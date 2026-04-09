ГЕРБ: МВР репресира наши членове по сигнали за купуване на гласове

Повод за днешния брифинг са действията на МВР спрямо членове и активисти на ГЕРБ. Днес МВР упражни своите репресивни функции спрямо трима наши активни и действащи членове. Те са общински съветници. Това заяви кандидат-депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Терзийски по време на брифинг пред медиите, предаде репортер на Novini.bg.

На тези хора в домовете, днес от МВР бяха направени обиски и изземвания, включително и на техните моторни превозни средства по сигнали за нерегламентирана дейност по време на изборите. Тоест покупко-продажба на гласове за политическа партия ГЕРБ, уточни той.

Аз съм бил министър на вътрешните работи, г-жа Бъчварова – също. Искам да попитам кога управлението на ГЕРБ си е позволявало такива действия спрямо каквато и да е политическа дейност по време на предизборна кампания? Искам да попитам г-жа Бъчварова, която е била мой министър, поне веднъж да сме правили подобни действия, които да опорочават предизборната дейност на която и да е политическа партия, попита Терзийски.

Терзийски уточни, че нямат претенции към редовите полицаи, които си изпълняват задълженията, а към висшето ръководство на МВР, което всеки ден докладва как се бори с купувачите на гласове.

Впечатление прави, че единствените, които попадат под ударите на тази агресия са ГЕРБ, нито една друга партия, включително тази, която подкрепя служебното правителство и го излъчи, тази която го създаде. Прогресивни ли са, демократични ли са, продължават ли промяната, какво правят - не знам. Всичко, което продължават са своеволията и репресиите, обяви Георг Георгиев.

Не си представяхме, че след Бойко Рашковото време ще настанат подобни мракобесни периоди, но новият министър Дечев явно се е посветил именно на това. Това е обещал той, с това са го ангажирали, това искат от него и са го наели да прави. Сигурно после по някакъв начин ще се разплатят с него. Но е факт, че начинът, по който се действа, няма нищо общо с професионализма в МВР, нито с редовите служители, които са заставени да извършват тази позорна дейност, смятат от ГЕРБ.

За това нещо ще държим лично отговорни, както вътрешния министър, така и началникът на кабинета на премиера, самият премиер, защото г-жа Бъчварова, бидейки вътрешен министър, много добре знае по какъв начин работи системата, къде да се гледа, как да се работи и как тези дейности, следва да бъдат осъществявани за всички. В момента се цели да се превентира ГЕРБ да участва пълноценно в изборите. И сега се опитват да оправдаят политическото си съществуване, каза още Георгиев. Ние предупреждавахме, че тази репресия ще се разгърне и, че тези хора не са изкрени в намеренията си, допълни той.