 0 Отговор
    Чакаме Пеевски да си "оправи отношенията" с контрабандиста Методиев Борисов.

    08:38 08.04.2026

  • 50 Коментар

    7 0 Отговор
    Интересува ме само и единствено заровеното в двора на Методиев Борисов. Флашките с криптовалути в стените за над два милиарда не ме интересуват

    08:39 08.04.2026

  • 51 Калоян

    9 0 Отговор
    Спокойно можеш да се разхождаш вечер около НДК и това е благодарение на нас, защото казахме "Не!".
    -------
    Това каза Баце и се огледа дали охраната Му е наоколо.Голям шегаджия,спор нЕма.

    08:40 08.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Одесос

    9 0 Отговор
    Жалък,остарял, банкински пожарникар

    08:41 08.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Изобщо не ни интересува

    11 1 Отговор
    кой ви е съкилийник. Защо Фандъкова предподписа Концесия вода и увеличихте водата с 15%. Защо декември увеличихте ток с 12%. Защо надписахте декември, януари, февруари киловатчасове "с умните електромери" на половин Територия. Защо въведохте Юрошот, с неистински данни за инфлация и дефицит, без Референдум. Защо цените след Юрошите се повишиха със СТО процента. Защо себестойност на едно яйце е 14 стотинки, а го продавате 1.20 лв.. 600% надценка. Защо толерирате ИМОТЕН БАЛОН, като искате увеличения на данък сгради и смет, на какво отгоре на 60 г. непродаваеми съборетини, ще повишавате данъци. Защо искате ТАКСА електромер НЕЗАКОННА. Защо забранявате българите да купуват индукционни електромери, които не се манипулират контактно и безконтактно. ЕС не задължава Територията да въвежда "умни електромери". Защо чушките са 12 лв., защо агнешкото стига 36 лв., при цени 16 лв. минала година.

    08:42 08.04.2026

  • 57 Абсурдистан

    9 0 Отговор
    Направо се просълзих!

    08:42 08.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 123

    9 0 Отговор
    И той ли е лежал в началото на 90-те в Унгария за кражба на коли?

    08:43 08.04.2026

  • 60 Разликата

    11 0 Отговор
    Първо, сравнението със Благомир Коцев е не просто неуместно, а подвеждащо. Арестът на Борисов през 2022 г. беше краткотраен – той прекара по-малко от 24 часа в ареста, без да му бъдат повдигнати обвинения. Влезе без белезници, с демонстративно спокойствие, дори с ръце в джобовете, което създаде усещане за привилегировано отношение и липса на реален натиск от страна на институциите!!!
    А случаят с Коцев представлява коренно различна картина – продължително задържане, публично унизителен арест, извършен с белезници и в присъствието на семейството му, малките дечица, без истински доказателства. Тук вече говорим за сериозни въпроси относно пропорционалността на действията на властите, презумпцията за невиновност и евентуална злоупотреба с репресивни инструменти!!!

    08:43 08.04.2026

  • 61 Така

    4 0 Отговор
    Подлога

    08:43 08.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Картаген

    10 0 Отговор
    Баце,когато микрофоните са повече от феновете ти,това не е на добро.

    08:45 08.04.2026

  • 66 Борисов е манипулатор!

    11 0 Отговор
    Когато Борисов говори за „съкилийничество“ и внушава, че е преживял същото, той на практика приравнява две ситуации, които са НЕсъпоставими! Това може да се тълкува като: омаловажаване на по-тежки случаи на репресия като при Благомир Коцев; опит за политическо изравняване на различни по мащаб и характер събития
    или дори пренаписване на собственото му преживяване като по-драматично, отколкото е било.

    08:45 08.04.2026

  • 67 Мемфис

    9 1 Отговор
    Разликата е голяма! Кметът на Варна бе репресиран от червената мафия, а ти си бил една година в чешките затвори за кражби на коли!

    08:46 08.04.2026

  • 68 Възмутен

    4 0 Отговор
    Борисовата реторика избягва същинския въпрос: Има ли двойни стандарти в правосъдието? Ако има – те не се доказват чрез метафори, а чрез конкретни факти, процедури и съдебни решения.

    08:46 08.04.2026

  • 69 Альооо

    7 0 Отговор
    Борисоооов, проблемът не е кой е „по-пострадал“, а дали законът се прилага еднакво към всички???????А когато публични фигури като Бойко Борисов правят силни сравнения без реално покритие, това по-скоро подкопава доверието в институциите, отколкото го възстановява.

    08:47 08.04.2026

  • 70 Атина Паднала

    6 0 Отговор
    И тоя лъжец и крадец ли се изкара политически затворник?Тръм пасти да яде пред боико тъпото.

    08:47 08.04.2026

  • 71 Един ден

    5 0 Отговор
    Лежа бе. Що си толкова нагъл. Колко лежа кметът на Варна бе!!!

    08:47 08.04.2026

  • 72 Пълно куку

    7 0 Отговор
    Този примитив май сам си вярва на глупостите. Ами като не искаш нови избори, разпусни мафиотската си партия бе.

    08:48 08.04.2026

  • 73 Борисов е циничен!

    8 0 Отговор
    Сравнението, което Бойко Борисов прави със Благомир Коцев, не е просто пресилено — то е цинично.
    Борисов беше задържан за една нощ. Без белезници. Без унижение. Без реални последици. Влезе в ареста демонстративно спокоен, почти надменно, сякаш това е временен дискомфорт, а не действие на правосъдната система. На следващия ден излезе и превърна случилото се в политически капитал.
    Да наричаш това „същото“ като случай, в който човек е задържан с месеци, изведен с белезници пред децата си и третиран като престъпник преди присъда, е не просто неточно — това е обида към всяка идея за справедливост.

    08:48 08.04.2026

  • 74 овчи мозъци

    5 1 Отговор
    ѝ бе баламурник и лидер на опг ,не затворихте духовните храмове ,защото нямаше ковид и лъжехте хората някой от които си отидоха от инжекциите които се изпитваха като та опитни мушки бе престъпник такъв и второ ти никога не си бил съкилийник накоцев защото той лежа 5месеца заради теб и магнитски ,а теб те освободиха след часове от ареста за найголямото престъпление ,а именно мародерство над българския народ

    08:50 08.04.2026

  • 75 Борисов - брутално нагъл

    9 0 Отговор
    Случая с Коцев е тежък институционален натиск и потенциална злоупотреба с власт!
    И точно тук идва най-големият проблем: Борисов не защитава принципа, не поставя въпроса за двойните стандарти, а се опитва да се приравни към жертва, каквато обективно не е бил!
    Това поведение издава не чувство за справедливост, а политически инстинкт за самосъжаление и пренаписване на реалността!
    Да поставиш себе си редом до хора, които са преживели далеч по-тежки форми на натиск, не е солидарност — това е цинизъм и подигравка!

    08:50 08.04.2026

  • 76 На това

    7 0 Отговор
    Народа му вика - Ни срам ни очи !
    С една дума - наглост !

    08:52 08.04.2026

  • 77 Сотир

    7 0 Отговор
    Не помня Коцев да се е разхождал с ръце в джобовете в ареста.

    08:52 08.04.2026

  • 78 Ядосан

    6 0 Отговор
    Истинският въпрос не е кой как се чувства, а кой как е бил третиран от Закона. И тук разликата е очевидна: в единия случай при Борисов имаме символичен арест без последствия, в другия - при Благомир Коцев имаме реална репресия с човешка цена.
    Да ги наречеш едно и също не е просто грешка. Това е подмяна.

    08:52 08.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Спасение няма

    7 0 Отговор
    Ламата от Банкя ще изчезне когато свършат парите от чувалите.

    08:55 08.04.2026

  • 82 У никого не будиш съжаление

    7 0 Отговор
    А отвращание!

    08:56 08.04.2026

  • 83 Васил

    6 0 Отговор
    Аууууууу ама нали вие самите го хвърлите в панделата със скалъпените обвинения.

    08:56 08.04.2026

  • 84 Фикри

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "ББандит":

    Напоследък не е казвал мантрата за дядо му, дето го били/убили комунистите....

    Коментиран от #88

    09:04 08.04.2026

  • 85 Народът на Бг

    8 0 Отговор
    Ти го вкара кмета на Варна Незаконно в килията, бе Дебил Герберски,
    Защо ни Лъжеш, че ти е бил съкилийник.
    Долен Лъжец и престъпник си ти боко!

    09:09 08.04.2026

  • 86 Раздвоение

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мата Хари":

    Мата или Матьо?

    09:19 08.04.2026

  • 87 Даниел

    3 0 Отговор
    Дано по -скоро станете и съпроцесници!

    09:29 08.04.2026

  • 88 ББандит

    5 0 Отговор

    До коментар #84 от "Фикри":

    Не е казвал, щот одъртя и не помни точно, какво е лъгал😉

    09:30 08.04.2026

  • 89 Али Баба откровеничи

    6 0 Отговор
    Всеки гербаджия ти е достоен съкилийник, защото до един сте разбойници!

    09:32 08.04.2026

  • 90 Николаос 66

    5 0 Отговор
    Ох боже невинният човечец с пачките с къщата в Барса и с великият Влади Горанов във Варна.Много интересно как ще гласуват Варненци спрямо човека от списъка Магнитски.Такава наглост само при ББ и Пеевски я има

    09:36 08.04.2026

  • 91 стоянов

    7 0 Отговор
    Боко и Шиши вкараха Коцев в ареста за 6 месеца, а сега Боко сравнява 6 месеца с арест 24 часа.

    09:43 08.04.2026

  • 92 Пак така

    3 1 Отговор
    С ала-бала и шменти капели се движи по магистралата към Варна, симпатягата на бай Ставри!

    09:45 08.04.2026

  • 93 потресаваща СИК - наглост

    2 0 Отговор
    Много точно на СИКаджийската мутра от малък са му викали Боко Тиквато, толкова тъп е бил! Той и сега не познава значението на думите! "Съкилийник", мутро СИКаджийска, означава, да споделяш една килия с друг арестант! Ти, мутро СИКаджийска, прекара в ареста самоа 10 часа без белезници на ръцете, при условия на 5-звезден хотел! И ти беше напълно законно арестуван, защото престъпленията и грабежите ти са неизброиим, а варненският кмет е невинен! Само че, като осъди държавата в Страсбург, ти и Прасето ли ще плащате стотиците хиляди, на които ще бъде осъдена прогизналата ви и зависима от вас прокуратура?! А Благо Коцев, варненскеят кмет, точно по твое и на Прасето нареждане беше държан незаконно 5 (ПЕТ) месеца в ареста, при ужасни условия и все с белезници на ръцете, като последен престъпник, какъвто всъщност си ти! Не, мутро СИКаджийска, дето ограби, съсипа и срути Блъгария, ти си чудовищно нагъл, до цинизъм нагъл, ама то пък, като си помисли човек, какво друго си можел да научиш в школите на СИК и ВИС, нали?

    09:50 08.04.2026

  • 94 Заешкото сърце

    4 0 Отговор
    Опищя орталъка, че го затворили за 24 ч. в килия, а кмета на Варна го държаха 5 месеца.
    Кметиците на Младост - 6 години!

    Коментиран от #97

    09:52 08.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Гост

    6 0 Отговор
    Голям мизерник е.

    09:53 08.04.2026

  • 97 между другото

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "Заешкото сърце":

    Държавата трябва да се управлява от мъже, а не от СТРАХЛИВИ БАБИЧКИ!
    Спомнете си го, когато отидете да гласувате!

    09:56 08.04.2026

  • 98 Корман

    5 0 Отговор
    Този човек е патологичен лъжец, за пореден път се доказва това. Той никога не е бил задържан и не е лежал в следствен арест, за съжаление.

    Коментиран от #99

    09:59 08.04.2026

  • 99 Интересно...

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Корман":

    У тях ли го изпратихте да си лежи?

    Коментиран от #106

    10:01 08.04.2026

  • 100 Абе

    2 0 Отговор
    сикаджииска герберска мутро малко изкара в Белене-гьола ти е мястото за по дълго

    10:06 08.04.2026

  • 101 НСО

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ту тууу":

    МВнР министърката ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА е тайнсвената МАТА ХАРИ .
    РазБойко мноу о се кефил да се празни на очилата инпервезната муцунка

    10:10 08.04.2026

  • 102 Шопа

    0 2 Отговор
    Забрави да каже , че варненци пак не случиха на кмет , за рзлика от бургазлии.Какво се построи във Варна на близо 2 година кметуване на Коцев-нищо !

    10:21 08.04.2026

  • 103 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Нормално е да ти е съкилииник като и двамата сте престъпници .

    10:32 08.04.2026

  • 104 Р ГВ

    1 0 Отговор
    Ало " каратиста, футболиста, тенесиста , " ти престоя в ареста едно денонощие и орева орталъка пред медиите. Ако престоя ти беше няколко месеца като Коцев , за разлика от теб интелигентен, възпитан, с образование , свободно говорещ английски сигурно щеше да се самопредложиш за орден Стара планина с лента. Смеш......

    10:41 08.04.2026

  • 105 българин

    0 0 Отговор
    Тиквата е наглец, пандизчия, арестуван престъпник, арестът му няма нищо общо с политическата разправа с кмета на Варна.

    10:59 08.04.2026

  • 106 4567

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Интересно...":

    Не е лежал, стоя в ареста 5-6 часа и през цялото време беше прав, защото около кръста беше натъпкано с кюлчета.

    11:12 08.04.2026

