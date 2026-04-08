Светослав Бенчев: Старите цени на горивата няма да се върнат

Цените на масовите горива няма да се върнат на нивата отпреди началото на войната, а стойности от 60-65 долара за барел остават в миналото. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев по повод турбуленциите на международните пазари и логистичните предизвикателства пред доставките.

По думите му, евентуално постигане на примирие в Близкия изток и възстановяването на трафика през ключовия морски маршрут са единственото условие за задържане на настоящите ценови нива за крайния потребител.

Въпросът за търговския трафик остава критичен за глобалните петролни доставки. Според актуалната международна информация от началото на април, Иран все още отказва да отвори напълно Ормузкия проток срещу предложение за временно прекратяване на огъня, макар през последните дни да се наблюдава преминаване на танкери от конкретни държави.

"Ако примирието се спазва и бъде основа за прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток, цената на горивата ще се задържи на ниски нива", посочи Светослав Бенчев пред БНТ. Той бе категоричен, че именно премахването на геополитическия риск е ключово за дългосрочната стабилност.

На фона на глобалната несигурност, България продължава да поддържа едни от най-конкурентните цени в Европейския съюз. Председателят на БПГА посочи конкретни данни, илюстриращи разликата с останалите държави членки.

"Цените и разликите са доста съществени и като погледнем средната цена на бензина в ЕС, то той е 1.90 евро за литър гориво, като при дизелът разликата също е с 45 цента в полза на България", обясни Светослав Бенчев. По думите му, по-евтиното гориво у нас се дължи на по-ниската ставка на ДДС и навременното плащане на всички разходи по логистичната верига.

Основен фактор за балансирането на вътрешния пазар остава работата на рафинерията "Лукойл Нефтохим" в Бургас. Към момента предприятието функционира благодарение на временната дерогация от санкциите на САЩ и Великобритания, която изтича на 29 април 2026 година.

"Подсигурени сме с гориво, имаме необходимото количество горива", увери председателят на петролната асоциация. Според него рафинерията работи на добър капацитет, което позволява осъществяването и на износ. Именно средствата от този експорт гарантират ликвидността за закупуване на следващите количества суров нефт.

Светослав Бенчев предупреди, че евентуални административни намеси биха имали негативен ефект върху сектора предвид наближаващия край на дерогацията. "Важно е да няма таван на цената на горивата, което би затруднило работата на рафинерията и закупуването на гориво за май месец", отбеляза той. Експертът допълни, че държавните регулатори извършват засилени проверки на бензиностанциите от началото на войната и проблеми с ценообразуването не са констатирани.