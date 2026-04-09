Владимир Маринов: Време е да поставим обикновения човек в центъра на политиката

„Ние сме единствената автентична лява политическа формация, която последователно защитава справедливостта, солидарността и мира в истинския им смисъл.“ Това заяви водачът на листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Силистра Владимир Маринов в ефира на Евроком.
По думите му доверието към левицата в последните месеци е възстановено в значителна степен, защото партията е показала, че може да се променя и да се връща към своите ценности. „Да си социалист не е просто принадлежност – това е начин на мислене и отговорност към обществото.“, подчерта той.
Маринов акцентира върху дългогодишното изоставане на цели региони в страната. „Политиците сме длъжници на българските граждани – когато поемеш ангажимент, трябва да го изпълниш.“, заяви той. Според него обезлюдяването е резултат от липсата на поминък, достъп до образование и здравеопазване – три ключови фактора, без които младите хора няма как да останат в родните си места.
Като приоритет Маринов посочи развитието на регионалната икономика със съобразяване със спецификите на отделните райони: „В Силистренско това означава подкрепа за земеделието, където селското стопанство е не само традиция, а начин на живот - чрез стимули за производство, защита на българските производители и по-справедливо разпределение на субсидиите.”.
Социалистът припомни, че левицата е настоявала за конкретни мерки срещу инфлацията, включително намаляване на ДДС и акцизи и директна подкрепа за домакинствата, но останалите партии са превърнали парламента в „предизборно студио.“, вместо да търсят решения.
„Поставяме обикновения човек в центъра на политиката. Затова ще бъдем и изненадата на тези избори – носители на истинската промяна.“, заключи Владимир Маринов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Последния Софиянец
3 ефрейтор
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ако има алтенартива е Глас народен. Тия непартийни кандидати са си баш партийни.
20:13 09.04.2026
До коментар #1 от "хмммм":Не той е необикновен човек !!!!?
До коментар #1 от "хмммм":Ами това е на повече от половин век -
мантрата за "Малката правда" ❗
Ама това за клоZETа (00) е ново и непонятно‼️
20:16 09.04.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Нали башлевака, СтанаШеф, въведе мечтата на ДЕСНИТЕ - плоския данък❗
20:19 09.04.2026
10 АГАТ а Кристи
"Всичко в името на човека, всичко за благото на човека" - ваш комунистически лозунг. Ама "човека" не беше ли от Правец ? Или според теб - този ЧОВЕК СИ ТИ ???
11 фазан от ШЗО
До коментар #3 от "ефрейтор":Не ефри, алтернативата е Шпек народен.
20:27 09.04.2026
12 И къде дремахте до сега
И шиши щеше да щрави магазини за хората!? и що стана?
20:29 09.04.2026
17 Михаил Михайлов
Май с лъжите си скоро няма да сте там ?
И не само Вие..
20:34 09.04.2026
18 Направо промяната изригва от вас.
20:36 09.04.2026
19 Първият гражданин
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Бърши си кафявите запетайки по стените на "заведението" и кюти, червена гНюс.
Помним как като кутренце квичеше от умиление и се въртене около мутрофанова. А "Радев - моят президент" забрави ли го ???
Вашето там сдружение, номер 10 трябва да го именовате ЧЕРВЕНИ ФУРНА.ДЖИИСКИ ЛОПАТИ. Най ще ви отива !!!
20:37 09.04.2026
20 Файърфлай
До коментар #10 от "АГАТ а Кристи":Верно са кухи,ама много кухи фрази-тоя ще ме поставя мен,в центъра на "неговото" внимание!?! Но. Безспорен шампион в това отношение,недостижим Номер 1 е големият антикомунист ген.Танас Танасов,на големия Протест - "Много сме ,млади сме, Оле! "
20:44 09.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
