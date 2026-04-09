Над 44 000 фермери получиха 76,5 млн. евро по ОПДУ

9 Април, 2026 08:20 944 29

  • иван христанов-
  • дфз-
  • фермери-
  • опду

Изтеглихме плащанията по-рано, за да осигурим ликвидност в сектора; още средства предстоят в следващите месеци, каза министър Христанов

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 44 000 земеделски стопани вече получиха по сметките си 76,5 млн. евро (76 463 242 евро) по интервенцията „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ) за Кампания 2025. Плащането беше извършено предсрочно – преди заложените срокове в индикативния график. Ускоряването на плащанията е резултат от целенасочени действия за стабилизиране на сектора в критичен момент.

„Взехме съзнателно решение да изтеглим плащанията напред. За фермерите това не са просто числа – това са средства за семена, торове и заплати. Ликвидността днес означава сигурност утре и е важно да можем да намираме експедитивно решенията, за да подкрепим адекватно сектора“, заяви министъра на земеделието и храните Иван Христанов.

Приоритет на екипа е бил не просто да изпълни графика, а да отговори на реалните нужди на земеделските производители. „Администрацията не трябва да догонва проблемите, а да ги предвижда. Затова ускорихме процесите и показахме, че когато има воля, държавата може да работи в ритъма на бизнеса и да бъде в помощ, а не в ущърб“, подчерта Христанов.

Окончателната ставка по ОПДУ за Кампания 2025 е 102,32 евро на хектар. В съответствие с европейските правила от сумите е удържан 1,5% принос към Взаимоспомагателния фонд. С настоящото доплащане общо изплатените средства по интервенцията достигат 379,2 млн. евро, след първия транш от над 302 млн. евро, преведен в края на миналата година.

Паралелно с това Държавен фонд „Земеделие“ вече реализира и други ключови плащания по Кампания 2025, като усилията са насочени към максимално бързо разпределение на целия ресурс.

„Ще продължим с високо темпо. Целта ни е ясна – средствата да стигат до фермерите навреме, когато имат най-голяма нужда от тях и да върнем доверието в институцията като активен партньор“, заяви още Иван Христанов.

Очаква се в рамките на следващите няколко месеца да бъдат изплатени и останалите средства по директните плащания, с което общият финансов ресурс за сектора ще надхвърли 500 милиона евро директна помощ за сектора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 4 Отговор
    Така Урсулианците унищожават животновъдството!!! Плащат на фермерите, за да зажмят докато им убиват животните!!! Така платиха за зажмиване за всичко, което ни унищожиха в икономиката и стопанството!!! И вече нямаме нищо, превърнаха ни само в потребители!!!

    08:24 09.04.2026

  • 2 хихи

    20 2 Отговор
    Някой, ще ми осни ли най-после на този Хрисимия -"от къде му е първия милион" всепак ДжетКредит не се прави с въшки?!!!!

    08:29 09.04.2026

  • 3 Гечко

    15 2 Отговор
    Вчера преведоха по 1€ на декар! Тоз наглец защо лъже така безобразно?!

    Коментиран от #12

    08:36 09.04.2026

  • 4 Александър 3

    24 2 Отговор
    Ей измамник ! Кога ще освобадиш стадото ? Не се прави на холивудска звезда !

    08:37 09.04.2026

  • 5 Айше

    1 14 Отговор
    Браво!
    Дано скоро и в останалите сектори за подпомагане на бизнеса и земеделието се работи така.

    08:37 09.04.2026

  • 6 От тия

    16 0 Отговор
    ....76 мил, 16 мил са за 43хил, 20мил за 800фермери и 40мил за 20 човека с майбасите. До кога 90% от фондовете ще се раздават на едрите рини, а не на дребните и семейните фермери, на истински земеделци и животновъди, които задържат хората по селата, полета и гори

    08:43 09.04.2026

  • 7 Да бе

    16 1 Отговор
    Пари за семки на повечето фермери. На някой няма да им стигне да закара работниците да ги почерпи за велигдем. Над 85% от тия фермери ще получат под 500€, почти същото като как решиха да подпомогнат хората с 20€ за нафта.

    Коментиран от #16

    08:50 09.04.2026

  • 8 кой мy дpeмe

    12 1 Отговор
    за оня с пластмасовите домари по 1750 евро,
    а за добитька по 20, белким излезе да гласува

    08:54 09.04.2026

  • 9 Никаква промяна

    14 1 Отговор
    само фирмите на наште ора

    08:56 09.04.2026

  • 10 кой мy дpeмe

    7 0 Отговор
    за оня дето гледа добитьк по 1750 евро,
    а за добитька по 20, белким излезе да гласува

    08:58 09.04.2026

  • 11 Всичко внос

    12 0 Отговор
    Изборни плащания. А произвели ли са продукция за 76млн или им плащат за да не произвеждат?

    09:04 09.04.2026

  • 12 Много ти е

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Гечко":

    Защо трябва да ти плащат? Данък върху нивите трябва да се въведе.

    Коментиран от #28

    09:06 09.04.2026

  • 13 Българин

    4 8 Отговор
    Само Бойко и Пеевски знаят как да се грижат за бизнеса! А тия просто искат да купят земеделците със жалките подаяния, но никой няма да гласува за тях! Те са приключили!

    Коментиран от #19

    09:07 09.04.2026

  • 14 9ти септември

    6 0 Отговор
    И този го хвана чумата

    09:07 09.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Чорбаджийството стана професия

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да бе":

    Като си дребен как имаш работници?

    Коментиран от #20

    09:09 09.04.2026

  • 17 фффффффф

    7 0 Отговор
    Взехме решение да изтеглим плащанията напред , за да дадем парите преди изборите ! Това е цялата истина !

    09:10 09.04.2026

  • 18 SDEЧЕВ

    5 0 Отговор
    Лихваря раздал по 1500 евро предизборно-каква ли е лихвата? Лихвар и. д. Министър прецедент в ЕС.

    09:22 09.04.2026

  • 19 Звездоброец

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Да само Бойко и Делян се грижат земеделец да бъде осъден , защото полива от Дунав .

    09:25 09.04.2026

  • 20 Ако ...

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Чорбаджийството стана професия":

    ...нямаш е семеен, а дребния има 5-10 човека или сезонно наема хора. Има и фиктивни ферми, които водят по 20-30 работника, но реално работят малко и повечето по офиси и взимат парите на реалните, а тия прекупуват и продават на двойни цени

    Коментиран от #21

    09:30 09.04.2026

  • 21 Къде са повдигнатите обвинения

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ако ...":

    И задържаните лица с техните имена!? Имало това, имало онова, а обвинения няма,съдебни дела няма, присъди няма

    09:43 09.04.2026

  • 22 С Подпомагане С Пари !

    5 0 Отговор
    С Подпомагане С Пари !

    До Сега Нищо Не Е Имало !

    Успех !

    Просто Закърпи !

    Които !

    Не Водят !

    Към Нищо !

    Необходимостта Е !

    Да се Създадат Условия !

    За Разввитие !

    И Това се Отнася !

    За Всяко Едно !

    НЕЩО !

    09:45 09.04.2026

  • 23 Охх

    3 0 Отговор
    Котьо...

    09:57 09.04.2026

  • 24 Социализма ! - Москва !

    4 0 Отговор
    Социализма ! - Москва !

    Го Направи !

    И Имаше Успех !

    Макар и Под Формата на Държавна Политика !

    Американците също Го Правят !

    Но под Формата На !

    Коопериране на конкуренти !

    И Също Имат Успех !

    Защо не може да се Разбере ?

    Че Това Редуцира Разходите !

    И Отрасъла Става Печеливш !

    Коментиран от #26

    09:58 09.04.2026

  • 25 Азз

    7 1 Отговор
    Какви "фермери", какви 5 лв!? - 95% игри с евросубсидии, сеят само жито, щото не иска никакви грижи, 90% от нашето жито отива за запада, а ние ядем украинско в пестициди. Всички "фермери" са за Белене

    10:00 09.04.2026

  • 26 Някъде Четох !

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Социализма ! - Москва !":

    Някъде Четох !

    Че Кооперацията !

    Е Българско Изобретение !

    Защо Се Отказваме ?

    От Откритията си !

    И После !

    Се Оплакваме ?

    10:02 09.04.2026

  • 27 Георгиев

    3 0 Отговор
    На фермерите плащате. Така било в Европата. А че те ползват арендувана земя почти без пари, никой държавник не го интерисува. В Южна България рентата беше от 20 до 50 лева!!! Лева! А ги дохранвате със субсидии. А скритото само субсидиране от земята не ви интерисува.

    10:18 09.04.2026

  • 28 Георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Много ти е":

    Новите са собственост на мен и теб. Дали сме ги на върнатите, подписвайки техни договори. За мизерните левове, а не за процент от добива. И данъци да плащаме при 20 лв рента?

    10:22 09.04.2026

  • 29 еееееееее

    1 0 Отговор
    Предател мерзък долен ! Докато не избиете всички животни и българи - няма да спрете ! Дано Господ гледа и си записва !

    10:47 09.04.2026

