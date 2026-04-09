За Великден градският транспорт в София ще е с удължено работно време

За Великден градският транспорт в София ще е с удължено работно време

9 Април, 2026 11:05 662 3

Великденската нощ ще бъде обслужвана с разписания с удължено работно време до 01:30 ч.

За Великден градският транспорт в София ще е с удължено работно време - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във връзка с посрещането на Великден – Възкресение Христово, Столичната община осигурява удължено движение на част от линиите на обществения транспорт, включително и метрото, в нощта на 11 срещу 12 април 2026 г. Великденската нощ ще бъде обслужвана с разписания с удължено работно време до 01:30 ч..

Метрополитен:

Линии 1, 2 и 4 – на интервали от 12 до 24 минути

Линия 3 – на интервал от 20 минути

Автобусни линии:

№ 64 и № 72 – на 50 минути

№ 73 и № 83 – на 65 минути

№ 85 – на 70 минути

Тролейбусни линии:

№ 2 – на 50 минути

№ 7 – на 45 минути

№ 9 – на 40 минути

Трамвайни линии:

№ 5 – на 30 минути

№ 7 – на 40 минути

№ 27 – на 40 минути (в синхрон с линия № 7)

№ 10 – на 60 минути (в синхрон с линия № 18)

№ 11 и № 18 – на 60 минути

№ 20 и № 22 – на 50 минути (в синхрон)


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    1 2 Отговор
    За Великден у София нема да има софиянци

    11:08 09.04.2026

  • 2 Чудо голямо

    0 1 Отговор
    Тя София вече се опразни. Няма да има селяци, да се возят безплатно и после да мрънкат.

    11:08 09.04.2026

  • 3 нужно или ненужно

    0 1 Отговор
    Дайте по една платена любов на пенсионерите кви са тия глупости дето никой не ви ги ще а всичко е легално крадене на транспортни фирми до властта.

    12:08 09.04.2026

