Министър Найденов: Малкият бизнес е смачкан заради монопол в пътната помощ

Малкият бизнес е смачкан заради монопол в пътната помощ, заяви служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов по повод протеста на представители на фирми за пътна помощ на Софийския околовръстен път, предаде БГНЕС.

"Тези, които протестират, се опитват да вземат софиянци за заложник", добави Найденов. По думите му има интерес да се отвлече вниманието на МВР за разкриване на изборни нарушения.

Министър Найденов се обяви за връщане на свободния пазар на услугата.

"АПИ е агенция за строене и поддържате на пътища и услугите за пътна помощ не са присъща дейност. Не е работа на държавата да казва на частния бизнес кой да вика за пътна помощ. Нашето общество не може да бъде заложник на частни интереси", категоричен е той.

Монополът постепенно се е създал, като всичко е започнало от 2010 г., обясни регионалният министър. "Като че ли миналата година лятото с вкарването на клауза в договора за ремонт и текуща поддръжка на АПИ се е стигнало да иначе тази благородна услуга. АПИ е подхлъзната и е вкарана в една неприсъща дейност. Спираме да изплащаме тази услуга. Повече няма да изпращаме такива суми. Оставяме нещата на свободния пазар", каза още Найденов.

Димитър Михайлов, представител на бранша, заяви пред медиите, че пазарът е монополизиран на 100% от една единствена-фирма, която в момента прави протест. По думите му отговорността за един автомобил я носи собственикът и лицата, които са в него.