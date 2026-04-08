Новини
България »
Зам.-министър Тюрк награди железничари за професионализма по време на двата влакови инцидента преди дни

8 Април, 2026 13:40 1 215 20

  • мурад тюрк-
  • мтс-
  • железничари-
  • влаков инцидент

Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Мурад Тюрк отличи служители на Български държавни железници и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за професионалната и бърза реакция по време на двата влакови инцидента през изминалата седмица. В петък пътнически влак удари паднала земна маса вследствие на свлачище в участъка Радунци – Дъбово, а ден по-късно бърз влак дерайлира в междугарието Царева ливада – Трявна след удар в скална маса.

По време на церемонията зам.-министър Тюрк благодари от името на министър Корман Исмаилов и от свое име на превозните бригади на двата влака, машинистите, както и на експлоатационния персонал, участвал в бързото разчистване на засегнатите участъци.

„С действията си доказахте, че професионализмът и отговорността не са просто думи, а водещ принцип във вашата работа“, заяви Мурад Тюрк. Той подчерта, че благодарение на навременната реакция на машинистите и координираните действия на екипите са били предотвратени по-сериозни последици. „Вие сте пример за висока компетентност и способност за вземане на правилни решения в критичен момент“, допълни транспортният заместник-министър.

Той акцентира и върху усилията на служителите на НКЖИ, които въпреки тежките метеорологични условия са възстановили движението в кратки срокове. „Вашата работа често остава извън общественото внимание, но аз съм работил на терен и знам какво означава да изпълняваш задълженията си в тези условия. Като един от вас, оценявам високо това, което направихте и винаги можете да разчитате на мен“, посочи Мурад Тюрк.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аман от помаци

    21 8 Отговор
    и дуганчувци раздаващи порции

    13:58 08.04.2026

  • 2 Много уместно

    23 4 Отговор
    И патриотично име за бг министър! Машалла!

    14:04 08.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Питане

    23 3 Отговор
    Президента ни да не е Ердоган ???

    Коментиран от #9

    14:06 08.04.2026

  • 5 123

    29 2 Отговор
    Явно транспортното министерство е дадено на ишлеме на турците. Ашколсун

    14:07 08.04.2026

  • 6 от територията

    25 3 Отговор
    Е, няма що! Зачетох новината и помислих, че това е турски министър, после се зачудих защо ще награждава за инцидент в България, после помислих, че това са наши железничари в Турция, и ....накрая разбрах, че това бил Български министър в България на Български железници. Както казват турците - аферим, машала. Ама за нас ???

    14:13 08.04.2026

  • 7 Това министерство е турко и ни граби!

    18 2 Отговор
    Изормвач Смаил и турските му подчoвeци грабят от бюджета стотици милиони да ги раздават на Шишито с частното му БШЖ и олигарх домусите с автобусите!

    14:37 08.04.2026

  • 8 Турско робство 2

    19 5 Отговор
    Половината ни министерства вече са превзети от турци и помаци! НАРОДЕ????

    Коментиран от #13

    14:38 08.04.2026

  • 9 Не!

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    Просто в съставянето на служебния кабинет е участвал и "хидроинженера"!

    14:47 08.04.2026

  • 10 Кой? Кво? Коя година сме?

    17 2 Отговор
    Министър кой? Да не сме в 1876 година? Този трябва да е на тютюна или в анадола

    15:06 08.04.2026

  • 11 Питам

    10 1 Отговор
    Този зам . министър български гражданин ли е или по новата наредба най-малко с двойно гражданство?

    15:31 08.04.2026

  • 12 Турските ли железници

    6 1 Отговор
    Оправя!

    15:37 08.04.2026

  • 13 681

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Турско робство 2":

    Значи други кадърни няма...

    Коментиран от #14, #15, #16, #17, #18, #19

    18:45 08.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българските турци

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "681":

    ЖП войските поддържаха перфектна железопътната инфраструктура на НРБ а Стрителни Войски строеше за Родината !!...С изключение на офицерския и подофицерския команден състав целият войнишки личен състав и на двете войски 95 % се състоеше от младежи от "смесените райони" които прекарваха най малко 24-25 месеца като в трудов лагер !... Май затова затъвате !...😊💖

    21:45 08.04.2026

  • 20 Крум

    1 0 Отговор
    Много завистливи и нацисти има в тази демократична държава.

    22:09 08.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове