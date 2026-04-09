Тошко Йорданов: Мотивът ни да искаме отново да влезем в парламента е практичен

9 Април, 2026 18:46 1 399 83

  • тошко йорданов-
  • итн-
  • избори-
  • парламент

Всеки има право да говори каквото си иска, включително небивалици, заяви депутатът от ИТН

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Има проблеми пред страната, имаме виждания за част от проблемите. Голяма част от хората мислят като нас, така че съвсем логично е представителите на една партия да се стремят да бъдат в парламента, да реализират нещата, които смятат за правилни.“

Това обяви в интервю за предаването „Лице в лице“ Тошко Йорданов от „Има такъв народ“ (ИТН) в отговор на въпрос защо партията му отново иска да влезе в Народното събрание. По думите му основният мотив на неговата формация е „практичен“.

„Всеки има право да говори каквото си иска, включително небивалици. В крайна сметка, отговорността на едни избори винаги е на българския избирател“, каза Йорданов за предизборните обещания.

Председателят на парламентарната трапа на ИТН отрече партията му да е търсила подкрепа от Делян Пеевски.

„Нито сме искали, нито сме получавали, нито сме молили за подкрепа. Реалността е такава“, обяви той.

Той подчерта, че законодателни инициативи на ИТН са минавали с различни мнозинства, не само с подкрепата на „ДПС – Ново начало“.

Относно бъдещи коалиции с ГЕРБ Йорданов заяви, че оценката ще бъде направена след изборите, но даде положителна равносметка за предишното управление, в което те участваха.
„Докато бяхме в правителство, и БСП, и ГЕРБ спазваха програмата, която бяхме направили“, подчерта депутатът от ИТН.

Йорданов коментира и глобалната обстановка, като заяви, че международният ред е нестабилен.

„Свръхдържавите, когато им засегнат интересите, минават без международните договори. Двете войни трябва да се свършат максимално бързо“, обяви Тошко Йорданов.

Сред основните законодателни приоритети на ИТН, ако влязат в 52-рия парламент, Йорданов посочи разширяване на възможностите за референдуми и довършване на започнати законопроекти, включително регулации за защита на личното пространство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 11 Отговор
    Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.С номер 10 народа влиза в парламента

    Коментиран от #6, #8, #14

    18:48 09.04.2026

  • 2 Маймунски иска

    55 1 Отговор
    Още 2-3 електроцентрали в замяна на продажен вот.

    18:50 09.04.2026

  • 3 Мотивиран

    74 1 Отговор
    Мотивът ми, да не гласувам за вас, също е пракничен

    18:50 09.04.2026

  • 4 Аве

    68 1 Отговор
    Най-практично е практически да ви няма изобщо в политиката! Доказани неможачи, патеричоци!

    18:50 09.04.2026

  • 5 Тошко Африката

    57 2 Отговор
    е лидер на партия"Петрохан"а Балабанчо неговия глашатай.Толкова отвратиха хората с техните педофилни изцепки, че парламент повече няма да видят. Сега и Боно и Шиши няма да им прилеят гласове щото и за тях не стигат! Затова ЧАО извратеняци!

    18:51 09.04.2026

  • 6 Европеец

    53 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А Заглавието е интересно..... Мерака им е доста практичен-кражби и обогатяване.....

    18:52 09.04.2026

  • 7 Ъхъ!!!

    50 1 Отговор
    Маймунгиби са му навили пружините и пак започна да подскача и да врещи.

    18:52 09.04.2026

  • 8 Ужас не, ами ужас

    57 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Този тип от снимката, балабановци, славчовци и итн-депутати, са най-гнусното нещо в бълагарската политика. По гнусни са и от гнусните Пеевски и Борисов, взети заедно.

    18:52 09.04.2026

  • 9 бай Бончо

    46 1 Отговор
    Практичен е разбира се , още един лиценз за търговия с ток

    18:52 09.04.2026

  • 10 ЩЕ ГЛЕДАТЕ ПАРЛАМЕНТА

    47 2 Отговор
    През крив макарон.

    18:52 09.04.2026

  • 11 Дедо Ваньо

    49 3 Отговор
    Марш на бунището! Там ви е мястото! Ще влезете ама другият път!

    18:53 09.04.2026

  • 12 Няма да стане

    37 2 Отговор
    Мтивут ви е практичен, но този път суверенът по отношение на вас ще бъде прагматичен. Аут сте.

    18:53 09.04.2026

  • 13 Практичен

    30 0 Отговор
    за теб и такива отпадъчни съмишленици ! Грозни пишман артисти , решили , че са над България , над българските граждани и смятащи че ще кълват , както в началото , което си беше ясно , че е създадено от Бою за патерица ! Акъна измама ! Планувана ! Срещу Род и Родина !

    18:55 09.04.2026

  • 14 Мнение

    8 17 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Писна ми от "промяна", "полковници", "фараони" и летци, КРАЙНО ВРЕМЕ Е ВЪЗРАЖДАНЕ ДА УПРАВЛЯВАТ, ЗА ДА ГИ ВИДИМ И ТЯХ!!!

    ГЛАСУВАМ С БЮЛЕТИНА НОМЕР 8!!!

    Коментиран от #20

    18:55 09.04.2026

  • 15 Не съм политик ама при 500Е лекар внесен

    28 0 Отговор
    И разбрах докъде са се докарали чалгарите!

    18:56 09.04.2026

  • 16 Ройтерс

    23 2 Отговор
    Хаджи Кодошко: Мотивът ни да искаме отново да влезем в парламента е практичен-искаме си бананите !

    18:56 09.04.2026

  • 17 Отвратен

    26 1 Отговор
    Тоше, и ти като последният софиянци сте два шамара, и това ви е много. И двамата сте търтеи и боклуци.

    18:57 09.04.2026

  • 18 Медиите

    15 0 Отговор
    много искат гейбачеви в НС. "Мотивирани" с да им лъскат омазаните муцуни и да осигурят партньор на новия.

    18:57 09.04.2026

  • 19 мънкиту

    11 1 Отговор
    иска пак да бъде в скута

    18:57 09.04.2026

  • 20 Няма лошо да се пробваме и на шиткойните

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Мнение":

    Мнение
    00ОТГОВОР
    До коментар 1 от "Последния Софиянец":

    Писна ми от "промяна", "полковници", "фараони" и летци, КРАЙНО ВРЕМЕ Е ВЪЗРАЖДАНЕ ДА УПРАВЛЯВАТ, ЗА ДА ГИ ВИДИМ И ТЯХ!!!

    ГЛАСУВАМ С БЮЛЕТИНА НОМЕР 8!!!
    -;-
    Варненските изрожденци ми паднаха в очите при споровете за ваксинирането.

    18:58 09.04.2026

  • 21 Хи хи хи

    17 2 Отговор
    Тошко гледал ли си през крив макарон ?????
    Погледни и ще видиш дали чалготека ще са там итн е подлога на гроб , дпс и мафиотите които грабят Българския народ и участва много активно във грабежа !!!!!

    18:59 09.04.2026

  • 22 Мдаа

    19 0 Отговор
    Мотивът е да са практична патерица на мафията.

    18:59 09.04.2026

  • 23 Добреее

    19 0 Отговор
    Много ясно, че е пактичен. Такова лапане срещу нищо на друго място няма. А и чесането на егото си е на висото. Друго си е да те наричат депутата и да вадиш депутатска карта на полицаите. Най малкото не те санкциониат.

    18:59 09.04.2026

  • 24 Шишипейо

    19 2 Отговор
    Гледай си или.оиг.ррен.сската телевизия и повече никакво влизане в парламента

    18:59 09.04.2026

  • 25 Тошо

    26 1 Отговор
    Ще останеш безработен ......търси си нова работа !

    Коментиран от #83

    19:00 09.04.2026

  • 26 ГейБачеви

    14 0 Отговор
    ГейБачеви

    19:00 09.04.2026

  • 27 Марш в кочината!!!

    28 0 Отговор
    Нещастници пълни !!!

    Целия народ гласува за вас ,за да го изиграете!

    Няма кой да се сети за вас ...

    19:00 09.04.2026

  • 28 Тошоебец

    19 2 Отговор
    Тая грешка на природата е най- практично да се самоубие.Например да се наплюска с бюлетини на измислената си славуценска партия,или да ,аааасмуче израстъка на Дебелян и да се задави..пък може и по- просто и естествено- да съ фърли у Перловската ряка!Естествен фекален завършек.

    19:00 09.04.2026

  • 29 Оптимист

    20 1 Отговор
    В цялата политическа каша има нещо позитивно: вече никога, никога няма да се наложи да гледаме от трибуната на НС лъжливите, подли и нетърпими муцуни на ИТН, на Тошко, на Славчо, на Балабан, не е ли гот?

    19:00 09.04.2026

  • 30 Гост

    20 1 Отговор
    Тошко цял живот мишкува, точно както и Господарят му, ИТН е недоразумение, което бързо ще бъде забравено, а Слави и Колектив ще бъдат плюти, безпощадно, седващите 50 години, дано всички от ИТН изживеят всичко това...😊

    19:01 09.04.2026

  • 31 Топкотърсач на Sперма

    18 0 Отговор
    Е прагматични са - за пари иде реч.

    19:01 09.04.2026

  • 32 Много е

    19 0 Отговор
    Практичен за вас пеевски плаща а вие гласувате.боклуци

    19:02 09.04.2026

  • 33 пешо

    17 0 Отговор
    парламент през крив макарон

    19:02 09.04.2026

  • 34 Ами той Тошко пак

    11 0 Отговор
    Сбърка в негов стил
    Жалко че той представлява сл.тр

    19:03 09.04.2026

  • 35 така така

    9 2 Отговор
    Мотивът на всичките сегашни партии е един и същ – да влязат да се нагушат.

    19:03 09.04.2026

  • 36 Силиций

    15 0 Отговор
    Ми практичен е въпроса,как да не е практиче?
    Иначе ойде бизнеса със соларните централи на сино.
    "Мъка,колко мъка има на тоя свят,Боже!"

    19:04 09.04.2026

  • 37 Тоя

    13 0 Отговор
    се е оцупил като учиндолското дърто ергенле

    19:04 09.04.2026

  • 38 Въшка вредна

    15 0 Отговор
    ЧИБА!

    19:05 09.04.2026

  • 39 таксиджия 🚖

    15 0 Отговор
    Повече никога, чалгари предатели продажни! 🤬

    И концертите ви ще са без публика!

    19:05 09.04.2026

  • 40 йтжухйъ

    9 1 Отговор
    САмо Величие си удържа на думата и беше на терен и се биха с ГЕРБ и свинята. Всички други обслужиха мафията и грабежа, а ИТН с тая маймуна направо се нааасраха. Сега искал пак??? Ами вече и женати няма да гласува за теб бре калпав маймун. Слава на Господ Иисус Христос изритаха ви. Сърбаи си позора докато дишаш. Ще бориш ли кражбите на ГЕРБ или ще се гушкате???

    19:05 09.04.2026

  • 41 Ихааа

    15 0 Отговор
    Тошко и Славчо аут. Стига са яли от народната софра. Като бесни кучета са в защита на Бацето и Шашлъка. По гадни от всички други се оказаха. А ние чакахме и те да ни оправят. Чалгари и смешници. Днес горди собственици на фотоволтаици.

    19:06 09.04.2026

  • 42 Гост

    13 0 Отговор
    Изчезвай депесарино

    19:07 09.04.2026

  • 43 Перо

    8 3 Отговор
    Ако ИТН бяха приели мандата, можеше да вкарат в Белене цялата сган от унтерменши на ПП/ДБ, част от корумпетата на ГЕРБ и СДС, част от партията на Пеевски, криминални и неолиберастки остатъци! Сега ИТН ще духат супата!

    19:08 09.04.2026

  • 44 Ако

    12 0 Отговор
    не влезеш в НС, да не ти пука. Ке топлиш дупе в шишевия скут на друго място. Не сме длъжни да ви гледаме ласките на парламентарната трибуна

    19:08 09.04.2026

  • 45 Язовски

    13 0 Отговор
    Тошко, разбрахме за доста практични сделки, които направихте за няколко месеца. Не ставайте нахални и алчни ямболии. Абе най-добре се връщай на село и стани библиотекарка или доставчик на електроенергия.

    19:08 09.04.2026

  • 46 Без

    14 0 Отговор
    От вас няма никаква полза освен за вас самите. Ама това си е ваш проблем.

    19:08 09.04.2026

  • 47 Дърта

    14 0 Отговор
    маймуна

    Коментиран от #52

    19:09 09.04.2026

  • 48 АФРИКАНСКИ ДОВИЖДАНЕ

    12 0 Отговор
    ОТИВАТЕ ДА ПОЧИВАТЕ ПРИ МОКРИЯ ЧУДЯСЕ НА ПАВЛЕТЧЕТО ЩО СЕ ЗАНИМАВА С ВАС ДА БЕШЕ СЕ НАМЕСТИЛА В ГРОБ ЩЕШИ ДА ВЗЕМИ МЯСТОТО НА РАЙЧЕТО БОКОВА ДЪРЖАНКА ХВАЩА ОКОТО НО ТОШИ НЕ Е ЗА ТЕБСАМО БАНКЯ.

    19:12 09.04.2026

  • 49 Маймун

    13 1 Отговор
    Тошко, махайте се завинаги.

    19:12 09.04.2026

  • 50 Някой

    14 0 Отговор
    Забрави, никога вече!

    19:13 09.04.2026

  • 51 🤮🤮🤮🤮

    15 0 Отговор
    ДоНЕВИЖДАНЕ на най противната партия някога(над 50% "заслуга" има Т.Й

    19:13 09.04.2026

  • 52 НЕ КОЛЕГА

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Дърта":

    ДЖИНОТСКИ ...ОВНЯНКО И КАТАВЕЛОВСКИ ...РИСЛЮ.

    19:13 09.04.2026

  • 53 с. ДЖИНОТ ЯМБОЛСКО

    16 0 Отговор
    СЕЛСКИ, ПРЕСТАНИ ДА НИ ПОЗОРИШ . ДОКАЗАХТЕ ЧЕ ЧАЛГА ПАРТИЯТА ВИ Е ПОДЛОГА НА МУТРИТЕ.ИЗЧЕЗНЕТЕ ЗАВИНАГИ !!!

    19:14 09.04.2026

  • 54 робеспиер

    17 0 Отговор
    Тошко заради такива като теб сметките за ток са двойни и изведнъж забравихте за референдумите , 1 лев на глас , 120 депутата , мин заплата за депутатите и тн,. Тутманик

    19:16 09.04.2026

  • 55 Един бълагрин

    12 0 Отговор
    Виж какво, "пич" - няма да влезете в парламента. Сори.

    19:16 09.04.2026

  • 56 ИВАН

    13 0 Отговор
    НЕ СТАВА! НАРОДА НЕ ВИ ИСКА! И ТЪЙ И ИНАЧЕ ВИЕ СТЕ ДУПИ СЕ - 2, ТЪКА ЧЕ НА НАРОДА ИМ ДОЙДОХТЕ В ЧОВЕЧЕ.

    19:16 09.04.2026

  • 57 енергото

    14 0 Отговор
    Тошко от цялата ви партия става само Павела , ама не точно за депутатка , другите за нищо не ставате , не дъно ....двойно дъно

    19:18 09.04.2026

  • 58 И без вас достатъчно лизачи

    11 0 Отговор
    Честни хора няма!

    19:18 09.04.2026

  • 59 Извратеняк

    11 0 Отговор
    Извратеняк

    19:20 09.04.2026

  • 60 Чалгар

    12 0 Отговор
    Ще има такива негодници, но извън парламента. Знаем кой ви осеменява, скрийте се в дупките и сменяйте памперса на диван диван, че мирише.

    19:20 09.04.2026

  • 61 Има Такива Негодници!

    12 0 Отговор
    Никога чалгарите в Парламента!

    19:20 09.04.2026

  • 62 Ивон

    13 0 Отговор
    Защо изобщо публикувате щуротиите на този корумпирлан индивид ?

    19:21 09.04.2026

  • 63 Тошко си мисли...

    7 0 Отговор
    че може да прекара българския избирател, както и когато си иска !!!
    С факти в ръка видяхме, че от "Чалгар" политик не става!!!

    19:25 09.04.2026

  • 64 Чапай

    7 0 Отговор
    Ваще мотиви са ясни..обаче тоя път..НИ пУзна..маймунек.След дни като изхвърлят и синчето ти ще станеш пак такъв какъвто си бил винаги..няма да те определям,сети се сам.

    19:27 09.04.2026

  • 65 Тиквата +Шиши =💩

    11 0 Отговор
    Вярно е, че има проблем в страната, но проблемът е,че сте самите вие. Така че, ще останете извън Парламента 💩💩💩🚽🚽

    19:31 09.04.2026

  • 66 Най практичното

    8 0 Отговор
    нещо на този свят са кинтите. Колкото повече ги имаш, толкова по практичен се чувстваш, нали Шошко.

    19:32 09.04.2026

  • 67 "демократ"

    6 0 Отговор
    И, без референдуми.

    19:32 09.04.2026

  • 68 1111

    7 0 Отговор
    Нещо за зяпане през КРИВ макарон? Сами си го направиха...

    19:33 09.04.2026

  • 69 Гост

    7 0 Отговор
    Африка, зимай другия депесар балабанко и се махайте, ама там където никой няма да чува за вас, че ми се драйфа като те гледам само

    19:35 09.04.2026

  • 70 анонимен

    5 0 Отговор
    След като „Има такъв народ“, спасиха охраната на Пеевски и Борисов с обрат на гласуването в парламента, синът на Тошко Йорданов влиза в енергийния бизнес. Сибил Тошков Хаджитодоров участва със 70% дял в новата фирма „Азур Енерджи“ ООД, която се очаква след дни да получи лиценз за търговия с електроенергия“. В материала, се припомня също така за „една връзка - синът на адвоката на наркобоса Таки е депутат от „Има такъв народ“.

    19:36 09.04.2026

  • 71 БУШМЕН

    3 0 Отговор
    Просто ни трябват още кинти!

    19:38 09.04.2026

  • 72 ТОШКО

    4 0 Отговор
    Е изключително противен. Никой няма да гласува за него.

    19:39 09.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Гост

    2 0 Отговор
    Африка, ама ти и злобарчето балабанко си влизате отма с номер 17. Вътре сте

    19:41 09.04.2026

  • 76 Проучване

    2 0 Отговор
    Социолози..къде сте с вашите измислени проценти.Коментарите четете ли ги..?

    19:44 09.04.2026

  • 77 Къв парламент ва мaймyн

    5 0 Отговор
    Според Сова Харис днес не влизате дори в класацията а в графа "Други" които са общо 3% 31 други формации. Много търсих с точност колко е за вас Имаше Такива Негодници и се оказахте с 0.6 процента-



    За коя политическа сила ще гласуване на изборите за Народно събрание на 19 април? (%)

    Източник: "Сова Харис" Източник: "Сова Харис"

    19:44 09.04.2026

  • 78 Таня

    4 0 Отговор
    Тошко, какво стана с Изнасилвача на млади мъже и Вашия т.н Министър на Културата?? Гей групичката на ИТН

    19:47 09.04.2026

  • 79 Бате Георги

    3 0 Отговор
    Смешник, скривай се в кабеларката.

    19:48 09.04.2026

  • 80 Кап.Аврамов

    1 0 Отговор
    Направо ми се повръща от вас!!!!!

    19:54 09.04.2026

  • 81 Какво значи ТРАПА ?

    1 0 Отговор
    ФАКТИ : Председателят на парламентарната трапа на ИТН

    19:56 09.04.2026

  • 82 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Нанайси Народно събрание патерици!СБОГОМ СМЕШНИЦИ!

    19:59 09.04.2026

  • 83 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тошо":

    Търсят се санитари за 350 евро. Тошко ще е добре там.НалиТоше ?

    20:01 09.04.2026

