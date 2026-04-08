БАБХ иззе над 600 тона храна без документи в Свиленград

Над 600 тона храна без документи, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, са иззети от лек автомобил с българска регистрация в Свиленград. Сигналът е подаден от РУ на МВР, уточни trud.bg.
В хода на проверката инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, са намерени около 550 кг замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 кг кашкавал без идентификационна маркировка, документи за произход и етикети на български език.
На шофьора ще бъде съставен акт, а храната е насочена за унищожаване.
5 И аз вашата...🤬
600 тона храна без документи = 550 кг замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 кг кашкавал
И д и о т и !
12:22 08.04.2026
6 ДрайвингПлежър
И предполагам сте преписали от някоя публикация на НАП, което само показва колко са некадърни всички по веригата, че никой да не помисли възможно ли е
12:26 08.04.2026
17 Аврорът може да е в тик-ток
До коментар #15 от "12345":с прифил на министъра на земеделието и храните Ванчо тик-ток звездата Ристаноff
