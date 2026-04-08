Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените

8 Април, 2026 19:22 1 004 55

Много се говори за галопиращи цени и кризи, които по предварителни данни не се потвърждават. Това не означава, че по системата не се натрупва напрежение, задачата на служебното правителство е да обере това напрежение

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Надявам се примирието между САЩ и Иран да бъде спазено, да успокои международните пазари, да се освободи преминаването през Ормузкия проток, което ще доведе и до успокояване на цените. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на заседанието на Щаба за координация на наблюдението и контрола на цените на стоките и горивата вследствие на конфликта.

Той изтъкна мигновеното отражение на примирието върху международните цени на петрола – спад до 94-95 долара за барел.

Много се говори за галопиращи цени и кризи, които по предварителни данни не се потвърждават. Това не означава, че по системата не се натрупва напрежение, задачата на служебното правителство е да обере това напрежение, преди да се пренесе към крайния потребител, подчерта премиерът.

Правителството ще прави анализ на седмична база на цените на стоките от малката потребителска кошница, за да не се стига до спекула. Към момента увеличението е ограничено и няма драстични поскъпвания, стана ясно от справка на Комисията за защита на потребителите.

При 40% от наблюдаваните 101 групи стоки и услуги има увеличение на цените през месец март в сравнение с февруари, а при 60% цените падат, обясни вр. и.д. председател на КЗП Александър Колячев и допълни, че промяната на цената на горивата не се е отразила върху стоките и търговските вериги, които КЗП наблюдава.

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов очаква намаление на цените през тази и следващата седмица и самите магазини да опровергаят внушенията, че цените растат.

В 48 от 800 проверени от НАП бензиностанции има повишение на маржа при трите вида горива, в 88 има увеличение на маржа само при бензина и дизела. Очакват се още документи, на база на които през месец май ще има яснота дали някои бензиностанции ще бъдат санкционирани по Закона за въвеждан на еврото за необосновано поскъпване на цените, заяви изпълнителният директор на НАП Милена Кръстанова.

Щабът продължава с анализ на предприетите вече мерки, които не са хеликоптерни пари, а целенасочена помощ за най-уязвимите групи граждани и сектори, каза министър-председателят Андрей Гюров.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мурка

    С ТИЯ РАЗШИРЕНИ ЗЕНИЦИ ПО ЗЛЕ СИ ОТ НЕУЗРЕЛИЯТ КАУН

    19:24 08.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    Израел наруши примирието и изби хиляди хора в Ливан.Ормузкият проток отново е затворен.

    19:25 08.04.2026

    СМУКАНЕТО НА ЗЕЛЕНСКИЯ КАВАЛ !

  • 4 този не е в час, че

    Иран пак го затвори урмуза заради бомбандирането на Ливан от израел!
    Не е ясно защо никой не говори за терористите?

    19:26 08.04.2026

  • 5 гюрова мастия

    асена ме чака по пенюар....

  • 6 Пич

    Гюро!!! Търчи бърже да дадеш каквото ни е останало от държавата, на украинците !!! Щото според тебе, България ще цъфне и върже, и няма нужда да правите нищо!!!
    Нито глас за предателите на род и родина!!!
    19:27 08.04.2026

  • 7 Лама Гюро, Циганина

    Не съм в час. Зеленю ме обряза и се възстановявам.

    19:28 08.04.2026

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Няма ли почивен ден за тебе бе? Ти си егати досадника.

    Коментиран от #11, #27

    19:29 08.04.2026

    Като заровят еврейското куче и целият свят ще се успокои...Мда..

    19:29 08.04.2026

    А аз предполагам че това примирие е затишие пред буря защото на Тръмп му трябва време за да подготви ударът за който намекваше. Ако се откажеш сега това означава че съединените щати губят и войната и позициите си в района на близкия изток пред съюзниците и позициите си които имаха като гарант в района. Не вярвам Тръмп да е съгласен с тази позиция или просто се подготвя като тигър за скок

    19:29 08.04.2026

    До коментар #8 от "Отвратен":

    Пречи ли ти да се помпиш отзад?

    Коментиран от #13

    19:30 08.04.2026

    Верно ли бе, какъв гении! ОСТАВКА!

    19:30 08.04.2026

    До коментар #11 от "Гробар":

    Скачай в трапа да не те изклата. Марш в ковчега мръсницо.

    Коментиран от #17

    19:32 08.04.2026

    Освен некомпетентен се оказа и че е тъп....

    19:33 08.04.2026

    След украйна, петрохан и Иран малкото останали вярващи в евроатлантическите ценостти и западната цивилизация се изпариха.

    19:33 08.04.2026

    мишоците барабар с брюкселските зелки
    докато бай дончо ги подплаши с нещо друго
    като гренландия или нови мита или нов бъзик

    19:34 08.04.2026

    До коментар #13 от "Отвратен":

    Това място там не е за тази цел, за която го ползваш. Рискуваш да развиеш фистула, фисура или инконтиненция. Мъжеложството е грях. Покай се и спаси сфинктера и душата си.

    Коментиран от #19

    19:34 08.04.2026

    Махай се бе, нелегитимен навлек!

    19:36 08.04.2026

    До коментар #17 от "Гробар":

    Явно имаш опит. Простатата ти сигурно е шест. Продължавай да и правиш масаж. А ако получиш фистула, ела да те лекуваме. И вазелин да не забравиш, да си пързалка.

    Коментиран от #29

    19:37 08.04.2026

    Работи за американските интереси в
    Американския университет в България
    Враг на НАРОДА

    19:39 08.04.2026

    Гюро, скрий се кака, че след всяко твое появяване на ПеПетроханците ни пада рейтинга с няколко пункта точно преди изборите..

    19:42 08.04.2026

    Глупак! Плещи врели-некипели !

    19:45 08.04.2026

    Лъже като дърт евреин

    19:45 08.04.2026

    Нелигитимен, че не знае дори, че примирието бе развалено от Израел

    19:46 08.04.2026

    заминавай за украйна , азовецо!

    19:47 08.04.2026

    До коментар #8 от "Отвратен":

    Правилната информация ли не ти харесва сега?!

    19:47 08.04.2026

    Цигaнин безпoдобен, чyмaта да те тpъшнe дaно ! Анaтeма !

    19:47 08.04.2026

    До коментар #19 от "Доктора":

    Твоя опит нямам, но съм лекар. Слушай лекарите и няма да сбъркаш.

    19:52 08.04.2026

    Какво премирие , те пак са задумкаха

    19:52 08.04.2026

    Гюро сто про има някой биткойн и му следи показателите , малко е качил хаха

    19:58 08.04.2026

    Подла личност, същият като окрабандерите.

    20:01 08.04.2026

    какво примирие бе ей оу
    преди малко Кувейт остана вече без ток и вода
    на саудитите им удариха тръбата дето прекарваше петрол без кораби до другия край на арабия
    и те така
    а при нашите всичко било се успокоило

    20:10 08.04.2026

    "Много се говори за галопиращи цени и кризи които по предварителни данни не се потвърждават". Искам да попитам умник Гюро той къде витае че дефакто по неговите думи няма увеличение на цените и няма кризи. Умник Гюро от Марс

    20:14 08.04.2026

    Лика-прилика

    20:15 08.04.2026

    Моето мнение е:Пазара няма да се успокои.сегае временно затишие.Ето цените на бензина в евро на литър при европейско сравнение:

    Нидерландия: 2.33
    Дания: 2.23
    Германия: 2.13
    Финландия: 2.05
    Гърция: 2.05
    Франция: 2.01
    Ирландия: 1.96
    Португалия: 1.92
    Австрия: 1.88
    Латвия: 1.87
    Белгия: 1.85
    Румъния: 1.84
    Литва: 1.74
    Италия: 1.73
    Естония: 1.73
    Швеция: 1.71
    Люксембург: 1.70
    Чехия: 1.69
    Полша: 1.68
    Хърватия: 1.68
    Кипър: 1.58
    Словакия: 1.58
    Испания: 1.56
    Унгария: 1.54
    Словения: 1.51
    България: 1.44
    Малта: 1.34

    20:16 08.04.2026

    Крива физиономия, криви мисли, крива политика, кривондалести политици, изроди на квадрат. Отървани няма от продажни изроди.

    20:17 08.04.2026

    Ето цените на дизела в евро на литър в европейски сравнения:

    Нидерландия: 2.46
    Дания: 2.36
    Германия: 2.29
    Финландия: 2.27
    Белгия: 2.23
    Австрия: 2.20
    Франция: 2.19
    Ирландия: 2.18
    Швеция: 2.15
    Литва: 2.12
    Гърция: 2.12
    Португалия: 2.07
    Латвия: 2.05
    Италия: 2.03
    Румъния: 2.03
    Полша: 2.02
    Люксембург: 2.01
    Естония: 2.01
    Чехия: 1.97
    Хърватия: 1.88
    Кипър: 1.84
    Испания: 1.78
    Словакия: 1.69
    България: 1.62
    Словения: 1.62
    Унгария: 1.62
    Малта: 1.21

    20:18 08.04.2026

    Големо прозрение, нема що!
    Ма то тва и човек без образование може да го каже.

    20:19 08.04.2026

    До коментар #1 от "Мурка":

    Лоши вайбове излъчвате, г-не/г-жо. Не сте хубав човек. Докладвам Ви.

    20:20 08.04.2026

    До коментар #36 от "дядо дръмпир обича цифри и числа!":

    А ти ближеш на Тръмпи г..а .

    20:21 08.04.2026

    По-скоро да идват изборите, по-скоро Гюров да изчезне от погледа ни!

    20:35 08.04.2026

    Дуката ли е бил на петрохан

    20:40 08.04.2026

    гюрка е духла 🤮👌

    20:44 08.04.2026

    САМОДОКАЗАЛ СЕ БЪЛГАРСКИ ПРЕДАТЕЛ !!!

    21:11 08.04.2026

    10-те искания на Иран са приети от САЩ като основа и условие за преговори!

    Ето ги:

    1. Гаранции за бъдещо ненападение над Иран

    2. Иран остава контролиращ Ормуз

    3. Иран ще обогатява уран

    4. Отмяна на първичните санкции

    5. Отмяна на вторичните санкции

    6. Прекратяване действието на всички резолюции по Иран в СС на ООН

    7. Прекратяване действието на резолюциите по контрол и наблюдение на Иран от организацията за ядрена енергия

    8. Репарации за Иран

    9. Изтегляне на всички американски бази и сили от региона

    10. Прекратяване на всички войни срещу Хизбула и Ливан. Ормуз ще бъде отворен, но при иранските условия. Ключът тук е в какво ще плащат американците съдове преминаването - в долари или в юани. Иран ще събира такса и ще контролира напълно корабоплаването през протока. Тръмп е загубил вече, независимо от оценките на разни военни и други анализатори. Морално, но и финансово, а и военно той загуби

    21:12 08.04.2026

    Гюро,умника ги разбира тия неща ..Нееизллизал от нафталина .. АХАХА

    21:16 08.04.2026

    Гюроффф, излез на светло ,веее.!!

    21:17 08.04.2026

    Израил и САЩ да плащат за убитите деца ..трилиони..Това ,кажи , боклук!!

    21:19 08.04.2026

    Гюроффф,ТИ си отпадък .И ще свършиш на боклука . Честно!!

    21:20 08.04.2026

    всяко чудо за 3 дни
    утре пак кат се запукат
    ще стане литъра 2 ойро
    не им вярвайте

    21:43 08.04.2026

    Само дърдорите, а народът се е побъркал ей. Млади, стари вървят по улиците и сами си говорят. Клошари, луди, дрогирани нападат хора, а което и през Виденовата криза го нямаше. Така, че който не може да се стяга да работи- марш на борсата.

    21:56 08.04.2026

    ДЖУКАТИ

    21:57 08.04.2026

    Гюро, бая акъллия излезе…

    21:58 08.04.2026

    Гюров и служебното правителство НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ!

    23:17 08.04.2026

