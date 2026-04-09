За Великден градският транспорт в София ще е с удължено работно време

Във връзка с посрещането на Великден – Възкресение Христово, Столичната община осигурява удължено движение на част от линиите на обществения транспорт, включително и метрото, в нощта на 11 срещу 12 април 2026 г. Великденската нощ ще бъде обслужвана с разписания с удължено работно време до 01:30 ч..
Метрополитен:
Линии 1, 2 и 4 – на интервали от 12 до 24 минути
Линия 3 – на интервал от 20 минути
Автобусни линии:
№ 64 и № 72 – на 50 минути
№ 73 и № 83 – на 65 минути
№ 85 – на 70 минути
Тролейбусни линии:
№ 2 – на 50 минути
№ 7 – на 45 минути
№ 9 – на 40 минути
Трамвайни линии:
№ 5 – на 30 минути
№ 7 – на 40 минути
№ 27 – на 40 минути (в синхрон с линия № 7)
№ 10 – на 60 минути (в синхрон с линия № 18)
№ 11 и № 18 – на 60 минути
№ 20 и № 22 – на 50 минути (в синхрон)
