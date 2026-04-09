Емил Дечев: Кметове са замесени в схеми с помощи и купуване на гласове

9 Април, 2026 18:28 1 149 49

  • емил дечев-
  • вътрешен министър-
  • избори-
  • парламент-
  • купен вот

Kонкретни примери с кмет на населено място в Северозападна България и заместник-кмет на граничен град

Емил Дечев: Кметове са замесени в схеми с помощи и купуване на гласове
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Хора, заемащи публични длъжности, се опитват да въздействат по неправомерен начин върху изборния процес. Това каза на брифинг в Русе служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Той даде и конкретни примери с кмет на населено място в Северозападна България и заместник-кмет на граничен град.

„Имаме случай в Северозападна България, където кмет на населено място раздава социални помощи, предоставени от фондация, като в съответния плик са поставяни и предизборни брошури на политическа партия, участваща в изборния процес сега. По този случай е образувано досъдебно производство. Има и друг случай, при който заместник-кмет на граничен град предлага на лице да се включи в купуването на гласове, като му предлага определен размер на сума, която да бъде давана на всяко лице, съгласно да продаде гласа си, и в същото време му дава оферта, каква сума да запази за себе си“, отбеляза Емил Дечев, цитиран от БТА.

Той добави, че МВР ще бъде безкомпромисно – без значение кои са извършителите на престъпления и каква длъжност заемат.

„Пред закона всички са равни. Законът не прави разлика дали някой е кмет или обикновен гражданин“, каза още служебният министър на вътрешните работи.

Той отбеляза, че е в Русе заедно със заместник-министър Калоян Милтенов и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев като част от обиколката и срещите с ръководния състав на всички областни дирекции на МВР в страната.

„За нас тези срещи са изключително важни, защото разговорът на живо е много по-ценен от посланията, които предаваме през телевизионни и радио интервюта, както и чрез други канали. Това, което забелязваме, е повишено доверие на обществото към ръководството на МВР. Това ясно се вижда от статистиката за подадените сигнали за извършени престъпления против политическите права на гражданите от чл. 167 до чл. 169г от Наказателния кодекс“, каза още министър Дечев.

Той отчете, че сигналите са няколкостотин процента повече в сравнение с тези, подадени през октомври 2024 година, което от своя страна води до повече досъдебни производства, повече задържани и повече предупредителни протоколи.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 5 Отговор
    Купуват цели избирателни комисии за 5000 евро.

    18:32 09.04.2026

  • 2 Европеец

    12 3 Отговор
    Заглавието е вярно.....

    18:32 09.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.Изходът е гласуване по телефона с блокчейн.

    Коментиран от #21, #23

    18:33 09.04.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    7 6 Отговор
    Не само кметове. Министърът озлоби матрияла.

    Коментиран от #6

    18:34 09.04.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    11 10 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ НАСТОЯВА ВСИЧКИ ГЕРБАВИ И ДПС КМЕТОВЕ ДА БЪДАТ АРЕСТУВАНИ КАКТО И ЦЕЛИЯТ ИМ ЕЛЕКТОРАТ И ДА БЪДАТ ТИКНАТ ВСИЧКИТЕ 800 ХИЛЯДИ ПРЕСТЪПНИЦИ В БЕЛЕНЕ ПРИ ПРАСЕТАТА!

    Коментиран от #29

    18:36 09.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хах, ха, хах, Министър Дечев кърти

    12 6 Отговор
    Банята на ГЕРБ, там в Банята лежи едно Диво Прасе, триста килограмово застреляно с АК 47 7.62 мм., това прасе олицетворява ОПГ-то на Борисов и Пеевски. Прасето на Корупцията.😁🇧🇬

    18:38 09.04.2026

  • 8 Хасково

    12 2 Отговор
    Това при нас и околните села е дългогодишна и задължителна практика

    18:41 09.04.2026

  • 9 Фейк - либераст

    8 4 Отговор
    От кои 2 партии са тези кметове? Който знае да слага +, а който не знае да слага - .

    18:42 09.04.2026

  • 10 Селянин

    11 4 Отговор
    Всички кметове на ДПС нн и местни дерибеи го правят

    18:43 09.04.2026

  • 11 Мурка

    4 2 Отговор
    ми прочетохме 37 годишен вестник

    18:43 09.04.2026

  • 12 Габрово

    5 13 Отговор
    Този път Радев ще ги издуха

    18:44 09.04.2026

  • 13 Където е висока

    9 2 Отговор
    Избирателната активност значи се плаща яко или под строй със заплахи или изнудване

    Коментиран от #34, #48

    18:47 09.04.2026

  • 14 Гербавите

    5 4 Отговор
    милионери кметове , много години ! Имат и милионери ! Всеизвестни на местните , но си траят в безразличие ! Ни съвест , ни морал и обвързани престъпно !

    Коментиран от #19

    18:48 09.04.2026

  • 15 Червен ла -йно -мет РРадев

    9 4 Отговор
    Узото е по гаден лъжец и от Дамаджаната.

    Коментиран от #46

    18:48 09.04.2026

  • 16 Електра

    6 6 Отговор
    Тоя келеш толкова много си е повярвал, че се е надул като фиток...

    18:50 09.04.2026

  • 17 Димо

    6 6 Отговор
    Всички кметове на ГЕРБ и ДПС трябва да бъдат профилактирани минимум с протокол за предупреждение! И следени със съответните способи! Знам. кметовете също,директори на дирекции също. И двете мафиотизирани партии действат с добре изградена пирамидална структура! И използват целия ресурс, строителните фирми по места също са в схемата,тези които печелят обществените поръчки! И много важно да се преборим за премахване на хартиените бюлетини и протоколи!!!

    Коментиран от #24

    18:50 09.04.2026

  • 18 Факт

    8 1 Отговор
    Избирателната ни система е на 90% опорочена и подправена.
    За каква демокрация си говорим?

    18:51 09.04.2026

  • 19 Бай Иван

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Гербавите":

    Гербав е на жена ти клииитора.

    18:51 09.04.2026

  • 20 непротестиращ

    9 6 Отговор
    Докато Емо Узото на Теди Еврото арестува, мачка и тормози хората, умник Гюро, не някъде, а в МС купува свободно гласове през инфлуесърчетата! Няма такива ШАРЛАТАНИ в цялата история на България!

    18:51 09.04.2026

  • 21 оня с коня

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ако предположим че се разреши гласуване по Телефона и имам задачата да напазарувам Гласове,ще отида в съответната Махала,ще се свържа с "Главния" който ми обещава 100 гласа,ще седнем в Изборния ден в една малка и "уютна" стаичка пред Маса с Червена покривка и избирателите ще влизат един по един като ПРЕД НАС ще гласуват по Телефоните си "за когототрябва" срещу Моменталното възнаграждение.И така - до 1 час смеприключили,пък ти пак си се "развличай" с Блок-Чейна си:)

    18:52 09.04.2026

  • 22 Димо

    7 7 Отговор
    МВР трябва да диша във врата и на всички кандидат депутати в листите на ГЕРБ и ДПС! Това са хората,които набират гласове чрез пари и заплахи!

    Коментиран от #27

    18:52 09.04.2026

  • 23 Факт

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Няма компютър, програма, приложение, което да не може да бъде манипулирано.

    18:53 09.04.2026

  • 24 Ранърса

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Димо":

    Аъ аъ аъ, Димо гледай да не ти профилактирам ауспуха. Още една седмица и тия ППедофили ще са в затвора с теб.

    18:53 09.04.2026

  • 25 Усърдния Милчо

    3 5 Отговор
    и кметове от непепидрофанската партия е готов да арестува, а после щом няма годни доказателства съдията Милчо няма как да ги осъди, но кметовете ще осъдят държавата за нанесени морални щети и ще си получат от държавата разноските за изборите.

    18:54 09.04.2026

  • 26 Зъл пес

    5 2 Отговор
    Емилееее,Емиле,та ние целия наръд сме на помощи бе.

    18:54 09.04.2026

  • 27 разрешава ли МВР изборна агитация?

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Димо":

    Само МВР ги толерира тия гербери, заплашвайки ги най-демократично през медиите с полицейски хайки за най-свободна предизборна агитация.

    18:58 09.04.2026

  • 28 хмммм

    4 3 Отговор
    Пак ли лъжеш? смотан министър. Като са замесени им изкарайте кирливите ризи. Ама само ще говориш нали?

    19:01 09.04.2026

  • 29 Големдебил

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ивелин Михайлов":

    Днес сутринта го гледах Ивлинчо по тв.Броях секундите кога ще каже името на Боко.10секунди,толкоз удържа.Смях се от сърце.Голям стрес го гони тоя.Боко сутрин,Боко на обед Боко вечер.Горкия Боко,сигурно ушите му пищят.

    19:01 09.04.2026

  • 30 Мизерабъл

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Радев":

    Леле,тук има животозастрашаваща злоба.Какживеете бе,колкови е кръвното?Трябва да си направите пълни изследвания.Ужас.

    19:03 09.04.2026

  • 31 Ауууу

    7 1 Отговор
    Тоя честен измамник събира по пътищата рекет за Радев боклуци

    19:04 09.04.2026

  • 32 Перо

    6 1 Отговор
    Къде е реализацията и досъдебното производство или всичко е плашене на гаргите!

    Коментиран от #36

    19:11 09.04.2026

  • 33 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    Дечев, обърнете внимание и на плакатите на Радев, че където и да мина, по който и да е път или улица, от всякъде наднича тъпата му мутра. Не знам доколко е законно, но се съмнявам, че е.

    19:11 09.04.2026

  • 34 за чест.и избори

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Където е висока":

    Писмените предупреждения и арестите се извършват от МВР , но няма осъдени по бързата процедура, въпреки стремежа да убеждават, че имат убедителни доказателства за престъпления.
    Без осъдителни присъди, полицейските мерки за честни избори се наричат полицейски произвол.

    19:12 09.04.2026

  • 35 Хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Радев":

    Внимавай какво си пожелаваш , че се връща по 3 . Радев е много злобно човече , добре си го описал .

    19:13 09.04.2026

  • 36 Хахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Перо":

    Всичко е ПР-акция. Даже не е и плашене на гаргите. Важното е, че после пак ние ще плащаме обезщетенията, които ще поискат пострадалите от т. нар. акции срещу купуване на гласове.

    19:14 09.04.2026

  • 37 Зззззз

    0 0 Отговор
    Мандатност ?

    19:20 09.04.2026

  • 38 избори под полицейски надзор

    4 0 Отговор
    С няколко стотин процента сигнали, даващи основания на МВР да връчва няколко стотин процента повече предупредителни протоколи в сравнение с 2024г., правят ли изборите СВОБОДНИ?

    19:20 09.04.2026

  • 39 Ехааааааа

    1 3 Отговор
    Това служебно правителство обърка сметките на ГРОБ , ДПС - НН , ....и всички активисти на тия партии които купуват гласове , затова тъй много ревът !!!!!!

    Коментиран от #41

    19:24 09.04.2026

  • 40 Най-много

    1 2 Отговор
    Римски гласове се купу...ват в града на Апостола на свободата,понеже кметът има опит вече 5 мандата....купу...ва всеки път из...борите....и става кме...т с гласо...вете на римските села в Карлов..ско.

    19:27 09.04.2026

  • 41 ореваните

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ехааааааа":

    Като се разпореди генерала и останалите ще зареват, има още време... за повсеместен контрол , (щом като не са наш човек).

    19:30 09.04.2026

  • 42 Боко (неуловимия) тайния крадец

    1 3 Отговор
    Никой няма право да сменя главния НЕЛЕГИТИМЕН. прокурор , уважаемата от мен градски прокурор на София !!!! Те са поставени от джуджетата а АЗ съм ДЕДО ви МРАЗ !!!!! ТУ ТУУУУУУУ !!!!!!!

    19:30 09.04.2026

  • 43 Неразбрал

    2 1 Отговор
    Абе някои да ми обясни , защо тия които ревът сега , не реваха на по миналите избори ??? Защо тъй се случи и кой е виновен за това ??? Нима предишните избори бяха честни и по камерите видяхме надрасквания , слагане на числа за някои партии за да спечелят !!!! И всички бяха доволни !!!!!

    Коментиран от #44

    19:36 09.04.2026

  • 44 полу почти

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Неразбрал":

    С числа върху хартиена бюлетина се пренареждат гласовете между кандидатите от ЕДНА И СЪЩА партия и интересите на кандидати от друга партия не са нарушени. Числа например върху преференциите "повече за баче Цено", ако познаваш термина преференция. Не е допустимо, разбира се.

    19:44 09.04.2026

  • 45 Бегай

    0 2 Отговор
    Всички селски кметове са в такива схеми.

    Коментиран от #49

    19:49 09.04.2026

  • 46 Ти да видиш

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Червен ла -йно -мет РРадев":

    Не забравяй и недоразумението Демерджиев.
    Ама как ги избираха само... Даманджанков, Демерджиев, към когото са точни с парите и Узото Дечев.
    Тримата глупаци, изпълняващи поръчките на Радев и ППДБ-илите.

    19:51 09.04.2026

  • 47 Айше

    2 0 Отговор
    Няма да гласувам, ако не ми платят!

    19:51 09.04.2026

  • 48 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Където е висока":

    А тези незаконните какви ги вършат заплахи срещу българи това дали е демокрация Гюров открито купува с инфлуенсърите Полицията защо спи

    20:03 09.04.2026

  • 49 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Бегай":

    А тези незаконници в какви схеми са не виждаш ли

    20:04 09.04.2026

