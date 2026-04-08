Вземете 50% отстъпка за хостинг от

БАБХ иззе над 600 тона храна без документи в Свиленград

БАБХ иззе над 600 тона храна без документи в Свиленград

8 Април, 2026 12:12 1 348 20

На шофьора ще бъде съставен акт, а храната е насочена за унищожаване

БАБХ иззе над 600 тона храна без документи в Свиленград - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 600 тона храна без документи, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, са иззети от лек автомобил с българска регистрация в Свиленград. Сигналът е подаден от РУ на МВР, уточни trud.bg.

В хода на проверката инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, са намерени около 550 кг замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 кг кашкавал без идентификационна маркировка, документи за произход и етикети на български език.

На шофьора ще бъде съставен акт, а храната е насочена за унищожаване.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1234567

    18 1 Отговор
    Айде проверете веригите, защо месото там има мирис на кисело, с документи, обаче не става за нищо.

    12:15 08.04.2026

  • 2 @@@

    44 0 Отговор
    600 тона в автомобил?Сигурно е кораб, акостиращ на порт Свиленград...

    12:16 08.04.2026

  • 3 Джукаран

    24 0 Отговор
    600 тона -от лек автомобил? Това трябва да е ...

    12:19 08.04.2026

  • 4 БАБХ ще спира ли за проверка?

    13 2 Отговор
    Напазарувалите с торба на улицата

    12:21 08.04.2026

  • 5 И аз вашата...🤬

    28 0 Отговор
    Я пак...,

    600 тона храна без документи = 550 кг замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 кг кашкавал

    И д и о т и !

    12:22 08.04.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    20 0 Отговор
    600 тона?!!! В автомобил?!!!
    И предполагам сте преписали от някоя публикация на НАП, което само показва колко са некадърни всички по веригата, че никой да не помисли възможно ли е

    12:26 08.04.2026

  • 7 Миризлив пор

    20 0 Отговор
    Минете се образовайте малко колко е разликата между тон и килограм! Човека е напазарил евтино в турско и това е.

    Коментиран от #20

    12:38 08.04.2026

  • 8 БЕЗОБРАЗНО ПОВЕДЕНИЕ

    8 0 Отговор
    НА ФОНА НА МИЗЕРИЯТА
    БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ И ТИКВИ ВЪРЛУВАТ

    12:40 08.04.2026

  • 9 ееее

    9 1 Отговор
    тоя Христанов ще съдере и последната риза от гърба на работещите - от днес всяка кора с яйца да пътува с пътни документи и ЧМР

    12:41 08.04.2026

  • 10 Пресни

    9 0 Отговор
    МръФки без документ или стари с документ са по-полезни?

    12:45 08.04.2026

  • 11 Ивелин Михайлов

    15 0 Отговор
    Най-големият камион в света голям е колкото кораб 😆

    12:47 08.04.2026

  • 12 Глупости и лъжи

    10 0 Отговор
    Има повдигнати обвинения към някой и арестувани престъпници!? Лъжат ви , лъжат ви , докато избиват здравите овце на Бай Рибан, че много се "грижели" какво ядете

    12:47 08.04.2026

  • 13 Икономист

    13 0 Отговор
    600 тона това е храната на цяла област за няколко месеца 😆

    12:48 08.04.2026

  • 14 Зехтин

    8 0 Отговор
    А складове и производство на отровни имитации точно там, Симеоновград и Кресна/Бащата на футболероса Кирил Десподов/ кога? Препълниха алергология и онкология

    12:50 08.04.2026

  • 15 12345

    9 0 Отговор
    Килограма, не тона. Автора нещо се е отплеснал.

    Коментиран от #17

    12:52 08.04.2026

  • 16 Ненормалният Христанов

    5 1 Отговор
    Ще ни докара плануван гладомор.

    12:55 08.04.2026

  • 17 Аврорът може да е в тик-ток

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "12345":

    с прифил на министъра на земеделието и храните Ванчо тик-ток звездата Ристаноff

    12:57 08.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Фарфалюлю

    6 0 Отговор
    Какви 600 тона бе неграмотници. 600кг не са 600 тона. Мързи ви да си правите проверка на правописа.

    14:03 08.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

