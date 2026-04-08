Новини
България »
"Пътна помощ" излиза на национален протест

8 Април, 2026 13:30 2 120 22

  • пътна помощ-
  • национален протест-
  • мррб

Още на 31 март 2026 г. Асоциацията е изпратила официално писмо до министър Найденов с искане за спешна среща, но до момента не е получен отговор

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в България организира национален протест, в който се очаква да се включат над 300 специализирани автомобила от сектора.

Протестът на представители на сектора „Пътна помощ“ е организиран в отговор на отказа на служебния министър регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов да проведе реална среща с бранша. Въпреки публично заявената готовност за диалог, през последните 10 дни, включително и на 6 април, са провеждани срещи с представители на сектора, на които целенасочено не е поканена най-голямата браншова асоциация – организацията с най-голям капацитет от техника и служители в страната.

В тази връзка Асоциацията организира национален протест на 09.04.2026 г. от 08:00 часа, в който се очаква да се включат над 300 специализирани автомобила от сектора.

Според Асоциацията подобен подход създава сериозни рискове – както за ограничаване на безплатната пътна помощ за гражданите, така и за възстановяване на дългогодишни корупционни практики и нелоялни действия в сектора.

Още на 31 март 2026 г. Асоциацията е изпратила официално писмо до министър Найденов с искане за спешна среща, но до момента не е получен отговор.

Представителите на бранша настояват за открит и конструктивен диалог, прозрачност в процеса на вземане на решения и равнопоставено участие на всички заинтересовани страни по въпроси, засягащи както сектора, така и безопасността на движението по пътищата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 айде стига

    48 0 Отговор
    най наядените най плачат

    13:31 08.04.2026

  • 2 оня с коня

    18 1 Отговор
    не ги ползвам тия , така че ми е все едно

    13:31 08.04.2026

  • 3 оня с коня

    26 1 Отговор
    да ги закриват, никой не ги ползва тия

    13:32 08.04.2026

  • 4 Сила

    24 0 Отговор
    Юли Картофа ще води протеста ...с жартиери и на токчета !!! А Динко Бозавия ще шляпа с кални джапанки по асфалта на магистралата ...

    13:33 08.04.2026

  • 5 Болен здрав носи

    36 0 Отговор
    Бизнеса нищо не допринасят към държавата само помпят субсидии и помощи, а държавата товари гражданите с данъци и такси да ги хрантутят.

    Коментиран от #20

    13:33 08.04.2026

  • 6 бъдещ водач

    13 0 Отговор
    Като закъсам, точа бензина и си заминавам, а бракмата зарязвам на пътя.

    13:35 08.04.2026

  • 7 Тома

    24 0 Отговор
    И тези искат помощ от държавата.Ако бяха станали овчари сега щяха да са направили пачките за Великден

    13:44 08.04.2026

  • 8 Георги

    32 0 Отговор
    тея пък от какво да недоволни? Нямат ясни цени - определя се на момента според зависи. Касови бележки не издават. Всичко се плаща в брой. За какво реват сега?

    13:48 08.04.2026

  • 9 ООрана държава

    26 0 Отговор
    Тия дерат кожи особенно след птп, какво мрънкат па сега

    13:53 08.04.2026

  • 10 Къртев ✍️

    31 0 Отговор
    60€ от Стрелбище до КАТ и пак им е малко. По-зле са и от бакшишите. Бакшишите поне касов бон дават.

    Коментиран от #13

    13:53 08.04.2026

  • 11 Е кажи честно

    25 0 Отговор
    Верно ли и тия ще протестират? Идват ми в повече!

    13:57 08.04.2026

  • 12 Факти

    10 4 Отговор
    "Пътна помощ" излиза на национален протест заради леврото

    13:57 08.04.2026

  • 13 Всичко

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Къртев ✍️":

    е заради леврото !

    13:59 08.04.2026

  • 14 Тия па

    20 0 Отговор
    били безплатна пътна помощ. Абе, вие с всичкия ли сте си. Я, марш на полето, бклци алчни.

    Коментиран от #15

    14:01 08.04.2026

  • 15 Как

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тия па":

    безплатно при леврото ?

    14:05 08.04.2026

  • 16 Тони Монтана

    10 1 Отговор
    Безмислен за обществото бизнес.Закривай!

    14:12 08.04.2026

  • 17 да ве

    5 0 Отговор
    Че къде е тая безплатна помощ? Напр. ония ямболския каyн Динко яко одира нещастните пострадали!

    14:44 08.04.2026

  • 18 Анонимен

    5 0 Отговор
    Пътна помощ закъса!

    14:53 08.04.2026

  • 19 Луд

    3 0 Отговор
    Търгаши се навъдиха безброи защото няма ясни правила държавна последователна политика и закони които да затварят вратите на търгашите.Добрият пример е на ръка разстояние но явно е същото като вторични соверини аидуци ни управляяват .

    15:51 08.04.2026

  • 20 демокрация

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Болен здрав носи":

    по комунделски..

    18:16 08.04.2026

  • 21 Тити

    2 0 Отговор
    Пътна помощ работят на принципа ден година храни както при останалите няма никакъв контрол.

    20:57 08.04.2026

  • 22 Хамзи

    1 0 Отговор
    Запушете границата на юг другата седмица , че много скъпо ми излиза разните роднини мои и на жената по избори. Не могат платят масрафа , а онея хапват пият , хаха-хихи и пари в джоба им освен безплатната почивка. Аман. Мен що не ме водят там по три дни.

    21:36 08.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове