Костадин Ангелов: Очаквам много преди изборите българите да изтрезнеят и да подкрепят ГЕРБ като първа политическа сила

Корупцията е възникнала много отдавна в човешката цивилизацията, не е резултат от действието на една политическа формация. Да изместваме борбата срещу корупцията с борба срещу определена политическа формация няма да донесе резултат на българското общество. Корупцията е сериозен проблем, изисква политическо мнозинство, което да приеме достатъчен брой закони, за да се прилагат ефективно. Това заяви пред bTV кандидатът за депутат от ГЕРБ-СДС и водач на листата в 4 МИР - Велико Търново проф. Костадин Ангелов, цитиран от novini.bg.

По повод партията на Румен Радев той уточни: „Радев все още не се е позиционирал на политическата сцена. Когато участва в телевизия, дава разнопосочни политически послания – не знаем той ляв ли е, десен ли е, евроатлантик ли е, русофил ли е. Внася смут по отношение ориентацията на България, не дава решение за бъдещото, а дава на народа борба.“

„Социологията се променя на терен. В градовете, в които ние използваме социологическа помощ, виждаме, че битката за първото място не е предрешена. Битката ще бъде на 19 април, първото място не е решено. Ние можем да дадем онази стабилност на обществото. Ние сме на терен всеки ден“, допълни той.

На въпрос с кого ще се коалират в бъдещия парламент, Ангелов обърна внимание: „Никога в хода на една предизборна кампания не сме предрешавали какво ще се случи на изхода ѝ. Ако на нас се падне ролята да съставяме правителство, ще седнем на масата за преговори и всеки, който припознава нашата програма. Нямаме червени линии за това българите да живеят добре.“

„Категорично няма да седнем да преговаряме с „Възраждане” – те гледат на изток, ние гледаме на запад. Оттам нататък всяка политическа формация, която припознава програмата на ГЕРБ, е наш потенциален партньор“, уточни още той.

„ГЕРБ стопява преднината. Очаквам много преди изборите българите да изтрезнеят и да подкрепят ГЕРБ като първа политическа сила“, обобщи той.