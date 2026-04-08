Светослав Бенчев: Старите цени на горивата няма да се върнат

Цените на масовите горива няма да се върнат на нивата отпреди началото на войната, а стойности от 60-65 долара за барел остават в миналото. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев по повод турбуленциите на международните пазари и логистичните предизвикателства пред доставките.
По думите му, евентуално постигане на примирие в Близкия изток и възстановяването на трафика през ключовия морски маршрут са единственото условие за задържане на настоящите ценови нива за крайния потребител.
Въпросът за търговския трафик остава критичен за глобалните петролни доставки. Според актуалната международна информация от началото на април, Иран все още отказва да отвори напълно Ормузкия проток срещу предложение за временно прекратяване на огъня, макар през последните дни да се наблюдава преминаване на танкери от конкретни държави.
"Ако примирието се спазва и бъде основа за прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток, цената на горивата ще се задържи на ниски нива", посочи Светослав Бенчев пред БНТ. Той бе категоричен, че именно премахването на геополитическия риск е ключово за дългосрочната стабилност.
На фона на глобалната несигурност, България продължава да поддържа едни от най-конкурентните цени в Европейския съюз. Председателят на БПГА посочи конкретни данни, илюстриращи разликата с останалите държави членки.
"Цените и разликите са доста съществени и като погледнем средната цена на бензина в ЕС, то той е 1.90 евро за литър гориво, като при дизелът разликата също е с 45 цента в полза на България", обясни Светослав Бенчев. По думите му, по-евтиното гориво у нас се дължи на по-ниската ставка на ДДС и навременното плащане на всички разходи по логистичната верига.
Основен фактор за балансирането на вътрешния пазар остава работата на рафинерията "Лукойл Нефтохим" в Бургас. Към момента предприятието функционира благодарение на временната дерогация от санкциите на САЩ и Великобритания, която изтича на 29 април 2026 година.
"Подсигурени сме с гориво, имаме необходимото количество горива", увери председателят на петролната асоциация. Според него рафинерията работи на добър капацитет, което позволява осъществяването и на износ. Именно средствата от този експорт гарантират ликвидността за закупуване на следващите количества суров нефт.
Светослав Бенчев предупреди, че евентуални административни намеси биха имали негативен ефект върху сектора предвид наближаващия край на дерогацията. "Важно е да няма таван на цената на горивата, което би затруднило работата на рафинерията и закупуването на гориво за май месец", отбеляза той. Експертът допълни, че държавните регулатори извършват засилени проверки на бензиностанциите от началото на войната и проблеми с ценообразуването не са констатирани.
1 провинциалист
15:14 08.04.2026
2 1488
3 ралист
4 Така де геноцида продължава
5 честен ционист
6 честен ционист
До коментар #3 от "ралист":Ама те и сега зареждат от Русия. 85% от бензинеца из бензиностанциите е от Лукойла. Само спекулата е внос от Запад.
7 Как
До коментар #3 от "ралист":Нефта е борсова стока.И от Русия да идва , цената ще е колото е световната.В Унгария горивата са колкото и в България!
8 Гориил
9 честен ционист
До коментар #7 от "Как":Глупосати. Цената е такава, каквато я запишат в счетоводните отчети на Лукойла. Да не говорим, че такива играчи имат договори с фиксирани цени за минимум година напред. На каква цена идва за крайния потребител роля има акциза, ДДС, надценките и спекулата.
10 реалист
11 Боруна Лом
12 ясно виждащ
13 да да, само така
До коментар #3 от "ралист":то пък една евтиния беше като купувахме от Русия, на тройни цени :)
14 педното плашило
15 русия е Терорист
До коментар #12 от "ясно виждащ":Няма оправдание да купуваш кървав бензин от агресор!
16 ще го кажа за пореден път!
17 орбан агент на КГБ
До коментар #3 от "ралист":орбан си е Фашага!
18 икономист
19 Горски
20 Факти
21 Сатана Z
22 Факт
До коментар #7 от "Как":Борсова стока или не, в Русия цената на бензина на колонките е 70 цента.
23 От чужбина
24 Правилно!
26 Киро
27 логично
28 Факти
До коментар #3 от "ралист":В Унгария с руски нефт на бензиностанциите по-скъпо от България. Не, мерси. Предпочитаме да си купуваме от Казахстан, Ирак, Норвегия, Тунис и Либия.
30 И все пак
Няма ли да се върнат старите цени или така повече ви харесва?
31 Факти
До коментар #16 от "ще го кажа за пореден път!":Преди 25 години барелът е бил 23-24 долара.
32 Здрасти
До коментар #22 от "Факт":Дигай си Г З под мишница и марш при матушката си
33 От чужбина
До коментар #16 от "ще го кажа за пореден път!":От тогава до сега са въвели много данъци.
34 Айде да си
До коментар #1 от "провинциалист":Стягаш куфарите и Терминал 2 като ти е скъпо в България. Никой не те е вързал тука, нали така? ;)
35 Факти
До коментар #22 от "Факт":Мда, на колонките в Русия цената е два пъти по-ниска, но и заплатите и пенсиите им също са два пъти по-ниски. Какво излиза? Руснаците плащат същото като нас, само дето ние внасяме, а те ползват уж тяхното си. Путин просто е по-алчен и по-крадлив дори и от нашите политици.
36 Мухахаха
37 Българин
До коментар #21 от "Сатана Z":Освен че кирчо нахвали кака ти илена, от 2022 година цената на газа спадна. Сега един МВт час природен газ е по-евтин от преди 4 години. И разликата не е малка
март 22 -ра газа е бил 113 лева, март 2026 63 лева.
38 Дръта чанта
До коментар #34 от "Айде да си":На теб евтино ли ти е ее
40 Някой
До коментар #15 от "русия е Терорист":Хм, ами тогава спри да купуваш всчико, което идва от САЩ. Ама всичко, нали и те са кървави агресори. И сега ще кажеш, че не купуваш нищо от тях, ама използвайки продуктите на американските технологични гиганти, купуваш американска стока. Google, Facebook, Instagram, WhatsUp, Youtube, Microsoft, Apple. Amazon...
41 Факти
До коментар #34 от "Айде да си":Те са свикнали от комунизма да седят забити в един град, да се правят че работят и да получават мизерни заплатки. Не очаквай от копейка да отиде някъде другаде за да си оправи живота. Те винаги чакат наготово някой да им сложи в устичката да папкат. Могат цял живот да мизерстват и да мрънкат по форумите, но никога няма да си вдигнат зад... и да си оправят сами живота. Днес имат цялата свобода на света, ама не я ползват, защото за роба свободата не е актив, а голям страх и несигурност. Това са хора, които не вярват в себе си, мързеливи и некадърни. Комунизмът уби личността и нарои такава био маса.
42 За справка
43 И всички за едно си мислят само: търбуси
търбусите си да натъпчат здраво.
И нито за момент не им минава
през ум, че малко време им остава
дорде Йен уан пред трона призове ги,
на царството отвъдно господарят.
Че този миг ще дойде неизбежен,
а мислят все наследство да оставят.
Но не желаят, в миша дупка скриват
те праведни дела и идеали.
Не щат да се усъвършенстват и развиват,
да следват свойта карма да откриват.
44 Механик
Ние тая игра см я играли 90-е години. Сутрин по ТВ илизаше някой "експертин" и напоителни обясняваше, че цените са се вдигнали, понеже се е вдигнал курса на долара и когато това стане е нормално всичко да поскъпне. През деня по някое време кураса на долара падаше. А вечер по ТВ-то излизаше същия тоя експертин и напоително обясняваше, че когато долра пада, също е нормално да се вдигат цените.
Сега наблюдавам точно такива експерти.
45 Нас ни бОли Фара,
46 Вие сте бунаци
До коментар #22 от "Факт":Борсова стока или не, в Русия цената на бензина на колонките е 70 цента.
В Кувейт е даже и по ниска.Путин е по алчен от Шейх Будала Хамал Абдал!
47 Миме
48 Затова ще купуваме само евтин
До коментар #46 от "Вие сте бунаци":американски бензин, защото американците не са алчни и го дават без пари, също като евтиният втечнен газ дето го даваха на Кирчо.
49 Що така да не може да се върнат
-;-
налио в света било имало болсови цени, пък свободни пазари и пазарни икономики!
Всичко е ДАЛАВЕРА
ВДИГАТ ДА 10 ДНИ С 30% И Връщана надолу след 1000дни!
50 Метресата от Барселона
51 Гледащ
53 Счетоводител
54 Голема муха си
До коментар #36 от "Мухахаха":Мухахаха
В Русия е 0.70ц дизела
-;-
100 рубли на колко евро са?!
Или понеже си русофил, та ти е позволено да си прозд!
55 Български измамници
56 провинциалист
До коментар #34 от "Айде да си":Айде като си свикнал каквото се спусне отгоре да му се козирува и да се изпълнява да хващаш палците и да се врътнеш по вятъра!
58 провинциалист
До коментар #41 от "Факти":Борците против комунизма в днешна България задминават и борците срещу фашизма след 44-та! Като си толкова надъхан, ходи в Израел да бориш кибуците, а после може да обиколиш големите западни демокрации, защото всяка от тях си има по няколко комунистически партии. В САЩ май бяха към 7.
60 Миме
62 аре бе
63 миме малко глупаво
До коментар #60 от "Миме":89та си се клатила на топло в дисагите на баща си. Не говори за времена за който хабер си нямаш.
64 Хаха
65 Значи
Така да го разбираме това съобщение на картела.
66 Миме
До коментар #63 от "миме малко глупаво":ах мило мое момченце,толкова младо и толкова......зомбирано...
67 Нищо
68 Деций
69 миме малко глупаво
До коментар #66 от "Миме":заомбирано може да кажеш когато имам някаква мания. Аз такава нямам. Просто ти казвам - почети малко за това време в което не си живяла. Не че беше ЖИВОТ тогава... ама все пак... малко от малко да имаш хабер. Щото това което правиш в момента - никога не би могла да правиш тогава - спокойно да плюеш срещу колеги, комшии и съпартийци и други които "подкрепяха" властта. Както и срещу властта. Така, че ... той си мила да трибуквието и не се оплаквай от демокрацията която ти дава това право.
70 свещи да си купувате
71 провинциалист
До коментар #67 от "Нищо":Какво му е по-доброто? Защо ни беше еврото? Кои хора са го искали? Какво им е европейското на тези партии?
72 Миме
До коментар #69 от "миме малко глупаво":ох много мерси за поясненията лелиното,верно си мноого млад йоще и....заслепен....ма ти не си виновен.все пак пропагандата яко се дъни 24/7....а мнението е кат онова под кръста...сичките си го имаме...че даже и оправсание си имаме....за мнението....
73 миме малко глупаво
До коментар #72 от "Миме":нямам какво повече да ти кажа. Умна не мога да те направя. Дадох ти идея поне са напълниш главицата със знания. Толкова са моята помощ. Аре със здраве дете малко.
74 Станчо
75 българина
До коментар #74 от "Станчо":е тъпо говедо това всеки го знае
76 Пъшов
До коментар #37 от "Българин":Никога не е била на колонките 1,6 лв ( 0,83 Евро. А защо е толкова и какво общо има Ормузки петрол и цена на барел само картелите под опеката на политиците могат да кажат. Ние само можем да блокираме и граждански протести . Даже времето е добро заради скъпотията да блокираме входовете от юг и отровните пластмаси подобия на храни. Заедно с автобусните екскурзианти налазващи следващата седмица от четвъртък.
77 Екскалацията !
На !
Алчността !
Си Казва !
Думата !
78 Тя Посяга !
До коментар #77 от "Екскалацията !":Тя Посяга !
Към Всичко !
79 Тити
