Хлебарите в Северозапада работят на ръба

Темата за цената на хляба отново излиза на дневен ред заради растящите производствени разходи. След като в Хасково най-масовият бял хляб официално поскъпна с 6 евроцента, пекарите в Северозападна България също предупреждават за неизбежна корекция на етикетите през следващите месеци, предава bTV.

Браншът изпитва сериозни затруднения заради скока в цените на петрола, които се задържат над 100 долара за барел. В производствен цех в Монтанско хлебопроизводителят Валери Кръстев, който има над 35 години опит в сектора, обяснява, че цените не са променяни от дълго време.

Валери Кръстев: "Най-масовият хляб не е увеличаван от година и половина. В момента натискът е огромен, защото горивата отидоха нагоре и повлякоха всичко останало."

Въпреки че производителите се опитват да задържат стойностите, за да не натоварват допълнително потребителите, икономическата реалност ги притиска. Освен скъпите суровини и енергия, сериозен фактор се оказва и ръстът в разходите за труд. Служителите също усещат инфлацията и настояват за по-високи възнаграждения.

Относно предстоящите промени и компенсацията на тези разходи, експертът е категоричен, че тежестта ще се прехвърли върху крайния потребител.

Към момента най-масовият бял хляб тежи около 600–650 грама, като цената му варира според търговските обекти и доставчиците. В Хасково той вече се продава за 95 евроцента. Според бранша увеличението от 6 евроцента е абсолютно минимално на фона на поскъпването при зеленчуците, плодовете и млечните продукти.

За Северозапада прогнозите сочат, че етикетите ще бъдат коригирани с 5 до 10 евроцента в рамките на следващите два до три месеца, ако тенденцията при високите енергийни разходи се запази. Производителите остават в изчакване, но признават, че при настоящата конюнктура новото поскъпване е практически неизбежно.