Васил Терзиев: Пускаме движението по бул.“Тодор Каблешков“ в пълен профил

Васил Терзиев: Пускаме движението по бул.“Тодор Каблешков“ в пълен профил

9 Април, 2026 14:55 1 372 19

С това завършваме важен етап от третия градски ринг и подобряваме свързаността в южна София

Васил Терзиев: Пускаме движението по бул.“Тодор Каблешков“ в пълен профил - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От днес пускаме движението по новоизградения последен участък от бул. „Тодор Каблешков“ – 80 метра, с които булевардът е напълно завършен в своя пълен габарит. Един наследен проблем, който решихме. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев.

Приключиха строително-монтажните дейности по трасето в отсечката между ул. „Гатьо Шишков“ и ул. „Иван Андонов“, след успешно отчуждаване на частен имот, който възпрепятстваше реализацията на проекта.

Бул. „Тодор Каблешков“ е част от третия градски ринг и осигурява директна връзка между бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“, като подобрява транспортния достъп до кварталите „Кръстова вада“, „Манастирски ливади“ и прилежащите територии.

„Направление „Обществено строителство“ на общината следи стриктно всички елементи от изпълнението на последния участък на бул. „Тодор Каблешков“, така че строително-монтажните работи да са реализирани в съответствие с одобрения проект, нормативните изисквания, при което строежът е завършен в пълен обхват, с пълна техническа обезпеченост на инфраструктурата и предсрочно“, заяви заместник-кметът Никола Лютов.

Булевардът е изграден с две платна с по три ленти за движение, тротоари, велосипедни алеи и разделителна ивица, предвидена за бъдещо трамвайно трасе. Изпълнени са три ключови кръстовища – при ул. „Луи Айер“, ул. „Емилиян Станев“ и бул. „Черни връх“, които осигуряват връзки със съседните квартали.

Изградена е цялата съпътстваща техническа инфраструктура – водоснабдяване и канализация, електро- и телекомуникационни мрежи, газоразпределение, улично осветление и озеленяване, съобразено с изискванията за устойчива градска среда.

С реализирането на последния етап се финализира стратегически инфраструктурен проект за подобряване на транспортната свързаност в южните части на София. Проектът се финансира от бюджета на Столична община и със средства от Европейската инвестиционна банка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 20 Отговор
    Цената кажи, Васик. Не се прави на скромен.

    Коментиран от #8, #12

    15:01 09.04.2026

  • 2 ЖИВИ БЯХМЕ!!!!!!

    7 12 Отговор
    А улица Тодор Джабаров…пресечка на Каблешков в същия участък кога??? Вече една година ни държите затворени улиците в района и в условията на ремонт гууууууусин бацил терзийски?

    15:10 09.04.2026

  • 3 Ха ха

    3 7 Отговор
    Който иска да види “ремонт на ремонта да иде на платното посока бул” България” 400 м. След тези довършителни работи дет сега ги довършиха. Ще види копано в асвалта дето преди една година го положиха

    15:13 09.04.2026

  • 4 Тити на Кака

    5 13 Отговор
    Довършиха тези 80 метра 1/2 булевард само за 55 дни.
    Поредният уникален успех на ДСУшко - са това темпо би пробил 5 км тунел под ППетрохан само за 10 години, такива неща само ППДС ги могат 😂😂😂

    Коментиран от #17

    15:18 09.04.2026

  • 5 Въй

    4 11 Отговор
    Пускаме движението по бул.“Тодор Каблешков“ в пълен профил,гледайки го отстрани.Профилирано и профилистично.После пускането ще е изпускането.

    15:19 09.04.2026

  • 6 Намерила с какво да се хвали

    3 7 Отговор
    Василка се хвали с чужди ремонти.. Не, че ГЕРБ не е гушнал милиони от ремонта, ама Вася Петрохански се хвали с него.

    15:27 09.04.2026

  • 7 оня с коня

    0 5 Отговор
    мръсни софийски селяни

    15:29 09.04.2026

  • 8 Васик

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    На Елка между цигани и евреин, каква цена са кажа? Ами тоя знак е от алумин. Бегай бе левак.

    15:33 09.04.2026

  • 9 Патилан

    5 2 Отговор
    .............Бул. „Тодор Каблешков“ е част от третия градски ринг и осигурява директна връзка между бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“, като подобрява транспортния достъп до кварталите „Кръстова вада“, „Манастирски ливади“ и прилежащите територии..........
    Този булевард е тапа още от откриването. С тези бус ленти на практика пропуска коли,колкото Ф.Кутев едно време.А нечии мозък да бе помислил за кръстовища на две нива на Ч.връх и на Симеоновско?Но да тук не минава прекия път от Посолството до летището и нужда от две нива няма.Пълна трагедия сме с проектиране и изпълнение.В момента на приключването на ремонта,булеварда вече е тесен и затапен.Това се прави без всякаква мисъл за перспектива и развитие.

    Коментиран от #11

    15:34 09.04.2026

  • 10 Хаха

    10 2 Отговор
    Имало живот и след бОЙКО..

    15:34 09.04.2026

  • 11 Знайко

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Патилан":

    А като мине и трамвая от там ще се пълзи с 5км/ч.Великите архитекти - градостроители.

    15:36 09.04.2026

  • 12 Цената ли?

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    70-80 хиляди евро, но не помни точно, май бяха 250 хил. лева, помощ за сектата.

    Коментиран от #14

    15:39 09.04.2026

  • 13 Опааа

    2 5 Отговор
    Васко-ухото-ДС-Петрохан веднага в Белене и минимум 20г.каторга!

    15:43 09.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    0 3 Отговор
    Браво, резна лентичката, не че си правил нещо по строителството. Просто изчака съдебните дела да приключат и вече е герой.

    16:05 09.04.2026

  • 16 Опс

    4 1 Отговор
    То пък голяма хвалба.....Да бяхте вкарали малко акъл на съседното кръстовище ,пред мола,че там денонощно е мармалад от малоумна организация...От така наречения " широк булевард " като махнеш бус лентата,велоалеята и постоянно спрелите "за малко " остава една лента за движение....
    Ама то - акъл,не е .....да го набиеш....

    16:19 09.04.2026

  • 17 Тити на Кака

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Тити на Кака":

    Да отбележа - дотук цели 9 тъППопитека изразиха възхищението от изключителната скорост с която бяха достроени тия знаменити 80 метра за 55 дни с отделянето на стомашни газове по адрес на хулителите / в мое лице/ !
    Поредната изява от елитния Клуб на петроханските педофилофили 😂😂😂

    Коментиран от #18

    17:22 09.04.2026

  • 18 Аууу

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тити на Кака":

    възмутената ми педотититутка 😂😂😂

    Коментиран от #19

    17:37 09.04.2026

  • 19 Тити на Кака

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Аууу":

    Колко интелигентно реагираш, тъППопитеко - личи си високата класа😂😂😂

    18:35 09.04.2026

