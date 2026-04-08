Зам.-министър Тюрк награди железничари за професионализма по време на двата влакови инцидента преди дни

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Мурад Тюрк отличи служители на Български държавни железници и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за професионалната и бърза реакция по време на двата влакови инцидента през изминалата седмица. В петък пътнически влак удари паднала земна маса вследствие на свлачище в участъка Радунци – Дъбово, а ден по-късно бърз влак дерайлира в междугарието Царева ливада – Трявна след удар в скална маса.
По време на церемонията зам.-министър Тюрк благодари от името на министър Корман Исмаилов и от свое име на превозните бригади на двата влака, машинистите, както и на експлоатационния персонал, участвал в бързото разчистване на засегнатите участъци.
„С действията си доказахте, че професионализмът и отговорността не са просто думи, а водещ принцип във вашата работа“, заяви Мурад Тюрк. Той подчерта, че благодарение на навременната реакция на машинистите и координираните действия на екипите са били предотвратени по-сериозни последици. „Вие сте пример за висока компетентност и способност за вземане на правилни решения в критичен момент“, допълни транспортният заместник-министър.
Той акцентира и върху усилията на служителите на НКЖИ, които въпреки тежките метеорологични условия са възстановили движението в кратки срокове. „Вашата работа често остава извън общественото внимание, но аз съм работил на терен и знам какво означава да изпълняваш задълженията си в тези условия. Като един от вас, оценявам високо това, което направихте и винаги можете да разчитате на мен“, посочи Мурад Тюрк.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
