Владимир Маринов: Време е да поставим обикновения човек в центъра на политиката

„Ние сме единствената автентична лява политическа формация, която последователно защитава справедливостта, солидарността и мира в истинския им смисъл.“ Това заяви водачът на листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Силистра Владимир Маринов в ефира на Евроком.

По думите му доверието към левицата в последните месеци е възстановено в значителна степен, защото партията е показала, че може да се променя и да се връща към своите ценности. „Да си социалист не е просто принадлежност – това е начин на мислене и отговорност към обществото.“, подчерта той.

Маринов акцентира върху дългогодишното изоставане на цели региони в страната. „Политиците сме длъжници на българските граждани – когато поемеш ангажимент, трябва да го изпълниш.“, заяви той. Според него обезлюдяването е резултат от липсата на поминък, достъп до образование и здравеопазване – три ключови фактора, без които младите хора няма как да останат в родните си места.

Като приоритет Маринов посочи развитието на регионалната икономика със съобразяване със спецификите на отделните райони: „В Силистренско това означава подкрепа за земеделието, където селското стопанство е не само традиция, а начин на живот - чрез стимули за производство, защита на българските производители и по-справедливо разпределение на субсидиите.”.

Социалистът припомни, че левицата е настоявала за конкретни мерки срещу инфлацията, включително намаляване на ДДС и акцизи и директна подкрепа за домакинствата, но останалите партии са превърнали парламента в „предизборно студио.“, вместо да търсят решения.

„Поставяме обикновения човек в центъра на политиката. Затова ще бъдем и изненадата на тези избори – носители на истинската промяна.“, заключи Владимир Маринов.