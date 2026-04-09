ГЕРБ: МВР репресира наши членове по сигнали за купуване на гласове

Повод за днешния брифинг са действията на МВР спрямо членове и активисти на ГЕРБ. Днес МВР упражни своите репресивни функции спрямо трима наши активни и действащи членове. Те са общински съветници. Това заяви кандидат-депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Терзийски по време на брифинг пред медиите, предаде репортер на Novini.bg.
На тези хора в домовете, днес от МВР бяха направени обиски и изземвания, включително и на техните моторни превозни средства по сигнали за нерегламентирана дейност по време на изборите. Тоест покупко-продажба на гласове за политическа партия ГЕРБ, уточни той.
Аз съм бил министър на вътрешните работи, г-жа Бъчварова – също. Искам да попитам кога управлението на ГЕРБ си е позволявало такива действия спрямо каквато и да е политическа дейност по време на предизборна кампания? Искам да попитам г-жа Бъчварова, която е била мой министър, поне веднъж да сме правили подобни действия, които да опорочават предизборната дейност на която и да е политическа партия, попита Терзийски.
Терзийски уточни, че нямат претенции към редовите полицаи, които си изпълняват задълженията, а към висшето ръководство на МВР, което всеки ден докладва как се бори с купувачите на гласове.
Впечатление прави, че единствените, които попадат под ударите на тази агресия са ГЕРБ, нито една друга партия, включително тази, която подкрепя служебното правителство и го излъчи, тази която го създаде. Прогресивни ли са, демократични ли са, продължават ли промяната, какво правят - не знам. Всичко, което продължават са своеволията и репресиите, обяви Георг Георгиев.
Не си представяхме, че след Бойко Рашковото време ще настанат подобни мракобесни периоди, но новият министър Дечев явно се е посветил именно на това. Това е обещал той, с това са го ангажирали, това искат от него и са го наели да прави. Сигурно после по някакъв начин ще се разплатят с него. Но е факт, че начинът, по който се действа, няма нищо общо с професионализма в МВР, нито с редовите служители, които са заставени да извършват тази позорна дейност, смятат от ГЕРБ.
За това нещо ще държим лично отговорни, както вътрешния министър, така и началникът на кабинета на премиера, самият премиер, защото г-жа Бъчварова, бидейки вътрешен министър, много добре знае по какъв начин работи системата, къде да се гледа, как да се работи и как тези дейности, следва да бъдат осъществявани за всички. В момента се цели да се превентира ГЕРБ да участва пълноценно в изборите. И сега се опитват да оправдаят политическото си съществуване, каза още Георгиев. Ние предупреждавахме, че тази репресия ще се разгърне и, че тези хора не са изкрени в намеренията си, допълни той.
7 Мнение
ПОВЕЧЕ ТАКИВА ЕВРОАТЛАНТИЦИ НЕ ЖЕЛАЯ ДА ВИЖДАМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ!
СЪСИПАХТЕ Я ДО КРАЕН ПРЕДЕЛ!
НАРОДЕ ГЛАСУВАЙТЕ ПРОТИВ ТИЯ АНТИБЪЛГАРИ!
АЗ ЩЕ ГЛАСУВАМ С БЮЛЕТИНА НОМЕР8!!!
16:56 09.04.2026
10 Анализатор
ОПГ ГЕРБ под ръководството на ББ!
16:57 09.04.2026
14 За всичко ще отговарят
До коментар #8 от "Герб не спират да купуват гласове":Ирена Димова докато имаше счетоводна къща беше директор на НАП Монтана което е конфликт на интереси и няма право чиновника!
16:59 09.04.2026
16 Амии..., изглеждаа, не сте си платили
Няма друга причина МВР да репресира ГЕРБ.
17:02 09.04.2026
19 Бъчварова
И тая беше дясна ръка на Боко навремето?
Храни куче...
17:06 09.04.2026
28 Чекмеджан ефенди
100 кубика чекмеджета давам,
само пак министър да ставам.
17:15 09.04.2026
29 Каквото сте причинявали на
Такъв е закона на кармата...
Закон Божий.
Да сте мислили преди да тормозите хората...
Пижамите си пригответе защото скоро в затвора ще се отзовете...
Никой не може да избяга от кармата си.
17:16 09.04.2026
40 си пън
Коментиран от #43
17:26 09.04.2026
41 оня с коня
не съм дльжен да овластявам никого
17:27 09.04.2026
46 тия торби
До коментар #2 от "Тома":са пълни с данъците на честните българи!
17:33 09.04.2026
53 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗
Не ви е срам ! Ето те, докато са управлявали, не са си пречили да си пазарят гласове.
Коментиран от #70
17:51 09.04.2026
56 ако
До коментар #1 от "Гост":не е кьорфишек-а дано, ама надали !
17:55 09.04.2026
58 Реалност
Гюров, Дечев, Георги Кандев, Трайков, разбира се Христанов, Адемов, Игнатов .... Всички до един професионалисти, оставени да работят без телефонни обаждания, без натиск.
Това Правителство свърши повече от всичките мандати на агент Буда Банкята !
18:02 09.04.2026
59 гл. Шериф Кандев
В МВР разполагаме с информация, че лицата, занимаващи се с купуване на гласове, разчитат на предстоящите празнични дни. Те смятат, че докато хората празнуват, а институциите работят на по-ниски обороти, ще могат безпрепятствено да осъществяват престъпната си дейност.
Това е груба грешка.
Полицията няма да намали своята бдителност. Напротив - тя ще бъде засилена.
Проведох разговори с всеки един директор на областна дирекция в страната. Изготвени са конкретни графици за работа през празничните дни, които гарантират, че капацитетът на МВР няма да бъде намален. Осигурено е засилено присъствие на терен, както и координация между всички служби.
Няма да позволим празниците да се използват като прикритие за престъпления срещу демокрацията.
Обръщам се към гражданите - сигнализирайте. Всеки опит за купуване на гласове ще бъде разследван.
Държавата е на мястото си.
И ще бъде на мястото си - независимо дали е празник или делник.
🔺 Обръщам се и към всички колеги в страната:
Колеги, не се прибирайте! Излизайте!
18:05 09.04.2026
70 Ти да видиш
До коментар #53 от "Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗":Те, служебниците, не пречат на ГЕРБ да купуват гласове, защото не го правят. Те просто улесняват ППДБ-илите и Мунчо-вците да купуват, на едро при това.
19:25 09.04.2026
72 Неверний
До коментар #2 от "Тома":А еврото истинско ли е,или от печатаните фалшиви.Сигурен съм,че зрее голям скандал с фалшиви пари пуснати точно сега.То ще се чуе.
19:46 09.04.2026
