Работник падна от скеле в Бургас, има опасност за живота му

Работник падна от скеле при санирането на жилищен блок в Бургас. Това е втори подобен инцидент в морския град в рамките на месец.
Младият мъж е откаран в бургаската болница в тежко състояние и опасност за живота, предаде NOVA.
Инцидентът е станал по обед в четвъртък в бургаския комплекс „Меден рудник“. Предполага се, че работникът е залитнал от скелето, разположено около бл. 12 и е паднал от четвъртия етаж.
По случая започва незабавна проверка от Инспекцията по труда, като се предполага, че младият мъж не е спазил изискванията за безопасност.
1 Работа в Строителството е
Не е първият, няма и да е последният.
Не отивайте на бачкане след як запой, гледайте си в краката.
С две думи внимание.
14:25 09.04.2026
2 Закриха отделите по хигиена на труда
И Костов докара медицината в по търговска закон
По цял свят няма такова нещо
Резил
Коментиран от #12
14:27 09.04.2026
3 В строителството се наема всеки,
14:28 09.04.2026
4 кой мy дpeмe
Коментиран от #8
14:31 09.04.2026
5 Хора
Коментиран от #7
14:31 09.04.2026
6 хаха
Аууу...ама вие нямате органи за контролиране на строителството???
Е как да имате като сте някакви кроманьонци. Хайде обратно по дърветата измет!
14:40 09.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 мухъл
До коментар #4 от "кой мy дpeмe":а ти беше?
Коментиран от #10
15:05 09.04.2026
9 Възмутен
15:13 09.04.2026
10 кой мy дpeмe
До коментар #8 от "мухъл":а ти кой беше ?
15:13 09.04.2026
11 В бургас
16:29 09.04.2026
12 Че какво общо има медицината тук?
До коментар #2 от "Закриха отделите по хигиена на труда":Това е проблем на службата за охрана на труда.
Инспекторъ отива, инспектира, ако има нарушния спира работата на фирмата и те така.
Докато работата е сряла надниците им текат на работниците и собственикът вече сам ще си ги проверяват.
Както е в нормалните държави, не е нещо много сложно да се постигне.
16:51 09.04.2026