В 9354 избирателни секции в страната ще има възможност за гласуване с машини

В страната ще гласуваме с машини в 9354 избирателни секции, а в 2641 – само с хартиени бюлетини, каза председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова по време на срещата в сградата на „Дондуков“ 2 между президента Илияна Йотова и отговорните за провеждането на предсрочните парламентарни избори институции.
В секциите ще има по една машина, ще има 172 подвижни избирателни секции, а с видеонаблюдение ще са около 11 650, каза Нейкова.
По думите на председателя на ЦИК подготовката на изборите в страната върви в законоустановените срокове. ЦИК е в непрекъснат режим на работа. Това ще ни бъдат 11-те национални избори от 2021 г. насам, каза Нейкова и добави, че имат и над 170 частични вотове.
За тези избори ЦИК е доста по-безкомпромисна по отношение на явления, които в предходни избори се наблюдаваха, заяви Нейкова. Едно тях е масовата замяна на членове на секционни избирателни комисии (СИК) от страна на парламентарно представени формации. Този път ЦИК категорично забрани да се правят такива замени без да е налице законово основание. Много често като причина се посочваше, че човекът не желае повече да бъде член на СИК, но този път задължително трябва да има и собственоръчно подписано заявления, обясни Нейкова.
Извършваме проверка, а и вече сме предприели действия срещу хора, за които е установено в предходни избори, че са извършвали нарушения, особено тези, които влязоха в страниците на конституционното дело, свързано с оспорването на изборните резултати. ЦИК е дала указания да бъдат освободени хора, които бяха предложени и назначени за членове на СИК в Белица и Габровница, добави Камелия Нейкова.
Тя каза, че след Великден ще започне инсталирането на машините за гласуване в страната.
Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева отбеляза, че в предстоящите дни районните избирателни комисии ще проведат обученията на СИК.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16 Няма такивa иgиoти !
До коментар #10 от "Развитие":Феновете на Бойко, Шиши, Зелен чорап и техните тролски армии обичат да дрънкат глупости, като всяват дезинформация.
Всъщност реалността е, че именно благодарение на машините опозицията във Венецуела доказа, че Мадуро е фалшифицирал изборите в самата ЦИК и протоколите не отговарят на резултатите от машините. Това е основната причина САЩ, ЕС, Канада, Австралия, Нова Зеландия и куп други държави да не признаят победата му за легитимна. Самата Смартматик подава сигнал, че изборите във Венецуела са фалшифицирани и прекратява 13-годишни бизнес взаимоотношения.
Благодарение на машините опозицията във Венецуела спечели изборите, защото това лиши Мадуро от традиционните му методи за манипулация на вота.
По същата причина Бойко и Шиши не искат машини. С тях няма как да упражнят влияние върху изборния процес и със сигурност ще загубят изборите!
16:25 08.04.2026
