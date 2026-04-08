В 9354 избирателни секции в страната ще има възможност за гласуване с машини

8 Април, 2026 15:21 737 19

В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, а с видеонаблюдение ще са около 11 650

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В страната ще гласуваме с машини в 9354 избирателни секции, а в 2641 – само с хартиени бюлетини, каза председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова по време на срещата в сградата на „Дондуков“ 2 между президента Илияна Йотова и отговорните за провеждането на предсрочните парламентарни избори институции.

В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, а с видеонаблюдение ще са около 11 650, каза Нейкова.

По думите на председателя на ЦИК подготовката на изборите в страната върви в законоустановените срокове. ЦИК е в непрекъснат режим на работа. Това ще ни бъдат 11-те национални избори от 2021 г. насам, каза Нейкова и добави, че имат и над 170 частични вотове.

За тези избори ЦИК е доста по-безкомпромисна по отношение на явления, които в предходни избори се наблюдаваха, заяви Нейкова. Едно тях е масовата замяна на членове на секционни избирателни комисии (СИК) от страна на парламентарно представени формации. Този път ЦИК категорично забрани да се правят такива замени без да е налице законово основание. Много често като причина се посочваше, че човекът не желае повече да бъде член на СИК, но този път задължително трябва да има и собственоръчно подписано заявления, обясни Нейкова.

Извършваме проверка, а и вече сме предприели действия срещу хора, за които е установено в предходни избори, че са извършвали нарушения, особено тези, които влязоха в страниците на конституционното дело, свързано с оспорването на изборните резултати. ЦИК е дала указания да бъдат освободени хора, които бяха предложени и назначени за членове на СИК в Белица и Габровница, добави Камелия Нейкова.

Тя каза, че след Великден ще започне инсталирането на машините за гласуване в страната.

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева отбеляза, че в предстоящите дни районните избирателни комисии ще проведат обученията на СИК.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С машините

    7 4 Отговор
    Завинаги да свалим Боко Тиквата и Делян Прасето от власт.

    15:23 08.04.2026

  • 2 Сталин

    7 4 Отговор
    Само бананови републики гласуват на машини така талмудистите сложиха на власт оранжевия Шломо клоун също с машините

    Коментиран от #8

    15:31 08.04.2026

  • 3 в 2641 – само с хартиени бюлетини

    3 7 Отговор
    схванахме
    че пак тиква и шопар ще са начело

    15:36 08.04.2026

  • 4 надарена кака

    5 1 Отговор
    Дреме ми на сатененитепрашки!

    15:42 08.04.2026

  • 5 глоги

    0 3 Отговор
    Заместник-председателКАТА на ЦИК - Росица Матева ...

    15:46 08.04.2026

  • 6 Аз вече съм решил

    2 4 Отговор
    Ще гласувам за дебелия мехур

    15:50 08.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Феникс

    4 2 Отговор
    Само със хартия и само за възраждане!

    16:09 08.04.2026

  • 10 Развитие

    4 0 Отговор
    Само страни от третият свят са с мадуровки ала балата е тук с пълна сила е

    Коментиран от #16

    16:10 08.04.2026

  • 11 Даа...

    1 4 Отговор
    Това да гласуваш на хартия е същото като да гласуваш за ГЕРБ Ново начало, само че да си мислиш, че си гласувал за друг.

    16:18 08.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 провинциалист

    3 0 Отговор
    На тези избори "Пала ви те Пет рохан че та - До вижда не България" ли ще броят гласовете?

    16:21 08.04.2026

  • 14 от стадото:

    2 1 Отговор
    - Всички искаме да гласуваме На Зелен Фон! Така както е нашия пълководец, с дистанционно в ръка - дякон Румен Радев

    16:22 08.04.2026

  • 15 Анонимен

    2 0 Отговор
    100% контролно броене, от хора без достъп до резултатът от машината!

    16:25 08.04.2026

  • 16 Няма такивa иgиoти !

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Развитие":

    Феновете на Бойко, Шиши, Зелен чорап и техните тролски армии обичат да дрънкат глупости, като всяват дезинформация.
    Всъщност реалността е, че именно благодарение на машините опозицията във Венецуела доказа, че Мадуро е фалшифицирал изборите в самата ЦИК и протоколите не отговарят на резултатите от машините. Това е основната причина САЩ, ЕС, Канада, Австралия, Нова Зеландия и куп други държави да не признаят победата му за легитимна. Самата Смартматик подава сигнал, че изборите във Венецуела са фалшифицирани и прекратява 13-годишни бизнес взаимоотношения.
    Благодарение на машините опозицията във Венецуела спечели изборите, защото това лиши Мадуро от традиционните му методи за манипулация на вота.
    По същата причина Бойко и Шиши не искат машини. С тях няма как да упражнят влияние върху изборния процес и със сигурност ще загубят изборите!

    16:25 08.04.2026

  • 17 Объркана копейка

    0 4 Отговор
    Не можах да разбера сега, за румбата или за коцето да фърляме и с хартия или на машина ?
    Някой да деде инструкции !

    16:27 08.04.2026

  • 18 зорът е

    5 0 Отговор
    през мадуровските измами да се бутнат педроханските боклуци от непо сектата ппдб

    16:33 08.04.2026

  • 19 100 евро за жоба

    1 1 Отговор
    И кебапи иналивна бира преди или след гласуването ше ги раздавате що инак аз безплатно нема гласувам

    19:12 08.04.2026

