Тошко Йорданов: Мотивът ни да искаме отново да влезем в парламента е практичен

„Има проблеми пред страната, имаме виждания за част от проблемите. Голяма част от хората мислят като нас, така че съвсем логично е представителите на една партия да се стремят да бъдат в парламента, да реализират нещата, които смятат за правилни.“

Това обяви в интервю за предаването „Лице в лице“ Тошко Йорданов от „Има такъв народ“ (ИТН) в отговор на въпрос защо партията му отново иска да влезе в Народното събрание. По думите му основният мотив на неговата формация е „практичен“.

„Всеки има право да говори каквото си иска, включително небивалици. В крайна сметка, отговорността на едни избори винаги е на българския избирател“, каза Йорданов за предизборните обещания.

Председателят на парламентарната трапа на ИТН отрече партията му да е търсила подкрепа от Делян Пеевски.

„Нито сме искали, нито сме получавали, нито сме молили за подкрепа. Реалността е такава“, обяви той.

Той подчерта, че законодателни инициативи на ИТН са минавали с различни мнозинства, не само с подкрепата на „ДПС – Ново начало“.

Относно бъдещи коалиции с ГЕРБ Йорданов заяви, че оценката ще бъде направена след изборите, но даде положителна равносметка за предишното управление, в което те участваха.

„Докато бяхме в правителство, и БСП, и ГЕРБ спазваха програмата, която бяхме направили“, подчерта депутатът от ИТН.

Йорданов коментира и глобалната обстановка, като заяви, че международният ред е нестабилен.

„Свръхдържавите, когато им засегнат интересите, минават без международните договори. Двете войни трябва да се свършат максимално бързо“, обяви Тошко Йорданов.

Сред основните законодателни приоритети на ИТН, ако влязат в 52-рия парламент, Йорданов посочи разширяване на възможностите за референдуми и довършване на започнати законопроекти, включително регулации за защита на личното пространство.