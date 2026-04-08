Костадин Ангелов: Очаквам много преди изборите българите да изтрезнеят и да подкрепят ГЕРБ като първа политическа сила
Костадин Ангелов: Очаквам много преди изборите българите да изтрезнеят и да подкрепят ГЕРБ като първа политическа сила

8 Април, 2026 08:52 1 656 115

„Категорично няма да седнем да преговаряме с „Възраждане” – те гледат на изток, ние гледаме на запад. Оттам нататък всяка политическа формация, която припознава програмата на ГЕРБ, е наш потенциален партньор“, уточни още кандидатът за депутат от ГЕРБ-СДС и водач на листата в 4 МИР - Велико Търново

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Корупцията е възникнала много отдавна в човешката цивилизацията, не е резултат от действието на една политическа формация. Да изместваме борбата срещу корупцията с борба срещу определена политическа формация няма да донесе резултат на българското общество. Корупцията е сериозен проблем, изисква политическо мнозинство, което да приеме достатъчен брой закони, за да се прилагат ефективно. Това заяви пред bTV кандидатът за депутат от ГЕРБ-СДС и водач на листата в 4 МИР - Велико Търново проф. Костадин Ангелов, цитиран от novini.bg.

По повод партията на Румен Радев той уточни: „Радев все още не се е позиционирал на политическата сцена. Когато участва в телевизия, дава разнопосочни политически послания – не знаем той ляв ли е, десен ли е, евроатлантик ли е, русофил ли е. Внася смут по отношение ориентацията на България, не дава решение за бъдещото, а дава на народа борба.“

„Социологията се променя на терен. В градовете, в които ние използваме социологическа помощ, виждаме, че битката за първото място не е предрешена. Битката ще бъде на 19 април, първото място не е решено. Ние можем да дадем онази стабилност на обществото. Ние сме на терен всеки ден“, допълни той.
На въпрос с кого ще се коалират в бъдещия парламент, Ангелов обърна внимание: „Никога в хода на една предизборна кампания не сме предрешавали какво ще се случи на изхода ѝ. Ако на нас се падне ролята да съставяме правителство, ще седнем на масата за преговори и всеки, който припознава нашата програма. Нямаме червени линии за това българите да живеят добре.“

„Категорично няма да седнем да преговаряме с „Възраждане” – те гледат на изток, ние гледаме на запад. Оттам нататък всяка политическа формация, която припознава програмата на ГЕРБ, е наш потенциален партньор“, уточни още той.

„ГЕРБ стопява преднината. Очаквам много преди изборите българите да изтрезнеят и да подкрепят ГЕРБ като първа политическа сила“, обобщи той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ццц

    127 3 Отговор
    Ти ще пиеш след тях, цайс. Помним те още като джипи щабаджия.

    08:57 08.04.2026

  • 2 Време е

    33 32 Отговор
    за "Алтернатива за България" с № 8 !!!

    08:57 08.04.2026

  • 3 Бай онзи

    154 6 Отговор
    Долу ГРОБ ,завинаги.!!!!

    08:59 08.04.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    173 5 Отговор
    Те ако изтрезнеят българите , така ще ви заритат крадливите прости герберски зад ници.

    Коментиран от #102

    08:59 08.04.2026

  • 5 Гледам

    134 4 Отговор
    как е загладил косъма този ду..давец ! !

    Коментиран от #16, #57

    09:00 08.04.2026

  • 6 Вашето мнение

    134 4 Отговор
    Корупцията била измислена много преди герб и възраждане гледали на изток. Само това изречение от устата на директора фалирал Александровска и се укрил в герб за да получи имунитет е достатъчно за да принуди всички мислещи хора да не дадат нито един глас за герб, ппдб и дпс.

    09:01 08.04.2026

  • 7 Фикри

    125 4 Отговор
    Те хората ако изтрезнеят преди изборите от ГЕРБ няма да има никой в парламента .... Била възникнала корупцията много отдавна в човешката история, я вие като сте толкова години в управлението какво направихте ? Издигнахте я на най-високо ниво 😀

    09:01 08.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хасан двата у..

    60 1 Отговор
    този хах0 освен ,че ДАВА ами и Уапка,НИКОГА НЕ ВЯРВАЙ НА БУЗЕСТИ СЕ ЧОВЕЧЕТА ,ТОЯ ХОДИ С ГЗ НАПРЕД А КОГАТО ВИДЯ ОНЯ С МАЛКИТЕ МАЗНИ РЪЧИЧКИ ,ЧОЛАКОВ СЕ СЕЩАМ ЗА ОТБОРА НА БАЧЕВ

    09:02 08.04.2026

  • 10 Пич

    13 41 Отговор
    Аз лично нямам визия за кой трябва да се гласува!!! Всички са украински и Урсулиански политически мекерета!!! Но имам визия за кои не трябва да се гласува, защото са най пропадналите - ПП и ДБ !!! Някой ще каже Възраждане, но не !!! Тези пък може да ни направят слуги на руснаците!!!

    Коментиран от #61

    09:02 08.04.2026

  • 11 Мечтата на един...

    62 2 Отговор
    "емоционален" политически и физически "фикус"!!!

    09:04 08.04.2026

  • 12 От клуба на шаренополовите

    54 2 Отговор
    Теб българите ще те подкрепят, като първа гъзобареща дама, и то ако са пияни!

    09:04 08.04.2026

  • 13 Азз

    79 5 Отговор
    ГЕРБ = КОРУПЦИЯ!

    09:04 08.04.2026

  • 14 българите да изтрезнеят и да подкрепят

    57 2 Отговор
    грабителите си да продължават да бъдат най бедни болнави и измиращи в корумпирана гроболандия

    тоз бръмбар оцет ли е пил

    09:04 08.04.2026

  • 15 Някой

    43 0 Отговор
    На този от НОЩ и другите трябва да им се зададат правилните въпроси. Как тук за периода постигнаха към 70 000 повече починали? Извадено от статистика на НСИ. Как в Туркменистан при забранено да се говори за ковида за 2021г имат спорено общо 46701 починали, а в България официално 148995, като за 2021г те се водят 6.1 милиона население, а ние на преброяване тогава 6.52 милиона. Освен другите престъпления тогава и как за период от почти 2 години нямаше законно обявена извънредна епидемична обстановка - уж решение номер 325 на министерски съвет от 14.05.2020г, когато няма заседание на министерският съвет - може да се сетите, че бе обявено последният ден от извънредното положение, когато още няма действащ член от закона, че тогава го въвеждаха.
    Как при ГЕРБ постигнаха години поред преди ковида да сме номер 1 по смъртност по класации? Коефициента на смъртност е умрели на 1000 за година.
    Как до 2009г България бе с увеличаваща се раждаемост, но 2009г идва ГЕРБ и срив. Единствено изключение 2014г след Орешарски.

    09:06 08.04.2026

  • 16 А бе кажи го ...

    45 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гледам":

    какъвто е .... "педал"!
    Нали се е наредил,
    " барабар Петко с жените " да го избират"!!!

    09:07 08.04.2026

  • 17 Този

    56 3 Отговор
    Палячо,който съсипа една болница с крадене иска да краде още.Ненаяли сте се.Да вземете да се раскарате с вашата крадлива партия.Нагледци.

    09:09 08.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Директора

    25 1 Отговор
    Поредната оандека

    09:10 08.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 илтгедр

    53 4 Отговор
    ГЕРБ мазния ботокс, лъже повече и от циганите. Само от тоя мазен некадърник има 70 милиона загуба за всеки българин. Бръкнал е в джоба ви и ви е ограбил само този калпаазанин. Сега лъжеца обяснява как щял да помисли за болните обаче ще има да чакате. До сега 15 г управляваха и освен да си пълнят чекмеджетата друго няма, а сега вече почнал бил да мисли за хората??? Докато излъже тези дето нямат мозък. До сега къде беше бре ГЕРБ лъжец??? Българите вече се затрудняват дори да се хранят след вашето ограбване на България. Обедняха тези дето ви слушаха лъжите. Калпав ГЕРБ некадърник, от затвора не трябва да излизате. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Сега ще ви обясним как се лъже и граби България.

    09:11 08.04.2026

  • 22 Кажи честно

    38 2 Отговор
    Дали си вярваш. Те и зулусите очакват да влязат

    09:12 08.04.2026

  • 23 Вуте

    51 4 Отговор
    Костадин Ангелов: Очаквам много преди изборите българите да изтрезнеят??????????? Точно за това няма да гласувам за теб - защото си мислиш че народа е вечно пиян !!!!Ту-туууууу

    09:12 08.04.2026

  • 24 Боздуган

    23 3 Отговор
    Храни куче да те лае, докторе...

    09:12 08.04.2026

  • 25 Мунчо

    20 1 Отговор
    Хлъц....ко речи?

    09:13 08.04.2026

  • 26 Бачо

    33 2 Отговор
    Те ако изтрезнеят,бедна ви е фантазията какво ще последва,но българите спят,така че дали ще сте първи или втори, вършете си далаверите спокойно

    09:14 08.04.2026

  • 27 Николаос 66

    26 1 Отговор
    Значи без Възраждане но с Ново начало на приятеля Пеевски.За вас корупцията и като ежедневие,ние го виждаме на място в общините

    09:17 08.04.2026

  • 28 Гриша Филипов

    10 5 Отговор
    Човека, който ни говореше з чували. Сигурно е добър лекар и това трябва да прави. Не да политиканства.

    Коментиран от #36

    09:19 08.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 провинциалист

    24 2 Отговор
    На Треперибузков защо са му българите като неговото ОПГ си има корпоративен вот?

    09:20 08.04.2026

  • 32 Не на шайката Герб

    25 2 Отговор
    За отявлени крадци от шайката герб на разбойко Борисов майкопродавеца, НЕ ГЛАСУВАМ. ЗА ПОВСЕМЕСТИЯ ГЕНОЦИД НА ШАЙКАТА НАД НАРОДА, НЕ ГЛАСУВАМ!

    09:20 08.04.2026

  • 33 мaа ти дърта ефремовска

    12 3 Отговор
    В НП0 ППДБ и 0ПГ ГЕРБ пещерасите са най-много на глава от паpтийния дoбитък.

    09:21 08.04.2026

  • 34 Той е професор доктор зам.предс.на НС

    7 15 Отговор
    Но не му изписвате титлите защо. Защото мразите титлите когато не ви носят девидент. Обаче на еднодневки буквално еднодневки изписвате отпред Министър. ...

    Коментиран от #97

    09:21 08.04.2026

  • 35 нали вдигнаха цените

    10 2 Отговор
    28 гласоподавачи и 10 процента купувачи на гласове , поправячи на протоколи и експерти по процентите за партиите сигурно ще извъртят така нещата че може да има изненади . петроханците няма да гласуват . изпотрепали се . сега има една нова версия за убийства . хващат и виждат бандити . после бандитите стрелят в 3 на петрохан вечерта . клаушев бяга с двама на околчица на секретно място . пишат смс, трият сайтове и профили . но оставят телефоните, дисковете, банковите сметки , оръжията , и седят 6 дена . чакали са . после идват бандитите и ги избиват . и лешоядите измират .

    09:21 08.04.2026

  • 36 Най-добър е в кражбите

    21 3 Отговор

    До коментар #28 от "Гриша Филипов":

    щото и като лекар е кръгла нула.

    09:21 08.04.2026

  • 37 българина

    26 3 Отговор
    Абе пич , народа ако изтрезнее , ще украсявате лампите пред НДК

    09:22 08.04.2026

  • 38 оня с коня

    7 20 Отговор
    Съвсем реално ГЕРБ стопява първоначалната преднина на радев и може да се стигне до Фото-финиш за определяне на Първата полит. сила.

    09:22 08.04.2026

  • 39 Сократ

    14 2 Отговор
    Къде ми отиде клетвата грижа а не крадене на народа.Язък,доктор при крадците.

    09:24 08.04.2026

  • 40 Шайката в затвора Белене!

    23 3 Отговор
    Да унищожим шайката гербава и да ги вкараме в затвора с техния гуру Разбойко Борисов.

    09:24 08.04.2026

  • 41 ПАРДОН

    15 1 Отговор
    БАНДИТСКА СИЛА

    09:24 08.04.2026

  • 43 Питахте ли ни за Юрошита?

    19 4 Отговор
    Вие поумнейте, СТО процента повишение на цени, след въвеждане юрошит, преди войната с Иран.
    Да гласувам за ГЕРБ, СДС, ДПС-та, БКПта, ПП и ДБ-та, за да ми увеличавате ток, вода, СИ отменена от ВАС, да ми надписвате киловатчасове ток контактно и безконтактно, отделно от вашето увеличение 12% ток декември. 12 лв. пиперки. За какво да гласувам за вас, че искате данък триене на зъби, такса електромер, защото българите намалили потребление ток. Че фалшифицирахте Референдум Белене и КС не се самосезира?
    В някои държави студената вода е безплатна, а Фандъкова преподписа Концесия вода, че я купувате за стотинки, а я продавате по 4 лв. Че избихте животните? Че не намалихте данък смет на човек. Искате увеличения на местни данъци, на 20-60 г съборетини в мръсни и презастроени квартали.. Че увеличихте осигуровки най-бедните. Имаме спад индустрия поръчки 15% за януари, външни и 23% вътрешни поръчки. С ИИ ли ще ни храниш и топлиш, или с цифрово Юро ще ни къпете?

    Коментиран от #46, #50

    09:25 08.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    14 5 Отговор
    Ти не си лекар нито политик
    Ти СИ ПСИХОПАТ СЪДИСТ И КРАДЕЦ
    БКП ГЕРБ УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ И ТОВА ЩЕ ГО ПИШЕ В УЧЕНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ

    09:30 08.04.2026

  • 48 кастроли

    1 1 Отговор
    Питайте Баце,той си знае.

    09:32 08.04.2026

  • 49 Тити на Кака

    4 5 Отговор
    Момински мечтания.
    Почувствах се напет ерген...

    Коментиран от #62

    09:32 08.04.2026

  • 50 Те са дали високи заплати на

    6 7 Отговор

    До коментар #43 от "Питахте ли ни за Юрошита?":

    Техните хора по министерствата , на съд и прокуратура , на МВР и на администрацията. Ангелов за тях говори. Те да изтрезнеят но те са богати не ги мисли тях. За да се оправим ние трябва промяна. Само Възраждане предлага промяна на системата .

    09:33 08.04.2026

  • 51 НЕ СТАВАТЕ!

    11 3 Отговор
    Вас няма да ви подкрепят нито ТРЕЗВЕНИТЕ, нито ПИЯНИТЕ!

    09:34 08.04.2026

  • 52 Възpожденец 🇧🇬

    6 4 Отговор
    То, нали това е играта - да си подават топката Резидента дезертьор румен кРадев с Шиши и Meчо. Патериците Коце късото и слаФчо дългото са за фон.
    За да може после ГЕРБ Ново начало да ни пази от комунисти, русофили, рептили и ... Сорос разбира се.
    А путинофилите, да получат малко по представителен водач, че такива изключително npocти продажници като вrъZpoдени копейки, величави фараони, посредствени сценаристчета ... съвсем изплискаха легена с npocтотията си.
    Нищо, че единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
    Нищо, че Пеевски е внук на ДС началник, отгледан и възпитан от мафията - ДС-КГБ, Мултигруп и руския агент Доган.
    Нищо, че в политиката Борисов го вкара ДС, Кръга Монтерей и агент Цар, и от охранител, през главен секретар, та го направиха Премиер.
    Нищо, че Гьорк ХандКиссинджър разтвори бyzки на Путлер, още преди да си е поискал, разбира се без Борисов да му е казал няма как да стане.
    Нищо, че няма човек, който да обслужвал толкова интересите на Путлер, колкото Бойко Борисов.
    А връзката между тримата е очевадна, представителя нa eнepгийнитe интepecи нa Пyтин-Bлaдимиp Мaлинoв глaвeн гepoй зa Тypckи пoтok, Бoтaш, саботажа на Чирен и некачествения ремонт на АЕЦ.
    Между радев, борисов и пеевски няма никаква разлика - национални предатели и мафиоти !

    09:34 08.04.2026

  • 53 Историята помни

    8 6 Отговор
    Как пРезидента Радев стана Президент.
    - никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
    - ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
    - Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
    - привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
    - Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
    - агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
    ....
    Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
    Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
    Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
    След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
    Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
    Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.

    09:35 08.04.2026

  • 54 ха-ха

    14 2 Отговор
    Този човек шегува ли се? За ГЕРБ ще гласуват тези който са на хранилка и който печелят държавни поръчки ил иработят на държавна работа с кмет от ГЕРБ. Останалите са ги отсвирили отдавна.Хубаво е някой да ти разкаже забавен виц и да те развесели.

    09:37 08.04.2026

  • 55 Пфуууу

    12 3 Отговор
    Дано този повече да не е депутат

    09:39 08.04.2026

  • 56 гербавини

    10 3 Отговор
    Щот па някой знае Бойо тиквата, ляв ли е десен ли е на Путин кученца подарява на Урсула под полата целува, човек само на еврокеша и кючетата един вид😉
    Гласувайте за Граждани за Европейско Разграбване на България (ГЕРБ) !... ако ви е толкова акъла😅

    09:39 08.04.2026

  • 57 мисирка

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Гледам":

    Педала си е Педал!

    09:41 08.04.2026

  • 58 Служебни еднодневки от ППДБ

    7 10 Отговор
    На еднодневките изтипосвате отпред почти като име прозвището Министър все едно е титла. Ангелов е професор доктор по медицина , но понеже не е от ППДБ и не му изписвате титлите нарочно. Това ме дразни.

    Коментиран от #78, #99

    09:42 08.04.2026

  • 59 Дедо

    9 3 Отговор
    Доста арогантен

    09:42 08.04.2026

  • 60 Аз призовавам

    10 7 Отговор
    българите да изтрезнеят и да подкрепят като първа политическа сила ПП ДБ.
    Оказа се, че Радев с помощта на Путин прави най- скъпата кампания. Адвокат Демерджиев е отишъл в САЩ да наеме лобисти, за да извади от списъка на Държавния департамент на САЩ Румен Радев, който е обявен от САЩ за руски агент на влияние в България. Това е безобразие. Същият като Пеевски, единият иска да излезе от Магнитски чрез частния съвет на Тръмп срещу 1 милиард долара, а другият плаща на лобисти. Срам, позор и долно предателство е Радев!

    09:43 08.04.2026

  • 61 Избирайте!

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Все някой от тях може да ви се стори близък до вашите политически възгледи...

    10. ПП "Движение на непартийните кандидати"
    12. Коалиция "Антикорупционен блок"
    13. ПП "НД Непокорна България"
    19. ПП "България може"
    23. ПП "Партия на Зелените"

    Коментиран от #65

    09:43 08.04.2026

  • 62 Големи глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Тити на Кака":

    Пишеш по форумите бе момче.

    09:44 08.04.2026

  • 63 ИВАН

    13 3 Отговор
    НЕ СТЕ И НЕ СТЕ БИЛИ НИКОГА ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА! ПОДМЯНА И МАНИПУЛИРАНЕ НА ПРОТОКОЛИ, КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ, УНИЩОЖАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МНОГО СЕКЦИИ, ТИ ТОВА ПЕЧЕЛЕНЕ НА ИЗБОРИ ЛИ НАРИЧАШ? НЕ, НЕ Е ПЕЧЕЛЕНЕ НА ИЗБОРИ, А ПОДМЯНА НА ВОТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Е ТОВА! НАПРАВИХТЕ ПОКАЗНО НА ПРЕДИШНИТЕ ИЗБОРИ НА ЦЯЛ СВЯТ! ПОЗОР ЗА ВАС! СРАМ НЯМАШ ЛИ БЕ, НАГЛЕЦ?

    09:45 08.04.2026

  • 64 Хм...

    7 8 Отговор
    Никога за рускки слуги радев и костя!!! Никога за крадливи герб и дпс-нн!!

    09:45 08.04.2026

  • 65 ....

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Избирайте!":

    От всички, на които социолозите не дават шанс да влязат в НС, тези ми се струвайт най-читавите.

    09:45 08.04.2026

  • 66 Гост

    8 3 Отговор
    Тоя по ковида съм го гледал как лъже по телевизията откровенно

    Коментиран от #67

    09:46 08.04.2026

  • 67 Дано не сте забравили и как

    8 2 Отговор

    До коментар #66 от "Гост":

    На Цветница се бяха събрали да се излагат като кифладжии!

    09:49 08.04.2026

  • 68 Точно така

    5 2 Отговор
    Мухл...000.....да изтрезнеем и да ви премахнем.....и да уважим майките ви

    09:49 08.04.2026

  • 69 ИВАН

    9 4 Отговор
    НА ПЪРВО МЯСТО СТЕ ПО ПОДМЯНА НА ВОТ, А НЕ ПО ПЕЧЕЛЕНЕ! ВЪЗПОЛЗВАХТЕ СЕ ОТ ВЛАСТА СИ, ПРИДОБИТА ЧРЕЗ МАНИПУЛАЦИИ!

    09:49 08.04.2026

  • 70 Ха,ха,ха,ха.

    6 3 Отговор
    Смешник.

    09:50 08.04.2026

  • 71 ИВАН

    10 4 Отговор
    Това мазно петно очаквало българите, герб .... ама българите, ако са наистина българи, никога няма да подкрепят престъпници.

    09:50 08.04.2026

  • 72 КУКУРУКУ

    9 3 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ ДА НЕ СА ПИЯНИ
    КАТО ГЕРБАДЖИИТЕ ЧЕ ДА ИЗТРЕЗНЯВАТ!

    09:50 08.04.2026

  • 73 Даниел

    12 3 Отговор
    Три ваши правителства са гонени с камъни по улиците,а той пак искаш подкрепа.
    Не съм сигурен кой трябва да изтрезнява??!!

    09:51 08.04.2026

  • 74 Абе ние

    4 1 Отговор
    Да не сме пияници? По отношение на възраждане знаем че няма да преговаряте, вие им заповядвате.

    09:53 08.04.2026

  • 75 Александър 1

    4 1 Отговор
    Очаквай разследване

    09:54 08.04.2026

  • 76 Защо

    4 3 Отговор
    ли свинчугът-политтрегер, защитник на корупцията и сатанист сам не вярва на думите си, омайвайки разумните мислещи с "изтрезвяване" и пр. нелепости от оядената му глава? Ами защото барабар с останалите като него е в очакване поредното разминаване със законите и справедливостта....

    09:55 08.04.2026

  • 77 Цеко

    4 5 Отговор
    То за съжаление няма друга алтернатива...Променкаджиите на Фатмака и самият Фатмак са слуги на Мафията, Черепа и Бобокови яко наливат кинти в тях. Щом и Цецо Василев се е наканил да се връща от Сърбия, положението е още по-тегаво.

    09:56 08.04.2026

  • 78 Хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Служебни еднодневки от ППДБ":

    Пий оцет

    09:56 08.04.2026

  • 79 ПРАВ СИ ПЕРЧЕМ

    6 2 Отговор
    НАДЯВАМЕ СЕ ВЕРНО ДА ИЗТРЕЗНЕЯТ ОТ ШЛЬО КАВИЦАТА ДЕТО ГРАБ НИ Я СЕРВИРАХТЕ ТОЛКО ДЪЛГО

    09:57 08.04.2026

  • 80 Ей Шишко,

    8 2 Отговор
    ти си за изтрезняване.Далаверата ви свършва.Бай Ставри те чака.

    09:59 08.04.2026

  • 81 Ерунда,полная чушь..

    6 4 Отговор
    Продължавай да гледаш на запад,народа гледа на изток,на запад гледат болните хора !
    Марш от тука заедно с лидера ви !

    10:01 08.04.2026

  • 82 Калчо

    5 1 Отговор
    Този май казва, че сме пияници!

    10:01 08.04.2026

  • 83 Наглост ГЕРБерастка

    7 2 Отговор
    Абе, Дяволов, пардон - Ангелов! Абе, наглец долен, измманик и крадец! Ти фалира Медицинска академия с твоята некадърност и простотия и трябва да гледаш небето през решетки, ама то пък нали Боко ви събира вса такива като теб, като БикТомов, като Къдравата и прочее, та ти се озова дори като зам.на парламента! Българският народ много отдавна изтрезня, наглецо банкянски и лизач на дебелия з......к на СИКаджийския ти главатар! Цял един народ вижда огромните ви грабежи, престъпления и безобразия ,с които съсипахте и срутихте Блъгария! Ами, Дяволов, пардон - Ангелов, я си вземай торбичкката и заминавай на бунището! Сакатото учиндолско нищожество, "коалиционният ти пратньор" демек, отдавна те чака там, барабар с простак Хаджи Африканския Тошко и Балабана Клептомана, който е Джебчия от най-висока класа!

    10:01 08.04.2026

  • 84 Пешо

    10 3 Отговор
    Да си спомним първо греховете на Герб и да видим какви благинки и какви зулуми са донесли на Българите освен мизерия корупция и нищета

    10:01 08.04.2026

  • 85 Мим

    11 1 Отговор
    Абе,тараланкоолу,ти можеш да правиш каквото си искаш само с Пеевски и с никой друг.Разбери го веднъж за винаги,че народа не ви иска повече....

    10:02 08.04.2026

  • 86 Македонскии политичар

    5 1 Отговор
    Чазни ве ГЕЙ педофил ботокс мазен . Никой няма да гласува за мафиотската ОПГ ГРОБ и мутрата Българоубиец .
    Само бай бСтаври за вас извратени педало гробари

    10:02 08.04.2026

  • 87 АзСъм

    4 2 Отговор
    Тъпанар!

    10:05 08.04.2026

  • 88 Анонимен

    5 2 Отговор
    Като гледам настроенията и коментарите, ГЕРБ не трябва да има повече от 1-2% . Обаче след изборите (честните) 30% . Къде е грешката?

    10:06 08.04.2026

  • 89 ПЪРВА СИЛА СТЕ В КРАДЕНЕТО

    6 2 Отговор
    ГАДОЛН, САМО ВЪЖЕ ЗА ВАС !

    10:11 08.04.2026

  • 90 За кво да гласуваме за ГЕРБ,

    6 2 Отговор
    като Боко след някоко месеца пак ще Фърли бялата кърпа на тепиха?!

    И същите тия от ГЕРБ ще мигат умно и няма да обелят нито дума защо и как ?!

    Никакви такива- ГЕРБ ще ги накажем на тия избори, понеже са овце!

    Ще гласуваме за опозицията на Радев- ДПС или Възраждане. ГЕРБ не са такива!

    10:12 08.04.2026

  • 91 ШЕФА

    7 2 Отговор
    Това е крадеца който съсипа и окраде Александровска болница с 250 000 000 лв и е на свобода,а на неговият идол българоубиеца Винету раз..... ще му е подарък.

    10:12 08.04.2026

  • 92 Един

    3 2 Отговор
    Ей, тея навлеци, наглеци, егоисти, нарцисисти и прочие ... мутри и тикви НЯМАТ махане ! Нали разбирате защо стават революциите - такива не се махат с избори - махат се само със силата на оръжието!

    10:13 08.04.2026

  • 93 КЪДЕ ТИ Е ДЕТСКАТА БОЛНИЦА БЕ ,

    5 2 Отговор
    МАЛКО ТИ Е ДА ТЕ УТРЕПЕ НЯКОЙ ! МОШЕНИЦИИИИИИИИИИИИИИИ

    10:13 08.04.2026

  • 94 К Ангелов!! Тоя крадец и Престъпник

    6 1 Отговор
    20 год само Кеажби и лъжи от ГЕРБ!! Крадене, лъжи, крадене, лъжи! Това сте ГЕРБ

    10:16 08.04.2026

  • 95 Няколко пъти вече

    6 1 Отговор
    народът даваше властта на Боко Нежната Мимоза, за да пропилее след един - два мижави протеста по жълтите павета!
    А ГЕРБ гледаха като плъхове в трици! И кимаха!

    Вече няма!

    10:16 08.04.2026

  • 96 герберасти

    8 2 Отговор
    Очаквам след изборите мвр и прокуратурата да се събудят и да ви вкарат в затвора

    10:17 08.04.2026

  • 97 Бай

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Той е професор доктор зам.предс.на НС":

    Къде ги продават тези титли и аз да си купя ?!

    10:17 08.04.2026

  • 98 В амбразурата

    2 1 Отговор
    не само, че няма да сме трезви, ами и ще сме на някоя поляна да гледаме как се върти агнето с много напитки и хубави каки и ще те гледаме по теЛевизоро как гласуваш.

    10:19 08.04.2026

  • 99 Тъπако,

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Служебни еднодневки от ППДБ":

    Министър не е титла, а длъжност. И е задължително да се пише за действащи министри!

    10:20 08.04.2026

  • 100 Глупости

    3 1 Отговор
    Не е важно, какви глупости се говорят, важно е филтрират ли ги слушателите. Към момента интересът продължава да клати феса на близо 600000 гербоноги. Това е положението. Не изтрезняване, а поумняване. Те това, последното, е проблематично за българчето. Всяко е мъдрец. Някой ще го учи него!

    10:21 08.04.2026

  • 101 Очаквам

    5 1 Отговор
    да се завърнеш обратно на село и конфискация до долни гащи на всичко ! Това са 100 милиона докато беше шеф на Александровска , което нормален човек не може да проумее, че си бил изобщо ! И Боко за благотворителност те изтипоса депутат ! В цяла България не щат да те видят , но Велико Търново те приюти , мазен мазник .

    10:22 08.04.2026

  • 102 Пикочен мехур

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    ГЕРП бяха изритани.
    И пак говорят за победи на изборите!
    Е нема такава напаст!Като загорели каки са-жадни за ..й.

    10:22 08.04.2026

  • 103 И Киев е Руски

    5 2 Отговор
    БОКЛУК

    10:23 08.04.2026

  • 104 Кой идиот ще ходи да гласува?

    6 1 Отговор
    Овчи глави!!!!!

    10:23 08.04.2026

  • 105 Тиква

    5 2 Отговор
    Най големите крадливи урли, ще казват кой и как ще изтрезнее, нагли и подли гробисти.

    10:23 08.04.2026

  • 106 БеГемот

    5 2 Отговор
    Боклук...герб се напълни с измислени професори по нищо....

    10:24 08.04.2026

  • 107 Р Г В

    3 2 Отговор
    Хей ти докторе да не си чел наскоро само глава XVl пиянството на един народ от романа на Вазов - Под игото. Но внимавай с призивите че ти не си революционера Г.Раковски и не можеш да се спасиш от недоволството на народа преоблечен в женски дрехи както е било преди повече от век драги ми смехурко.

    10:24 08.04.2026

  • 108 4567

    7 1 Отговор
    Този пияндета ли ни нарича?

    10:29 08.04.2026

  • 109 Волен

    2 1 Отговор
    Всичко ли ти е наред с главата?

    10:36 08.04.2026

  • 110 българин

    2 2 Отговор
    Първо това чучело да пие едно кафе и да изтрезнее пък после ще видим, увехнал букет са герберите, няма как да бъдат съживени отново.

    10:52 08.04.2026

  • 111 Оооо

    1 1 Отговор
    Ти може да не знаеш, че рундю е русофил, но всички други го знаем! Ако ГЕРБ се коалира с рундю след изборите, това ще е последния път, когато гласувам за тях!

    11:04 08.04.2026

  • 112 Точно така

    0 0 Отговор
    да изтрезнеят и да не допуснат повече да се докопате до властта нагли крадци а ти вземи се скрий някъде

    11:05 08.04.2026

  • 113 Не така…

    1 0 Отговор
    ….от рано с вицовете, неееее… ;) ….

    11:12 08.04.2026

  • 114 Помяра

    0 0 Отговор
    Как ни обижда тоя и иска да се гласува за него, е тва е топ гербарска наглост

    11:20 08.04.2026

  • 115 Мошеник !

    1 0 Отговор
    Долен !

    Мошеник !

    И Мръсник !

    11:23 08.04.2026

