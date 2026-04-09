Над 44 000 фермери получиха 76,5 млн. евро по ОПДУ

Над 44 000 земеделски стопани вече получиха по сметките си 76,5 млн. евро (76 463 242 евро) по интервенцията „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ) за Кампания 2025. Плащането беше извършено предсрочно – преди заложените срокове в индикативния график. Ускоряването на плащанията е резултат от целенасочени действия за стабилизиране на сектора в критичен момент.
„Взехме съзнателно решение да изтеглим плащанията напред. За фермерите това не са просто числа – това са средства за семена, торове и заплати. Ликвидността днес означава сигурност утре и е важно да можем да намираме експедитивно решенията, за да подкрепим адекватно сектора“, заяви министъра на земеделието и храните Иван Христанов.
Приоритет на екипа е бил не просто да изпълни графика, а да отговори на реалните нужди на земеделските производители. „Администрацията не трябва да догонва проблемите, а да ги предвижда. Затова ускорихме процесите и показахме, че когато има воля, държавата може да работи в ритъма на бизнеса и да бъде в помощ, а не в ущърб“, подчерта Христанов.
Окончателната ставка по ОПДУ за Кампания 2025 е 102,32 евро на хектар. В съответствие с европейските правила от сумите е удържан 1,5% принос към Взаимоспомагателния фонд. С настоящото доплащане общо изплатените средства по интервенцията достигат 379,2 млн. евро, след първия транш от над 302 млн. евро, преведен в края на миналата година.
Паралелно с това Държавен фонд „Земеделие“ вече реализира и други ключови плащания по Кампания 2025, като усилията са насочени към максимално бързо разпределение на целия ресурс.
„Ще продължим с високо темпо. Целта ни е ясна – средствата да стигат до фермерите навреме, когато имат най-голяма нужда от тях и да върнем доверието в институцията като активен партньор“, заяви още Иван Христанов.
Очаква се в рамките на следващите няколко месеца да бъдат изплатени и останалите средства по директните плащания, с което общият финансов ресурс за сектора ще надхвърли 500 милиона евро директна помощ за сектора.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:24 09.04.2026
2 хихи
08:29 09.04.2026
3 Гечко
Коментиран от #12
08:36 09.04.2026
4 Александър 3
08:37 09.04.2026
5 Айше
Дано скоро и в останалите сектори за подпомагане на бизнеса и земеделието се работи така.
08:37 09.04.2026
6 От тия
08:43 09.04.2026
7 Да бе
Коментиран от #16
08:50 09.04.2026
8 кой мy дpeмe
а за добитька по 20, белким излезе да гласува
08:54 09.04.2026
9 Никаква промяна
08:56 09.04.2026
11 Всичко внос
09:04 09.04.2026
12 Много ти е
До коментар #3 от "Гечко":Защо трябва да ти плащат? Данък върху нивите трябва да се въведе.
Коментиран от #28
09:06 09.04.2026
13 Българин
Коментиран от #19
09:07 09.04.2026
14 9ти септември
09:07 09.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Чорбаджийството стана професия
До коментар #7 от "Да бе":Като си дребен как имаш работници?
Коментиран от #20
09:09 09.04.2026
17 фффффффф
09:10 09.04.2026
18 SDEЧЕВ
09:22 09.04.2026
19 Звездоброец
До коментар #13 от "Българин":Да само Бойко и Делян се грижат земеделец да бъде осъден , защото полива от Дунав .
09:25 09.04.2026
20 Ако ...
До коментар #16 от "Чорбаджийството стана професия":...нямаш е семеен, а дребния има 5-10 човека или сезонно наема хора. Има и фиктивни ферми, които водят по 20-30 работника, но реално работят малко и повечето по офиси и взимат парите на реалните, а тия прекупуват и продават на двойни цени
Коментиран от #21
09:30 09.04.2026
21 Къде са повдигнатите обвинения
До коментар #20 от "Ако ...":И задържаните лица с техните имена!? Имало това, имало онова, а обвинения няма,съдебни дела няма, присъди няма
09:43 09.04.2026
22 С Подпомагане С Пари !
До Сега Нищо Не Е Имало !
Успех !
Просто Закърпи !
Които !
Не Водят !
Към Нищо !
Необходимостта Е !
Да се Създадат Условия !
За Разввитие !
И Това се Отнася !
За Всяко Едно !
НЕЩО !
09:45 09.04.2026
23 Охх
09:57 09.04.2026
24 Социализма ! - Москва !
Го Направи !
И Имаше Успех !
Макар и Под Формата на Държавна Политика !
Американците също Го Правят !
Но под Формата На !
Коопериране на конкуренти !
И Също Имат Успех !
Защо не може да се Разбере ?
Че Това Редуцира Разходите !
И Отрасъла Става Печеливш !
Коментиран от #26
09:58 09.04.2026
25 Азз
10:00 09.04.2026
26 Някъде Четох !
До коментар #24 от "Социализма ! - Москва !":Някъде Четох !
Че Кооперацията !
Е Българско Изобретение !
Защо Се Отказваме ?
От Откритията си !
И После !
Се Оплакваме ?
10:02 09.04.2026
27 Георгиев
10:18 09.04.2026
28 Георгиев
До коментар #12 от "Много ти е":Новите са собственост на мен и теб. Дали сме ги на върнатите, подписвайки техни договори. За мизерните левове, а не за процент от добива. И данъци да плащаме при 20 лв рента?
10:22 09.04.2026
29 еееееееее
10:47 09.04.2026