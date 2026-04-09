Над 44 000 фермери получиха 76,5 млн. евро по ОПДУ

Над 44 000 земеделски стопани вече получиха по сметките си 76,5 млн. евро (76 463 242 евро) по интервенцията „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ) за Кампания 2025. Плащането беше извършено предсрочно – преди заложените срокове в индикативния график. Ускоряването на плащанията е резултат от целенасочени действия за стабилизиране на сектора в критичен момент.

„Взехме съзнателно решение да изтеглим плащанията напред. За фермерите това не са просто числа – това са средства за семена, торове и заплати. Ликвидността днес означава сигурност утре и е важно да можем да намираме експедитивно решенията, за да подкрепим адекватно сектора“, заяви министъра на земеделието и храните Иван Христанов.

Приоритет на екипа е бил не просто да изпълни графика, а да отговори на реалните нужди на земеделските производители. „Администрацията не трябва да догонва проблемите, а да ги предвижда. Затова ускорихме процесите и показахме, че когато има воля, държавата може да работи в ритъма на бизнеса и да бъде в помощ, а не в ущърб“, подчерта Христанов.

Окончателната ставка по ОПДУ за Кампания 2025 е 102,32 евро на хектар. В съответствие с европейските правила от сумите е удържан 1,5% принос към Взаимоспомагателния фонд. С настоящото доплащане общо изплатените средства по интервенцията достигат 379,2 млн. евро, след първия транш от над 302 млн. евро, преведен в края на миналата година.

Паралелно с това Държавен фонд „Земеделие“ вече реализира и други ключови плащания по Кампания 2025, като усилията са насочени към максимално бързо разпределение на целия ресурс.

„Ще продължим с високо темпо. Целта ни е ясна – средствата да стигат до фермерите навреме, когато имат най-голяма нужда от тях и да върнем доверието в институцията като активен партньор“, заяви още Иван Христанов.

Очаква се в рамките на следващите няколко месеца да бъдат изплатени и останалите средства по директните плащания, с което общият финансов ресурс за сектора ще надхвърли 500 милиона евро директна помощ за сектора.