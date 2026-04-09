Емил Дечев: Кметове са замесени в схеми с помощи и купуване на гласове

Хора, заемащи публични длъжности, се опитват да въздействат по неправомерен начин върху изборния процес. Това каза на брифинг в Русе служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.
Той даде и конкретни примери с кмет на населено място в Северозападна България и заместник-кмет на граничен град.
„Имаме случай в Северозападна България, където кмет на населено място раздава социални помощи, предоставени от фондация, като в съответния плик са поставяни и предизборни брошури на политическа партия, участваща в изборния процес сега. По този случай е образувано досъдебно производство. Има и друг случай, при който заместник-кмет на граничен град предлага на лице да се включи в купуването на гласове, като му предлага определен размер на сума, която да бъде давана на всяко лице, съгласно да продаде гласа си, и в същото време му дава оферта, каква сума да запази за себе си“, отбеляза Емил Дечев, цитиран от БТА.
Той добави, че МВР ще бъде безкомпромисно – без значение кои са извършителите на престъпления и каква длъжност заемат.
„Пред закона всички са равни. Законът не прави разлика дали някой е кмет или обикновен гражданин“, каза още служебният министър на вътрешните работи.
Той отбеляза, че е в Русе заедно със заместник-министър Калоян Милтенов и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев като част от обиколката и срещите с ръководния състав на всички областни дирекции на МВР в страната.
„За нас тези срещи са изключително важни, защото разговорът на живо е много по-ценен от посланията, които предаваме през телевизионни и радио интервюта, както и чрез други канали. Това, което забелязваме, е повишено доверие на обществото към ръководството на МВР. Това ясно се вижда от статистиката за подадените сигнали за извършени престъпления против политическите права на гражданите от чл. 167 до чл. 169г от Наказателния кодекс“, каза още министър Дечев.
Той отчете, че сигналите са няколкостотин процента повече в сравнение с тези, подадени през октомври 2024 година, което от своя страна води до повече досъдебни производства, повече задържани и повече предупредителни протоколи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #29
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хах, ха, хах, Министър Дечев кърти
18:38 09.04.2026
18 Факт
За каква демокрация си говорим?
18:51 09.04.2026
19 Бай Иван
До коментар #14 от "Гербавите":Гербав е на жена ти клииитора.
18:51 09.04.2026
21 оня с коня
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ако предположим че се разреши гласуване по Телефона и имам задачата да напазарувам Гласове,ще отида в съответната Махала,ще се свържа с "Главния" който ми обещава 100 гласа,ще седнем в Изборния ден в една малка и "уютна" стаичка пред Маса с Червена покривка и избирателите ще влизат един по един като ПРЕД НАС ще гласуват по Телефоните си "за когототрябва" срещу Моменталното възнаграждение.И така - до 1 час смеприключили,пък ти пак си се "развличай" с Блок-Чейна си:)
18:52 09.04.2026
23 Факт
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Няма компютър, програма, приложение, което да не може да бъде манипулирано.
18:53 09.04.2026
24 Ранърса
До коментар #17 от "Димо":Аъ аъ аъ, Димо гледай да не ти профилактирам ауспуха. Още една седмица и тия ППедофили ще са в затвора с теб.
18:53 09.04.2026
27 разрешава ли МВР изборна агитация?
До коментар #22 от "Димо":Само МВР ги толерира тия гербери, заплашвайки ги най-демократично през медиите с полицейски хайки за най-свободна предизборна агитация.
18:58 09.04.2026
29 Големдебил
До коментар #5 от "Ивелин Михайлов":Днес сутринта го гледах Ивлинчо по тв.Броях секундите кога ще каже името на Боко.10секунди,толкоз удържа.Смях се от сърце.Голям стрес го гони тоя.Боко сутрин,Боко на обед Боко вечер.Горкия Боко,сигурно ушите му пищят.
19:01 09.04.2026
До коментар #6 от "Радев":Леле,тук има животозастрашаваща злоба.Какживеете бе,колкови е кръвното?Трябва да си направите пълни изследвания.Ужас.
19:03 09.04.2026
34 за чест.и избори
До коментар #13 от "Където е висока":Писмените предупреждения и арестите се извършват от МВР , но няма осъдени по бързата процедура, въпреки стремежа да убеждават, че имат убедителни доказателства за престъпления.
Без осъдителни присъди, полицейските мерки за честни избори се наричат полицейски произвол.
19:12 09.04.2026
35 Хи хи
До коментар #6 от "Радев":Внимавай какво си пожелаваш , че се връща по 3 . Радев е много злобно човече , добре си го описал .
19:13 09.04.2026
36 Хахаха
До коментар #32 от "Перо":Всичко е ПР-акция. Даже не е и плашене на гаргите. Важното е, че после пак ние ще плащаме обезщетенията, които ще поискат пострадалите от т. нар. акции срещу купуване на гласове.
19:14 09.04.2026
41 ореваните
До коментар #39 от "Ехааааааа":Като се разпореди генерала и останалите ще зареват, има още време... за повсеместен контрол , (щом като не са наш човек).
19:30 09.04.2026
44 полу почти
До коментар #43 от "Неразбрал":С числа върху хартиена бюлетина се пренареждат гласовете между кандидатите от ЕДНА И СЪЩА партия и интересите на кандидати от друга партия не са нарушени. Числа например върху преференциите "повече за баче Цено", ако познаваш термина преференция. Не е допустимо, разбира се.
19:44 09.04.2026
46 Ти да видиш
До коментар #15 от "Червен ла -йно -мет РРадев":Не забравяй и недоразумението Демерджиев.
Ама как ги избираха само... Даманджанков, Демерджиев, към когото са точни с парите и Узото Дечев.
Тримата глупаци, изпълняващи поръчките на Радев и ППДБ-илите.
19:51 09.04.2026
48 Анонимен
До коментар #13 от "Където е висока":А тези незаконните какви ги вършат заплахи срещу българи това дали е демокрация Гюров открито купува с инфлуенсърите Полицията защо спи
20:03 09.04.2026
49 Анонимен
До коментар #45 от "Бегай":А тези незаконници в какви схеми са не виждаш ли
20:04 09.04.2026