Хлебарите в Северозапада работят на ръба

Темата за цената на хляба отново излиза на дневен ред заради растящите производствени разходи. След като в Хасково най-масовият бял хляб официално поскъпна с 6 евроцента, пекарите в Северозападна България също предупреждават за неизбежна корекция на етикетите през следващите месеци, предава bTV.
Браншът изпитва сериозни затруднения заради скока в цените на петрола, които се задържат над 100 долара за барел. В производствен цех в Монтанско хлебопроизводителят Валери Кръстев, който има над 35 години опит в сектора, обяснява, че цените не са променяни от дълго време.
Валери Кръстев: "Най-масовият хляб не е увеличаван от година и половина. В момента натискът е огромен, защото горивата отидоха нагоре и повлякоха всичко останало."
Въпреки че производителите се опитват да задържат стойностите, за да не натоварват допълнително потребителите, икономическата реалност ги притиска. Освен скъпите суровини и енергия, сериозен фактор се оказва и ръстът в разходите за труд. Служителите също усещат инфлацията и настояват за по-високи възнаграждения.
Относно предстоящите промени и компенсацията на тези разходи, експертът е категоричен, че тежестта ще се прехвърли върху крайния потребител.
Към момента най-масовият бял хляб тежи около 600–650 грама, като цената му варира според търговските обекти и доставчиците. В Хасково той вече се продава за 95 евроцента. Според бранша увеличението от 6 евроцента е абсолютно минимално на фона на поскъпването при зеленчуците, плодовете и млечните продукти.
За Северозапада прогнозите сочат, че етикетите ще бъдат коригирани с 5 до 10 евроцента в рамките на следващите два до три месеца, ако тенденцията при високите енергийни разходи се запази. Производителите остават в изчакване, но признават, че при настоящата конюнктура новото поскъпване е практически неизбежно.
13 Като няма домати
До коментар #9 от "имаме банани":яжте банани, по €2/кг. са. А домати си сейте в градината.
Коментиран от #37
11:17 28.04.2026
15 ДрайвингПлежър
И смятам, че трябва да скочи с 6 евро, не с 6 цента, за да си се чувстваш баш кат баровец всеки път като успееш да сложиш хляб на масата!
Коментиран от #19
11:18 28.04.2026
17 пенсионер от Варна
19 Българин
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":Е да скочи ама в другите държави с евро е по-евтин. Не изглежда гъзарско в Задунайская губерния хляба да е 7 Евро пък в Париж да е 1,5
Коментиран от #27, #29
11:21 28.04.2026
20 Хасковски каунь
Коментиран от #23
11:23 28.04.2026
23 Кухоглава копейка
До коментар #20 от "Хасковски каунь":Ще се мриееее бе боклууук с боклууук!
11:25 28.04.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. АКУМУЛИРАЩА ПЕЧКА 10 КУБИКА КАМЪНИ С РЕОТАНИ.... КОЯТО СЕ НАГРЯВА ДО 1000 ГРАДУСА
... ВРЪЗВАШ КЪМ НЕЯ 200 КИЛОВАТА ФОТОВОЛТАИЦИ
И ТЕ ГРЕЯТ КАМЪНИТЕ
.......
И КОГАТО ТИ ТРЯБВА ТОПЛИНА ЗА ДА НАГРЕЕШ ПЕЩТА ЗА ХЛЯБ , ПУСКАШ ВЪЗДУХ НАД КАМЪНИТЕ И
ТОЙ ГРЕЕ ПЕЩТА ЗА ХЛЯБ
.......
ТОПЛИЯ ВЪЗДУХ КОЙТО ИЗЛИЗА ПРЕЗ КОМИНА ПЪК МИНАВА ПРЕЗ НАГРЕВАТЕЛ ЗА ТОПЛА ВОДА
.......
ТЪП , ПО - ТЪП , НАЙ - ТЪП , ХОМО САПИЕНС :)
......
ДА ВИ СВЕТНА МАЛКО ПРОСТИ ТЕХНИЛОГИИ :)
.....
11:26 28.04.2026
27 провинциалист
До коментар #19 от "Българин":То и демокрацията в Париж не е като демокрацията във Враца, нали, та какво остава за еврото.
11:29 28.04.2026
29 ДрайвингПлежър
До коментар #19 от "Българин":Напротив! Как ще докажеш, че си по-европеец от франсетата, ако не ги нацакаш с цените?
7 евра си е баш цена за хляба! И кат сложиш и лучец и сотирани с оклюви на масата и знаеш, че си успял в живота!
11:39 28.04.2026
30 Дадада УрА , УрА
До коментар #3 от "Честито":и струваше 0.25ст.Колко задвратника съм отнесъл.Пращат ме за хляб и докато се прибера леко да си чупя да опитам, хоп още веднъж, я още малко и се прибирам с половин хляб, пляс един зад врата: Къде е хляба? Ми малко опитах😂😂😂😂😂Хайде бързо за нов.Малиий толкова вкусен беше всеки се мотаеше с филия с масло и чубрица или лютеница домашна.Сега в клуба на богатите се яде немски силикон с вкус на масло и хляб от дървени трици с миризма на дървеници и като изядеш една филия и трябва да изпиеш 100гр. сода.
11:39 28.04.2026
34 хъхъ
До коментар #3 от "Честито":При "Тато" какви са били заплатите на хлебарите?
Сега успех да намериш някой за под 2000 евра да става в 2 посред нощ и да ти прави хляба, за да е готов в 5:30 сутринта да тръгва по магазините.
12:00 28.04.2026
37 Пенчо
До коментар #13 от "Като няма домати":Ми аз,единия балкон го направих градина.Пръст в големи саксии.Домати,краставици,люти чушки.Значи сипвам си ракия и само протягам ръка за салатата.
12:19 28.04.2026
39 поцан
До коментар #2 от "честен ционист":ше се местиш в сапунерка
12:25 28.04.2026
