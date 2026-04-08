Новини
България »
София »
Светослав Бенчев: Старите цени на горивата няма да се върнат

8 Април, 2026 15:11 3 355 79

  • светослав бенчев-
  • горива-
  • цени-
  • мерки

60-65 долара за барел остават в миналото

Светослав Бенчев: Старите цени на горивата няма да се върнат - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на масовите горива няма да се върнат на нивата отпреди началото на войната, а стойности от 60-65 долара за барел остават в миналото. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев по повод турбуленциите на международните пазари и логистичните предизвикателства пред доставките.

По думите му, евентуално постигане на примирие в Близкия изток и възстановяването на трафика през ключовия морски маршрут са единственото условие за задържане на настоящите ценови нива за крайния потребител.

Въпросът за търговския трафик остава критичен за глобалните петролни доставки. Според актуалната международна информация от началото на април, Иран все още отказва да отвори напълно Ормузкия проток срещу предложение за временно прекратяване на огъня, макар през последните дни да се наблюдава преминаване на танкери от конкретни държави.

"Ако примирието се спазва и бъде основа за прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток, цената на горивата ще се задържи на ниски нива", посочи Светослав Бенчев пред БНТ. Той бе категоричен, че именно премахването на геополитическия риск е ключово за дългосрочната стабилност.

На фона на глобалната несигурност, България продължава да поддържа едни от най-конкурентните цени в Европейския съюз. Председателят на БПГА посочи конкретни данни, илюстриращи разликата с останалите държави членки.

"Цените и разликите са доста съществени и като погледнем средната цена на бензина в ЕС, то той е 1.90 евро за литър гориво, като при дизелът разликата също е с 45 цента в полза на България", обясни Светослав Бенчев. По думите му, по-евтиното гориво у нас се дължи на по-ниската ставка на ДДС и навременното плащане на всички разходи по логистичната верига.

Основен фактор за балансирането на вътрешния пазар остава работата на рафинерията "Лукойл Нефтохим" в Бургас. Към момента предприятието функционира благодарение на временната дерогация от санкциите на САЩ и Великобритания, която изтича на 29 април 2026 година.

"Подсигурени сме с гориво, имаме необходимото количество горива", увери председателят на петролната асоциация. Според него рафинерията работи на добър капацитет, което позволява осъществяването и на износ. Именно средствата от този експорт гарантират ликвидността за закупуване на следващите количества суров нефт.

Светослав Бенчев предупреди, че евентуални административни намеси биха имали негативен ефект върху сектора предвид наближаващия край на дерогацията. "Важно е да няма таван на цената на горивата, което би затруднило работата на рафинерията и закупуването на гориво за май месец", отбеляза той. Експертът допълни, че държавните регулатори извършват засилени проверки на бензиностанциите от началото на войната и проблеми с ценообразуването не са констатирани.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 52 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    90 1 Отговор
    Айдее, и тоя пита за шамари!

    Коментиран от #34

    15:14 08.04.2026

  • 2 1488

    40 1 Отговор
    а що бе долната статия

    15:14 08.04.2026

  • 3 ралист

    75 13 Отговор
    Ами зареждайте от Русия .Стига вече политика . Важното е да имаме евтина енегрия и горива , за да тръгне икономиката .Как Унгария и други държави в ЕС вземат нефт и газ от Русия и въпреки натиска не се подават

    Коментиран от #6, #7, #13, #17, #28

    15:14 08.04.2026

  • 4 Така де геноцида продължава

    59 3 Отговор
    Ще ни връщат в каменната ера!

    15:14 08.04.2026

  • 5 честен ционист

    42 1 Отговор
    Даже може да им сложат по 3 нули още.

    15:15 08.04.2026

  • 6 честен ционист

    51 6 Отговор

    До коментар #3 от "ралист":

    Ама те и сега зареждат от Русия. 85% от бензинеца из бензиностанциите е от Лукойла. Само спекулата е внос от Запад.

    15:16 08.04.2026

  • 7 Как

    12 38 Отговор

    До коментар #3 от "ралист":

    Нефта е борсова стока.И от Русия да идва , цената ще е колото е световната.В Унгария горивата са колкото и в България!

    Коментиран от #9, #22

    15:16 08.04.2026

  • 8 Гориил

    31 10 Отговор
    Това е абсолютно вероятна прогноза и мрачна перспектива. Светът никога няма да бъде същият и жизненият стандарт вече няма да поддържа високото ниво на просперитет и комфорт. Хората ще трябва да се откажат от хиляди удобства, включително еднофамилни къщи и автомобили. Ресторантьорската индустрия и милионите пътешественици ще се свият рязко. Всичко бързо ще поскъпне и ще се превърне в недостъпен лукс.

    15:18 08.04.2026

  • 9 честен ционист

    37 1 Отговор

    До коментар #7 от "Как":

    Глупосати. Цената е такава, каквато я запишат в счетоводните отчети на Лукойла. Да не говорим, че такива играчи имат договори с фиксирани цени за минимум година напред. На каква цена идва за крайния потребител роля има акциза, ДДС, надценките и спекулата.

    15:20 08.04.2026

  • 10 реалист

    49 0 Отговор
    Аз имам една здрава тояга , закупена на старите цени в левове .Явно по друг начин няма да стане .

    15:20 08.04.2026

  • 11 Боруна Лом

    48 1 Отговор
    ЗАЩО БЕ ОТПАДЪЦИ,ПЕТРОЛА С ВИСОКАТА ЦЕНА НЕ Е СТИГАЛ ИЗОБЩО ДО БЪЛГАРИЯ!

    15:20 08.04.2026

  • 12 ясно виждащ

    46 3 Отговор
    В Русия е 70-80 цента .Нас ни дерат , заради някаква измислена идеология .Става дума само за печалби и нищо друго , войната и нея за печалба я направиха .

    Коментиран от #15

    15:23 08.04.2026

  • 13 да да, само така

    16 33 Отговор

    До коментар #3 от "ралист":

    то пък една евтиния беше като купувахме от Русия, на тройни цени :)

    15:24 08.04.2026

  • 14 педното плашило

    23 1 Отговор
    И тоя му плащат да плаши народа. След путинската война и газът и бензина се върнаха надолу!плашило

    15:24 08.04.2026

  • 15 русия е Терорист

    8 31 Отговор

    До коментар #12 от "ясно виждащ":

    Няма оправдание да купуваш кървав бензин от агресор!

    Коментиран от #40

    15:26 08.04.2026

  • 16 ще го кажа за пореден път!

    37 0 Отговор
    някога когато за първи път горивото достигна високите си стойности от 70$ за барел бензина у нас стана 1.10лв някой ще обясни ли защо 25г. по-късно при същите стойности горивото беше 2.50лв???

    Коментиран от #31, #33

    15:27 08.04.2026

  • 17 орбан агент на КГБ

    10 23 Отговор

    До коментар #3 от "ралист":

    орбан си е Фашага!

    15:28 08.04.2026

  • 18 икономист

    33 5 Отговор
    Нищо общо с Русия няма да има разпада на ЕС . Съюза ще се разпадне заради високи цени на всичко ,заради зелена сделка , европа на две скорости и още такива недомислици вътре в самия съюз .Изобщо не ми се вижда нормално доматите да са 6 евро , а в Гърция да са 80-90 цента .Толкова му беше на ЕС .

    15:28 08.04.2026

  • 19 Горски

    31 4 Отговор
    Европа потъва. Не живее с реализъм, а с фантазии. В момент, когато световния енергиен пазар преживява кошмар, безумни лидери напират за нови санкции, пълно отказване от най-близкия и удобен доставчик ?! На кого да разчитаме, друг няма да ни помогне? Синдромът "Мюнхаузен" не върви, сами не можем да се издърпаме? С тези лидери Европа се очертава като дестинация за туризъм. През Ормузкия проток, минават...20% от световния нефт. Къде са останалите 80% и защо, никой не говори за тях? Второ - от къде на къде, някаква си борса в още по-някаква си Америка /САЩ/ ще решава, кое, колко да струва? Трето - т.нар "трейдъри" са чисти спекуланти - мошеници! - и в трудни ситуации, винаги "клатят" света. Няма ли организация, която да ги спре? Четвърто втората световна 1939- 1945 и тогава е имало коли, транспорт, самолети, индустрия и т.н. Е, как пък тогава хората и икономиките са се справяли? И защо тогава не е имало такава истерия за бензин?

    15:31 08.04.2026

  • 20 Факти

    18 4 Отговор
    Така говорехте и когато Путин нападна Украйна и цените скочиха на 3,60 за дизела и 3,50 за бензина. Само че после падната на нива под тези от преди войната. Сега ще се случи същото. Лятото ще са на същите цени като от преди войната в Иран.

    15:31 08.04.2026

  • 21 Сатана Z

    29 5 Отговор
    БГто не купува петрол от Ормуз ,а от Азербайджан .Ако изберете на изборите ППдофилите и тия сегашните цени ще ви се видят ниски .Помнете какво направи Кирчо …..нае—ба кака Лена на парапета преди да скъса договора с Газпром

    Коментиран от #37

    15:32 08.04.2026

  • 22 Факт

    24 4 Отговор

    До коментар #7 от "Как":

    Борсова стока или не, в Русия цената на бензина на колонките е 70 цента.

    Коментиран от #32, #35, #46

    15:32 08.04.2026

  • 23 От чужбина

    18 1 Отговор
    Ако примирието се запази и се стигне мир, то това означава, че Иран вече няма да е под санкции и ще може да изнася петрол. Това на практика означава релно включване на още един източник, доставчик на петрол на световния пазар. От друга страна броя на електрическите автомобили непрекъснато расте, а това води до леко намаляване ползването на петрол. В крайна сметка цената на петрола би трябвало да е по-ниска от преди военните действия. Ако се разреши и ситуацията в Украйна и Русия излезе на световния пазар това вече би означавало даже сриване на цените на петрола. Все пак петрола се държи от няколко огромни играчи на световния пазар /държави и фирми/ и те сами ще се съберат и ще се договорят за някаква цена.

    15:32 08.04.2026

  • 24 Правилно!

    15 3 Отговор
    И не само няма да се върнат, а ще се замразят на тези които са сега временно и после пак ще ги натискат нагоре прекупвачите!!!

    15:34 08.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Киро

    23 0 Отговор
    Ще се върнат! Въпроса е вие колко ще ги върнете? Защото ако се понижат, а при вас останат същите или разлика 5-10 цента е спекулация!

    15:35 08.04.2026

  • 27 логично

    37 1 Отговор
    Излиза Бенчев и казва " Цените няма да паднат " Всички виждат това изказване и не свалят цените .Това ако не картел , не знам кое е .

    15:35 08.04.2026

  • 28 Факти

    12 19 Отговор

    До коментар #3 от "ралист":

    В Унгария с руски нефт на бензиностанциите по-скъпо от България. Не, мерси. Предпочитаме да си купуваме от Казахстан, Ирак, Норвегия, Тунис и Либия.

    15:36 08.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И все пак

    24 0 Отговор
    Какво ще стане с цените на горивата по бензиностанциите, ако отново цената стане 60-65 долара за барел?
    Няма ли да се върнат старите цени или така повече ви харесва?

    15:40 08.04.2026

  • 31 Факти

    3 8 Отговор

    До коментар #16 от "ще го кажа за пореден път!":

    Преди 25 години барелът е бил 23-24 долара.

    15:42 08.04.2026

  • 32 Здрасти

    10 14 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Дигай си Г З под мишница и марш при матушката си

    15:43 08.04.2026

  • 33 От чужбина

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "ще го кажа за пореден път!":

    От тогава до сега са въвели много данъци.

    15:44 08.04.2026

  • 34 Айде да си

    9 15 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Стягаш куфарите и Терминал 2 като ти е скъпо в България. Никой не те е вързал тука, нали така? ;)

    Коментиран от #38, #41, #56

    15:45 08.04.2026

  • 35 Факти

    7 15 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Мда, на колонките в Русия цената е два пъти по-ниска, но и заплатите и пенсиите им също са два пъти по-ниски. Какво излиза? Руснаците плащат същото като нас, само дето ние внасяме, а те ползват уж тяхното си. Путин просто е по-алчен и по-крадлив дори и от нашите политици.

    15:47 08.04.2026

  • 36 Мухахаха

    7 5 Отговор
    В Русия е 0.70ц дизела

    Коментиран от #54

    15:48 08.04.2026

  • 37 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Освен че кирчо нахвали кака ти илена, от 2022 година цената на газа спадна. Сега един МВт час природен газ е по-евтин от преди 4 години. И разликата не е малка
    март 22 -ра газа е бил 113 лева, март 2026 63 лева.

    Коментиран от #76

    15:48 08.04.2026

  • 38 Дръта чанта

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Айде да си":

    На теб евтино ли ти е ее

    15:50 08.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Някой

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "русия е Терорист":

    Хм, ами тогава спри да купуваш всчико, което идва от САЩ. Ама всичко, нали и те са кървави агресори. И сега ще кажеш, че не купуваш нищо от тях, ама използвайки продуктите на американските технологични гиганти, купуваш американска стока. Google, Facebook, Instagram, WhatsUp, Youtube, Microsoft, Apple. Amazon...

    15:53 08.04.2026

  • 41 Факти

    5 9 Отговор

    До коментар #34 от "Айде да си":

    Те са свикнали от комунизма да седят забити в един град, да се правят че работят и да получават мизерни заплатки. Не очаквай от копейка да отиде някъде другаде за да си оправи живота. Те винаги чакат наготово някой да им сложи в устичката да папкат. Могат цял живот да мизерстват и да мрънкат по форумите, но никога няма да си вдигнат зад... и да си оправят сами живота. Днес имат цялата свобода на света, ама не я ползват, защото за роба свободата не е актив, а голям страх и несигурност. Това са хора, които не вярват в себе си, мързеливи и некадърни. Комунизмът уби личността и нарои такава био маса.

    Коментиран от #58

    15:56 08.04.2026

  • 42 За справка

    3 0 Отговор
    Вижте предната статия

    15:56 08.04.2026

  • 43 И всички за едно си мислят само: търбуси

    3 0 Отговор
    И всички за едно си мислят само:
    търбусите си да натъпчат здраво.
    И нито за момент не им минава
    през ум, че малко време им остава
    дорде Йен уан пред трона призове ги,
    на царството отвъдно господарят.
    Че този миг ще дойде неизбежен,
    а мислят все наследство да оставят.
    Но не желаят, в миша дупка скриват
    те праведни дела и идеали.
    Не щат да се усъвършенстват и развиват,
    да следват свойта карма да откриват.

    15:57 08.04.2026

  • 44 Механик

    18 0 Отговор
    А на бас, че даже барела да стане по 20 долара, пак цените няма да паднат дори с 0.000000%?
    Ние тая игра см я играли 90-е години. Сутрин по ТВ илизаше някой "експертин" и напоителни обясняваше, че цените са се вдигнали, понеже се е вдигнал курса на долара и когато това стане е нормално всичко да поскъпне. През деня по някое време кураса на долара падаше. А вечер по ТВ-то излизаше същия тоя експертин и напоително обясняваше, че когато долра пада, също е нормално да се вдигат цените.
    Сега наблюдавам точно такива експерти.

    15:57 08.04.2026

  • 45 Нас ни бОли Фара,

    5 7 Отговор
    ние сме в Клуба на Богатите.А на който не ми харесват новите цени на горивата е копейка и да ходи в Русия.

    15:57 08.04.2026

  • 46 Вие сте бунаци

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Борсова стока или не, в Русия цената на бензина на колонките е 70 цента.

    В Кувейт е даже и по ниска.Путин е по алчен от Шейх Будала Хамал Абдал!

    Коментиран от #48

    15:59 08.04.2026

  • 47 Миме

    10 1 Отговор
    на ПеПеДеБерасите аспусите са винаги широко разтворени

    16:02 08.04.2026

  • 48 Затова ще купуваме само евтин

    12 1 Отговор

    До коментар #46 от "Вие сте бунаци":

    американски бензин, защото американците не са алчни и го дават без пари, също като евтиният втечнен газ дето го даваха на Кирчо.

    Коментиран от #52

    16:03 08.04.2026

  • 49 Що така да не може да се върнат

    15 0 Отговор
    60-65 долара за барел остават в миналото
    -;-
    налио в света било имало болсови цени, пък свободни пазари и пазарни икономики!

    Всичко е ДАЛАВЕРА
    ВДИГАТ ДА 10 ДНИ С 30% И Връщана надолу след 1000дни!

    16:03 08.04.2026

  • 50 Метресата от Барселона

    13 1 Отговор
    Чорбаджиите-изедници все ще намерят някакъв предлог да не върнат цените на предишните равнища. А техните министри и депутати отстояват техните интереси, а не интересите на народа! Единственото спасение е в новата революция!

    16:04 08.04.2026

  • 51 Гледащ

    12 1 Отговор
    Добре дошли във 3 тия свят Европа хахахаха хахахаха ще ни направят каквито си искат и ще станем такива това е нямате избор така казаха хахаха

    16:04 08.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Счетоводител

    5 2 Отговор
    Много пъти съм казвал и писал за независимостта на човешката популация от масовата система - вода, слънце, земя, гора ти дават една от относителна стабилност и свобода. В този момент всеки който има свое собствено ФЕЦ на гаража или къщата и ЕА се чувства щастлив. Съчетано с земя и кладенец зависиш малко от доставките на държавата. Инструменти, кадърни ръце, свежа мисъл и са налице т.нар основни средства за производство. А за панелистите, ясно е, продали са къщите и нивите на дядо и сега зор.

    16:06 08.04.2026

  • 54 Голема муха си

    1 7 Отговор

    До коментар #36 от "Мухахаха":

    Мухахаха
    31ОТГОВОР
    В Русия е 0.70ц дизела
    -;-
    100 рубли на колко евро са?!
    Или понеже си русофил, та ти е позволено да си прозд!

    16:08 08.04.2026

  • 55 Български измамници

    10 0 Отговор
    10 долара за барел и нито цент по-евтино гориво. Вдигнаха го на другия ден още

    16:17 08.04.2026

  • 56 провинциалист

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Айде да си":

    Айде като си свикнал каквото се спусне отгоре да му се козирува и да се изпълнява да хващаш палците и да се врътнеш по вятъра!

    16:17 08.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 провинциалист

    6 4 Отговор

    До коментар #41 от "Факти":

    Борците против комунизма в днешна България задминават и борците срещу фашизма след 44-та! Като си толкова надъхан, ходи в Израел да бориш кибуците, а после може да обиколиш големите западни демокрации, защото всяка от тях си има по няколко комунистически партии. В САЩ май бяха към 7.

    16:19 08.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Миме

    9 3 Отговор
    кво рИвете тука нали 89-та скачАхте и искахте капитализъм,е на ви сега, поемайте го дълбоко и грубо

    Коментиран от #63

    16:26 08.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 аре бе... вЕрно ли

    6 0 Отговор
    каква беше цената на бензина на 10март... тогава цената на петрола беше колко днес.

    16:29 08.04.2026

  • 63 миме малко глупаво

    5 2 Отговор

    До коментар #60 от "Миме":

    89та си се клатила на топло в дисагите на баща си. Не говори за времена за който хабер си нямаш.

    Коментиран от #66

    16:30 08.04.2026

  • 64 Хаха

    10 1 Отговор
    Бензиностанциите харесаха новите цени. Това е характерно пазарно поведение. Бизнесът винаги се стреми към увеличение на печалбите. Дали то идва през увеличено търсене за продуктите и услугите, които предлага или през повишение на цените е без значение. Това е и основната причина цените в пазарни условия да вървят винаги нагоре и никога надолу. Обяснения към потребителите колкото щеш . Но е факт, че в настоящите условия никой не може да задължи веригите бензиностанции да намалят цените си, дори и след намаляване на цените на суровия петрол.

    16:38 08.04.2026

  • 65 Значи

    6 0 Отговор
    Ще се стабилизират цените на около 2 евро за литър както навсякъде в ЕС.
    Така да го разбираме това съобщение на картела.

    16:40 08.04.2026

  • 66 Миме

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "миме малко глупаво":

    ах мило мое момченце,толкова младо и толкова......зомбирано...

    Коментиран от #69

    16:40 08.04.2026

  • 67 Нищо

    2 1 Отговор
    по добре високи цени, отколкото да не наложим еврото. Хората това искаха. Хем и за тези евро партии гласуват.

    Коментиран от #71

    16:42 08.04.2026

  • 68 Деций

    7 0 Отговор
    2008 г барела стигна 147$ с А95 се продаваше за 2.37 лв.Сега, вярно е ,че заплатите идругите разходи се вдигнаха от тогава,но след като фючерсните сделки с повишените цени така драстично повлияха на цената,сега е редно със спадането на цените на суровият петрол да спаднат и цените на горивата.В момента бензиностанциите продават горива произведени с евтин петрол на супер завишени цени.

    16:52 08.04.2026

  • 69 миме малко глупаво

    1 3 Отговор

    До коментар #66 от "Миме":

    заомбирано може да кажеш когато имам някаква мания. Аз такава нямам. Просто ти казвам - почети малко за това време в което не си живяла. Не че беше ЖИВОТ тогава... ама все пак... малко от малко да имаш хабер. Щото това което правиш в момента - никога не би могла да правиш тогава - спокойно да плюеш срещу колеги, комшии и съпартийци и други които "подкрепяха" властта. Както и срещу властта. Така, че ... той си мила да трибуквието и не се оплаквай от демокрацията която ти дава това право.

    Коментиран от #72

    16:55 08.04.2026

  • 70 свещи да си купувате

    4 0 Отговор
    банчев

    17:06 08.04.2026

  • 71 провинциалист

    6 0 Отговор

    До коментар #67 от "Нищо":

    Какво му е по-доброто? Защо ни беше еврото? Кои хора са го искали? Какво им е европейското на тези партии?

    17:08 08.04.2026

  • 72 Миме

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "миме малко глупаво":

    ох много мерси за поясненията лелиното,верно си мноого млад йоще и....заслепен....ма ти не си виновен.все пак пропагандата яко се дъни 24/7....а мнението е кат онова под кръста...сичките си го имаме...че даже и оправсание си имаме....за мнението....

    Коментиран от #73

    17:11 08.04.2026

  • 73 миме малко глупаво

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "Миме":

    нямам какво повече да ти кажа. Умна не мога да те направя. Дадох ти идея поне са напълниш главицата със знания. Толкова са моята помощ. Аре със здраве дете малко.

    17:37 08.04.2026

  • 74 Станчо

    4 0 Отговор
    Всеки знае ,че щом ви оставиха без да има стачки и счупени тикви, а чинно си изпразват джобовете , то Вие политическите бизнеси свързани с „държавата“ никога нищо няма да направите на старите цени преди отминала криза. Може още даже да вдигате без значение на покупателна способност сравнена с заплатите в Европа. Сами ще си продавате и купувате след още 5 години. Хора няма да има .Как нямате малко свян и само алчност в главите ви ? днес петрола вече е 90 долара ,а не 118. .Една четвърт на доло. Панайоти.

    Коментиран от #75

    17:50 08.04.2026

  • 75 българина

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Станчо":

    е тъпо говедо това всеки го знае

    18:03 08.04.2026

  • 76 Пъшов

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Никога не е била на колонките 1,6 лв ( 0,83 Евро. А защо е толкова и какво общо има Ормузки петрол и цена на барел само картелите под опеката на политиците могат да кажат. Ние само можем да блокираме и граждански протести . Даже времето е добро заради скъпотията да блокираме входовете от юг и отровните пластмаси подобия на храни. Заедно с автобусните екскурзианти налазващи следващата седмица от четвъртък.

    18:04 08.04.2026

  • 77 Екскалацията !

    1 0 Отговор
    Екскалацията !

    На !

    Алчността !

    Си Казва !

    Думата !

    Коментиран от #78

    19:26 08.04.2026

  • 78 Тя Посяга !

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Екскалацията !":

    Тя Посяга !

    Към Всичко !

    19:27 08.04.2026

  • 79 Тити

    1 0 Отговор
    Иска му се на този лешпер да не пада петрола за да се пълни хазната с акцизи и ДДС

    20:51 08.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове