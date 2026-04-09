Министър Найденов: Малкият бизнес е смачкан заради монопол в пътната помощ

9 Април, 2026 10:37 523 3

  • николай найденов-
  • пътна помощ-
  • апи-
  • мвр-
  • монопол

Той се обяви за връщане на свободния пазар на услугата

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Малкият бизнес е смачкан заради монопол в пътната помощ, заяви служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов по повод протеста на представители на фирми за пътна помощ на Софийския околовръстен път, предаде БГНЕС.

"Тези, които протестират, се опитват да вземат софиянци за заложник", добави Найденов. По думите му има интерес да се отвлече вниманието на МВР за разкриване на изборни нарушения.

Министър Найденов се обяви за връщане на свободния пазар на услугата.

"АПИ е агенция за строене и поддържате на пътища и услугите за пътна помощ не са присъща дейност. Не е работа на държавата да казва на частния бизнес кой да вика за пътна помощ. Нашето общество не може да бъде заложник на частни интереси", категоричен е той.

Монополът постепенно се е създал, като всичко е започнало от 2010 г., обясни регионалният министър. "Като че ли миналата година лятото с вкарването на клауза в договора за ремонт и текуща поддръжка на АПИ се е стигнало да иначе тази благородна услуга. АПИ е подхлъзната и е вкарана в една неприсъща дейност. Спираме да изплащаме тази услуга. Повече няма да изпращаме такива суми. Оставяме нещата на свободния пазар", каза още Найденов.

Димитър Михайлов, представител на бранша, заяви пред медиите, че пазарът е монополизиран на 100% от една единствена-фирма, която в момента прави протест. По думите му отговорността за един автомобил я носи собственикът и лицата, които са в него.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ФЕДЕРАЦИЯТА ПО БОРБА И СТАНКА ДЕБЕЛАНКА
    И ТЯ НА ПРОТЕСТА :)????
    .....СЕЩАЙТЕ СЕ

    10:45 09.04.2026

  • 2 Малкият и средният бизнес

    3 1 Отговор
    Е смачкан изцяло. Предимно от управлението на Тиквата. Над 3 милиона в емиграция , беднотия и неплатежоспособност. Никакви проекти и престъпно бездействие по някакво развитие на икономика.

    10:46 09.04.2026

  • 3 защо ли гледа малък среден

    1 1 Отговор
    едър . кой ги измисля тези лобиски определения . пътната помощ нашумя с много изкривени представи за Помощ . само дето не пречи . свръх цени . измами . а има филми за помощ на райони в чужбина . отива един или двама с трък и с лебедка вади тир от канафката , обръща цял рейс или мести коли . професионалисти . у нас съм виждал колите на пътна помощ . обикновено помагат на аварирали . но има и тежки случаи всеки ден . по колко ли печелят на година . сигурно 70 бона чисто . на сметка са .

    10:50 09.04.2026

