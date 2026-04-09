Владимир Маринов: Време е да поставим обикновения човек в центъра на политиката
Владимир Маринов: Време е да поставим обикновения човек в центъра на политиката

9 Април, 2026 20:08

Снимка: Евроком
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Ние сме единствената автентична лява политическа формация, която последователно защитава справедливостта, солидарността и мира в истинския им смисъл.“ Това заяви водачът на листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Силистра Владимир Маринов в ефира на Евроком.

По думите му доверието към левицата в последните месеци е възстановено в значителна степен, защото партията е показала, че може да се променя и да се връща към своите ценности. „Да си социалист не е просто принадлежност – това е начин на мислене и отговорност към обществото.“, подчерта той.

Маринов акцентира върху дългогодишното изоставане на цели региони в страната. „Политиците сме длъжници на българските граждани – когато поемеш ангажимент, трябва да го изпълниш.“, заяви той. Според него обезлюдяването е резултат от липсата на поминък, достъп до образование и здравеопазване – три ключови фактора, без които младите хора няма как да останат в родните си места.

Като приоритет Маринов посочи развитието на регионалната икономика със съобразяване със спецификите на отделните райони: „В Силистренско това означава подкрепа за земеделието, където селското стопанство е не само традиция, а начин на живот - чрез стимули за производство, защита на българските производители и по-справедливо разпределение на субсидиите.”.

Социалистът припомни, че левицата е настоявала за конкретни мерки срещу инфлацията, включително намаляване на ДДС и акцизи и директна подкрепа за домакинствата, но останалите партии са превърнали парламента в „предизборно студио.“, вместо да търсят решения.

„Поставяме обикновения човек в центъра на политиката. Затова ще бъдем и изненадата на тези избори – носители на истинската промяна.“, заключи Владимир Маринов.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 хмммм

    15 1 Отговор
    И какъв е тоя "обикновен човек"? Ти извънземен ли си?

    Коментиран от #5, #6

    20:09 09.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Пряка демокрация с гласуване по телефона с блокчейн.С номер 10 народа влиза в парламента.

    Коментиран от #3, #19

    20:10 09.04.2026

  • 3 ефрейтор

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ако има алтенартива е Глас народен. Тия непартийни кандидати са си баш партийни.

    Коментиран от #11

    20:13 09.04.2026

  • 4 Време

    11 0 Отговор
    е за политическо погребение на тези индивиди!

    20:16 09.04.2026

  • 5 Някой

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Не той е необикновен човек !!!!?

    20:16 09.04.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    Ами това е на повече от половин век -
    мантрата за "Малката правда" ❗
    Ама това за клоZETа (00) е ново и непонятно‼️

    20:16 09.04.2026

  • 7 САНДОКАН

    10 0 Отговор
    Ко каза ко , ай стига уе. Не разбрах точно в центъра или на тъча. Що ли никой не ви вярва.

    20:17 09.04.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    вие не сте ЛЯВА партия, а партия от ЛЕВАЦИ-НЕМОЖАЧИ❗
    Нали башлевака, СтанаШеф, въведе мечтата на ДЕСНИТЕ - плоския данък❗

    20:19 09.04.2026

  • 9 гжесдв

    6 2 Отговор
    Кого лъжеш бре БСП нова муцуна??? Мислите си че като се преоблечете и ще ви забравим какъв сорт лъжци сте??? Сега като мишок се оглеждаш кого да излъжеш ,ама вече и Корни няма да гласува за вашата пропаднала банда измамници. Ще борите ли кражбите на ГЕРБ или ще се гушкате и ще делите грабежа??? Мръсен мишок, няма да гласуваме за вас. Величие макар и по малка се би от ден 1 с ГЕРБ и свинята докато вие им носихте макарите. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Сега ще ти обясним как се лъже българина.

    20:21 09.04.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    10 3 Отговор
    Кухи комунистически фрази без капка смисленост. Този "човек" го поставяте в центъра на политиката още от 1944г.
    "Всичко в името на човека, всичко за благото на човека" - ваш комунистически лозунг. Ама "човека" не беше ли от Правец ? Или според теб - този ЧОВЕК СИ ТИ ???

    Коментиран от #20

    20:25 09.04.2026

  • 11 фазан от ШЗО

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ефрейтор":

    Не ефри, алтернативата е Шпек народен.

    20:27 09.04.2026

  • 12 И къде дремахте до сега

    5 0 Отговор
    Писна ми да слушам кухи фрази и клишета от ярки представители на естествен интелект!
    И шиши щеше да щрави магазини за хората!? и що стана?

    20:29 09.04.2026

  • 13 Роко

    5 0 Отговор
    Единственото нещо което ги итересуват политическите партии в бг.е да си измислят какаво посланийце, с което да могат да си хванат колкото е възможно повече рибки.Нищо друго .После започват да си похапват, възоснова на рибните които са излъгали.,

    20:29 09.04.2026

  • 14 Пич

    3 1 Отговор
    Правилното е - БСП Ол Старс !!! Но още по правилно е да се превежда като - БСП Сите Старчоци!!!

    20:30 09.04.2026

  • 15 Точно

    5 0 Отговор
    Тоя тулуп ще гледа обикновения човек, поредният кандидат хрантутник

    20:33 09.04.2026

  • 16 За има Ред

    3 0 Отговор
    Поставете ни нас обикновените хора, зад вас правоимащите. А?

    20:34 09.04.2026

  • 17 Михаил Михайлов

    2 0 Отговор
    До сега къде бяхте ?
    Май с лъжите си скоро няма да сте там ?
    И не само Вие..

    20:34 09.04.2026

  • 18 Направо промяната изригва от вас.

    3 0 Отговор
    Като тор с витамини сте.

    20:36 09.04.2026

  • 19 Първият гражданин

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Бърши си кафявите запетайки по стените на "заведението" и кюти, червена гНюс.
    Помним как като кутренце квичеше от умиление и се въртене около мутрофанова. А "Радев - моят президент" забрави ли го ???
    Вашето там сдружение, номер 10 трябва да го именовате ЧЕРВЕНИ ФУРНА.ДЖИИСКИ ЛОПАТИ. Най ще ви отива !!!

    20:37 09.04.2026

  • 20 Файърфлай

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "АГАТ а Кристи":

    Верно са кухи,ама много кухи фрази-тоя ще ме поставя мен,в центъра на "неговото" внимание!?! Но. Безспорен шампион в това отношение,недостижим Номер 1 е големият антикомунист ген.Танас Танасов,на големия Протест - "Много сме ,млади сме, Оле! "

    20:44 09.04.2026

  • 21 Комшев

    2 0 Отговор
    Сега ли се сети пак за обикновен човек ? С лед 82 години власт из всички партии наместени. Останахте само политици богаташи и меркантилен етнос . И родата ви няма да гласува за вас. Ще излъже.

    20:51 09.04.2026

  • 22 Озадачен

    3 0 Отговор
    Тоя мазник не беше ли едър зърнар? И колега по партия на скандалната зам. прокурорка дето кара в насрещното и иска да й отстъпват?! Такива като тия двамцата винаги поставят обикновения човек в центъра на кражбите и далаверите си.

    21:05 09.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Кой си ти,

    4 0 Отговор
    че да слагаш хората някъде. Ти си никой, мързелив негодник, който се вре в политиката защото за друто е некадърен

    22:01 09.04.2026

  • 25 тоя необикновен комундел

    1 0 Отговор
    няма един работен ден тръгнал да съди обикновените човеци?

    00:20 10.04.2026

  • 26 Дааа

    0 0 Отговор
    Буца до Буца - Левица👎

    02:13 10.04.2026

