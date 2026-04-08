"Пътна помощ" излиза на национален протест

Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в България организира национален протест, в който се очаква да се включат над 300 специализирани автомобила от сектора.
Протестът на представители на сектора „Пътна помощ“ е организиран в отговор на отказа на служебния министър регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов да проведе реална среща с бранша. Въпреки публично заявената готовност за диалог, през последните 10 дни, включително и на 6 април, са провеждани срещи с представители на сектора, на които целенасочено не е поканена най-голямата браншова асоциация – организацията с най-голям капацитет от техника и служители в страната.
В тази връзка Асоциацията организира национален протест на 09.04.2026 г. от 08:00 часа, в който се очаква да се включат над 300 специализирани автомобила от сектора.
Според Асоциацията подобен подход създава сериозни рискове – както за ограничаване на безплатната пътна помощ за гражданите, така и за възстановяване на дългогодишни корупционни практики и нелоялни действия в сектора.
Още на 31 март 2026 г. Асоциацията е изпратила официално писмо до министър Найденов с искане за спешна среща, но до момента не е получен отговор.
Представителите на бранша настояват за открит и конструктивен диалог, прозрачност в процеса на вземане на решения и равнопоставено участие на всички заинтересовани страни по въпроси, засягащи както сектора, така и безопасността на движението по пътищата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
