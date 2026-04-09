Васил Терзиев: Пускаме движението по бул.“Тодор Каблешков“ в пълен профил

От днес пускаме движението по новоизградения последен участък от бул. „Тодор Каблешков“ – 80 метра, с които булевардът е напълно завършен в своя пълен габарит. Един наследен проблем, който решихме. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев.
Приключиха строително-монтажните дейности по трасето в отсечката между ул. „Гатьо Шишков“ и ул. „Иван Андонов“, след успешно отчуждаване на частен имот, който възпрепятстваше реализацията на проекта.
Бул. „Тодор Каблешков“ е част от третия градски ринг и осигурява директна връзка между бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“, като подобрява транспортния достъп до кварталите „Кръстова вада“, „Манастирски ливади“ и прилежащите територии.
„Направление „Обществено строителство“ на общината следи стриктно всички елементи от изпълнението на последния участък на бул. „Тодор Каблешков“, така че строително-монтажните работи да са реализирани в съответствие с одобрения проект, нормативните изисквания, при което строежът е завършен в пълен обхват, с пълна техническа обезпеченост на инфраструктурата и предсрочно“, заяви заместник-кметът Никола Лютов.
Булевардът е изграден с две платна с по три ленти за движение, тротоари, велосипедни алеи и разделителна ивица, предвидена за бъдещо трамвайно трасе. Изпълнени са три ключови кръстовища – при ул. „Луи Айер“, ул. „Емилиян Станев“ и бул. „Черни връх“, които осигуряват връзки със съседните квартали.
Изградена е цялата съпътстваща техническа инфраструктура – водоснабдяване и канализация, електро- и телекомуникационни мрежи, газоразпределение, улично осветление и озеленяване, съобразено с изискванията за устойчива градска среда.
С реализирането на последния етап се финализира стратегически инфраструктурен проект за подобряване на транспортната свързаност в южните части на София. Проектът се финансира от бюджета на Столична община и със средства от Европейската инвестиционна банка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
15:01 09.04.2026
4 Тити на Кака
Поредният уникален успех на ДСУшко - са това темпо би пробил 5 км тунел под ППетрохан само за 10 години, такива неща само ППДС ги могат 😂😂😂
Коментиран от #17
15:18 09.04.2026
8 Васик
До коментар #1 от "честен ционист":На Елка между цигани и евреин, каква цена са кажа? Ами тоя знак е от алумин. Бегай бе левак.
15:33 09.04.2026
9 Патилан
Този булевард е тапа още от откриването. С тези бус ленти на практика пропуска коли,колкото Ф.Кутев едно време.А нечии мозък да бе помислил за кръстовища на две нива на Ч.връх и на Симеоновско?Но да тук не минава прекия път от Посолството до летището и нужда от две нива няма.Пълна трагедия сме с проектиране и изпълнение.В момента на приключването на ремонта,булеварда вече е тесен и затапен.Това се прави без всякаква мисъл за перспектива и развитие.
Коментиран от #11
15:34 09.04.2026
11 Знайко
До коментар #9 от "Патилан":А като мине и трамвая от там ще се пълзи с 5км/ч.Великите архитекти - градостроители.
15:36 09.04.2026
12 Цената ли?
До коментар #1 от "честен ционист":70-80 хиляди евро, но не помни точно, май бяха 250 хил. лева, помощ за сектата.
Коментиран от #14
15:39 09.04.2026
17 Тити на Кака
До коментар #4 от "Тити на Кака":Да отбележа - дотук цели 9 тъППопитека изразиха възхищението от изключителната скорост с която бяха достроени тия знаменити 80 метра за 55 дни с отделянето на стомашни газове по адрес на хулителите / в мое лице/ !
Поредната изява от елитния Клуб на петроханските педофилофили 😂😂😂
Коментиран от #18
17:22 09.04.2026
