Новини
България »
Работник падна от скеле в Бургас, има опасност за живота му

Работник падна от скеле в Бургас, има опасност за живота му

9 Април, 2026 14:21 947 12

  • работник-
  • падане-
  • скеле-
  • бургас

Инцидентът е станал по обед в четвъртък в бургаския комплекс „Меден рудник

Работник падна от скеле в Бургас, има опасност за живота му - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работник падна от скеле при санирането на жилищен блок в Бургас. Това е втори подобен инцидент в морския град в рамките на месец.

Младият мъж е откаран в бургаската болница в тежко състояние и опасност за живота, предаде NOVA.

Инцидентът е станал по обед в четвъртък в бургаския комплекс „Меден рудник“. Предполага се, че работникът е залитнал от скелето, разположено около бл. 12 и е паднал от четвъртия етаж.

По случая започва незабавна проверка от Инспекцията по труда, като се предполага, че младият мъж не е спазил изискванията за безопасност.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Работа в Строителството е

    13 2 Отговор
    е категория на най рисковите професии.

    Не е първият, няма и да е последният.

    Не отивайте на бачкане след як запой, гледайте си в краката.

    С две думи внимание.

    14:25 09.04.2026

  • 2 Закриха отделите по хигиена на труда

    9 1 Отговор
    Сега частните по трудова медицина толкова могат
    И Костов докара медицината в по търговска закон
    По цял свят няма такова нещо
    Резил

    Коментиран от #12

    14:27 09.04.2026

  • 3 В строителството се наема всеки,

    10 1 Отговор
    строителните фирми нямат избор, нито се интересуват ако някой се очисти, с две думи за негова сметка.

    14:28 09.04.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    2 14 Отговор
    един бачкатор и панелен пльх по малко

    Коментиран от #8

    14:31 09.04.2026

  • 5 Хора

    15 2 Отговор
    без квалификация , опит , учене като чираци поне две години , често без каски и предпазни обувки , а и без постоянен договор , само от ден за ден , фирмата поглъщаща парите , често с един работник , ползва под под под......изпълнили фирми , често на някой несретник . Човешкият живот и работен морал нямат стойност .

    Коментиран от #7

    14:31 09.04.2026

  • 6 хаха

    6 1 Отговор
    Хайде да видим кой е подписал че скелето е безопасно.
    Аууу...ама вие нямате органи за контролиране на строителството???

    Е как да имате като сте някакви кроманьонци. Хайде обратно по дърветата измет!

    14:40 09.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мухъл

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "кой мy дpeмe":

    а ти беше?

    Коментиран от #10

    15:05 09.04.2026

  • 9 Възмутен

    5 0 Отговор
    Наистина е възмутително. Падане от четвъртия етаж е крайно опасно и показва сериозни проблеми с безопасността на работното място. Особено тревожно е, че това е втори подобен инцидент в Бургас за кратко време, което говори за системен проблем, а не случайност. Работниците имат право да очакват, че мерките за безопасност ще бъдат стриктно спазвани, а не да се поставят в реален риск. Работодателят пак си "изми ръцете" с фразата:" Младият мъж не е спазил изискванията за безопасност."

    15:13 09.04.2026

  • 10 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "мухъл":

    а ти кой беше ?

    15:13 09.04.2026

  • 11 В бургас

    3 0 Отговор
    Е кочина , навсякъде калинки на гроб , незнаещи и неможещи .

    16:29 09.04.2026

  • 12 Че какво общо има медицината тук?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Закриха отделите по хигиена на труда":

    Това е проблем на службата за охрана на труда.
    Инспекторъ отива, инспектира, ако има нарушния спира работата на фирмата и те така.
    Докато работата е сряла надниците им текат на работниците и собственикът вече сам ще си ги проверяват.
    Както е в нормалните държави, не е нещо много сложно да се постигне.

    16:51 09.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове