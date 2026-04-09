ГЕРБ: МВР репресира наши членове по сигнали за купуване на гласове

9 Април, 2026 16:52 1 697 74

Терзийски уточни, че нямат претенции към редовите полицаи, които си изпълняват задълженията, а към висшето ръководство на МВР, което всеки ден докладва как се бори с купувачите на гласове

ГЕРБ: МВР репресира наши членове по сигнали за купуване на гласове - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повод за днешния брифинг са действията на МВР спрямо членове и активисти на ГЕРБ. Днес МВР упражни своите репресивни функции спрямо трима наши активни и действащи членове. Те са общински съветници. Това заяви кандидат-депутатът от ГЕРБ-СДС Христо Терзийски по време на брифинг пред медиите, предаде репортер на Novini.bg.

На тези хора в домовете, днес от МВР бяха направени обиски и изземвания, включително и на техните моторни превозни средства по сигнали за нерегламентирана дейност по време на изборите. Тоест покупко-продажба на гласове за политическа партия ГЕРБ, уточни той.

Аз съм бил министър на вътрешните работи, г-жа Бъчварова – също. Искам да попитам кога управлението на ГЕРБ си е позволявало такива действия спрямо каквато и да е политическа дейност по време на предизборна кампания? Искам да попитам г-жа Бъчварова, която е била мой министър, поне веднъж да сме правили подобни действия, които да опорочават предизборната дейност на която и да е политическа партия, попита Терзийски.

Терзийски уточни, че нямат претенции към редовите полицаи, които си изпълняват задълженията, а към висшето ръководство на МВР, което всеки ден докладва как се бори с купувачите на гласове.

Впечатление прави, че единствените, които попадат под ударите на тази агресия са ГЕРБ, нито една друга партия, включително тази, която подкрепя служебното правителство и го излъчи, тази която го създаде. Прогресивни ли са, демократични ли са, продължават ли промяната, какво правят - не знам. Всичко, което продължават са своеволията и репресиите, обяви Георг Георгиев.

Не си представяхме, че след Бойко Рашковото време ще настанат подобни мракобесни периоди, но новият министър Дечев явно се е посветил именно на това. Това е обещал той, с това са го ангажирали, това искат от него и са го наели да прави. Сигурно после по някакъв начин ще се разплатят с него. Но е факт, че начинът, по който се действа, няма нищо общо с професионализма в МВР, нито с редовите служители, които са заставени да извършват тази позорна дейност, смятат от ГЕРБ.

За това нещо ще държим лично отговорни, както вътрешния министър, така и началникът на кабинета на премиера, самият премиер, защото г-жа Бъчварова, бидейки вътрешен министър, много добре знае по какъв начин работи системата, къде да се гледа, как да се работи и как тези дейности, следва да бъдат осъществявани за всички. В момента се цели да се превентира ГЕРБ да участва пълноценно в изборите. И сега се опитват да оправдаят политическото си съществуване, каза още Георгиев. Ние предупреждавахме, че тази репресия ще се разгърне и, че тези хора не са изкрени в намеренията си, допълни той.


  • 1 Гост

    99 8 Отговор
    Браво на Гюров и Дечев малко им е на гербаджийте да опитат от тяхното.

    Коментиран от #56

    16:54 09.04.2026

  • 2 Тома

    90 7 Отговор
    Членовете на герб са хванатите цигани с хиляди евро в торби.

    Коментиран от #46, #72

    16:55 09.04.2026

  • 3 Ами не купувайте де

    68 4 Отговор
    Само това ви научи ножа ви
    Резили

    16:55 09.04.2026

  • 4 Ей споко ве, МВР

    65 3 Отговор
    ги репресирало и що така?

    16:55 09.04.2026

  • 5 Леле мале

    73 4 Отговор
    Ще паднат под 4% ако не купуват.

    16:56 09.04.2026

  • 6 Герги

    61 4 Отговор
    целувача и милиционера тръгнали да се само възхваляват и да търсят под вола теле ! Те най - чистите , бе !

    16:56 09.04.2026

  • 7 Мнение

    44 16 Отговор
    Хващайте се всички евроатлантици и марш към затворите в България!

    ПОВЕЧЕ ТАКИВА ЕВРОАТЛАНТИЦИ НЕ ЖЕЛАЯ ДА ВИЖДАМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ!
    СЪСИПАХТЕ Я ДО КРАЕН ПРЕДЕЛ!

    НАРОДЕ ГЛАСУВАЙТЕ ПРОТИВ ТИЯ АНТИБЪЛГАРИ!
    АЗ ЩЕ ГЛАСУВАМ С БЮЛЕТИНА НОМЕР8!!!

    16:56 09.04.2026

  • 8 Герб не спират да купуват гласове

    67 6 Отговор
    Ирена Димова колко пари раздаде в монтанско за да се гласува за мафията герб

    Коментиран от #14

    16:56 09.04.2026

  • 9 Сенши

    57 6 Отговор
    МВР написа Дечев истински държавник мъж на място и не иска да чува повече за Дани Пудела и Боко Тиквата пожарникар.

    16:57 09.04.2026

  • 10 Анализатор

    67 5 Отговор
    Че то, който и да хванеш от ГЕРБ, трябва да бъде репресиран по закон!!!
    ОПГ ГЕРБ под ръководството на ББ!

    16:57 09.04.2026

  • 11 Аха

    70 3 Отговор
    Откога да арестуваш купувачи на гласове е репресия?

    16:57 09.04.2026

  • 12 Отече

    63 3 Отговор
    герба у канала ! Съсипаха цяла една държава и един народ !

    16:58 09.04.2026

  • 13 Гост

    59 4 Отговор
    Слоганът на ГЕРБ "РЕД, РАБОТА, РАСТЕЖ" през очите на Борисов се чете: "ХАОС, ЛЪЖИ, ГРАБЕЖ"!

    16:59 09.04.2026

  • 14 За всичко ще отговарят

    42 2 Отговор

    До коментар #8 от "Герб не спират да купуват гласове":

    Ирена Димова докато имаше счетоводна къща беше директор на НАП Монтана което е конфликт на интереси и няма право чиновника!

    16:59 09.04.2026

  • 15 Димитър Георгиев

    57 3 Отговор
    Ми кой да репресира бе гербери крадливи? За затвора сте всички от шайката ГЕРБ и ДПС!!!

    17:01 09.04.2026

  • 16 Амии..., изглеждаа, не сте си платили

    35 3 Отговор
    Глобите ве, Терзийски?

    Няма друга причина МВР да репресира ГЕРБ.

    17:02 09.04.2026

  • 17 Терзийски да събере парсата

    24 2 Отговор
    и в МВР.😁

    17:03 09.04.2026

  • 18 ТИГО

    30 1 Отговор
    СУУХ , Сух , сух и вой от бостана !! Кеефффф почнаха на фалцет !

    17:05 09.04.2026

  • 19 Бъчварова

    11 14 Отговор
    дали е била на Яхтата на Дечев с Еврото и Прокурорката?

    И тая беше дясна ръка на Боко навремето?
    Храни куче...

    17:06 09.04.2026

  • 20 Целувачът

    33 3 Отговор
    на Боювите мръсни ръце да не се е сбронежилетка стъкмил ? Че той е бая шубелия !

    17:06 09.04.2026

  • 21 Са разбрахме ли кой купува

    31 1 Отговор
    Гласове на ангро?😁

    17:08 09.04.2026

  • 22 Хаха

    35 3 Отговор
    Тиквата и Шишо най много реват, що ли? Години наред не си пречеха и кой, колко купи, ама сега малко им стана тегаво😅

    17:11 09.04.2026

  • 23 Независим

    35 3 Отговор
    Ревете по силно та и глухите да чуят че ГЕРБ и ДПС винаги са купували с пари откраднати от нас.

    17:12 09.04.2026

  • 24 Абе

    25 3 Отговор
    сикаджииско герберски мутри вие политизирахте МВР след пенсиониране ги оставихте на заплата,пенсия и ТЕЛК-ове и си пазихте купувачите на гласове като Златан - ц-г-нина и др.

    17:12 09.04.2026

  • 25 Толбухин

    28 2 Отговор
    Когато си чист няма причина да пискаш

    17:13 09.04.2026

  • 26 Обективен

    22 2 Отговор
    ГРАБ вършеше репресии срещу държавата и народа без никакви проблеми ,и за това станахме най големите църУле на Европа

    17:13 09.04.2026

  • 27 Гост

    22 4 Отговор
    Милите те, жертвички....гербаджията е много про"ст индивид, не може да се сравни с никой друг...

    17:14 09.04.2026

  • 28 Чекмеджан ефенди

    18 3 Отговор
    100 кубика чекмеджета давам,
    100 кубика чекмеджета давам,
    само пак министър да ставам.

    17:15 09.04.2026

  • 29 Каквото сте причинявали на

    19 3 Отговор
    другите това ви се случва и на вас !

    Такъв е закона на кармата...

    Закон Божий.

    Да сте мислили преди да тормозите хората...

    Пижамите си пригответе защото скоро в затвора ще се отзовете...

    Никой не може да избяга от кармата си.

    17:16 09.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Другаря

    22 3 Отговор
    му , с когото в Парламентарната зала винаги седят един до друг и беше охрана и шофьор на Мето Илиенски , липсва в компанията ?! А след "изчезването " му Бою го направи такъв ли не , че и министър и накрая депутат.....

    17:17 09.04.2026

  • 32 девамамави

    22 2 Отговор
    Га идяхтъ кижтетътъ нямаше репресии, нали

    17:18 09.04.2026

  • 33 иледсе

    25 3 Отговор
    Този Пинокио с големия нос от банда ГЕРБ хленчи, "под ударите на тази агресия са ГЕРБ, нито една друга партия"??? Ами спрете да купувате гласове и няма да се занимават с вашата пропаднала група разбойници. Спрете бре. То хубаво сте го измислили, грабеж на милиарди, купуване на избори и пак грабеж, само че вече прекалихте и ни омръзна да ви гледаме на свобода и да се оплаквате. От 10 българи 9 ви псуват на майка, и ако не купувате няма да минете и 4 %. Слава на Господ Иисус Христос, добре е полицията да лови купувачите на гласове. Вие защо се оплаквате, нали бяхте за законност??? Или само сте лъгали?

    17:18 09.04.2026

  • 34 зоро

    22 2 Отговор
    Тия без костюми изглеждат като някви шм@тки

    17:21 09.04.2026

  • 35 Дик диверсанта

    20 1 Отговор
    Какво е това животно репресиран гарбераст?

    17:24 09.04.2026

  • 36 МЕН ЩО НИКОЙ

    22 1 Отговор
    Не ме репресира бе, БОКЛУЦИ!

    17:24 09.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ей факти

    20 0 Отговор
    Напишете, че над един милион хартиени бюлетини са “изчезнали” / откраднати от печатницата. Готви се фалшифициране на изборите пак.

    17:25 09.04.2026

  • 39 Пинята

    19 0 Отговор
    При управлението на ГЕРБ, Цецо апартамента репресираше наред, а после държавата плащаше компенсации на потърпевшите, след дела в Страсбург. Сега кориват?

    17:26 09.04.2026

  • 40 си пън

    20 2 Отговор
    ами спрете да купувате бе крадци

    Коментиран от #43

    17:26 09.04.2026

  • 41 оня с коня

    5 9 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    17:27 09.04.2026

  • 42 ту-туу

    16 1 Отговор
    Имам сахер не искам кафе в Белене

    17:28 09.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Левски

    14 1 Отговор
    На крив ...... и вълната му пречи.

    17:29 09.04.2026

  • 46 тия торби

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    са пълни с данъците на честните българи!

    17:33 09.04.2026

  • 47 Айде холан

    21 4 Отговор
    Всички знаят кой купува гласове - ДПС и ГЕРБ и само вие и ДПС ревете като боги. Малко е да ви опанделят! И да ви пуснат след изборите!

    17:37 09.04.2026

  • 48 ха ха

    18 3 Отговор
    айде недейте да разправяте вицове , герб са си престъпна организация

    17:40 09.04.2026

  • 49 абе като търгуват с гласове

    13 3 Отговор
    защо ги допускате до избори бе тия се гласят да управляват??

    17:41 09.04.2026

  • 50 политическата класа

    14 1 Отговор
    в България е дъното!

    17:44 09.04.2026

  • 51 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    19 4 Отговор
    Ами, понеже само вие гербаджиите и от ДПС НН крадете гласове , затова само вас сочат! Това се обръща срещу вас самите! Търпете си последствията без да роптаете!

    17:47 09.04.2026

  • 52 Оз. Ген.Румянцев

    16 5 Отговор
    Ревете ли ГЕРБАДЖИИ, ЩЕ РЕВЕТЕ ОЩЕ МНОГО.

    17:50 09.04.2026

  • 53 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗

    15 4 Отговор
    Абе защо пречите на ГЕРБ Ново начало да си пазари гласове ?!
    Не ви е срам ! Ето те, докато са управлявали, не са си пречили да си пазарят гласове.

    Коментиран от #70

    17:51 09.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Коста

    8 9 Отговор
    ПП ДБ изобщо не купуват а?

    17:52 09.04.2026

  • 56 ако

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    не е кьорфишек-а дано, ама надали !

    17:55 09.04.2026

  • 57 Ддд

    3 10 Отговор
    Днес гледах клип в който Дечев , Кандев и Хасан Адемов отиват в един склад на БЧК където раздават помощи, и ЛЪЖАТ че някой натискал хората да гласуват за определена партия, и било имало снимки с надписи на ДПС, и ги хванаха в лъжа, защото снимката била от преди няколко години, когато този склад е бил офис на ДПС. Толкова за "борците" с купения вот. Карат го на "анонимни сигнали", а "сигналите" най вероятно на техни хора се дават имена и да пуснат анонимни сигнали срещу тези имена.

    17:59 09.04.2026

  • 58 Реалност

    12 4 Отговор
    Служебното Правителство на Премиера Гюров направи показно как трябва да се управлява Държавата.
    Гюров, Дечев, Георги Кандев, Трайков, разбира се Христанов, Адемов, Игнатов .... Всички до един професионалисти, оставени да работят без телефонни обаждания, без натиск.

    Това Правителство свърши повече от всичките мандати на агент Буда Банкята !

    18:02 09.04.2026

  • 59 гл. Шериф Кандев

    10 2 Отговор
    Колеги, не се прибирайте!
    В МВР разполагаме с информация, че лицата, занимаващи се с купуване на гласове, разчитат на предстоящите празнични дни. Те смятат, че докато хората празнуват, а институциите работят на по-ниски обороти, ще могат безпрепятствено да осъществяват престъпната си дейност.
    Това е груба грешка.
    Полицията няма да намали своята бдителност. Напротив - тя ще бъде засилена.
    Проведох разговори с всеки един директор на областна дирекция в страната. Изготвени са конкретни графици за работа през празничните дни, които гарантират, че капацитетът на МВР няма да бъде намален. Осигурено е засилено присъствие на терен, както и координация между всички служби.
    Няма да позволим празниците да се използват като прикритие за престъпления срещу демокрацията.
    Обръщам се към гражданите - сигнализирайте. Всеки опит за купуване на гласове ще бъде разследван.
    Държавата е на мястото си.
    И ще бъде на мястото си - независимо дали е празник или делник.
    🔺 Обръщам се и към всички колеги в страната:
    Колеги, не се прибирайте! Излизайте!

    18:05 09.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 АЛО ТЕРЗИЕВ

    11 2 Отговор
    Аз СЪМ БИВШ ПОЛИЦАЙ ЩЕТИ СПОДЕЛЯ НЕЩО ОТ ВСЯКО ДЪРВО СВИРКА НЕ СТАВА ТА ТИ СИ НУЛА КАТО ПОЛИЦАЙ СТИГНА ДО МИНИСТЪР БЛАГОДАРЕНИЕ НА МУТРЮ НЕ РИВИ А СЕ РАЗКАТАЙ.

    18:19 09.04.2026

  • 62 Ха-ха-ха

    14 1 Отговор
    Никога ГЕРБерастки министри на МВР не са "правили претърсвания"! Разбирай : Никога ГЕРБерастки министри на МВР не са се борили срещу купуването на гласове, защото всички "победи" досега на шайката на мутрата от СИК и неграмоетн селяндур, са били благодарение точно на купените гласове! Десетки хиляди купени гласове! Нагли, безпардонно цинични и отвратително мерзавиц! Пък някакъв банкянски теляк на Тиквата, викат му Терзийски, щял "да държи отговорен" сегашния вътрешен министър! Да ис умреш от майтап! Абе, нищожество ГЕРБерастко, що ли не си държиш оная работа?!

    18:20 09.04.2026

  • 63 Това е положението!

    11 2 Отговор
    Двамата дебелаци - Тиквата и Прасето, газ пикаят! Ами, да пикаят! Това е положението!

    18:22 09.04.2026

  • 64 Майора

    3 8 Отговор
    Жалки сте подръжници на нелегитимният кабинет , ПП/ДБ и НПО на Сорос , овладели цялата власт в страната и действащи със свое МВР и свои началник служби в интерес на Партия Петрохан! Така честни избори не се правят и колкото и да се хвалите няма нито едно решение на съда срещу купувачите на гласове! И това ще се бърне върху вас и ще съжалявате, нищо не остава скрито!

    18:25 09.04.2026

  • 65 Гост

    6 1 Отговор
    Колко са нагли ГЕРБажиите

    18:37 09.04.2026

  • 66 Пък

    4 0 Отговор
    друтарко, меверето ни щипе

    18:40 09.04.2026

  • 67 Тия гангстери от ГРОБ и дпс

    8 1 Отговор
    Защо ревът ???? Значи МВР работи много добре !!!!!

    18:42 09.04.2026

  • 68 Абе терзийски тия ваши активисти

    4 0 Отговор
    Са купувачите на гласове бе за Бай Стави са барабар със пълководците си тиква , пиши и .......най накрая ти !!!

    18:46 09.04.2026

  • 69 Боко (неуловимия) тайния крадец

    5 0 Отговор
    Аз и само АЗ ще оправям Българския Народ , на никой няма да позволя да смени русинова , сарафов и.....те са съвсем справедливо и правилно избрани от джуджетата и пепи еврото мой голям приятел !! Ту туууууу !!!!

    18:50 09.04.2026

  • 70 Ти да видиш

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗":

    Те, служебниците, не пречат на ГЕРБ да купуват гласове, защото не го правят. Те просто улесняват ППДБ-илите и Мунчо-вците да купуват, на едро при това.

    19:25 09.04.2026

  • 71 Тиквата +Шиши =💩

    1 0 Отговор
    Нека ви се връща и да видите хубаво ли е, как всяка седмица ходят от НАП при Павел Стоименов.

    19:42 09.04.2026

  • 72 Неверний

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    А еврото истинско ли е,или от печатаните фалшиви.Сигурен съм,че зрее голям скандал с фалшиви пари пуснати точно сега.То ще се чуе.

    19:46 09.04.2026

  • 73 А сега

    0 0 Отговор
    Да видите как е, когато не е ваше МВР.

    19:49 09.04.2026

  • 74 Шайката под ножа.

    0 0 Отговор
    Проверката по сигнал не значи репресия шайкаджии крадливи. Проверката е висша форма на доверие! Нагли костинбродски мошеници БОЙКОВИСТИ!

    20:02 09.04.2026

