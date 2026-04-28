Хлебарите в Северозапада работят на ръба

28 Април, 2026 11:07 870 40

Снимка: БГНЕС
Темата за цената на хляба отново излиза на дневен ред заради растящите производствени разходи. След като в Хасково най-масовият бял хляб официално поскъпна с 6 евроцента, пекарите в Северозападна България също предупреждават за неизбежна корекция на етикетите през следващите месеци, предава bTV.

Браншът изпитва сериозни затруднения заради скока в цените на петрола, които се задържат над 100 долара за барел. В производствен цех в Монтанско хлебопроизводителят Валери Кръстев, който има над 35 години опит в сектора, обяснява, че цените не са променяни от дълго време.

Валери Кръстев: "Най-масовият хляб не е увеличаван от година и половина. В момента натискът е огромен, защото горивата отидоха нагоре и повлякоха всичко останало."

Въпреки че производителите се опитват да задържат стойностите, за да не натоварват допълнително потребителите, икономическата реалност ги притиска. Освен скъпите суровини и енергия, сериозен фактор се оказва и ръстът в разходите за труд. Служителите също усещат инфлацията и настояват за по-високи възнаграждения.

Относно предстоящите промени и компенсацията на тези разходи, експертът е категоричен, че тежестта ще се прехвърли върху крайния потребител.

Към момента най-масовият бял хляб тежи около 600–650 грама, като цената му варира според търговските обекти и доставчиците. В Хасково той вече се продава за 95 евроцента. Според бранша увеличението от 6 евроцента е абсолютно минимално на фона на поскъпването при зеленчуците, плодовете и млечните продукти.

За Северозапада прогнозите сочат, че етикетите ще бъдат коригирани с 5 до 10 евроцента в рамките на следващите два до три месеца, ако тенденцията при високите енергийни разходи се запази. Производителите остават в изчакване, но признават, че при настоящата конюнктура новото поскъпване е практически неизбежно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дабеда

    15 1 Отговор
    1кг хляб е 3лв направете го като доматите 12

    11:10 28.04.2026

  • 2 честен ционист

    9 9 Отговор
    Икономиката преминава към военновременна. Първо цените скачак на хляба, после идват купоните.

    Коментиран от #38, #39

    11:10 28.04.2026

  • 3 Честито

    15 10 Отговор
    Хлябът при ТаТо беше 950гр. и беше ХЛЯБ, а сега това което го произвеждат е боклук от фуражна пшеница, вероятно внос от Укрия. Нема защо да струва толкоз, като още от мелницата го кръщават с подобрители!

    Коментиран от #30, #34

    11:12 28.04.2026

  • 4 Българин

    21 2 Отговор
    Предлагам да спрат да работят вече. Щом 20 години не могат да се оправят с продукт, от който са им гарантирани продажбите е редно да фалират и да поеме, някой който може.

    11:12 28.04.2026

  • 5 ЕВРОЗОНА

    14 5 Отговор
    Всички сте на ръба.Нали искахте това.

    11:12 28.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    Миналата седмица хляба на едро за заведението ми го дигнаха с 20 процента.

    11:12 28.04.2026

  • 7 спите зимен сън

    4 4 Отговор
    Къде замина превалутирането? Ако бяха вдигнали хляба удърно с 12 стотинки вместо с 6 цента, народът щеше вече да е по улиците.

    11:13 28.04.2026

  • 8 Ами зърнарите,

    11 1 Отговор
    мелничарите и търговците не се оплакват. Защо ли?

    11:13 28.04.2026

  • 9 имаме банани

    9 5 Отговор
    но доматите са по 14лв ква стана тя...Кой не скача е е еврозонист!

    Коментиран от #13, #14

    11:14 28.04.2026

  • 10 Васо

    17 0 Отговор
    Стига с тия зърнари и хрантутници, бе! Само те работят на ръба! Ние сме цъфнали, та вързали. Работят на ръба, пък направиюи къщи- палати, купили си яхти, бентлита, брабуси, мазератита и кадилаци...

    11:15 28.04.2026

  • 11 🤡🤡🤡

    4 4 Отговор
    Еврото е супер по-малко бензин в хляба, санкциите действат

    11:16 28.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Като няма домати

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "имаме банани":

    яжте банани, по €2/кг. са. А домати си сейте в градината.

    Коментиран от #37

    11:17 28.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ДрайвингПлежър

    8 4 Отговор
    Редно е! В клуба на богатите да пазаруваш тоя евтин хляб си е обида!
    И смятам, че трябва да скочи с 6 евро, не с 6 цента, за да си се чувстваш баш кат баровец всеки път като успееш да сложиш хляб на масата!

    Коментиран от #19

    11:18 28.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 пенсионер от Варна

    7 3 Отговор
    от мен хлебар и лев няма да види повече ! правя си го сам, истински !

    11:19 28.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    Е да скочи ама в другите държави с евро е по-евтин. Не изглежда гъзарско в Задунайская губерния хляба да е 7 Евро пък в Париж да е 1,5

    Коментиран от #27, #29

    11:21 28.04.2026

  • 20 Хасковски каунь

    0 1 Отговор
    Не страхуйтесь ! Има пасти.

    Коментиран от #23

    11:23 28.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Жорко жабето

    8 0 Отговор
    Фирма валка монтана вече всигна цените 2 пъти от началото на годината,никой не му е виновен че хляба му не се търгува и валери реве

    11:24 28.04.2026

  • 23 Кухоглава копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хасковски каунь":

    Ще се мриееее бе боклууук с боклууук!

    11:25 28.04.2026

  • 24 Хмм

    2 0 Отговор
    районите на пеевски, досега не работеха на ръба, сега вече повишават цената на хляба, така работят за хората по думите на пеевски

    11:25 28.04.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    КАЗВА СЕ ТЕРМАЛЕН СКЛАД - ПО - ПРОСТО
    .. АКУМУЛИРАЩА ПЕЧКА 10 КУБИКА КАМЪНИ С РЕОТАНИ.... КОЯТО СЕ НАГРЯВА ДО 1000 ГРАДУСА
    ... ВРЪЗВАШ КЪМ НЕЯ 200 КИЛОВАТА ФОТОВОЛТАИЦИ
    И ТЕ ГРЕЯТ КАМЪНИТЕ
    .......
    И КОГАТО ТИ ТРЯБВА ТОПЛИНА ЗА ДА НАГРЕЕШ ПЕЩТА ЗА ХЛЯБ , ПУСКАШ ВЪЗДУХ НАД КАМЪНИТЕ И
    ТОЙ ГРЕЕ ПЕЩТА ЗА ХЛЯБ
    .......
    ТОПЛИЯ ВЪЗДУХ КОЙТО ИЗЛИЗА ПРЕЗ КОМИНА ПЪК МИНАВА ПРЕЗ НАГРЕВАТЕЛ ЗА ТОПЛА ВОДА
    .......
    ТЪП , ПО - ТЪП , НАЙ - ТЪП , ХОМО САПИЕНС :)
    ......
    ДА ВИ СВЕТНА МАЛКО ПРОСТИ ТЕХНИЛОГИИ :)
    .....

    11:26 28.04.2026

  • 26 Ами

    5 0 Отговор
    вървят срещу себе си, в суперите белият заводски хляб е 1.29 за 650 гр. и 1.19 за 500 грама, пращат го по селата, там има по един магазин и го продават на каквато цена искат

    11:28 28.04.2026

  • 27 провинциалист

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    То и демокрацията в Париж не е като демокрацията във Враца, нали, та какво остава за еврото.

    11:29 28.04.2026

  • 28 Поредните лъжи и измислици

    5 0 Отговор
    Този вдигна цената на хляба си и то няколко пъти вече

    11:33 28.04.2026

  • 29 ДрайвингПлежър

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Напротив! Как ще докажеш, че си по-европеец от франсетата, ако не ги нацакаш с цените?
    7 евра си е баш цена за хляба! И кат сложиш и лучец и сотирани с оклюви на масата и знаеш, че си успял в живота!

    11:39 28.04.2026

  • 30 Дадада УрА , УрА

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Честито":

    и струваше 0.25ст.Колко задвратника съм отнесъл.Пращат ме за хляб и докато се прибера леко да си чупя да опитам, хоп още веднъж, я още малко и се прибирам с половин хляб, пляс един зад врата: Къде е хляба? Ми малко опитах😂😂😂😂😂Хайде бързо за нов.Малиий толкова вкусен беше всеки се мотаеше с филия с масло и чубрица или лютеница домашна.Сега в клуба на богатите се яде немски силикон с вкус на масло и хляб от дървени трици с миризма на дървеници и като изядеш една филия и трябва да изпиеш 100гр. сода.

    11:39 28.04.2026

  • 31 зевзек

    6 1 Отговор
    не са само хлебарите, всички в Северозапада са на ръба, от 1990 година насам, няма болници, няма пътища, няма работни места, няма учебни заведения, има само зърнари, и копанари, хляб пет евро самуна, калъпа, и това е

    11:40 28.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 хихи

    4 1 Отговор
    На 8 септември 1944г. България беше на ръба на катастрофота. На 9-ти направи крачка напред...

    11:59 28.04.2026

  • 34 хъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Честито":

    При "Тато" какви са били заплатите на хлебарите?
    Сега успех да намериш някой за под 2000 евра да става в 2 посред нощ и да ти прави хляба, за да е готов в 5:30 сутринта да тръгва по магазините.

    12:00 28.04.2026

  • 35 влаха

    2 0 Отговор
    Няма страшно.Ще внасяме от комшиите както всичко останало.Още 80-те години внасяхме хлебно жито от Руан-Франция с кораби.Разтоварвахме във Варна и Балчик.

    12:04 28.04.2026

  • 36 хаха

    2 1 Отговор
    ХА, че то в него има ли друго, освен половината менделеева таблица, и малко фуражно жито? Щот хубавото нали го изнасят за нанякъде? И все пак е по-добър от немското подобие на хляб, което е на същата цена!!!!!! Онова като го оставиш седмица, две три, колкото ти трябва, няма проблем - отваря и ядеш...нашият поне ВСЕ ОЩЕ може да мухляса на шести- седми ден...

    12:09 28.04.2026

  • 37 Пенчо

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Като няма домати":

    Ми аз,единия балкон го направих градина.Пръст в големи саксии.Домати,краставици,люти чушки.Значи сипвам си ракия и само протягам ръка за салатата.

    12:19 28.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 поцан

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    ше се местиш в сапунерка

    12:25 28.04.2026

  • 40 Кукарачон

    0 0 Отговор
    Яжте пасти.

    12:26 28.04.2026

